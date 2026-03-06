Ngày 6/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố vừa xử phạt một phụ nữ vì đăng tải thông tin sai sự thật về việc lãnh đạo UBND thành phố có đơn xin thôi chức vụ.

Cơ quan công an làm việc với trường hợp vi phạm. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện thông tin sai sự thật trên không gian mạng về việc lãnh đạo UBND thành phố có đơn xin thôi chức vụ.

Đơn vị đã phối hợp với Công an phường Kim Liên (Hà Nội) làm rõ tài khoản Facebook của bà L.B.N. (SN 1962; trú phường Kim Liên) đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về lãnh đạo UBND thành phố.

Làm việc với cơ quan công an, bà N. thừa nhận đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng và cam kết không đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với bà N. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng, chọn lọc thông tin từ các nguồn chính thống; tránh chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng hoặc thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.