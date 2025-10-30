Theo hãng tin CNN và tờ Kyiv Independent, Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) hôm 29/10 thông báo, ông Veniamin Mazzherin, 45 tuổi, phó chỉ huy đơn vị quân cảnh Nga tại thành phố Kemerovo, tây nam Siberia đã thiệt mạng vào ngày 25/10.

HUR nhấn mạnh, đơn vị đặc biệt của Vệ binh quốc gia Nga, nơi ông Mazzherin từng lãnh đạo bị cáo buộc liên quan đến các tội chống lại người dân Ukraine ở Kiev khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022.

Trung tá Veniamin Mazzherin. Ảnh: East2west News

Hiện Bộ Quốc phòng Nga và lực lượng Vệ binh quốc gia Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Đoạn video do GUR công bố cho thấy, một người giấu tên cầm điều khiển từ xa, sau đó là hình ảnh một chiếc ô tô màu bạc đỗ trên đường trước khi chiếc xe phát nổ và bốc cháy. Trong video, GUR cho biết, trước đó họ đã tiến hành theo dõi ông Mazzherin trong một chiến dịch trừ khử đặc biệt.

Cái chết của ông Mazzherin nằm trong chuỗi vụ ám sát do Ukraine thực hiện nhằm vào các quan chức Nga ngay trong lãnh thổ Nga.

Hồi tháng 4, Tướng Nga Yaroslav Moskalik đã thiệt mạng trong một vụ nổ xe ở ngoại ô Moscow. Chính quyền Nga đã cáo buộc một "đặc vụ Ukraine" phạm tội khủng bố, mặc dù Ukraine không nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Cách đó vài tháng, một vị tướng hàng đầu của Nga bị Kiev cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine cũng thiệt mạng khi một quả bom được gài trong chiếc xe máy điện để bên ngoài tòa nhà chung cư ở Moscow phát nổ. Một nguồn chia sẻ với CNN rằng, cơ quan an ninh Ukraine đứng đằng sau vụ ám sát.

Vào tháng 11/2023, Ukraine nhận trách nhiệm sát hại ông Mikhail Filiponenko, một thành viên trong cơ quan lập pháp do Nga thành lập ở thành phố Luhansk, miền đông Ukraine. Ông Filiponenko cũng qua đời trong một vụ đánh bom xe.