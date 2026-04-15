Trong không khí Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, nhiều gia đình chuẩn bị cơm, lễ vật dâng sư, cầu bình an, tri ân tổ tiên và gìn giữ nét văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.
Trưa 15/4, đông đảo người dân đến chùa Chantarangsay (phường Xuân Hòa) cầu bình an, tham gia các nghi lễ trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.
Người dân cũng gửi lời chúc năm mới an khang, sức khỏe, may mắn đến các vị sư tại chùa trong dịp Tết.
Bước sang ngày thứ 2 của Tết Chôl Chnăm Thmây, người dân chuẩn bị sẵn những phần cơm, thức ăn để trưa tới chùa làm lễ dâng cơm.
Lễ dâng cơm là một nghi thức quan trọng mang ý nghĩa tạo phước, tri ân và tưởng nhớ tổ tiên. Khác với ngày thường khi các sư đi khất thực vào buổi sáng, dịp này người dân chủ động dâng cúng và tham gia tụng niệm, nghe giảng kinh.
Nghi thức dâng cơm bắt đầu bằng phần tụng niệm, thuyết pháp của các vị Achar. Tiếp đó, chư tăng tụng kinh, thực hiện nghi lễ tạ ơn những người đã tạo ra vật thực, đồng thời hồi hướng đến những người đã khuất. Sau nghi thức, các vị sư thọ thực và tụng kinh chúc phúc cho phật tử, cầu siêu cho vong linh.
Đây là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.
Thạch Lâm Diệp Khanh (quê Trà Vinh) cho biết tranh thủ giờ nghỉ trưa, em đến chùa bái Phật, cầu bình an làm cơm dâng sư. Dù là sinh viên, không được nghỉ trong tuần, em vẫn cố gắng thu xếp thời gian để hòa mình vào không khí Tết truyền thống của dân tộc mình.
Chị Danh Thị Mỹ chuẩn bị mâm cơm với nhiều món ăn, hoa quả, nước uống; trong đó không thể thiếu bánh nùm-tiên (gần giống bánh ít) - loại bánh tượng trưng cho sự no đủ, mùa màng bội thu, tương tự bánh chưng, bánh dày của người Kinh trong Tết Nguyên đán.
Sau nghi thức dâng cơm, người dân được các sư tặng dây sima đeo tay, như lời chúc bình an trong năm mới. Chị Nga Út (phường Gò Vấp), quê Trà Vinh, cho biết năm nào chị cũng dành trọn 3 ngày nghỉ để tham gia các nghi lễ, đón mừng năm mới và phụ các sư tết dây sima cho phật tử.
Anh Văn Minh (phường Xuân Hòa), quê ở tỉnh Bạc Liêu, đã có 40 năm đón Tết Khmer tại TPHCM. Anh luôn dành thời gian tham gia các nghi lễ đón năm mới. Theo anh, dù đi làm ăn xa, người Khmer vẫn cố gắng về quê hoặc đến chùa sum họp, cầu mong bình an, sức khỏe và mùa màng thuận lợi.
Tết Chôl Chnăm Thmây không chỉ là dịp chuyển giao năm mới, mà còn là thời điểm để cộng đồng Khmer gắn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa, hướng về cội nguồn và vun bồi những giá trị tâm linh bền vững.
Giữ “thế trận lòng dân” nhìn từ Tết truyền thống của đồng bào Khmer
Ngày 13/4, tiếp nối các đoàn thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang, Thứ trưởng Y Thông, vào các ngày 9, 10 và 114/, đoàn công tác do Thứ trưởng Nông Thị Hà làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến thăm, chúc Tết và tặng quà tại TPHCM - một hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Chương trình được tổ chức bài bản, trang trọng, với các hoạt động tại chùa Pothiwong, chùa Candaransi.
Trong bối cảnh quý I năm 2026, cả nước có hơn 6.000 hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra an toàn, đúng pháp luật, Tết Chôl Chnăm Thmây tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc củng cố “thế trận lòng dân” - nền tảng bảo đảm ổn định chính trị, xã hội.
Chùa Khmer, với vai trò là thiết chế văn hóa - xã hội đặc thù, không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng mà còn góp phần điều chỉnh hành vi, nuôi dưỡng đạo lý, duy trì trật tự và sự ổn định trong cộng đồng. Đây chính là những “hạt nhân mềm” tạo nên sức mạnh bền vững của xã hội.
Trong kỷ nguyên số, khi các giá trị xã hội biến đổi nhanh chóng, văn hóa truyền thống càng trở thành điểm tựa giữ vững ổn định. Công nghệ có thể kết nối con người về mặt thông tin, nhưng chỉ văn hóa mới có thể gắn kết con người về mặt niềm tin và bản sắc.
Chôl Chnăm Thmây, vì thế, không chỉ là một cái Tết, mà còn là một thành tố quan trọng của “sức mạnh mềm” quốc gia, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển bền vững.
Từ thực tiễn đời sống cộng đồng, có thể thấy một nhận thức thống nhất: giữ gìn Tết cổ truyền không chỉ là duy trì phong tục, mà là giữ đạo lý, giữ niềm tin và giữ sự gắn kết xã hội - những nền tảng làm nên sức mạnh nội sinh của quốc gia.
Hai dòng chảy từ chủ trương của Đảng, Nhà nước đến thực tiễn đời sống nhân dân đã gặp nhau ở một điểm chung - giữ văn hóa chính là giữ nền tảng lòng dân.
Và khi “thế trận lòng dân” được bồi đắp từ những giá trị giản dị nhưng bền chặt, thì sức mạnh nội sinh của đất nước sẽ được nuôi dưỡng một cách lâu dài, trở thành điểm tựa vững chắc cho ổn định và phát triển trong mọi hoàn cảnh.