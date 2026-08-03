Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

01/07/2026 5.000,00 6182IBT1kC4FXHCI.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc FT26183537344540.20260701.231612.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

01/07/2026 5.000,00 6182IBT1kC4FXBKW.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho 2026.171 FT26183727455904.20260701.231433.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

01/07/2026 5.000,00 6182IBT1kC4FXD2H.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26183232646500.20260701.231245.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

01/07/2026 6.868,00 6182MSCBD2WT5PF6.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260701.230904.872866868.DUONG ANH THUY.970422

01/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.14926176188.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0451000312752 PHAM THI TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#02009704880701225746202690z2051948.5389.4123.225746

01/07/2026 100.000,00 Ung Ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#0200970488070122383520268zro022849.5389.60008.223835

01/07/2026 100.000,00 6182IBT1kC4F69IJ.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26183506690075.20260701.223501.19831359369026.VND--NGUYEN THI TRANG.970407

01/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135736791599.20260701.135736791599-0904904143_Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy

01/07/2026 100.000,00 6182TPBVI211SKMY.ng ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260701.221240.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

01/07/2026 300.000,00 6182SHBAP224R4PX.NGUYEN THI THU HUYEN chuyen tien.20260701.221207.1026383399.NGUYEN THI THU HUYEN.970443

01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14925679353.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0501000205587 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 150.000,00 MBVCB.14925678339.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0071003901739 TRAN THI TANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 10.000,00 MBVCB.14925639268.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.172(anh Vi Van Chuc).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 100.000,00 6182IBT1kC4FIAT4.Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc FT26183757981815.20260701.214552.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

01/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807012139432026osc2898307.5388.56735.213943

01/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097040507012127302026FQWZ074961.5189.2364.212730

01/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135728691804.20260701.135728691804-0961282794_Ung ho Tri an thang 7

01/07/2026 20.000,00 6182MSCBD2WTCB1W.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Vi Van Chuc Ms 2026172.20260701.204002.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14923790811.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1047050332 THAI MINH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097040507011946422026GMC4051205.5390.6588.194642

01/07/2026 200.000,00 NGUYEN THI THUY chuyen tien ung ho 2026.170 em xa duc hung#SP#020097041507011940192026D94C546768.5387.65208.194019

01/07/2026 20.566,00 6182IBT1kC4LNWRP.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh FT26182944576075.20260701.193855.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

01/07/2026 50.000,00 6182IBT1kC4LHFJ8.ung ho ma so 2026.172, anh Vi Van Chuc FT26182003046649.20260701.192338.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

01/07/2026 300.000,00 MBVCB.14922304865.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.172(ANH VI VAN CHUC), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097040507011817402026IDIE072261.5387.94473.181740

01/07/2026 200.000,00 6182IBT1kC4HLVL9.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26182014316286.20260701.180724.19036059153019.VND-TGTT-BUI TIEN VAN.970407

01/07/2026 1.000.000,00 CO NGA TRAN 6678 BD UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-010726-18:02:59 UPRP165376#SP#020097041607011803002026UPRP165376.5387.94095.180300

01/07/2026 50.000,00 6182IBT1kC4H44ZB.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2026.171 Duong Van Huy FT26182806800404.20260701.174845.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407

01/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135696309330.20260701.135696309330-0343882448_Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc

01/07/2026 100.000,00 6182IBT1aWFH1CJ9.ms 2026.166 giup hoang nhat khang.20260701.172220.185001060000009.VU THI XUAN .970409

01/07/2026 400.000,00 6182SGTTH2M18VB7.IBFT ung ho NS 2026.170. em Xa Duc Hung.20260701.171454.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403

01/07/2026 100.000,00 TRAN XUAN SINH chuyen tien ung ho ma so2026.171 anh huy bi bong.#SP#020097042207011653012026TF68312352.5387.86416.165257

01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14920419544.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14920415380.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14919980552.uh duong van HUY.CT tu 0071002568916 PHAM CHINH AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 200.000,00 6182TPBVI211LPXU.NGUYEN THI THU THUY chuyen tien.20260701.161723.80775505868.NGUYEN THI THU THUY.970423

01/07/2026 500.000,00 MBVCB.14919813603.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 20.000,00 MBVCB.14919734416.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 100.000,00 6182IBT1iJKI7TBS.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260701.155924.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

01/07/2026 300.000,00 6182VNIB028RD7CM.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260701.155322.626704060063854.NGUYEN THI BICH CHAU.970441

01/07/2026 300.000,00 NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026 171 anh duong van huy#SP#020097042207011527152026E2ZD614930.5390.45403.152716

01/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh-010726-15:25:39 3KGl808961#SP#0200970416070115254020263KGl808961.5388.36413.152540

01/07/2026 300.000,00 6182IBT1iJKIBV44.NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026 169 em mo van hoanh.20260701.152423.0905479777.NGUYEN THANH HA.970432

01/07/2026 2.000,00 6182MSCBD2WF1SZW.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260701.152045.0373095162.PHAM THANH THAO.970422

01/07/2026 2.000,00 6182MSCBD2WF1T22.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260701.151855.0373095162.PHAM THANH THAO.970422

01/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097040507011514092026KSCT055349.5189.70832.151404

01/07/2026 286.000,00 MBVCB.14918941787.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0811000023895 LY VO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042207011504422026WTDL245049.5387.19207.150442

01/07/2026 500.000,00 MBVCB.14918819719.PHAM THI MEN chuyen tien:ung hoMS:2026.172(anh vi van chuc).CT tu 1035550734 PHAM THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 50.000,00 MBVCB.14918711144.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0351001240555 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 100.000,00 6182IBT1kC469Y54.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26182676061175.20260701.141914.19033604450019.VND-TGTT-LE THI KIM YEN.970407

01/07/2026 61.167,00 ms2026.172#SP#020097042207011414012026KGEM466029.5389.54399.141356

01/07/2026 50.000,00 6182VNIB028REYF4.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260701.140937.036704060013788.DO QUANG HUY.970441

01/07/2026 50.000,00 MBVCB.14918150586.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 50.000,00 6182SHBAP22RULZN.MS 2026.172 anh Vi Van Chuc.20260701.140138.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443

01/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung-010726-13:54:35 Zijy185215#SP#020097041607011354352026Zijy185215.5389.63760.135435

01/07/2026 100.000,00 6182IBT1kC4ERVQA.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26182926937900.20260701.135110.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

01/07/2026 200.000,00 6182IBT1kC4ER91I.Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc FT26182660180705.20260701.135053.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

01/07/2026 50.000,00 6182MCOBQ2AZ15H3.Ung ho ms2026.172 vi van chuc.20260701.134949.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

01/07/2026 1.000.000,00 6182MCOBQ2AZ15CD.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260701.134852.02001012934798.DANG NGOC NHA.970426

01/07/2026 500.000,00 6182IBT1kC4E37VL.Ung ho Ms 2026.172 vi van chuc FT26182065094024.20260701.134526.19033973346012.VND-TGTT-CUNG VAN TOAN.970407

01/07/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097042207011343322026YMDD552793.5390.13745.134332

01/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807011343052026sbq3049079.5388.11795.134305

01/07/2026 200.000,00 6182TPBVI21BIML1.Ung ho MS 2026.172 Vi Van Chuc.20260701.134259.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

01/07/2026 100.000,00 6182TPBVI21BD5CU.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260701.133810.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

01/07/2026 50.000,00 MBVCB.14917739993.Ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy).CT tu 0021000409691 HOANG VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14917747870.NGUYEN THI HIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14917710335.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.151 (Be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 3.000.000,00 MBVCB.14917676868.Nguyen Thi Mich (phap danh Dieu Hien) Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 0371000421263 DANG VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THAM chuyen tien ung ho MS 2026.172 anh Vi van chuc#SP#020097040507011323002026RNAF060761.5390.23173.132300

01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14917652526.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 50.000,00 6182ORCOQ2AZB5NS.LOC HO TRO MS 2026.172 VIVANCHUC.20260701.132224.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

01/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#020097040507011321512026NM54057464.5390.16941.132151

