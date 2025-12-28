Xem video:

Chuyên trang xe Motorbicuit vừa đăng tải video của một thợ máy tại Mỹ, với tài khoản TikTok @deth93 kể lại ca sửa chữa mà anh mô tả là “rùng mình”.

Theo chia sẻ của Drth93, chiếc xe được chủ nhân lớn tuổi đưa tới xưởng trong tình trạng quạt gió vẫn hoạt động nhưng không có hơi nóng. Khi tháo các chi tiết nội thất để kiểm tra hộp sưởi, anh phát hiện một tổ gián cư trú bên trong hệ thống, khiến khu vực sửa chữa không đảm bảo an toàn và vệ sinh.

“Mới tháo được một nửa thì… có gián,” anh cho biết. Theo người thợ, anh không thể tiếp tục sửa chữa cho đến khi có đơn vị diệt côn trùng xử lý triệt để.

“Chúng tôi phải trả khoảng 500 USD để thuê người đến phun thuốc, sau đó mới có thể tiếp tục sửa xe", Drth93 cho biết.

Các chuyên gia cho biết hệ thống điều hòa, sưởi của ô tô hút không khí từ bên ngoài thông qua các khe gần kính lái. Nếu xe không được vệ sinh thường xuyên, gioăng cửa bị hở hoặc cửa kính không đóng kín, côn trùng có thể dễ dàng xâm nhập. Với đặc tính ưa ấm và kín, gián đặc biệt dễ “định cư” trong các ống dẫn gió, nơi có nhiều ngóc ngách và độ ẩm cao.

Dù không phổ biến, tình trạng gián làm tổ trong hệ thống sưởi thường xảy ra ở xe ít sử dụng, đỗ lâu ngày hoặc tại khu vực khí hậu nóng. Khi phát hiện, việc sửa chữa gần như phải tạm dừng để xử lý côn trùng trước, phát sinh chi phí không nhỏ.

Theo khuyến cáo, chủ xe nên giữ khoang nội thất sạch sẽ, không để thức ăn thừa, thường xuyên hút bụi và thay lọc gió điều hòa định kỳ. Đóng kín cửa xe, cửa sổ trời và đỗ xe ở nơi khô ráo, sạch sẽ cũng giúp giảm nguy cơ côn trùng xâm nhập vào hệ thống thông gió.

Theo Motorbicuit

