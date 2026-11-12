Nam sinh 14 tuổi ở Quảng Ninh phải đặt nội khí quản, thở máy sau khi bị rắn nghi cạp nia cắn nhiều nhát khi đang ngủ tại nhà.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (TP Quảng Ninh) vừa tiếp nhận cấp cứu nam sinh 14 tuổi, trú tại phường Hoàng Quế bị rắn độc cắn.

Khoảng 30 phút trước khi nhập viện, trong lúc đang ngủ trên giường, bệnh nhân bất ngờ bị rắn nghi là cạp nia tấn công, cắn nhiều nhát vào vùng vai phải.

Sau tai nạn, nam sinh đau nhức vùng vai và được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng yếu cơ tiến triển, sụp mí mắt, sốt nhẹ, nhức mỏi toàn thân, đau họng và nuốt vướng. Người bệnh nhanh chóng diễn biến nặng, dẫn đến suy hô hấp.

Các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu cho nam sinh, đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy và điều trị tích cực nhằm duy trì chức năng hô hấp, kiểm soát diễn biến bệnh, hạn chế biến chứng. Sau một tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.

Bệnh nhân được bác sĩ cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), rắn độc cắn là một trong những tai nạn thương tích phổ biến tại Việt Nam. Tại Trung tâm Chống độc, đây cũng là nhóm ngộ độc thường gặp, đặc biệt trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 11, mùa sinh sôi và phát triển của rắn.

Bác sĩ Nguyên cho biết, Việt Nam có nhiều loài rắn độc với cơ chế gây độc khác nhau. Vì vậy, cách sơ cứu và hướng điều trị cần căn cứ vào từng loại rắn.

Một trong những sai lầm thường gặp là người bị rắn cắn tự xử lý tại nhà bằng các kinh nghiệm dân gian, chỉ đến bệnh viện khi đã xuất hiện biểu hiện nặng như tím tái, co cơ, khó thở hoặc suy hô hấp. Điều này có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm cấp cứu quan trọng.

Sau khi bị rắn độc cắn, bệnh nhân cần được sơ cứu đúng cách nhằm hạn chế nọc độc lan vào cơ thể, đồng thời nhanh chóng đến cơ sở y tế có đủ điều kiện cấp cứu hô hấp, tuần hoàn và huyết thanh kháng nọc rắn phù hợp.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo, người bị rắn cắn cần được trấn an, hạn chế vận động và không để tự đi lại. Vùng chân hoặc tay bị cắn cần được bất động bằng nẹp để giảm sự di chuyển của nọc độc trong cơ thể.

Với một số loài rắn thuộc họ rắn hổ như cạp nong, cạp nia, hổ mang chúa, rắn biển và một số loài hổ mang thường, có thể áp dụng biện pháp băng ép bất động. Trong quá trình vận chuyển đến cơ sở y tế, cần duy trì tình trạng băng ép, bất động nếu đã thực hiện đúng kỹ thuật.

Trường hợp nạn nhân khó thở, người xung quanh cần hỗ trợ hô hấp bằng phương tiện phù hợp như hà hơi thổi ngạt, bóp bóng hoặc thiết bị y tế sẵn có, đồng thời khẩn trương đưa đến bệnh viện.

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