01/07/2026 200.000,00 6182IBT1kC4EET4X.Ung ho MS 2026.172 FT26182073980205.20260701.132128.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

01/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc-010726-13:20:19 qV42693987#SP#020097041607011320192026qV42693987.5387.11712.132019

01/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048807011319312026669m993031.5387.7576.131925

01/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#0200970415070113161320268I39848430.5387.93170.131613

01/07/2026 100.000,00 6182TPBVI21BH77H.Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh.20260701.131517.01432214001.PHAM NGOC THANH.970423

01/07/2026 100.000,00 6182TPBVI21BHNYF.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260701.131331.01432214001.PHAM NGOC THANH.970423

01/07/2026 200.000,00 6182TPBVI21BH3XY.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260701.131222.01432214001.PHAM NGOC THANH.970423

01/07/2026 20.566,00 6182IBT1kC4EANNM.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26182598939031.20260701.130803.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

01/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-010726-13:02:01 5PoI405759#SP#0200970416070113020120265PoI405759.5387.28684.130201

01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14917408321.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0381002488118 DUONG THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 100.000,00 6182IBT1kC4EUJAL.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26182330078292.20260701.124458.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407

01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14917225930.Ung ho MS 2026.170(e xa duc hung).CT tu 1030363180 NGUYEN THI NHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 1.000.000,00 6182IBT1d1UC6D49.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260701.124127.97042292S32e8c8000000000427713.MBBANK IBFT.970422

01/07/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042207011241172026INDX583523.5390.29924.124113

01/07/2026 200.000,00 6182IBT1kC4EIM72.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26182504669330.20260701.123928.197968.TIEU CAM THU.970407

01/07/2026 400.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135656155521.20260701.135656155521-0776228518_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung

01/07/2026 100.000,00 6182IBT1kC4E9BB5.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26182935710973.20260701.122545.19036390910016.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRINH.970407

01/07/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135655067372.20260701.135655067372-0899891178_MS2026171 Duong Van Huy

01/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135651089502.20260701.135651089502-0909308050_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung

01/07/2026 20.000,00 MBVCB.14916446638.TRAN VAN DONG chuyen tienvi van chuc.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 200.000,00 6182IBT1iJKMHRUL.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 172 VI VAN CHUC.20260701.114550.247529918.LE THI HOA.970432

01/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.171 - Anh Duong Van Huy tai TP Hai Phong bi bong dien mat 2 tay- 1 chan tai BV Vien Bong Quoc Gia#SP#020097040507011143072026DGK5012965.5387.78481.114307

01/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488070111333120266zhu662699.5189.15422.113331

01/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh#SP#0200970488070111321620268b49657694.5389.5786.113216

01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14916091212.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041507011125482026zx89493125.5389.63797.112548

01/07/2026 100.000,00 6182ABBKP22R171H.ung ho anh vi van Chuc ms 2026 172.20260701.112151.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425

01/07/2026 100.000,00 6182TPBVI21BKQB9.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260701.111633.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423

01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14915816601.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0011001657680 HO THI LAM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 100.000,00 6182SGTTH2MBVWD2.IBFT Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260701.110747.0792424297.LE THANH THIEN THU.970403

01/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970488070111063720265kub556442.5189.37616.110637

01/07/2026 50.000,00 MBVCB.14915747182.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 50.000,00 MBVCB.14915735566.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14915699918.ANH DUONG UH MS 2026.170 ( E XA DUC HUNG).CT tu 0701000452853 VO THI XUAN LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 100.000,00 UH MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-010726-11:03:17 N6rZ470863#SP#020097041607011103172026N6rZ470863.5390.15525.110317

01/07/2026 100.000,00 NGUYEN VAN DONG chuyen tien ung ho MS 2026 .172 anh vi van chuc#SP#020097042207011100002026S801963099.5388.95627.110001

01/07/2026 300.000,00 MBVCB.14915638252.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 1016309064 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14915557822.ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 300.000,00 6182IBT1iJKMANXQ.Ms 2026-171 uh anh Duong Van Huy.20260701.105253.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

01/07/2026 300.000,00 6182IBT1iJKMATAU.Ms 2026-172 uh anh Vi Van Chuc.20260701.105136.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

01/07/2026 300.000,00 6182IBT1kC4K1CDQ.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26182055587104.20260701.104907.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407

01/07/2026 500.000,00 6182IBT1kC4KJZ7C.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26182628228706.20260701.104805.19021685816014.VND-TGTT-TRAN THUY VAN.970407

01/07/2026 500.000,00 NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.172 ANH VI VAN CHUC-010726-10:43:06 XATq776775#SP#020097041607011043062026XATq776775.5189.97685.104301

01/07/2026 300.000,00 6182TPBVI21BE24P.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260701.103840.01723256101.VO HOANG HUY.970423

01/07/2026 300.000,00 MBVCB.14915340075.NGUYEN VIET KHANH chuyen tien ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc ).CT tu 0021000727025 NGUYEN VIET KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 10.000,00 MBVCB.14915270700.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14915208394.ung ho ms 2026.170 ( em Xa Duc Hung).CT tu 0071004390727 NGUYEN DINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 300.000,00 MBVCB.14915156362.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 300.000,00 MBVCB.14915134465.DANG THI LIEN chuyen tien(2026172 MS anh vi van chuc.CT tu 9427326868 DANG THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 500.000,00 MBVCB.14914882522.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0451001395104 CAO THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 100.000,00 6182IBT1iJKMUR3P.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260701.100320.0984041991.DAO DUC VINH.970432

01/07/2026 50.000.000,00 ung ho quy chung bao vietnamnet#SP#020097042207010957462026H4YR258044.5389.42223.095747

01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14914626403.ms 2026 172 anh VI VAN CHUC.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 172 ANH VI VAN CHUC-010726-09:45:25 ZMap385018#SP#020097041607010945252026ZMap385018.5390.76160.094525

01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14914608284.ms 2026 171 anh DUONG VAN HUY.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14914597170.ms 2026 170 em XA DUC HUNG.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/07/2026 20.000,00 6182MSCBD2WCURE5.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260701.094204.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

01/07/2026 250.000,00 MBVCB.14914562860.ms 2026 169 em MO VAN HOANH.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.172 ANH VI VAN CHUC-010726-09:39:52 fQMA807636#SP#020097041607010939522026fQMA807636.5388.45888.093953

01/07/2026 20.000,00 MBVCB.14914538207.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9912580127 HOANG MAI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 30.000,00 MBVCB.14914507797.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14914449837.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 200.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026. 172 a Vi Van Chuc#SP#020097048807010931502026dl48219803.5387.7474.093151

01/07/2026 50.000,00 6182IBT1kC47DKBR.Giup ma so 2026.172 FT26182202233467.20260701.093118.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14914316421.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0431000216412 TRAN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807010922462026xyh0189858.5390.64969.092246

01/07/2026 50.000,00 6182MCOBQ2ATHEDD.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260701.091636.03101010965538.HOANG VIET.970426

01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14914216214.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.171.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 500.000,00 MBVCB.14914200573.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14914157759.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.172 ( anh Vi Van Chuc).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807010908382026pxti144050.5389.3482.090833

01/07/2026 200.000,00 6182VNIB028ZXXGW.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260701.090133.557228.HA THI PHUONG MAI.970441

01/07/2026 100.000,00 6182IBT1kC4G3ZN8.ung ho MS 2026.172 anh vi van chuc FT26182920064007.20260701.085749.19028313610015.VND-TGTT-HUYNH BINH PHI.970407

01/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#020097042207010854472026ZYOQ107374.5189.46256.085447

01/07/2026 10.000,00 6182TPBVI21BTL3Y.quyen gop.20260701.084347.01572346001.VO THANH PHU.970423

01/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097042207010838362026COMK735238.5387.85030.083836

01/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.171 Duong Van Huy#SP#020097042207010835182026HKQ5839946.5390.73010.083519

01/07/2026 1.000.000,00 6182IBT1kC4G79XQ.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26182581821013.20260701.082929.111113686666.PHAM GIA TRANG.970407

