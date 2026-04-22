Một số thí sinh băn khoăn cách triển khai phương thức xét tuyển bằng học bạ năm 2026 ra sao và có thay đổi gì khác so với những năm trước hay không.

Về điều này, Bộ GD-ĐT cho hay, phương thức xét tuyển bằng học bạ năm 2026 được triển khai theo các nguyên tắc cụ thể.

Theo quy định, kết quả xét tuyển dựa trên điểm trung bình cả năm của 3 lớp 10, 11 và 12, tương ứng 6 học kỳ, của tối thiểu 3 môn học. Tổng điểm được quy đổi về thang điểm 30, theo điểm a khoản 5 Điều 6 Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT.

Đáng chú ý, tổ hợp xét tuyển bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn. Trong đó, trọng số của một trong hai môn này phải chiếm tối thiểu 1/3 tổng điểm xét tuyển, theo khoản 5 Điều 6 của Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT.

Như vậy, phương thức xét học bạ năm 2026 không chỉ yêu cầu sử dụng kết quả học tập toàn diện 3 năm THPT mà còn bảo đảm vai trò trọng tâm của môn Toán hoặc Ngữ văn trong đánh giá năng lực đầu vào của thí sinh.