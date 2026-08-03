1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền  Thông tin ủng hộ
01/07/2026 5.000,00 6182IBT1kC4FXHCI.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc FT26183537344540.20260701.231612.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
01/07/2026 5.000,00 6182IBT1kC4FXBKW.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho 2026.171 FT26183727455904.20260701.231433.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
01/07/2026 5.000,00 6182IBT1kC4FXD2H.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26183232646500.20260701.231245.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
01/07/2026 6.868,00 6182MSCBD2WT5PF6.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260701.230904.872866868.DUONG ANH THUY.970422
01/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.14926176188.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0451000312752 PHAM THI TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026

30.000,00

 Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#02009704880701225746202690z2051948.5389.4123.225746
01/07/2026 100.000,00 Ung Ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#0200970488070122383520268zro022849.5389.60008.223835
01/07/2026 100.000,00 6182IBT1kC4F69IJ.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26183506690075.20260701.223501.19831359369026.VND--NGUYEN THI TRANG.970407
01/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135736791599.20260701.135736791599-0904904143_Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
01/07/2026 100.000,00 6182TPBVI211SKMY.ng ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260701.221240.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
01/07/2026 300.000,00 6182SHBAP224R4PX.NGUYEN THI THU HUYEN chuyen tien.20260701.221207.1026383399.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14925679353.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0501000205587 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 150.000,00 MBVCB.14925678339.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0071003901739 TRAN THI TANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 10.000,00 MBVCB.14925639268.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.172(anh Vi Van Chuc).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 100.000,00 6182IBT1kC4FIAT4.Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc FT26183757981815.20260701.214552.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
01/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807012139432026osc2898307.5388.56735.213943
01/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097040507012127302026FQWZ074961.5189.2364.212730
01/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135728691804.20260701.135728691804-0961282794_Ung ho Tri an thang 7
01/07/2026 20.000,00 6182MSCBD2WTCB1W.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Vi Van Chuc Ms 2026172.20260701.204002.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14923790811.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1047050332 THAI MINH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097040507011946422026GMC4051205.5390.6588.194642
01/07/2026 200.000,00 NGUYEN THI THUY chuyen tien ung ho 2026.170 em xa duc hung#SP#020097041507011940192026D94C546768.5387.65208.194019
01/07/2026 20.566,00 6182IBT1kC4LNWRP.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh FT26182944576075.20260701.193855.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
01/07/2026 50.000,00 6182IBT1kC4LHFJ8.ung ho ma so 2026.172, anh Vi Van Chuc FT26182003046649.20260701.192338.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
01/07/2026 300.000,00 MBVCB.14922304865.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.172(ANH VI VAN CHUC), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097040507011817402026IDIE072261.5387.94473.181740
01/07/2026 200.000,00 6182IBT1kC4HLVL9.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26182014316286.20260701.180724.19036059153019.VND-TGTT-BUI TIEN VAN.970407
01/07/2026 1.000.000,00 CO NGA TRAN 6678 BD UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-010726-18:02:59 UPRP165376#SP#020097041607011803002026UPRP165376.5387.94095.180300
01/07/2026 50.000,00 6182IBT1kC4H44ZB.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2026.171 Duong Van Huy FT26182806800404.20260701.174845.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
01/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135696309330.20260701.135696309330-0343882448_Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
01/07/2026 100.000,00 6182IBT1aWFH1CJ9.ms 2026.166 giup hoang nhat khang.20260701.172220.185001060000009.VU THI XUAN .970409
01/07/2026 400.000,00 6182SGTTH2M18VB7.IBFT ung ho NS 2026.170. em Xa Duc Hung.20260701.171454.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403
01/07/2026 100.000,00 TRAN XUAN SINH chuyen tien ung ho ma so2026.171 anh huy bi bong.#SP#020097042207011653012026TF68312352.5387.86416.165257
01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14920419544.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14920415380.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14919980552.uh duong van HUY.CT tu 0071002568916 PHAM CHINH AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 200.000,00 6182TPBVI211LPXU.NGUYEN THI THU THUY chuyen tien.20260701.161723.80775505868.NGUYEN THI THU THUY.970423
01/07/2026 500.000,00 MBVCB.14919813603.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 20.000,00 MBVCB.14919734416.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 100.000,00 6182IBT1iJKI7TBS.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260701.155924.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
01/07/2026 300.000,00 6182VNIB028RD7CM.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260701.155322.626704060063854.NGUYEN THI BICH CHAU.970441
01/07/2026 300.000,00 NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026 171 anh duong van huy#SP#020097042207011527152026E2ZD614930.5390.45403.152716
01/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh-010726-15:25:39 3KGl808961#SP#0200970416070115254020263KGl808961.5388.36413.152540
01/07/2026 300.000,00 6182IBT1iJKIBV44.NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026 169 em mo van hoanh.20260701.152423.0905479777.NGUYEN THANH HA.970432
01/07/2026 2.000,00 6182MSCBD2WF1SZW.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260701.152045.0373095162.PHAM THANH THAO.970422
01/07/2026 2.000,00 6182MSCBD2WF1T22.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260701.151855.0373095162.PHAM THANH THAO.970422
01/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097040507011514092026KSCT055349.5189.70832.151404
01/07/2026 286.000,00 MBVCB.14918941787.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0811000023895 LY VO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042207011504422026WTDL245049.5387.19207.150442
01/07/2026 500.000,00 MBVCB.14918819719.PHAM THI MEN chuyen tien:ung hoMS:2026.172(anh vi van chuc).CT tu 1035550734 PHAM THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 50.000,00 MBVCB.14918711144.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0351001240555 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 100.000,00 6182IBT1kC469Y54.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26182676061175.20260701.141914.19033604450019.VND-TGTT-LE THI KIM YEN.970407
01/07/2026 61.167,00 ms2026.172#SP#020097042207011414012026KGEM466029.5389.54399.141356
01/07/2026 50.000,00 6182VNIB028REYF4.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260701.140937.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
01/07/2026 50.000,00 MBVCB.14918150586.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 50.000,00 6182SHBAP22RULZN.MS 2026.172 anh Vi Van Chuc.20260701.140138.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
01/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung-010726-13:54:35 Zijy185215#SP#020097041607011354352026Zijy185215.5389.63760.135435
01/07/2026 100.000,00 6182IBT1kC4ERVQA.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26182926937900.20260701.135110.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
01/07/2026 200.000,00 6182IBT1kC4ER91I.Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc FT26182660180705.20260701.135053.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
01/07/2026 50.000,00 6182MCOBQ2AZ15H3.Ung ho ms2026.172 vi van chuc.20260701.134949.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
01/07/2026 1.000.000,00 6182MCOBQ2AZ15CD.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260701.134852.02001012934798.DANG NGOC NHA.970426
01/07/2026 500.000,00 6182IBT1kC4E37VL.Ung ho Ms 2026.172 vi van chuc FT26182065094024.20260701.134526.19033973346012.VND-TGTT-CUNG VAN TOAN.970407
01/07/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097042207011343322026YMDD552793.5390.13745.134332
01/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807011343052026sbq3049079.5388.11795.134305
01/07/2026 200.000,00 6182TPBVI21BIML1.Ung ho MS 2026.172 Vi Van Chuc.20260701.134259.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
01/07/2026 100.000,00 6182TPBVI21BD5CU.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260701.133810.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
01/07/2026 50.000,00 MBVCB.14917739993.Ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy).CT tu 0021000409691 HOANG VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14917747870.NGUYEN THI HIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14917710335.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.151 (Be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 3.000.000,00 MBVCB.14917676868.Nguyen Thi Mich (phap danh Dieu Hien) Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 0371000421263 DANG VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THAM chuyen tien ung ho MS 2026.172 anh Vi van chuc#SP#020097040507011323002026RNAF060761.5390.23173.132300
01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14917652526.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 50.000,00 6182ORCOQ2AZB5NS.LOC HO TRO MS 2026.172 VIVANCHUC.20260701.132224.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
01/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#020097040507011321512026NM54057464.5390.16941.132151
01/07/2026 200.000,00 6182IBT1kC4EET4X.Ung ho MS 2026.172 FT26182073980205.20260701.132128.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
01/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc-010726-13:20:19 qV42693987#SP#020097041607011320192026qV42693987.5387.11712.132019
01/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048807011319312026669m993031.5387.7576.131925
01/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#0200970415070113161320268I39848430.5387.93170.131613
01/07/2026 100.000,00 6182TPBVI21BH77H.Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh.20260701.131517.01432214001.PHAM NGOC THANH.970423
01/07/2026 100.000,00 6182TPBVI21BHNYF.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260701.131331.01432214001.PHAM NGOC THANH.970423
01/07/2026 200.000,00 6182TPBVI21BH3XY.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260701.131222.01432214001.PHAM NGOC THANH.970423
01/07/2026 20.566,00 6182IBT1kC4EANNM.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26182598939031.20260701.130803.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
01/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-010726-13:02:01 5PoI405759#SP#0200970416070113020120265PoI405759.5387.28684.130201
01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14917408321.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0381002488118 DUONG THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 100.000,00 6182IBT1kC4EUJAL.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26182330078292.20260701.124458.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14917225930.Ung ho MS 2026.170(e xa duc hung).CT tu 1030363180 NGUYEN THI NHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 1.000.000,00 6182IBT1d1UC6D49.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260701.124127.97042292S32e8c8000000000427713.MBBANK IBFT.970422
01/07/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042207011241172026INDX583523.5390.29924.124113
01/07/2026 200.000,00 6182IBT1kC4EIM72.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26182504669330.20260701.123928.197968.TIEU CAM THU.970407
01/07/2026 400.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135656155521.20260701.135656155521-0776228518_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
01/07/2026 100.000,00 6182IBT1kC4E9BB5.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26182935710973.20260701.122545.19036390910016.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRINH.970407
01/07/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135655067372.20260701.135655067372-0899891178_MS2026171 Duong Van Huy
01/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135651089502.20260701.135651089502-0909308050_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
01/07/2026 20.000,00 MBVCB.14916446638.TRAN VAN DONG chuyen tienvi van chuc.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 200.000,00 6182IBT1iJKMHRUL.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 172 VI VAN CHUC.20260701.114550.247529918.LE THI HOA.970432
01/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.171 - Anh Duong Van Huy tai TP Hai Phong bi bong dien mat 2 tay- 1 chan tai BV Vien Bong Quoc Gia#SP#020097040507011143072026DGK5012965.5387.78481.114307
01/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488070111333120266zhu662699.5189.15422.113331
01/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh#SP#0200970488070111321620268b49657694.5389.5786.113216
01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14916091212.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041507011125482026zx89493125.5389.63797.112548
01/07/2026 100.000,00 6182ABBKP22R171H.ung ho anh vi van Chuc ms 2026 172.20260701.112151.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425
01/07/2026 100.000,00 6182TPBVI21BKQB9.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260701.111633.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14915816601.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0011001657680 HO THI LAM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 100.000,00 6182SGTTH2MBVWD2.IBFT Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260701.110747.0792424297.LE THANH THIEN THU.970403
01/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970488070111063720265kub556442.5189.37616.110637
01/07/2026 50.000,00 MBVCB.14915747182.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 50.000,00 MBVCB.14915735566.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14915699918.ANH DUONG UH MS 2026.170 ( E XA DUC HUNG).CT tu 0701000452853 VO THI XUAN LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 100.000,00 UH MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-010726-11:03:17 N6rZ470863#SP#020097041607011103172026N6rZ470863.5390.15525.110317
01/07/2026 100.000,00 NGUYEN VAN DONG chuyen tien ung ho MS 2026 .172 anh vi van chuc#SP#020097042207011100002026S801963099.5388.95627.110001
01/07/2026 300.000,00 MBVCB.14915638252.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 1016309064 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14915557822.ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 300.000,00 6182IBT1iJKMANXQ.Ms 2026-171 uh anh Duong Van Huy.20260701.105253.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
01/07/2026 300.000,00 6182IBT1iJKMATAU.Ms 2026-172 uh anh Vi Van Chuc.20260701.105136.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
01/07/2026 300.000,00 6182IBT1kC4K1CDQ.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26182055587104.20260701.104907.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
01/07/2026 500.000,00 6182IBT1kC4KJZ7C.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26182628228706.20260701.104805.19021685816014.VND-TGTT-TRAN THUY VAN.970407
01/07/2026 500.000,00 NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.172 ANH VI VAN CHUC-010726-10:43:06 XATq776775#SP#020097041607011043062026XATq776775.5189.97685.104301
01/07/2026 300.000,00 6182TPBVI21BE24P.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260701.103840.01723256101.VO HOANG HUY.970423
01/07/2026 300.000,00 MBVCB.14915340075.NGUYEN VIET KHANH chuyen tien ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc ).CT tu 0021000727025 NGUYEN VIET KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 10.000,00 MBVCB.14915270700.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14915208394.ung ho ms 2026.170 ( em Xa Duc Hung).CT tu 0071004390727 NGUYEN DINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 300.000,00 MBVCB.14915156362.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 300.000,00 MBVCB.14915134465.DANG THI LIEN chuyen tien(2026172 MS anh vi van chuc.CT tu 9427326868 DANG THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 500.000,00 MBVCB.14914882522.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0451001395104 CAO THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 100.000,00 6182IBT1iJKMUR3P.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260701.100320.0984041991.DAO DUC VINH.970432
01/07/2026 50.000.000,00 ung ho quy chung bao vietnamnet#SP#020097042207010957462026H4YR258044.5389.42223.095747
01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14914626403.ms 2026 172 anh VI VAN CHUC.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 172 ANH VI VAN CHUC-010726-09:45:25 ZMap385018#SP#020097041607010945252026ZMap385018.5390.76160.094525
01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14914608284.ms 2026 171 anh DUONG VAN HUY.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14914597170.ms 2026 170 em XA DUC HUNG.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/07/2026 20.000,00 6182MSCBD2WCURE5.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260701.094204.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
01/07/2026 250.000,00 MBVCB.14914562860.ms 2026 169 em MO VAN HOANH.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.172 ANH VI VAN CHUC-010726-09:39:52 fQMA807636#SP#020097041607010939522026fQMA807636.5388.45888.093953
01/07/2026 20.000,00 MBVCB.14914538207.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9912580127 HOANG MAI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 30.000,00 MBVCB.14914507797.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14914449837.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 200.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026. 172 a Vi Van Chuc#SP#020097048807010931502026dl48219803.5387.7474.093151
01/07/2026 50.000,00 6182IBT1kC47DKBR.Giup ma so 2026.172 FT26182202233467.20260701.093118.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14914316421.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0431000216412 TRAN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807010922462026xyh0189858.5390.64969.092246
01/07/2026 50.000,00 6182MCOBQ2ATHEDD.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260701.091636.03101010965538.HOANG VIET.970426
01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14914216214.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.171.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 500.000,00 MBVCB.14914200573.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14914157759.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.172 ( anh Vi Van Chuc).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807010908382026pxti144050.5389.3482.090833
01/07/2026 200.000,00 6182VNIB028ZXXGW.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260701.090133.557228.HA THI PHUONG MAI.970441
01/07/2026 100.000,00 6182IBT1kC4G3ZN8.ung ho MS 2026.172 anh vi van chuc FT26182920064007.20260701.085749.19028313610015.VND-TGTT-HUYNH BINH PHI.970407
01/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#020097042207010854472026ZYOQ107374.5189.46256.085447
01/07/2026 10.000,00 6182TPBVI21BTL3Y.quyen gop.20260701.084347.01572346001.VO THANH PHU.970423
01/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097042207010838362026COMK735238.5387.85030.083836
01/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.171 Duong Van Huy#SP#020097042207010835182026HKQ5839946.5390.73010.083519
01/07/2026 1.000.000,00 6182IBT1kC4G79XQ.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26182581821013.20260701.082929.111113686666.PHAM GIA TRANG.970407
01/07/2026 150.000,00 SHGD:10001353.DD:260701.BO:NGUYEN THI HUONG.Remark:NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2026 171 duong van huy
01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14913580175.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0421000468631 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048807010820472026ois9999734.5390.19923.082047
01/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#0200970422070108185520262NHX790373.5389.12955.081850
01/07/2026 20.000,00 MBVCB.14913461024.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14913433131.Chuyen tien ung ho MS 2026 172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#0200970488070108103420261uy3969265.5189.84715.081034
01/07/2026 200.000,00 6182IBT1kC4GPI7K.Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc FT26182934868970.20260701.080746.19036646798014.VND-TGTT-NGUYEN NGOC YEN.970407
01/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HUU CO ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097040507010807112026DUVG013194.5390.72788.080711
01/07/2026 50.000,00 MBVCB.14913185870.MAI THI MY TRINH chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li.CT tu 9349563324 MAI THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 10.000,00 MBVCB.14913067830.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 300.000,00 MBVCB.14913057400.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 500.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 171 ( Duong Van Huy)#SP#020097041507010739362026PmXm638749.5189.82698.073936
01/07/2026 250.000,00 6182IBT1d1UCDTPB.Nhom vien gach nho ung ho 5 ma so 166 167 168 169 va 170.20260701.072749.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
01/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.172-anh Vi Van Chuc#SP#020097040507010727342026AWUS045094.5390.44879.072730
01/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.171 anh Duong Van Huy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704220701064439202683BE537827.5189.29576.064440
01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14912393863.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097041507010618232026zYuk459805.5189.82129.061823
01/07/2026 100.000,00 6182IBT1aWF6HSRN.VINH THINH: Ung ho MS 2026.171 (a Duong Van Huy).20260701.061021.700023568240.VINH THINH.970424
01/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970415070105595020266UTx433957.5390.52405.055945
01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14912089423.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0951004174461 HUYNH THI MY LANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135599567469.20260701.135599567469-0397241620_Ung ho MS 2026170 Xa Duc Hung
01/07/2026 21.212,00 6182TPBVI21BBJ55.UHMS 2026.171 Mong GD Duong Van Huy-Nguyen Thi Tuoi,2 be Duong Huy Hieu,Gia Hung an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260701.031925.00005384949.VU HOANG LINH.970423
01/07/2026 200.000,00 TRINH NGOC THAO NGAN Chuyen tien ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097048807010258522026sspg413494.5389.33358.025847
01/07/2026 10.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135596542524.20260701.135596542524-0398857622_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
01/07/2026 200.000,00 Haokungfu Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048807010237122026td9v409813.5388.22948.023707
01/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#02009704220701023429202687BE473683.5389.22094.023430
01/07/2026 100.000,00 6182VNIB028Z1PE1.ung ho ms 2026171 anh duong van huy.20260701.014508.764803718.NGUYEN THI THANH XUAN.970441
01/07/2026 20.000,00 6182TPBVI21BA8X4.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260701.011630.02177010301.VU DUC HUY.970423
01/07/2026 100.000,00 6182IBT1iJKV4PY1.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260701.005546.0942316967.HO VAN DUC.970432
01/07/2026 2.000,00 6182IBT1fJCSR541.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260701.000614.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
02/07/2026 100.000,00 6183SGTTH2MCKFFX.IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.225927.050058205157.HO THI MY HA.970403
02/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:soc gau ung ho ms 2026 173 be thanh van#SP#020097040507022257512026NEVJ097523.5387.86468.225751
02/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207022253032026Z09H316441.5389.77734.225303
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14940785780.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0451000434811 PHAM THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14940764899.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1015650036 NGUYEN NANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 240.000,00 6183IBT1kCA9MUWX.Ung ho MS 2026.173 Be Ta Thanh Van FT26184069272597.20260702.224523.19076244838011.VND-TGTT-DANG THI THANH.970407
02/07/2026 20.000,00 6183IBT1iJK5FFRW.Ung ho MS 2026-173 be Ta Thanh Van.20260702.223240.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14940658382.UNG HO MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 200.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 172 ( Vi Van Chuc)#SP#020097041507022230402026ZeFc155284.5189.28594.223040
02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807022222182026m90p673234.5387.6116.222212
02/07/2026 200.000,00 6183IBT1aWFTH5VZ.UNG HO MS 2026173 BE TA THANH VAN.20260702.222212.700014863822.PHAM THI HONG.970424
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14940549510.VU LE XUAN ung ho ms 2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507022212152026S7OF032425.5389.76127.221209
02/07/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507022210182026JT8S028451.5387.69959.221018
02/07/2026 50.000,00 6183MSCBD2WEZ6UP.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.220915.9388388399.THACH LE THIEN PHUOC.970422
02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van, ma GD 100000155378000#SP#020097044907022209022026XJtb863736.5388.65791.220902
02/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507022207372026wp2e112150.5389.60851.220738
02/07/2026 10.000,00 MBVCB.14940418285.Huynh Thi Nga ,Nguyen Van Van ,Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507022201252026PX19009275.5189.39270.220125
02/07/2026 15.000,00 MBVCB.14940387095.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14940355971.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.173 TA THANH VAN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507022135502026QH88042023.5387.41407.213550
02/07/2026 100.000,00 6183ORCOQ2A4ZNEI.HUYNH THE HUY ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.20260702.213200.0336661210.HUYNH THE HUY.970448
02/07/2026 58.000,00 ms2026.173#SP#02009704220702213156202654JL775469.5189.25056.213157
02/07/2026 50.000,00 6183VNIB028EVN4U.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.213043.065704060053633.DINH MY LINH.970441
02/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#020097042207022124152026M4TA586588.5388.89513.212416
02/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.173 be ta thanh van#SP#020097040507022105552026U0VZ041223.5189.97935.210549
02/07/2026 500.000,00 MBVCB.14939541951.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0041000242670 NGUYEN HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 15.000,00 MBVCB.14939481019.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14939359271.Ung ho MS 2026.173.CT tu 0701000434167 TRAN HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 20.000,00 6183MSCBD2WW7DWT.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Ta Thanh Van ms 2026173.20260702.204253.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
02/07/2026 200.000,00 6183IBT1kCA2V545.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183320007574.20260702.204224.19032625908019.VND-TGTT-DANG THI THUY AN.970407
02/07/2026 500.000,00 6183IBT1iJK5B4D6.Ms 2026-173 uh be Ta Thanh Van.20260702.204122.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
02/07/2026 15.000,00 MBVCB.14939201764.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 100.000,00 6183IBT1kCA29CQ5.NGUYEN DUC HUNG chuyen ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183661579434.20260702.203314.848977777777.NGUYEN DUC HUNG.970407
02/07/2026 99.000,00 Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207022029462026BT4N125882.5390.92520.202946
02/07/2026 200.000,00 6183MSCBD2WWN26T.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.202946.9399999688888.VU DUC DUY.970422
02/07/2026 10.000,00 6183IBT1aWFTG2C1.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.163 (Em Quang Gia Huy).20260702.202751.0339306897.VU DUC TU.970437
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14939063724.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0081001089500 NGUYEN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 10.000,00 6183IBT1aWFTATSE.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.162 (Chi Truong Thi Tinh).20260702.202326.0339306897.VU DUC TU.970437
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14939026300.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0531000288243 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135872893965.20260702.135872893965-0973192724_Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807022011152026u0zb279678.5388.75424.201115
02/07/2026 150.000,00 MBVCB.14938794339.ung ho 2026.173.CT tu 0721000603632 TO DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 100.000,00 6183MCOBQ2A4FT75.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.195927.09001011940166.NGUYEN PHI HAO.970426
02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021953402026rvyh211190.5390.62875.195340
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14938341526.ung ho MS 2026.169(em Mo Van Hoanh).CT tu 0181003084377 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 300.000,00 6183IBT1d1US129S.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260702.194225.970422Laef493000000000313446.MBBANK IBFT.970422
02/07/2026 100.000,00 HO HONG DIEP chuyen tien ung ho ms 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207021939042026J5K8780032.5390.68673.193905
02/07/2026 50.000,00 6183IBT1kCAC4XV2.ung ho ma so 2026.173, be Ta Thanh Van FT26183104233244.20260702.193803.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021935332026yttf138537.5390.44895.193533
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14937722194.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.173( Be Ta Thanh Van).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 200.000,00 6183ORCOQ2A4CCRY.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260702.190703.0903653065.Trinh Tran Minh Tuyen.970448
02/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507021839332026P5E8048195.5390.64041.183933
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14937149983.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 100.000,00 6183IBT1kCA1ZWKD.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183387915036.20260702.183146.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021820152026lcxx799633.5389.32167.182015
02/07/2026 200.000,00 6183IBT1iJKY3A16.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.181408.50015016868.NGUYEN CHAU TUAN.970432
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14936661776.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 0541001009988 NGUYEN THI THU AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 100.000,00 6183IBT1kCA1UPY5.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183802108104.20260702.180454.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
02/07/2026 50.000,00 6183VNIB028EYE98.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.180036.005704060152127.DANG VAN TIEN.970441
02/07/2026 10.000,00 MBVCB.14936377460.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 50.000,00 6183IBT1kCA19BHG.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26183798635463.20260702.174956.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
02/07/2026 500.000,00 MBVCB.14936064223.Ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van ).CT tu 0111000196051 TRAN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 300.000,00 MBVCB.14936031914.ung ho ms 2026.173.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 50.000,00 6183IBT1kCA1Q6NS.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183081715459.20260702.173728.815567999999.PHAM VAN HUAN.970407
02/07/2026 300.000,00 6183IBT1kCAJ3HD8.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183050330744.20260702.172850.19020403897037.VND-TGTT-HA THI THANH NGA.970407
02/07/2026 200.000,00 6183IBT1kCAJKATP.Ung ho be Ta Thanh Van MS 2026.173 FT26183231401854.20260702.171034.2814855968.NGUYEN THI KIM HOA.970407
02/07/2026 50.000,00 MS 2026.173#SP#020097048807021705322026h8qv444504.5189.1294.170532
02/07/2026 100.000,00 6183IBT1aWFT1NQR.IBT From SeABank.20260702.170528.000003248258.VU THI THANH THUY.970440
02/07/2026 50.000,00 MBVCB.14935370789.ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14935179390.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 200.000,00 6183IBT1kCAJVLM2.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183362244292.20260702.164034.19026929797019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407
02/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.14934830846.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011002137998 NGUYEN THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 500.000,00 MBVCB.14934634773.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1865304303 TRAN THI LE THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 50.000,00 6183IBT1iJKYUYYJ.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.161731.181031198.TRAN KHANH.970432
02/07/2026 700.000,00 6183IBT1iJKYU93T.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026167 2026168 2026169 2026170 2026171 2026172 2026173 moi ma so 100 K.20260702.161536.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
02/07/2026 100.000,00 6183IBT1iJKYU99T.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.161527.144391101.MAC THI LOAN.970432
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14934481402.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048807021608512026qm30202356.5387.17747.160846
02/07/2026 100.000,00 6183IBT1kCAW3K91.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183115595817.20260702.160709.19073031242019.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH NGOC.970407
02/07/2026 100.000,00 6183IBT1kCAWLHBN.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183073068309.20260702.155925.19031421367012.VND-TGTT-TRUONG THI THANH PHUONG.970407
02/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507021558072026NBMJ022794.5390.50897.155807
02/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507021549292026BZKZ080219.5189.98162.154923
02/07/2026 100.000,00 6183VNIB028WSCB8.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.154901.344211168.NGUYEN THI HAI HA.970441
02/07/2026 20.000,00 MBVCB.14934051025.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.173 BE TA THANH VAN-020726-15:36:50 QGQ9490346#SP#020097041607021536502026QGQ9490346.5189.21590.153644
02/07/2026 100.000,00 6183SHBAP22UFBBY.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.173 be Ta Thanh Van.20260702.152909.080719920.PHAM THI NHAM.970443
02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van)#SP#020097041507021526152026r6vC287301.5390.59231.152615
02/07/2026 200.000,00 6183IBT1fJCIU1MN.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260702.152339.0031013962009.NGUYEN THI PHUONG NGAN.970438
02/07/2026 90.000,00 MBVCB.14933814862.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van)#SP#020097041507021522092026esPw273655.5387.34357.152209
02/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507021519162026MLME262852.5389.19014.151916
02/07/2026 30.000,00 6183VNIB028WKFCJ.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.151814.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
02/07/2026 200.000,00 6183TPBVI21MKG1I.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.151330.23243092023.LUU THANH VAN.970423
02/07/2026 200.000,00 6183TPBVI21MKKKN.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.151306.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
02/07/2026 100.000,00 6183IBT1iJKY2UMD.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 173 ta thanh van.20260702.151156.111555222.VU THI THU THAO.970432
02/07/2026 10.000,00 6183IBT1kCAWMF9R.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183322110020.20260702.151115.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
02/07/2026 300.000,00 6183TPBVI21MK4TJ.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.151016.75676000150.NGUYEN VAN HUY.970423
02/07/2026 100.000,00 6183NBVAF2LPGDFE.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.150905.100014384736.HO THI THUY.970419
02/07/2026 66.666,00 6183IBT1iJKY2JDA.NGUYEN TUNG DUONG chuyen tien.20260702.150905.801012019.NGUYEN TUNG DUONG.970432
02/07/2026 25.000,00 6183IBT1kCAWVNWT.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183794108812.20260702.150834.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14933582601.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 15.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135825807968.20260702.135825807968-0981172363_Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02/07/2026 100.000,00 6183IBT1kCAW957Q.ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183015337205.20260702.145802.19030274197010.VND-TGTT-LAM THI DET.970407
02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021455132026htkp946337.5390.82897.145508
02/07/2026 2.000.000,00 6183IBT1kCAWCNUP.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26183879772056.20260702.145321.19033058479019.VND-TGTT-NGUYEN VAN QUOC VAN.970407
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14933388399.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207021446232026FXCJ982572.5390.36669.144624
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14933305363.Ung ho MS 2026.173( be Ta Thanh Van).CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 500.000,00 6183VNIB028WU66S.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260702.144114.858566868.HOANG THE NAM.970441
02/07/2026 300.000,00 6183IBT1fJCIVH7H.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260702.143729.0571008425008.DUONG VAN LONG.970438
02/07/2026 50.000,00 6183IBT1kCAQN711.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183162301704.20260702.143604.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
02/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507021434592026QxXY122594.5390.77043.143459
02/07/2026 10.000,00 6183IBT1cJDZPHU1.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260702.143441.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
02/07/2026 10.000,00 6183IBT1cJDZPG2P.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260702.143158.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
02/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.173 (Ta Thanh Van)#SP#020097041507021431372026DyNF113033.5389.60015.143137
02/07/2026 10.000,00 6183IBT1cJDZP5UX.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).20260702.143019.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
02/07/2026 100.000,00 6183SHBAP22UZI71.ung ho Ms 2026.173 Ta Thanh Van.20260702.142956.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443
02/07/2026 10.000,00 6183IBT1cJDZPU9B.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260702.142852.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
02/07/2026 200.000,00 6183IBT1iJKYQGGE.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.142849.215885976.TRAN THI THUY NGA.970432
02/07/2026 100.000,00 6183IBT1kCAQXUSB.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183709990600.20260702.142836.19031653234027.VND-TGTT-LAM NGOC KINH.970407
02/07/2026 500.000,00 MBVCB.14933120856.MAC VAN TRONG chuyen tien ung hoMS 2026.173( Be Ta Thanh Van ) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 300.000,00 MBVCB.14933119624.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 8888778888 NGUYEN THANH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021427422026bt8u864456.5387.39747.142742
02/07/2026 10.000,00 6183IBT1cJDZPM1R.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260702.142732.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
02/07/2026 10.000,00 6183IBT1cJDZP9PP.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260702.142548.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
02/07/2026 10.000,00 6183IBT1cJDZPQXN.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.142316.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
02/07/2026 50.000,00 MBVCB.14933038898.Ung ho MS 2026.173. be Ta Thanh Van. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9399658768 HO MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 200.000,00 6183VNIB028WRDRF.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260702.141717.985776211.CAO THAI NHAT PHUONG.970441
02/07/2026 200.000,00 6183IBT1d1U9AP8A.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.141713.97042292R5ba544000000000249329.MBBANK IBFT.970422
02/07/2026 200.000,00 6183IBT1kCAQHXV9.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183260001002.20260702.141313.4202797979.TRINH DUY PHUC.970407
02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.173 Be Ta Thanh Van#SP#0200970488070214091820268ozv814883.5189.49961.140918
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14932904207.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011004010112 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 300.000,00 6183IBT1kCAQ6LS6.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26183683570436.20260702.140545.19028266309026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
02/07/2026 300.000,00 6183IBT1kCAQ62GW.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183890280201.20260702.140330.19028266309026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
02/07/2026 100.000,00 MS 2026.173 uh be Ta Thanh Van#SP#020097042207021403282026LPKR753967.5389.22726.140328
02/07/2026 200.000,00 6183TPBVI21MWC8T.Ung ho MS 2026.173 Ta Thanh Van.20260702.140238.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
02/07/2026 50.000,00 6183IBT1kCAQEMA1.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183518389658.20260702.140029.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14932782223.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 9975747774 NGUYEN THI CAM THACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 50.000,00 6183IBT1kCAQ7TZE.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183951277916.20260702.135512.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
02/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021355122026rw3s778550.5387.84246.135512
02/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507021354242026gkYe911368.5390.79659.135424
02/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.173 Be Ta Thanh Van#SP#0200970488070213534520268087774939.5389.78026.135345
02/07/2026 50.000,00 6183MCOBQ2ARN8IT.Ung ho ms2026.173 ta thanh van.20260702.135257.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
02/07/2026 50.000,00 6183IBT1iJKP3XRR.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.135129.0968914234.DANG VAN DUA.970432
02/07/2026 100.000,00 6183TPBVI21MUSSC.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.135048.10004095789.TRAN TRAM ANH.970423
02/07/2026 100.000,00 6183TPBVI21MUX6V.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.134940.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
02/07/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207021348332026HPP9792523.5387.52458.134833
02/07/2026 200.000,00 6183IBT1kCAQA4JL.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183006102500.20260702.134655.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14932654039.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0231000650036 NGUYEN NGOC QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 200.000,00 6183IBT1kCAQA1IS.Ung ho ms 2026.173 FT26183062607661.20260702.134520.19035424613011.VND-TGTT-DO MANH TIEN.970407
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14932625270.giup MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14932598747.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507021341212026EZiu882842.5390.18932.134121
02/07/2026 50.000,00 6183VNIB028WJNXA.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.134044.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
02/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021340232026izif742002.5388.15427.134023
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14932580644.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207021338532026JR0Y524656.5387.7931.133854
02/07/2026 55.000,00 6183SGTTH2MMXYZJ.IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.133627.060319018576.NGUYEN THI TRUC MAI.970403
02/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021336192026anyj732269.5387.96069.133619
02/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207021334162026LB8X317410.5387.85704.133417
02/07/2026 300.000,00 6183IBT1kCAQYXSC.Ms 2026.174 be Ta Thanh Van FT26183246254860.20260702.133345.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP.970407
02/07/2026 50.000,00 6183SGTTH2MMVD6F.IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.133100.020363920209.NGUYEN MY LINH.970403
02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021327152026upb6711017.5389.55075.132716
02/07/2026 100.000,00 6183SGTTH2MMVU6F.IBFT Ung ho MS 2026.173 - be Ta Thanh Van.20260702.132438.060284069555.BUI THACH HONG HUNG.970403
02/07/2026 2.000.000,00 6183IBT1kCAQUYSD.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183880650739.20260702.132426.10224263835011.VND-TGTT-BUI NGUYEN HUY HOANG.970407
02/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.173 BE TA THANH VAN-020726-13:23:52 mfAO734262#SP#020097041607021323532026mfAO734262.5189.40276.132353
02/07/2026 100.000,00 6183TPBVI21M4KBD.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.132344.01005127001.LE VAN ANH.970423
02/07/2026 25.000,00 6183IBT1iJKPTIPY.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van nam mo adi da phat.20260702.132313.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
02/07/2026 200.000,00 6183IBT1kCAQ8UMJ.Ung ho MS 2026.173 FT26183075607651.20260702.132033.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021320242026j08c695229.5388.24446.132018
02/07/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026 173 BE TA THANH VAN-020726-13:19:54 w3OH797585#SP#020097041607021319542026w3OH797585.5390.21619.131948
02/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135814543593.20260702.135814543593-0938122191_Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-020726-13:16:39 jm5B139623#SP#020097041607021316392026jm5B139623.5389.6802.131639
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14932329351.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 212.312,00 6183IBT1kCAQIJSR.DO THANH HANG ung ho ms 2026.173 be Ta Thanh Van chuc be khoi benh khoe manh hanh phuc nhe FT26183110030576.20260702.131540.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
02/07/2026 50.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021313132026qtlf678648.5388.92519.131307
02/07/2026 200.000,00 6183TPBVI21M4AW7.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.131240.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
02/07/2026 100.000,00 6183ORCOQ2ARIY93.MS2026 173 Be Ta Thanh Van.20260702.131222.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
02/07/2026 50.000,00 6183ORCOQ2ARIYR3.LOC HO TRO MS 2026.173 TATHANHVAN.20260702.131145.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
02/07/2026 500.000,00 MBVCB.14932274527.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 100.000,00 6183IBT1iJKPLC8R.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.131005.149626492.NGUYEN HUU HIEP.970432
02/07/2026 200.000,00 6183IBT1iJKPHTKR.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 173 TA THANH VAN.20260702.130705.247529918.LE THI HOA.970432
02/07/2026 5.000,00 6183VNIB028W8YGS.ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van ).20260702.130459.912281212.GIANG MY LINH.970441
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14932121863.ung ho MS 2026.173 Ta Thanh Van.CT tu 0721000659175 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14932118279.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0441003719495 DOAN NGOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14932114534.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0841000057727 LE DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097041507021233042026O8Jp717312.5189.1808.123305
02/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#02009704150702123239202611gn716485.5387.99382.123239
02/07/2026 2.000.000,00 6183SHBAP22UCAMG.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260702.123227.0949108888.BUI THI THU TRANG.970443
02/07/2026 50.000,00 6183MSCBD2W4QIK6.ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260702.122649.7397999996868.VO CHI HUNG.970422
02/07/2026 50.000,00 MBVCB.14931643498.Ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van ) ..CT tu 0421000529981 LAI DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 100.000,00 6183MCOBQ2ARH2NY.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.120810.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
02/07/2026 500.000,00 6183SGTTH2MMWFFI.IBFT ung ho ms 2026.171 Duong Van Huy.20260702.120644.060287025311.PHAN NGOC SUONG.970403
02/07/2026 1.000.000,00 6183VNIB028WYE17.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.115059.088704060101806.TRINH HAI VAN.970441
02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy-020726-11:44:29 o9A8550822#SP#020097041607021144292026o9A8550822.5189.12882.114429
02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien-020726-11:44:00 L4R8883669#SP#020097041607021144012026L4R8883669.5189.9987.114355
02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi-020726-11:43:00 YhVQ838720#SP#020097041607021143002026YhVQ838720.5390.3698.114254
02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau-020726-11:42:36 lxhq073318#SP#020097041607021142372026lxhq073318.5390.1528.114237
02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam-020726-11:39:42 8yrV445852#SP#0200970416070211394220268yrV445852.5189.83736.113942