01/07/2026 150.000,00 SHGD:10001353.DD:260701.BO:NGUYEN THI HUONG.Remark:NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2026 171 duong van huy

01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14913580175.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0421000468631 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048807010820472026ois9999734.5390.19923.082047

01/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#0200970422070108185520262NHX790373.5389.12955.081850

01/07/2026 20.000,00 MBVCB.14913461024.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 100.000,00 MBVCB.14913433131.Chuyen tien ung ho MS 2026 172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#0200970488070108103420261uy3969265.5189.84715.081034

01/07/2026 200.000,00 6182IBT1kC4GPI7K.Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc FT26182934868970.20260701.080746.19036646798014.VND-TGTT-NGUYEN NGOC YEN.970407

01/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HUU CO ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097040507010807112026DUVG013194.5390.72788.080711

01/07/2026 50.000,00 MBVCB.14913185870.MAI THI MY TRINH chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li.CT tu 9349563324 MAI THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 10.000,00 MBVCB.14913067830.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 300.000,00 MBVCB.14913057400.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 500.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 171 ( Duong Van Huy)#SP#020097041507010739362026PmXm638749.5189.82698.073936

01/07/2026 250.000,00 6182IBT1d1UCDTPB.Nhom vien gach nho ung ho 5 ma so 166 167 168 169 va 170.20260701.072749.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

01/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.172-anh Vi Van Chuc#SP#020097040507010727342026AWUS045094.5390.44879.072730

01/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.171 anh Duong Van Huy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704220701064439202683BE537827.5189.29576.064440

01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14912393863.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097041507010618232026zYuk459805.5189.82129.061823

01/07/2026 100.000,00 6182IBT1aWF6HSRN.VINH THINH: Ung ho MS 2026.171 (a Duong Van Huy).20260701.061021.700023568240.VINH THINH.970424

01/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970415070105595020266UTx433957.5390.52405.055945

01/07/2026 200.000,00 MBVCB.14912089423.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0951004174461 HUYNH THI MY LANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135599567469.20260701.135599567469-0397241620_Ung ho MS 2026170 Xa Duc Hung

01/07/2026 21.212,00 6182TPBVI21BBJ55.UHMS 2026.171 Mong GD Duong Van Huy-Nguyen Thi Tuoi,2 be Duong Huy Hieu,Gia Hung an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260701.031925.00005384949.VU HOANG LINH.970423

01/07/2026 200.000,00 TRINH NGOC THAO NGAN Chuyen tien ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097048807010258522026sspg413494.5389.33358.025847

01/07/2026 10.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135596542524.20260701.135596542524-0398857622_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung

01/07/2026 200.000,00 Haokungfu Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048807010237122026td9v409813.5388.22948.023707

01/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#02009704220701023429202687BE473683.5389.22094.023430

01/07/2026 100.000,00 6182VNIB028Z1PE1.ung ho ms 2026171 anh duong van huy.20260701.014508.764803718.NGUYEN THI THANH XUAN.970441

01/07/2026 20.000,00 6182TPBVI21BA8X4.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260701.011630.02177010301.VU DUC HUY.970423

01/07/2026 100.000,00 6182IBT1iJKV4PY1.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260701.005546.0942316967.HO VAN DUC.970432

01/07/2026 2.000,00 6182IBT1fJCSR541.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260701.000614.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

02/07/2026 100.000,00 6183SGTTH2MCKFFX.IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.225927.050058205157.HO THI MY HA.970403

02/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:soc gau ung ho ms 2026 173 be thanh van#SP#020097040507022257512026NEVJ097523.5387.86468.225751

02/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207022253032026Z09H316441.5389.77734.225303

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14940785780.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0451000434811 PHAM THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14940764899.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1015650036 NGUYEN NANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 240.000,00 6183IBT1kCA9MUWX.Ung ho MS 2026.173 Be Ta Thanh Van FT26184069272597.20260702.224523.19076244838011.VND-TGTT-DANG THI THANH.970407

02/07/2026 20.000,00 6183IBT1iJK5FFRW.Ung ho MS 2026-173 be Ta Thanh Van.20260702.223240.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14940658382.UNG HO MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 200.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 172 ( Vi Van Chuc)#SP#020097041507022230402026ZeFc155284.5189.28594.223040

02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807022222182026m90p673234.5387.6116.222212

02/07/2026 200.000,00 6183IBT1aWFTH5VZ.UNG HO MS 2026173 BE TA THANH VAN.20260702.222212.700014863822.PHAM THI HONG.970424

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14940549510.VU LE XUAN ung ho ms 2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507022212152026S7OF032425.5389.76127.221209

02/07/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507022210182026JT8S028451.5387.69959.221018

02/07/2026 50.000,00 6183MSCBD2WEZ6UP.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.220915.9388388399.THACH LE THIEN PHUOC.970422

02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van, ma GD 100000155378000#SP#020097044907022209022026XJtb863736.5388.65791.220902

02/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507022207372026wp2e112150.5389.60851.220738

02/07/2026 10.000,00 MBVCB.14940418285.Huynh Thi Nga ,Nguyen Van Van ,Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507022201252026PX19009275.5189.39270.220125

02/07/2026 15.000,00 MBVCB.14940387095.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14940355971.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.173 TA THANH VAN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507022135502026QH88042023.5387.41407.213550

02/07/2026 100.000,00 6183ORCOQ2A4ZNEI.HUYNH THE HUY ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.20260702.213200.0336661210.HUYNH THE HUY.970448

02/07/2026 58.000,00 ms2026.173#SP#02009704220702213156202654JL775469.5189.25056.213157

02/07/2026 50.000,00 6183VNIB028EVN4U.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.213043.065704060053633.DINH MY LINH.970441

02/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#020097042207022124152026M4TA586588.5388.89513.212416

02/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.173 be ta thanh van#SP#020097040507022105552026U0VZ041223.5189.97935.210549

02/07/2026 500.000,00 MBVCB.14939541951.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0041000242670 NGUYEN HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 15.000,00 MBVCB.14939481019.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14939359271.Ung ho MS 2026.173.CT tu 0701000434167 TRAN HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 20.000,00 6183MSCBD2WW7DWT.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Ta Thanh Van ms 2026173.20260702.204253.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

02/07/2026 200.000,00 6183IBT1kCA2V545.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183320007574.20260702.204224.19032625908019.VND-TGTT-DANG THI THUY AN.970407

02/07/2026 500.000,00 6183IBT1iJK5B4D6.Ms 2026-173 uh be Ta Thanh Van.20260702.204122.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

02/07/2026 15.000,00 MBVCB.14939201764.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 100.000,00 6183IBT1kCA29CQ5.NGUYEN DUC HUNG chuyen ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183661579434.20260702.203314.848977777777.NGUYEN DUC HUNG.970407

02/07/2026 99.000,00 Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207022029462026BT4N125882.5390.92520.202946

02/07/2026 200.000,00 6183MSCBD2WWN26T.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.202946.9399999688888.VU DUC DUY.970422

02/07/2026 10.000,00 6183IBT1aWFTG2C1.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.163 (Em Quang Gia Huy).20260702.202751.0339306897.VU DUC TU.970437

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14939063724.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0081001089500 NGUYEN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 10.000,00 6183IBT1aWFTATSE.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.162 (Chi Truong Thi Tinh).20260702.202326.0339306897.VU DUC TU.970437

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14939026300.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0531000288243 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135872893965.20260702.135872893965-0973192724_Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van

02/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807022011152026u0zb279678.5388.75424.201115

02/07/2026 150.000,00 MBVCB.14938794339.ung ho 2026.173.CT tu 0721000603632 TO DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 100.000,00 6183MCOBQ2A4FT75.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.195927.09001011940166.NGUYEN PHI HAO.970426

02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021953402026rvyh211190.5390.62875.195340

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14938341526.ung ho MS 2026.169(em Mo Van Hoanh).CT tu 0181003084377 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 300.000,00 6183IBT1d1US129S.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260702.194225.970422Laef493000000000313446.MBBANK IBFT.970422

