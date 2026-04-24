Đây là dạng thi đấu đặc thù khi các tay đua xuất phát cách nhau từng phút, không có sự hỗ trợ từ đồng đội và phải hoàn toàn dựa vào khả năng cá nhân để đạt thành tích tốt nhất.

Chặng đua đòi hỏi sự kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ, sức bền cùng kỹ thuật điều khiển xe và tối ưu khí động học. Những tay đua được trang bị xe và thiết bị chuyên dụng cho nội dung tính giờ thường có lợi thế đáng kể.

Trong bối cảnh đó, các tay đua Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng, cạnh tranh sòng phẳng với các ngoại binh. Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM Vinama) là gương mặt nổi bật nhất khi cán đích thứ ba với thời gian 7 phút 01 giây, trở thành tay đua nội có thành tích tốt nhất chặng.

BTC trao thưởng cho các cá nhân thắng chặng

Tay đua người Nga Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) đã thể hiện đẳng cấp khi giành chiến thắng với thời gian 6 phút 52 giây. Về nhì là Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group), kém 5 giây, qua đó tiếp tục giữ vững áo vàng sau 19 chặng.

Ở nội dung đồng đội, nhờ có ba tay đua Nguyễn Hoàng Sang, Quàng Văn Cường và Chalapud Gomez cùng lọt vào nhóm dẫn đầu, đội Công an TP.HCM xuất sắc giành vị trí nhất chặng.

Các danh hiệu tổng sắp khác không thay đổi: Marchuk Dzianis giữ áo xanh vua nước rút, Phạm Lê Xuân Lộc giữ áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc, trong khi Trần Trọng Phúc tiếp tục mặc áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc.

Ngày 25/4, chặng 20 giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 sẽ từ Vũng Tàu đến Thủ Dầu Một với cự ly 141 km.