02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu-020726-11:39:04 ofyU290489#SP#020097041607021139042026ofyU290489.5388.79627.113858
02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang-020726-11:38:29 WstA287597#SP#020097041607021138302026WstA287597.5390.75602.113830
02/07/2026 70.000,00 6183IBT1iJKP53KD.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260702.113827.227904011.DO THI LUONG.970432
02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat-020726-11:37:54 JzD9326484#SP#020097041607021137552026JzD9326484.5388.72538.113755
02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc-020726-11:37:21 zX8I189234#SP#020097041607021137212026zX8I189234.5389.69478.113721
02/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-020726-11:36:22 87wO008801#SP#02009704160702113622202687wO008801.5189.63032.113622
02/07/2026 500.000,00 6183ORCOQ2AR9S3Q.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.113455.0005100005162001.LE THUY DUNG.970448
02/07/2026 2.000,00 6183IBT1fJCMX62B.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260702.112939.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
02/07/2026 100.000,00 6183WBVNP22UQ4HZ.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.111848.108000184859.DAO MINH ANH.970412
02/07/2026 50.000,00 MBVCB.14930583628.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1017384666 DUONG MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-020726-11:03:03 9xLK107806#SP#0200970416070211030420269xLK107806.5390.57970.110304
02/07/2026 500.000,00 6183IBT1aWFLUG3W.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.105137.068704070012448.VO TAN HUY.970437
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14930300633.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.172.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207021050492026QUTN866903.5390.88258.105045
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14930263095.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0021001697832 CAO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 200.000,00 6183IBT1iJKPMHDU.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260702.104726.1800581000666.LUONG VIET HUNG.970432
02/07/2026 300.000,00 6183IBT1kC4RTKJF.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26183964938731.20260702.104641.2253899999.NGUYEN VAN QUAN.970407
02/07/2026 200.000,00 6183IBT1iJKPMYZ3.Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.20260702.104441.1800581000666.LUONG VIET HUNG.970432
02/07/2026 200.000,00 6183IBT1iJKPMDD1.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.104245.1800581000666.LUONG VIET HUNG.970432
02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097042207021036102026YA11845809.5387.5743.103610
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14930029818.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 100.000,00 6183MSCBD2WRR58D.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.102120.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422
02/07/2026 30.000,00 MBVCB.14929889366.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14929888771.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0061000673451 LE THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 100.000,00 UNG HO MA SO 2026.173 BE TA THANH VAN-020726-10:04:05 kApO963137#SP#020097041607021004052026kApO963137.5189.27968.100406
02/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 173 BE TA THANH VAN-020726-10:00:30 PI54858538#SP#020097041607021000302026PI54858538.5389.9574.100030
02/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.173-be Ta Thanh Van#SP#020097040507020958072026VCZJ082236.5189.97265.095807
02/07/2026 100.000,00 6183IBT1kC4RIX79.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183734793966.20260702.095712.19037771025015.VND-TGTT-VO THI BICH THUAN.970407
02/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#0200970488070209483320266ejn998953.5189.45613.094828
02/07/2026 20.000,00 6183MSCBD2WR1S9Y.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.093125.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14929211211.MS2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 300.000,00 6183IBT1kC4XNAR7.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183067541233.20260702.092127.19027100226010.VND-TGTT-HO ANH CUONG.970407
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14929085106.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0201000358487 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 20.000,00 6183IBT1kC4XRTEU.Ung ho ma so 2026.173 FT26183933018690.20260702.091918.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
02/07/2026 300.000,00 MBVCB.14928984913.DO VAN DUONG Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0931004207973 DO VAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#0200970488070209104120266mwy867745.5388.61213.091036
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14928936248.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0591001845745 NGUYEN CHINH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14928809576.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0071004164529 NGUYEN THI KIM LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 500.000,00 NGUYEN THI LIEN chuyen tien ung ho MS 2026.171(anh Duong Van Huy)#SP#020097041507020850352026BLlc848393.5389.80191.085035
02/07/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP7D3DL2LQUQ.20260702.ZP7D3DL2LQUQ Ung ho Ms 2026.173 be Ta Thanh Van
02/07/2026 689.517,00 6183SGTTH2MMB4NZ.IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.084705.060004175258.NGUYEN QUOC LAM.970403
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14928605689.MS 2026.173.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14928599150.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 300.000,00 MBVCB.14928598675.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 500.000,00 MBVCB.14928548424.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0731000782301 PHUNG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.173#SP#020097048807020831192026we9o744637.5189.11036.083119
02/07/2026 100.000,00 DO XUAN TU chuyen tien#SP#020097042207020827022026R5ZK759331.5389.94902.082702
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14928406336.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 300.000,00 MBVCB.14928407595.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0401001347652 TRUONG THAI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048807020824292026eaw7722540.5387.86663.082430
02/07/2026 6.868,00 6183MSCBD2WZ6AJK.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260702.082141.872866868.DUONG ANH THUY.970422
02/07/2026 500.000,00 6183SHBAP224HM8M.ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.20260702.082107.777799999.PHAM ANH TUAN.970443
02/07/2026 500.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026. 173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807020815062026f08w686257.5389.52394.081500
02/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207020807102026GK39329621.5389.24617.080710
02/07/2026 200.000,00 6183MCOBQ2AR494Q.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.080546.08001011939716.PHAM THANH TAN.970426
02/07/2026 10.000,00 MBVCB.14928140609.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 500.000,00 MBVCB.14928036827.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807020753062026jfoj602039.5390.78753.075306
02/07/2026 1.000.000,00 6183IBT1kC4XCABN.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183639031070.20260702.074948.19037348990014.VND-TGTT-TRAN TRUNG KIEN.970407
02/07/2026 100.000,00 6183IBT1fJCM5DVB.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260702.074557.0767011406.VO THI TRUC LY.970431
02/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14927794143.ung ho MS2026.173(be Ta Thanh Van).CT tu 0011000067720 DANG THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 300.000,00 MBVCB.14927700912.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 500.000,00 6183MCOBQ2ARREJU.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.20260702.072446.04401015945531.VU THANH TUNG.970426
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14927413868.Ung ho MS 2026.173 (be Nguyen Thanh Van).CT tu 0111000255023 LAM HONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041507020656182026SRXc536629.5390.8896.065612
02/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097041507020655392026OYQ6533870.5189.8059.065539
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14927273985.Chuyen tien ung ho ms 2026 173 be Ta Thanh Van.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14927202295.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.173(be Ta Thanh Van).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van)#SP#020097041507020635442026A5ix494634.5189.59506.063544
02/07/2026 2.000,00 6183MSCBD2WZWGB4.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.063251.0373095162.PHAM THANH THAO.970422
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14926916933.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.172 (a Vi Van Chuc).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14926892396.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 500.000,00 6183IBT1kC43BII3.ung ho ms 2026.172 FT26183435875540.20260702.053451.19021966586018.VND-TGTT-TRINH THI KIM DUNG.970407
02/07/2026 50.000,00 6183IBT1iJKUBV3H.ung ho ms 2026 170.20260702.043841.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
02/07/2026 50.000,00 6183IBT1iJKUBVK8.ung ho ms 2026 171.20260702.043753.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
02/07/2026 50.000,00 6183IBT1iJKUBVVQ.ung ho ms 2026 172.20260702.043636.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
02/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#020097040507020300472026GJ3I070121.5189.8430.030047
02/07/2026 100.000,00 6183IBT1kC43899N.DO THI MINH HA ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26183397196509.20260702.022719.10220563868013.VND-TGTT-DO THI MINH HA.970407
02/07/2026 20.365,00 6183TPBVI211IWNN.UHMS 2026.172 Mong GD ong Vi Van Pinh an lac nhieu thien duyen,anh Vi Van Chuc benh chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260702.022422.00005384949.VU HOANG LINH.970423
02/07/2026 100.000,00 6183SGTTH2M17XZX.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc.20260702.010639.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
02/07/2026 15.000,00 MBVCB.14926480835.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 6000 (gd og Nguyen Thanh Hai).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 15.000,00 MBVCB.14926348361.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 50.000,00 MBVCB.14926340137.Ung Ho MS 2026.168 ( em Lo Quoc Dat ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 300.000,00 6182IBT1kC43Q7FU.Ms 2026.171 a Duong Van Huy FT26183591368075.20260701.233759.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP.970407
02/07/2026 50.000,00 MBVCB.14926326137.Ung Ho MS 2026.166 ( be Hoang Nhat Khang ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14926323367.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0891000634141 TRAN CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 50.000,00 MBVCB.14926313776.Ung ho MS 2026 . 164 ( chi Bui Thi Mo ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 1.000.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135742375603.20260701.135742375603-0932926607_DOAN THI HIEU DUC ung ho ms 2026-172 vi van chuc
02/07/2026 50.000,00 MBVCB.14926300441.ung ho MS 2026.178.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/07/2026 50.000,00 MBVCB.14926303926.ung ho MS 2026.177.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507032309252026RCIJ018889.5390.54720.230925
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14956015783.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0061001044745 NGUYEN THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 6.868,00 6184MSCBD2W9WRWR.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260703.230646.872866868.DUONG ANH THUY.970422
03/07/2026 100.000,00 CHU CHU THIEN THANH chuyen tien giup do anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207032304082026W7S7750846.5189.45737.230401
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1iJKGZYDW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.230359.0389112869.NGUYEN HAI AN.970432
03/07/2026 200.000,00 6184MCOBQ2AWEZRB.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.230158.03101010073620.NGUYEN TUAN VIET.970426
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCA5K4M3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185211190728.20260703.225959.2601938888.NGUYEN THI DUYEN.970407
03/07/2026 500.000,00 6184IBT1iJKG65P4.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.224948.11080391.DAO ANH PHUONG.970432
03/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136046858974.20260703.136046858974-0973192724_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14955868346.ung ho MS 2026.174 anh nguyen van hien.CT tu 1028609129 VO VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCA5AT73.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185549753080.20260703.224333.19030273199966.VND-TGTT-PHAM THI XUAN HOA.970407
03/07/2026 100.000,00 6184SGTTH2MFJZAS.IBFT ung ho MS 2026.174 nguyen van hien.20260703.224202.070104991325.NGUYEN THI NHU NGUYET.970403
03/07/2026 300.000,00 6184IBT1kCA5AY3G.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26185606300868.20260703.224126.19030273199966.VND-TGTT-PHAM THI XUAN HOA.970407
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807032240542026ut49323866.5387.6308.224054
03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507032238592026EEEI085944.5189.2365.223859
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14955823653.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.174 NGUYEN VAN HIEN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184VNIB028VDLIG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.223428.901771947.DAO THI PHUONG.970441
03/07/2026 5.000,00 6184IBT1kCA5BT5H.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184304930569.20260703.223242.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
03/07/2026 5.000,00 6184IBT1kCA5BA55.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184035743813.20260703.223120.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI21F262C.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.223103.99180488888.NGUYEN THI PHUONG THAO.970423
03/07/2026 250.000,00 6184IBT1kCA555K5.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184409686840.20260703.222555.19035444484021.VND-TGTT-VU NGOC KHANH LINH.970407
03/07/2026 15.000,00 MBVCB.14955714584.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184NBVAF2LP518D.ung ho ms 2026.174(Anh Nguyen Van Hien).20260703.222147.0357192397.VU THI HAI YEN.970419
03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14955698029.ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14955694908.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807032219422026wwvy289528.5389.57426.221942
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCA5P3RY.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184478790256.20260703.221826.19038877376018.VND-TGTT-NGUYEN HONG VAN.970407
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1fJCPYCMT.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.221159.9021114485812.PHAN HA THU THUY.963388
03/07/2026 20.000,00 6184MSCBD2W98V2W.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260703.221043.0961578162.BUI ANH THU.970422
03/07/2026 10.000,00 MBVCB.14955575946.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.174(anh Nguyen Van Hien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 300.000,00 nhaahn ung ho ms 2026.174#SP#020097041507032205492026Xzfa109605.5387.18144.220549
03/07/2026 20.000,00 6184MSCBD2W9C3D6.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Nguyen Van Hien ms 2026174.20260703.220527.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14955548052.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0931004204482 NGUYEN THI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCA5I2FW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184188371036.20260703.220214.19031517288881.VND-TGTT-TRAN HAI YEN.970407
03/07/2026 100.000,00 NGUYEN THI HUE chuyen tien Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507032201312026glFq998990.5389.4704.220131
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14955468623.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1024334919 VO THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14955421250.Ung ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien.CT tu 0021000300190 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCA59SC1.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184594962964.20260703.214313.19032761332015.VND-TGTT-TRAN THI MY DUYEN.970407
03/07/2026 500.000,00 6184IBT1iJKGBHLD.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.213847.0356836816.TRUONG NGOC QUY.970432
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14955256751.ung ho ms 2026.174 (a nguyen van hien).CT tu 1017003961 NGUYEN THI HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807032138342026b68n194869.5388.24486.213834
03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCA5CFW4.Ung ho ma 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184979006607.20260703.213826.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14955242634.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14955240451.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0821000085802 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI218PVRL.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).20260703.213717.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCA5CVCE.Ung ho ma 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184059436006.20260703.213623.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807032135492026l70t187203.5390.14193.213549
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14955213290.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1043478183 HOANG CAO THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 300.000,00 6184ORCOQ2AWRKHB.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.213500.0389203395.TO NGOC ANH.970448
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14955173531.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0731000658862 LE THI HUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 6184WBVNP22G1HHX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.213057.106000205324.NGO THI CHAU GIANG.970412
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807032129262026xojg169018.5388.88191.212926
03/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507032127082026PRJS021687.5189.79231.212708
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070321225020265I7S439415.5390.59320.212251
03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14955051659.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0021000343901 CAO DIEU LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14955041197.Ung ho ms 2026.170.CT tu 0011004329420 QUAN NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14955013521.ung ho MS 2026.179.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14955008498.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0011004344859 TRINH DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 30.000,00 ung ho MS 2026.174#SP#020097042207032114342026L837985379.5388.22876.211434
03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.174 anh nguyen van hien#SP#02009704050703211117202650U4066617.5387.8183.211117
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14954880136.ung ho ms 2026.173 be ta thanh van .CT tu 0061001185059 NGUYEN THI GIANG HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704050703211018202602L3063003.5189.4009.211019
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1iJKGPPPJ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.211013.6030196.PHAN LE HA AN.970432
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.174#SP#020097048807032109522026p8bu108436.5390.911.210952
03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14954778622.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1013451740 NGUYEN MANH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14954737625.Ung ho MS 2026.174( anh Nguyen Van Hien).CT tu 0011004026196 NGUYEN THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1d1UD3QV2.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.210024.970422G08cfa3000000000b04616.MBBANK IBFT.970422
03/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807032057542026z3jl068419.5189.44025.205755
03/07/2026 200.000,00 6184ASCB028V4ELF.UNG HO MS 2026.174-030726-20:44:40 6184ASCB028V4ELF.20260703.204440.16335161.NGUYEN THI LAN.970416
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070320383920264ib9999278.5189.42989.203839
03/07/2026 100.000,00 ung ho ma so 2026.174#SP#020097041507032036222026gxMV728760.5189.31283.203622
03/07/2026 268.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207032035552026X879204896.5390.28965.203556
03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807032033432026timu980762.5388.17283.203336
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAYBL2H.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184002000747.20260703.203337.1939682689.DINH VIET BACH.970407
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAYBSD7.Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26184042711746.20260703.203159.19036610543011.VND-TGTT-TRAN THU NGAN.970407
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1iJKGVI8D.Ung ho Ms 2026 174 anh Nguyen Van Hien.20260703.203034.129077198.DOAN VAN HAO.970432
03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14954232464.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 2220388888 TRAN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 TRAN THI THANH NGA chuyen tien ung ho ms2026.174( anh nguyen van hien)#SP#020097041507032026342026ZrzF690213.5390.75974.202634
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14954181113.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9777992001 NGUYEN HA PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.174 anh Nguyen van Hien#SP#02009704880703201728202608q8917298.5390.25130.201721
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14953949566.NGUYEN THI KIM THANH chuyen tien ung ho cho be Ta Thanh Van.CT tu 9938227618 NGUYEN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184SGTTH2MFAKX8.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.20260703.201045.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAYVIAN.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184035055673.20260703.201009.3393478675.NGUYEN TIEN DUNG.970407
03/07/2026 600.000,00 6184NAMAP22GLIJV.LE THI THANH XUAN CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.174 Anh nguyen van hien.20260703.200911.602107090900001.LE THI THANH XUAN.970428
03/07/2026 100.000,00 6184SGTTH2MFAUHL.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260703.200859.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
03/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.174 nguyen van hien#SP#020097041507032008552026eI2O618058.5389.75227.200855
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAYDEWU.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184399246040.20260703.200819.19032603733010.VND-TGTT-NGO THAO ANH.970407
03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCAYD8QD.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184334047503.20260703.200724.19031871559019.VND-TGTT-TRAN MINH PHUONG.970407
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAYSF2X.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184759802020.20260703.200602.8926886888.HOANG MINH HUYEN.970407
03/07/2026 300.000,00 6184IBT1kCAYSP3P.Ung ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien FT26184329826101.20260703.200452.199406091999.DANG KHANH LINH.970407
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1iJKG267U.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.200353.13666868999.NGUYEN HONG NGOC.970432
03/07/2026 5.000,00 6184IBT1kCAY2P5Y.Ung ho MS.2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184268167647.20260703.195920.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14953719540.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1052855915 QUANG THI HA VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031956482026g735836156.5388.4473.195648
03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14953680265.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 700.000,00 Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807031955152026gocf830037.5189.95685.195515
03/07/2026 200.000,00 TO VIET TRUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.174(anh Nguyen Van Hien)#SP#0200970415070319543820263def559438.5387.91830.195438
03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807031954132026onah825849.5387.88944.195414
03/07/2026 1.000.000,00 6184VNIB028VT4CV.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.195325.068704060177977.PHAM NGOC MAI.970441
03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070319523920267htp819683.5390.79946.195239
03/07/2026 50.000,00 6184TPBVI218HG1L.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).20260703.194855.36299688866.NGUYEN HUU THANG.970423
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14953521975.ung ho MS 2026.174( anh Nguyen Van Hien) .CT tu 9376283230 DO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 20.000,00 6184IBT1kCAYQSS4.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184876019023.20260703.194459.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
03/07/2026 2.000.000,00 6184IBT1iJKGJ36U.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.194309.0949802045.NGUYEN TIEN DINH.970432
03/07/2026 100.000,00 6184VNIB028VF7B8.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260703.193910.601704060579125.THAN THI VAN.970441
03/07/2026 200.000,00 6184SGTTH2MFYWQ7.IBFT Ung ho MS 2026.174.20260703.193827.060264128520.NGUYEN HOANG YEN.970403
03/07/2026 1.000.000,00 6184ASCB028VCH4C.GIA DINH ONG CANH UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-19:38:24 6184ASCB028VCH4C.20260703.193825.68080239.TRAN THI BICH THUY.970416
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031937462026SANZ197745.5388.91944.193746
03/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507031933512026xuoN473175.5388.69169.193351
03/07/2026 100.000,00 6184VNIB028VFYVV.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).20260703.193145.601704060579125.THAN THI VAN.970441
03/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507031927162026pLwp445158.5390.27895.192717
03/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070319271320264du5715147.5388.28266.192708
03/07/2026 10.000,00 6184IBT1aWF3A5D4.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.167 (Chi Hoang Thi Mung).20260703.192337.0339306897.VU DUC TU.970437
03/07/2026 10.000,00 6184IBT1aWF3A2P6.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.166 (Em Hoang Nhat Khang).20260703.191944.0339306897.VU DUC TU.970437
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien, ma GD 100000155810862#SP#020097044907031916382026XZlL851508.5189.62567.191638
03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507031916092026LN9L044750.5388.60350.191603
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAPKM76.Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26184497003891.20260703.191348.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAPKQFI.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184009029020.20260703.191304.19031854033011.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAPGUWI.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26184365660807.20260703.190856.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
03/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien#SP#020097048807031908432026goy6634849.5389.13225.190843
03/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136017234209.20260703.136017234209-0398738246_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14952723001.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 0611001921076 NGUYEN THU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI218S9BA.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.190313.02315382901.NGUYEN THI PHUONG.970423
03/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#0200970422070319014520263KP3505581.5388.70375.190145
03/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien)#SP#020097041507031858462026HWHn319018.5389.52093.185846
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14952615606.Ung ho 2026.174 (anh Nguyen Van Hien) .CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14952567423.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1049235515 TRUONG NGOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14952486355.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0451000420773 NGUYEN PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14952480144.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0061000349555 MAI THI A TI NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14952378884.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1048620100 PHAN THI THUY LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 50.000,00 6184ASCB028VYRY1.UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-18:44:33 6184ASCB028VYRY1.20260703.184433.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14952341637.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0011004388159 LE HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14952346220.NGUYEN THI MEN chuyen tien Ung ho ms2026.174( anh Nguyen Van Hien).CT tu 0341007136649 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184VNIB028VAZZQ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.184306.068704060119741.TA HUY CUONG.970441
03/07/2026 50.000,00 6184MSCBD2WSLL7D.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.184122.0948222060.NGUYEN THI KIM DUNG.970422
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAPDTKM.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184270360232.20260703.184100.19035920219011.TANG THI HIEN.970407
03/07/2026 500.000,00 NGUYEN HUU TU Chuyen tien ung ho MS 2026.174 anh nguyen van hien#SP#0200970488070318392020262354500179.5189.25815.183920
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14952130343.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1028585351 PHAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1aWF3YCH1.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.183256.185704070001196.LE THI LAN HUONG.970437
03/07/2026 20.000,00 6184MSCBD2WXPPKY.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.183233.0990156666789.NGUYEN THI OANH.970422
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14952108358.Ung ho MS2026.174.CT tu 1012505312 NGUYEN KHANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14952097068.ung ho Ms 2026.174 (Nguyen Van Hien).CT tu 0201000325933 NGUYEN THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184VNIB028VYCAM.ung ho ms 2026.174 (nguyen van hien).20260703.182819.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14952010000.Ung ho MS 2026.174(Nguyen Van Hien).CT tu 9947167838 BUI THI TUYET LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAPJAC3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184249741984.20260703.182606.19034913205017.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET VI.970407
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14951936280.ung ho MS 2026.174 ( anh nguyen van hien ).CT tu 0711000219331 TRAN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031822112026QSBS390843.5390.18780.182212
03/07/2026 220.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien#SP#0200970405070318182620265UW7018793.5390.94869.181826
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031817312026x7ij399394.5387.90295.181731
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAURRRW.Ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien FT26184408858030.20260703.181717.1366888838.PHAM KIEU HUNG.970407
03/07/2026 1.000.000,00 6184IBT1fJCURP19.ung ho MS 2026.172 ( anh Vi Van Chuc ).20260703.181411.1303.LAM HOA TONG.970431
03/07/2026 300.000,00 6184IBT1aWF3UUM5.ung ho MS 2026.174.20260703.181213.000002708495.NGUYEN THUY DUONG.970440
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1d1UDA34T.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.180918.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14951669645.MS 2026174.CT tu 0021000562612 TRAN BA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 60.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031805152026fhk9342412.5387.12263.180509
03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031803002026oxcg331570.5388.97355.180300
03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031802282026wngc329058.5388.93569.180228
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1fJCUXV6Y.Ung ho MS 2026.174.20260703.180053.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070318004720263xx2321038.5388.83106.180048
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAUZ3WX.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184003699356.20260703.180042.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14951461275.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 MS2026 173 ung ho be Ta Thanh Van#SP#0200970415070317552320263sAI917017.5390.45619.175523
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14951391904.ung ho MS 2026.174( anh nguyen van hien).CT tu 0271000972313 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 50.000,00 6184SGTTH2M8I62R.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.175221.050094609108.VU DINH VUONG.970403
03/07/2026 50.000,00 6184TPBVI218E94K.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.175009.88880201888.LY THI DIEU.970423
03/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien#SP#020097042207031749152026D445350850.5389.5240.174915
03/07/2026 300.000,00 6184IBT1kCAUG1GX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184709127400.20260703.174745.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14951249661.TRAN THI TU HOA gui UNG HO MS2026.174 anh Nguyen Van Hien va 5 nguoi con.CT tu 1054036831 TRAN THI TU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14951180043.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 3858300698 DAO NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14951175217.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0351001151788 HOANG THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAUBPWE.PHAN THI NHU QUYNH Ung ho MS 2026.170 FT26184773660520.20260703.174148.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407
03/07/2026 300.000,00 6184IBT1kCAU5W6F.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184221304307.20260703.173849.19036219309010.VND-TGTT-PHAM THI HANG.970407
03/07/2026 500.000,00 6184VNIB028K6W1A.Ung ho be Ta Thanh Van.20260703.173640.003557336.TO THI HUYNH NHU.970441
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAUPHA8.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184454348851.20260703.173600.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAUPMP5.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184010778200.20260703.173457.1409042021.HOANG HOA NGOC.970407
03/07/2026 500.000,00 6184MCOBQ2AWAM8B.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.173411.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
03/07/2026 50.000,00 6184ASCB028KN5UW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien-030726-17:32:03 6184ASCB028KN5UW.20260703.173203.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970405070317311320267U3K029621.5389.80855.173113
03/07/2026 100.868,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2026. 169 em Mo Van Hoanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507031729442026I9V1020240.5387.70853.172944
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAUM6D8.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184357645360.20260703.172652.19034477521013.VND-TGTT-LE THI NHU NGUYET.970407
03/07/2026 50.000,00 MS 2026.174#SP#020097048807031716142026jxd6091198.5390.78256.171614
03/07/2026 100.000,00 6184ASCB028KDS79.UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-17:14:19 6184ASCB028KDS79.20260703.171420.1858677.VAN THI NGOC.970416
03/07/2026 100.000,00 Ung Ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031713182026bytu076720.5389.57813.171318
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14950559021.ung ho ms 2026.174(anh nguyen van hien).CT tu 0071001265791 PHAM NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAU18NE.Ung ho MS 2026.174 FT26184450312634.20260703.170952.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAU1IMI.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184238894355.20260703.170945.19030454484018.VND-TGTT-VU THI HUONG GIANG.970407
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807031701122026nxdb019328.5389.76672.170112
03/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070317010920269WT6388512.5389.77314.170110
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#02009704880703170054202623js017865.5388.75270.170054
03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCA8N4RH.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184073199672.20260703.170043.19129143240014.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG CAC.970407
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048807031700272026wesw015840.5189.72022.170027
03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCA8NPG3.Ung ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien FT26184309361240.20260703.170024.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807031700022026xli4013790.5387.68740.170003
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14950306717.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0301000410673 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031658062026E0FH473473.5189.56034.165806
03/07/2026 100.000,00 PHUONG THUY LINH chuyen tien 2026.174#SP#020097042207031657132026W1H2648977.5390.50704.165714
03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI2184LMK.HOANG HAI YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien) mong moi dieu tot dep den voi gia dinh anh.20260703.165623.00180840266.HOANG HAI YEN.970423
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCA8XAN3.Uh ms 2026.174 FT26184925026962.20260703.165551.19032745777015.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRAM.970407
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.174#SP#020097048807031655032026rbhp990692.5189.35776.165458
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1iJKAIEXR.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.165455.0938442788.HOANG THI KIM LOAN.970432
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14950227622.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14950180259.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 80.000,00 MS 2026.174 anh nguyen van hien#SP#020097042207031651272026IK9U990264.5189.12004.165120
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14950160104.ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1045844609 NGUYEN THI DIEU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14950159448.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0301000313881 TA THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704880703165051202661u5971101.5390.7575.165051
03/07/2026 50.000,00 6184IBT1kCA8LGVK.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184041889809.20260703.164600.19032996189015.VND-TGTT-VU THI DUNG.970407
03/07/2026 20.000,00 6184TPBVI218RT5C.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.164555.24437698888.NGUYEN THI QUYNH.970423
03/07/2026 200.000,00 6184SGTTH2M8SU94.IBFT ung ho MS 2026.173 be ta thanh van.20260703.164204.060982228164.PHAM NGOC HIEN.970403
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14950000312.ung ho ms 2026.173.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14949963005.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1020093673 NGUYEN TIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCA87XUH.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184973000046.20260703.163129.19038510653015.VND-TGTT-DO VU THAI HOANG.970407
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14949814044.ung ho ms 2026.174.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 50.000,00 6184ASCB028KKJNZ.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-030726-16:30:53 6184ASCB028KKJNZ.20260703.163053.6825791.DANG HUU KHANG.970416
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14949757489.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0071001097365 VU THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14949758335.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0201000641977 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031626522026IZEY511426.5387.54540.162653
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031626432026ga2m865387.5388.53275.162643
03/07/2026 500.000,00 6184IBT1aWF31HJB.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.162431.050001060000642.HOANG VIET THANG .970409
03/07/2026 50.000,00 NGUYEN HONG QUANG Chuyen tien ung ho maso 2026174 nguyen vanhien#SP#020097048807031623382026l3dw852115.5387.34351.162338
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCA84D81.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184314597238.20260703.162136.19033968439029.VND-TGTT-LE TRONG HUNG.970407
03/07/2026 500.000,00 6184TPBVI218TDUQ.Ung ho MS 2026.174.20260703.162135.00596191001.LUU HUY HOAN.970423
03/07/2026 70.000,00 6184TPBVI218T3LI.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.161837.07748899101.DO THI LUONG.970423
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1aWF312FQ.ung ho ms 2026.174 ( anh Nguyen Van Hien).20260703.161707.0524062021.PHAM THI NGOC.970440
03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14949508145.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0041000274615 CAO THI ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14949491470.Ung Ho Ms 2026.174( Anh Nguyen Van Hien).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1aWF3J4KL.ung ho MS 2026.173 Be Ta Thanh Van.20260703.160933.0524062021.PHAM THI NGOC.970440
03/07/2026 100.000,00 DANG VAN NAM chuyen tien ung ho anh nguyen van hien#SP#02009704150703160503202623dk400794.5390.22746.160503
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14949329743.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1025325296 LUONG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14949291489.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 300.000,00 HOANG TUAN CUONG UNG HO MS 2026.173 BE TA THANH VAN-030726-15:57:56 I0Vl282418#SP#020097041607031557562026I0Vl282418.5189.78540.155757
03/07/2026 100.000,00 NGUYEN THI MINH NGOC chuyen tien ung ho ms 2026.173 be ta thanh van#SP#02009704220703155614202621ZP221890.5390.68168.155607
03/07/2026 200.000,00 6184TPBVI218J8EI.MS 2026.174.20260703.155404.03195747101.TO HOANG DUNG.970423
03/07/2026 100.000,00 NGUYEN THI MINH NGOC chuyen tien ung ho ms 2026.174 anh nguye van hien#SP#0200970422070315525220266FVM679750.5390.46438.155246
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14949166971.Ung ho MS 2026 174 Anh Nguyen Van Hien.CT tu 0041000591982 VO THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031548492026HY77986545.5389.21018.154850
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14949149970.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.144 (nong quoc khanh).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI218FP2N.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260703.154801.07158509201.NGUYEN THI CHAU HOANG.970423
03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI218F7T3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.154712.07158509201.NGUYEN THI CHAU HOANG.970423
03/07/2026 300.000,00 6184IBT1kCA826XS.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184350479910.20260703.154635.19034337662016.VND-TGTT-DANG NGUYET ANH.970407
03/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704050703153801202651GP081762.5189.53260.153801
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14948949281.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0411001077263 NGUYEN XUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14948911731.NGUYEN VAN NAM chuyen tien.CT tu 9984859999 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14948863477.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 50.000,00 6184MCOBQ2AUUFHP.Ung ho ms2026.174 nguyen van hien.20260703.152846.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
03/07/2026 50.000,00 6184IBT1kCAINULX.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.174 FT26184245015205.20260703.152749.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070315252720269xjz628263.5390.77548.152527
03/07/2026 500.000,00 6184NAMAP22ERZY7.Dao Thi Thanh Tu ung ho MS 2026 174 anh Nguyen Van Hien.20260703.152424.989999555.DAO TRONG TUYEN.970428
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031523272026370Y706157.5389.65588.152327
03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031522022026rcun616402.5390.56654.152202
03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031518362026KWIR677862.5389.36888.151830
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAIFX7Q.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184528966448.20260703.151709.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031512212026NNVL571908.5189.1154.151221
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAITSUL.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184332731846.20260703.151150.7383888888.TA THI HONG NHUNG.970407
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1aWFFR1PD.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.151106.003001060000871.NGUYEN TIEN THANH .970409
03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14948605216.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14948590511.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14948585837.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0451000400626 PHAM DANG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 50.000,00 6184IBT1kCAILDQX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184210984866.20260703.150845.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
03/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031507282026UAG4728030.5387.73394.150728
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14948518709.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031503072026VCCB850746.5189.47775.150307
03/07/2026 30.000,00 MBVCB.14948470836.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 30.000,00 MBVCB.14948452589.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14948451459.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1038777360 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807031500052026u34m542302.5390.29822.150005
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031456522026onlm531952.5389.11659.145653
03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970405070314555220268JA9088009.5390.6499.145552
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14948346393.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14948293162.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0861000005559 BACH THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 300.000,00 6184IBT1d1UDDJ7V.ung ho hoan canh MS 2026 174.20260703.144733.970422V7e7093000000000371415.MBBANK IBFT.970422
03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507031445312026QG6I044645.5390.49970.144531
03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14948243645.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14948241875.MS 2026174 Nguyen Van Hien.CT tu 0361000211500 DO THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135978873590.20260703.135978873590-0907488824_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704050703144322202625YV035747.5388.38514.144315
03/07/2026 100.000,00 6184SGTTH2M847GQ.IBFT Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260703.144247.0378268252.HOANG NGHIA KHANH.970403
03/07/2026 100.000,00 6184SHBAP22EJKRL.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260703.144033.080719920.PHAM THI NHAM.970443
03/07/2026 25.000,00 6184IBT1iJK4TMRT.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.143951.0969835555.NGUYEN MANH CUONG.970432
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAI4PYW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184379332289.20260703.143944.13822469450014.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TU.970407
03/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135977830834.20260703.135977830834-0343882448_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03/07/2026 3.000.000,00 6184IBT1iJK4LASW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.143301.0913326246.NGO THI ANH VAN.970432
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14948099437.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.008,00 MBVCB.14948096264.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14948094009.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14948049426.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 1030405912 NGUYEN QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14948045821.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1059634562 DAO THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAIPP9W.Ung ho ms 2026.174 FT26184406639388.20260703.142549.19033133273014.VND-TGTT-NGUYEN BAO TRUNG.970407
03/07/2026 600.000,00 6184SGTTH2M8RIIJ.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2026.170 173 174.20260703.142420.050029563133.NGUYEN NHON.970403
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031422412026DGUK977042.5388.27476.142241
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031420232026yr25420312.5387.16013.142023
03/07/2026 800.000,00 6184SGTTH2M8REGM.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.141855.020112189514.NGUYEN THI NHUONG.970403
03/07/2026 70.000,00 6184TPBVI2181TG5.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.141835.03909556401.NGUYEN THI VAN THANH.970423
03/07/2026 200.000,00 Be Quynh Anh Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207031418292026EPX9857817.5388.6399.141830
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14947875274.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9972950970 QUYEN MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 6184SGTTH2M8RMTY.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.141244.050124124198.DO NGOC TRUNG.970403
03/07/2026 25.000,00 6184IBT1kCAIVEQN.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26184341441403.20260703.140847.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
03/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.174ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-14:08:40 5fzB256454#SP#0200970416070314084020265fzB256454.5189.56141.140840
03/07/2026 200.000,00 6184MSCBD2WVZQ4J.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.140751.0760102631007.NGUYEN THI HOAI THUONG.970422