02/07/2026 100.000,00 HO HONG DIEP chuyen tien ung ho ms 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207021939042026J5K8780032.5390.68673.193905

02/07/2026 50.000,00 6183IBT1kCAC4XV2.ung ho ma so 2026.173, be Ta Thanh Van FT26183104233244.20260702.193803.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021935332026yttf138537.5390.44895.193533

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14937722194.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.173( Be Ta Thanh Van).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 200.000,00 6183ORCOQ2A4CCRY.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260702.190703.0903653065.Trinh Tran Minh Tuyen.970448

02/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507021839332026P5E8048195.5390.64041.183933

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14937149983.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 100.000,00 6183IBT1kCA1ZWKD.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183387915036.20260702.183146.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407

02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021820152026lcxx799633.5389.32167.182015

02/07/2026 200.000,00 6183IBT1iJKY3A16.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.181408.50015016868.NGUYEN CHAU TUAN.970432

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14936661776.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 0541001009988 NGUYEN THI THU AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 100.000,00 6183IBT1kCA1UPY5.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183802108104.20260702.180454.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

02/07/2026 50.000,00 6183VNIB028EYE98.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.180036.005704060152127.DANG VAN TIEN.970441

02/07/2026 10.000,00 MBVCB.14936377460.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 50.000,00 6183IBT1kCA19BHG.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26183798635463.20260702.174956.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407

02/07/2026 500.000,00 MBVCB.14936064223.Ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van ).CT tu 0111000196051 TRAN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 300.000,00 MBVCB.14936031914.ung ho ms 2026.173.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 50.000,00 6183IBT1kCA1Q6NS.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183081715459.20260702.173728.815567999999.PHAM VAN HUAN.970407

02/07/2026 300.000,00 6183IBT1kCAJ3HD8.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183050330744.20260702.172850.19020403897037.VND-TGTT-HA THI THANH NGA.970407

02/07/2026 200.000,00 6183IBT1kCAJKATP.Ung ho be Ta Thanh Van MS 2026.173 FT26183231401854.20260702.171034.2814855968.NGUYEN THI KIM HOA.970407

02/07/2026 50.000,00 MS 2026.173#SP#020097048807021705322026h8qv444504.5189.1294.170532

02/07/2026 100.000,00 6183IBT1aWFT1NQR.IBT From SeABank.20260702.170528.000003248258.VU THI THANH THUY.970440

02/07/2026 50.000,00 MBVCB.14935370789.ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14935179390.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 200.000,00 6183IBT1kCAJVLM2.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183362244292.20260702.164034.19026929797019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407

02/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.14934830846.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011002137998 NGUYEN THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 500.000,00 MBVCB.14934634773.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1865304303 TRAN THI LE THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 50.000,00 6183IBT1iJKYUYYJ.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.161731.181031198.TRAN KHANH.970432

02/07/2026 700.000,00 6183IBT1iJKYU93T.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026167 2026168 2026169 2026170 2026171 2026172 2026173 moi ma so 100 K.20260702.161536.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

02/07/2026 100.000,00 6183IBT1iJKYU99T.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.161527.144391101.MAC THI LOAN.970432

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14934481402.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048807021608512026qm30202356.5387.17747.160846

02/07/2026 100.000,00 6183IBT1kCAW3K91.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183115595817.20260702.160709.19073031242019.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH NGOC.970407

02/07/2026 100.000,00 6183IBT1kCAWLHBN.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183073068309.20260702.155925.19031421367012.VND-TGTT-TRUONG THI THANH PHUONG.970407

02/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507021558072026NBMJ022794.5390.50897.155807

02/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507021549292026BZKZ080219.5189.98162.154923

02/07/2026 100.000,00 6183VNIB028WSCB8.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.154901.344211168.NGUYEN THI HAI HA.970441

02/07/2026 20.000,00 MBVCB.14934051025.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.173 BE TA THANH VAN-020726-15:36:50 QGQ9490346#SP#020097041607021536502026QGQ9490346.5189.21590.153644

02/07/2026 100.000,00 6183SHBAP22UFBBY.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.173 be Ta Thanh Van.20260702.152909.080719920.PHAM THI NHAM.970443

02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van)#SP#020097041507021526152026r6vC287301.5390.59231.152615

02/07/2026 200.000,00 6183IBT1fJCIU1MN.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260702.152339.0031013962009.NGUYEN THI PHUONG NGAN.970438

02/07/2026 90.000,00 MBVCB.14933814862.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van)#SP#020097041507021522092026esPw273655.5387.34357.152209

02/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507021519162026MLME262852.5389.19014.151916

02/07/2026 30.000,00 6183VNIB028WKFCJ.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.151814.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441

02/07/2026 200.000,00 6183TPBVI21MKG1I.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.151330.23243092023.LUU THANH VAN.970423

02/07/2026 200.000,00 6183TPBVI21MKKKN.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.151306.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423

02/07/2026 100.000,00 6183IBT1iJKY2UMD.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 173 ta thanh van.20260702.151156.111555222.VU THI THU THAO.970432

02/07/2026 10.000,00 6183IBT1kCAWMF9R.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183322110020.20260702.151115.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

02/07/2026 300.000,00 6183TPBVI21MK4TJ.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.151016.75676000150.NGUYEN VAN HUY.970423

02/07/2026 100.000,00 6183NBVAF2LPGDFE.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.150905.100014384736.HO THI THUY.970419

02/07/2026 66.666,00 6183IBT1iJKY2JDA.NGUYEN TUNG DUONG chuyen tien.20260702.150905.801012019.NGUYEN TUNG DUONG.970432

02/07/2026 25.000,00 6183IBT1kCAWVNWT.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183794108812.20260702.150834.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14933582601.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 15.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135825807968.20260702.135825807968-0981172363_Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van

02/07/2026 100.000,00 6183IBT1kCAW957Q.ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183015337205.20260702.145802.19030274197010.VND-TGTT-LAM THI DET.970407

02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021455132026htkp946337.5390.82897.145508

02/07/2026 2.000.000,00 6183IBT1kCAWCNUP.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26183879772056.20260702.145321.19033058479019.VND-TGTT-NGUYEN VAN QUOC VAN.970407

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14933388399.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207021446232026FXCJ982572.5390.36669.144624

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14933305363.Ung ho MS 2026.173( be Ta Thanh Van).CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 500.000,00 6183VNIB028WU66S.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260702.144114.858566868.HOANG THE NAM.970441

02/07/2026 300.000,00 6183IBT1fJCIVH7H.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260702.143729.0571008425008.DUONG VAN LONG.970438

02/07/2026 50.000,00 6183IBT1kCAQN711.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183162301704.20260702.143604.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407

02/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507021434592026QxXY122594.5390.77043.143459

02/07/2026 10.000,00 6183IBT1cJDZPHU1.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260702.143441.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

02/07/2026 10.000,00 6183IBT1cJDZPG2P.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260702.143158.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

02/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.173 (Ta Thanh Van)#SP#020097041507021431372026DyNF113033.5389.60015.143137

02/07/2026 10.000,00 6183IBT1cJDZP5UX.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).20260702.143019.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

02/07/2026 100.000,00 6183SHBAP22UZI71.ung ho Ms 2026.173 Ta Thanh Van.20260702.142956.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443

02/07/2026 10.000,00 6183IBT1cJDZPU9B.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260702.142852.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

02/07/2026 200.000,00 6183IBT1iJKYQGGE.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.142849.215885976.TRAN THI THUY NGA.970432

02/07/2026 100.000,00 6183IBT1kCAQXUSB.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183709990600.20260702.142836.19031653234027.VND-TGTT-LAM NGOC KINH.970407

02/07/2026 500.000,00 MBVCB.14933120856.MAC VAN TRONG chuyen tien ung hoMS 2026.173( Be Ta Thanh Van ) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 300.000,00 MBVCB.14933119624.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 8888778888 NGUYEN THANH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021427422026bt8u864456.5387.39747.142742

