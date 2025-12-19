Bật khóc ngày hội ngộ đồng nghiệp, khán giả

Sau 8 năm xa quê, nghệ sĩ Phượng Liên vừa về Việt Nam thăm người thân, bạn bè đồng nghiệp. Bà tổ chức buổi tiệc ấm cúng, mời các đồng nghiệp, fan lâu năm sum họp.

Nghệ sĩ Phượng Liên (áo tím) xúc động trong ngày hội ngộ các đồng nghiệp NSND Lệ Thủy, NSND Ngọc Giàu.

Đông đảo nghệ sĩ của sân khấu cải lương như: NSND Lệ Thủy, NSND Ngọc Giàu, NSND Thanh Điền, NSND Thanh Vy, NSND Trọng Hữu… đến lứa em, cháu như: NSND Thanh Ngân, NSND Trọng Phúc, Thanh Hằng, Phượng Hằng, Phượng Loan… đều đến chung vui.

Nhiều người trong số họ đã lớn tuổi, đi đứng khó khăn, có người phải ngồi xe lăn di chuyển. Dẫu vậy, các nghệ sĩ đều cố gắng tề tựu đông đủ với chung niềm suy nghĩ "không biết lần sau có còn gặp lại".

Trên sân khấu, Phượng Liên bày tỏ xúc động, nhắc nhớ kỷ niệm thời trẻ đi hát với bao buồn vui, thăng trầm đời người nghệ sĩ.

NSND Lệ Thủy - người em thân tình trong nghề nghiệp và cuộc sống - chia sẻ niềm xúc động khi hội ngộ đàn chị trên quê hương. Bà nhớ vài lần sang Mỹ lưu diễn đều ở nhà Phượng Liên. Cả hai nấu ăn, ngủ chung, mua sắm và tâm sự “đủ thứ chuyện trên đời”.

Clip nghệ sĩ Phượng Liên khoe giọng hát ở tuổi 78

Chính Lệ Thủy là người động viên Phượng Liên về nước. Nghệ sĩ cùng con trai nuôi của Phượng Liên - ca sĩ Nguyễn Tâm đứng ra tổ chức buổi tiệc, mời mọi người đến hội ngộ, vừa là dịp hồi tưởng ký ức 1 thời với “Nữ hoàng đĩa nhựa”.

Các nghệ sĩ cùng biểu diễn 1 số trích đoạn và bài ca cổ nổi tiếng như Nửa đời hương phấn, Đường gươm Nguyên Bá, Con gái của mẹ, Lòng mẹ, Ra giêng anh cưới em… Dẫu giọng hát, sắc vóc nhuốm màu thời gian, sự mùi mẫn và cảm xúc trong họ vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Chia sẻ với VietNamNet, con trai nghệ sĩ Phượng Liên cho biết bà chỉ về nước trong 2 tuần. Bà không nhận lời biểu diễn, chỉ dành thời gian thăm người thân, đồng nghiệp, về quê tảo mộ.

Cách đây vài ngày, Phượng Liên đến nhà nghệ sĩ Hồng Nga để thăm hỏi, tặng quà. Chứng kiến đồng nghiệp 1 thời vốn hoạt náo, nét diễn liến thoắng trên sân khấu nay lại gầy gò, đầu óc "nhớ nhớ quên quên" khiến bà rơi nước mắt.

Phượng Liên đau đáu tình yêu với sân khấu nhưng "lực bất tòng tâm".

Phần mình, Phượng Liên vẫn đau đáu nỗi nhớ sân khấu, mong 1 ngày được "tái xuất". Thế nhưng nguyện ước ấy gần như không thể lúc này.

Năm 2023, nghệ sĩ dự định làm liveshow cuối Cung đàn tri ân - Nghệ sĩ Phượng Liên và những người bạn ở TPHCM, song buộc hủy vào phút chót vì bạo bệnh.

"Tôi nhớ quay quắt sân khấu, mong được 1 lần tái ngộ đồng nghiệp, khán giả nhưng tuổi tác, sức khỏe không cho phép. Dẫu tiếc nuối, tôi mong giữ lại hình ảnh đẹp đẽ sau cùng. Tôi trân trọng quãng thời gian gặp gỡ mọi người vì không biết ngày mai sẽ thế nào", bà trầm ngâm.

Sống một mình, nỗi nhớ chồng khôn nguôi

Nghệ sĩ Phượng Liên và ông xã. Bạn đời ra đi năm 2022 khiến bà hụt hẫng.

Ở xứ người nhiều năm, Phượng Liên có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người chồng thứ 2. Tuy nhiên năm 2022, bạn đời mất đột ngột, để lại nỗi tiếc thương vô hạn trong lòng nữ nghệ sĩ.

Trong ký ức của Phượng Liên, ông xã là một người đàn ông đúng nghĩa, luôn che chở, bảo vệ bà trước mọi sóng gió cuộc đời. Bà trân trọng từng hành động tinh tế, yêu thương mà ông dành cho mình.

Dẫu lớn tuổi, cả hai vẫn xưng hô "anh - em", ngọt ngào từ lời nói đến cử chỉ, càng chưa bao giờ biết cãi cọ lớn tiếng.

