Ngôi làng Mawlynnong với những con phố sạch sẽ, không rác thải. Ảnh: WikimediaCommons/Palkyi

Mawlynnong - ngôi làng nhỏ thuộc bang Meghalaya ở vùng đông bắc Ấn Độ với khoảng 600 cư dân, đã trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng trong nhiều năm qua. Ngôi làng thu hút du khách vì cảnh quan sạch sẽ, những con phố không rác thải, thùng rác bằng tre có ở nhiều nơi và lối sống thân thiện với môi trường.

Mỗi góc phố đều được người dân địa phương chăm sóc cẩn thận, không chút rác bẩn. Người dân địa phương hạn chế sử dụng nhựa. Từ trẻ em đến người già đều tham gia giữ gìn vệ sinh đường phố.

Khung cảnh ở ngôi làng Mawlynnong. Ảnh: WikimediaCommons/Explore heaven

Người dân trong làng đa số là người Khasi. Giữ ngôi làng sạch sẽ là một tập quán cộng đồng ăn sâu bám rễ. Người Khasi ở đây đã duy trì môi trường xung quanh họ qua nhiều thế hệ, từ rất lâu trước khi khách du lịch bắt đầu xuất hiện.

Mỗi hộ gia đình đều có trách nhiệm dọn dẹp khu vực trước nhà mình và thay phiên nhau quét dọn các lối đi chung, khu vực chung.

Ngôi làng không đón khách du lịch vào ngày Chủ nhật. Ảnh: Jamie Fullerton/The World

Ngôi làng yên bình ngày càng trở nên đông đúc với những lượt khách du lịch. Trong mùa cao điểm, mỗi ngày ngôi làng đón khoảng 1.000 du khách, theo The World.

Năm 2026, tỷ phú Anand Mahindra gọi ngôi làng là "hình mẫu cho phần còn lại của Ấn Độ" trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Ông Baba Shinde, một du khách đến từ Mumbai, chia sẻ rằng ai cũng nên học hỏi từ sự sạch sẽ và kỷ luật của Mawlynnong. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng việc duy trì tiêu chuẩn như vậy ở các đô thị lớn là điều “gần như không thể”.

Nhưng rắc rối đã âm ỉ ở thiên đường này nhiều năm nay khi cuối tuần, du khách kéo đến bằng xe buýt và bật nhạc ầm ĩ. Lệnh cấm sử dụng nhựa trở nên khó thực thi.

Và giờ đây, sau hơn 25 năm là một trong những điểm đến được yêu thích nhất ở Ấn Độ, ngôi làng Mawlynnong đang bước vào giai đoạn chuyển mình.

Kể từ tháng 1/2026, cơ quan chức năng đã đưa ra quy định không đón khách vào ngày Chủ nhật - ngày thu hút đông đảo du khách nhất, mang lại nhiều lợi nhuận nhất.

Giờ đây, với người dân trong làng, họ từ bỏ thu nhập từ du lịch để có được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống. Họ muốn được nghỉ ngơi, bên gia đình vào ngày Chủ nhật.