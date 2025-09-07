Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: JiJi

Trong khi đó, nhật báo Asahi Shimbun đưa tin, người đứng đầu chính phủ Nhật không thể trụ vững trước những lời kêu gọi từ chức ngày càng gia tăng. Theo kế hoạch, ông Ishiba sẽ giải thích về thời điểm từ chức của mình tại một cuộc họp báo diễn ra vào 18h chiều nay (7/9 giờ địa phương).

Trong thời gian ông Ishiba làm Thủ tướng, liên minh do đảng LDP lãnh đạo đã mất thế đa số trong các cuộc bầu cử ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện.

Ông Ishiba, nhậm chức vào tháng 10/2024, đã bác bỏ lời kêu gọi từ chức của các đối thủ trong chính đảng của mình trong hơn một tháng. Hồi đầu tuần, ông đã tái khẳng định quyết tâm giữ vững vị trí và giải quyết các thách thức mà chính phủ đang phải đối mặt, đặc biệt là kinh tế.

Tuy nhiên, tối qua (6/9), ông Ishiba đã gặp Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi và Phó Chủ tịch LDP Yoshihide Suga và được hai người này thuyết phục từ chức trước khi cuộc họp trong nội bộ đảng diễn ra vào đầu tuần tới.

Trợ lý thân cận của ông Ishiba, Tổng thư ký LDP Hiroshi Moriyama đã tuyên bố từ chức vào thứ Ba (2/9). Thông báo của ông Moriyama được đưa ra sau khi LDP triệu tập một phiên họp toàn thể chung của cả hai viện để đánh giá thất bại trong cuộc bầu cử thượng viện.

Các nhà lập pháp của LDP dự kiến ​​sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu vào ngày 8/9 về việc có nên tổ chức một cuộc bầu cử lãnh đạo bất thường hay không. Đây là động thái gần như bất tín nhiệm đối với ông Ishiba nếu được chấp thuận.