03/07/2026 300.000,00 6184IBT1aWFFLEH9.ung ho ms2026174 anh nguyen van hien.20260703.140641.0904618558.NGUYEN CONG TU.970437
03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI218BHT4.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).20260703.140550.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
03/07/2026 25.000,00 6184IBT1kCAIDLZC.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184593385336.20260703.140539.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070314042920263NEW453333.5388.34930.140429
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14947743232.giup MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#0200970405070314025120260PDX083055.5390.26681.140251
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1bJMVMYP7.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.140134.01061964.HUYNH TAN THUC.970427
03/07/2026 50.000,00 6184TPBVI218BU9R.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.135951.30023304676.NGUYEN THI HONG NHUNG.970423
03/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507031356462026OOU3062301.5189.97205.135646
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14947651670.Ung ho MS 2026.174 Nguyen Van Hien.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14947654036.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0011000452614 TRUONG THI MINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien-030726-13:55:07 JWEl333612#SP#020097041607031355072026JWEl333612.5390.89639.135507
03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031354012026h9wa348297.5387.83881.135401
03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien-030726-13:53:47 RtfB586399#SP#020097041607031353472026RtfB586399.5390.83236.135341
03/07/2026 150.000,00 MBVCB.14947614707.Ung ho MS 2026.169(em Mo van Hoanh).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 300.000,00 6184IBT1kCAI2W1P.Ms 2026.174 a Nguyen Van Hien FT26184547972609.20260703.135130.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP.970407
03/07/2026 100.000,00 6184VNIB028K1I8C.Ung ho MS 2026.174 ( anh Nguyen Van Hien).20260703.135053.646704060050705.LE THI ANH THUONG.970441
03/07/2026 2.000.000,00 6184IBT1kCAICEPN.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184880746076.20260703.135014.19021248963016.VND-TGTT-TRAN THI HONG.970407
03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970405070313500920264O0Z040566.5189.65788.135009
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAICGEN.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184446003737.20260703.134956.19029415475011.VND-TGTT-TRAN THI BE LY.970407
03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI218B2DA.ung ho MS 2026 173 be Ta Thanh Van.20260703.134951.00090566001.CHUNG TO QUYEN.970423
03/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031348172026PQ87727700.5389.56626.134811
03/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14947559865.ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031347112026b5si330703.5189.50908.134712
03/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.14947514773.ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 TRUONG DIEU MY ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031342552026cv2i319606.5388.32144.134255
03/07/2026 300.000,00 6184IBT1iJK4KV2F.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.134214.0983582233.TRIEU MINH TUAN.970432
03/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507031341552026VMmF836549.5387.25877.134155
03/07/2026 150.000,00 MBVCB.14947486574.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 50.000,00 6184IBT1kCAIWKVX.MS 2026.174 FT26184920661810.20260703.133905.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
03/07/2026 100.000,00 6184SHBAP22E26XW.MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260703.133825.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031338242026DMPQ290766.5390.10262.133824
03/07/2026 150.000,00 MBVCB.14947421008.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1iJK47EDW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.133622.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
03/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.174 Nguyen Van Hien#SP#0200970422070313341520267MKO654895.5388.90767.133415
03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI218ACG7.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).20260703.133342.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien-030726-13:33:24 yGng051418#SP#020097041607031333252026yGng051418.5189.86719.133318
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1iJK47IK4.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.133304.129292032.PHAM THAI VIET.970432
03/07/2026 150.000,00 MBVCB.14947383879.Ung ho MS 2026.174 ( anh Nguyen Van Hien).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 300.000,00 6184NBVAF2LPIZCY.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.133226.190005206573.NGUYEN THI THU TRANG.970419
03/07/2026 500.000,00 PHAM XUAN HUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.174Nguyen van Hien#SP#020097048807031331382026e0g8290595.5390.79204.133138
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14947323032.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAMR4KK.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184503654960.20260703.132748.19032478807015.VND-TGTT-HOANG HAI LONG.970407
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14947324217.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1016192301 VO THI MONG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 300.000,00 6184IBT1kCAMR8J9.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184058206781.20260703.132705.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
03/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14947315535.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0011004048285 NGUYEN QUE LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14947309526.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0291002269003 LE ANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.174 nguyen van hien#SP#0200970488070313250820264erg274535.5389.48411.132508
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAMX6XV.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184222049320.20260703.132447.19036856575018.VND-TGTT-PHAM VAN CONG.970407
03/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135969106918.20260703.135969106918-0392913229_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03/07/2026 1.000.000,00 6184IBT1kCAMXPUN.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184215820781.20260703.132338.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507031323072026JUXS059107.5189.39043.132307
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14947278226.ung ho ms 2026.174 (nguyen van hien).CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 50.000,00 6184IBT1iJK4G23L.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.132152.253188936.NGUYEN THI HOAI THU.970432
03/07/2026 100.000,00 6184SGTTH2M8JUFU.IBFT Ung ho MS 2026.174 - anh Nguyen Van Hien.20260703.132050.060284069555.BUI THACH HONG HUNG.970403
03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031320282026Q4NM286379.5189.26363.132028
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAM34U8.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184100276978.20260703.132023.19038914477016.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14947235630.Bac Nhung ung ho MS 2026.174( anh Nguyen van Huyen).CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031319132026IS2K523377.5389.20729.131913
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAM3JF8.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184281709954.20260703.131843.19023737775012.VND-TGTT-BUI VAN TUNG.970407
03/07/2026 150.000,00 6184IBT1kCAMF5Z2.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184889567526.20260703.131633.5604266666.CHU DINH LINH.970407
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14947147385.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0271000853133 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAMLM6R.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184481606337.20260703.130841.19036004716014.VND-TGTT-VU DINH THANH.970407
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14947088365.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1021000001596 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 2.000.000,00 ung ho MS 2026.174 anh nguyen van hien#SP#020097041507031305562026fpRB747278.5189.59273.130556
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1aWFFEFEI.vc e Hien Park ung ho MS2026.174.20260703.130127.000006627937.NGUYEN THI THANH HIEN.970440
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14947008834.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1021864937 HO HUU THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031300002026dr5l214187.5390.30370.130000
03/07/2026 20.000,00 MBVCB.14946940994.Ung ho MS 2026.174 Nguyen Van Hien.CT tu 0111000214348 HOANG VAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14946918699.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.174( Anh Nguyen Van Hien).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507031250052026S87M062884.5387.82118.125005
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien, ma GD 100000155600169#SP#020097044907031242122026bhhw956528.5189.42081.124212
03/07/2026 110.000,00 6184MSCBD2WK5FHW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.123921.8600111156789.LUONG VIET HUNG.970422
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAM4BZZ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184850302950.20260703.123839.19035871774012.VND-TKTT-THAI THI HUE.970407
03/07/2026 300.000,00 DANG THI THANH TUYEN Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#0200970488070312365820265cxo151299.5389.12813.123659
03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070312355220264WSK455571.5390.5862.123552
03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14946697664.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9907165686 VU TIEN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097040507031231472026RY6X004134.5390.83502.123147
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAMPNUQ.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26184741402964.20260703.122801.833668.NGUYEN TRANG NHUNG.970407
03/07/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien#SP#020097048807031226282026412p114325.5389.52633.122622
03/07/2026 100.000,00 Chuyen tien MS 2026.174 Nguyen Van Hien#SP#020097048807031224132026bo7t106908.5388.39158.122414
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAMU51W.Ung ho MS 2026.174 - Chuc anh Hien va cac chau khoe manh binh an hanh phuc va sung tuc hon FT26184320453003.20260703.122347.2089100690.DANG THI NGOC ANH.970407
03/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 .174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-12:23:33 ZolF920872#SP#020097041607031223342026ZolF920872.5388.33923.122334
03/07/2026 200.000,00 6184SGTTH2M8CAT1.IBFT PHAM THI ANH chuyen tien.20260703.121927.060324533705.PHAM THI ANH.970403
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAMMXZJ.Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo FT26184702242638.20260703.121653.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAMV2L3.Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu FT26184510507318.20260703.121203.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14946218566.NGUYEN THI TUYET ANH chuyen tien Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0121001848456 NGUYEN THI TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14946188311.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1022415986 NGUYEN THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 1.000.000,00 6184NAMAP22EY3MF.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.120000.335858956.NGUYEN THI HANH VI.970428
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14946133934.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9393487730 DOAN THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031159182026oc08016168.5390.77871.115918
03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14946021090.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0021000285342 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAMWIU1.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184000106792.20260703.115038.101020158888.VU THO THANG.970407
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1iJK4DMV2.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.114252.130923518.VUONG DUC DAT.970432
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807031141392026qfyo948928.5389.67639.114139
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807031140122026jdj8943449.5390.57474.114005
03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCAVF8LX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184387208207.20260703.113359.190387686868.BUI THI TRUC CHI.970407
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#020097042207031133582026TXB5936173.5390.19394.113358
03/07/2026 100.000,00 6184SGTTH2M8BL7B.IBFT Chau Hanh Quyen Long ung ho Ms2026.174.20260703.113247.030629091988.NGUYEN THI DUY MINH.970403
03/07/2026 1.000.000,00 6184TPBVI21C7Z95.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.113104.09133178899.TA PHUONG MAI.970423
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1iJK49AY4.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 174 NGUYEN VAN HIEN.20260703.112926.247529918.LE THI HOA.970432
03/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2026 174 anh NGUYEN VAN HIEN#SP#020097040507031124472026RBX1013133.5388.61217.112447
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14945571238.ung ho MS 2026.170(em Xa Duc Hung).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 3.000.000,00 MBVCB.14945567720.NGUYEN PHI HUNG Giup MS 2026.174(anh Nguyen van Hien).CT tu 0071004167428 NGUYEN PHI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14945566277.ung ho MS 2026.174(anh Nguyen Van Hien).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAVZPIV.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184040871766.20260703.112257.6644686868.DINH THI NGAN HA.970407
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1iJK42U5P.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260703.112010.139264096.NGUYEN THUY DUNG.970432
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070311185720265iix862360.5389.24458.111851
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14945421607.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9347112666 LE HUY DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAVK8QT.Ung ho ms 2026.174 FT26184108907275.20260703.111415.2748699999.PHAM VAN THANG.970407
03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507031113292026KGX4059097.5387.90246.111329
03/07/2026 200.000,00 6184WBVNP22W5KNC.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.111259.108000204050.HUYNH MINH KIET.970412
03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031111532026068c835769.5388.81081.111153
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14945359097.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0071002662955 LE NGOC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14945339954.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031108492026y5w0824172.5189.61421.110849
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1iJK41FUL.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.110808.181031198.TRAN KHANH.970432
03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2M8Q4V8.IBFT Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy.20260703.110638.050080054294.Le Hong Phong.970403
03/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031100462026AH8F374683.5390.13117.110047
03/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507031055052026SNGP069223.5389.78136.105506
03/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031054382026f6p5770959.5189.75766.105438
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14945119472.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031050122026DN60449732.5189.48639.105006
03/07/2026 1.000.000,00 6184IBT1kCAVUMYB.Ung ho MS 2026.174 FT26184332193793.20260703.104826.19023539862015.VND-TKTT-TRAN UY QUOC.970407
03/07/2026 5.000.000,00 MBVCB.14944935742.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0141000020525 THAN DUC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507031036152026ukUJ229661.5189.69208.103615
03/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14944862254.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0561000586629 DANG MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAVVC64.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184305855278.20260703.103606.19024392650889.VND-TGTT-LE DINH TOI.970407
03/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14944860782.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 2905828888 NGUYEN VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14944851660.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.174 ( Anh Nguyen Van Hien).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 20.000,00 MBVCB.14944802275.TRAN VAN DONG chuyen tiennguyen van hien.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 MS 2026. 173 be Ta Thanh Van chuc be mau chong hoi phuc#SP#0200970415070310310820269BS1211840.5387.38967.103108
03/07/2026 50.000,00 6184IBT1kCAVSIX9.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184113479303.20260703.103048.19036970128013.VND-TGTT-NGO THANH TU.970407
03/07/2026 150.000,00 MBVCB.14944766753.ung ho Ms. 2026.173 (be Ta Thanh Van)..CT tu 0381000380801 PHAM MINH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 20.000,00 6184IBT1iJKBRK5S.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.102602.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
03/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135943838464.20260703.135943838464-0888639959_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1fJC83D55.ms 2026.174 nguyen van hien.20260703.102527.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2M82NMN.IBFT Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen.20260703.102335.050080054294.Le Hong Phong.970403
03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2M82351.IBFT Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan.20260703.102123.050080054294.Le Hong Phong.970403
03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2M82SQK.IBFT Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai.20260703.101945.050080054294.Le Hong Phong.970403
03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#0200970422070310173220265255823598.5389.63288.101733
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAVWYJZ.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184669238485.20260703.101404.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14944517353.Ung ho ms 2026.174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0631000471859 LE THI KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCADN4IN.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184000977782.20260703.100847.9974709945.NGUYEN HOANG DIEU.970407
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031007272026B4OY317616.5388.4793.100721
03/07/2026 200.000,00 6184SGTTH2MC57W3.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.100646.050124584806.NGUYEN THI THU HUONG.970403
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031003092026tuqo576544.5388.80566.100309
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCADFTK7.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184169860000.20260703.095842.10623211937012.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207030955542026V3I1637654.5390.42081.095549
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCADT7L1.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184014126082.20260703.095526.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
03/07/2026 200.000,00 6184SHBAP22WVBH1.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.095506.0978330316.MAC DUC TRUNG.970443
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCADLM2Y.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS2026.173 be Ta Thanh Van FT26184509018225.20260703.095141.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807030951342026jb0v533902.5189.18416.095135
03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN VAN LAM chuyen tien ung ho MS 2026 174 anh Nguyen van Hien#SP#020097040507030948242026OBFB038366.5189.2096.094824
03/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807030945012026pt7o509475.5387.83284.094501
03/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507030943062026EUD5011788.5390.73447.094300
03/07/2026 2.000.000,00 6184IBT1kCADK2FZ.DO BICH HUYEN ung ho ma so MS 2026.172 Vi Van Chuc FT26184032902350.20260703.093725.19026621837011.VND-TGTT-DO BICH HUYEN.970407
03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI21C3FLZ.ung ho MS 2016.173 (be Ta Thanh Van).20260703.093707.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
03/07/2026 20.000,00 6184MSCBD2WGPNPU.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.093646.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
03/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040507030934132026CZKB067191.5189.28480.093413
03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14943958831.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 55.555,00 MBVCB.14943941447.UH MS 2026.174 A Nguyen Van Hien.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14943928893.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507030928352026hvjc889246.5189.99997.092835
03/07/2026 1.000.000,00 6184SGTTH2MC7SUQ.IBFT Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi.20260703.092830.050080054294.Le Hong Phong.970403
03/07/2026 200.000,00 6184TPBVI21C9D9S.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.092813.98883938888.TRAN TAN DUC.970423
03/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507030926042026CHYY026814.5388.86900.092604
03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MC74UK.IBFT Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260703.092442.050080054294.Le Hong Phong.970403
03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MC7QZH.IBFT Ung ho MS 2026.143 em Bui Huong Tra.20260703.091919.050080054294.Le Hong Phong.970403
03/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026. 174 anh Nguyen Van Hien. Tu K.Nga 25 Lo Duc, Hanoi#SP#020097048807030916332026t5or407216.5388.44049.091633
03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MC65BX.IBFT Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan.20260703.091541.050080054294.Le Hong Phong.970403
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14943721117.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho em Nong Quoc Khanh.CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MC6I99.IBFT Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim.20260703.091305.050080054294.Le Hong Phong.970403
03/07/2026 50.000,00 6184IBT1kCADUUMX.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26184324422306.20260703.091239.19038268041018.VND-TGTT-LE DANG NHU HUYNH.970407
03/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070309114320265bcw389725.5389.22067.091143
03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MC63RK.IBFT Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam.20260703.091127.050080054294.Le Hong Phong.970403
03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MC6SLF.IBFT Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu.20260703.090957.050080054294.Le Hong Phong.970403
03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MC6K3I.IBFT Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang.20260703.090848.050080054294.Le Hong Phong.970403
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1iJKBES7T.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.090844.163898187.KHUONG ANH DUC.970432
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14943633220.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0551000250939 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MC6WRR.IBFT Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat.20260703.090710.050080054294.Le Hong Phong.970403
03/07/2026 50.000,00 6184IBT1kCADM5HV.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184492741583.20260703.090417.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207030904062026GSW0801785.5389.87545.090407
03/07/2026 500.000,00 6184IBT1iJKBKKAA.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.090405.195109362.NGUYEN MINH HOANG.970432
03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097042207030903332026GVQF983456.5390.84418.090333
03/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097048807030903092026697o358496.5388.82696.090309
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14943529475.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0941000006099 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14943528707.MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0531000285458 NGUYEN THANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 50.000,00 6184IBT1kCADVQQ5.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26184209359292.20260703.090002.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
03/07/2026 200.000,00 6184SGTTH2MC62YY.IBFT ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260703.085806.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
03/07/2026 50.000,00 6184MCOBQ2A43I48.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260703.085513.03101010965538.HOANG VIET.970426
03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MCNVYX.IBFT Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc.20260703.085438.050080054294.Le Hong Phong.970403
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14943432324.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0081001141306 HUYNH MINH NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 600.000,00 MBVCB.14943418749.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAD2B2D.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184113105136.20260703.084949.19034546693018.VND-TGTT-NGUYEN DINH LUONG.970407
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207030848142026ACIQ747162.5189.20238.084814
03/07/2026 1.000.000,00 6184SGTTH2MCNW22.IBFT Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260703.084810.050080054294.Le Hong Phong.970403
03/07/2026 6.917,00 6184MSCBD2WG9JS6.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.084642.0911271991.LE QUOC TUAN.970422
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207030845332026OOU6218859.5189.9581.084534
03/07/2026 50.000,00 6184VNIB028GJ5GU.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.084531.226183.NGUYEN NHAT QUYEN.970441
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14943292771.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 7773337787 DANG MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1fJC8K3BL.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.084254.344948741.NGUYEN THI THUY HANG.970406
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCADJTCE.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184160381520.20260703.084157.19035340414011.VND-TGTT-DO HANG NGA.970407
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807030835532026hsf9266687.5389.69803.083546
03/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14943195088.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0101000579773 HO SY HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCASN7RE.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184057834378.20260703.083230.2116288888.TRAN NGUYEN BAO KHOA.970407
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807030830262026r7qz248294.5387.46938.083026
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14943120158.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS2026.174#SP#020097042207030827212026IKDU306873.5387.36394.082721
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14943081477.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 9904609943 PHAN HUU THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCASX7L3.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184061520614.20260703.082633.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MCIZDX.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.082527.060004077371.HUYNH TRUNG THANG.970403
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097042207030825232026UHUJ677526.5388.28620.082523
03/07/2026 37.000,00 6184SGTTH2MCIZJZ.IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.082502.050060949503.NGUYEN VU KIET.970403
03/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507030823382026Pd04679678.5189.22159.082338
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14943019810.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1021637404 PHAM TUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14943015144.MS 2026.174(anh Nguyen Van hien ).CT tu 0181002342711 PHAN TUONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 20.000,00 MBVCB.14943001042.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCASFDJJ.CTT ung ho MS 2026.174- anh Nguyen Van Hien FT26184529271600.20260703.081914.19029110951018.VND-TGTT-CAO TRANG TU.970407
03/07/2026 300.000,00 6184SGTTH2MCD5Z7.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.081652.060006858700.VUONG HOANG PHUONG.970403
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.172 chi Truong Thi Tinh#SP#0200970488070308164620264gdd202452.5389.95272.081646
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048807030815192026drkf197394.5388.89337.081519
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14942880704.MS 2026.174 nguyen van hien.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 300.000,00 6184VNIB028GC4UJ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.080841.947246.LE VAN CHINH.970441
03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14942821486.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0121000746961 DINH MANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704220703080710202620BI530945.5189.61026.080711
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van)#SP#020097041507030805102026SlJ6626295.5389.53920.080510
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207030803372026ZELK838845.5390.50233.080338
03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807030802542026cgog159298.5189.47883.080254
03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207030802192026OWG9751439.5389.46267.080220
03/07/2026 300.000,00 6184IBT1kCAS6JR7.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184917783647.20260703.080151.14022494215019.VND-TGTT-DANG QUANG KHANH.970407
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14942733164.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1024027363 TRUONG THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14942708521.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0311003336666 DIEP XUAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-07:53:44 8gUO373961#SP#0200970416070307534420268gUO373961.5388.22111.075344
03/07/2026 300.000,00 6184IBT1kCASGKU6.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184090402180.20260703.074857.23636363636.TRAN HONG DUONG.970407
03/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807030748362026mh25119550.5388.6958.074836
03/07/2026 30.000,00 6184IBT1kCASAFZG.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184160970974.20260703.074557.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207030744122026L7XN586806.5388.94406.074412
03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14942563890.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0041000177896 NGUYEN THI DIEU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14942557062.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9834894399 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 300.000,00 6184TPBVI21CGGMQ.2026.174 (nguyen van hien).20260703.074042.01571565001.DUONG LE TUAN.970423
03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14942522846.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14942520492.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0171000131284 HOANG THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCAS4SWQ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184033318210.20260703.073924.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCASBXT1.NGUYEN HONG NHUNG chuyen tien ung bo ma so 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184668760450.20260703.073819.1618539689.NGUYEN HONG NHUNG.970407
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14942507957.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0211000514412 BUI TAT HOANG CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14942506332.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0311000714192 NGUYEN THI KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207030737502026IAMS651779.5388.76449.073751
03/07/2026 500.000,00 NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.174 A NG VANHIEN-030726-07:31:08 gjMo935773#SP#020097041607030731092026gjMo935773.5388.56948.073109
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14942372791.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0711002117749 BUI VAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 10.000,00 6184IBT1aWFFW9X6.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.165 (Em Ta Anh Tu).20260703.072731.0339306897.VU DUC TU.970437
03/07/2026 10.000,00 6184IBT1aWFFWQI2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.164 (Chi Bui Thi Mo).20260703.072326.0339306897.VU DUC TU.970437
03/07/2026 10.000,00 MBVCB.14942327145.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 6184IBT1iJKB891P.Ms 2026-174 uh Nguyen Van Hien.20260703.071713.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14942094651.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.174 Nguyen Van Hien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207030656232026WW7B378356.5387.63834.065624
03/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.174- anh Nguyen Van Hien#SP#0200970405070306525620266V8J067880.5189.56474.065256
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14941944914.Chuyen tien ung ho ms 2026 174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1iJKBVX3K.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.064347.129292032.PHAM THAI VIET.970432
03/07/2026 30.000,00 MBVCB.14941788174.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507030614192026Gkgk388899.5189.86491.061419
03/07/2026 300.000,00 6184TPBVI21CWC8P.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260703.060830.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807030608112026hrdj884427.5387.76885.060811
03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14941652004.ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.173 Ta Thanh Van#SP#020097042207030546362026S4GE785258.5189.53239.054636
03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCA9RYWX.MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184890046440.20260703.044528.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14941487495.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011004048285 NGUYEN QUE LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14941485723.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0011004048285 NGUYEN QUE LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507030432362026MU9S087413.5189.12726.043231
03/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-030726-03:30:04 Graq654854#SP#020097041607030330042026Graq654854.5389.89299.033004
03/07/2026 21.542,00 6184TPBVI21C4UXI.UHMS 2026.173 Mong GD Dang Thi Hue-Ta Van Trung an lac thien duyen,be Ta Thanh Van benh hoi phuc tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260703.014357.00005384949.VU HOANG LINH.970423
03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI21C4U85.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.013948.13528051994.LE THI MY HANH.970423
03/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135899051118.20260703.135899051118-0907175738_Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14941243135.Chuyen tien ung ho.CT tu 9969598095 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14941230771.BUI HAI DANG Ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van ).CT tu 9984108560 BUI HAI DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14941187890.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCA9GRUV.Ung ho Ms 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184405101942.20260703.000736.19035481213011.VND-TGTT-BUI PHUONG ANH.970407
03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14941105647.Ung ho MS 2026.170_Em Xa Duc Hung.CT tu 0071000712110 NGUYEN THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14941060769.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0181003587770 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 10.000,00 MBVCB.14941021804.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1012484288 PHAM THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 300.000,00 6183IBT1kCA9B636.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26184995422749.20260702.233614.10325028414018.VND-TGTT-DOAN THI HUONG.970407
03/07/2026 100.000,00 6183IBT1aWFTT8A8.UNG HO MS 2026173 BE TA THANH VAN.20260702.233440.700018890973.VU KHANH LY.970424
03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14940975216.ung ho ms 2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 1035179499 TRAN THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507022322102026CSuq215437.5189.26830.232210
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAH6PJ1.MS 2026. 175 FT26187070817020.20260704.225908.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14970256698.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0561000513544 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.168 (em Lo Quoc Dat)#SP#020097041507042228092026BbKj945364.5388.76852.222809
04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14970090083.HA THI KIM ANH chuyen tien ung ho ma so 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN.CT tu 0611000188044 HA THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 15.000,00 MBVCB.14970079922.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.171 (Anh Duong Van Huy)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 10.000,00 MBVCB.14970078933.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga ,Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14969962010.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.175.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207042209292026YC75508790.5390.24349.220929
04/07/2026 300.000,00 MBVCB.14969958579.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026. 173.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 1.000.000,00 6185IBT1kCAHI84J.Ung ho Ms 2026.175 anh Luong Van Vien FT26187116799000.20260704.215649.19029130096017.VND-TGTT-DINH NGOC HIEU.970407
04/07/2026 200.000,00 6185ASCB0289DAQ3.MS2026.175 ANH LUONG VAN VIEN-040726-21:52:56 6185ASCB0289DAQ3.20260704.215256.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416
04/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097040507042149192026ZKPF028181.5189.59024.214919
04/07/2026 500.000,00 6185IBT1kCAHCC8G.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26187703946565.20260704.213112.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
04/07/2026 50.000,00 6185SGTTH2MJ7NBK.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.212209.070071957185.DINH THI KIM QUYEN.970403
04/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097040507042120382026W9GW046998.5389.51757.212038
04/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14969248975.ung ho ma so 2026.174 (anh nguyen van hien).CT tu 1040895722 PHAN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 20.000,00 6185MSCBD2WNEH7V.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Luong Van Vien ms 2026175.20260704.205958.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
04/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704880704204347202689to553237.5390.84489.204347
04/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien, ma GD 100000156330342#SP#020097044907042041422026YAcL942328.5390.75205.204142
04/07/2026 50.000,00 6185ORCOQ2AKM4A5.LOC UNG HO MS 2026.175 LUONGVAN VIEN.20260704.203920.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14968828663.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0271001031540 PHAM THI KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAZAWW1.Ung ho ma so 2026. 175 Luong Van Vien FT26185549272064.20260704.203401.8119958899.LE THI PHUONG LIEN.970407
04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14968689988.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0071001468426 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136181394478.20260704.136181394478-0938122191_Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAZUXF8.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26185430705232.20260704.201954.6879555888.NGUYEN BA TUNG.970407
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1iJK6SVMI.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.200128.175195618.TRINH VAN DUONG.970432
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAZ9K5K.Ung ho MS 2026 .174 anh nguyen van hien FT26185720131716.20260704.195955.19036399819011.TGTT-VND-TRAN THI TRINH.970407
04/07/2026 50.000,00 6185SGTTH2MJDT4C.IBFT Ung ho gia dinh nguyen van hien.20260704.195944.030077662029.BUI THI PHUONG.970403
04/07/2026 50.000,00 6185IBT1kCAZC7Q3.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26185980404514.20260704.195420.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14968145740.Ung ho MS 2026.174 (Anh Nguyen Van Hien).CT tu 0341006009004 VU THI NGOC TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien)#SP#0200970415070419530320265rvT480166.5390.15644.195303
04/07/2026 1.600.000,00 6185IBT1bJMVH584.Chou Ching Hsien Taiwan ung ho gia dinh anh Nguyen Van Hien MS 2026 - 174.20260704.194936.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
04/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507041948212026Zspp461801.5390.90499.194821
04/07/2026 100.000,00 6185TPBVI21JZYHQ.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).20260704.194705.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
04/07/2026 50.000,00 MS 2026.173#SP#020097048807041944202026ah9h336577.5189.68308.194420
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1d1UMIALT.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260704.194041.97042292J937fc4000000000242759.MBBANK IBFT.970422
04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14967890139.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14967887808.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0451000319239 LE DIEU MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807041938442026c5z3315004.5390.36424.193844
04/07/2026 300.000,00 MBVCB.14967870921.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.175( Tran van Vien) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 6185SHBAP22KK7RW.ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien.20260704.193152.0919188888.PHAM THU QUYNH.970443
04/07/2026 5.000,00 6185IBT1kCA6HNAL.Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien FT26185407242230.20260704.192329.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
04/07/2026 200.000,00 6185YOLOP22KDUU3.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260704.191948.0396896483.DANG XUAN VU .546034
04/07/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.175 anh luong van vien#SP#0200970422070419192720260KD0231946.5389.25512.191920
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1iJKERKXP.Ung ho MS 2026 175 Luong Van Vien.20260704.191257.0968348206.LE THI NGA.970432
04/07/2026 50.000,00 ung ho Ms 2026.174#SP#020097041507041909442026SUtX308094.5390.68647.190944
04/07/2026 10.000,00 6185IBT1kCA67D9J.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26185441680870.20260704.190852.19034213998016.VND-TGTT-VU MINH DUNG.970407
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCA6GVAR.Ung ho MS 2026.175 FT26185703403404.20260704.190632.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
04/07/2026 100.000,00 6185TPBVI21JFKVS.Ung ho MS 2026.175 Luong Van Vien.20260704.190522.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
04/07/2026 5.000,00 6185VNIB0289FI25.ung ho MS 2026.174( anh Nguyen Van Hien ).20260704.190249.912281212.GIANG MY LINH.970441
04/07/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136167918383.20260704.136167918383-0902498898_Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14967184051.ung ho MS 2026.175.CT tu 7933183963 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 200.000,00 6185ASCB02891Z6M.MS 2026.173 BE TA THANH VAN-040726-18:23:10 6185ASCB02891Z6M.20260704.182310.252555666.NGUYEN DUY TUONG.970416
04/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807041820592026uebe984261.5389.74570.182059
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAEXICS.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26185704162540.20260704.181226.6868001885.NGO XUAN LOC.970407
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAELTYV.Ung ho MS 2026.174 FT26185560528835.20260704.180423.6868001885.NGO XUAN LOC.970407
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAEHDZW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185040000568.20260704.180050.10820320830015.VND-TGTT-VU PHUONG LINH.970407
04/07/2026 50.000,00 6185VNIB0289LPZK.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.174334.345825555.DINH KHANH LINH.970441
04/07/2026 200.000,00 NGUYEN ANH TUAN Chuyen tien ung ho. MS. 2026.174. Anh Nguyen Van Hien#SP#02009704880704174253202682wm808105.5189.37221.174253
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAE5QUQ.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26185070722275.20260704.173826.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1iJKEIXN5.Nguyen Danh Hoang Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260704.172900.133297588.LUYEN THU TRANG.970432
04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14965081057.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0071003151489 PHAM TRUONG THUY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14965078157.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0101001062406 CAO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14965047322.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0611001902916 PHAN NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14965039390.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0101001062406 CAO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 300.000,00 6185IBT1kCAK31MG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185309332000.20260704.165313.19025487070037.VND-TGTT-TRAN QUOC TUAN.970407
04/07/2026 200.000,00 ung ho MS2026.175#SP#020097042207041640012026KXTM565397.5189.44162.163954
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1d1UMQ4BL.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.163634.97042292R5ba544000000000249329.MBBANK IBFT.970422
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAKGA9N.ungh ho MS 2026.175 FT26185012005368.20260704.162915.19022004316015.VND-TGTT-TRAN CONG ANH NHAN.970407
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAKG9UK.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185736547250.20260704.162816.19027782055018.VND-TGTT-TO THI KIM ANH.970407
04/07/2026 150.000,00 6185IBT1iJKKNVW3.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260704.162157.224466878.PHAN THI LAN TUONG.970432
04/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507041611262026c0Xl408934.5388.84882.161126
04/07/2026 100.000,00 6185ABBKP22KT3KT.ung ho MS2026 174 anh Nguyen Van Hien.20260704.155705.0961019226033.VU BICH NGOC.970425
04/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097041507041550082026ErYj332955.5389.71444.155008
04/07/2026 100.000,00 6185VNIB028SXZZ6.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260704.154101.855681769.NGUYEN NGOC QUYNH TRAM.970441
04/07/2026 5.000,00 6185IBT1kCAKW9GN.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien FT26185000884499.20260704.153249.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407
04/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807041529212026wi9n257339.5389.67806.152921
04/07/2026 300.000,00 6185IBT1kCA7RBYY.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185947845757.20260704.152356.19036041997015.VND-TGTT-NGUYEN DIEU LINH.970407
04/07/2026 300.000,00 MBVCB.14963482678.TRAN KHANH LINH ung ho ms 2026.173 ( be Ta Thanh Van).CT tu 9012735555 TRAN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14963454611.TRAN KHANH LINH Ung ho ms 2026.174 .CT tu 9012735555 TRAN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14963279791.Ung ho MS 2026.175 (Anh Luong Van Vien).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#0200970422070414593620263WUC963995.5387.27506.145930
04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14963210421.VO PHUOC KHANG chuyen tien ung ho MS 2026.175.CT tu 0391001004949 VO PHUOC KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 50.000,00 MBVCB.14963170106.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.174(Anh Nguyen Van Hien).CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 6185MCOBQ2AEFESZ.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260704.144408.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
04/07/2026 50.000,00 MBVCB.14963094804.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.175: Anh Luong Van Vien.CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704050704143007202607YZ001837.5388.94857.143007
04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14962927880.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0451000422141 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807041414012026puuw042672.5189.26497.141354
04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14962750045.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0181003471083 PHAM THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14962680687.ung ho MS 2026.175 ( anh Luong van Vien ).CT tu 1023570661 NGUYEN THI QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070414034320264buo016925.5388.85088.140336
04/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097041507041359492026DQLV911196.5390.67977.135949
04/07/2026 500.000,00 6185NAMAP22K1LQI.LE THI THANH XUAN CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.175 anh luong van vien.20260704.135222.602107090900001.LE THI THANH XUAN.970428
04/07/2026 300.000,00 MBVCB.14962444408.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2016.174 nguyen van hien#SP#0200970422070413392220266NH1544068.5388.87424.133923
04/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 175 anh Luong Van Vien#SP#020097040507041338452026EFXZ046562.5388.84896.133845
04/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807041327182026meos930075.5389.38710.132718
