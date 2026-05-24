Tài xế truyền tai nhau cách tách cồn khỏi xăng E10

Những ngày gần đây, xăng sinh học E10 trở thành chủ đề nóng trên nhiều diễn đàn ô tô, xe máy khi lộ trình mở rộng sử dụng loại nhiên liệu này thay thế hoàn toàn cho xăng khoáng A95 đang đến gần.

Bên cạnh các tranh luận về khả năng tương thích động cơ, trên mạng xã hội còn xuất hiện hàng loạt video hướng dẫn “tách cồn khỏi xăng E10” bằng phương pháp thủ công, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Không khó để bắt gặp những clip với tiêu đề gây tò mò như “biến E10 thành xăng nguyên chất”, “lọc cồn để xe chạy bốc hơn” hay “cách cứu động cơ khỏi xăng sinh học”.

Trong các video này, những người thực hiện thường chuẩn bị một chai nhựa trong suốt, đổ xăng E10 vào rồi thêm nước, sau đó lắc mạnh vài phút. Khi hỗn hợp lắng xuống, phần chất lỏng bên dưới được cho là hỗn hợp nước và ethanol, còn lớp nổi phía trên được nhiều người gọi là “xăng nguyên chất”.

Một số video còn hướng dẫn chi tiết tỷ lệ pha nước, thời gian lắc hoặc cách dùng thêm muối, chất hút ẩm để “tách cồn triệt để”. Có clip đạt hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn tương tác chỉ sau ít ngày xuất hiện.

Không ít bình luận bên dưới các clip này cho rằng việc loại bỏ ethanol sẽ giúp "trả lại xăng sạch", giúp xe chạy bốc hơn, giảm hao nhiên liệu hoặc tránh ảnh hưởng đến động cơ cũ. Đồng thời đây được xem là một cách làm đơn giản nhưng hiệu quả nhằm loại bỏ bớt ethanol trong xăng E10.

Những đoạn clip ghi lại quá trình "tách cồn" khỏi xăng E10 được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Có thể nói, những clip trên đánh trúng tâm lý của một bộ phận người dùng xuất phát từ việc ethanol có đặc tính hút ẩm, trong khi nhiều chủ xe lâu nay vẫn quen với xăng khoáng truyền thống. Đặc biệt, không ít tài xế sử dụng xe cũ cho rằng xăng E10 có thể khiến xe ì hơn hoặc ảnh hưởng đến các chi tiết cao su, đường ống nhiên liệu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những “mẹo” lan truyền trên mạng xã hội đang đơn giản hóa quá mức bản chất của xăng sinh học và có thể kéo theo hàng loạt rủi ro nếu làm theo và sử dụng các loại nhiên liệu "tự chiết tách" này.

Cẩn thận với nhiều rủi ro khó lường

Tiến sĩ Vũ Thị Tần - Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, ethanol đúng là có khả năng hòa tan trong nước. Tuy vậy, trong xăng E10, ethanol đã được phối trộn theo tỷ lệ và tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể để tạo thành hỗn hợp nhiên liệu ổn định. Việc dùng nước để “kéo” ethanol ra khỏi xăng không đơn giản như cách nhiều video thể hiện.

Nói cách khác, việc người dùng đổ thêm nước vào xăng rồi lắc mạnh thực chất đang làm thay đổi cấu trúc của nhiên liệu. Hỗn hợp sau đó không còn giữ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật ban đầu của xăng E10 do nhà sản xuất tạo ra. Và ngay cả khi có thể tách được một phần ethanol, điều này cũng không đồng nghĩa động cơ sẽ mạnh hơn hay vận hành hiệu quả hơn.

“Ethanol khi đã hòa tan ổn định trong xăng với một tỉ lệ nhất định thì rất khó tách hoàn toàn chỉ bằng cách lắc tay vài phút”, vị chuyên gia này phân tích.

Việc tự ý sử dụng nhiên liệu xăng E10 tách cồn có thể gặp nhiều rủi ro. Ảnh chụp màn hình

Trên thực tế, ethanol trong xăng E10 không chỉ nhằm mục tiêu môi trường mà còn là một phần cấu thành giúp tối ưu khả năng cháy. Nếu loại bỏ thành phần này bằng phương pháp thủ công, nhiên liệu sau cùng có thể bị thay đổi trị số octan, khả năng bay hơi và độ ổn định.

Đáng lo hơn, việc tự ý pha thêm nước hoặc hóa chất vào xăng có thể khiến nhiên liệu bị nhiễm tạp chất. Nếu phần nước hoặc ethanol chưa tách hết lọt vào hệ thống nhiên liệu, xe có nguy cơ chết máy, bỏ máy hoặc ăn mòn các chi tiết bên trong.

Ngoài rủi ro kỹ thuật, nguy cơ cháy nổ cũng là vấn đề đáng lưu ý bởi xăng là chất dễ bay hơi và bắt lửa mạnh, trong khi phần lớn các video hướng dẫn đều thực hiện trong chai nhựa, môi trường kín hoặc gần nguồn nhiệt mà không có biện pháp an toàn chuyên dụng.

Các chuyên gia cảnh báo việc tự ý pha trộn, chiết tách nhiên liệu tại nhà có thể dẫn đến cháy nổ hoặc gây hại sức khỏe nếu hít phải hơi xăng, ethanol trong thời gian dài.

Ở góc độ pháp lý, xăng E10 là loại nhiên liệu đã được phối trộn theo quy chuẩn kỹ thuật và kiểm định chất lượng trước khi lưu thông.

Theo luật sư Dương Đức Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), khi người dùng tự ý thay đổi thành phần nhiên liệu, mọi đặc tính kỹ thuật ban đầu không còn được đảm bảo. Điều này đồng nghĩa nếu động cơ gặp sự cố do sử dụng nhiên liệu đã bị can thiệp, chủ xe có thể không được bảo hành, bảo hiểm.

Đáng chú ý, việc tự ý chiết tách, pha trộn hoặc mua bán không đúng quy chuẩn có thể bị xử phạt hành chính ở mức từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng tuỳ tính chất, quy mô vi phạm theo Nghị định 99/2020/NĐ-CP; thậm chí có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

"Hành vi tự ý pha chế hoặc làm thay đổi thành phần xăng dầu rồi đưa ra lưu thông có thể bị xem là vi phạm quy định về chất lượng xăng dầu. Trong một số trường hợp nghiêm trọng như gây cháy nổ, thiệt hại tài sản hoặc ảnh hưởng sức khỏe người khác, cá nhân liên quan còn có nguy cơ bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự", luật sư Thắng nhấn mạnh.

