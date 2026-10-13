Đêm nhạc 'Phú Quang - Còn mãi một tình yêu' tại Nhà hát Hồ Gươm tối 12/10 là sự hoà quyện của những giây phút xúc động và màn trình diễn thăng hoa của danh ca Bảo Yến, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, ca sĩ Thuỳ Dung....

Chương trình được thiết kế như một căn phòng ký ức gợi nhớ về cố nhạc sĩ Phú Quang. Một căn phòng ký ức được tái hiện ở sảnh bên ngoài Nhà hát Hồ Gươm với khung cửa sổ và cây bàng mồ côi mùa đông trong ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Ngoài ra, gia đình nhạc sĩ cũng trưng bày sách, bản nhạc, bút tích viết tay của cố nhạc sĩ Phú Quang để khán giả check-in.

Đêm nhạc Phú Quang - Còn mãi một tình yêu đưa khán giả trở về miền ký ức âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa. Ở đó, Hà Nội không chỉ là một địa danh mà còn là miền thương nhớ, nơi tình yêu, nỗi buồn và những cuộc chia xa được lưu giữ qua từng giai điệu. 5 năm sau ngày Phú Quang rời xa, âm nhạc vẫn là sợi dây kết nối những người yêu thương ông, trong một cuộc hội ngộ đầy hoài niệm.

Ca sĩ Trọng Tấn

Mở đầu đêm nhạc, ca sĩ Trọng Tấn thể hiện Hà Nội ngày trở về, đưa khán giả trở lại với miền cảm xúc quen thuộc trong âm nhạc Phú Quang. Hà Nội trong những sáng tác của ông không đơn thuần là phố phường, mùa thay lá hay những địa danh thân thuộc mà còn là nơi neo giữ những tình yêu, những cuộc chia xa và nỗi nhớ của mỗi người.

Tiếp đó, danh ca Bảo Yến xuất hiện với hai ca khúc Giọt thu buồn và Tâm sự người ca sĩ. Những giai điệu giàu tự sự gợi mở một thế giới âm nhạc nhiều suy tư, nơi những rung động riêng tư có thể chạm tới những miền sâu kín trong lòng người nghe.

Danh ca Bảo Yến.

Bảo Yến nhớ lại: “Năm 1992, nhạc sĩ Phú Quang vào Sài Gòn, đưa bà xã đến Nhà hát Thành phố thăm Bảo Yến. Sau đó, anh cũng đến nhà, anh em tâm sự nhiều. Anh luôn nói 'nhớ Hà Nội quá'. Bảo Yến bảo: Vậy anh về Hà Nội đi. Nhưng khi ấy anh đang vào Sài Gòn lập nghiệp. Mỗi lần mùa hoa sữa đến, anh lại nhớ mùi hương, nhớ Hà Nội. Anh thương Hà Nội đặc biệt lắm”.

Trở lại sân khấu với Một dại khờ, một tôi và Biển nỗi nhớ và em, NSND Tấn Minh không giấu được sự xúc động. Anh chia sẻ, trước khi bước ra sân khấu, mình đã có những phút giây bồi hồi trong cánh gà vì 2 lý do: Được tiếp tục hát trong chương trình của nhạc sĩ Phú Quang và được trực tiếp nghe danh ca Bảo Yến hát.

NSND Tấn Minh.

Tấn Minh cho biết, từ khi chưa học hết cấp 2, anh đã nghe Bảo Yến hát và dành tình yêu đặc biệt cho giọng ca ấy. Vì vậy, việc được gặp nữ danh ca và đứng chung sân khấu với danh ca Bảo Yến là điều anh chưa từng nghĩ có ngày trở thành hiện thực. “Đến giờ này tình yêu đó còn nguyên vẹn” - NSND Tấn Minh chia sẻ về cảm xúc của mình.

Thùy Dung tiếp nối chương trình với Dương cầm lạnh và Nỗi nhớ. Nữ ca sĩ nhắc lại kỷ niệm được nhạc sĩ Phú Quang nói rằng ca khúc Dương cầm lạnh dành cho mình. Một lời nói tưởng chừng giản dị nhưng với người nghệ sĩ, đó có thể là kỷ niệm theo suốt chặng đường làm nghề, bởi nó lưu giữ sự tin tưởng và tình cảm của người nhạc sĩ.

NSND Thanh Lam.

Trong khi đó, Thanh Lam mang đến một sắc thái khác với Rock buồn và Đâu phải bởi mùa thu. Với phong cách biểu diễn đầy năng lượng, nữ diva đã khuấy động sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, mang đến một khoảng lặng vừa đủ để rồi đẩy cảm xúc khán phòng lên cao trào.

Trước khi trình bày Rock buồn, nữ diva hóm hỉnh kể lại lời nhận xét của Phú Quang dành cho mình: “Thanh Lam được đi hát cùng chú Phú Quang từ khi mới 16 tuổi. Chú Phú Quang thường nói Thanh Lam: ‘Cô lúc nào cũng sốt đùng đùng 39 độ, hạ xuống còn 37 độ rưỡi là khán giả sẽ rất thích cô’. Hôm nay, hát Rock buồn, con xin chú được sốt 39 độ”.

Diva Hồng Nhung.

Hồng Nhung khép lại phần đầu chương trình với loạt ca khúc Về lại phố xưa, Tình khúc 24 và Nỗi buồn. Đặc biệt, trong phần trình bày Nỗi buồn - ca khúc Phú Quang phổ thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường - nhạc sĩ Việt Anh đệm đàn cho nữ ca sĩ tạo nên phần trình diễn ấn tượng.

Trở lại sân khấu, NSND Thanh Lam thể hiện Im lặng đêm Hà Nội và Trong miền ký ức cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Những giai điệu tiếp tục dẫn dắt khán giả vào không gian âm nhạc giàu hoài niệm, trước khi chương trình chuyển sang một phần đặc biệt: ký ức của 3 người con về cha.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Mạch cảm xúc tiếp tục với Gửi bạn nơi xa qua tiếng hát Tấn Minh; Nỗi nhớ mùa đông do Tấn Minh thể hiện cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn; Mơ về nơi xa lắm qua tiếng kèn của Trần Mạnh Tuấn; Có một ngày và Tôi muốn mang Hồ Gươm đi qua giọng ca Trọng Tấn.

Các nghệ sĩ cùng hoà giọng với 'Em ơi, Hà Nội phố'.

Đêm nhạc khép lại bằng Em ơi, Hà Nội phố, với các ca sĩ Tấn Minh, Trọng Tấn, Thanh Lam, Hồng Nhung, Thùy Dung… Ca khúc đưa khán giả trở về với Hà Nội thân thuộc - thành phố đã trở thành dấu ấn không thể tách rời trong âm nhạc Phú Quang.

Đêm nhạc diễn ra ngay trước sinh nhật lần thứ 77 của nhạc sĩ Phú Quang - ngày 13/10/2026. Vì vậy Phú Quang - Còn mãi một tình yêu là món quà sinh nhật đặc biệt của những người con dành cho cha mình.

NSND Thanh Lam hát "Rock buồn":

Thành An

Ảnh: BTC

Video: Tiêu Phong