04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14962284509.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0351000803402 TRAN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 1.000.000,00 6185IBT1kCA7WD1F.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185774795560.20260704.132528.19129856874013.VND-TGTT-LE VAN HONG.970407
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1d1UVZHTA.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.131617.970422X634393000000000926426.MBBANK IBFT.970422
04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14962157573.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1fJCY8VT3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.130051.9021411401941.VU THI HOAI.963388
04/07/2026 50.000,00 6185VNIB028SMS8L.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.125956.661051996.NGUYEN THI THU HIEN.970441
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAGHXQF.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185605700212.20260704.125426.19035927552018.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEU.970407
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1iJKKV61R.NGUYEN NGOC BICH ung ho anh hien.20260704.125307.454802907.NGUYEN NGOC BICH.970432
04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14961856666.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1024705236 DINH VAN UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 200.000,00 6185TPBVI21F9Q88.ung ho MS 2026.175 ( anh luong Van vien).20260704.124309.76464668888.CHI QUANG HOA.970423
04/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026 174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207041238082026995G832288.5388.30670.123809
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1iJKKDQRV.DO THUY TRANG transfer ung bo GD anh Hien.20260704.123718.0973370070.DO THUY TRANG.970432
04/07/2026 300.000,00 6185TPBVI21FSG31.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.123119.04102191901.NGUYEN THI THUY HANG.970423
04/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097040507041231102026DM3J054194.5390.98361.123110
04/07/2026 300.000,00 6185MCOBQ2AE1M75.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.122646.03001013926993.TRAN XUAN THUONG.970426
04/07/2026 25.000,00 6185TPBVI21FSFUF.MS 2026.175. hungnt6.20260704.122639.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
04/07/2026 50.000,00 6185IBT1kCAG4WHN.Ung ho ms 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26185613106021.20260704.122502.19037835163018.VND-TGTT-NGUYEN DUY THAI.970407
04/07/2026 1.000.000,00 6185IBT1iJKK9BQE.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.122352.198453118.TRAN DUC TRUONG.970432
04/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970415070412232420264orw665523.5390.60460.122324
04/07/2026 500.000,00 6185ASCB028SLKWY.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.175 LUONGV VIEN-040726-12:21:48 6185ASCB028SLKWY.20260704.122149.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
04/07/2026 100.000,00 6185ASCB028SL9L2.MS 2026.174-040726-12:19:35 6185ASCB028SL9L2.20260704.121935.55978888.VU TRI QUYEN.970416
04/07/2026 100.000,00 NGUYEN NGOC MINH THU chuyen tien#SP#020097042207041218092026BNRV405384.5389.32709.121809
04/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807041213182026g3zc729918.5388.6690.121320
04/07/2026 50.000,00 6185IBT1kCAG8H85.Giup ma so 2026.175 FT26185905074885.20260704.120914.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14961281219.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0491000144478 TRAN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAGMVVJ.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26185378845920.20260704.120155.14021913307011.VND-TGTT-NGUYEN HONG DANG.970407
04/07/2026 10.566,00 6185IBT1kCAGVKTI.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26185450691825.20260704.120011.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
04/07/2026 10.000,00 6185MSCBD2WHKYGW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.115656.767777676666.NGUYEN THANH MAI.970422
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAGC2RM.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185660802164.20260704.114433.19033721640015.VND-TGTT-NGUYEN HAI ANH.970407
04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14960907508.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0591000303803 DO THI QUYNH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1iJKKQT4W.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 175 LUONG VAN VIEN.20260704.113853.247529918.LE THI HOA.970432
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAGW33A.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26185700536595.20260704.113809.7935369789.NGUYEN MINH HAN.970407
04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14960791427.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1029015051 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14960794990.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1015645897 VU THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAANTXD.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185797328603.20260704.113224.19074697855011.VND-TGTT-VU XUAN DUONG.970407
04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14960742636.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0711000269213 NGUYEN THI KIM THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 200.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.174: anh Nguyen van Hien#SP#020097042207041128332026BNTM761196.5387.57650.112833
04/07/2026 200.000,00 6185TPBVI21FGXTW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.112109.06196841601.VU THI THUY.970423
04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14960486625.uh ms 2026.174 a Nguyen Van Hien.CT tu 0061001119917 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 Ung ho ms 2026.174#SP#0200970422070411123220261AZY691204.5189.66512.111233
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1iJK7XD8Q.ZP261850225690 Trung Kien ung ho MS 2026.173.20260704.111028.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
04/07/2026 500.000,00 6185IBT1iJK7XSUG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.111016.80178042.BACH THUY CHI.970432
04/07/2026 20.000,00 6185MSCBD2WHF3W3.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260704.110823.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14960322724.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0041000189029 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807041101292026745g456784.5189.5309.110130
04/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#0200970488070411001320263mxz451727.5389.98500.110013
04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14960234713.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0591000395423 HOANG THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAAA36D.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185391956603.20260704.105305.6690099999.PHAM THANH TRUNG.970407
04/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136102208934.20260704.136102208934-0931585686_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04/07/2026 500.000,00 6185VNIB028XDJ27.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.104553.981228286.TRAN HAI ANH.970441
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1iJK7LKDY.Gd be Phung Mai Anh ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.104248.102940978.NGUYEN THI KIM THANH.970432
04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14960007594.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 6185MCOBQ2AELEUS.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).20260704.103233.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426
04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14959876352.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1aWFX4WQU.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.102803.103612345678.LE THI PHUONG.970433
04/07/2026 900.000,00 6185IBT1iJK7ZKAY.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.102739.186002188.NGUYEN MAI HUONG.970432
04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14959799848.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0911000058577 TRUONG THI MAI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704150704101903202667Ep209604.5388.76824.101857
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAASWN6.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185589681520.20260704.101610.19034708672011.VND-TGTT-NGUYEN THU THUY.970407
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1iJK76VXA.Ung ho ma so 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.101608.0369882587.AN THU TRANG.970432
04/07/2026 20.000,00 MBVCB.14959573252.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097040507041010022026MWJY023848.5189.32676.100956
04/07/2026 80.000,00 6185IBT1kCAAJ8U9.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185108642639.20260704.100227.19038767822012.VND-TGTT-HOANG DANH MINH.970407
04/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040957522026qr1b204833.5390.71569.095752
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1iJK7KWUN.ZP261850173669 Trung Kien ung ho MS 2026.174.20260704.095737.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
04/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040955172026pdce194606.5388.59953.095510
04/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.174#SP#020097048807040953182026hy6j186970.5390.50321.095312
04/07/2026 30.000,00 MBVCB.14959311315.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136093309665.20260704.136093309665-0907393730_LE NGOC SA chuyen tien giup do ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04/07/2026 200.000,00 6185SGTTH2MF9M9M.IBFT ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien.20260704.094656.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
04/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070409463420261yzg161789.5388.19362.094634
04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14959189431.ung ho MS 2026 175 (Luong Van Vien).CT tu 0081001264315 NGUYEN PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14959184891.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 500.000,00 6185ORCOQ2AW6N4G.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260704.093744.0052100000299009.HUYNH MINH SON.970448
04/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070409362620267eqm124012.5390.73191.093626
04/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.175 a Luong Van Vien#SP#020097042207040929262026UJKL602236.5389.40667.092926
04/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.173 be ta thanh van#SP#020097041507040926222026Ktjg920399.5389.26997.092622
04/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070409231220266o5p073225.5389.14408.092312
04/07/2026 100.000,00 6185NBVAF2L5LGWF.LUU THI XUAN chuyen tien Ung ho ma so 2025-264 ( Cao van Truong)).20260704.092254.100000061957.LUU THI XUAN.970419
04/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507040922472026dp4C906567.5390.12689.092248
04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14958838773.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0541000316519 PHAM THUY CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14958803815.ung ho ma so 2026.174 anh nguyen van hien.CT tu 1048201057 NGUYEN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207040905292026C94I480792.5387.43390.090530
04/07/2026 10.000,00 6185IBT1kCA4BDY8.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185623409349.20260704.090521.19031115900017.VND-TGTT-BACH HUY ANH.970407
04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14958686253.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14958667262.LE THI TRANG chuyen tien 2026.175 anh Luong Van Vien .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14958611894.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0531000285805 HOANG THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 6185ASCB028XR1G6.UNG HO MS 2026.175 LUONG VAN VIEN-040726-08:58:01 6185ASCB028XR1G6.20260704.085801.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416
04/07/2026 500.000,00 6185IBT1kCA4PGND.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185942386221.20260704.085711.12978888.TRINH THI PHUONG.970407
04/07/2026 500.000,00 6185ASCB028XZKIQ.UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-040726-08:52:47 6185ASCB028XZKIQ.20260704.085247.24393931.NGUYEN HOANG VU.970416
04/07/2026 300.000,00 MBVCB.14958527540.Ung ho MS 2026.174 ( Nguyen Van Hien).CT tu 0011003278996 TA THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 300.000,00 MBVCB.14958485651.ung ho MS 2006.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCA4MKGQ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185537219508.20260704.084443.3366615757.BUI THI THUY LINH.970407
04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14958407044.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 50.000,00 6185ORCOQ2AWHBSM.LOC HO TRO MS 2026.174 NGUYENVANHIEN.20260704.084048.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
04/07/2026 300.000,00 6185MSCBD2W3GKU9.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260704.083953.56786886868.LE PHUC THO.970422
04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14958342641.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCA4D8IP.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185301110383.20260704.083719.6699297979.NGUYEN THI HA.970407
04/07/2026 300.000,00 MBVCB.14958306289.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1056048747 DANG HUU PHUONG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507040834062026FLQv746051.5390.30166.083406
04/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070408334220262Q95979228.5389.29240.083342
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCA49KUS.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185331342678.20260704.083150.19029877626015.VND-TGTT-LE HONG VAN.970407
04/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.175 Luong Van Vien#SP#020097048807040831372026yxjy888959.5390.21280.083137
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCA49BBX.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26185771804209.20260704.083123.19029877626015.VND-TGTT-LE HONG VAN.970407
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCA49JC2.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185180872020.20260704.082955.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
04/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#0200970488070408221120265nbo856191.5389.86806.082211
04/07/2026 100.000,00 6185MSCBD2W3U44B.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.081952.221209112002.NGUYEN DIEU LINH.970422
04/07/2026 30.000,00 MBVCB.14958028396.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0831000036854 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 30.000,00 MBVCB.14958022159.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0831000036854 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097042207040812402026F8QL544110.5388.56534.081240
04/07/2026 500.000,00 6185ASCB028XTXSZ.UNG HO MS 2026 175 ANH VUONG VAN VIEN-040726-08:12:26 6185ASCB028XTXSZ.20260704.081226.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14957902930.ms.2026.174..CT tu 1052224732 BUI THI QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAB3VTF.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185328724509.20260704.075644.19034166629015.VND-TGTT-KIEU THI PHUONG.970407
04/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070407522320263M2N144340.5388.93325.075223
04/07/2026 10.000,00 MBVCB.14957770285.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 10.000,00 6185IBT1aWFX9L7W.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.168 (Em Lo Quoc Dat).20260704.073554.0339306897.VU DUC TU.970437
04/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807040732412026je5y694712.5387.40362.073241
04/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207040730292026YFN2530491.5389.35256.073029
04/07/2026 30.000,00 MBVCB.14957519029.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 300.000,00 6185IBT1kCABECNB.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185251873147.20260704.072650.19036344383011.VND-TGTT-NGUYEN HUONG GIANG.970407
04/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.174#SP#020097048807040724252026kw7y669607.5389.19347.072425
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAB7N4L.Ung ho anh Luong Van Vien, MS 2026.175 FT26185007081065.20260704.072132.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
04/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040719332026fv4x655941.5189.6745.071928
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAB7JFM.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185678007106.20260704.071707.19029562285041.VND-TCCD-HOANG THANH HUYEN.970407
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCABALAK.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26185717570371.20260704.071044.5429291984.NGUYEN QUOC KHANH.970407
04/07/2026 5.000.000,00 6185IBT1iJK7CEJR.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.070524.0862689833.BUI PHUONG THAO.970432
04/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.175-anh Luong Van Vien#SP#020097040507040704122026KCB6082723.5388.69268.070412
04/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040645142026otrj569377.5387.31050.064514
04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14957079761.Chuyen tien ung ho ms 2026 175 anh Luong Van Vien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1aWFXCVZZ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.064039.125704070005759.NGUYEN HAI HA.970437
04/07/2026 2.000,00 6185MSCBD2W3AW7Q.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260704.063904.0373095162.PHAM THANH THAO.970422
04/07/2026 500.000,00 6185IBT1iJK71119.Ms 2026-175 uh anh Luong Van Vien.20260704.063813.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14956970590.DANG KIM MAI LY chuyen tien Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0371000422912 DANG KIM MAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 300.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040623572026u2bh528893.5387.94624.062357
04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14956917442.ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0021000363312 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 10.566,00 6185IBT1kCAB8Y2X.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26185400342500.20260704.062105.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
04/07/2026 30.000,00 2026.174 Nguyen Van Hien#SP#020097041507040608072026g7KI392749.5390.75310.060807
04/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207040605412026BRIS376687.5189.71780.060541
04/07/2026 100.000,00 6185MSCBD2W3L5RU.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260704.055610.0984716010.TRUONG TIEN KHOA.970422
04/07/2026 30.000,00 MBVCB.14956754550.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1025197894 DUONG THI CHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 300.000,00 MBVCB.14956735239.Chuyen tien ung ho ms 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0451000271503 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/07/2026 600.000,00 6185IBT1kCABD7CP.ung ho ma so 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26185073029800.20260704.051924.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
04/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040421242026pfv7461320.5387.15697.042124
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAB96ZX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185875405146.20260704.040647.19071524492011.VND-TGTT-HOANG THI HOAI THANH.970407
04/07/2026 20.000,00 6185IBT1kCAB9649.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185040670337.20260704.040631.19071524492011.VND-TGTT-HOANG THI HOAI THANH.970407
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAB9IBG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185747802702.20260704.035232.19035041673019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HANH.970407
04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14956559308.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1021607845 VO THI DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAB2MIR.Ung ho MS 2026.174 a Nguyen Van Hien FT26185207278536.20260704.031021.19024370704012.VND-TGTT-NGUYEN BINH CONG.970407
04/07/2026 50.000,00 MBVCB.14956522172.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 3352925259 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 500.000,00 6185IBT1kCABCC6T.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26185264660733.20260704.023058.1984151921.HOANG LONG.970407
04/07/2026 100.000,00 PHAM THI THUY chuyen tien ung ho a nguyen van hien#SP#020097041507040158002026PuWL294735.5389.74525.015800
04/07/2026 300.000,00 6185IBT1iJKGXYDX.Ung ho MS 2026174anh Nguyen Van Hien.20260704.013707.198520172023.DANG THUY LINH.970432
04/07/2026 50.000,00 6185IBT1kCABW4RX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185950238451.20260704.012411.19074252774011.VND-TGTT-NGUYEN THAO NHI.970407
04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCABWM8M.Ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien FT26185070013001.20260704.011843.111149.LE PHUONG THAO.970407
04/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040110042026xd1l425176.5389.54968.011004
04/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136055922885.20260704.136055922885-0964827435_Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
04/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070400581520264hs0421450.5189.50393.005808
04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCA5NTYW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185770192204.20260704.005257.19029483011015.VND-TGTT-HOANG THI HOAN.970407
04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14956365758.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0821000046100 NGUYEN VAN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 200.000,00 6185NBVAF2LP5NE3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.003500.123957901117.VND-NGUYEN BA VUONG-TKTC.970419
04/07/2026 30.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097042207040016032026KOAD536069.5387.23148.001604
04/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#0200970422070400151020264G17266461.5387.22652.001510
04/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040014222026mzre403996.5387.21532.001416
04/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042207040014182026ILMK309683.5389.22363.001419
04/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207040013132026ZYSJ410310.5387.20913.001314
04/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#0200970422070400124920263MBL574392.5388.21025.001250
04/07/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.174 Anh Nguyen Van Huyen#SP#020097042207040010492026K69N130379.5389.20031.001043
04/07/2026 200.000,00 6185VNIB028VPBQG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.000735.913459002.NGO MINH ANH.970441
04/07/2026 100.000,00 6184MCOBQ2AWGY5A.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.235432.80002918702.NGUYEN HOANG MINH.970426
04/07/2026 500.000,00 6184TPBVI21FY5ZJ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.234902.01066344001.NGUYEN THI HA PHUONG.970423
04/07/2026 5.000.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070323444220264vq6387200.5389.97441.234442
04/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136050307348.20260703.136050307348-0905192863_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507032326592026OFOO032177.5390.79228.232659
04/07/2026 500.000,00 6184ASCB028VN7IN.UNG HO 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-23:22:38 6184ASCB028VN7IN.20260703.232239.499989998.LY VU LONG.970416
04/07/2026 300.000,00 6184ASCB028VNI54.UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-23:20:52 6184ASCB028VNI54.20260703.232053.43505507.LE ANH QUYNH TRANG.970416
04/07/2026 300.000,00 MBVCB.14956045173.Ung ho MS 2026-174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0011000634078 NGUYEN KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14956053941.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0491000146650 TRAN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 6.868,00 6186MSCBD2EL43EV.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260705.223504.872866868.DUONG ANH THUY.970422
05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042207052230062026G58A550816.5390.97351.223007
05/07/2026 100.000,00 6186MCOBQ2ASMAUX.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.221850.03801012893010.BE DIEU HOA.970426
05/07/2026 50.000,00 MBVCB.14984146978.ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien.CT tu 9387961538 PHAM THI THAM TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 700.000,00 Ung ho MS 2026.176 Chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807052209002026uyov218318.5388.43050.220900
05/07/2026 10.000,00 MBVCB.14984028010.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#ACH#0200970407070521511620261001795315.2026-07-05.215116.291197.ACE MAE CO., LTD.VTCBVNVN
05/07/2026 20.000,00 MBVCB.14983930567.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 50.000,00 MBVCB.14983926837.MS 2026.171.CT tu 1013013221 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 200.000,00 6186TPBVI21ZQ5NE.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.213821.04064454601.LE THI CAM TU.970423
05/07/2026 100.000,00 Ms 2026.176 tran thi thu hien#SP#0200970422070521271720260E0L703739.5390.98005.212717
05/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507052115272026R3PB072470.5388.46454.211527
05/07/2026 150.000,00 6186IBT1kCGWZKTH.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187505046010.20260705.210819.19024370704012.VND-TGTT-NGUYEN BINH CONG.970407
05/07/2026 350.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507052100132026MK7I022438.5389.75661.210013
05/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.176 chi tran thi thu hien#SP#020097048807052045012026jd35004555.5389.889.204501
05/07/2026 500.000,00 MBVCB.14983137882.2026.176 tran thi thu hien.CT tu 0951004179847 BUI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14982994656.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.176( chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136331390943.20260705.136331390943-0904904143_Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14982957983.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.175( Anh Luong Van Vien).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807052025262026zp6m940224.5388.96498.202526
05/07/2026 20.000,00 6186MSCBD2E2HPVB.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Tran Thi Thu Hien ms 2026176.20260705.202139.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
05/07/2026 10.566,00 6186IBT1kCGWM9LG.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26187259604397.20260705.201925.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
05/07/2026 100.000,00 6186IBT1kCGWDS15.DO TRA MY chuyen uh ms 2026.176 chi TTTHien FT26187306236437.20260705.201331.19038140815010.VND-TGTT-DO TRA MY.970407
05/07/2026 50.000,00 MBVCB.14982443575.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9911611196 NGUYEN CHI THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207051952122026DK2Z873426.5387.5687.195213
05/07/2026 300.000,00 6186MSCBD2E2K7WV.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien cam on truong trinh.20260705.195128.7580167896666.BUI VAN LOI.970422
05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207051951022026P97N826359.5189.99278.195103
05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#0200970422070519490120262985495801.5390.85909.194902
05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCGQNKAL.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26187010352773.20260705.194828.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207051948092026OO7E869553.5387.82192.194809
05/07/2026 300.000,00 6186IBT1kCGQRQ66.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26187050001094.20260705.194340.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
05/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho anh Nguyen Van Hien NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#0200970405070519425420262QTH012096.5388.51197.194254
05/07/2026 10.000,00 6186MSCBD2E2EV37.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.194004.0029955868888.LE MINH HA.970422
05/07/2026 500.000,00 MBVCB.14982093094.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0071002067607 NGUYEN VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 300.000,00 6186IBT1kCGQFQPF.Ung ho MS 2026.175 FT26187884013425.20260705.193450.19035896776011.VND-TGTT-NGUYEN MY DUNG.970407
05/07/2026 1.000.000,00 6186IBT1iJKT6G3Q.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.190558.13687979799.TRUONG NGOC QUY.970432
05/07/2026 70.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136318253650.20260705.136318253650-0799069359_Giup do tre em kho
05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14981501351.Ung ho Ms 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien)..CT tu 0081001194804 NGUYEN MINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 100.000,00 6186WBVNP22XG3IR.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260705.185517.999060566999.DO THI NGOC LINH.970412
05/07/2026 100.000,00 6186IBT1kCGQDGH8.Ung ho MS 2026.176 Tran Thi Thu Hien FT26187348458474.20260705.183838.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
05/07/2026 50.000,00 6186IBT1iJKTYED6.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.181752.26101991.HO THI NGOC CHI.970432
05/07/2026 100.000,00 6186SGTTH2MZ8YRD.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien.20260705.181702.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
05/07/2026 100.000,00 6186SGTTH2MZC5MC.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.181528.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
05/07/2026 100.000,00 6186VNIB028HIB71.Ung ho MS 2026.176 (tran thu hien) chuc ac som binh phuc de co suc khoe lo cho cac chau.20260705.180947.148226.HA ANH TUAN.970441
05/07/2026 100.000,00 6186IBT1kCAN33Y5.Ung ho MS 2026.176 FT26187870054503.20260705.180843.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
05/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#0200970488070517531220266y37340089.5387.64389.175313
05/07/2026 500.000,00 6186TPBVI21T9CY6.Ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien).20260705.173603.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423
05/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2016.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807051732302026vr5p242141.5189.23972.173230
05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14979717744.Ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien ).CT tu 9932992998 DINH THI Y NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 30.000,00 2026.176 Tran Thi Thu Hien#SP#0200970415070517131920268oWI583679.5189.98639.171319
05/07/2026 300.000,00 6186VNIB028HXDRU.Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep, Nguyen Quang Khai, Nguyen Quang Thanh An giup MS 2026.172, 2026.175, 2026.176.20260705.171318.916613688.NGUYEN QUANG GIAP.970441
05/07/2026 20.000,00 MBVCB.14979628233.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 20.000,00 MBVCB.14979618357.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 400.000,00 6186VNIB028HX94H.Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep, Nguyen Quang Khai, Nguyen Quang Thanh An giup MS 2026.164,2026.167,2026.168,2026.169.20260705.171131.916613688.NGUYEN QUANG GIAP.970441
05/07/2026 400.000,00 6186VNIB028HXVWS.Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep, Nguyen Quang Khai, Nguyen Quang Thanh An giup MS 2026.160,2026.161,2026.162,2026.163.20260705.171042.916613688.NGUYEN QUANG GIAP.970441
05/07/2026 400.000,00 6186VNIB028HXEV1.Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep, Nguyen Quang Khai, Nguyen Quang Thanh An giup MS 2026.155,2026.156,2026.157,2016.158.20260705.170949.916613688.NGUYEN QUANG GIAP.970441
05/07/2026 400.000,00 6186VNIB028HXTCI.Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep, Nguyen Quang Khai, Nguyen Quang Thanh An giup MS 2026.150,2026.152,2026.153,2026.154.20260705.170855.916613688.NGUYEN QUANG GIAP.970441
05/07/2026 1.600.000,00 6186VNIB028HXQS3.Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep giup MS 2026.151, 2026.159, 2026.165, 2026.166, 2026.170, 2026.171, 2026.173, 2026.174.20260705.170625.916613688.NGUYEN QUANG GIAP.970441
05/07/2026 20.000,00 MBVCB.14979147625.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 500.000,00 6186IBT1kCARL82H.Ung ho ms 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187230684039.20260705.164222.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCARLWW1.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187695896135.20260705.164134.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
05/07/2026 50.000,00 6186IBT1kCARZ3VU.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26187602680896.20260705.163844.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14978946314.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1915113366 NGUYEN NGOC HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097041507051629392026nRXr391312.5189.21041.162939
05/07/2026 500.000,00 MBVCB.14978646928.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9828614880 LE XUAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 10.566,00 6186IBT1kCAR8G3N.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc FT26187133724640.20260705.160303.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
05/07/2026 500.000,00 6186TPBVI21TE4GG.MS2026 176 TRAN THI THU HIEN.20260705.160000.02533890301.DOAN THI THU HANG.970423
05/07/2026 5.000,00 6186IBT1kCARI8BD.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187199960549.20260705.155928.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
05/07/2026 500.000,00 6186IBT1iJKLEBKI.Ms 2026-176 uh chi Tran Thi Thu Hien.20260705.155914.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
05/07/2026 100.000,00 6186TPBVI21TEJE9.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260705.155650.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
05/07/2026 150.000,00 Ung ho NVHHCCL Vu Thi Minh Phuong 0972022917#SP#020097041507051556292026nLNX262511.5390.29099.155630
05/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507051553532026TPYF015816.5389.13694.155353
05/07/2026 50.000,00 6186ORCOQ2AXGBM3.uh anh Nguyen Van Hien.20260705.155323.0007100002370007.PHAN LAM BICH LUOM.970448
05/07/2026 100.000,00 6186TPBVI21TWPXL.Ung ho MS 2026.176 Tran Thi Thu Hien.20260705.154918.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14978241495.HO NGOC THANH HUYEN ung ho MS 2016.176 (Chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0071001168999 HO NGOC THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807051535412026l6fk760430.5388.14964.153534
05/07/2026 50.000,00 6186MCOBQ2AXWWLM.Ung ho ms2026.175 luong van vien.20260705.153432.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
05/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207051534112026JRPD248720.5389.7550.153412
05/07/2026 50.000,00 6186MCOBQ2AXUSNR.Ung ho ms2026.176 tran thi thu hien.20260705.153219.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14977897749.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1016491054 TRAN TIEN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207051511092026GPER676045.5388.87928.151110
05/07/2026 500.000,00 MBVCB.14977610632.ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0031001188957 DO MINH VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien, ma GD 100000156599952#SP#020097044907051434072026yQ3u094707.5388.9459.143407
05/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207051433332026J6DY933298.5387.6961.143334
05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14977316373.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0721000518286 PHAN NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#0200970422070514250520268PYL566999.5389.69060.142505
05/07/2026 30.000,00 6186IBT1kCAXUKCF.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187678385845.20260705.141149.19025894694886.VND-TGTT-NGUYEN VAN CONG.970407
05/07/2026 10.000,00 MBVCB.14977103135.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 100.000,00 6186MSCBD2WPSYKY.ung ho ms 2026176 chi tran thi thu hien.20260705.140259.0941403333.DAO TRONG HUY.970422
05/07/2026 25.000,00 6186IBT1kCAXIJN6.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187915990161.20260705.140151.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
05/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN CONG CHIEN chuyen tien#SP#020097040507051357592026M4GG083298.5389.50602.135759
05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.176 Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807051356022026t8rh479942.5388.42599.135603
05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14976945219.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCAXVIWH.Ung ho MS 2026.176 FT26187050000979.20260705.135455.19031757240010.VND-TGTT-DANG THANH TUNG.970407
05/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien-050726-13:54:37 KzBn214518#SP#020097041607051354372026KzBn214518.5189.37255.135437
05/07/2026 300.000,00 MBVCB.14976920976.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 5.000,00 6186IBT1kCAXCX6Q.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187059651818.20260705.133735.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
05/07/2026 500.000,00 6186WBVNP22V5IME.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260705.133731.267000003893.DINH DUC HUY.970412
05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14976757199.ung ho ms 2026.176.CT tu 9376313883 PHAM DINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 100.000,00 6186IBT1aWFNFLXU.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien). Mong gia dinh nhieu suc khoe va som vuot qua kho khan..20260705.133511.9990896310603.HO NGUYEN TRUC LINH.970437
05/07/2026 50.000,00 6186IBT1kCAX1TB2.Ung ho MS 2026.175 a Luong van vien FT26187417098244.20260705.133314.19036845864018.VND-TGTT-TRAN THI THU HUONG.970407
05/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136273414025.20260705.136273414025-0938122191_Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.176 Chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807051328132026g3qk414905.5390.28096.132813
05/07/2026 20.000.000,00 CSPM,CSTV tai tro cho cac chau ms 2026.174#SP#020097048807051321522026e5zd399935.5389.1006.132152
05/07/2026 50.000,00 6186IBT1kCAXQCDU.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187703407520.20260705.131843.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
05/07/2026 100.000,00 6186TPBVI21TJ1G4.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260705.131353.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCA3RMU4.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187099056017.20260705.131149.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14976470310.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0491000150320 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCA3TZ4K.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187401675530.20260705.125833.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407
05/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207051258272026M2B5497993.5390.98613.125820
05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14976270890.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.176 TRAN THI THU HIEN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 50.000,00 6186IBT1kCA3HLAG.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187477076519.20260705.125130.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207051242412026MSX6688981.5387.24492.124234
05/07/2026 100.000,00 6186SGTTH2MTSXSN.IBFT Ung ho MS 2026.176 - chi Tran Thi Thu Hien.20260705.124056.060284069555.BUI THACH HONG HUNG.970403
05/07/2026 100.000,00 6186TPBVI21T8XA8.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.123805.00000256496.TUAN NGUYEN MINH THINH.970423
05/07/2026 5.000,00 6186VNIB028H2GH3.ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien ).20260705.123409.912281212.GIANG MY LINH.970441
05/07/2026 200.000,00 2026.176 TRAN THI THU HIEN-050726-12:33:20 NrFT019749#SP#020097041607051233202026NrFT019749.5389.78364.123314
05/07/2026 300.000,00 MBVCB.14976001207.MS2026.176 ( Chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807051230072026c9zb267625.5389.62303.122959
05/07/2026 100.000,00 6186IBT1kCA3GUBB.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Huyen FT26187069462854.20260705.122928.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
05/07/2026 50.000,00 6186IBT1kCA3GV5X.MS 2026.176 FT26187048707850.20260705.122905.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCA3A3CF.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Huyen FT26187910592609.20260705.122746.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
05/07/2026 930.981,00 6186IBT1iJKHFUHQ.Ung ho chi Tran thi thu hien MS2026176.20260705.122735.152228686.NGUYEN PHUONG THAO.970432
05/07/2026 300.000,00 6186IBT1iJKHT6NI.Ung ho MS2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.122248.223994431.NGUYEN KHANH LINH.970432
05/07/2026 200.000,00 6186NAMAP22VNHAB.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260705.121329.0853002555.TRUONG LE TRAN.970428
05/07/2026 10.000,00 MBVCB.14975768143.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0331000479616 LUU THI BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097041507051210282026MU4R536419.5387.56981.121029
05/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070511520320265rwh148796.5189.55237.115203
05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14975441933.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0281000578103 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 500.000,00 6186IBT1iJKHE2JZ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 176 TRAN THI THU HIEN.20260705.114537.247529918.LE THI HOA.970432
05/07/2026 500.000,00 6186IBT1kCA31KWP.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187960848081.20260705.113838.19034578027011.VND-TGTT-NGUYEN DO SON TUNG.970407
05/07/2026 100.000,00 6186TPBVI21T1U19.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260705.113451.01576304001.DUONG QUYNH MAI.970423
05/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.176 CHI TRAN THI THU HIEN-050726-11:21:53 N8Ux476762#SP#020097041607051121542026N8Ux476762.5389.82190.112154
05/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 176 CHI TRAN THI THU HIEN-050726-11:20:30 Wkgk175932#SP#020097041607051120302026Wkgk175932.5387.72975.112030
05/07/2026 50.000,00 MBVCB.14974869231.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.176(chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 500.000,00 MS 2026.176-050726-10:57:24 BTSn136719#SP#020097041607051057242026BTSn136719.5189.38533.105718
05/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.176 TRAN THI THU HIEN-050726-10:45:21 aAfB559357#SP#020097041607051045222026aAfB559357.5389.69547.104514
05/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.176#SP#020097048807051037482026c3u6871522.5390.26305.103748
05/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.176 chi tran thi thu hien#SP#020097040507051035182026LQHT048159.5189.12102.103518
05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14974036093.MS2026.174( anh Nguyen Van Hien).CT tu 1013013221 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14974028243.Ung ho Ms 2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 500.000,00 MBVCB.14974019639.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.176, chi Thu Hien.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14974008835.Ung ho Ms 2026.170 em Xa Duc Hung.CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14973991365.Ung ho Ms 2026.169 em Mo Van Hoanh.CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 300.000,00 6186IBT1iJKH9LYR.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260705.100829.188037186.BUI THI HONG ANH.970432
05/07/2026 300.000,00 6186IBT1kCAF1L56.ung ho MS 2026.176 -Chi Tran Thi Thu Hien FT26187433352890.20260705.100713.19074752323016.HO KINH DOANH DO GIA DUNG.970407
05/07/2026 500.000,00 6186VNIB0283VVY2.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260705.100018.909128353.LE HOANG PHUONG LAM.970441
05/07/2026 1.000.000,00 6186IBT1bJMV3CWE.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.095617.55678999.TRAN OANH.970427
05/07/2026 20.000,00 6186MSCBD2W7UESM.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.095306.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
05/07/2026 150.000,00 6186IBT1kCATFFZX.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187215751004.20260705.094615.19020191823011.VND-TGTT-TRAN VAN ANH.970407
05/07/2026 200.000,00 ung ho chi Tran Thi Thu Hien MS 2026.176#SP#020097048807050945492026hoit660851.5387.38175.094549
05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14973491194.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 500.000,00 6186IBT1aWFNPCNV.ung ho ms 2026.176 Tran Thi Thu Hien .20260705.093107.168704070070359.NGUYEN THUY TRANG.970437
05/07/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.175#SP#020097048807050930502026og5l600437.5388.59946.093050
05/07/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.173#SP#020097048807050930192026ajod598384.5389.56934.093020
05/07/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.171#SP#02009704880705092958202603op596914.5189.55970.092958
05/07/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.172#SP#020097048807050929382026sq3f595559.5189.54930.092938
05/07/2026 10.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.176#SP#020097048807050928362026diwf591461.5390.49577.092836
05/07/2026 10.000,00 MBVCB.14973271476.Chuyen tien ung ho.CT tu 0061001010535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/07/2026 100.000,00 6186SGTTH2MTTL4V.IBFT Ung ho MS 2026.175.20260705.092612.060251467482.VU THI HONG HANH.970403
05/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807050925252026qc3l578837.5389.34527.092525
05/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#02009704050705091448202601CP022866.5387.82826.091448
05/07/2026 1.000.000,00 6186VNIB0283WTUN.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260705.091022.334430819.DINH THI HANH.970441
05/07/2026 100.000,00 6186IBT1iJKZ3FPS.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.090858.0984041991.DAO DUC VINH.970432
05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207050906272026EB8W512817.5387.46538.090627
05/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14972920866.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0011000487803 NGUYEN MINH KINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 500.000,00 MBVCB.14972872089.ung ho MS 2026.176 ( chi Nguyen Thi Thu Hien ).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCAT86RG.Ung ho chi Tran Thi Thu Hien, MS 2026.176 FT26187476304355.20260705.085646.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
05/07/2026 100.000,00 6186SHBAP22VUARS.ung ho ms 2026.176.chi tran thi thu hien.20260705.084916.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
05/07/2026 100.000,00 6186IBT1kCATMSW2.Giup ma so 2026.176 FT26187919994930.20260705.084842.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
05/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207050848152026OOOU882231.5389.70045.084815
05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14972667283.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14972676329.ung ho MS2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0021002131339 LAI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207050844062026TU7J886390.5189.52503.084407
05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14972591824.2026.176.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14972590245.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tienung ho anh ngiyen van hien . ms 2026174.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 300.000,00 6186IBT1iJKZZB13.PhuongLe Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.083255.136005626.LE THI CUC PHUONG.970432
05/07/2026 100.000,00 6186IBT1fJC5Z5CZ.Ung ho ms 2026.176 tran thi thu hien.20260705.083011.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406
05/07/2026 2.000.000,00 6186ORCOQ2AVPEB3.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.082705.0916688919.HO THI THU TRANG.970448
05/07/2026 200.000,00 LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS2026.176 TRAN THI THU HIEN-050726-08:26:57 k1WQ628589#SP#020097041607050826572026k1WQ628589.5390.88512.082658
05/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.176-050726-08:23:17 lher012780#SP#020097041607050823172026lher012780.5389.74908.082310
05/07/2026 20.000,00 6186TPBVI21J6USX.BUI NGOC HAI SON chuyen tien.20260705.082317.00004639332.BUI NGOC HAI SON.970423
05/07/2026 30.000,00 MBVCB.14972327285.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 300.000,00 6186IBT1kCATW6MZ.Alice Vu ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26187049845982.20260705.081917.19033939609012.VND-TGTT-VU THI HUONG.970407
05/07/2026 100.000,00 6186IBT1kCATW1JX.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187821041438.20260705.081657.19027420164021.VND-TGTT-HUYNH THI BICH LIEN.970407
05/07/2026 100.000,00 6186ABBKP22VR1K3.ung ho chi tran thi thu Hien 2026 176.20260705.081500.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425
05/07/2026 500.000,00 6186SGTTH2MTC179.IBFT Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo.20260705.081430.050080054294.Le Hong Phong.970403
05/07/2026 100.000,00 6186IBT1kCATQU8U.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26187981176621.20260705.081419.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407
05/07/2026 20.000,00 MBVCB.14972244079.ms 2026.176(chi tran thi thu hien).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 500.000,00 6186SGTTH2MTCLYK.IBFT Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.20260705.081046.050080054294.Le Hong Phong.970403
05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCALN8QJ.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187063590329.20260705.081015.19134409421013.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
05/07/2026 500.000,00 6186SGTTH2MTM7UD.IBFT Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.20260705.080827.050080054294.Le Hong Phong.970403
05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14972169210.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 500.000,00 6186SGTTH2MTMDKT.IBFT Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy.20260705.080602.050080054294.Le Hong Phong.970403
05/07/2026 2.000,00 6186MSCBD2W72XSZ.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.080556.0373095162.PHAM THANH THAO.970422
05/07/2026 500.000,00 6186SGTTH2MTMVA2.IBFT Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien.20260705.080501.050080054294.Le Hong Phong.970403
