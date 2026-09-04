Là người em, người nghe gắn bó với âm nhạc Phú Quang suốt nhiều thập kỷ, NSND Lê Khanh không giấu được sự xúc động tại họp báo công bố chương trình âm nhạc Phú Quang - Còn mãi một tình yêu khi trải lòng về người anh lớn trong nghề. Với NSND Lê Khanh, những đêm nhạc vắng bóng người nhạc sĩ tài hoa giờ đây là một khoảng trống nhưng cũng là cuộc hội ngộ diệu kỳ của những tâm hồn trót yêu "tuyệt khúc chia ly".

NSND Lê Khanh. Ảnh: Hòa Nguyễn

NSND Lê Khanh gọi việc tham gia các dự án âm nhạc của Phú Quang mang lại cảm giác thân thuộc như là về nhà: "Theo tôi bây giờ cái tên của chương trình cứ gọi là Lại Phú Quang đi. Bởi thực ra, 'lại' nghĩa là lại được gặp nhau, lại được đắm chìm trong những bản nhạc mà mọi người yêu thích".

Nữ nghệ sĩ chiêm nghiệm, âm nhạc của Phú Quang có một ma lực kỳ lạ. Vẫn là những giai điệu ấy, nghe đi nghe lại không biết chán nhưng "cứ thêm một tuổi, nghe lại càng thấy thấm thía, càng sâu sắc". Khán giả tìm thấy chính mình trong những nốt nhạc của ông. Đó có thể là bài hát viết cho chính mình, viết cho những người mẹ, những người phụ nữ hay nam giới xung quanh. Tựu trung lại, theo NSND Lê Khanh, Phú Quang viết nhạc cho những người "biết yêu", để rồi cùng thăng hoa, lung linh trong tình yêu và cũng đau đớn tận cùng vì nó.

Lý giải về sức sống mãnh liệt trong những bản tình ca mang thương hiệu Phú Quang, NSND Lê Khanh nhắc đến hai chữ "chia ly". Chị mượn lời chia sẻ của ê-kíp để khẳng định: "Cảm ơn chia ly đi, vì không có chia ly làm sao mà có tuyệt khúc".

Chính những trắc trở, trăn trở của đời sống đã nhào nặn nên những tác phẩm chạm đến tận cùng trái tim người nghe. "Tác phẩm của anh có sự sống động, có hơi thở, có sự rung động và cả sự thổn thức về tình yêu. Thật ra đó là một tình yêu rất cụ thể giữa những con người với nhau, nhưng khi đối diện lại thấy không ai có lỗi, không có từ phản bội nào ở đây. Tình yêu ấy vẫn luôn quanh quẩn, hiện hữu", nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Đã 5 năm kể từ ngày bóng dáng người nhạc sĩ già không còn hiện diện trên cõi tạm. Với NSND Lê Khanh và ê-kíp, sự vắng mặt ấy càng làm cho những tác phẩm của ông trở nên vô giá. Các sáng tác không sinh ra thêm nữa chính cảm xúc của thời gian của sự tưởng nhớ đã cộng hưởng, làm cho âm nhạc Phú Quang mỗi độ thu về lại mang cảm giác nguyên sơ "như mới nghe lần đầu".

NSND Lê Khanh bùi ngùi xót xa khi nhớ về hình ảnh người nhạc sĩ say sưa trên sân khấu: "Ngày xưa có những đêm nhạc dài 4 tiếng, anh say đắm kể về những ký ức, về cảm hứng xuất hiện ý tưởng nhạc, về những người bạn... Nhưng bây giờ không còn anh đứng trên sân khấu để kể về tác phẩm của mình nữa. Tất cả tình yêu đó giờ đây được gửi gắm lại, còn mãi trong lòng khán giả".

Nghệ sĩ Trinh Hương phát biểu tại họp báo. Ảnh: Hòa Nguyễn

Đêm nhạc Phú Quang - Còn mãi một tình yêu diễn ra ngày 12/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã gắn bó và để lại dấu ấn với âm nhạc Phú Quang như: NSND Tấn Minh, NSND Thanh Lam, Bảo Yến, Trọng Tấn...

Đêm nhạc cũng đánh một bước chuyển quan trọng trong hành trình gìn giữ di sản âm nhạc Phú Quang, khi các con của ông: Trinh Hương, Giáng Hương, Phú Vương - tiếp nhận gia tài nghệ thuật mà ông để lại. Trong đó có nghệ sĩ piano Trinh Hương tiếp tục công việc quản lý, gìn giữ và đưa các sáng tác của ông đến với công chúng.

Tại chương trình Phú Quang - Còn mãi một tình yêu, nghệ sĩ Trinh Hương đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật, chịu trách nhiệm định hướng nghệ thuật chung của chương trình. Giáng Hương đảm nhiệm vai trò biên tập, tham gia xây dựng nội dung các tác phẩm và quá trình tổ chức sản xuất. Phú Vương - con trai út của nhạc sĩ, đảm nhiệm thiết kế hình ảnh, kiến tạo ngôn ngữ thị giác để từng thiết kế, khuôn hình và chi tiết truyền thông cùng góp phần kể câu chuyện về nhạc sĩ Phú Quang một cách tinh tế và thống nhất. Đạo diễn Phạm Hoàng Nam làm Tổng đạo diễn, nhạc sĩ Phạm Việt Anh làm Giám đốc âm nhạc và phụ trách phối khí.

Tình yêu của biển - Phú Quang