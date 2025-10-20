Ngày 20/10, lực lượng chức năng xã Thanh Sơn (tỉnh Đồng Nai) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông nghi bị điện giật dẫn đến tử vong. Nạn nhân là ông Hồ V.C. (54 tuổi, ngụ ấp 7, xã Thanh Sơn).

Người dân đưa ông C. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán tiếp nhận một bệnh nhân được người dân đưa đến cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, nghi do điện giật. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện.

Thời điểm xảy ra sự việc, ông C. cùng vợ là bà Huỳnh Thị Thanh T. đang xịt nước rửa nhà thì ông C. bất ngờ bị điện giật, ngã xuống nền. Bà T. lập tức hô hoán người xung quanh đến hỗ trợ, đưa chồng đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, gia đình đã đưa thi thể ông C. về nhà lo hậu sự. Lực lượng chức năng xã Thanh Sơn đã có mặt, phối hợp với các bên liên quan xác minh nguyên nhân vụ việc.