05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14972137572.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14972136718.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14972116333.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 10.000,00 MBVCB.14972104309.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 500.000,00 6186SGTTH2MTMEQV.IBFT Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.080045.050080054294.Le Hong Phong.970403
05/07/2026 300.000,00 6186IBT1iJKZ7UGB.NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026 176 chi tran thi thu hien.20260705.080036.0905479777.NGUYEN THANH HA.970432
05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14972086605.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14972046316.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14972043219.Ung Ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0181003602936 NGUYEN CONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 10.000,00 6186IBT1aWFNSG5L.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.171 (Anh Duong Van Huy)..20260705.075336.0339306897.VU DUC TU.970437
05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14972012996.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14971966188.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0561000541419 NGUYEN THI BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 10.000,00 6186IBT1aWFNSMU1.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.170 (Em Xa Duc Hung).20260705.074801.0339306897.VU DUC TU.970437
05/07/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#0200970405070507463820263FP4095088.5390.57163.074639
05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCALLMVD.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187644447017.20260705.074429.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
05/07/2026 100.000,00 6186IBT1kCALLJPA.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187200147141.20260705.074324.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
05/07/2026 10.000,00 6186IBT1aWFNSW81.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.169 (Em Mo Van Hoanh).20260705.074302.0339306897.VU DUC TU.970437
05/07/2026 30.000,00 6186IBT1kCALHNYA.ung ho MS 2026.176 - tran thi thu hien - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT26187877513573.20260705.074259.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407
05/07/2026 50.000,00 MBVCB.14971873342.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 50.000,00 6186IBT1kCALZ3EF.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187203714426.20260705.073750.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
05/07/2026 50.000,00 6186IBT1kCALZ5GQ.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26187431393167.20260705.073547.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
05/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136221995965.20260705.136221995965-0914843132_Ung ho Ms 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
05/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.176- chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507050709582026ACVB052129.5389.61480.070958
05/07/2026 50.000,00 6186IBT1iJKZ5Y9L.ZP261860086302 Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien..20260705.070956.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
05/07/2026 50.000,00 MBVCB.14971389699.ung ho MS 2026.182.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 50.000,00 MBVCB.14971396673.ung ho MS 2026.181.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 50.000,00 MBVCB.14971387714.ung ho MS 2026.180.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 100.000,00 6186MSCBD2W6HEF2.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260705.063900.0386070899.NGUYEN THI HUE.970422
05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCAL8RKW.Ung ho MS 2026 175 anh Luong Van Mien FT26187032875037.20260705.060038.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
05/07/2026 55.000,00 MBVCB.14971145072.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.174 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 55.000,00 MBVCB.14971130108.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.175 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807050541352026ic2r012354.5389.27427.054135
05/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#0200970488070505402420269r1f011741.5390.25971.054024
05/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807050535182026vep0009288.5388.23345.053518
05/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807050529502026taz5007061.5390.19581.052950
05/07/2026 100.000,00 6186IBT1aWFNJK8A.ung ho MS 2026 174 anh Nguyen Van Hien.20260705.045511.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
05/07/2026 100.000,00 6186IBT1aWFNJ7H4.ung ho MS 2026 175 anh Luong Van Vien.20260705.045253.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
05/07/2026 30.000,00 6186ORCOQ2AVIIE8.LE THE LAM ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien.20260705.035348.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
05/07/2026 30.000,00 6186ORCOQ2AVIIFW.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260705.035219.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
05/07/2026 30.000,00 6186ORCOQ2AVIIYQ.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.20260705.035018.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
05/07/2026 30.000,00 6186ORCOQ2AVID3H.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc.20260705.034824.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
05/07/2026 30.000,00 6186ORCOQ2AVIDVR.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy.20260705.034638.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
05/07/2026 30.000,00 6186ORCOQ2AVIDT5.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.20260705.034427.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
05/07/2026 2.000.000,00 6186ORCOQ2AVIYS2.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260705.014308.0387308888.HOANG THU TRANG.970448
05/07/2026 100.000,00 6186IBT1kCAHNFRG.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26187448114552.20260705.002008.19034195130011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
05/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070423582320261cu9918964.5389.37680.235823
05/07/2026 100.000,00 UNG HO MS2026.175-040726-23:44:55 Y8B3568186#SP#020097041607042344562026Y8B3568186.5389.21470.234456
05/07/2026 200.000,00 6185SGTTH2MTLBP7.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.174 nguyen Van Hien.20260704.233924.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14970476783.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0351000774930 DANG HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 100.000,00 6185IBT1iJKZQISS.ZP261850800580 Trung Kien ung ho MS 2026.175.20260704.232458.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207042324442026PG88883575.5388.93051.232439
05/07/2026 15.000,00 MBVCB.14970392961.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/07/2026 6.868,00 6185MSCBD2W6BVKN.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260704.231158.872866868.DUONG ANH THUY.970422
05/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207042300422026LCUX573171.5390.50543.230042
05/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136199154374.20260704.136199154374-0981489605_Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14999491019.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0251002128176 LAY KHIEN MU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 500.000,00 6187SHBAP229PPDY.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu.20260706.230144.1024388134.NGUYEN VIET TUNG.970443
06/07/2026 100.000,00 LE TIEN DUNG Chuyen tien#SP#020097041507062257452026FSsY882031.5388.44230.225745
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCGUQP2I.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26188100033072.20260706.224946.19036823466019.VND-TGTT-TRINH PHUONG LINH.970407
06/07/2026 50.000,00 6187TPBVI21RPT58.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.224229.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCG8R8TG.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26188420902531.20260706.223827.19033775681019.VND-TGTT-NGUYEN THI AN.970407
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14999316223.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0071001158598 VO NHU HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 500.000,00 6187TPBVI21RPAIT.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.223606.21692658888.VU THI NGOC HA.970423
06/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207062230382026REB9547126.5388.81643.223038
06/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807062222552026uxyg848194.5387.60548.222255
06/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136494180754.20260706.136494180754-0938122191_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
06/07/2026 20.000,00 MBVCB.14999123853.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCG8H5HT.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26188101110755.20260706.221056.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
06/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070622095220266okb822727.5387.20642.220952
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14999041469.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 6187MCOBQ2AD8RGI.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.214750.03188017336688.NGUYEN THI NGA.970426
06/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:sung a khu#SP#020097040507062135132026IXHG009926.5189.89995.213513
06/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136488239721.20260706.136488239721-0372500568_Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14998598533.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14998606272.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14998593496.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 300.000,00 6187IBT1kCG8IB58.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187301979722.20260706.212014.13821863314014.VND-TGTT-LE NGUYET ANH.970407
06/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.148 me con chi pham thi duyen#SP#0200970422070621084420267QOD451328.5387.63332.210844
06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14998329535.uh Luong van vien.CT tu 0071002568916 PHAM CHINH AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026-177 SUNG A GU-060726-21:05:21 3wLT880047#SP#0200970416070621052120263wLT880047.5390.46439.210522
06/07/2026 1.800.000,00 6187IBT1bJMMY5NU.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Sung A Gu MS2026 - 177 . Chuc con som hoi phuc.20260706.210006.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14998070429.A LONG chuyen tien ung ho MS2026.169 ( em Mo Van Hoanh).CT tu 0011004011469 PHAM HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14997932735.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0731000884151 MA THI CAM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 60.000,00 6187IBT1kCGILK4P.NGUYEN DINH HIEN chuyen Ung ho MS 2026.176 Tran thi thu Hien FT26187961630496.20260706.203106.19037897611017.VND-TGTT-NGUYEN DINH HIEN.970407
06/07/2026 300.000,00 6187IBT1kCGILQE1.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26187032981250.20260706.202926.13320350255013.-TGTT-DUONG DUY HUNG.970407
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1aW3JFAQV.UNG HO MS 2026177 EM SUNG A GU.20260706.202639.700025243935.NGUYEN THI THU PHUONG.970424
06/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu-060726-20:25:26 BcL5659935#SP#020097041607062025262026BcL5659935.5387.20411.202520
06/07/2026 500.000,00 6187IBT1iJEQS7V7.Ms 2026-177 uh em Sung A Gu.20260706.201125.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
06/07/2026 1.000.000,00 6187IBT1kCGIBNAH.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187700493394.20260706.200616.19028001858028.VND-TGTT-NGO MINH HONG.970407
06/07/2026 14.000,00 MBVCB.14997005564.NGUYEN DUC MINH ung ho Ms 2026.171 anh duong van huy.CT tu 1027082356 NGUYEN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 12.669,00 6187MSCBD2E14HAV.Ung ho 2026 174 anh nguyen van hien.20260706.194355.0070181899999.LE TRONG TUAN.970422
06/07/2026 13.201,00 6187IBT1kCGID6AL.Ung ho 2026 174 anh nguyen van hien FT26187538963402.20260706.194252.636899.LE TRONG TUAN.970407
06/07/2026 7.222,00 MBVCB.14996930171.Ung ho 2026 174 anh nguyen van hien.CT tu 9523316666 LE TRONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807061934532026hjd1298705.5389.1222.193454
06/07/2026 10.566,00 6187IBT1kCGIJN8W.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26187800511581.20260706.192844.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807061920022026vxiq234179.5189.2582.192002
06/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136467719220.20260706.136467719220-0792361047_Ung ho MS 2026176chi Tran Thi Thu Hien
06/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.177 EM SUNG A GU-060726-18:55:34 uSEt063946#SP#020097041607061855352026uSEt063946.5387.42369.185535
06/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970488070618521020262kdh108634.5189.18556.185202
06/07/2026 500.000,00 MBVCB.14995987253.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.177 ( em Sung A Gu).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 50.000,00 6187YOLOP229WHJV.ung ho ms 2026 117 em sung a gu.20260706.184313.0352118728.DO THI KIM ANH .546034
06/07/2026 400.000,00 6187TPBVI21REVTN.Ung ho MS 2026.117 (em Sung A Gu).20260706.183958.00035516014.NGUYEN THI THANH HANG.970423
06/07/2026 200.000,00 6187TPBVI21RER4N.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.183632.04392737001.BUI VIET CUONG.970423
06/07/2026 200.000,00 6187IBT1kCGMIWTP.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26187945697507.20260706.183021.19026616953036.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG DINH.970407
06/07/2026 500.000,00 MBVCB.14995425519.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0071002067607 NGUYEN VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1iJKNAC8W.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.182133.213935224.TRAN THU TRA.970432
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14995295712.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu-060726-18:14:01 riaC819274#SP#020097041607061814012026riaC819274.5389.59507.181353
06/07/2026 10.000,00 6187ORCOQ2AH5HWT.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.180359.0098100005562004.NGUYEN THANH DAT.970448
06/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:2026 17 ung ho duong van huy#SP#020097040507061803522026EAFU000724.5189.88824.180352
06/07/2026 50.000,00 6187ORCOQ2AH5HXL.NGUYEN THI TAM ANH chuyen tien.20260706.180131.0364256689.NGUYEN THI TAM ANH.970448
06/07/2026 500.000,00 MBVCB.14995021457.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.177(Em SUNG A GU), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807061751122026wm3q821265.5388.204.175112
06/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#02009704220706174724202665FS990926.5387.70911.174724
06/07/2026 200.000,00 6187TPBVI21RRITV.ung ho be Sung A Gu.20260706.174656.00538048002.NGUYEN THI VAN ANH.970423
06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207061745212026UX1I881073.5388.55401.174521
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCGVASCF.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26187439219179.20260706.173246.19037086047014.VND-TGTT-TRAN SANH TON.970407
06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14994103770.Anh Tuan ung ho MS: 2026.171.CT tu 0071001093389 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14993955216.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1989133757 NGUYEN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14993801638.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 1989133757 NGUYEN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 5.000,00 6187VNIB028N4BAE.ung ho MS 2026.177 ( em Sung A Gu ).20260706.165705.912281212.GIANG MY LINH.970441
06/07/2026 300.000,00 NGUYEN KIM CUC CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026177 EM SUNG A GU-060726-16:53:45 9hT6927601#SP#0200970416070616534520269hT6927601.5388.84511.165345
06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21RFWCW.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260706.164503.03084979101.DANG VAN ANH.970423
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14993533010.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 7909745415 NGUYEN THI NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21RFRRC.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260706.164349.03084979101.DANG VAN ANH.970423
06/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807061641572026yttg474792.5389.775.164157
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCGD3NCE.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187691103090.20260706.164146.19038510653015.VND-TGTT-DO VU THAI HOANG.970407
06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21RFQCV.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260706.163857.03084979101.DANG VAN ANH.970423
06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21R8PCL.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260706.163641.03084979101.DANG VAN ANH.970423
06/07/2026 12.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien#SP#020097040507061632242026MIW6059951.5189.36409.163224
06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21R8VR4.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260706.163200.03084979101.DANG VAN ANH.970423
06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21R8GFP.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260706.163052.03084979101.DANG VAN ANH.970423
06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21R8RU4.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260706.162837.03084979101.DANG VAN ANH.970423
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14993206887.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21R8BXE.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260706.162439.03084979101.DANG VAN ANH.970423
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14993193936.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14993186642.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21R8YSW.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.162325.03084979101.DANG VAN ANH.970423
06/07/2026 800.000,00 GIA DINH ONG CANH UNG HO MS 2026.176 CHI TRAN THI THU HIEN-060726-16:22:30 hfsf490784#SP#020097041607061622302026hfsf490784.5387.71274.162222
06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21RC5PP.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260706.162217.03084979101.DANG VAN ANH.970423
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14993152523.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21RCPRG.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.162137.03084979101.DANG VAN ANH.970423
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14993148679.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 88.000,00 MBVCB.14993058496.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 1052108648 LE THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCGD5RCB.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187049086116.20260706.160611.19032563358017.VND-TGTT-PHUNG NGOC DUC.970407
06/07/2026 300.000,00 6187MCOBQ2AHDCJE.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.160411.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
06/07/2026 200.000,00 SHGD:19842123.DD:260706.BO:PHAM THI THANH TRANG.Remark:Vietcombank;0011002643148;PHAM THI THANH TRANG chuyen tien
06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14992797498.ung ho ms 2026.177 em Sung A Gu.CT tu 9975698090 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 6187SGTTH2MRHMZX.IBFT ungho 2026.177.20260706.155955.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1aW3J92ZS.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.155917.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14992732904.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0451000216500 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14992700538.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0071000595041 NGUYEN NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097041507061554372026bQqQ135076.5387.93137.155437
06/07/2026 100.000,00 6187SHBAP229Q45P.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.155155.0982936346.NGUYEN THI NGOC HOA.970443
06/07/2026 500.000,00 SHGD:10014244.DD:260706.BO:PHAM VAN DUC.Remark:Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
06/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho ma so 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970405070615475320261Y56021019.5388.51501.154753
06/07/2026 100.000,00 6187VNIB028NMZJT.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.154638.401704060005617.PHAM HUU MINH HUY.970441
06/07/2026 200.000,00 6187IBT1kCGDDIAP.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187580301389.20260706.154333.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407
06/07/2026 20.000,00 6187IBT1iJKRALBW.Ung ho MS 2026-176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.153950.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14992442224.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.176.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 30.000,00 MS 2026.177#SP#020097048807061539262026fvr1219996.5387.494.153927
06/07/2026 600.000,00 QR - Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097041507061536232026vgys963782.5389.80935.153623
06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14992279903.ung ho MS 2026 176.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807061526432026hp66173221.5389.27513.152635
06/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#02009704220706152506202631HS990524.5389.20057.152507
06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14992167670.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1036176192 NGUYEN NGOC YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.177 em sung a gu#SP#020097048807061514172026gqg9129880.5387.64953.151409
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14992088406.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14992055910.ms2026.177.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 20.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#0200970488070615073220265rlt106649.5388.32611.150724
06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14992039299.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021002212626 NGUYEN DINH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136432210346.20260706.136432210346-0342029208_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14992008809.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.176.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 50.000,00 6187TPBVI21RYNIU.MS 2026.174 Nguyen Van Hien.20260706.145346.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
06/07/2026 500.000,00 MBVCB.14991838782.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0011000907343 NGUYEN HUNG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 500.000,00 6187SGTTH2MRKRU4.IBFT NGUYEN TIEN DUNG cung ho MS 2026.177 em sung A Gu.20260706.144626.020036290383.NGUYEN TIEN DUNG.970403
06/07/2026 300.000,00 LE THI HUYEN ung ho Ms 2026.177 em Sung A Gu chuyen tien#SP#020097041507061445152026vyPK789133.5390.18588.144515
06/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207061441532026AY5X696443.5389.312.144153
06/07/2026 50.000,00 6187IBT1kCGSEC2E.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187979342208.20260706.144133.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
06/07/2026 250.000,00 MBVCB.14991718465.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 1042332681 DO MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097040507061440442026HLNY012608.5389.93647.144044
06/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.177#SP#0200970488070614385020266tfn013434.5389.82946.143850
06/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136428637961.20260706.136428637961-0373567693_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
06/07/2026 50.000,00 HOANG THI HOAI chuyen tien tran thi thu hien 2026 176#SP#0200970422070614354620260693317210.5388.65750.143546
06/07/2026 50.000,00 6187ORCOQ2AHK7F8.LOC UNG HO MS 2026.177 SUNGAGU.20260706.143420.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14991535882.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1iJKRDWBK.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.142553.180854398.LE VO NHUT HOANG.970432
06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu)#SP#020097041507061424082026ROgG721825.5387.4837.142400
06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21RLA7J.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.141940.00060881001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
06/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.177 Sung A Gu#SP#0200970405070614191720262ZVF027445.5389.79852.141917
06/07/2026 200.000,00 6187TPBVI21RLQXT.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260706.141847.00060881001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21RLYMG.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260706.141800.00060881001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14991417398.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0181003398811 NGUYEN DUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 500.000,00 MBVCB.14991406550.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 500.000,00 ung ho ma so 2026.177 em Sung A Gu#SP#0200970488070614122520266g0w935277.5189.47126.141217
06/07/2026 25.000,00 6187IBT1iJKR2CZF.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu adidaphat.20260706.140657.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14991285620.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14991267879.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14991255654.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14991220341.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 30.000,00 6187IBT1iJKR1R2D.ZP261870358348 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260706.135836.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14991190887.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 50.000,00 6187IBT1kCGSMQS4.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26187023084058.20260706.135722.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14991136436.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0291000151352 NGUYEN HOAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 6187VNIB028I6N65.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.135318.913558018.NGUYEN HUY HA.970441
06/07/2026 200.000,00 TRUONG THI BAC chuyen tien giup do sung A Gu#SP#020097041507061350242026rwNM627095.5390.42048.135024
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCGSSNM2.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187990084605.20260706.135010.19032646510015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407
06/07/2026 50.000,00 6187VNIB028I6VZZ.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.135006.948617554.NGUYEN DUY PHUONG.970441
06/07/2026 2.000.000,00 6187MSCBD2EAC42W.HUA DONG chuyen tien ung ho MS 2026176 chi tran thi Thu Hien.20260706.135002.1400115545002.HUA DONG.970422
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1fJCAM4SK.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.134902.0131436868008.NGUYEN TIEN TRUNG.970438
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14991087655.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14991085382.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0731000649262 NGUYEN MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu)#SP#020097041507061348252026MOhv620920.5390.31805.134825
06/07/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207061347592026GK53800685.5390.30892.134759
06/07/2026 100.000,00 6187MSCBD2EAC2XK.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.134716.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
06/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097040507061344502026MPZT009489.5390.16296.134442
06/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970405070613441120262FD1007464.5390.12591.134411
06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807061343142026ezvc858007.5389.9418.134314
06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14991014789.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0181003344470 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207061341332026WCN2553724.5390.99950.134133
06/07/2026 300.000,00 6187IBT1kCGS2BTF.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187959102234.20260706.134122.19020603717017.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEU HONG.970407
06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14990993357.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970488070613401820260gym850586.5389.96035.134018
06/07/2026 50.000,00 6187MCOBQ2AH4V46.Ung ho ms2026.177 sung a gu.20260706.133937.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
06/07/2026 200.000,00 6187IBT1kCGSCFZQ.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187665529200.20260706.133900.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
06/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970488070613383220261jvf846223.5387.88003.133832
06/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#0200970488070613362120269h8k840805.5389.76916.133621
06/07/2026 100.000,00 6187MSCBD2EA1CQV.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.133543.0378245666.NGUYEN THI HONG ANH.970422
06/07/2026 30.000,00 6187TPBVI21ZP549.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).20260706.133536.22206102002.VO PHU THINH.970423
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14990934409.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 500.000,00 6187IBT1kCGS1HZV.Ung ho MS 2026.177 Em Sung A Gu FT26187195162428.20260706.133508.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
06/07/2026 5.000,00 6187IBT1kCGS1E8R.Ung ho MS 2026.177em Sung A Gu FT26187104101448.20260706.133447.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
06/07/2026 30.000,00 MBVCB.14990902076.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 50.000,00 6187SGTTH2MRUU3Q.IBFT Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.133220.060301871700.TRAN TAN PHAT.970403
06/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.176 em sung a gu#SP#020097042207061330452026S4VO190868.5388.51126.133046
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14990878354.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0631000453463 NGUYEN CHAU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 10.000,00 6187IBT1kCGSJQVZ.ung ho ms 2026.177, em Sung A Gu, chuc em va gia dinh binh an FT26187882307015.20260706.132834.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14990856242.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021000922913 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207061328022026WTZY237948.5389.39348.132803
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1iJKXNKKX.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.132724.144391101.MAC THI LOAN.970432
06/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970488070613265520260pop817954.5388.33878.132647
06/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207061325402026DB0W186226.5389.28454.132540
06/07/2026 45.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136421055227.20260706.136421055227-0981341593_Ung ho MS 2026177
06/07/2026 50.000,00 6187IBT1iJKXNS9X.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.132402.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
06/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207061322472026453K633320.5388.17172.132247
06/07/2026 200.000,00 6187IBT1kCGSQMJD.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26187160620550.20260706.132209.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
06/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097040507061320542026RDYD040063.5390.9028.132046
06/07/2026 200.000,00 6187IBT1bJMMD1S1.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.131927.00028888.LAM THANH VO.970427
06/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097048807061319092026oljf799828.5389.1341.131902
06/07/2026 50.000,00 6187IBT1kCG9N9H6.MS 2026.177 FT26187440446113.20260706.131801.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
06/07/2026 50.000,00 6187IBT1kCG9NJZ7.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26187271094608.20260706.131734.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
06/07/2026 200.000,00 6187IBT1kCG9NQK2.Ung ho MS 2026.177 FT26187260219123.20260706.131720.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
06/07/2026 50.000,00 6187TPBVI21ZPBGU.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.131716.04417698201.NGUYEN HOANG THUY ANH.970423
06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14990726834.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0491000049639 NGUYEN THI KIEU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCG9RABF.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187145900689.20260706.131542.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407
06/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970422070613153720266P4Z801271.5388.85618.131537
06/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136420019160.20260706.136420019160-0966931495_Ung ho MS2026 177 Em Sung A Gu
06/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 177 EM SUNG A GU-060726-13:15:09 OlOZ606911#SP#020097041607061315092026OlOZ606911.5389.83643.131509
06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14990706944.Ung ho MS 2026.177 be Sung A Gu.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 40.000,00 ms2026.177#SP#020097042207061312012026RV9U949606.5387.69595.131155
06/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2074013064422506496.20260706.Scan QR Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu 2074013064422506496
06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14990655457.Ung ho Ms 2026.177 em Sung A Gu.CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14990619143.TRAN THI BICH chuyen tien ung ho MS2026.177 ( em Sung A Gu).CT tu 0011001851747 TRAN THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 50.000,00 6187IBT1fJCAS3QW.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.130402.9021448653145.NGO THI HIEN HOA.963388
06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14990523388.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0011003503283 NGUYEN THI LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 300.000,00 6187IBT1kCG9L8VI.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187683764401.20260706.125719.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
06/07/2026 200.000,00 ung ho gia dinh anh Sung A Gu tinh Lao Cai#SP#0200970488070612553720262yn7743306.5390.94287.125537
06/07/2026 10.566,00 6187IBT1kCG9ZWXZ.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187902098175.20260706.124928.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
06/07/2026 500.000,00 MBVCB.14990340697.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0491001949980 DO THI DIEU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 50.000,00 MBVCB.14990282512.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0931004179567 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 2.000,00 6187IBT1fJCA26Q8.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260706.122619.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
06/07/2026 100.000,00 6187MSCBD2EQI2R2.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260706.122158.5885859999.DO DUC THIEN.970422
06/07/2026 50.000,00 6187TPBVI21ZI5MH.MS 2026.176 Tran Thi Thu Hien.20260706.121917.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
06/07/2026 10.000.000,00 MBVCB.14989849683.ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0071001328070 DANG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.174 anh nguyen van hien#SP#020097042207061154382026T7MV282335.5388.55678.115439
06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14989341113.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507061117092026ZEG5063514.5390.12543.111709
06/07/2026 200.000,00 6187IBT1iJKXINAK.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 177 SUNG A GU.20260706.111623.247529918.LE THI HOA.970432
06/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970422070611060020264SJ5272584.5387.42016.110600
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCG27W9W.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187100555631.20260706.110302.19033341798015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC DIEM.970407
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1iJKXDNNH.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.110011.180854398.LE VO NHUT HOANG.970432
06/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#02009704880706105947202680ah337426.5389.2446.105947
06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14988747744.ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0011001363810 PHAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097048807061057142026yka7327347.5189.86146.105714
06/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy)#SP#020097041507061054082026KFHK963049.5389.67187.105408
06/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.172( anh Vi Van Chuc)#SP#020097041507061052442026ZJWo958016.5390.56979.105244
06/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van)#SP#020097041507061051232026cYYM951611.5388.50035.105123
06/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.174 ( anh Nguyen Van Hien)#SP#0200970415070610495920265bPG945792.5387.40689.104959
06/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.175 ( anh Luong Van Vien)#SP#0200970415070610481420269t0V939585.5189.28855.104814
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14988586215.ms 2026.177.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14988516790.NGUYEN TAN THUAN ung ho MS 2026.176.CT tu 0631003724557 NGUYEN TAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MAY chuyen tien UH MS 2026 177#SP#02009704050706104241202606S9084457.5387.94534.104241
06/07/2026 100.000,00 6187WBVNP22SUDI3.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.103850.108000184859.DAO MINH ANH.970412
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCG29TI6.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26187330523146.20260706.102426.19033054493017.VND-TGTT-PHAM THI NGOC ANH.970407
06/07/2026 70.000,00 MBVCB.14988150521.ung ho MS 2026.177 (em SUNG A GU) con hoi huong ba ma thuong yeu, ba hoi huong Xiu thuong yeu cua ba.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 50.000,00 6187IBT1iJKXWDRI.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.101842.181031198.TRAN KHANH.970432
06/07/2026 150.000,00 6187ORCOQ2AHMSFG.ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.101624.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCG21S8X.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187841083414.20260706.101447.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
06/07/2026 150.000,00 6187ORCOQ2AHMUTG.ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu.20260706.101139.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
06/07/2026 30.000,00 MBVCB.14988024800.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048807061005172026zzsp120962.5389.59581.100517
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14987921958.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0801000215350 PHUNG TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 2.000.000,00 6187MCOBQ2AH1V4X.UH MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260706.100306.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
06/07/2026 1.000.000,00 6187MCOBQ2AH1ENN.UH MS 2026.169 (Mo Van Hoanh).20260706.100055.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
06/07/2026 1.500.000,00 6187MCOBQ2AH1UYV.UH MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260706.095923.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
06/07/2026 2.000.000,00 6187MCOBQ2AH17U9.UH MS 2026.171 (Duong Van Huy).20260706.095730.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14987783737.ung ho MS 2026.176 (Chi TRAN THI THU HIEN).CT tu 0181003509251 DOAN HUYNH NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 1.000.000,00 6187MCOBQ2AH1CTS.UH MS 2026.172 (Vi Van Chuc).20260706.095423.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
06/07/2026 1.000.000,00 6187MCOBQ2AH1BTQ.UH MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260706.095141.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
06/07/2026 1.000.000,00 6187MCOBQ2AH1QPJ.UH MS 2026.174 (Nguyen Van Hien).20260706.095022.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
06/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:cong ty Cat tuong ung ho MS2026.170 em xa duc hung#SP#020097040507060948252026A3EV001822.5390.71120.094817
06/07/2026 2.000.000,00 6187MCOBQ2AH1GBW.UH chuong trinh Tri an thang 7).20260706.094749.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
06/07/2026 50.000,00 MBVCB.14987696793.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 50.000,00 MBVCB.14987672278.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 50.000,00 MBVCB.14987662947.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 20.000,00 6187MSCBD2EY7ET3.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.094354.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
06/07/2026 1.500.000,00 6187MCOBQ2AH1ZDH.UH MS 2026.175 (Luong Van Vien).20260706.094334.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
06/07/2026 1.500.000,00 MBVCB.14987578229.UH MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 50.000,00 6187IBT1iJK3L71P.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2026 175 anh Luong Van Vien.20260706.093455.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432
06/07/2026 300.000,00 6187IBT1kCGCECCS.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187709465294.20260706.093400.19036281749019.VND-TGTT-VU THUY AN.970407
06/07/2026 10.566,00 6187IBT1kCGCKIEB.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien FT26187380674065.20260706.093142.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14987448638.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.177( em Sung A Gu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 90.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807060925152026wfad982016.5390.52200.092515
06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14987278840.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0021001787471 VU HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14987263668.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021001787471 VU HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14987162690.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0141005121990 BUI THI MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807060907342026s7la921499.5388.68733.090734
06/07/2026 50.000,00 6187MCOBQ2AHYF2U.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).20260706.085541.03101010965538.HOANG VIET.970426
06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207060854132026G0IY303962.5389.6411.085405
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCGCDJPW.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187988791400.20260706.084929.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
06/07/2026 50.000,00 SHGD:10003894.DD:260706.BO:TRAN THI THAO LY.Remark:UNG HO NCHCCL + TRAN THI THAO LY + 0933291188
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14986717146.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14986615941.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14986483000.ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0011004441477 PHAM HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14986453738.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14986458759.ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0011004441477 PHAM HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 300.000,00 6187MSCBD2EYWYUY.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.081322.56786886868.LE PHUC THO.970422
06/07/2026 6.868,00 6187MSCBD2EYUH2Q.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026177 em Sung A Gu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260706.081110.872866868.DUONG ANH THUY.970422
06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807060800582026dcpv706543.5387.11585.080058
06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14986214705.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14986206619.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14986194467.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 20.000,00 6187MCOBQ2A3P9KU.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.074924.03501017764714.PHAM QUANG HUNG.970426
06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14985970191.ung ho anh Sung A Gu.CT tu 0301000336917 PHAM THI BICH QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.177 Sung A Gu#SP#020097042207060724532026BHG0608991.5189.98569.072453
06/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970488070607232420267iyk595109.5387.95340.072324
06/07/2026 10.000,00 MBVCB.14985786631.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.177-em Sung A Gu#SP#0200970405070607014320267GQJ060749.5189.36313.070143
06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14985581787.ungho ms 2026.173 be ta thanh van.CT tu 0081001279667 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14985556302.Chuyen tien ung ho ms 2026 177 em Sung A Gu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807060649412026jg8m506558.5390.6902.064941
06/07/2026 2.000,00 6187MSCBD2EY1MDF.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.064252.0373095162.PHAM THANH THAO.970422
06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCG1VUBA.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187766930160.20260706.063918.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14985424240.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 200.000,00 6187IBT1iJK3CDJ3.MP Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260706.063233.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
06/07/2026 200.000,00 6187IBT1iJK3C1RA.MP Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260706.063040.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
06/07/2026 200.000,00 6187IBT1iJK3CWPP.MP Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.062926.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
06/07/2026 50.000,00 6187TPBVI21ZJ463.Ung ho be Ta Thanh Van, mong e som khoe manh.20260706.062303.00005576081.HO THI THANH HA.970423
06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14985247142.ung ho ms 2026.170 em Xa Duc Hung.CT tu 0531002278519 DOAN BAO LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 100.000,00 UH:MS:2026.176 .chi Tran thi thu Hien.#SP#020097042207060606152026FWQ3316469.5388.28741.060616
06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14985174293.ung ho ms 2026.174(anh Nguyen Van Hien).CT tu 9376313883 PHAM DINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 10.566,00 6187IBT1kCG1CW34.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26187962339206.20260706.054121.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
06/07/2026 50.000,00 MBVCB.14985052339.ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 200.000,00 6187IBT1kCGJRURE.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187755136551.20260706.023033.6352111520.TRAN THI HIEN MY.970407
06/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507060148332026LGB1027140.5189.7137.014825
06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14984807905.Ung ho MS 2026.173 ( mong be Ta Thanh Van mau khoe ).CT tu 1021669999 NGUYEN DOAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 128.130,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2073822377984839680.20260706.Remit gui den quy tu thien bao Vietnamnet 2073822377984839680
06/07/2026 50.000,00 MBVCB.14984701489.Ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien ).CT tu 1028294092 LUU HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14984667046.ho tro hoan canh ma so 2026.176 ( thu hien).CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 50.000,00 6186IBT1kCGJ7QAT.gia dinh be Dau FT26187665180377.20260705.232825.19036842780018.VND-TKTT-TRAN THI CAM PHUONG.970407
06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14984546922.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0061001177497 NGUYEN TRUONG THANH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507052318492026ZSXC082035.5388.85731.231850
06/07/2026 100.000,00 6186TPBVI21ZMMYN.NGUYEN VIET LINH DAN Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260705.231053.03393297101.NGUYEN DIEU LINH.970423
06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14984451694.Ung ho MS 2026. 172(anh Vi Van Chuc).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 15.000,00 MBVCB.14984438284.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/07/2026 200.000,00 6186IBT1iJKFEPBQ.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260705.225528.0905998565.NGUYEN NGOC UYEN PHUONG.970432
07/07/2026 20.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807072252262026abqc379537.5390.42537.225226
07/07/2026 314.413,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207072237442026UZ5N832416.5388.7888.223736
07/07/2026 200.000,00 0913190575 Chuyen tien UNG HO MS 2026.175 em Luong Van Vien#SP#020097048807072231512026nfd0350338.5390.94261.223151
07/07/2026 50.000,00 MBVCB.15013926781.ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 413.141,00 6188MSCBD2EZMLGP.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260707.223022.9468791431.CHU THI TUYEN.970422
07/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136644126283.20260707.136644126283-0854076607_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15013817863.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 20.000,00 MBVCB.15013735022.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15013648488.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.178(anh Nguyen Van Ty).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207072150132026ZVN1134407.5387.61363.215014
07/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.178. Nguyen van Ty.#SP#020097042207072136242026EXFJ233326.5389.5350.213616
07/07/2026 10.000,00 6188IBT1fJCKAVF1.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260707.212056.0913834836.NGUYEN NGOC AN.970431
07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15013151474.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 200.000,00 6188IBT1fJCK4F4G.Ung ho MS 2026.178.20260707.211339.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
07/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI KIM YEN chuyen tien ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#0200970405070721040720261WAT042580.5390.50910.210359
07/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097040507072056562026WF7Q015500.5389.13634.205656
07/07/2026 500.000,00 6188MSCBD2ETSKB4.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.205148.090555555555.NGUYEN THI THU.970422
