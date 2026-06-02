Chiều 2/6, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Theo nghị quyết, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố từ 700 hộ trở lên. Với địa bàn có yếu tố đặc thù như xã miền núi, quy mô hộ gia đình có thể thấp hơn quy định chung.

Mỗi thôn được bố trí trưởng thôn và phó trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có tổ trưởng và phó tổ trưởng. Căn cứ quy mô dân cư và đặc điểm địa bàn, mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí một hoặc hai phó trưởng.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố.

Về chế độ phụ cấp, các thôn có từ 800 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ trở lên; hoặc là đơn vị trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự; thôn đặc biệt khó khăn được áp dụng quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 12 lần mức lương cơ sở.

Trong đó, bí thư chi bộ và trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố được hưởng phụ cấp bằng 2,8 lần mức lương cơ sở; trưởng ban công tác mặt trận hưởng 2,4 lần; phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng hưởng 2 lần mức lương cơ sở.

Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại, quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 9 lần mức lương cơ sở.

Theo UBND TP Hà Nội, thành phố hiện có 5.467 thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, số lượng dự kiến còn 2.755 đơn vị, giảm 2.712 thôn, tổ dân phố, tương đương gần 50%.

Hiện Hà Nội có 17.696 người hoạt động không chuyên trách cùng phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố. Sau sắp xếp, số lượng dự kiến còn 12.909 người, giảm 4.787 người.

UBND TP Hà Nội cho biết việc triển khai nghị quyết không làm tăng cơ học số lượng người tham gia hoạt động tại thôn, tổ dân phố mà chủ yếu nhằm sắp xếp, tinh gọn đầu mối.