02/07/2026 10.000,00 6183IBT1cJDZPM1R.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260702.142732.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

02/07/2026 10.000,00 6183IBT1cJDZP9PP.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260702.142548.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

02/07/2026 10.000,00 6183IBT1cJDZPQXN.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.142316.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

02/07/2026 50.000,00 MBVCB.14933038898.Ung ho MS 2026.173. be Ta Thanh Van. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9399658768 HO MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 200.000,00 6183VNIB028WRDRF.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260702.141717.985776211.CAO THAI NHAT PHUONG.970441

02/07/2026 200.000,00 6183IBT1d1U9AP8A.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.141713.97042292R5ba544000000000249329.MBBANK IBFT.970422

02/07/2026 200.000,00 6183IBT1kCAQHXV9.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183260001002.20260702.141313.4202797979.TRINH DUY PHUC.970407

02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.173 Be Ta Thanh Van#SP#0200970488070214091820268ozv814883.5189.49961.140918

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14932904207.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011004010112 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 300.000,00 6183IBT1kCAQ6LS6.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26183683570436.20260702.140545.19028266309026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407

02/07/2026 300.000,00 6183IBT1kCAQ62GW.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183890280201.20260702.140330.19028266309026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407

02/07/2026 100.000,00 MS 2026.173 uh be Ta Thanh Van#SP#020097042207021403282026LPKR753967.5389.22726.140328

02/07/2026 200.000,00 6183TPBVI21MWC8T.Ung ho MS 2026.173 Ta Thanh Van.20260702.140238.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

02/07/2026 50.000,00 6183IBT1kCAQEMA1.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183518389658.20260702.140029.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14932782223.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 9975747774 NGUYEN THI CAM THACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 50.000,00 6183IBT1kCAQ7TZE.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183951277916.20260702.135512.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407

02/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021355122026rw3s778550.5387.84246.135512

02/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507021354242026gkYe911368.5390.79659.135424

02/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.173 Be Ta Thanh Van#SP#0200970488070213534520268087774939.5389.78026.135345

02/07/2026 50.000,00 6183MCOBQ2ARN8IT.Ung ho ms2026.173 ta thanh van.20260702.135257.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

02/07/2026 50.000,00 6183IBT1iJKP3XRR.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.135129.0968914234.DANG VAN DUA.970432

02/07/2026 100.000,00 6183TPBVI21MUSSC.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.135048.10004095789.TRAN TRAM ANH.970423

02/07/2026 100.000,00 6183TPBVI21MUX6V.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.134940.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

02/07/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207021348332026HPP9792523.5387.52458.134833

02/07/2026 200.000,00 6183IBT1kCAQA4JL.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183006102500.20260702.134655.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14932654039.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0231000650036 NGUYEN NGOC QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 200.000,00 6183IBT1kCAQA1IS.Ung ho ms 2026.173 FT26183062607661.20260702.134520.19035424613011.VND-TGTT-DO MANH TIEN.970407

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14932625270.giup MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14932598747.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507021341212026EZiu882842.5390.18932.134121

02/07/2026 50.000,00 6183VNIB028WJNXA.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.134044.036704060013788.DO QUANG HUY.970441

02/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021340232026izif742002.5388.15427.134023

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14932580644.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207021338532026JR0Y524656.5387.7931.133854

02/07/2026 55.000,00 6183SGTTH2MMXYZJ.IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.133627.060319018576.NGUYEN THI TRUC MAI.970403

02/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021336192026anyj732269.5387.96069.133619

02/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207021334162026LB8X317410.5387.85704.133417

02/07/2026 300.000,00 6183IBT1kCAQYXSC.Ms 2026.174 be Ta Thanh Van FT26183246254860.20260702.133345.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP.970407

02/07/2026 50.000,00 6183SGTTH2MMVD6F.IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.133100.020363920209.NGUYEN MY LINH.970403

02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021327152026upb6711017.5389.55075.132716

02/07/2026 100.000,00 6183SGTTH2MMVU6F.IBFT Ung ho MS 2026.173 - be Ta Thanh Van.20260702.132438.060284069555.BUI THACH HONG HUNG.970403

02/07/2026 2.000.000,00 6183IBT1kCAQUYSD.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183880650739.20260702.132426.10224263835011.VND-TGTT-BUI NGUYEN HUY HOANG.970407

02/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.173 BE TA THANH VAN-020726-13:23:52 mfAO734262#SP#020097041607021323532026mfAO734262.5189.40276.132353

02/07/2026 100.000,00 6183TPBVI21M4KBD.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.132344.01005127001.LE VAN ANH.970423

02/07/2026 25.000,00 6183IBT1iJKPTIPY.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van nam mo adi da phat.20260702.132313.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432

02/07/2026 200.000,00 6183IBT1kCAQ8UMJ.Ung ho MS 2026.173 FT26183075607651.20260702.132033.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021320242026j08c695229.5388.24446.132018

02/07/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026 173 BE TA THANH VAN-020726-13:19:54 w3OH797585#SP#020097041607021319542026w3OH797585.5390.21619.131948

02/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135814543593.20260702.135814543593-0938122191_Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van

02/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-020726-13:16:39 jm5B139623#SP#020097041607021316392026jm5B139623.5389.6802.131639

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14932329351.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 212.312,00 6183IBT1kCAQIJSR.DO THANH HANG ung ho ms 2026.173 be Ta Thanh Van chuc be khoi benh khoe manh hanh phuc nhe FT26183110030576.20260702.131540.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407

02/07/2026 50.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021313132026qtlf678648.5388.92519.131307

02/07/2026 200.000,00 6183TPBVI21M4AW7.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.131240.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

02/07/2026 100.000,00 6183ORCOQ2ARIY93.MS2026 173 Be Ta Thanh Van.20260702.131222.16682222.NGUYEN THI THAO.970448

02/07/2026 50.000,00 6183ORCOQ2ARIYR3.LOC HO TRO MS 2026.173 TATHANHVAN.20260702.131145.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

02/07/2026 500.000,00 MBVCB.14932274527.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 100.000,00 6183IBT1iJKPLC8R.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.131005.149626492.NGUYEN HUU HIEP.970432

02/07/2026 200.000,00 6183IBT1iJKPHTKR.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 173 TA THANH VAN.20260702.130705.247529918.LE THI HOA.970432

02/07/2026 5.000,00 6183VNIB028W8YGS.ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van ).20260702.130459.912281212.GIANG MY LINH.970441

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14932121863.ung ho MS 2026.173 Ta Thanh Van.CT tu 0721000659175 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14932118279.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0441003719495 DOAN NGOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14932114534.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0841000057727 LE DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097041507021233042026O8Jp717312.5189.1808.123305

02/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#02009704150702123239202611gn716485.5387.99382.123239

02/07/2026 2.000.000,00 6183SHBAP22UCAMG.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260702.123227.0949108888.BUI THI THU TRANG.970443

02/07/2026 50.000,00 6183MSCBD2W4QIK6.ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260702.122649.7397999996868.VO CHI HUNG.970422

02/07/2026 50.000,00 MBVCB.14931643498.Ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van ) ..CT tu 0421000529981 LAI DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 100.000,00 6183MCOBQ2ARH2NY.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.120810.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

02/07/2026 500.000,00 6183SGTTH2MMWFFI.IBFT ung ho ms 2026.171 Duong Van Huy.20260702.120644.060287025311.PHAN NGOC SUONG.970403

02/07/2026 1.000.000,00 6183VNIB028WYE17.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.115059.088704060101806.TRINH HAI VAN.970441

02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy-020726-11:44:29 o9A8550822#SP#020097041607021144292026o9A8550822.5189.12882.114429

02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien-020726-11:44:00 L4R8883669#SP#020097041607021144012026L4R8883669.5189.9987.114355

02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi-020726-11:43:00 YhVQ838720#SP#020097041607021143002026YhVQ838720.5390.3698.114254

02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau-020726-11:42:36 lxhq073318#SP#020097041607021142372026lxhq073318.5390.1528.114237

02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam-020726-11:39:42 8yrV445852#SP#0200970416070211394220268yrV445852.5189.83736.113942

