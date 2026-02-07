Các báo The Guardian và Telegraph đưa tin, vụ đánh bom xảy ra hôm 6/2 tại nhà thờ Hồi giáo Khadija Tul Kubra ở khu vực Tarlai Kalan thuộc thủ đô Islamabad, Pakistan khi hàng trăm người đang có mặt tại đó.

Các nhân viên an ninh Pakistan và xe cứu thương có mặt ở hiện trường. Ảnh: Dawn News

Các nguồn tin an ninh Pakistan cho hay: “Đối tượng thực hiện vụ đánh bom đã đứng trước cửa nhà thờ và kích nổ quả bom mang trên người… Dự kiến, số người thương vong sẽ tiếp tục tăng lên”.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif trong các thông cáo riêng rẽ cùng ngày đã lên án vụ tấn công, đồng thời khẳng định “sẽ đưa những kẻ đứng đằng sau vụ đánh bom ra trước công lý”. “Tấn công vào những người dân vô tội là tội ác chống lại loài người. Đất nước Pakistan sát cánh trong thời khắc khó khăn này với những gia đình bị ảnh hưởng”, ông Zardari nói.

Trong thông cáo trên mạng xã hội Telegram sau đó, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom lần này.