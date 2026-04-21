Dù là chặng ngắn, cuộc đua vẫn sôi động với hàng loạt pha tấn công tách tốp và rượt đuổi liên tục. Ở sprint 1, Nguyễn Tấn Hoài (Công an TP.HCM) đích đầu tiên. Đến sprint 2, “vua nước rút” Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) khẳng định đẳng cấp khi vượt qua Roman Maikin và Ilia Shchegolkov để giành chiến thắng.

Diễn biến kịch tính được đẩy lên cao ở vòng cuối khi các đội mạnh từ Đồng Nai chủ động kéo tốp đông nhằm đưa chân rút chủ lực vào vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, những đợt tấn công quyết liệt từ các đối thủ đã phá vỡ toan tính này.

Anton Popov (CLB Thanh Hóa) lần thứ 2 thắng chặng

Trong thời khắc quyết định, Anton Popov (CLB Thanh Hóa) tận dụng cơ hội tốt nhất để bứt lên giành chiến thắng chặng. Roman Maikin về nhì, còn Pawel Szostka cán đích thứ ba.

Do đoàn đua về đích chung tốp đông, các danh hiệu tổng sắp không thay đổi sau 17 chặng. Yarash Uladzislau giữ áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc tiếp tục dẫn đầu áo cam, Marchuk Dzianis giữ áo xanh, Trần Trọng Phúc nắm áo trắng, còn Mugisha Moise giữ áo chấm đỏ. Ở nội dung đồng đội, TP.HCM Vinama vẫn dẫn đầu, theo sau là Công an TP.HCM và Đồng Nai.

Ngày 22/4, giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2026 bước vào chặng 18 từ Phan Thiết đến Vũng Tàu dài 166 km.