07/07/2026 20.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097048807072049182026xla6085848.5390.72504.204918
07/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207072047492026F0VY759086.5389.64336.204749
07/07/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136632062049.20260707.136632062049-0899891178_MS2026178 Nguyen Van Ty
07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15012723378.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15011816907.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0071001077762 NGUYEN THI NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 100.000,00 6188IBT1kCG7AKCC.MS2026.178 FT26188409358176.20260707.194741.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
07/07/2026 50.000,00 MBVCB.15011181508.MS 2026.126.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 50.000,00 MBVCB.15011177351.MS 2026.125.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 50.000,00 MBVCB.15011131335.MS 2026.122.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15010882283.TUONG DUNG ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15010700245.TUONG DUNG ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15010675475.TUONG DUNG ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15010656026.TUONG DUNG ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15010636840.TUONG DUNG ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15010616784.TUONG DUNG ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15010597283.TUONG DUNG ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15010574049.TUONG DUNG ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15010543617.TUONG DUNG ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15010493930.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 30.000,00 MBVCB.15010474975.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 30.000,00 MBVCB.15010464955.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 30.000,00 MBVCB.15010454817.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 500.000,00 MBVCB.15010098167.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15010075649.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15010042573.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15010012124.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 100.000,00 6188IBT1kCGGI7MU.Ung ho MS 2026.178 FT26188744856935.20260707.180248.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15008740857.NGUYEN NGOC THUY Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 0451000275697 NGUYEN NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15008659475.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#0200970405070716593520266RV1077763.5389.36132.165936
07/07/2026 50.000,00 6188VCBCH2MUS8SW.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.165630.8107041326361.HA THANH DAT.970454
07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15008438668.ung ho MS 2026.176 chi tran thi thu hien.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136594017793.20260707.136594017793-0915131960_Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
07/07/2026 100.000,00 6188IBT1kCGAS8UH.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26188132054141.20260707.163319.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
07/07/2026 500.000,00 6188IBT1kCGA95BK.Ung ho MS 2026. 178 anh NGUYEN VAN TY FT26188439095630.20260707.163058.14021982505011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
07/07/2026 100.000,00 6188IBT1kCGA9UWL.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26188960009404.20260707.163042.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
07/07/2026 150.000,00 MBVCB.15007747272.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136588415571.20260707.136588415571-0938122191_Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15007613949.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0351000820876 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207071552162026O0S1133087.5388.92541.155208
07/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097042207071551402026CUDE936525.5389.88590.155132
07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807071551262026gkbv827100.5389.87740.155126
07/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097048807071543422026gcu5800178.5389.38951.154343
07/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#0200970488070715433720262zl9799911.5387.39692.154337
07/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#0200970488070715403920268iep789831.5387.21888.154039
07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15007245155.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15007226394.UNG HO MS 2026.178 (Anh Nguyen Van Ty).CT tu 0511000459135 NGUYEN THI TRUC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15006943758.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0491000048653 LE THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136582167896.20260707.136582167896-0961282794_Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
07/07/2026 200.000,00 6188TPBVI214I9VI.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260707.150252.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
07/07/2026 200.000,00 6188TPBVI214IXDI.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260707.150143.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
07/07/2026 100.000,00 TRAN XUAN SINH chuyen tien ung ho ma so2026177 em sung a Gu#SP#020097042207071500332026JR8P482779.5388.93852.150025
07/07/2026 800.000,00 6188IBT1aW3C9E8U.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.145736.004704070015192.NGUYEN TRUONG UYEN THAO.970437
07/07/2026 200.000,00 6188TPBVI214IR17.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260707.145739.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
07/07/2026 1.000.000,00 6188IBT1kCG4VQDZ.MS 2026.177 Sung A Gu FT26188386658909.20260707.145724.98555599.DUONG THI BAO VAN.970407
07/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807071456512026bi9k648517.5189.75001.145651
07/07/2026 200.000,00 MBVCB.15006840997.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 200.000,00 6188TPBVI214IZC7.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.145610.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien-070726-14:51:48 mR5j967995#SP#020097041607071451482026mR5j967995.5189.48049.145148
07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15006747578.ung ho MS 2026.178(Anh Nguyen Van Ty).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 50.000,00 MBVCB.15006723882.ung ho chu Sung A Khu.CT tu 9904741355 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 1.800.000,00 6188IBT1bJMMEDVL.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho gia dinh Nguyen Van Ty . Chuc GD vuot qua kho khan.20260707.144108.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
07/07/2026 100.000,00 NGUYEN THI HUONG uh sung a gu#SP#020097048807071435102026y580585019.5387.60888.143502
07/07/2026 200.000,00 MBVCB.15006475048.ung ho ms 2026.178(anh nguyen van ty).CT tu 0081001004577 TRAN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 5.000,00 6188IBT1kCGBRAM8.Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26188262900369.20260707.142115.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
07/07/2026 1.000.000,00 6188IBT1kCGBFB5K.MS 2026.178 Nguyen Van Ty FT26188580059101.20260707.141006.98555599.DUONG THI BAO VAN.970407
07/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097040507071408552026LELL088405.5189.31713.140847
07/07/2026 200.000,00 MBVCB.15006245922.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.178 ( anh Nguyen Van Ty).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 200.000,00 TO VIET TRUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.177(em Sung A Gu)#SP#020097041507071404582026a0dp705686.5389.12323.140458
07/07/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207071403422026698U143472.5387.6174.140342
07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207071402532026LSJX217399.5189.1808.140253
07/07/2026 200.000,00 MBVCB.15006103697.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15006093957.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0071001039184 LE HUU TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704220707134808202690AD492629.5390.33691.134800
07/07/2026 25.000,00 6188IBT1iJE1IBXU.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty adadaphat.20260707.134709.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
07/07/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807071345192026sipu453276.5390.21332.134519
07/07/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#0200970488070713435020260xu7449776.5388.14595.134350
07/07/2026 50.000,00 6188MCOBQ2AIG3FZ.Ung ho ms2026.178 nguyen van ty.20260707.133946.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
07/07/2026 100.000,00 ung ho 2026 177#SP#020097042207071333282026TCWJ145236.5387.68329.133328
07/07/2026 100.000,00 ung ho 2026 178 anh Nguyen Van Ty#SP#0200970422070713324220269NCR353810.5389.64585.133234
07/07/2026 150.000,00 MBVCB.15005767597.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 2812919686 TRUONG THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty-070726-13:20:41 Jc1V118919#SP#020097041607071320422026Jc1V118919.5189.11648.132042
07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15005705804.ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 0011003695017 LE MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207071316052026GQWD540541.5389.93115.131557
07/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136570509748.20260707.136570509748-0326231913_Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15005689213.ung ho ms 2026.178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0121000848906 NGUYEN LUONG THI NGOC NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 100.000,00 6188IBT1kCGBYJSC.MS 2026. 178 Nguyen Van Ty FT26188711113304.20260707.131458.19030881788885.VND-TGTT-BUI VAN QUANG.970407
07/07/2026 50.000,00 6188ORCOQ2AIGVFS.LOC HO TRO MS 2026.178 NGUYENVANTY.20260707.131220.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
07/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097040507071310372026E1AJ020852.5389.67836.131037
07/07/2026 200.000,00 6188IBT1kCGBU5UB.Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26188352450005.20260707.130857.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
07/07/2026 100.000,00 6188SGTTH2MU8353.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty.20260707.130758.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
07/07/2026 50.000,00 6188IBT1kCGBUCRD.ungho ma so 2026.178, anh Nguyen Van Ty FT26188270900701.20260707.130740.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
07/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097041507071305592026yYpN562685.5389.48109.130559
07/07/2026 200.000,00 6188IBT1kCGBIXTA.Ung ho MS 2026.178 FT26188960037052.20260707.130309.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
07/07/2026 500.000,00 MBVCB.15005493593.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0401001366111 NGUYEN HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 200.000,00 MBVCB.15005453517.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0161000745489 LE THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 200.000,00 MBVCB.15005431866.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0541001524431 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 150.000,00 MBVCB.15005404831.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0541001524431 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097041507071249432026HJMN522752.5189.72492.124943
07/07/2026 500.000,00 6188IBT1kCGB9TNP.Ung ho ma 2026.177 em Sung A Gu FT26188418404018.20260707.124450.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15005307184.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 5.000,00 6188VNIB0287V6GA.ung ho MS 2026.178 ( anh Nguyen Van Ty ).20260707.124042.912281212.GIANG MY LINH.970441
07/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#0200970405070712244720267H4W089234.5189.41855.122447
07/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty-070726-12:21:36 NL91852959#SP#020097041607071221372026NL91852959.5189.23766.122137
07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807071220542026ei3s247139.5388.19948.122054
07/07/2026 200.000,00 6188TPBVI214VL25.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.121903.24021980001.DOAN THI MAI ANH.970423
07/07/2026 200.000,00 6188IBT1kCG5FW6M.NGUYEN MINH PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.177 Sung A gu FT26188628783432.20260707.120901.13320552482011.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG.970407
07/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136561203813.20260707.136561203813-0944383580_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
07/07/2026 49.341,00 6188IBT1kCG5ZXHC.Ung ho MS 2026.178 FT26188142981880.20260707.120019.41413393195.MAI THI PHUONG CHI.970407
07/07/2026 300.000,00 6188IBT1kCG5AAAV.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26188625247631.20260707.114247.19033268049017.VND-TGTT-NGUYEN TRA MY.970407
07/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807071140092026h9lx102528.5389.64544.114009
07/07/2026 100.000,00 6188IBT1kCG548AQ.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26188174502117.20260707.113926.19039628280015.VND-TGTT-PHAM NGOC TU.970407
07/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970422070711362220265FF0583739.5389.39743.113614
07/07/2026 200.000,00 6188IBT1iJEJZSNG.LE THI HOA chuyen tien ung ho a so 2026 178 NGUYEN VAN TY.20260707.113231.247529918.LE THI HOA.970432
07/07/2026 50.000,00 MBVCB.15004266602.ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 200.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho ms 2026 177 em Sung A Gu#SP#020097041507071104572026fhww162378.5389.41042.110457
07/07/2026 500.000,00 MBVCB.15003768540.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS.2026.178( Nguyen Van Ty).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807071047002026ank9903770.5390.29689.104701
07/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136549853644.20260707.136549853644-0908575939_Gia Dinh Phat Tu Tue Duc ung ho MS 2026163
07/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136549277041.20260707.136549277041-0908575939_Gia dinh Phat Tu Tue Duc ung ho MS 2026166
07/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136548802354.20260707.136548802354-0908575939_Gia dinh Phat Tu Tue Duc ung ho MS 2026173
07/07/2026 5.000,00 6188IBT1kCGYFBXC.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26188050317995.20260707.103435.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
07/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136548597845.20260707.136548597845-0908575939_Gia dinh Phat Tu Tue Duc ung ho MS 2026177
07/07/2026 150.000,00 6188VNIB0287886Z.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260707.102529.003928176.HO NGOC DIEP.970441
07/07/2026 150.000,00 6188VNIB02878MY8.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260707.102455.003928176.HO NGOC DIEP.970441
07/07/2026 25.000.000,00 NGUYEN BACH TRANG// GIUP DO MA SO 2026.176 15 TRIEU, 2026.177 10 TRIEU
07/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 178 ANH NGUYEN VAN TY-070726-10:01:13 5dKL782573#SP#0200970416070710011420265dKL782573.5389.67111.100114
07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207070945012026Y9IX688274.5388.78684.094455
07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207070941272026LPO9886055.5388.60411.094127
07/07/2026 1.000.000,00 NGUYEN YEN PHI Chuyen tien MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807070939392026wuxe663054.5189.51172.093939
07/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#0200970488070709371420265bnn654693.5388.38207.093715
07/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807070936302026syp6652197.5388.34313.093631
07/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097048807070934352026v8av645531.5189.23905.093435
07/07/2026 50.000,00 6188IBT1iJEJCHWL.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260707.093317.181031198.TRAN KHANH.970432
07/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207070930112026OJRV583499.5389.940.093011
07/07/2026 50.000,00 6188MCOBQ2AIQVVI.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260707.091540.03101010965538.HOANG VIET.970426
07/07/2026 500.000,00 6188IBT1kCGYJ9LM.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26188931980146.20260707.091402.19071848641011.VND-TGTT-TRAN NGUYEN VY TRAN.970407
07/07/2026 500.000,00 MBVCB.15002270842.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0451000307280 DO QUY NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15002266655.ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0021001690546 TRAN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 100.000,00 6188IBT1kCGYQMJA.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26188580999770.20260707.090823.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
07/07/2026 20.000,00 MBVCB.15002246893.DO THI QUYNH chuyen tien UNG HO MS 2026.174( anh Nguyen Van Hien).CT tu 1023429572 DO THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 100.000,00 6188SGTTH2M4NT3S.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.20260707.090652.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
07/07/2026 20.000,00 MBVCB.15002225028.DO THI QUYNH chuyen tien UNG HO MS 2026.176 (tran thi thu hien).CT tu 1023429572 DO THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 100.000,00 6188SGTTH2M4NC5Y.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu.20260707.090449.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
07/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097040507070904472026CY0G026040.5389.75970.090439
07/07/2026 30.000,00 MBVCB.15002204459.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 50.000,00 6188TPBVI214FQ45.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.090240.24437698888.NGUYEN THI QUYNH.970423
07/07/2026 6.868,00 6188MSCBD2EC9L29.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260707.085259.872866868.DUONG ANH THUY.970422
07/07/2026 500.000,00 MBVCB.15001976434.Ung ho MS 2026.177 ( em Sung A Gu).CT tu 0371000464067 NGUYEN THI DIEU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 100.000,00 6188IBT1kCGPH2I1.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26188130138623.20260707.084248.19036840885033.VND-TGTT NGUYEN NGOC HUY.970407
07/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu-070726-08:37:06 S3uY268429#SP#020097041607070837062026S3uY268429.5389.65299.083700
07/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207070829512026D3SK481883.5189.37827.082943
07/07/2026 300.000,00 6188SGTTH2M4D23F.IBFT Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260707.081827.023431366789.PHAM BA THANG.970403
07/07/2026 100.000,00 6188MCOBQ2AIY952.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260707.081816.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
07/07/2026 100.000,00 6188IBT1aW31PGPH.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260707.081655.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
07/07/2026 200.000,00 6188IBT1kCGPYHWC.Ung ho em Sung A Gung,MS 2026.177 FT26188050879743.20260707.080834.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
07/07/2026 100.000,00 6188IBT1aW31UNIC.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.080644.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
07/07/2026 10.000.000,00 6188VNIB02866GIF.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.080412.903772332.NGUYEN BACH DIEP.970441
07/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207070757182026GWMG466124.5189.25449.075719
07/07/2026 20.000,00 6188IBT1kCGPDPJE.ung ho MS 2026.178 - anh Nguyen Van Ty - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT26188289739970.20260707.074157.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407
07/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.178 ANH NGUYEN VAN TY-070726-07:38:22 fpm1133231#SP#020097041607070738222026fpm1133231.5389.66776.073823
07/07/2026 2.000.000,00 6188IBT1kCGPSVX6.Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26188735099655.20260707.073730.19033058479019.VND-TGTT-NGUYEN VAN QUOC VAN.970407
07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15001022669.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15001002986.UH MS 2026.177. Em Sung A Gu.CT tu 0431000193140 TRAN THI MY LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15000968077.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207070716582026DEK1156887.5387.4438.071652
07/07/2026 1.000.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136521976201.20260707.136521976201-0932926607_DOAN THI HIEU DUC ung ho Ms 2026-174 nguyen van hien
07/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.178-anh Nguyen Van Ty#SP#020097040507070712382026UOGV034574.5390.91840.071238
07/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507070654412026PMsp271291.5389.45279.065441
07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu, ma GD 100000157355003#SP#02009704490707064050202691Y5909716.5388.12588.064042
07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15000518973.Chuyen tien ung ho ms 2026 178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/07/2026 200.000,00 MBVCB.15000447333.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 300.000,00 6188SGTTH2M4XVFC.IBFT Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.062502.070082570193.LY THANH HUY.970403
07/07/2026 2.000,00 6188MSCBD2ECBDFL.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260707.061702.0373095162.PHAM THANH THAO.970422
07/07/2026 5.000,00 MBVCB.15000271958.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026178.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/07/2026 200.000,00 6188IBT1iJEWUWGG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260707.054804.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
07/07/2026 200.000,00 LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.174 ( anh Nguyen Van Hien)#SP#020097041507070545332026ICEo161747.5387.30266.054533
07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15000192483.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 19.876,00 6188TPBVI214LZNT.UHMS 2026.176 Mong GD Tran Thi Thu Hien-Nguyen Xuan Ve va 3 be an lac nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260707.011225.00005384949.VU HOANG LINH.970423
07/07/2026 120.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970488070701115920263lno981197.5387.98173.011200
07/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14999847972.ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/07/2026 200.000,00 6188IBT1kCGUUSHP.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26188472960315.20260707.004537.19033132027011.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407
07/07/2026 25.000,00 6188IBT1kCGUISCG.Ung ho MS 2026.177 FT26188690686480.20260707.001904.19036208144011.VND-TGTT-DUONG THI MUOI.970407
07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207062354132026VTIC953709.5390.26599.235413
07/07/2026 20.000,00 6187IBT1iJEWJ4JV.Ung ho MS 2026-177 em Sung A Gu.20260706.235125.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
07/07/2026 200.000,00 6187IBT1iJEWJM27.ZP261870856017 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.234729.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
07/07/2026 130.000,00 6187TPBVI21R57RU.HOANG HAI YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.175 (em Luong Van Vien). Chuc em som hoi phuc, manh khoe, lam duoc nhieu viec tot.20260706.233930.00180840266.HOANG HAI YEN.970423
07/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097048807062335492026br2m935352.5389.6251.233549
07/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCGU238Q.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26188558890000.20260706.232719.19031129842222.VND-TGTT-BUI THI TO HAI.970407
07/07/2026 100.000,00 MBVCB.14999512699.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 9916454676 LUONG TRAN CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15028570253.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 9912026633 NGO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136791890557.20260708.136791890557-0854076607_Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
08/07/2026 50.000,00 UNG HO 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-080726-22:42:52 jHbM804988#SP#020097041607082242522026jHbM804988.5189.15545.224252
08/07/2026 20.000,00 MBVCB.15028283577.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15028141059.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15028130198.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 268.000,00 6189IBT1kCGR6AIQ.Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26190125207051.20260708.215700.8280888883.HO NGOC SANG.970407
08/07/2026 15.000,00 MBVCB.15028038205.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.178 ( gd anh Nguyen Van Ty).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 50.000,00 6189IBT1iJEMN8W5.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.214922.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
08/07/2026 400.000,00 UNG HO MS 2026.178 ANH NGUYEN VAN TY-080726-21:48:19 Ra74003433#SP#020097041607082148192026Ra74003433.5387.58194.214810
08/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.177 EM SUNG A GU-080726-21:47:21 q4tV971581#SP#020097041607082147212026q4tV971581.5389.54063.214721
08/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.173 BE TA THANH VAN-080726-21:45:51 rXNz994330#SP#020097041607082145512026rXNz994330.5189.47479.214552
08/07/2026 1.800.000,00 6189IBT1bJMI9XF8.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Pham Van Duong MS 2026 -179 . Chuc con som hoi phuc.20260708.214350.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
08/07/2026 15.000,00 MBVCB.15027859853.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 150.000,00 MBVCB.15027775111.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097040507082127092026RLCN006003.5388.69951.212709
08/07/2026 100.000,00 NGUYEN THI HANG chuyen tien ung ho MS2026179 em pham v duong chans thg do nao#SP#020097042207082120432026TNQ5634071.5389.40238.212044
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15027537127.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 300.000,00 6189IBT1d1U5R15F.Nhom vien gach nho ung ho 6 ma so 173 174 175 176 177 va 178.20260708.210604.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15027403714.UH MS 2026.179( pham van duong).CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#020097042207082058302026JZDQ487954.5189.25490.205821
08/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Pham Van Duong ms 2026.179#SP#020097042207082055002026ASJD217276.5189.6578.205501
08/07/2026 500.000,00 6189IBT1iJEMESX5.Ms 2026-179 uh Pham Van Duong.20260708.204359.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
08/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136777616319.20260708.136777616319-0989144039_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
08/07/2026 500.000,00 MBVCB.15026877373.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0071004131820 TRAN LAN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 6189IBT1kCGX3MIB.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189618515101.20260708.202336.789888789888.MAI THU TRANG.970407
08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15026791905.MS 2026.161.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15026776402.MS 2026.141.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 30.000,00 MBVCB.15026762114.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15026760650.MS 2026.144.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ungho MS2026.179 em Pham van Duong#SP#020097040507082009252026ORQQ005781.5389.27619.200925
08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCGX4L8H.Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26189592085023.20260708.195048.19028724348011.VND-TGTT-VU PHUONG TRANG.970407
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15026167169.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1020103389 CHU TUAN HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 6189TPBVI21E28VW.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260708.194245.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
08/07/2026 100.000,00 6189SHBAP22I84T7.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.179 Pham Van Duong.20260708.193952.080719920.PHAM THI NHAM.970443
08/07/2026 100.000,00 6189IBT1kCGXUUDM.ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26189143837580.20260708.193544.19028042596021.VND-TGTT-NGO THI HONG PHUONG.970407
08/07/2026 100.000,00 6189IBT1kCGXUIP3.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26189794917000.20260708.193536.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407
08/07/2026 6.868,00 6189MSCBD2EWPLH6.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260708.193535.872866868.DUONG ANH THUY.970422
08/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807081922202026ix4k235379.5387.16130.192220
08/07/2026 100.000,00 6189TPBVI21W6XCK.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).20260708.184428.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
08/07/2026 100.000,00 6189TPBVI21W6ZWG.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260708.184030.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807081836442026fxzp041077.5389.94273.183644
08/07/2026 1.000.000,00 6189IBT1bJMI2C14.CONG TY CP TAP DOAN NV UNG HO MS 2026.179 EM PHAM VAN DUONG.20260708.182841.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
08/07/2026 100.000,00 6189IBT1iJEVRCXN.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.182815.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
08/07/2026 100.000,00 6189IBT1iJEVXR8L.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260708.182714.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15024306208.MS 2026.179-cau mong em Pham Van Duong hoi phuc sk va gd som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCG3QAGX.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26189469989590.20260708.173821.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCG3QUSB.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26189462538397.20260708.173755.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCG3Q2KB.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189280111885.20260708.173724.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
08/07/2026 300.000,00 MBVCB.15023695582.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0011002138527 NGUYEN THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 300.000,00 6189IBT1iJEV5X31.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.171325.0983582233.TRIEU MINH TUAN.970432
08/07/2026 600.000,00 6189IBT1iJEVU6Q3.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 6 ma so sau 2026174 2026175 2026176 2026177 2026178 2026179 moi ma so 100 K.20260708.165715.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
08/07/2026 99.369,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu avontienphong.com 0918328579#SP#0200970422070816550420268B8Z215624.5189.47836.165504
08/07/2026 5.000,00 6189IBT1kCGF5PHW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26189655813329.20260708.165502.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
08/07/2026 5.000,00 6189IBT1kCGFY3S5.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26189348068360.20260708.165341.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
08/07/2026 500.000,00 NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026179 PHAMVANDUONG-080726-16:41:27 Wuu4479421#SP#020097041607081641272026Wuu4479421.5387.48238.164127
08/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136741065509.20260708.136741065509-0973192724_Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
08/07/2026 1.000.000,00 MBBIZ6072661813.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
08/07/2026 20.000,00 MBVCB.15022615291.TRAN VAN DONG chuyen tienpham van duong.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 10.000,00 MBVCB.15022538142.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 10.000,00 MBVCB.15022524783.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 50.000,00 6189VNIB02F259PE.ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).20260708.162004.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCGFWVHY.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189742301904.20260708.161503.3888898889.LE THI MAI HANH.970407
08/07/2026 500.000,00 6189IBT1kCGFQ3TL.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189633068015.20260708.161400.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
08/07/2026 10.000,00 6189IBT1kCGFQ2T6.ung ho ms 2026.179, em Pham Van Duong, chuc em va gia dinh binh an FT26189959941931.20260708.161157.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
08/07/2026 500.000,00 MBVCB.15022363996.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#020097048807081607572026m7u9369079.5389.21709.160757
08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCGTRKZF.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189961904913.20260708.160742.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
08/07/2026 500.000,00 MBVCB.15022314565.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 300.000,00 MBVCB.15022255926.ms2026.179.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15022129305.Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.177 EM SUNG A GU-080726-15:50:41 Ecxe329366#SP#020097041607081550412026Ecxe329366.5390.11610.155041
08/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.179#SP#020097041507081544272026Lwcj966008.5387.72758.154427
08/07/2026 30.000,00 6189IBT1iJEDN2IB.PHAM HUNG 0969697840 UNG HO MA SO 2026 178 anh Nguyen Van Ty.20260708.153608.12215525.PHAM TIEN HUNG.970432
08/07/2026 50.000,00 6189MCOBQ2APLQMG.Ung ho ms2026.179 pham van duong.20260708.152655.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
08/07/2026 200.000,00 6189SGTTH2MEM9SJ.IBFT ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong.20260708.152622.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15021713056.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 300.000,00 MBVCB.15021642281.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0011000367662 DAO THI XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 200.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho ms 2026 179 pham van Duong#SP#020097041507081512062026m6eO853578.5189.81855.151206
08/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207081508192026TCNE469910.5189.61661.150820
08/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207081508162026M2ZD384709.5387.61516.150808
08/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207081506172026U23B422977.5189.50324.150617
08/07/2026 200.000,00 6189MSCBD2EUFFBH.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.150538.0819993342.NGUYEN THU THUY.970422
08/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong-080726-15:03:14 aKE4977436#SP#020097041607081503152026aKE4977436.5390.32545.150306
08/07/2026 50.000,00 6189SHBAP22DXNDB.MS 2026.179 em Pham Van Duong.20260708.150310.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15021423099.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0851000038638 LUU THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807081458362026usxa130133.5389.5953.145836
08/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN PHUONG LAN chuyen tien2026.179 em pham van duong#SP#020097040507081455372026ZC55052700.5388.90436.145537
08/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207081455102026ED2R664022.5390.87642.145510
08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15021329439.Haokungfu Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 7979798679 DOAN DUY HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 6189IBT1aW39D429.ung ho MS 2026161 chi Ha the phuong.20260708.145217.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15021287476.Dieu Huong Thuan ung ho ms 2026.179 em Pham Van Duong.CT tu 0491000019712 NGUYEN HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#0200970422070814501320264GFL811298.5189.59850.145014
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15021232732.MS.2026.179.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 300.000,00 MBVCB.15021184484.UNG HO MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15021173606.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0011000535112 VU THI QUYNH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15021163538.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15021159717.UNG HO MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097040507081435102026TBJI073144.5389.78888.143511
08/07/2026 500.000,00 6189IBT1kCGTQR96.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189871877228.20260708.142626.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
08/07/2026 100.000,00 6189IBT1kCGTQAUT.Ung ho MS 2026.179 em Pham van duong FT26189680527040.20260708.142502.7788088888.DANG THI KIEU ANH.970407
08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207081424392026PWRM790163.5390.23968.142440
08/07/2026 15.000,00 MBVCB.15020975766.2026.175 ( Luong Van Vien).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15020965023.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097041507081421352026Ol8j699293.5189.9146.142135
08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCGLRF7C.Ung ho MS 2026.179 FT26189258366723.20260708.141846.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15020884437.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.179 em pham van duong#SP#020097042207081414442026F4LA916623.5389.74226.141444
08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207081413202026ZNR9206783.5389.67457.141312
08/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136724161688.20260708.136724161688-0966931495_Ung ho MS2026 179 Em Pham Van Duong
08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#0200970488070814114020268q12994281.5189.58550.141140
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15020808600.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong) .CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 6189SGTTH2MEQR2T.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong.20260708.140947.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
08/07/2026 50.000,00 6189IBT1kCGL3YCE.Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26189051631562.20260708.140940.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
08/07/2026 200.000,00 6189IBT1aW392ZK7.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260708.140809.000004945371.DINH CONG HUNG.970440
08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCGLFH8I.Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26189800413871.20260708.140708.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
08/07/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.179 pham van duong#SP#02009704880708140619202638o3980368.5388.33165.140620
08/07/2026 30.000,00 MS 2026.175#SP#020097042207081405092026FS5Z488933.5189.26915.140510
08/07/2026 30.000,00 MS 2026.179#SP#020097042207081404202026XV8N444298.5389.23560.140412
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15020579843.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCGL6UFA.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189100065346.20260708.134628.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
08/07/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207081340562026J3WO801535.5390.15002.134057
08/07/2026 100.000,00 6189MSCBD2E4NBI8.ung ho ms 2026104.20260708.132407.81820567888.LE QUANG PHUC.970422
08/07/2026 500.000,00 6189IBT1kCGLBHAN.Ung Ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26189296421157.20260708.132042.1988155155.NGUYEN THI THU THANH.970407
08/07/2026 200.000,00 6189TPBVI21WJNAW.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260708.130600.76464668888.CHI QUANG HOA.970423
08/07/2026 500.000,00 6189IBT1aW39WRF5.ung ho ms 2026 174 anh nguyen van hien.20260708.125631.000005412986.THIEU THI HANG MY.970440
08/07/2026 500.000,00 6189IBT1aW39W6NW.ung ho ms 2026 178 anh Nguyen Van Ty.20260708.125204.000005412986.THIEU THI HANG MY.970440
08/07/2026 100.000,00 6189IBT1aW39QRE8.ung ho MS 2026 176 chi Tran Thi Thu Hien.20260708.123729.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
08/07/2026 100.000,00 6189IBT1aW39QKDY.ung ho MS 2026 178 anh Nguyen Van Ty.20260708.123210.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15019719915.ung ho MS2026176 chi tran thi thu hien.CT tu 0011004384363 NGUYEN THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 6189IBT1aW39Q51Z.ung ho MS 2026 179 em Pham Van Duong.20260708.122905.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
08/07/2026 200.000,00 6189IBT1iJED994K.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 179 PHAM VAN DUONG.20260708.122519.247529918.LE THI HOA.970432
08/07/2026 100.000,00 MBBIZ6072607764.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15019520398.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 2.000,00 6189IBT1fJCE5UHG.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).20260708.120839.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
08/07/2026 30.000,00 6189IBT1kCGHFQ83.TRAN MINH TAM chuyen FT26189855382020.20260708.120357.19026793356013.VND-TGTT-TRAN MINH TAM.970407
08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097048807081203332026kk4g658935.5189.14338.120326
08/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2026 179 em PHAM VAN DUONG#SP#020097040507081145212026YCND019268.5389.97255.114512
08/07/2026 500.000,00 MBVCB.15019017966.ung ho MS 2026.179 ( em Pham Van Duong).CT tu 0181000051552 LE THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#0200970422070811433320263FM1613492.5387.84871.114334
08/07/2026 200.000,00 6189SHBAP22DTL5C.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.113800.1004005770.QUACH SONG KIM.970443
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15018839541.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15018758992.ung ho MS 2026.172(anh Vi Van Chuc).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15018723351.ung ho MS 2026.178(anh Nguyen Van Ty).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15018591378.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 127.000,00 MBVCB.15018550300.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 9386766454 PHAM THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 10.566,00 6189IBT1kCGH9WSK.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26189838946262.20260708.105834.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
08/07/2026 200.000,00 6189WBVNP22D43CE.Pham Thi Phuong chuyen tien ung ho ms 2026.179 em Pham Van Duong .20260708.105208.717788.PHAM THI PHUONG.970412
08/07/2026 150.000,00 MBVCB.15018242349.NGUYEN THI HIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 200.000,00 6189IBT1fJCEM4TX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260708.104950.0903388225.NGUYEN THI BINH MINH.970431
08/07/2026 200.000,00 6189IBT1fJCEM535.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260708.104907.0903388225.NGUYEN THI BINH MINH.970431
08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15018095515.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.179 ( em Pham Van Duong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 200.000,00 6189IBT1fJCEVF54.ung ho MS 2026.179 Pham Van Duong.20260708.104039.210114849080595.QUYEN ANH NGOC.970431
08/07/2026 10.566,00 6189IBT1kCGZREJZ.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26189367090200.20260708.103653.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15017980895.ung ho MS 2026.179.CT tu 1688889999 DANG NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.179 em pham van duong#SP#02009704050708103136202688Q1064236.5387.40422.103136
08/07/2026 500.000,00 6189IBT1d1UYRESL.Ung ho Ms 2026179 em pham van Duong.20260708.103000.97042292Kd122d7000000000c50792.MBBANK IBFT.970422
08/07/2026 100.000,00 6189IBT1iJESGSV2.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.102928.0984041991.DAO DUC VINH.970432
08/07/2026 17.000.000,00 MBVCB.15017909178.ung ho ms 2026.179 ( em pham van duong).CT tu 1030899999 VUONG MY KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 30.000,00 6189SGTTH2MW9U6T.IBFT LE MINH VANG chuyen tien un ho Ms 2026 179em pham van duong.20260708.102130.0945555419.LE MINH VANG.970403
08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15017829264.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970405070810173720268UEW095720.5390.60353.101728
08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15017770845.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.178.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#0200970405070810161320266D8I088810.5390.52553.101613
08/07/2026 300.000,00 MBVCB.15017749501.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.177.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097041507081007152026R8DY801579.5390.2470.100706
08/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.178 anh nguyen van ty#SP#020097048807081006052026aaek228206.5189.95783.100605
08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCGZKCHG.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26189004667726.20260708.100535.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCGZKWZA.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26189709856369.20260708.100520.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCGZ7FVP.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189316436103.20260708.100445.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
08/07/2026 500.000,00 6189SGTTH2MWS4AZ.IBFT Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.100206.060000187308.PHAM HONG THANG.970403
08/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807080954032026jpvz185823.5387.32111.095404
08/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097041507080946472026GGgq729453.5189.94512.094647
08/07/2026 50.000,00 6189MCOBQ2A625RT.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).20260708.094108.03101010965538.HOANG VIET.970426
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15017264770.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 LE THI THANH Chuyen tien ung ho 2026.179 pham van duong#SP#020097048807080937242026weew129780.5189.47317.093724
08/07/2026 30.000,00 MBVCB.15017246655.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807080935542026xxrh124748.5389.39500.093554
08/07/2026 20.000,00 6189MSCBD2ER9QM4.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.093520.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
08/07/2026 250.000,00 6189ORCOQ2A629I3.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.093409.0100100047827002.VO VAN HAI.970448
08/07/2026 300.000,00 6189IBT1kCGZVXNJ.ung ho MS 2026 179 em Pham Van Duong o NInh Binh FT26189800140653.20260708.092833.19028817640012.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
08/07/2026 1.000.000,00 6189IBT1kCGZ9TCA.VU KIEU OANH unghoms2026179emphamvanduong FT26189437585034.20260708.091855.19070611602013.VND-TGTT-VU KIEU OANH.970407
08/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097041507080918532026r5qy636977.5390.59675.091853
08/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097041507080915512026xgIE626875.5390.45860.091551
08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15016967538.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0201000358487 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15016959978.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097041507080914242026F1h1622419.5189.40415.091415
08/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#0200970415070809125920269UMO618013.5387.33443.091251
08/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong)#SP#020097041507080910512026tehq610801.5390.24492.091052
08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#02009704880708090251202689oi017516.5387.90293.090242
08/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207080856402026R5CK428974.5387.66013.085640
08/07/2026 70.000,00 6189IBT1kCG6NZBZ.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26189174005326.20260708.085639.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
08/07/2026 100.000,00 6189IBT1kCG63LG8.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189198448728.20260708.084710.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407
08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15016588691.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 300.000,00 6189IBT1kCG6FIT9.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189296090629.20260708.084226.19126407762041.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG.970407
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15016557376.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 300.000,00 MBVCB.15016544850.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1014434588 HOANG QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 50.000,00 ung ho MS2026.179 PhamVanDuong#SP#020097048807080840162026fwnh947928.5389.3093.084016
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15016447876.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 500.000,00 MBVCB.15016392752.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0851000008297 TRAN MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15016356865.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 6189IBT1aW32BGN8.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.082329.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
08/07/2026 1.000.000,00 6189IBT1iJESQY2G.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.082250.854795333.VUONG HONG NGOAN.970432
08/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRINH VAN XUE chuyen tien Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#020097040507080821182026JPCY041764.5390.33785.082118
08/07/2026 500.000,00 MBVCB.15016250082.LE THI TRANG chuyen tien 2026.179 Pham Van Duong .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 10.000,00 MBVCB.15016091254.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15016096764.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1001000293176 HOANG THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15016082976.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0161000191564 NGUYEN THAI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15016084438.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0531000269604 VU THI THEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207080757072026KDL5524903.5389.53192.075708
08/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807080751282026i4p5799203.5390.35326.075119
08/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#020097042207080749282026PTR3104055.5189.29068.074928
08/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.179-em Pham Van Duong#SP#02009704050708074911202681JF001378.5388.28305.074905
08/07/2026 300.000,00 MBVCB.15015879881.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15015814082.Ung ho MS 2026.179(em Pham Van Duong).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 600.000,00 6189VNIB0285SF8S.ung ho ma so 2026.179 em Pham Van Duong.20260708.073753.988541189.LE TRONG NHAN.970441
