Trong thế giới đấu giá xe sưu tầm, chỉ một cú click nhầm cũng có thể khiến người tham gia “toát mồ hôi”. Đó chính xác là những gì vừa xảy ra trong phiên đấu giá một chiếc Acura NSX-T cực hiếm trên nền tảng Bring A Trailer diễn ra mới đây.

Theo trang tin ô tô The Autopian, chiếc xe được đưa lên sàn là phiên bản Acura NSX-T đời 2005 cực hiếm, chỉ có đúng 6 chiếc sở hữu cấu hình tương tự từng được sản xuất. Xe mang ngoại thất Rio Yellow Pearl, nội thất da vàng, sử dụng hộp số sàn 6 cấp và mới chạy khoảng 4.200 dặm (6.759 km).

Đặc biệt, chiếc Acura này chỉ qua một đời chủ nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới sưu tầm.

Trở lại với phiên đấu giá trên Bring A Trailer, ban đầu đã diễn ra khá bình thường. Chiếc Acura NSX-T có giá khởi điểm là 42.000 USD (1,1 tỷ đồng) và tăng nhanh lên trên 200.000 USD (5,27 tỷ đồng) khi các nhà sưu tầm bắt đầu nhập cuộc. Mọi thứ chỉ thực sự bùng nổ khi mức giá chạm mốc 293.000 USD (7,72 tỷ đồng).

Đúng lúc này, một tài khoản bất ngờ trả giá tăng vọt tới 394.000 USD (10,38 tỷ đồng), bước trả cao hơn 100.000 USD (gần 2,64 tỷ đồng) chỉ trong một lần ra giá. Mức tăng bất thường lập tức khiến cộng đồng theo dõi phiên đấu giá “dậy sóng”.

Tuy nhiên chỉ ít phút sau, chính người đấu giá này lên tiếng đính chính bằng dòng thông báo: "Lỗi đánh máy, tôi định gõ 294.000 USD”.

Từ đây, mạng xã hội và phần bình luận trên Bring A Trailer lập tức nổ ra tranh cãi. Nhiều người nghi ngờ đây là chiêu trò nhằm kéo dài thời gian đấu giá hoặc tạo lợi thế đàm phán riêng với người bán. Bởi thông thường, các phiên đấu giá, mua xe sưu tầm hoạt động dựa trên nguyên tắc minh bạch tuyệt đối, mọi người cạnh tranh theo cùng một luật chơi.

Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng đây hoàn toàn có thể chỉ là một cú gõ nhầm tai hại. Xét cho cùng, trên bàn phím số, 294.000 USD và 394.000 USD chỉ khác nhau đúng một ký tự.

Điều khiến vụ việc trở nên ồn ào hơn là cách xử lý của Bring A Trailer. Thay vì hủy hoặc mở lại phiên đấu giá ngay lập tức, nền tảng này im lặng trong nhiều ngày để làm việc riêng với các bên liên quan.

Theo đại diện bộ phận đấu giá của Bring A Trailer, công ty xác định đây là lỗi nhập liệu ngoài ý muốn. Người bán sau đó được đưa ra nhiều lựa chọn, bao gồm mở lại phiên đấu giá hoặc thương lượng với các bên bị ảnh hưởng.

Cuối cùng, chiếc Acura NSX-T được bán cho một người đấu giá khác với mức giá 310.000 USD (8,17 tỷ đồng).

Tuy nhiên, cách giải quyết này vẫn gây tranh cãi trong cộng đồng mê xe. Nhiều người đặt câu hỏi: nếu có những người trả giá quanh mốc 300.000 USD nhưng không được tham gia lại, liệu phiên đấu giá còn công bằng? Dẫu vậy, vụ việc cũng để lại một “bài học nhớ đời” cho giới chơi xe sưu tầm, bởi đôi khi, chỉ một cú gõ nhầm có thể khiến bạn mất thêm cả trăm nghìn USD.

(Theo Carscoops)

