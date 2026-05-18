Video: CCTV 13

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 17/5 đưa tin thời gian gần đây, đoạn video ghi lại hình ảnh cầu kính Trương Gia Giới ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bị đổ sập một phần đang gây bão trên mạng xã hội của “quốc gia tỷ dân”. Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng đều bày tỏ hoang mang trước nội dung đoạn video trên.

Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên đài CCTV, đoạn video do một thanh niên họ Mã đăng trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc vào ngày 26/4 với nội dung cầu kính Trương Gia Giới bị đứt gãy một phần, khiến nhiều du khách rơi khỏi cây cầu này. Kèm theo đoạn video là tiếng âm thanh khi cây cầu đổ sập và tiếng la hét thất thanh, cùng với dòng chú thích: “Không có việc gì thì đừng đi ra ngoài chơi, vẫn là ở nhà mới an toàn”.

Cảnh AI tạo dựng cầu kính Trương Gia Giới đổ sập một phần gây hoang mang dư luận Trung Quốc. Ảnh: CCTV 13

Vì đoạn video trên, nhiều người dân và du khách đã phải gọi điện đến đơn vị quản lý thắng cảnh Trương Gia Giới để tìm hiểu tình hình. Sau khi biết tình trạng thực tế của cầu kính Trương Gia Giới và nhận ra đoạn video chỉ là sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều cư dân mạng đã báo cáo với các nền tảng xã hội để yêu cầu gỡ bỏ.

Dù video đã bị gỡ bỏ vào ngày 30/4 nhưng để có thể tiếp tục tăng lượt xem và lượt tương tác, người đàn ông họ Mã vẫn liều lĩnh phát tán ảnh chụp màn hình đoạn video lên nhiều mạng xã hội của Trung Quốc vào ngày 1/5.

Do vụ việc gây tâm lý hoang mang trong dư luận, cảnh sát Trung Quốc giữa tháng này đã phải tạm giam Mã vì tình nghi phạm tội “bịa đặt và cố ý phát tán thông tin sai lệch”.

Mã (đứng giữa) bị cảnh sát Trung Quốc áp giải. Ảnh: CCTV 13

“AI giúp cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, chứ không phải là công cụ để lan truyền tin đồn, thu hút lượt truy cập hay tăng tương tác. Mạng Internet không phải là nơi vô pháp luật nên người dân đừng vì lưu lượng truy cập mà vượt qua ranh giới pháp luật”, bà Lưu Sở Duy thuộc Cơ quan cảnh sát Trương Gia Giới cho hay.