02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu-020726-11:39:04 ofyU290489#SP#020097041607021139042026ofyU290489.5388.79627.113858

02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang-020726-11:38:29 WstA287597#SP#020097041607021138302026WstA287597.5390.75602.113830

02/07/2026 70.000,00 6183IBT1iJKP53KD.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260702.113827.227904011.DO THI LUONG.970432

02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat-020726-11:37:54 JzD9326484#SP#020097041607021137552026JzD9326484.5388.72538.113755

02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc-020726-11:37:21 zX8I189234#SP#020097041607021137212026zX8I189234.5389.69478.113721

02/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-020726-11:36:22 87wO008801#SP#02009704160702113622202687wO008801.5189.63032.113622

02/07/2026 500.000,00 6183ORCOQ2AR9S3Q.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.113455.0005100005162001.LE THUY DUNG.970448

02/07/2026 2.000,00 6183IBT1fJCMX62B.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260702.112939.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

02/07/2026 100.000,00 6183WBVNP22UQ4HZ.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.111848.108000184859.DAO MINH ANH.970412

02/07/2026 50.000,00 MBVCB.14930583628.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1017384666 DUONG MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-020726-11:03:03 9xLK107806#SP#0200970416070211030420269xLK107806.5390.57970.110304

02/07/2026 500.000,00 6183IBT1aWFLUG3W.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.105137.068704070012448.VO TAN HUY.970437

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14930300633.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.172.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207021050492026QUTN866903.5390.88258.105045

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14930263095.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0021001697832 CAO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 200.000,00 6183IBT1iJKPMHDU.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260702.104726.1800581000666.LUONG VIET HUNG.970432

02/07/2026 300.000,00 6183IBT1kC4RTKJF.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26183964938731.20260702.104641.2253899999.NGUYEN VAN QUAN.970407

02/07/2026 200.000,00 6183IBT1iJKPMYZ3.Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.20260702.104441.1800581000666.LUONG VIET HUNG.970432

02/07/2026 200.000,00 6183IBT1iJKPMDD1.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.104245.1800581000666.LUONG VIET HUNG.970432

02/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097042207021036102026YA11845809.5387.5743.103610

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14930029818.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 100.000,00 6183MSCBD2WRR58D.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.102120.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422

02/07/2026 30.000,00 MBVCB.14929889366.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14929888771.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0061000673451 LE THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 100.000,00 UNG HO MA SO 2026.173 BE TA THANH VAN-020726-10:04:05 kApO963137#SP#020097041607021004052026kApO963137.5189.27968.100406

02/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 173 BE TA THANH VAN-020726-10:00:30 PI54858538#SP#020097041607021000302026PI54858538.5389.9574.100030

02/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.173-be Ta Thanh Van#SP#020097040507020958072026VCZJ082236.5189.97265.095807

02/07/2026 100.000,00 6183IBT1kC4RIX79.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183734793966.20260702.095712.19037771025015.VND-TGTT-VO THI BICH THUAN.970407

02/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#0200970488070209483320266ejn998953.5189.45613.094828

02/07/2026 20.000,00 6183MSCBD2WR1S9Y.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.093125.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14929211211.MS2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 300.000,00 6183IBT1kC4XNAR7.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183067541233.20260702.092127.19027100226010.VND-TGTT-HO ANH CUONG.970407

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14929085106.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0201000358487 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 20.000,00 6183IBT1kC4XRTEU.Ung ho ma so 2026.173 FT26183933018690.20260702.091918.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

02/07/2026 300.000,00 MBVCB.14928984913.DO VAN DUONG Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0931004207973 DO VAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#0200970488070209104120266mwy867745.5388.61213.091036

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14928936248.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0591001845745 NGUYEN CHINH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14928809576.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0071004164529 NGUYEN THI KIM LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 500.000,00 NGUYEN THI LIEN chuyen tien ung ho MS 2026.171(anh Duong Van Huy)#SP#020097041507020850352026BLlc848393.5389.80191.085035

02/07/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP7D3DL2LQUQ.20260702.ZP7D3DL2LQUQ Ung ho Ms 2026.173 be Ta Thanh Van

02/07/2026 689.517,00 6183SGTTH2MMB4NZ.IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.084705.060004175258.NGUYEN QUOC LAM.970403

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14928605689.MS 2026.173.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14928599150.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 300.000,00 MBVCB.14928598675.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 500.000,00 MBVCB.14928548424.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0731000782301 PHUNG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.173#SP#020097048807020831192026we9o744637.5189.11036.083119

02/07/2026 100.000,00 DO XUAN TU chuyen tien#SP#020097042207020827022026R5ZK759331.5389.94902.082702

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14928406336.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 300.000,00 MBVCB.14928407595.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0401001347652 TRUONG THAI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048807020824292026eaw7722540.5387.86663.082430

02/07/2026 6.868,00 6183MSCBD2WZ6AJK.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260702.082141.872866868.DUONG ANH THUY.970422

02/07/2026 500.000,00 6183SHBAP224HM8M.ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.20260702.082107.777799999.PHAM ANH TUAN.970443

02/07/2026 500.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026. 173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807020815062026f08w686257.5389.52394.081500

02/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207020807102026GK39329621.5389.24617.080710

02/07/2026 200.000,00 6183MCOBQ2AR494Q.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.080546.08001011939716.PHAM THANH TAN.970426

02/07/2026 10.000,00 MBVCB.14928140609.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 500.000,00 MBVCB.14928036827.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807020753062026jfoj602039.5390.78753.075306

02/07/2026 1.000.000,00 6183IBT1kC4XCABN.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183639031070.20260702.074948.19037348990014.VND-TGTT-TRAN TRUNG KIEN.970407

02/07/2026 100.000,00 6183IBT1fJCM5DVB.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260702.074557.0767011406.VO THI TRUC LY.970431

02/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14927794143.ung ho MS2026.173(be Ta Thanh Van).CT tu 0011000067720 DANG THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 300.000,00 MBVCB.14927700912.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 500.000,00 6183MCOBQ2ARREJU.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.20260702.072446.04401015945531.VU THANH TUNG.970426

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14927413868.Ung ho MS 2026.173 (be Nguyen Thanh Van).CT tu 0111000255023 LAM HONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041507020656182026SRXc536629.5390.8896.065612

02/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097041507020655392026OYQ6533870.5189.8059.065539

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14927273985.Chuyen tien ung ho ms 2026 173 be Ta Thanh Van.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

02/07/2026 200.000,00 MBVCB.14927202295.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.173(be Ta Thanh Van).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van)#SP#020097041507020635442026A5ix494634.5189.59506.063544

02/07/2026 2.000,00 6183MSCBD2WZWGB4.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.063251.0373095162.PHAM THANH THAO.970422

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14926916933.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.172 (a Vi Van Chuc).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14926892396.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 500.000,00 6183IBT1kC43BII3.ung ho ms 2026.172 FT26183435875540.20260702.053451.19021966586018.VND-TGTT-TRINH THI KIM DUNG.970407

02/07/2026 50.000,00 6183IBT1iJKUBV3H.ung ho ms 2026 170.20260702.043841.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

02/07/2026 50.000,00 6183IBT1iJKUBVK8.ung ho ms 2026 171.20260702.043753.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

02/07/2026 50.000,00 6183IBT1iJKUBVVQ.ung ho ms 2026 172.20260702.043636.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

02/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#020097040507020300472026GJ3I070121.5189.8430.030047

02/07/2026 100.000,00 6183IBT1kC43899N.DO THI MINH HA ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26183397196509.20260702.022719.10220563868013.VND-TGTT-DO THI MINH HA.970407

02/07/2026 20.365,00 6183TPBVI211IWNN.UHMS 2026.172 Mong GD ong Vi Van Pinh an lac nhieu thien duyen,anh Vi Van Chuc benh chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260702.022422.00005384949.VU HOANG LINH.970423

02/07/2026 100.000,00 6183SGTTH2M17XZX.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc.20260702.010639.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

