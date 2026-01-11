Theo The Nation, Thủ tướng Anutin Charnvirakul ngày 11/1 đã đưa ra nhận định về việc 11 trạm xăng ở 3 tỉnh miền nam Thái Lan đồng loạt bị đánh bom vào đêm 10/1.

"Tôi đã được thông báo về các vụ đánh bom xảy ra trong đêm tại các tỉnh Narathiwat, Yala và Pattani. May mắn là không có thương vong về người. Báo cáo ban đầu của các cơ quan an ninh đánh giá đây là hành vi mang tính gây rối, nhằm cản trở các cuộc bầu cử cấp địa phương đang diễn ra, không phải hành vi khủng bố", ông Anutin cho biết.

Một trạm xăng ở miền nam Thái Lan bị đánh bom. Ảnh: The Nation

Thủ tướng Anutin nhấn mạnh, ông đã yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Cảnh sát Khu vực 9 điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời chỉ thị cơ quan chức năng không để tình trạng tương tự tái diễn.

Theo truyền thông Thái Lan, các vụ nổ bom đã xảy ra gần như đồng thời tại 11 trạm xăng ở các tỉnh giáp biên giới Malaysia. Một lính cứu hỏa, một cảnh sát và hai nhân viên trạm xăng đã bị thương trong vụ việc, nhưng không có trường hợp nào bị thương nghiêm trọng.

Ở thời điểm hiện tại, Tư lệnh quân đội Thái Lan Narathip Phoynok đã ra lệnh nâng các biện pháp an ninh lên mức tối đa ở tất cả các tỉnh miền nam, đặc biệt tại các chốt kiểm soát biên giới.