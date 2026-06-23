Tòa chung cư 18 tầng hình kim tự tháp độc đáo. Ảnh: Masters’ Architectural Office

Trung Quốc từ lâu đã nổi tiếng với những công trình kiến trúc táo bạo và khác thường. Từ các khu chung cư khổng lồ có sức chứa hàng chục nghìn cư dân, những tòa nhà mà tàu điện chạy xuyên qua, cho đến các công trình được xây dựng ngay giữa những nút giao thông đông đúc, quốc gia này chưa bao giờ thiếu những ý tưởng kiến trúc gây kinh ngạc.

Trong số đó, một tòa chung cư 18 tầng mang hình dáng kim tự tháp tại thành phố Côn Sơn thu hút sự chú ý của du khách và giới kiến trúc trên toàn thế giới.

Tọa lạc tại khu Huaqiao – một trong những khu đô thị phát triển năng động nhất của thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, công trình được biết đến rộng rãi với tên gọi “Kim tự tháp Côn Sơn”. Hoàn thành vào năm 2013, tòa nhà nhanh chóng trở thành biểu tượng kiến trúc đặc sắc và là một trong những điểm tham quan nổi tiếng của địa phương.

Khác với những kim tự tháp cổ điển có 4 mặt nghiêng đối xứng, Kim tự tháp Côn Sơn cao 18 tầng được thiết kế với hai mặt ngoài thẳng đứng, trong khi hai mặt còn lại có độ dốc lớn. Các căn hộ được xếp tầng theo dạng bậc thang nghiêng khoảng 45 độ, tạo nên diện mạo độc đáo và hiệu ứng thị giác ấn tượng khi nhìn từ xa.

Thiết kế độc đáo giúp cư dân có không gian sinh hoạt thoáng đãng. Ảnh: Masters’ Architectural Office

Ý tưởng thiết kế công trình được thực hiện bởi hãng kiến trúc Masters’ Architectural Office. Đội ngũ kiến trúc sư đã lấy cảm hứng từ những thửa ruộng bậc thang truyền thống của Trung Quốc để tạo nên hình khối đặc biệt này.

Nhờ cách bố trí theo kiểu giật cấp, mỗi căn hộ ở mặt nghiêng của tòa nhà đều sở hữu một khoảng sân hiên rộng rãi, mang lại không gian mở và tầm nhìn thoáng đãng cho cư dân, theo OC.

Ông Huang, người sống trong căn hộ tầng 3, cho biết: "Đây là một cách sống đặc biệt. Bạn bè tôi thường đến nhà tôi ngồi chơi trên sân. Chúng tôi thường uống trà và thư giãn".

Tuy nhiên, thiết kế khác biệt cũng kéo theo không ít thách thức về mặt kỹ thuật và vận hành. Hình dáng đặc biệt của tòa nhà khiến việc đảm bảo thông gió và chiếu sáng tự nhiên cho các không gian bên trong trở nên phức tạp hơn so với các chung cư thông thường.

Bên cạnh đó, kết cấu giật cấp và hệ thống giao thông nội bộ cũng đặt ra những yêu cầu khắt khe về an toàn phòng cháy chữa cháy.