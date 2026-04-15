Trưa 15/4, đông đảo người dân đến chùa Chantarangsay (phường Xuân Hòa) cầu bình an, tham gia các nghi lễ trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.

Người dân cũng gửi lời chúc năm mới an khang, sức khỏe, may mắn đến các vị sư tại chùa trong dịp Tết.

Bước sang ngày thứ 2 của Tết Chôl Chnăm Thmây, người dân chuẩn bị sẵn những phần cơm, thức ăn để trưa tới chùa làm lễ dâng cơm.

Lễ dâng cơm là một nghi thức quan trọng mang ý nghĩa tạo phước, tri ân và tưởng nhớ tổ tiên. Khác với ngày thường khi các sư đi khất thực vào buổi sáng, dịp này người dân chủ động dâng cúng và tham gia tụng niệm, nghe giảng kinh.

Nghi thức dâng cơm bắt đầu bằng phần tụng niệm, thuyết pháp của các vị Achar. Tiếp đó, chư tăng tụng kinh, thực hiện nghi lễ tạ ơn những người đã tạo ra vật thực, đồng thời hồi hướng đến những người đã khuất. Sau nghi thức, các vị sư thọ thực và tụng kinh chúc phúc cho phật tử, cầu siêu cho vong linh.

Đây là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Thạch Lâm Diệp Khanh (quê Trà Vinh) cho biết tranh thủ giờ nghỉ trưa, em đến chùa bái Phật, cầu bình an làm cơm dâng sư. Dù là sinh viên, không được nghỉ trong tuần, em vẫn cố gắng thu xếp thời gian để hòa mình vào không khí Tết truyền thống của dân tộc mình.

Chị Danh Thị Mỹ chuẩn bị mâm cơm với nhiều món ăn, hoa quả, nước uống; trong đó không thể thiếu bánh nùm-tiên (gần giống bánh ít) - loại bánh tượng trưng cho sự no đủ, mùa màng bội thu, tương tự bánh chưng, bánh dày của người Kinh trong Tết Nguyên đán.

Sau nghi thức dâng cơm, người dân được các sư tặng dây sima đeo tay, như lời chúc bình an trong năm mới. Chị Nga Út (phường Gò Vấp), quê Trà Vinh, cho biết năm nào chị cũng dành trọn 3 ngày nghỉ để tham gia các nghi lễ, đón mừng năm mới và phụ các sư tết dây sima cho phật tử.

Anh Văn Minh (phường Xuân Hòa), quê ở tỉnh Bạc Liêu, đã có 40 năm đón Tết Khmer tại TPHCM. Anh luôn dành thời gian tham gia các nghi lễ đón năm mới. Theo anh, dù đi làm ăn xa, người Khmer vẫn cố gắng về quê hoặc đến chùa sum họp, cầu mong bình an, sức khỏe và mùa màng thuận lợi.

Tết Chôl Chnăm Thmây không chỉ là dịp chuyển giao năm mới, mà còn là thời điểm để cộng đồng Khmer gắn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa, hướng về cội nguồn và vun bồi những giá trị tâm linh bền vững.

Chùa Chantarangsay (còn gọi là Candaransi), phường Xuân Hoà, TPHCM, là ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer đầu tiên được xây dựng trên vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa, với khuôn viên rộng khoảng 4.500m².Theo tư liệu, năm 1946, cố Hòa thượng Lâm Em trong quá trình tìm đất dựng chùa đã dừng chân tại một bãi bồi ven kênh Nhiêu Lộc. Từ đây, chùa Chantarangsay – trong tiếng Khmer có nghĩa là “Ánh trăng” – được hình thành, trở thành nơi tu học của chư tăng Nam tông Khmer, đồng thời là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của cộng đồng Khmer tại TPHCM suốt hơn 70 năm qua.