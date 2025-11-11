Theo hãng tin Al Jazeera, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra gần Tòa án cấp cao Islamabad hôm nay (11/11), khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương.

"Vụ tấn công xảy ra lúc khoảng 12h39. Nghi phạm đánh bom đã tìm cách đi bộ vào khuôn viên tòa án nhưng không thành công. Kẻ này về sau chờ ở hiện trường khoảng 10-15 phút trước khi kích nổ quả bom được đặt sẵn trong xe ô tô gần đó. Vụ việc xảy ra khi có đông người tập trung ở tòa án", Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi cho biết.

Hiện trường vụ đánh bom liều chết ở Pakistan khiến hơn 30 người thương vong. Video: ABC News

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif sau đó tuyên bố đất nước "đang trong tình trạng chiến tranh”, đồng thời cho rằng vụ tấn công hôm nay phải được coi là "hồi chuông cảnh tỉnh".

Hiện chính phủ Pakistan chưa quy trách nhiệm cho bất kỳ nhóm vũ trang nào, nhưng một số quan chức an ninh của Islamabad nói với CNN rằng vụ đánh bom do các tay súng có liên hệ với Ấn Độ và Taliban thực hiện.

Chính phủ Ấn Độ và Afghanistan chưa lên tiếng bình luận chính thức về vụ việc trên.