08/07/2026 300.000,00 MBVCB.15015731025.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15015583118.ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 30.000,00 MBVCB.15015422226.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15015296126.Chuyen tien ung ho ms 2026 179 em Pham Van Duong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15015217997.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#02009704050708043424202614CD000663.5390.17797.043424
08/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#0200970405070804312520269ER2000171.5189.16981.043125
08/07/2026 74.000,00 6189IBT1iJE9BNLZ.ung ho ms 2026 178.20260708.042239.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
08/07/2026 2.000,00 6189MSCBD2EZIY6X.chuyen tien.20260708.030552.0396996949.CAO THANH DUY.970422
08/07/2026 50.000,00 6189VNIB02854HFS.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260708.022626.607704060104906.TRAN THI KIM MY PHUONG.970441
08/07/2026 21.345,00 6189TPBVI21U38WD.UHMS 2026.178 Mong GD Nguyen Van Ngoc-Nguyen Thi Khich,Nguyen Van Ty cung 3be binh an gap thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260708.021957.00005384949.VU HOANG LINH.970423
08/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207072357122026NHS5735679.5390.36382.235704
08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15014338525.ung ho ms 2026.177 e Sung A Gu.CT tu 0491000019712 NGUYEN HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15014310726.ung ho ms 2026.178 ( anh nguyen van ty).CT tu 9914734916 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15014289064.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 20.000,00 MBVCB.15042372724.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15042323241.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1029853417 BUI THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15042198470.ung ho MS2026.180 ( em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0011004355317 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097040507092151172026597O045325.5388.62187.215118
09/07/2026 6.868,00 6190MSCBD2E919VZ.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260709.214638.872866868.DUONG ANH THUY.970422
09/07/2026 200.000,00 chuongtrinhnhuchuahecocuocchialyunghochuongtrinh#SP#020097042207092145002026WNKR634158.5390.37212.214500
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1iJEYLZ9T.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260709.213204.89797136.TRAN BICH THAO.970432
09/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.178 ( anh Nguyen Van Ty )#SP#020097041507092115412026NpRp439099.5389.1626.211541
09/07/2026 200.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho ms 2026. 180 huynh ngoc Thuan#SP#020097041507092114342026b0xZ435374.5189.95512.211425
09/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.179 ( em Pham Van Duong )#SP#0200970415070921142420269Eos434099.5189.96083.211424
09/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.180 ( em Huynh Ngoc Thuan )#SP#020097041507092113022026uFCo429788.5389.88228.211252
09/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien)#SP#020097041507092111322026Eae6425245.5390.79782.211132
09/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.177 ( em Sung A Gu)#SP#020097041507092109422026JagL418614.5388.70377.210942
09/07/2026 200.000,00 MBVCB.15041632744.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 9376576663 TRAN MINH Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 20.000,00 6190MSCBD2ESPIQ2.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Huynh Ngoc Thuan ms 2026180.20260709.210142.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
09/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970405070920550220260YYV065492.5387.89340.205453
09/07/2026 15.000,00 MBVCB.15041443223.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807092045552026y2ne967345.5387.35826.204556
09/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136919088184.20260709.136919088184-0343882448_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1iJEYM39Y.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260709.195111.0935693335.TRUONG THI ANH NGUYET.970432
09/07/2026 500.000,00 Chuyen tien ung ho anh nguyen van ty ms 2026 178#SP#020097048807091923382026fjy2659252.5390.99549.192338
09/07/2026 500.000,00 Chuyen tien ung ho em huynh ngoc thuan ms 2026 180#SP#020097048807091922422026qcye655464.5387.93354.192242
09/07/2026 10.000,00 MBVCB.15039920648.Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 10.000,00 MBVCB.15039912730.Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 1.000.000,00 6190IBT1kC79ZVI3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26190066823546.20260709.190352.10220964269015.VND-TGTT-TRAN THI KIM OANH.970407
09/07/2026 70.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136907593850.20260709.136907593850-0961282794_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
09/07/2026 300.000,00 MBVCB.15039225569.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0451000459963 NGUYEN HUYNH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 6190ABBKP226CSLR.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.183952.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15039111874.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0011004362899 LE ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 300.000,00 MBVCB.15039044173.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1051148996 VU THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 2.600.000,00 6190IBT1bJMIBQ6H.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Huynh Ngoc Thuan MS 2026 - 180 . Hai anh em co gang vuot qua nhe.20260709.182853.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC79M1UA.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190960776065.20260709.182750.19033775681019.VND-TGTT-NGUYEN THI AN.970407
09/07/2026 70.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136899552386.20260709.136899552386-0329062484_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
09/07/2026 200.000,00 6190IBT1kC725D7A.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26190222100851.20260709.172059.19033251856016.VND-TGTT-NGUYEN THI KIEU LINH.970407
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC72VIFC.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26190280093977.20260709.170342.19029932903333.VND-TGTT-TRAN THANH THAO.970407
09/07/2026 200.000,00 MBVCB.15037290455.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1019796550 LE DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 550.000,00 QR - Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097041507091658222026ercD233199.5189.29241.165822
09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15037253503.Ung ho MS 2026.180 ( em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC7CF8XF.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26190479149360.20260709.162619.19036471016018.VND-TGTT-NGUYEN THI QUE.970407
09/07/2026 50.000,00 6190IBT1kC7C5FUY.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26190005850802.20260709.155033.19033391956010.VND-TGTT-TRAN THI TRA MY.970407
09/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong-090726-15:47:29 ZHKO404341#SP#020097041607091547292026ZHKO404341.5387.36129.154729
09/07/2026 10.000,00 MBVCB.15036141442.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 35.000,00 6190VNIB02FQU6K2.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260709.152926.001704060047277.CHU THI HOA (VIB).970441
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC7C2SJI.Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190895795796.20260709.151516.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
09/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty-090726-15:04:34 txqk807766#SP#020097041607091504352026txqk807766.5389.71129.150435
09/07/2026 30.000,00 MBVCB.15035460504.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 9357879133 PHAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15035450661.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 9357879133 PHAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 10.000,00 6190MSCBD2EV3XFU.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.145254.0029955868888.LE MINH HA.970422
09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15035399290.Ung Ho MS 2026.180(Em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 10.000,00 MBVCB.15035198748.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807091432472026k18j453011.5189.87251.143247
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15035166752.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15035101261.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15035081545.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15035068333.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15035059536.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15035041201.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 500.000,00 6190IBT1kC71KMI1.PHAN THI THUY HANG chuyen MS 2026 180 - em Huynh Ngoc Thuan FT26190715836720.20260709.141816.11420639708013.VND-TGTT-PHAN THI THUY HANG.970407
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15035017207.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034993468.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034986376.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034976217.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807091413372026r549397966.5390.82666.141337
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034952652.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034942897.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034935477.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034908319.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034897891.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207091406382026DITT328014.5189.45913.140638
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034884119.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15034858687.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034818955.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034802342.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 250.000,00 MBVCB.15034802313.MS2026.180 (HUYNH NGOC THUAN).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15034796763.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207091358442026MRBM646768.5387.7366.135845
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC715L3E.Ung ho MS 2026.178 FT26190773978837.20260709.135810.12921497509010.VND-TGTT-LE KHAC CHINH.970407
09/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#02009704220709135806202683EK253830.5389.4440.135806
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034777805.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034762254.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034752142.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034747246.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034723740.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034711118.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034699335.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807091347532026v12u330355.5388.53184.134753
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034662775.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034654681.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034639848.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136866395381.20260709.136866395381-0969464478_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034631394.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034625409.Ung ho MS 2026117 ba Nguyen Thi Tiep.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034599908.Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034582337.Ung ho MS 2026115 anh Tran Van Son.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 6190MSCBD2EVRYRI.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.133721.0031103891207.NGUYEN THI KHANH LINH.970422
09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15034535622.Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15034516214.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 9918458326 HO HOANG KHANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034509821.Ung ho MS 2026112 anh Le Van Hieu.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807091331262026knyv289053.5189.69998.133126
09/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807091304522026vkrn225263.5389.39871.130452
09/07/2026 500.000,00 MBVCB.15034138566.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0481000734005 LY TRIEU LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 500.000,00 MBVCB.15034026388.UNG HO MS 2026.179 - EM PHAM VAN DUONG.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970488070912491420261ozg186815.5189.58999.124914
09/07/2026 500.000,00 MBVCB.15033976807.UNG HO MS 2026.180 - EM HUYNH NGOC THUAN.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 150.000,00 6190IBT1kC7JF5AL.NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2026.180 huynh ngoc thuan FT26190009952707.20260709.123859.19033956107012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1fJCZ44F5.UNG HO MS 2026.180 (EM HUYNH NGOC THUAN).20260709.122631.9021973098487.HUYNH THI YEN NHI.963388
09/07/2026 200.000,00 Chuyen tien ho tro MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807091225312026llli121547.5388.27120.122531
09/07/2026 50.000,00 6190IBT1kC7JEQVC.MS 2026.180 FT26190797311728.20260709.121842.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
09/07/2026 500.000,00 MBVCB.15033523781.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1055390506 NGUYEN THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC7J463C.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190276073086.20260709.120558.10410402934011.VNDA-NGUYEN THI XUAN THAO.970407
09/07/2026 200.000,00 6190IBT1iJE8RHRK.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 180 HUYNH NGOC THUAN.20260709.120300.247529918.LE THI HOA.970432
09/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136853539944.20260709.136853539944-0908175034_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
09/07/2026 500.000,00 6190IBT1kC7JYPHS.Ung ho MS 2026.179 Em Pham Van Duong FT26190025440907.20260709.115620.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
09/07/2026 50.000,00 6190IBT1iJE8XVLC.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.115415.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1aW3SR73M.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260709.115408.700027165225.BUI THI KHUYEN.970424
09/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970422070911494320269TFZ936013.5189.99362.114943
09/07/2026 50.000,00 ung ho 2026180 huynh ngoc thuan#SP#020097042207091147352026OF4T829970.5389.85253.114726
09/07/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026..179 EM PHAM VAN DUONG-090726-11:44:46 O9oF256367#SP#020097041607091144462026O9oF256367.5387.66197.114446
09/07/2026 50.000,00 UNG HO 2026..180 HUYNH NGOC THUAN-090726-11:43:26 w0bJ499856#SP#020097041607091143262026w0bJ499856.5189.56813.114327
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC7J9TJM.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190289874643.20260709.113146.19029866917018.VND-TGTT-NGUYEN VU BAO TRUNG.970407
09/07/2026 300.000,00 MBVCB.15032660441.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0011003307463 LUONG NGUYEN MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15032598335.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0071000885305 LE THANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 1.200.000,00 6190IBT1iJE8EGHR.Ung ho MS 2026 - 167 - 168 - 169.20260709.111002.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
09/07/2026 1.200.000,00 6190IBT1iJE8EPZH.Ung ho MS 2026 - 164 - 165 - 166.20260709.110901.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
09/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15032573146.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0071000885305 LE THANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 1.200.000,00 6190IBT1iJE8E2RC.Ung ho MS 2026 - 161 - 162 - 163.20260709.110726.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
09/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15032536355.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0071000885305 LE THANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 500.000,00 6190SGTTH2MGU5UV.IBFT Ung ho MS 2026. 180 em huynh ngoc thuan.20260709.110042.060143723898.VU CONG THOA.970403
09/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15032447658.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0071000885305 LE THANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 250.000,00 6190SHBAP22NTQBM.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.105530.1014662103.LE THI BICH NGOC.970443
09/07/2026 200.000,00 MBVCB.15032199831.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807091039332026yxj5742972.5387.55601.103934
09/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970488070910331620268zo1719355.5189.19834.103316
09/07/2026 50.000,00 6190IBT1d1UBB254.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260709.102455.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
09/07/2026 500.000,00 MBVCB.15031980081.LE THI TRANG chuyen tien 2026.180 Huynh Ngoc Thuan .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1d1UB5NZ3.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260709.102124.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1d1UB5HKF.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260709.101705.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
09/07/2026 30.000,00 6190IBT1kC7WYS3X.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26190442664654.20260709.101459.339900000000.TRAN ANH TUAN.970407
09/07/2026 50.000,00 6190IBT1d1UB5KEC.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260709.101446.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
09/07/2026 30.000,00 6190IBT1kC7WYJ37.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26190120308785.20260709.101433.339900000000.TRAN ANH TUAN.970407
09/07/2026 30.000,00 6190IBT1kC7WPNNY.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26190894772009.20260709.101417.339900000000.TRAN ANH TUAN.970407
09/07/2026 30.000,00 6190IBT1kC7WP5VK.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190332798884.20260709.101241.339900000000.TRAN ANH TUAN.970407
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1d1UB54L3.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260709.101221.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15031820938.Ung Ho MS2026.179(Em Pham Van Duong).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 120.000,00 6190IBT1kC7WPD5G.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190403351325.20260709.101158.19036932453016.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEN.970407
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1d1UB5PK4.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260709.100947.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
09/07/2026 50.000,00 6190IBT1d1UB5MW8.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260709.100707.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
09/07/2026 300.000,00 6190SHBAP22NC919.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.100514.3333666168.VU THI THU THUY.970443
09/07/2026 100.000,00 6190SGTTH2MGZD4S.IBFT Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.100421.060269310017.TANG MY HONG.970403
09/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207090955492026QRDS362177.5390.14322.095550
09/07/2026 5.000,00 MBVCB.15031605534.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026180.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/07/2026 300.000,00 MBVCB.15031590024.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 1.000.000,00 6190IBT1iJE8IQNP.Ung ho MS 2026180 Huynh Ngoc Thuan.20260709.095233.47575327.PHAM DUC TUAN.970432
09/07/2026 500.000,00 MBVCB.15031524241.TU CHAU PHONG chuyen tiengiup e NGOC THUAN.CT tu 0071004271661 TU CHAU PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 200.000,00 6190IBT1kC7W9YSF.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190168899070.20260709.094752.19026043323016.VND-TGTT-TRIEU THI BICH PHUONG.970407
09/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207090942392026KMTJ241746.5388.49644.094240
09/07/2026 200.000,00 MBVCB.15031392204.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.180( em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15031391803.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207090935372026WQUH237043.5390.15905.093537
09/07/2026 300.000,00 6190TPBVI21EVQA9.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260709.093401.01957937401.VU THI THANH BINH.970423
09/07/2026 2.000,00 6190MSCBD2EK1IVL.TRAN VAN ANH chuyen tien.20260709.093315.6626200699999.TRAN VAN ANH.970422
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1fJCZC4QH.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.091750.9021039817353.PHAM THI KIM CHI.963388
09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15031117619.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0071002721927 VO THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807090915332026zcs2460786.5189.29198.091533
09/07/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.179 em pham van duong#SP#020097048807090915112026tt5m459695.5388.27531.091511
09/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807090914162026jzly456887.5390.23831.091416
09/07/2026 300.000,00 6190SGTTH2MGFNCA.IBFT TRAN THI QUYNH NHU chuyen tien Ung ho MS 2026.180em Huynh Ngoc Thuan.20260709.091037.0903009529.TRAN THI QUYNH NHU.970403
09/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807090908102026725q438248.5390.99670.090810
09/07/2026 100.000,00 6190MSCBD2EKYVYP.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.090541.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422
09/07/2026 200.000,00 6190SGTTH2MGFELP.IBFT ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.090418.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
09/07/2026 30.000,00 6190MSCBD2EKYJWU.ung ho MS 2026180 huynh ngoc thuan.20260709.090350.1682683681996.HOANG BINH KHANH.970422
09/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970488070909030620265d71422863.5388.81098.090257
09/07/2026 300.000,00 MBVCB.15030897018.UNG HO MS 2026.180 ( Em HUYNH NGOC THUAN).CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 500.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 179 ( Pham Van Duong)#SP#020097041507090851192026sROi408898.5388.37965.085120
09/07/2026 500.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 180 ( Em Huynh Ngoc Thuaanj)#SP#020097041507090849152026JFdy403835.5389.29873.084915
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC7QA7DN.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190900696065.20260709.084033.19039509817019.VND-TGTT-TRAN DUY HUNG.970407
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC7QAGCJ.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190900695489.20260709.084026.1111683368.DOAN MINH HOANG.970407
09/07/2026 500.000,00 6190IBT1kC7QBE3C.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190589777049.20260709.083410.19027417101019.VND-TGTT-TRUONG THI DUNG.970407
09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15030615709.ung ho 2026.180 ( em Huynh Ngoc Thuan) .CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1iJEINQMN.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.083231.0984041991.DAO DUC VINH.970432
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC7QB1EX.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190905499738.20260709.083210.19031957377010.VND-TGTT-NGUYEN DIEU LINH.970407
09/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207090830252026DK4B122784.5387.65273.083025
09/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970422070908292020269QCB280513.5389.60852.082921
09/07/2026 500.000,00 MBVCB.15030537673.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15030533258.ung ho ms 2026.180 (e huynh ngoc thuan).CT tu 9376718029 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15030459470.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC7Q8JBK.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS 2026.180 Huynh Ngoc Thuan FT26190455372076.20260709.081504.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407
09/07/2026 1.500.000,00 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty-090726-08:09:54 GOsu385495#SP#020097041607090809552026GOsu385495.5390.95292.080955
09/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.180( em huynh ngoc thuan )#SP#020097041507090808432026NG5t288111.5189.91298.080843
09/07/2026 200.000,00 6190IBT1kC7QVYMV.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26190838308550.20260709.080549.19026953201011.VND-TGTT-VU HOAI LINH.970407
09/07/2026 200.000,00 6190SGTTH2MGMHFQ.IBFT Ung ho MS 2026 175 anh Luong Van Vien.20260709.080442.050157728412.DINH THI HONG NHUNG.970403
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1aW3SBS1P.ung ho MS 2026180 em huynh ngoc thuan.20260709.080300.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
09/07/2026 200.000,00 6190SGTTH2MGMXMM.IBFT Ung ho MS 2026 180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.080226.050157728412.DINH THI HONG NHUNG.970403
09/07/2026 1.000.000,00 6190SHBAP22NL8BK.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.080157.1022002205.TRAN LE THI MY XUAN.970443
09/07/2026 30.000,00 6190IBT1kC7QSYNL.ung ho MS 2026.180 - em Huynh Ngoc Thuan - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT26190696396149.20260709.075831.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407
09/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu-090726-07:58:27 ydZ3834569#SP#020097041607090758282026ydZ3834569.5390.60041.075828
09/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807090756392026ijx3225948.5388.54125.075639
09/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.180 Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207090755352026HM3V205705.5390.51371.075536
09/07/2026 300.000,00 MBVCB.15030166956.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 300.000,00 MBVCB.15030114276.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1041828997 BUI THI THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 6190IBT1kC7QC7N4.Giup ma so 2026.180 FT26190930030828.20260709.074740.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
09/07/2026 1.000.000,00 DONG DUC HAO CHUYEN KHOAN UH 2026.180 HUYNH NGOC THUAN-090726-07:46:50 90vP713451#SP#02009704160709074651202690vP713451.5389.24728.074651
09/07/2026 500.000,00 MBVCB.15030062192.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 9909055677 LAM HOAN LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136818779542.20260709.136818779542-0904611587_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15030050092.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1019841118 DANG THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15030036454.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0501000236432 NGUYEN DINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.180#SP#020097048807090741122026z88n182340.5387.7736.074103
09/07/2026 30.000,00 MBVCB.15029866265.Ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 200.000,00 6190IBT1kCGNREDW.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.179 e Pham Van Duong FT26190130250059.20260709.072159.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
09/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.180-em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097040507090709282026HXZ9082827.5388.19287.070919
09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kCGNFP69.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26190792322676.20260709.070530.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
09/07/2026 200.000,00 MBVCB.15029473236.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15029436432.Chuyen tien ung ho ms 2026 180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/07/2026 55.000,00 MBVCB.15029166507.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.176 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807090508212026tb4y947007.5387.58298.050821
09/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#0200970405070903294420264MUA047214.5189.27685.032944
09/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507090327262026ZOTZ046970.5387.27333.032726
09/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty-090726-00:30:12 TLDq355804#SP#020097041607090030122026TLDq355804.5189.51543.003012
09/07/2026 30.000,00 6190TPBVI21EJQK3.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260709.002210.22206102002.VO PHU THINH.970423
09/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136795833801.20260708.136795833801-0973192724_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
09/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097048807082333002026w5x3871938.5390.96806.233301
09/07/2026 50.000,00 6189SGTTH2MGLTAR.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.173 Be Ta Thanh Van.20260708.232732.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
10/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#0200970488071022574520264h28336568.5387.28907.225745
10/07/2026 50.000,00 6191IBT1iJE7KWS2.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.225719.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
10/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807102249532026iz6u323851.5387.11408.224954
10/07/2026 15.000,00 MBVCB.15060794792.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.176 ( Chi Tran Thi Thu Hien )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048807102232502026drbg292212.5388.66453.223251
10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15060685135.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15060675023.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15060660954.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15060657280.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15060653981.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15060640768.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15060645176.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 100.000,00 UH MS 2027.179 em Pham Van Duong#SP#020097048807102221012026l8gf266490.5189.28941.222101
10/07/2026 10.000,00 MBVCB.15060603384.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 100.000,00 UH MS 2026.177 Em Sung A Gu#SP#020097048807102219322026lqx2262871.5189.24261.221924
10/07/2026 200.000,00 UH MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807102218132026rh9d259700.5189.19900.221803
10/07/2026 100.000,00 6191SHBAP22P38XD.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260710.213841.191082666888.LUONG THI NHA TRANG.970443
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15059902127.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 9327651635 NGUYEN NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 1.800.000,00 6191IBT1bJM8QKI1.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho 3 chi em ba chi em ba Bui Thi Mim MS 2026 - 181.20260710.211931.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
10/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#0200970405071021163520267M8Q030633.5390.31496.211625
10/07/2026 200.000,00 6191IBT1kC7AQYR3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26191257042436.20260710.204455.19021840245010.VND-TGTT-THIEU THI HONG VAN.970407
10/07/2026 50.000,00 6191IBT1aW3IH67L.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260710.203357.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
10/07/2026 50.000,00 6191IBT1aW3IHYIV.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260710.203124.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
10/07/2026 50.000,00 6191IBT1aW3IHMXK.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260710.203013.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
10/07/2026 60.000,00 6191IBT1aW3IH9SC.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.202857.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
10/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970422071019590520263OU3559763.5388.4118.195906
10/07/2026 50.000,00 6191IBT1iJEGA92V.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260710.192612.292181299.BUI THI BINH AN.970432
10/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137067436727.20260710.137067436727-0346877972_Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
10/07/2026 2.000,00 6191IBT1fJCTLLL3.Ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).20260710.185129.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
10/07/2026 200.000,00 6191IBT1kC7BYZ3P.Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26191040911456.20260710.183938.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
10/07/2026 5.000,00 6191VNIB02FM2HZZ.ung ho MS 2026.181 ( chi em ba Bui Thi Mim ).20260710.183042.912281212.GIANG MY LINH.970441
10/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi em ba Bui Thi Mim ms 2026.181#SP#020097042207101813142026FP2E676698.5388.82470.181304
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15055054619.ung ho ms 2026.180 ( em huynh ngoc thuan ).CT tu 1043607889 VO THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 100.000,00 MBVCB.15054895807.ungho MS2026171.CT tu 1988319419 VU NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 50.000,00 6191IBT1kC757BVK.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim FT26191800110280.20260710.174105.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
10/07/2026 200.000,00 6191IBT1kC75B13C.Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien FT26191617982571.20260710.173213.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
10/07/2026 500.000,00 6191ASCB02F1S92R.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.181 CHI BUIT MIM-100726-17:27:25 6191ASCB02F1S92R.20260710.172726.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
10/07/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807101706262026549c741792.5387.17405.170626
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15052252656.ung ho ms 2026.180 ( em huynh ngoc thuan).CT tu 0201000252060 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15052112164.Ung Ho MS 2026.180( Em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051640826.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051610705.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051582406.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051583990.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051554499.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051532916.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051521610.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051495763.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051441007.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051432401.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970422071015181020266V4L746400.5389.88821.151811
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051410712.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 10.000,00 MBVCB.15051302963.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051075249.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 50.000,00 6191MCOBQ2BQCIP5.Ung ho ms2026.181 bui thi mim.20260710.143939.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
10/07/2026 300.000,00 6191MCOBQ2BQCBUD.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.143835.37201019972238.LE THI HAU.970426
10/07/2026 500.000,00 MBVCB.15050686440.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0021000297223 DAO THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15050672055.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.181 CHI EM BA BUI THI MIM.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097042207101428192026I5O7471554.5189.41058.142810
10/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097040507101425062026ZP5Z072615.5388.18875.142506
10/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807101424352026wx8w051036.5189.15709.142435
10/07/2026 300.000,00 6191IBT1iJE462C6.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.142315.0901134886.NGO NGOC CUONG.970432
10/07/2026 200.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097042207101417352026WXAZ479391.5388.70988.141726
10/07/2026 500.000,00 MBVCB.15050347391.Bac Nhung ung ho MS2026.181 chi em ba BUI THI MIM.CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 100.000,00 6191SGTTH2MVVVWW.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.140927.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
10/07/2026 100.000,00 6191SGTTH2MVVUV2.IBFT Ung ho MS 2026.181 - chi em ba Bui Thi Mim.20260710.140554.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
10/07/2026 50.000,00 6191IBT1kC7UN3CI.MS 2026.181 FT26191898967806.20260710.140516.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15050208171.giup MS 2026. 181 (ba Bui thi Mim).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 5.000,00 6191IBT1kC7UNSKT.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim FT26191620035729.20260710.140312.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
10/07/2026 5.000,00 6191IBT1kC7URZTG.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan FT26191425298727.20260710.140145.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
10/07/2026 200.000,00 6191IBT1kC7UTCN4.Ung ho MS 2026.181 FT26191645703011.20260710.134712.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
10/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#0200970422071013462820269K6W426464.5390.89990.134619
10/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim-100726-13:37:50 221z340298#SP#020097041607101337502026221z340298.5390.41560.133750
10/07/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807101334212026nccy895477.5388.23092.133411
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15049794924.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 300.000,00 MBVCB.15049777379.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 6191IBT1kC7UGBED.Ung ho MS 2026 181 chi em ba Bui Thi Mim FT26191775155487.20260710.132240.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15049605857.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097041507101317262026F54V492261.5390.34845.131726
10/07/2026 200.000,00 6191IBT1kC7UBN6V.Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim FT26191475448464.20260710.131420.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15049426343.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.181( chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#0200970422071013022920268KQJ265973.5389.53673.130230
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15049366959.Ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 0121000107207 NGUYEN THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 100.000,00 6191IBT1kC7UI642.Ung ho MS 2026. 181 chi em ba Bui Thi Mim FT26191825976296.20260710.125419.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
10/07/2026 100.000,00 MBVCB.15048926876.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 6191IBT1iJE4Q4A2.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 181 chi em BUI THI MIM.20260710.115625.247529918.LE THI HOA.970432
10/07/2026 50.000,00 6191IBT1d1UAD9CS.Ung ho MS 2026181 ba BUI THI MIM.20260710.114342.97042292Pa43565000000000eb0919.MBBANK IBFT.970422
10/07/2026 100.000,00 6191IBT1kC784WYU.Ung ho MS 2026.180 FT26191802278527.20260710.114208.19030657443015.VND-TGTT-LAI THI LINH.970407
10/07/2026 100.000,00 6191IBT1aW3M2EEK.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260710.113916.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
10/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807101135162026xt97487510.5389.64839.113516
10/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#02009704050710113215202699ZD001414.5388.43054.113205
10/07/2026   CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG 337 (TT08HCM)
10/07/2026   CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG TK337 (TT26+27)
10/07/2026 500.000,00 6191IBT1aW3MQF9A.LAM THI THU HA UNG HO MS 2026.180(EM HUYNH NGOC THUAN).20260710.105038.700001858075.LAM THI THU HA.970424
10/07/2026 10.000,00 6191MCOBQ2BY9JFL.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.104752.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
10/07/2026 10.000,00 6191MCOBQ2BY98FU.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260710.104703.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15047069836.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#0200970405071010431120267VUN038599.5189.95919.104311
10/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 180 EM HUYNH NGOC THUAN-100726-10:31:24 Usxq832724#SP#020097041607101031242026Usxq832724.5389.18644.103124
10/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807101023222026ywck189577.5387.65322.102322
10/07/2026 100.000,00 MBVCB.15046627275.DINH THI KIM LOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.179(em Pham Van Duong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 6191WBVNP227M5FC.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.101723.107000151711.HOANG THI HUONG GIANG.970412
10/07/2026 200.000,00 6191IBT1kC7I8JR7.Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26191215802222.20260710.095843.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
10/07/2026 50.000,00 6191IBT1kC7IIDXM.Giup ma so 2026.181 FT26191514708813.20260710.095627.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
10/07/2026 100.000,00 6191IBT1kC7ISEMH.Ung ho Ms 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan FT26191624911150.20260710.094640.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
10/07/2026 10.000,00 6191MSCBD2E3IVZT.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.094049.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
10/07/2026 50.000,00 6191VNIB02FBFA5H.ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).20260710.092414.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
10/07/2026 300.000,00 6191IBT1iJEB231W.Ms 2026-181 uh chi em ba Bui Thi Mim.20260710.091550.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
10/07/2026 500.000,00 6191IBT1iJEB2EH2.Ms 2026-180 uh em Huynh Ngoc Thuan.20260710.091441.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
10/07/2026 500.000,00 6191IBT1kC7M611Z.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26191254397924.20260710.085707.2685678868.NGUYEN THI HUONG.970407
10/07/2026 50.000,00 6191MCOBQ2BYU7B9.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260710.085643.03101010965538.HOANG VIET.970426
10/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097042207100849092026393C193311.5389.58526.084859
10/07/2026 50.000,00 6191IBT1iJEBQRXE.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.084500.181031198.TRAN KHANH.970432
10/07/2026 30.000,00 MBVCB.15045240496.Ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 6191IBT1kC7MAABA.Ung ho em Huynh Ngoc Thuan, MS 2026.180 FT26191781661857.20260710.084347.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
10/07/2026 6.868,00 6191MSCBD2E3EVTA.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260710.083918.872866868.DUONG ANH THUY.970422
10/07/2026 400.000,00 MBVCB.15045024215.HA THI KIM ANH chuyen tien ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0611000188044 HA THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148: chuyen ung ho MS 2026.181#SP#020097040507100820402026HJOV001760.5387.26079.082030
10/07/2026 500.000,00 MBVCB.15044890804.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0181000872738 VU THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 50.000,00 6191TPBVI21KQQRS.NGUYEN LAN PHUONG chuyen tien.20260710.080511.02981913201.NGUYEN LAN PHUONG.970423
10/07/2026 300.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#0200970488071008004420264txq704506.5388.49569.080035
10/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807100758282026lvof697594.5189.42825.075829
10/07/2026 300.000,00 MBVCB.15044501584.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 20.000,00 MBVCB.15044484526.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 600.000,00 6191VNIB02FBY2JU.ung ho ma so 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.073754.988541189.LE TRONG NHAN.970441
10/07/2026 10.000,00 MBVCB.15044124681.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207100714332026CLCK140838.5390.4180.071434
10/07/2026 100.000,00 MBVCB.15043982411.Chuyen tien ung ho ms ba Bui Thi Mim.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.181-chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097040507100656212026A4HM047384.5390.54183.065621
10/07/2026 55.000,00 MBVCB.15043782702.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 55.000,00 MBVCB.15043760024.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 250.000,00 MBVCB.15043755829.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 55.000,00 MBVCB.15043712866.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 500.000,00 6191IBT1kC7VBLDW.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26191621983203.20260710.055856.19029091214015.VND-TGTT-NGUYEN QUANG TUAN.970407
10/07/2026 500.000,00 6191ABBKP226D3IW.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260710.054825.0391000099850.MAI THI PHUONG THAO.970425
10/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.180#SP#020097048807100528522026y62c399944.5390.15456.052852
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15043375330.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15043362085.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15043359196.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15043354359.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 200.000,00 LE THI THUY Chuyen tien UH ma so 2026.173 (be Ta Thanh Van)#SP#020097041507100436452026mZ2s784428.5387.82107.043645
10/07/2026 15.000,00 MBVCB.15043162183.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 500.000,00 6191IBT1iJE5VVJ3.Ung ho MS 2026 176.20260710.002914.129923644.DAO DAI DUONG.970432
10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15042849679.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0591001757832 NGUYEN TRONG CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704050709231926202602ST071945.5387.85364.231926
10/07/2026 18.527,00 6190TPBVI21GNK7D.UHMS 2026.179 Mong Pham Van Duong benh chuyen bien tot,GD Pham Van Hai-Le Thi Ca nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260709.231739.00005384949.VU HOANG LINH.970423
10/07/2026 15.000,00 MBVCB.15042707749.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070922590820263X8B472943.5189.49786.225859

2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
01-07-2026 05:25:57 500.000,00 320D60701UU42HUP  Co Anh HongUng ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
01-07-2026 07:34:56 100.000,00 CT DEN:320T267001C4GBM7 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
01-07-2026 07:40:17 150.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
01-07-2026 07:40:50 150.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
01-07-2026 07:41:30 150.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
01-07-2026 07:41:59 150.000,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh
01-07-2026 07:42:25 150.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat
01-07-2026 08:08:50 500.000,00 320D60701SS1N01N  Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy-010726-08:08:50 6182ASCB028Z4NBR
01-07-2026 08:15:34 100.000,00 CT DEN:320T267002XSZW3Y Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
01-07-2026 08:17:46 100.000,00 320D60701PAVLME8  IBFT NGUYEN VAN NGO chuyen tienMS 2026171 ung ho anh Duong van Huy
01-07-2026 08:47:05 200.000,00 CT DEN:320T2670045E63H7 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
01-07-2026 09:09:38 1.000.000,00 320D607012ZG6LXZ  IBFT Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
01-07-2026 09:09:50 500.000,00 320D60701BE2S7J6  Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26182179131270
01-07-2026 09:12:06 100.000,00 320D60701WS16DDZ  Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang
01-07-2026 09:13:01 100.000,00 126D607015B8F9E1  Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu
01-07-2026 09:15:34 100.000,00 CT DEN:320T26700591F65X Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
01-07-2026 09:18:22 500.000,00 320D60701HXPGZU7  UNG HO MS 2026172 ANH VI VAN CHUC-010726-09:18:21 6182ASCB028ZVEHT
01-07-2026 09:43:16 200.000,00 CT DEN:320T267006BLHD4T Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
01-07-2026 10:04:58 500.000,00 ung ho MS2026.171(duong van huy)
01-07-2026 10:07:04 200.000,00 ung ho Duong Van Huy
01-07-2026 10:08:32 50.000,00 CT DEN:320T267007AZNUBQ ungho MS2026 172 vi van chuc
01-07-2026 10:09:52 300.000,00 CT DEN:320T267007CRJ7JQ MBVCB.14914947820.963988.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0251001904919 NGUYEN PHUOC DUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
01-07-2026 10:30:51 500.000,00 320D60701MEPY70Z  Ung ho Duong van Huy FT26182757865005
01-07-2026 10:38:00 500.000,00 CT DEN:320T267008FWAJEH Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
01-07-2026 11:13:18 50.000,00 320D607018LR4TE7  Ung ho MS 2026 169 em Mo Van Hoanh FT26182519337087
01-07-2026 11:36:16 100.000,00 320D60701C0ERP80  Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
01-07-2026 12:23:22 100.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
01-07-2026 12:23:24 50.000,00 ung ho ma so 2026.171
01-07-2026 12:23:38 50.000,00 ung ho ma so 2026.172
01-07-2026 12:24:34 200.000,00 CT DEN:320T26700CLM2S3Q MBVCB.14916968775.241285.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 9935972968 PHAM THI CHAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
01-07-2026 12:38:16 50.000,00 Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung)
01-07-2026 12:55:31 200.000,00 CT DEN:320T26700DTH16SS Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
01-07-2026 13:08:56 20.000,00 320D60701SQAL4F7  Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
01-07-2026 13:23:34 100.000,00 320D60701GRZ3HWX  Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26182092108564
01-07-2026 13:56:16 100.000,00 320D607015LCW0K3  Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
01-07-2026 14:05:31 30.000,00 Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
01-07-2026 14:18:09 50.000,00 320D60701WUWEJHV  Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
01-07-2026 14:19:21 50.000,00 320D60701GL7560B  Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
01-07-2026 14:28:39 250.000,00 CT DEN:320T26700HEG0MMH MBVCB.14918388471.106836.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0011002154765 NGUYEN HIEU CUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
01-07-2026 14:30:30 500.000,00 320D60701BM8G3WV  IBFT Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
01-07-2026 14:38:48 100.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
