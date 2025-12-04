Cuộc đối đầu giữa phiên bản Toyota Innova Cross 2.0G và Mitsubishi Destinator Premium trong tầm giá hơn 700 triệu đồng đang khiến thị trường xe gầm cao 7 chỗ cuối năm 2025 nóng hơn bất kỳ giai đoạn nào trước đó.

Một bên là mẫu xe MPV lai SUV quen thuộc, thực dụng đến mức không cần phô trương. Còn bên kia là "tân binh" SUV mang phong cách trẻ, nhiều công nghệ và nặng tính trải nghiệm.

Giá bán

Toyota tạo bất ngờ khi tung ra thị trường phiên bản Innova Cross 2.0G với giá bán chỉ 730 triệu đồng, thấp hơn cả Innova 2.0E MT từng bán trước đây (755 triệu đồng), chấp nhận lược bỏ một loạt trang bị để giữ lại bộ khung gầm và động cơ 2.0L. Tức là người mua Innova Cross 2.0G được lợi ở cái “xác lớn” của MPV cỡ trung nhưng trả mức giá của MPV cỡ nhỏ.

Hiện tại, Toyota Innova Cross 2.0G đang có giá bán thấp hơn Mitsubishi Destinator Premium 9 triệu đồng. Ảnh Ngô Minh

Trong khi đó, Mitsubishi định vị Destinator Premium ở mức giá niêm yết 780 triệu đồng, cao hơn Toyota Innova Cross 2.0G 50 triệu đồng. Đây là khoảng chênh lệch đáng kể tác động vào quyết định của khách hàng. Tuy nhiên, trên thực tế, người dùng chỉ phải bỏ ra số tiền 739 triệu đồng nhờ chương trình ưu đãi trong tháng đầu mở bán khiến khoảng chênh lệch giá bị thu hẹp đáng kể.

Khi mức giá thực chi chỉ chênh nhau quá nhỏ để trở thành rào cản (9 triệu đồng), việc lựa chọn giữa một chiếc xe "hạng trên bản thiếu" (Toyota Innova Cross 2.0G) và một chiếc xe "hạng dưới bản khá đầy đủ" (Mitsubishi Destinator Premium) có thể sẽ là một bài toán đau đầu đối với cả khách hàng cá nhân lẫn dịch vụ.

Thiết kế và kích thước

Tiêu chí Toyota Innova Cross 2.0G Mitsubishi Destinator Premium Kiểu dáng MPV lai Crossover, bề thế, chững chạc SUV 7 chỗ, trẻ trung, cơ bắp. Kích thước Các thông số dài, rộng, cao đều lớn hơn, đặc biệt ở chiều dài cơ sở. Nhỏ gọn hơn, trục cơ sở 2.815mm, gầm cao hơn. Cấu hình ghế ngồi 8 chỗ (2-3-3), hàng ghế thứ 3 rộng rãi hơn. 7 chỗ (2-3-2), hàng ghế 3 phù hợp với trẻ em và di chuyển gần. Kích thước la-zăng 16 inch 18 inch, trông khỏe khoắn hơn.

Ngoại hình và ghế ngồi của Toyota Innova Cross 2.0G. Ảnh: Ngô Minh

Về ngoại hình, Toyota Innova Cross 2.0G chỉ được trang bị mâm 16 inch khá nhỏ so với thân xe đồ sộ, làm chiếc xe trông có phần "yếu" về mặt thị giác. Nhưng nhìn tổng thể, chiếc xe MPV này vẫn giữ đúng chất “xe dành cho gia đình lớn” khi sở hữu kích thước 4.755 x 1.850 x 1.790mm và trục cơ sở 2.850mm, giúp Innova Cross 2.0G có lợi thế về không gian, phù hợp để chở 7-8 người thường xuyên.

Mitsubishi Destinator lại theo hướng ngược lại khi theo đuổi kiểu dáng SUV vuông vức, góc cạnh một cách rõ ràng và hiện đại vượt bậc so với Innova Cross 2.0G. Kích thước 4.680 x 1.840 x 1.780mm khiến xe nhỏ hơn Innova Cross 2,0G một chút.

Bù lại, gầm xe cao 214mm đi kèm bộ mâm 18 inch, giúp chủ xe Destinator thể hiện cá tính tốt hơn là dáng vẻ MPV trung tính của Innova Crosss. Vì vậy, ở góc độ thị hiếu tiêu dùng, thiết kế này có thể sẽ thu hút các khách hàng là người trẻ, thích sự năng động và ưu tiên về thiết kế ngoại thất.

Ngoại hình và ghế ngồi của Mitsubishi Destinator. Ảnh: Ngô Minh

Dù là xe có cấu hình 7 chỗ (2-3-2), bản chất Mitsubishi Destinator vẫn được phát triển từ nền tảng khung gầm của dòng xe SUV cỡ B (Xforce). Do đó, hàng ghế thứ 3 tuy ngồi vẫn đủ không gian nhưng sẽ khó có sự thoải mái cho người ngồi trong quãng đường di chuyển dài.

Ngược lại, Innova Cross 2.0G với cấu hình 8 chỗ (2-3-3), trục cơ sở dài 2.850mm giúp người lớn ngồi ở hàng ghế 3 thực sự thoải mái chứ không chỉ là "ghế phụ". Đây là mẫu xe hiếm hoi trong tầm giá dưới 750 triệu đồng có thể chở được 8 người.