02/07/2026 15.000,00 MBVCB.14926480835.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 6000 (gd og Nguyen Thanh Hai).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 15.000,00 MBVCB.14926348361.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 50.000,00 MBVCB.14926340137.Ung Ho MS 2026.168 ( em Lo Quoc Dat ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 300.000,00 6182IBT1kC43Q7FU.Ms 2026.171 a Duong Van Huy FT26183591368075.20260701.233759.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP.970407

02/07/2026 50.000,00 MBVCB.14926326137.Ung Ho MS 2026.166 ( be Hoang Nhat Khang ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 100.000,00 MBVCB.14926323367.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0891000634141 TRAN CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 50.000,00 MBVCB.14926313776.Ung ho MS 2026 . 164 ( chi Bui Thi Mo ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 1.000.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135742375603.20260701.135742375603-0932926607_DOAN THI HIEU DUC ung ho ms 2026-172 vi van chuc

02/07/2026 50.000,00 MBVCB.14926300441.ung ho MS 2026.178.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/07/2026 50.000,00 MBVCB.14926303926.ung ho MS 2026.177.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507032309252026RCIJ018889.5390.54720.230925

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14956015783.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0061001044745 NGUYEN THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 6.868,00 6184MSCBD2W9WRWR.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260703.230646.872866868.DUONG ANH THUY.970422

03/07/2026 100.000,00 CHU CHU THIEN THANH chuyen tien giup do anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207032304082026W7S7750846.5189.45737.230401

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1iJKGZYDW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.230359.0389112869.NGUYEN HAI AN.970432

03/07/2026 200.000,00 6184MCOBQ2AWEZRB.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.230158.03101010073620.NGUYEN TUAN VIET.970426

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCA5K4M3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185211190728.20260703.225959.2601938888.NGUYEN THI DUYEN.970407

03/07/2026 500.000,00 6184IBT1iJKG65P4.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.224948.11080391.DAO ANH PHUONG.970432

03/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136046858974.20260703.136046858974-0973192724_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien

03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14955868346.ung ho MS 2026.174 anh nguyen van hien.CT tu 1028609129 VO VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCA5AT73.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185549753080.20260703.224333.19030273199966.VND-TGTT-PHAM THI XUAN HOA.970407

03/07/2026 100.000,00 6184SGTTH2MFJZAS.IBFT ung ho MS 2026.174 nguyen van hien.20260703.224202.070104991325.NGUYEN THI NHU NGUYET.970403

03/07/2026 300.000,00 6184IBT1kCA5AY3G.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26185606300868.20260703.224126.19030273199966.VND-TGTT-PHAM THI XUAN HOA.970407

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807032240542026ut49323866.5387.6308.224054

03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507032238592026EEEI085944.5189.2365.223859

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14955823653.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.174 NGUYEN VAN HIEN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184VNIB028VDLIG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.223428.901771947.DAO THI PHUONG.970441

03/07/2026 5.000,00 6184IBT1kCA5BT5H.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184304930569.20260703.223242.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

03/07/2026 5.000,00 6184IBT1kCA5BA55.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184035743813.20260703.223120.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI21F262C.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.223103.99180488888.NGUYEN THI PHUONG THAO.970423

03/07/2026 250.000,00 6184IBT1kCA555K5.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184409686840.20260703.222555.19035444484021.VND-TGTT-VU NGOC KHANH LINH.970407

03/07/2026 15.000,00 MBVCB.14955714584.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184NBVAF2LP518D.ung ho ms 2026.174(Anh Nguyen Van Hien).20260703.222147.0357192397.VU THI HAI YEN.970419

03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14955698029.ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14955694908.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807032219422026wwvy289528.5389.57426.221942

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCA5P3RY.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184478790256.20260703.221826.19038877376018.VND-TGTT-NGUYEN HONG VAN.970407

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1fJCPYCMT.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.221159.9021114485812.PHAN HA THU THUY.963388

03/07/2026 20.000,00 6184MSCBD2W98V2W.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260703.221043.0961578162.BUI ANH THU.970422

03/07/2026 10.000,00 MBVCB.14955575946.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.174(anh Nguyen Van Hien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 300.000,00 nhaahn ung ho ms 2026.174#SP#020097041507032205492026Xzfa109605.5387.18144.220549

03/07/2026 20.000,00 6184MSCBD2W9C3D6.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Nguyen Van Hien ms 2026174.20260703.220527.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14955548052.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0931004204482 NGUYEN THI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCA5I2FW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184188371036.20260703.220214.19031517288881.VND-TGTT-TRAN HAI YEN.970407

03/07/2026 100.000,00 NGUYEN THI HUE chuyen tien Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507032201312026glFq998990.5389.4704.220131

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14955468623.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1024334919 VO THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14955421250.Ung ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien.CT tu 0021000300190 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCA59SC1.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184594962964.20260703.214313.19032761332015.VND-TGTT-TRAN THI MY DUYEN.970407

03/07/2026 500.000,00 6184IBT1iJKGBHLD.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.213847.0356836816.TRUONG NGOC QUY.970432

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14955256751.ung ho ms 2026.174 (a nguyen van hien).CT tu 1017003961 NGUYEN THI HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807032138342026b68n194869.5388.24486.213834

03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCA5CFW4.Ung ho ma 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184979006607.20260703.213826.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14955242634.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14955240451.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0821000085802 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI218PVRL.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).20260703.213717.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCA5CVCE.Ung ho ma 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184059436006.20260703.213623.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807032135492026l70t187203.5390.14193.213549

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14955213290.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1043478183 HOANG CAO THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 300.000,00 6184ORCOQ2AWRKHB.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.213500.0389203395.TO NGOC ANH.970448

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14955173531.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0731000658862 LE THI HUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 6184WBVNP22G1HHX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.213057.106000205324.NGO THI CHAU GIANG.970412

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807032129262026xojg169018.5388.88191.212926

03/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507032127082026PRJS021687.5189.79231.212708

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070321225020265I7S439415.5390.59320.212251

03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14955051659.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0021000343901 CAO DIEU LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14955041197.Ung ho ms 2026.170.CT tu 0011004329420 QUAN NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14955013521.ung ho MS 2026.179.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14955008498.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0011004344859 TRINH DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 30.000,00 ung ho MS 2026.174#SP#020097042207032114342026L837985379.5388.22876.211434

03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.174 anh nguyen van hien#SP#02009704050703211117202650U4066617.5387.8183.211117

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14954880136.ung ho ms 2026.173 be ta thanh van .CT tu 0061001185059 NGUYEN THI GIANG HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704050703211018202602L3063003.5189.4009.211019

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1iJKGPPPJ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.211013.6030196.PHAN LE HA AN.970432

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.174#SP#020097048807032109522026p8bu108436.5390.911.210952

03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14954778622.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1013451740 NGUYEN MANH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14954737625.Ung ho MS 2026.174( anh Nguyen Van Hien).CT tu 0011004026196 NGUYEN THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1d1UD3QV2.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.210024.970422G08cfa3000000000b04616.MBBANK IBFT.970422

03/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807032057542026z3jl068419.5189.44025.205755

03/07/2026 200.000,00 6184ASCB028V4ELF.UNG HO MS 2026.174-030726-20:44:40 6184ASCB028V4ELF.20260703.204440.16335161.NGUYEN THI LAN.970416

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070320383920264ib9999278.5189.42989.203839

03/07/2026 100.000,00 ung ho ma so 2026.174#SP#020097041507032036222026gxMV728760.5189.31283.203622

03/07/2026 268.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207032035552026X879204896.5390.28965.203556

03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807032033432026timu980762.5388.17283.203336

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAYBL2H.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184002000747.20260703.203337.1939682689.DINH VIET BACH.970407

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAYBSD7.Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26184042711746.20260703.203159.19036610543011.VND-TGTT-TRAN THU NGAN.970407

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1iJKGVI8D.Ung ho Ms 2026 174 anh Nguyen Van Hien.20260703.203034.129077198.DOAN VAN HAO.970432