01-07-2026 14:45:25 200.000,00 CT DEN:320T26700J2LVH7Q Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
01-07-2026 15:07:52 1.000.000,00 NGUYEN HUU PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.166 chau Hoang nhat khang
01-07-2026 15:22:11 2.000,00 CT DEN:320T26700KH5G2VU Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
01-07-2026 17:24:44 10.000,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh
01-07-2026 17:31:15 200.000,00 CT DEN:320T26700QHLRV5M Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
01-07-2026 17:35:25 60.000,00 CT DEN:126T26700QP3V2YS MBVCB.14921218562.921168.gd,c QM va NM ung ho MS 2026.172.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
01-07-2026 17:38:54 110.000,00 CT DEN:126T26700QTQKS80 MBVCB.14921285944.968114.gd,c QM va NM ung ho MS2026.168 Lo Quoc Dat.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
01-07-2026 17:39:43 10.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat
01-07-2026 17:53:53 110.000,00 CT DEN:126T26700RDHBY0J MBVCB.14921580552.165708.gd, c QM va NM ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
01-07-2026 17:57:49 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.171 ( anh vi van chuc )
01-07-2026 19:48:00 150.000,00 TA HUY BINH UH MS2026.172 em vi van chuc. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
01-07-2026 20:36:54 500.000,00 320D60701XT7QTA7  Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
01-07-2026 20:38:42 500.000,00 126D60701TFZCTG8  Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
01-07-2026 21:18:29 500.000,00 320D607017E4SGND  Co Anh Hong Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
01-07-2026 21:47:34 1.000.000,00 320D60701855MALQ  IBFT TTN. ANH ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy
01-07-2026 21:50:39 100.000,00 320D60701VTYZ5BF  Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh-010726-21:50:39 6182ASCB0284DCSJ
01-07-2026 22:04:04 1.000.000,00 ninhts ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh
01-07-2026 22:07:40 1.000.000,00 ninhts ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung
01-07-2026 22:37:44 100.000,00 Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc)
02-07-2026 01:46:56 250.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc; thoi gian GD:01/07/2026 23:44:23
02-07-2026 02:55:13 200.000,00 320D60702VS4WLRX  ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc)
02-07-2026 05:29:22 100.000,00 CT DEN:320T267036BHWPJF Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
02-07-2026 07:22:03 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 07:25:24 50.000,00 ung ho ma so 2026.173
02-07-2026 07:41:39 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 07:42:34 200.000,00 CT DEN:320T26701PKTW702 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 07:44:08 30.000,00 320D60702YKUUZZG  goi tang MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van )
02-07-2026 07:54:05 30.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 07:54:54 30.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
02-07-2026 07:54:55 500.000,00 320D60702QFADA8A  IBFT Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 08:06:02 30.000,00 CT DEN:320T26701QGTABJG MBVCB.14928152903.639863.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
02-07-2026 08:11:22 200.000,00 CT DEN:320T26701QPUU17T Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
02-07-2026 08:13:15 300.000,00 Chuyen tien ung ho MS 2026.171 (Anh Duong van Huy)
02-07-2026 08:14:33 100.000,00 320D60702NX8ZPFL  NGUYEN THI THANH BINH ung ho ms 2026173 ta thanh van
02-07-2026 08:20:33 500.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 08:26:05 300.000,00 CT DEN:320T26701R99HYCS Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 08:35:36 100.000,00 320D6070259KAUFX  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 08:44:43 300.000,00 CT DEN:320T26701RZW7AR8 ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 08:45:49 300.000,00 320D60702RXHJ6EA  IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 08:46:38 1.000.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 08:59:09 200.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 09:10:40 300.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 09:26:39 500.000,00 135782825022-0902327877-Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
02-07-2026 09:28:11 2.000,00 CT DEN:320T26701TPA9EXH MBVCB.14929171194.339778.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
02-07-2026 09:45:19 300.000,00 CT DEN:320T26701UBX68NP MBVCB.14929400704.488446.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 7909904387 NGO HIEU VIET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
02-07-2026 09:48:19 300.000,00 320D60702NSVTDG5  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 10:13:04 200.000,00 320D607021HLLHSS  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183951401368
02-07-2026 10:28:50 100.000,00 320D60702GY4EHWA  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 10:37:47 200.000,00 320D60702ENSBAMP  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183348893651
02-07-2026 11:04:15 500.000,00 126D60702JQ5PNKE  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
02-07-2026 12:00:40 500.000,00 CT DEN:320T26701ZLNF86T MBVCB.14931354607.701566.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1931362889 TRINH XUAN KIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
02-07-2026 12:03:45 300.000,00 ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang)
02-07-2026 12:58:10 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 13:12:47 100.000,00 CT DEN:320T267022DW4HYC MBVCB.14932281909.261488.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
02-07-2026 13:26:39 50.000,00 320D607029HLCMBL  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 13:28:18 30.000,00 CT DEN:320T2670230D772N MBVCB.14932451740.357545.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
02-07-2026 13:28:42 200.000,00 135815798579-0972755535-Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 13:36:33 250.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 13:42:03 300.000,00 CT DEN:320T267023JJR5L0 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 13:42:42 100.000,00 320D6070252J0GW2  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-020726-13:42:41 6183ASCB028W8HWM
02-07-2026 13:42:44 200.000,00 320D60702VD137N0  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183093249525
02-07-2026 13:45:01 100.000,00 CT DEN:320T267023NFLASE MBVCB.14932640536.461948.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 9765722884 NGUYEN THANH NGHIA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
02-07-2026 13:45:45 100.000,00 320D60702035YLD6  MS.2026.173 BE TA THANH VAN ( Gon chuc cac ban nho mau khoe )
02-07-2026 13:47:46 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 13:50:27 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 13:51:19 2.000.000,00 320D60702HQ9QA24  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183200130948
02-07-2026 13:52:17 400.000,00 320D60702Q318Y9Y  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 13:53:11 200.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 14:05:46 50.000,00 CT DEN:320T267024FV6B5S Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
02-07-2026 14:11:06 100.000,00 CT DEN:320T267024NWNNLS MBVCB.14932919824.630588.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
02-07-2026 14:11:30 100.000,00 CT DEN:320T267024PED5Y6 Vietinbank;110628136866;DANG THI THOM chuyen tienUHmaso2026173beTaThanhVan
02-07-2026 14:13:48 10.000,00 126D6070273CYFZZ  Ung ho MS 2026.173 FT26183008252004
02-07-2026 14:13:50 200.000,00 320D60702TCM9DMB  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 14:17:32 200.000,00 320D607023WD9R14  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183214222830
02-07-2026 14:26:22 500.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 14:28:18 100.000,00 320D60702R5LGQTA  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 14:33:49 200.000,00 320D60702QGNL97E  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183300615510
02-07-2026 14:37:36 100.000,00 Ung ho MS2026.173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 14:45:24 50.000,00 CT DEN:126T26702606TWT8 MS 2026.172
02-07-2026 14:48:12 100.000,00 320D60702H1FWHKA  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183004110021
02-07-2026 15:00:23 200.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 15:09:10 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 15:45:51 100.000,00 320D60702N999EKX  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 15:46:39 200.000,00 320D60702TQQZ7Q2  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183425720566
02-07-2026 15:46:50 50.000,00 CT DEN:320T267028DAZGCH MBVCB.14934154347.371142.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
02-07-2026 15:55:11 100.000,00 320D60702B6LAFDB  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183760073882
02-07-2026 15:58:37 100.000,00 CT DEN:320T267028UWDGEW Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 16:11:00 100.000,00 320D60702MTYTX3D  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 16:28:59 100.000,00 CT DEN:320T26702A0Z5SRF Vietinbank;110628136866;uh ms 2026.173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 17:16:11 300.000,00 CT DEN:320T26702BVAR8W5 MBVCB.14935596515.282539.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0021000874127 NGUYEN THI MINH HUE toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
02-07-2026 17:26:08 100.000,00 320D60702K4QFCM3  NGUYEN THI HONG VAN chuyen tien ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 17:30:57 200.000,00 ung ho ms 2026.173 (be Ta Thanh Van)
02-07-2026 17:34:17 200.000,00 Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van)
02-07-2026 18:21:15 500.000,00 CT DEN:320T26702ED7WGG0 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 18:38:53 50.000,00 CT DEN:320T26702F2HXJGZ Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
02-07-2026 18:38:54 100.000,00 CT DEN:320T26702F2JGBKR MBVCB.14937162878.300725.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1022570073 NGUYEN THI THU NGUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
02-07-2026 19:18:01 200.000,00 126D60702L8G10K6  Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy-020726-19:18:00 6183ASCB028EFRZ2
02-07-2026 19:20:11 1.000.000,00 126D60702LGYAP8B  Ung ho cac hoan canh kho khan FT26183742831882
02-07-2026 19:23:06 200.000,00 126D607026V88Z6A  Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy-020726-19:23:06 6183ASCB028EF6R4
02-07-2026 19:31:19 200.000,00 ta huy binh UH MS2026.173 be ta thanh van. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
02-07-2026 20:56:56 50.000,00 320D60702JWZ0ABB  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183092192002
02-07-2026 21:02:47 300.000,00 Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van)
02-07-2026 21:03:46 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 21:24:08 300.000,00 126D60702N9URT59  Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183162015344
02-07-2026 21:27:24 1.000.000,00 320D60702KUVUAMP  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-020726-21:27:24 6183ASCB028EGFS5
02-07-2026 21:33:56 150.000,00 320D60702G0CZJPD  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183450024535
02-07-2026 21:37:03 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 22:44:22 200.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung
02-07-2026 22:44:51 200.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 22:45:21 100.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
02-07-2026 22:46:05 300.000,00 CT DEN:320T26702QNYRA6F Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 22:56:55 100.000,00 Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung)
02-07-2026 23:03:26 300.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
02-07-2026 23:41:35 100.000,00 Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van)
02-07-2026 23:46:47 200.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
02-07-2026 23:55:46 20.000,00 Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van). Nam Mo A Di Da Phat. Cua it long nhieu
02-07-2026 23:56:06 200.000,00 2026.173 chau Le Thanh Van
02-07-2026 23:57:26 100.000,00 320D607024U04NTR  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184459897360
03-07-2026 02:02:58 100.000,00 CT DEN:320T26704GVX9JL8 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van; thoi gian GD:03/07/2026 00:36:09
03-07-2026 02:10:51 10.000,00 CT DEN:320T26704J1X886K Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van; thoi gian GD:03/07/2026 01:06:27
03-07-2026 02:53:42 20.000,00 Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
03-07-2026 03:37:03 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.173 ( be ta thanh van )
03-07-2026 06:12:14 200.000,00 CT DEN:320T26704VXQVDKV Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
03-07-2026 06:44:15 500.000,00 135912325170-0908090509-Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
03-07-2026 06:51:08 2.000,00 CT DEN:320T26704XF3DUV3 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 07:03:10 20.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
03-07-2026 07:29:19 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 07:32:15 300.000,00 320D6070325CKCDH  ung ho 2026174(nguyen van hien)
03-07-2026 07:38:47 200.000,00 PHAN VAN XUAN chuyen tien Ung Ho MS 2026.174 ( anh Nguyen Van Hien)
03-07-2026 07:39:00 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 07:41:16 300.000,00 320D60703G0SCWPN  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien-030726-07:41:16 6184ASCB028G1IWA
03-07-2026 07:50:18 100.000,00 CT DEN:320T26703BTMG9DL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 07:52:28 500.000,00 CT DEN:320T26703BWGYD40 TRAN VAN LAM chuyen tien ung ho MS 2026.174 nguyen van hien
03-07-2026 07:55:08 500.000,00 320D60703QGP2CV0  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184052100508
03-07-2026 07:55:19 150.000,00 CT DEN:320T26703C08SWUL Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
03-07-2026 07:55:26 100.000,00 320D6070395328LG  LE VAN HUONG chuyen tien ung ho ma so 2026174 anh nguyen van hien
03-07-2026 07:55:37 100.000,00 CT DEN:320T26703C0NCRVS Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
03-07-2026 08:02:20 30.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 08:03:05 200.000,00 CT DEN:320T26703CAHM5DV ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien
03-07-2026 08:17:20 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 08:12:35 150.000,00 CT DEN:126T26703CP28H8X Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
03-07-2026 08:23:29 500.000,00 320D60703BA8NUWP  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184113066446
03-07-2026 08:24:56 30.000,00 CT DEN:320T26703D5CT390 MBVCB.14943053422.191108.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-07-2026 08:30:34 100.000,00 CT DEN:320T26703DCTFAF6 Vietinbank;110628136866;DOAN THI DIEU chuyen tien
03-07-2026 08:30:41 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 08:32:05 30.000,00 CT DEN:320T26703DETX3GP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
03-07-2026 08:32:23 500.000,00 320D60703W2B4L1M  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184462914582
03-07-2026 08:33:24 30.000,00 CT DEN:320T26703DGJF4PN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 08:34:19 30.000,00 CT DEN:320T26703DHS5BGT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
03-07-2026 08:34:27 35.000,00 CT DEN:320T26703DHY6E6P MBVCB.14943187065.277777.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9366962989 NGUYEN TUAN THUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-07-2026 08:37:01 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 08:38:50 200.000,00 DO NGUYEN DUY THONG Chuyen tien ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien)
03-07-2026 08:38:50 100.000,00 CT DEN:320T26703DPQB5X4 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 08:40:59 30.000,00 126D607030TGKQ57  Ung ho MS 2026 144 em Nong Quoc Khanh FT26184945019190
03-07-2026 08:45:03 500.000,00 CT DEN:320T26703DXY453Z MBVCB.14943321120.372544.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9989457176 TRAN THI TRONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-07-2026 08:46:19 2.000.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 08:46:52 1.000.000,00 NGUYEN THI NGOC ANH chuyen tien ( duong van huy MS 2026.171 )
03-07-2026 08:48:17 200.000,00 320D60703887ELFM  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 08:54:30 50.000,00 Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
03-07-2026 08:56:19 300.000,00 CT DEN:320T26703ECTBX52 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 09:17:36 1.000.000,00 CT DEN:320T26703F6XFZCM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 09:19:25 200.000,00 NGUYEN THI BAC Chuyen tien ung ho MS 2026 _174 Nguyen van Hien
03-07-2026 09:23:44 100.000,00 CT DEN:320T26703FF0E49M Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
03-07-2026 09:29:41 1.000.000,00 CT DEN:320T26703FNW59CW TRAN DUY TUAN Ung ho MS 2026.174  Anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 09:36:39 300.000,00 CT DEN:320T26703FY2UYC3 MBVCB.14944025294.830053.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-07-2026 09:37:32 200.000,00 CT DEN:320T26703FZ8KMEN Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 09:38:42 150.000,00 CT DEN:320T26703G0SUCDP MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang
03-07-2026 09:41:56 50.000,00 320D607030CRQ78D  135937817588 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien CHUYEN TIEN OQCH000EoYWb MOMO135937817588MOMO
03-07-2026 09:44:57 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
03-07-2026 09:45:56 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 09:46:26 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 09:54:32 100.000,00 CT DEN:320T26703GMP96HH LE THI THANH Chuyen tien ung ho MS 2026.174
03-07-2026 09:57:32 200.000,00 320D6070344CMZMY  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184971725078
03-07-2026 09:57:54 500.000,00 320D60703AYF18P3  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184492941086
03-07-2026 10:00:31 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.174 - Nguyen Van Hien
03-07-2026 10:02:42 100.000,00 320D60703B85JG0G  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184030252304
03-07-2026 10:20:57 50.000,00 CT DEN:320T26703HNKKWAN Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 10:21:44 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 10:21:55 50.000,00 320D60703EWSBAUL  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184888967000
03-07-2026 10:23:20 300.000,00 CT DEN:320T26703HRQX7DT ung ho MS 2026174 anh nguyen van hien
03-07-2026 10:25:18 500.000,00 CT DEN:320T26703HUAUZ3Q Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 10:28:05 200.000,00 320D607032WS7RBU  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 10:35:09 50.000,00 320D60703NLXU7E4  GIANG chuyen ung ho MS 2026.173 FT26184260982190
03-07-2026 10:42:58 50.000,00 126D60703V94NH06  PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026130
03-07-2026 10:45:29 100.000,00 320D60703CZQ1CEE  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 10:47:06 35.000,00 320D60703Z65FU2A  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184797162370
03-07-2026 10:58:28 100.000,00 320D60703HRWC21G  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 11:17:03 100.000,00 320D60703KCPEEG2  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 11:17:12 50.000,00 135951065470-0983923063-Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
03-07-2026 11:52:54 200.000,00 CT DEN:320T26703M806QUX MBVCB.14946025097.072499.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0351000967396 BUI NGOC TUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-07-2026 12:03:17 1.000.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 12:05:22 1.000.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 12:10:12 150.000,00 135959164701-0976533960-Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
03-07-2026 12:17:05 500.000,00 NGUYEN THI DUC HANH chuyen tien ung ho MS 2006174
03-07-2026 12:34:51 200.000,00 Ung ho MS 2026.174 (N.V HIEN)
03-07-2026 12:36:01 20.000,00 CT DEN:320T26703NWXWXD9 MBVCB.14946700542.479171.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0351001126128 NGUYEN THUY TUYET ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-07-2026 12:40:30 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 12:47:01 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 13:13:36 100.000,00 320D607037JHJG7H  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184205749788
03-07-2026 13:17:58 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 13:21:27 500.000,00 320D607036PMD6K6  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184817169300
03-07-2026 13:22:26 50.000,00 135969055691-0968231070-Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 13:22:44 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 13:23:38 500.000,00 320D60703GMCCU7N  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 13:23:51 50.000,00 135969155627-0968231070-Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
03-07-2026 13:24:24 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 13:24:30 100.000,00 CT DEN:320T26703QSYLRPG MBVCB.14947293966.822798.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0061001099430 TRAN HAI NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-07-2026 13:31:10 200.000,00 CT DEN:320T26703R1RUNKR Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 13:34:31 50.000,00 UNG HO MS 2026.174 ( anh Nguyen Van Hien )
03-07-2026 13:39:34 500.000,00 CT DEN:320T26703RCV886B Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 13:40:24 50.000,00 320D60703EA88C45  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184058250808
03-07-2026 13:42:24 100.000,00 320D60703GQDQ8A5  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
03-07-2026 13:42:38 100.000,00 320D607030H1CVYN  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 13:50:22 500.000,00 CT DEN:320T26703RT41MLY Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 13:57:23 300.000,00 320D60703TAX5W5G  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 13:58:54 100.000,00 CT DEN:320T26703S4DFASD MBVCB.14947684363.056182.HOANG NHAT MINH ung ho Ms 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1020955624 HOANG THI THU THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-07-2026 13:59:43 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 14:01:43 100.000,00 CT DEN:320T26703S83K43Z Vietinbank;110628136866;ung ho a nguyen van hien ms2026.174
03-07-2026 14:02:32 200.000,00 CT DEN:320T26703S968VLC MBVCB.14947734968.081655.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0031000170570 VU THI THU LUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-07-2026 14:03:42 100.000,00 320D60703956370S  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184303135014
03-07-2026 14:05:16 150.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 14:06:12 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 14:10:32 200.000,00 320D607032A1UYLA  IBFT Ung ho ms 2026.174
03-07-2026 14:13:48 50.000,00 320D60703JERZ0DU  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184110248637
03-07-2026 14:17:09 100.000,00 CT DEN:320T26703SUGNJFY Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 14:24:28 50.000,00 320D607038HPX1K9  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184047827619
03-07-2026 14:28:26 100.000,00 CT DEN:320T26703T9D7UYR Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 14:32:40 50.000,00 CT DEN:320T26703TEZQ6AB Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 14:33:38 100.000,00 CT DEN:320T26703TG91EGQ MBVCB.14948114337.307699.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0571000013749 DUONG TAN DUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-07-2026 14:34:08 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.174 ( Anh Nguyen Van Hien )
03-07-2026 14:34:46 200.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung
03-07-2026 14:39:54 50.000,00 CT DEN:320T26703TQJ9SGA Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
03-07-2026 14:42:23 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 14:45:27 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 14:45:51 100.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
03-07-2026 14:46:10 100.000,00 Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
03-07-2026 14:46:34 100.000,00 Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan
03-07-2026 14:47:37 100.000,00 CT DEN:320T26703U0QBSMX Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 14:49:30 150.000,00 CT DEN:320T26703U37HKM8 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 14:55:18 50.000,00 320D607036PCK00C  Ung ho MS 2026.147 (anh Nguyen Van Hien)
03-07-2026 15:00:21 1.000.000,00 CT DEN:320T26703UHJQ1HU Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 15:05:05 100.000,00 CT DEN:320T26703UPT4BAR MBVCB.14948533880.555161.ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien.CT tu 0721000670801 LE THANH THUY TIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-07-2026 15:07:26 500.000,00 320D60703K0Z3G5K  UNG HO MS 2026174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-15:07:26 6184ASCB028KZDGH
03-07-2026 15:08:38 50.000,00 320D60703DD4J3A1  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184594267583
03-07-2026 15:21:31 500.000,00 320D60703RQC6M7R  Nguyen Van Binh chuyen tien ung ho anh Nguyen van Hien
03-07-2026 15:36:00 50.000,00 320D60703UAMFF16  ung ho ms2026.174  anh nguyen van hien
03-07-2026 15:39:03 500.000,00 CT DEN:320T26703W0MQ5TU MBVCB.14948999978.847543.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0341001811261 NGUYEN DUC MINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-07-2026 15:43:23 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 15:43:32 100.000,00 320D60703PJV13RZ  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 15:44:55 100.000,00 CT DEN:320T26703W8DLFA1 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 15:54:57 200.000,00 CT DEN:320T26703WMN218S Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 15:57:49 50.000,00 320D60703RF4CJTA  MS 2026 174
03-07-2026 16:00:06 50.000,00 Khanh TQ Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien)
03-07-2026 16:02:00 2.000.000,00 CT DEN:320T26703WWYA8GT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 16:11:38 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 16:12:06 100.000,00 CT DEN:320T26703XA9GHTA MBVCB.14949508753.155703.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-07-2026 16:16:46 200.000,00 320D60703TQ8TS7R  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 16:18:18 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 16:19:48 300.000,00 ZP7D3EIUMR5S Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 16:24:13 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 16:26:37 100.000,00 CT DEN:320T26703XVFWPRW ung ho ms 2026.174
03-07-2026 16:29:35 70.000,00 320D60703K592G7B  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 16:30:46 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 16:32:29 200.000,00 320D6070325Z7NLB  IBFT NGUYEN YEN NHI ung ho MS 2026.174 nguyen van hien
03-07-2026 16:45:10 200.000,00 CT DEN:320T26703YKY8H2F NGUYEN THI HA NHI chuyen tien ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 16:48:05 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 16:50:33 200.000,00 320D60703T2CHMD4  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184095020075
03-07-2026 16:52:49 100.000,00 126D60703014TB30  Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26184741733602
03-07-2026 16:57:37 100.000,00 320D60703C2ACMDH  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184700440247
03-07-2026 17:00:25 200.000,00 CT DEN:320T26703Z635KHZ Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 17:13:36 100.000,00 CT DEN:320T26703ZPGW4AM Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 17:19:34 200.000,00 320D607035WS8USH  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184536112746
03-07-2026 17:22:44 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 17:27:58 200.000,00 136000888365-0989848845-Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 17:36:06 100.000,00 CT DEN:320T267040K70PHJ Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 17:50:38 200.000,00 CT DEN:320T2670414DNSDU Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 17:53:34 200.000,00 CT DEN:320T26704189M2G0 Ung ho MS 2026.174  anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 17:55:34 100.000,00 HAN THU TRANG ung ho MS 2026.174 nguyen van hien
03-07-2026 17:56:15 200.000,00 CT DEN:320T267041BTZRS0 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 17:57:48 80.000,00 CT DEN:320T267041DVRZXT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 17:59:33 500.000,00 320D6070382MNK5Q  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184896027110
03-07-2026 18:02:17 200.000,00 Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien)
03-07-2026 18:09:24 300.000,00 320D607036VZLG38  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 18:11:00 200.000,00 CT DEN:126T267041XA3PUV Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 18:15:52 30.000,00 320D607035PCBSTW  Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184742599035
03-07-2026 18:41:10 200.000,00 320D60703GSS13ND  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 18:44:27 100.000,00 CT DEN:320T2670437G7M7U Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 18:45:13 300.000,00 126D60703B1UCPKT  Ung ho Ms 2026.174 a Nguyen Van Hien FT26184075831112
03-07-2026 18:45:40 100.000,00 320D60703U0VWZ14  Ung ho MS 2026.174 FT26184829015726
03-07-2026 18:47:24 100.000,00 CT DEN:320T267043BCHXE3 MBVCB.14952411819.041253.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0211000471904 BUI KIM HUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-07-2026 18:47:35 300.000,00 CT DEN:320T267043BLRVU0 Vietinbank;110628136866;ung ho Ms 2026.174 anh Nguyen Van hien
03-07-2026 18:51:20 100.000,00 320D60703ZCREUX3  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 19:06:23 200.000,00 CT DEN:320T2670442EREXQ Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu
03-07-2026 19:10:34 100.000,00 CT DEN:320T2670447Z1VQT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 19:12:52 200.000,00 CHU THI NHAN chuyen tien ung ho ms 2026174 nguyen van hien
03-07-2026 19:21:43 100.000,00 320D607036ZVJFTZ  Ung ho ma so 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184749147539
03-07-2026 19:27:37 200.000,00 320D60703SSDR4E1  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184334004071
03-07-2026 19:28:52 50.000,00 320D60703TPKNVFA  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 19:28:54 200.000,00 TA HUY BINH UH MS2026.174 nguyen van hien. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
03-07-2026 19:35:47 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
03-07-2026 19:38:07 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 19:38:33 100.000,00 CT DEN:126T267045AX3HQZ Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu
03-07-2026 19:53:36 200.000,00 CT DEN:320T267045WSRK64 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 19:56:42 55.555,00 320D60703D14JZ7J  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 20:22:56 100.000,00 126D60703NCJR9SJ  ung ho be Ta Anh Tu. mong be mau khoe
03-07-2026 20:24:14 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 20:25:56 200.000,00 CT DEN:320T2670475GWFDT MBVCB.14954182129.166455.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9785257286 DOAN THI NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-07-2026 20:56:51 100.000,00 320D60703EN7EJEB  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 21:03:34 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 21:20:07 200.000,00 CT DEN:320T267049916SW1 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 21:25:30 500.000,00 CT DEN:320T267049G5CT9V Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 21:35:58 100.000,00 CT DEN:320T267049VZEUX0 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 21:37:26 300.000,00 320D6070384WWQ2M  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 21:39:30 100.000,00 CT DEN:320T26704A0MY68T Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
03-07-2026 21:40:08 100.000,00 320D60703NV4M2SA  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 21:48:56 100.000,00 CT DEN:320T26704AD361R3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 21:55:20 100.000,00 CT DEN:320T26704AMJML9U Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 21:56:39 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 22:02:29 200.000,00 CT DEN:320T26704AWZXWSF MBVCB.14955525449.023374.ung ho MS 2026174.CT tu 0011004353312 NGUYEN CAM CHAU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-07-2026 22:09:24 100.000,00 320D60703GTLG3CJ  Ung ho MS 2026.174 FT26184066869852
03-07-2026 22:19:01 300.000,00 CT DEN:320T26704BJU9HDX Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 22:19:49 100.000,00 320D60703J4SNBZ7  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184306159020
03-07-2026 22:22:44 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 22:25:31 50.000,00 320D60703UTZRDGY  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 22:27:41 30.000,00 320D60703GUVHGEL  IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
03-07-2026 22:30:05 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 22:42:01 500.000,00 320D60703283AWLC  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185773667267
03-07-2026 22:38:28 300.000,00 CT DEN:126T26704CAH0W2X Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
03-07-2026 22:44:01 100.000,00 320D60703T8JBBL1  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 23:03:48 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 23:12:25 200.000,00 320D60703JDZFUKS  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185698719185
03-07-2026 23:15:12 150.000,00 ung ho MS 2026.174 anh nguyen van hien
03-07-2026 23:15:39 100.000,00 ZP7D3EJ142K8 Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van
03-07-2026 23:17:33 50.000,00 CT DEN:320T26704DU43UZM Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 23:28:23 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 23:28:48 200.000,00 136050117164-0962111529-Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
03-07-2026 23:33:21 50.000,00 320D60703DCWBHXM  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185330513380
03-07-2026 23:37:15 500.000,00 320D60703460PFM8  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185205090879
03-07-2026 23:38:23 100.000,00 CT DEN:320T26704EMMRX5P MBVCB.14956149955.463641.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1025044060 HUYNH NGOC PHUONG ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-07-2026 01:45:20 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien; thoi gian GD:04/07/2026 00:02:54
04-07-2026 01:59:31 150.000,00 Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien); thoi gian GD:04/07/2026 00:40:31
04-07-2026 02:06:20 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.174 ( anh nguyen van hien ); thoi gian GD:04/07/2026 01:04:46
04-07-2026 03:39:01 50.000,00 CT DEN:320T26706BWZW70Y ung ho MS 2026.174
04-07-2026 04:22:27 200.000,00 320D60704UTXKMBA  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185031821450
04-07-2026 05:05:18 200.000,00 320D60704T67XUZ6  Ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien FT26185298910881
04-07-2026 05:36:42 100.000,00 CT DEN:320T26706GGE6Z51 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 06:09:45 100.000,00 ung ho MS 2026. 174 ( anh nguyen van hien )
04-07-2026 06:13:08 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 06:19:26 200.000,00 320D60704LJ1NJST  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 06:30:02 100.000,00 320D60704732NE98  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 06:40:36 200.000,00 CT DEN:320T26706JYT9R8K Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 06:52:57 50.000,00 320D60704P9D7Q0C  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185950011572
04-07-2026 07:04:20 100.000,00 VO NGOC HOANG Chuyen tien Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien)
04-07-2026 07:07:38 500.000,00 320D60704S4E8KB0  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185069713850
04-07-2026 07:26:26 100.000,00 CT DEN:320T26704YTQDXZX MS 2026.174
04-07-2026 07:26:59 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 07:37:20 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 07:47:05 200.000,00 320D607041A6YRWP  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185460935941
04-07-2026 08:10:18 30.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
04-07-2026 08:10:43 300.000,00 320D60704F6SM794  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185002830152
04-07-2026 08:12:58 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 08:24:39 20.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 08:27:01 50.000,00 ung ho ma so 2026.175
04-07-2026 08:27:36 50.000,00 ung ho ma so 2026.174
04-07-2026 08:27:53 200.000,00 CT DEN:320T2670516V4L2L MBVCB.14958213281.941543.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1015263141 LE THU UYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-07-2026 08:55:53 50.000,00 CT DEN:320T2670529UGG8N MBVCB.14958583807.192956.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0071001247433 DO THI KIM HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-07-2026 09:04:35 50.000,00 CT DEN:320T267052MB1WAH Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
04-07-2026 09:14:24 1.000.000,00 320D60704D4W1FUW  Ung ho MS 2026.174( anh nguyen van hien)
04-07-2026 09:18:00 100.000,00 CT DEN:320T26705351Z21P Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 09:18:08 100.000,00 Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien)
04-07-2026 09:25:40 200.000,00 CT DEN:320T267053F61A8M Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
04-07-2026 09:26:36 1.000.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
04-07-2026 09:39:59 200.000,00 CT DEN:320T26705402Y785 UH MS 2026.175 Luong Van Vien
04-07-2026 09:42:41 500.000,00 Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien)
04-07-2026 09:46:40 300.000,00 CT DEN:320T2670548WGD57 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 09:54:01 200.000,00 CT DEN:320T267054JLH4V7 MBVCB.14959343106.717851.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1015179026 BUI THI THU THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-07-2026 10:01:01 500.000,00 CT DEN:320T267054TUZ4BW Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 10:10:47 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 10:11:42 100.000,00 320D607042W0C7RM  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 10:18:51 100.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
04-07-2026 10:25:32 200.000,00 320D60704WVH2KKC  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185707302783
04-07-2026 10:36:27 30.000,00 320D607046V5VH1J  ung ho MS 2026.175 ( anh Luong Van Vien )
04-07-2026 10:40:43 100.000,00 320D60704D9PMG7V  IBFT Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
04-07-2026 10:44:18 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 10:44:58 200.000,00 CT DEN:320T267056HW62FH Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
04-07-2026 10:45:22 200.000,00 CT DEN:320T267056JEH9US Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 10:46:45 300.000,00 CT DEN:320T267056L8GDEN MBVCB.14960083295.200139.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9968877136 PHAN THI THUY LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-07-2026 10:50:32 100.000,00 CT DEN:320T267056R8EKRJ Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
04-07-2026 10:52:13 1.000.000,00 CT DEN:320T267056TFJPNA Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
04-07-2026 10:58:39 200.000,00 320D6070474N3GPA  ung ho MS 2026.175 anh Luong van Vien FT26185023330865
04-07-2026 11:08:04 100.000,00 320D607049B3U3CU  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185022006267
04-07-2026 11:14:47 100.000,00 320D607046GB16N4  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-040726-11:14:47 6185ASCB028XIVGM
04-07-2026 11:26:08 100.000,00 320D6070497T781R  Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
04-07-2026 11:51:37 200.000,00 320D60704R44PTL4  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 11:53:17 150.000,00 TA HUY BINH UH MS2026.175 luong van vien. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
04-07-2026 11:58:13 100.000,00 136111757620-0971011390-Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
04-07-2026 11:59:22 200.000,00 CT DEN:320T267059E4MW9Z Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 12:10:05 100.000,00 CT DEN:320T267059UA7MEM Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 12:13:27 100.000,00 CT DEN:320T267059YRAHCW Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
04-07-2026 12:17:55 100.000,00 CT DEN:126T26705A4MNC5A Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
04-07-2026 12:20:11 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 12:34:43 300.000,00 320D60704LJECMN4  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
04-07-2026 12:35:06 500.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
04-07-2026 12:36:19 100.000,00 CT DEN:320T26705AUXQA51 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
04-07-2026 12:41:34 50.000,00 Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien). Nam Mo A Di Da Phat
04-07-2026 12:48:34 200.000,00 320D60704AU59RUF  UNG HO MS 2026.174  . ANH NGUYEN VAN HIEN-040726-12:48:34 6185ASCB028SA1ID
04-07-2026 12:53:59 200.000,00 CT DEN:320T26705BJ8QFUJ Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 12:56:45 100.000,00 UNG HO MS 2026.173 (be Ta Thanh Van)
04-07-2026 12:56:46 20.000,00 CT DEN:320T26705BMXN310 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 12:59:51 400.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
04-07-2026 13:50:10 100.000,00 320D60704HDSN4ZF  MS 2026.175 ANH LUONG VAN VIEN FT26185220557524
04-07-2026 13:56:27 200.000,00 320D60704HLXTVTM  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien-040726-13:56:26 6185ASCB028STKEA
04-07-2026 14:02:04 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 14:04:38 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 14:22:44 100.000,00 CT DEN:320T26705EZFGGPT ung ho ms 2026.174
04-07-2026 14:24:41 200.000,00 PHAN NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien)
04-07-2026 14:32:04 100.000,00 CT DEN:320T26705FBSGZRR MBVCB.14962972675.980032.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0011003043653 DINH THI THANH HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-07-2026 14:37:35 100.000,00 320D60704KPRXJNM  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185131102465
04-07-2026 14:40:24 200.000,00 CT DEN:320T26705FNT7H17 MBVCB.14963068684.037824.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0951004174461 HUYNH THI MY LANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-07-2026 14:42:04 100.000,00 CT DEN:320T26705FQZVE6P Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 14:55:13 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 14:59:26 30.000,00 LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien)
04-07-2026 15:07:19 100.000,00 ung ho MS 2026 .173 ( be Ta Thanh Van )
04-07-2026 15:45:31 500.000,00 126D60704027V7XN  ung ho truong thi tinh ms 2026.162 FT26185013894727
04-07-2026 15:50:19 50.000,00 320D607041WME8KJ  Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien)
04-07-2026 16:42:31 50.000,00 CT DEN:320T26705LE1XJA9 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
04-07-2026 16:43:00 50.000,00 CT DEN:320T26705LEPK23Q Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
04-07-2026 17:15:20 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 17:19:17 50.000,00 CT DEN:320T26705MULJ2YH Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
04-07-2026 17:21:36 100.000,00 Ung ho MS 2026.175( Anh Luong Van Vien)
04-07-2026 17:27:58 300.000,00 CT DEN:320T26705N62M2VS Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 17:31:44 100.000,00 320D607043WJM04D  Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26185187462611
04-07-2026 17:48:30 100.000,00 320D607045FXAC5P  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185198681364
04-07-2026 17:53:06 110.000,00 CT DEN:126T26705P59BWVB MBVCB.14965986774.945582.gd,c QM va NM ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-07-2026 17:57:40 110.000,00 CT DEN:126T26705PBA79VX MBVCB.14966077209.003800.gd, QM va NM ung ho MS 2026.173 Ta Thanh Van.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-07-2026 18:06:49 110.000,00 CT DEN:126T26705PPCJBFJ MBVCB.14966239094.115920.gd,c QM va NM ung ho MS 2026.171 anh  Duong Van Huy.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-07-2026 18:12:19 110.000,00 CT DEN:126T26705PWMYD8N MBVCB.14966343017.182214.gd,c QM va NM ung ho MS 2026.169 Mo Van Hoanh.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-07-2026 18:59:00 100.000,00 320D60704454T3QC  Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
04-07-2026 19:00:47 100.000,00 CT DEN:320T26705RSMLZ4A Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
04-07-2026 19:11:45 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
04-07-2026 19:25:20 100.000,00 CT DEN:320T26705SR1Y0AG Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
04-07-2026 19:34:32 500.000,00 320D60704J80F997  UNG HO MS 2026174 ANH NGUYEN VAN HIEN
04-07-2026 19:44:42 100.000,00 CT DEN:126T26705TGMG9QJ ung ho ms 2026.175 anh Luong Van Vien
04-07-2026 19:52:19 250.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
04-07-2026 20:23:41 100.000,00 320D60704SHTYGV1  IBFT UH MS 2026.174 Nguyen Van Hien
04-07-2026 20:24:57 300.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
04-07-2026 20:25:01 100.000,00 320D60704VB9JPWJ  Ung ho MS 2026.173
04-07-2026 20:30:25 100.000,00 VO DAI THAI HOA Chuyen tien Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van)
04-07-2026 21:06:51 100.000,00 320D60704PZNXCP6  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187665776725
04-07-2026 21:09:55 150.000,00 320D60704DX0YGCZ  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26187011855900
04-07-2026 21:14:37 100.000,00 320D60704SFYBX9L  Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26187896700600
04-07-2026 21:21:57 500.000,00 320D60704VQT052G  Thuy An Ung ho MS2026.174  anh Nguyen Van Huyen FT26187773929091
04-07-2026 21:27:14 1.000.000,00 320D607042SN6CUN  NGUYEN THI DUNG UNG HO MS 2026.174  NGUYEN VAN HIEN-040726-21:27:13 6185ASCB02899PS8
04-07-2026 21:36:08 500.000,00 CT DEN:320T26705XTT59VH Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
04-07-2026 21:48:14 100.000,00 Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien)
04-07-2026 21:48:54 100.000,00 320D60704W5WK51A  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187079600321
04-07-2026 22:06:32 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.175 ( anh luong van vien )
04-07-2026 22:16:59 100.000,00 CT DEN:320T26705ZDR4XMY Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
04-07-2026 22:18:38 50.000,00 126D60704FWJUTVF  PHAM THI THANH HOA chuyen tien uh ms 2026131
04-07-2026 22:32:05 300.000,00 CT DEN:126T26705ZZP6E4T Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu
04-07-2026 22:42:08 100.000,00 CT DEN:320T267060CY1ZKE Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
05-07-2026 01:23:17 50.000,00 320D607042BU8TW4  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien; thoi gian GD:04/07/2026 23:45:25
05-07-2026 01:52:22 100.000,00 320D60705ZFX2B3L  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien; thoi gian GD:05/07/2026 00:59:49
05-07-2026 06:22:14 50.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
05-07-2026 07:18:47 200.000,00 PHUNG KHAC CHUONG Chuyen tien MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien)
05-07-2026 07:39:29 200.000,00 320D60705E9W14TX  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187640829651
05-07-2026 07:46:53 200.000,00 CT DEN:320T26706MJB6RV3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
05-07-2026 07:59:55 500.000,00 Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien)
05-07-2026 08:14:00 200.000,00 CT DEN:320T26706NL4NSP3 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
05-07-2026 08:16:26 300.000,00 320D6070539C1F94  Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
05-07-2026 08:18:48 30.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
05-07-2026 08:21:04 100.000,00 CT DEN:320T26706NVFNGSG MBVCB.14972350447.277139.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0381000534155 PHAM THUY OANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-07-2026 08:24:47 100.000,00 126D60705KKZGS2E  Tu thien  MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien) - 2 vo chong ngheo ungthu QTri
05-07-2026 08:26:27 100.000,00 CT DEN:320T26706P2KDLNK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
05-07-2026 08:32:06 50.000,00 CT DEN:320T26706PA18E4W Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
05-07-2026 08:42:22 100.000,00 Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien)
05-07-2026 08:46:20 200.000,00 CT DEN:320T26706PUUK3J6 MBVCB.14972687730.520479.MS 2026.176(tran thi thu hien).CT tu 0251002726884 HOANG THI KIM DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-07-2026 08:51:43 500.000,00 CT DEN:320T26706Q1XN62Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
05-07-2026 09:03:12 200.000,00 CT DEN:320T26706QH3BLYC Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
05-07-2026 09:10:11 100.000,00 320D60705XRW8CHM  ms2026.176 tran thi thu hien, ma GD 100000156461325
05-07-2026 09:24:02 200.000,00 MS 2026 176 chi Tran thi Thu Hien
05-07-2026 09:34:35 100.000,00 MS2026174 Ng van Hien
05-07-2026 09:42:30 300.000,00 320D60705P22KDLV  Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
05-07-2026 09:52:38 200.000,00 CT DEN:320T26706SECV301 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
05-07-2026 09:58:28 200.000,00 320D60705ASB73PR  Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
05-07-2026 10:54:36 300.000,00 320D60705T4R1G5S  Hoang HaiNguyen Thu Hang Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
05-07-2026 10:58:32 500.000,00 320D607056VDQK75  Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien-050726-10:58:32 6186ASCB0283H954
05-07-2026 11:13:24 300.000,00 320D60705DV4Z0Y6  Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
05-07-2026 11:36:22 100.000,00 320D60705BXGX0NP  Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
05-07-2026 11:41:07 300.000,00 CT DEN:320T26706WMMKMX1 GD Quan Man ung ho MS 2026.176. Chi Tran Thi Thu Hien
05-07-2026 11:51:30 100.000,00 CT DEN:320T26706X1BQ4U7 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
05-07-2026 11:51:47 200.000,00 320D60705SGN1MLN  Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
05-07-2026 11:55:11 100.000,00 CT DEN:320T26706X6741JB MBVCB.14975534376.447271.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-07-2026 12:02:49 200.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
05-07-2026 12:10:59 100.000,00 320D60705D0ER5GM  Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
05-07-2026 12:11:19 300.000,00 CT DEN:320T26706XTHX3