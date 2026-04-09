Hôm nay (9/4), TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan vụ cháy làm 15 người chết ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (cũ).

Hai bị cáo Đỗ Tuấn Anh (SN 1985, nguyên Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy cũ) và Lê Quang Hưng (SN 1996, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy cũ) bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, vụ án được đưa ra xét xử vào ngày 25/3 nhưng phải tạm hoãn vì luật sư của bị cáo xin hoãn do trùng lịch phiên tòa khác.

Theo cáo trạng, năm 2008, vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết và bà Nguyễn Thị Thảo (cùng SN 1960) xây dựng dãy phòng trọ 3 tầng (gồm 13 phòng) trên mảnh đất 207m2 tại số 01, ngách 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (cũ).

Ngoài ra, ông Quyết dành khoảng 33m2 sân nhà cho con trai dựng lán tạm làm dịch vụ sửa chữa xe máy điện và xe đạp điện. Phần sân chung còn lại được sử dụng làm nơi để xe máy, xe đạp điện cho người thuê trọ và gia đình ông Quyết.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HN

Năm 2010, dãy phòng trọ đi vào hoạt động dù trong quá trình xây dựng và cho thuê, vợ chồng ông Quyết không có giấy phép xây dựng nhà trọ, không đăng ký kinh doanh cho thuê trọ và không chấp hành các quy định về an toàn PCCC.

Khoảng 0h45 ngày 24/5/2024, một xe máy điện trong lán sửa chữa bị chập mạch điện gây cháy rồi lửa lan ra xung quanh.

Thời điểm xảy ra cháy, khu nhà của ông Quyết có 23 người sinh sống, gồm 7 người trong gia đình ông và 16 người thuê trọ đang ngủ trong các phòng.

Khi phát hiện cháy, gia đình ông Quyết và những người thuê trọ đã hô hoán, tìm đường thoát nhưng đám cháy bùng phát lớn, bao trùm toàn bộ các lối thoát nạn. Nhiều người dân xung quanh đã đến nhà ông Quyết chữa cháy và cứu người gặp nạn.

Sau khi nhận tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội đã đến hiện trường, tổ chức chữa cháy, đưa người bị nạn ra ngoài.

Sau 10 phút chữa cháy, cảnh sát cơ bản khống chế được đám cháy, không để cháy lan sang các hộ gia đình liền kề.

Đến khoảng 1h26 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng vụ hỏa hoạn đã khiến 15 người tử vong (trong đó có 3 người nhà ông Quyết), 7 người bị thương và nhiều tài sản bị hư hỏng.

Theo cơ quan điều tra, cơ sở cho thuê trọ của ông Quyết thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy (cũ).

Ông Lê Quang Hưng đã không thực hiện điều tra cơ bản đối với loại hình nhà trọ trên địa bàn phường Trung Hòa nói chung và cơ sở nhà ông Quyết nói riêng. Bị cáo cũng không lập hồ sơ quản lý, không kiểm tra các vi phạm về PCCC đối với cơ sở nhà ông Quyết.

Trong khi đó, ông Đỗ Tuấn Anh đã không kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc rà soát, điều tra cơ bản, báo cáo và kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với các cơ sở cho thuê trọ thuộc quyền quản lý của Công an quận.

Hệ quả là cơ sở nhà ông Quyết tồn tại nhiều vi phạm về an toàn PCCC, không được xử lý kịp thời, triệt để dẫn đến xảy ra vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Sau khi vụ cháy xảy ra, ông Quyết đã khắc phục hậu quả, bồi thường 880 triệu đồng cho 12 gia đình có người tử vong; bồi thường cho 2 người bị thương 15 triệu đồng.

Đại diện cho các bị hại không có đề nghị gì về dân sự và đều có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Quyết. Xét tính chất, mức độ hành vi và hoàn cảnh của ông Quyết, cơ quan điều tra đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.