Bà N.T.H. vừa gửi thắc mắc đến Bộ Nội vụ về việc tham gia dân quân thường trực có ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính hay không.

Theo bà H., bà là người hoạt động không chuyên trách tại UBND xã cũ từ tháng 9/2015. Sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, bà tiếp tục công tác và được phân công hỗ trợ tại Ban chỉ huy Quân sự xã đến ngày 31/12/2025 theo các quyết định bố trí nhân sự dôi dư của địa phương.

Bà cho rằng đến ngày 31/12/2025, mình thuộc diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính và đủ điều kiện nghỉ theo chính sách tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, do cuối năm 2025 chưa có chủ trương và hướng dẫn lập hồ sơ chi tiết từ cơ quan có thẩm quyền, bà chưa thể hoàn tất thủ tục nghỉ việc và chưa được ban hành quyết định giải quyết chế độ.

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc diện dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh minh hoạ: Chí Hiếu.

Tháng 1/2026, bà được địa phương tuyển dụng tham gia lực lượng dân quân thường trực. Theo bà H., đây là công việc phát sinh sau thời điểm vị trí công tác cũ được xác định là dôi dư.

Ngày 4/5/2026, bà nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ dôi dư theo Nghị định số 154/2025 đối với thời gian công tác từ tháng 9/2015 đến ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, Sở Nội vụ từ chối hồ sơ với lý do hiện bà đang là dân quân thường trực nên không thuộc đối tượng hưởng chế độ theo Nghị định số 154/2025.

Bà H. cho rằng việc từ chối chưa phù hợp, bởi tại thời điểm 31/12/2025, bà là người hoạt động không chuyên trách thuộc diện dôi dư. Việc chưa làm hồ sơ ngay thời điểm đó, theo bà, xuất phát từ nguyên nhân khách quan là chờ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Bà cũng dẫn Công văn số 4078 ngày 29/4/2026 của Bộ Nội vụ về lực lượng dân quân thường trực và cho rằng quy định này áp dụng đối với người đang thực hiện chế độ dân quân thường trực, không phải trường hợp đề nghị giải quyết chế độ đối với thời gian trước đó khi còn là người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Đáng chú ý, bà H. dẫn Công văn số 4941 ngày 22/5/2026 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chi trả chế độ theo Nghị định số 154/2025. Theo đó, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc do dôi dư, sau đó được tuyển chọn tham gia lực lượng dân quân thường trực thì không phải hoàn trả số tiền trợ cấp đã nhận.

Từ đó, bà đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn để được xem xét giải quyết chế độ đối với thời gian công tác trước khi tham gia dân quân thường trực.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết thực hiện Kết luận số 163-KL/TW ngày 6/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, từ ngày 1/7/2025 không còn người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Theo định hướng tại Văn bản số 12/CV-BCĐ, các địa phương căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống chính trị ở cấp xã mới để bố trí tạm thời người hoạt động không chuyên trách cấp xã hỗ trợ công việc đến ngày 31/5/2026. Trong thời gian này, nếu có nguyện vọng nghỉ việc thì được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 154/2025.

Đối với trường hợp của bà N.T.H., Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung, làm rõ một số nội dung.

Cụ thể, bà H. cần làm rõ có đơn tự nguyện xin nghỉ công việc hỗ trợ tại Ban chỉ huy Quân sự cấp xã để hưởng chính sách theo Nghị định số 154/2025 hay không, đồng thời cung cấp ý kiến của Ban chỉ huy Quân sự xã.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị làm rõ nội dung tại Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 29/1/2026 của UBND xã Nghĩa Hành về việc cho bà H. nghỉ việc. Quyết định này không xác định bà H. thuộc đối tượng áp dụng chính sách theo Nghị định số 154/2025. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị bà H. làm rõ đã trao đổi, thống nhất với chính quyền xã như thế nào về nội dung trên cùng các ý kiến liên quan khác nếu có.

Đáng lưu ý, Bộ Nội vụ cho biết thời gian để tính chính sách nghỉ việc được tính đến trước ngày 1/7/2025.

Trên cơ sở làm rõ các nội dung này, Bộ Nội vụ đề nghị bà H. kiến nghị các cơ quan chức năng ở địa phương để được xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền.