Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị 7 người bị ngộ độc khí tại Hà Nội, trong đó hai trường hợp rất nặng, một ca phải hỗ trợ oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể.

Tính tới ngày 20/10, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận 7 bệnh nhân ngộ độc khí tại xã Thượng Phúc - Hà Nội. Trường hợp nguy kịch nhất là người đàn ông 50 tuổi, làm nghề thu mua phế liệu tiếp xúc trực tiếp với bình chứa Clo.

Sau khi hít phải khí độc, người bệnh khó thở dữ dội, ý thức chậm dần. Khi chuyển đến Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), ông đã suy hô hấp nặng, tổn thương phổi cấp lan tỏa hai bên, tụt huyết áp và sốc.

Chiều tối 19/10, người bệnh được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực để triển khai VV-ECMO. Hội đồng chuyên môn thống nhất để bệnh nhân tiếp tục thở máy, hỗ trợ ECMO, kiểm soát huyết động và chỉ định lọc máu. Người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng ở thanh quản, khí quản, phế quản và phổi, kèm suy đa phủ tạng; tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC.

Một người đàn ông 37 tuổi nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái, tổn thương cả đường hô hấp trên và dưới, tổn thương phổi cấp, bỏng kết mạc và giác mạc độ II ở hai mắt. Người bệnh đang được hồi sức tích cực kết hợp điều trị chuyên khoa Mắt nhằm giảm nguy cơ di chứng thị lực.

Một gia đình gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ sống gần hiện trường cũng phải nhập viện. Theo người vợ, ngay sau tiếng nổ, không khí có màu vàng và mùi hắc tràn vào nhà. Chỉ sau khoảng một phút phơi nhiễm, cả bốn thành viên đã tức ngực, khó thở, buồn nôn.

Trong đêm 19/10, thêm một nam người bệnh 34 tuổi, tổn thương phổi nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, nâng tổng số trường hợp điều trị tại đây lên 7 ca. Người bệnh được hỗ trợ oxy liều cao và điều trị tích cực.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết các trường hợp ngộ độc khí gây kích ứng đường hô hấp. Đặc biệt 3 ca nặng được chuyển đến đều bị tổn thương niêm mạc hô hấp từ mũi họng phế quản khí quản và bên trong phổi, giác mạc. Các tổn thương cần được điều trị tích cực; nguy cơ để lại di chứng đường hô hấp.

Tiến sĩ Nguyên cho biết khí Clo khi tiếp xúc với bề mặt ẩm như mắt và đường hô hấp có thể tạo thành axit clohydric và các chất oxy hóa mạnh, gây tổn thương niêm mạc và mô sâu. Tùy mức độ phơi nhiễm, người bệnh có thể bị kích ứng mắt, ho, khó thở; nặng hơn là bỏng hóa chất, tổn thương đường thở, phổi và suy hô hấp nguy kịch.

Điều đáng lo ngại là tổn thương có thể tiếp tục tiến triển sau nhiều giờ, ngay cả khi các triệu chứng ban đầu chưa rầm rộ. Người qua giai đoạn cấp tính vẫn có nguy cơ ho kéo dài, hẹp đường thở, suy giảm chức năng hô hấp hoặc di chứng thị lực. Vì vậy, việc đánh giá và theo dõi y tế sau phơi nhiễm có ý nghĩa quan trọng.

Tiến sĩ Nguyên cảnh báo người dân không tự ý cưa cắt, đục phá, tháo dỡ hoặc tái chế bình chứa hóa chất và vật thể lạ không rõ nguồn gốc.

Khoảng 6h ngày 19/10, tại khu vực Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội, xảy ra sự cố liên quan đến bình chứa hóa chất phế thải tại một cơ sở thu gom phế liệu trong khu dân cư. Khí độc phát tán khiến nhiều người cay mắt, ho, buồn nôn, tức ngực và khó thở. Trong ngày, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã tiếp nhận 42 trường hợp, tiến hành cấp cứu, phân loại và chuyển những ca nặng đến tuyến chuyên sâu.

40 người ở Hà Nội cấp cứu nghi ngộ độc khí Trong thời gian ngắn, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã tiếp nhận cấp cứu khoảng 40 người ngộ độc khí.