Phượng Liên nhớ mỗi buổi sáng, ông luôn là người thức dậy sớm, đi đến cửa hàng mua đồ ăn sáng, pha sẵn cà phê chờ bà dậy. Mọi chuyện lớn bé trong nhà, bạn đời một tay chu toàn để bà yên tâm ca hát.

Bởi tình yêu sâu đậm, Phượng Liên hụt hẫng khi chồng rời khỏi trần thế. Sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của bà suy sụp, có dấu hiệu trầm cảm.

Nhờ sự động viên của các con cháu, Phượng Liên dần nguôi ngoai. Bà ra ngoài gặp gỡ mọi người thay vì nhốt mình trong nhà, tìm niềm vui từ những bữa ăn sum họp bên người thân, đồng nghiệp.

Phượng Liên vực dậy sau quãng thời gian ngã quỵ vì chồng qua đời, gặp biến cố sức khỏe.

Vốn mắc bệnh nền, nghệ sĩ được bác sĩ chỉ định ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ và hạn chế ngồi máy bay để đảm bảo an toàn.

Từ khi chồng qua đời năm 2022, Phượng Liên vẫn sống trong căn nhà nhỏ ở miền Nam California, Mỹ. Mỗi ngày, bà mở các băng đĩa nhạc xưa để hoài niệm về quá khứ hạnh phúc.

Do tuổi già, lại sống 1 mình, bà được nhân viên hộ lý mỗi ngày đến hỗ trợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc thuốc men. Cách 2-3 ngày, ca sĩ Nguyễn Tâm và cô con gái sống gần đó lại chạy sang thăm nom, chở bà đi ăn uống, mua sắm.

Phượng Liên dành thời gian cố định xem phim, tập thể dục, chăm sóc vườn. Bà còn có niềm đam mê đặc biệt với các loại cây, đặc biệt là hoa lan. Nghệ sĩ không ngại chi tiền để sắm gần như cả vườn lan trong nhà với giá mỗi chậu không hề rẻ.

"Má không giàu nhưng sống xởi lởi, thoải mái. Khách đến nhà má đều tiếp đãi chu đáo, từ bày tiệc ăn uống hay thậm chí tặng tiền, hoa nếu họ thích.

Thương hoàn cảnh của má nhiều hàng xóm, bạn bè, khán giả thường đến chơi để bà đỡ cảm giác trống trải, cô quạnh", con trai chia sẻ.

Phượng Liên vẫn thỉnh thoảng vào phòng thu, mong lưu giữ các tác phẩm khi mình trăm tuổi già.

Dù tính hòa nhã, Phượng Liên đặc biệt kỹ tính, nghiêm khắc trong nghề. Bà luôn dặn các nghệ sĩ em cháu làm nghề tử tế, mỗi lần lên sân khấu hay vào phòng thu phải nghiêm túc, không được qua loa sơ sài.

Nhiều năm trước, Phượng Liên tích cực tham gia các chương trình cải lương phục vụ kiều bào. Bà gửi gắm tâm tư, tình cảm vào từng lời ca, mong góp phần giữ hồn cho bộ môn nghệ thuật truyền thống nơi đất khách.

Giờ đây khi sức khỏe xuống dốc, Phượng Liên vẫn "thèm" được hát. Bà hay được con chở đến phòng thu để thu âm các ca khúc cả cũ lẫn mới.

Với nghệ sĩ, đây như 1 tài sản cuối đời bà để lại, đến lúc trăm tuổi già có thể chia sẻ với mọi người như 1 lời từ biệt.

Nghệ sĩ Phượng Liên tên thật là Lữ Phụng Liên, sinh năm 1947 tại Cần Thơ. Từ thuở nhỏ, bà đã bộc lộ niềm đam mê với cải lương, được người thầy đầu tiên - nghệ sĩ Phước Hậu dìu dắt vào nghề. Bà gắn bó với đoàn Tuấn Kiệt cùng nghệ sĩ Phương Quang, Kim Ngọc và nhanh chóng trở thành tên tuổi ngôi sao. Năm 1966, sự nghiệp của Phượng Liên bước lên đỉnh cao khi bà nhận được Huy chương Vàng giải Thanh Tâm triển vọng - giải thưởng danh giá nhất lúc bấy giờ. Bên cạnh sân khấu, Phượng Liên còn lưu dấu ấn ở lĩnh vực thu âm băng đĩa. Cùng với nghệ sĩ Mỹ Châu, Phượng Liên được mệnh danh là "hai bà hoàng của các hãng đĩa nhựa" trước năm 1975. Một số tác phẩm kinh điển của bà như: Lấy chồng xứ lạ, Đời cô Hạnh, Người phu khiêng kiệu cưới, Manh áo quê nghèo, Hẹn một mùa xuân… Sau này, Phượng Liên sang Mỹ định cư và tiếp tục được khán giả yêu mến qua nhiều màn trình diễn trên sân khấu hải ngoại.

Ảnh, clip: NVCC, tư liệu