Trang bị nội thất và công nghệ an toàn

Trang bị Toyota Innova Cross 2.0G Mitsubishi Destinator Premium Bảng đồng hồ Analog + màn hình 4,2 inch Màn hình kỹ thuật số 8 inch Màn hình giải trí 8 inch 12 inch Vô lăng Nhựa Bọc da Ghế Da, chỉnh cơ Da, chỉnh điện ghế lái Trang bị an toàn Cơ bản (ABS, EBD, VSC, HAC) Có ADAS (không phải đầy đủ)

Toyota Innova Cross 2.0G. Ảnh: Ngô Minh

Để đạt mức giá 730 triệu đồng, Toyota Innova Cross 2.0G đã bị cắt giảm xuống mức cơ bản như vô lăng nhựa, ghế chỉnh cơ, cụm đồng hồ Analog kết hợp màn hình nhỏ 4.2 inch và màn hình giải trí nhỏ hơn (8 inch). Thương hiệu xe Nhật này giữ lại điều hòa tự động và phanh tay điện tử, hai điểm thiết yếu để trải nghiệm không bị “hụt hẫng” quá mức.

Các tính năng an toàn trên bản 2.0G cũng là dạng cơ bản: ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hoàn toàn không có gói Toyota Safety Sense (TSS). Với gia đình trẻ hiện đại, đây là một thiếu sót lớn nhưng là điều Toyota bắt buộc phải chấp nhận mất để có được mức giá kể trên.

Mitsubishi Destinator. Ảnh: Ngô Minh

Trong khi đó, Mitsubishi Destinator Premium được xếp là phiên bản tầm trung, được thừa hưởng lợi thế công nghệ của dòng xe mới như cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí lớn, ghế lái chỉnh điện và đặc biệt có một số tính năng hỗ trợ lái an toàn ADAS, dù chưa đủ bộ như bản cao cấp nhưng vẫn vượt Innova Cross 2.0G một khoảng khá xa.

Động cơ và vận hành

Ưu điểm của động cơ MIVEC 1.5L Turbo (161 mã lực/250 Nm) trên Mitsubishi Destinator cho phép đạt mô-men xoắn cao từ vòng tua thấp, giúp xe bốc ở nước ga đầu, phù hợp chạy phố, vượt xe nhanh và mang lại cảm giác “nhanh nhẹn” đúng kiểu SUV đô thị.

Nhược điểm là động cơ Turbo thường yêu cầu bảo dưỡng kỹ lưỡng hơn và "kén" nhiên liệu hơn so với động cơ hút khí tự nhiên. Khi chở đủ 7 người và di chuyển chậm trên dốc, xe sẽ hơi đuối sức khi leo dốc vì turbo chưa mở hoàn toàn nên chỉ chạy bằng sức của động cơ 1.5L

Động cơ Toyota Innova Cross (trái) nhỉnh hơn Mitsubishi Destinator (phải) về sức mạnh nhưng lại thua ở sức khéo. Ảnh: Ngô Minh

Toyota Innova Cross 2.0G vẫn trung thành với động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên cho công suất 172 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm, kèm hộp số vô cấp CVT. Ưu điểm của động cơ hút khí tự nhiên là độ mượt, độ bền và sự ổn định khi chở đủ tải hoặc chạy đường trường. Hệ dẫn động cầu trước mới cũng giúp Innova tiết kiệm nhiên liệu hơn đời cũ.

Tuy nhiên, để đạt lực kéo tối đa (205 Nm) như Destinator, động cơ hút khí tự nhiên của Innova Cross 2.0G phải duy trì ở ngưỡng 4.500-4.900 vòng/phút. Xe cũng không có độ "vọt" tức thì ở dải vòng tua máy thấp như động cơ 1.5L Turbo của Mitsubishi Destinator.

Cảm giác lái sẽ "lì" hơn, điềm đạm hơn chứ không phấn khích. Ngoài ra, nếu đi trong điều kiện đường phố đông đúc, di chuyển chậm, động cơ 2.0L sẽ tiêu tốn nhiên liệu hơn đáng kể so với động cơ 1.5L.

Đánh giá chung

Với sự xuất hiện của phiên bản thấp Innova Cross 2.0G có tầm giá ngang với Mitsubishi Destinator Premium, người mua có thể dễ bị lúng túng khi lựa chọn. May mắn, hai mẫu xe này đang đại diện cho tập khách hàng khá rõ rệt.

Toyota Innova Cross 2.0G Mitsubishi Destinator Premium - Gia đình đông thành viên

- Chủ xe kinh doanh dịch vụ

- Người ưu tiên nhu cầu chở đủ tải thường xuyên - Người trẻ, ưa chuộng phong cách hiện đại

- Khách mua xe lần đầu, đi phố nhiều

- Người ưu tiên trải nghiệm công nghệ, tiện nghi

Dù có mức giá khá tương đồng nhưng Toyota Innova Cross 2.0G hay Mitsubishi Destinator Premium lại có tệp khách hàng khá rõ rệt. Ảnh: Ngô Minh

Tóm lại, Toyota Innova Cross 2.0G là sự lựa chọn của lý trí thực dụng, trong khi Mitsubishi Destinator Premium là sự lựa chọn của cảm xúc và trải nghiệm hiện đại.

Trong thời gian tới, tầm giá hơn 700 triệu đồng này sẽ còn tiếp tục sôi động vì cả hai mẫu xe đều đang giữ đúng vai trò của mình, một chiếc MPV lai SUV tận dụng ưu thế thực dụng, một chiếc xe SUV thế hệ mới đang cố gắng tái định nghĩa chuẩn mực trong phân khúc phổ thông.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!