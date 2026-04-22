Chặng đua diễn ra sôi động ngay từ đầu khi các đội mạnh như Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Công an TP.HCM, Quân khu 7 và Đồng Tháp liên tục tổ chức tấn công nhằm giành lợi thế ở các giải thưởng dọc đường. Tay đua Amanuel Teklehamanot (Vĩnh Long) là người cán đích ở sprint đầu tiên.

Ở sprint thứ hai, Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) thể hiện sự quyết tâm khi vượt qua Phạm Lê Xuân Lộc để giành chiến thắng, tạo đà tâm lý thuận lợi cho phần còn lại của chặng đua.

Sau đó, dù bị Amanuel Teklehamanot cùng Janssen (Đồng Tháp 1) bắt kịp, thế nhưng với guồng chân bền bỉ và ý chí mạnh mẽ, Trịnh Đức Tâm tấn công để duy trì khoảng cách để về nhất chặng thi đấu thứ 18

Trinh Đức Tâm xuất sắc thắng chặng 18 giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM 2026

Do đoàn đông về đích không cách biệt lớn, các danh hiệu tổng sắp sau 18 chặng không thay đổi. Áo vàng vẫn thuộc về Yarash Uladzislau, trong khi Phạm Lê Xuân Lộc giữ áo cam, Marchuk Dzianis nắm áo xanh, Trần Trọng Phúc giữ áo trắng và Mugisha Moise dẫn đầu áo chấm đỏ. Nội dung đồng đội tiếp tục do TP.HCM Vinama dẫn đầu.

Ngày 23/4, các tay đua nghỉ tự do tại phường Vũng Tàu (TP.HCM) trước khi tranh tài chặng 19 giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 với nội dung cá nhân tính giờ có cự ly 5 km.