03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14954232464.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 2220388888 TRAN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 TRAN THI THANH NGA chuyen tien ung ho ms2026.174( anh nguyen van hien)#SP#020097041507032026342026ZrzF690213.5390.75974.202634

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14954181113.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9777992001 NGUYEN HA PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.174 anh Nguyen van Hien#SP#02009704880703201728202608q8917298.5390.25130.201721

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14953949566.NGUYEN THI KIM THANH chuyen tien ung ho cho be Ta Thanh Van.CT tu 9938227618 NGUYEN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184SGTTH2MFAKX8.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.20260703.201045.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAYVIAN.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184035055673.20260703.201009.3393478675.NGUYEN TIEN DUNG.970407

03/07/2026 600.000,00 6184NAMAP22GLIJV.LE THI THANH XUAN CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.174 Anh nguyen van hien.20260703.200911.602107090900001.LE THI THANH XUAN.970428

03/07/2026 100.000,00 6184SGTTH2MFAUHL.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260703.200859.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

03/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.174 nguyen van hien#SP#020097041507032008552026eI2O618058.5389.75227.200855

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAYDEWU.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184399246040.20260703.200819.19032603733010.VND-TGTT-NGO THAO ANH.970407

03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCAYD8QD.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184334047503.20260703.200724.19031871559019.VND-TGTT-TRAN MINH PHUONG.970407

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAYSF2X.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184759802020.20260703.200602.8926886888.HOANG MINH HUYEN.970407

03/07/2026 300.000,00 6184IBT1kCAYSP3P.Ung ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien FT26184329826101.20260703.200452.199406091999.DANG KHANH LINH.970407

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1iJKG267U.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.200353.13666868999.NGUYEN HONG NGOC.970432

03/07/2026 5.000,00 6184IBT1kCAY2P5Y.Ung ho MS.2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184268167647.20260703.195920.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14953719540.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1052855915 QUANG THI HA VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031956482026g735836156.5388.4473.195648

03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14953680265.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 700.000,00 Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807031955152026gocf830037.5189.95685.195515

03/07/2026 200.000,00 TO VIET TRUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.174(anh Nguyen Van Hien)#SP#0200970415070319543820263def559438.5387.91830.195438

03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807031954132026onah825849.5387.88944.195414

03/07/2026 1.000.000,00 6184VNIB028VT4CV.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.195325.068704060177977.PHAM NGOC MAI.970441

03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070319523920267htp819683.5390.79946.195239

03/07/2026 50.000,00 6184TPBVI218HG1L.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).20260703.194855.36299688866.NGUYEN HUU THANG.970423

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14953521975.ung ho MS 2026.174( anh Nguyen Van Hien) .CT tu 9376283230 DO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 20.000,00 6184IBT1kCAYQSS4.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184876019023.20260703.194459.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

03/07/2026 2.000.000,00 6184IBT1iJKGJ36U.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.194309.0949802045.NGUYEN TIEN DINH.970432

03/07/2026 100.000,00 6184VNIB028VF7B8.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260703.193910.601704060579125.THAN THI VAN.970441

03/07/2026 200.000,00 6184SGTTH2MFYWQ7.IBFT Ung ho MS 2026.174.20260703.193827.060264128520.NGUYEN HOANG YEN.970403

03/07/2026 1.000.000,00 6184ASCB028VCH4C.GIA DINH ONG CANH UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-19:38:24 6184ASCB028VCH4C.20260703.193825.68080239.TRAN THI BICH THUY.970416

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031937462026SANZ197745.5388.91944.193746

03/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507031933512026xuoN473175.5388.69169.193351

03/07/2026 100.000,00 6184VNIB028VFYVV.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).20260703.193145.601704060579125.THAN THI VAN.970441

03/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507031927162026pLwp445158.5390.27895.192717

03/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070319271320264du5715147.5388.28266.192708

03/07/2026 10.000,00 6184IBT1aWF3A5D4.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.167 (Chi Hoang Thi Mung).20260703.192337.0339306897.VU DUC TU.970437

03/07/2026 10.000,00 6184IBT1aWF3A2P6.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.166 (Em Hoang Nhat Khang).20260703.191944.0339306897.VU DUC TU.970437

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien, ma GD 100000155810862#SP#020097044907031916382026XZlL851508.5189.62567.191638

03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507031916092026LN9L044750.5388.60350.191603

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAPKM76.Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26184497003891.20260703.191348.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAPKQFI.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184009029020.20260703.191304.19031854033011.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAPGUWI.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26184365660807.20260703.190856.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

03/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien#SP#020097048807031908432026goy6634849.5389.13225.190843

03/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136017234209.20260703.136017234209-0398738246_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14952723001.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 0611001921076 NGUYEN THU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI218S9BA.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.190313.02315382901.NGUYEN THI PHUONG.970423

03/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#0200970422070319014520263KP3505581.5388.70375.190145

03/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien)#SP#020097041507031858462026HWHn319018.5389.52093.185846

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14952615606.Ung ho 2026.174 (anh Nguyen Van Hien) .CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14952567423.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1049235515 TRUONG NGOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14952486355.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0451000420773 NGUYEN PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14952480144.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0061000349555 MAI THI A TI NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14952378884.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1048620100 PHAN THI THUY LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 50.000,00 6184ASCB028VYRY1.UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-18:44:33 6184ASCB028VYRY1.20260703.184433.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14952341637.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0011004388159 LE HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14952346220.NGUYEN THI MEN chuyen tien Ung ho ms2026.174( anh Nguyen Van Hien).CT tu 0341007136649 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184VNIB028VAZZQ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.184306.068704060119741.TA HUY CUONG.970441

03/07/2026 50.000,00 6184MSCBD2WSLL7D.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.184122.0948222060.NGUYEN THI KIM DUNG.970422

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAPDTKM.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184270360232.20260703.184100.19035920219011.TANG THI HIEN.970407

03/07/2026 500.000,00 NGUYEN HUU TU Chuyen tien ung ho MS 2026.174 anh nguyen van hien#SP#0200970488070318392020262354500179.5189.25815.183920

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14952130343.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1028585351 PHAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1aWF3YCH1.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.183256.185704070001196.LE THI LAN HUONG.970437

03/07/2026 20.000,00 6184MSCBD2WXPPKY.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.183233.0990156666789.NGUYEN THI OANH.970422

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14952108358.Ung ho MS2026.174.CT tu 1012505312 NGUYEN KHANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14952097068.ung ho Ms 2026.174 (Nguyen Van Hien).CT tu 0201000325933 NGUYEN THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184VNIB028VYCAM.ung ho ms 2026.174 (nguyen van hien).20260703.182819.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14952010000.Ung ho MS 2026.174(Nguyen Van Hien).CT tu 9947167838 BUI THI TUYET LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAPJAC3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184249741984.20260703.182606.19034913205017.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET VI.970407

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14951936280.ung ho MS 2026.174 ( anh nguyen van hien ).CT tu 0711000219331 TRAN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031822112026QSBS390843.5390.18780.182212

03/07/2026 220.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien#SP#0200970405070318182620265UW7018793.5390.94869.181826

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031817312026x7ij399394.5387.90295.181731

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAURRRW.Ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien FT26184408858030.20260703.181717.1366888838.PHAM KIEU HUNG.970407

03/07/2026 1.000.000,00 6184IBT1fJCURP19.ung ho MS 2026.172 ( anh Vi Van Chuc ).20260703.181411.1303.LAM HOA TONG.970431

03/07/2026 300.000,00 6184IBT1aWF3UUM5.ung ho MS 2026.174.20260703.181213.000002708495.NGUYEN THUY DUONG.970440

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1d1UDA34T.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.180918.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422

03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14951669645.MS 2026174.CT tu 0021000562612 TRAN BA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 60.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031805152026fhk9342412.5387.12263.180509

03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031803002026oxcg331570.5388.97355.180300

03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031802282026wngc329058.5388.93569.180228

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1fJCUXV6Y.Ung ho MS 2026.174.20260703.180053.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070318004720263xx2321038.5388.83106.180048

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAUZ3WX.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184003699356.20260703.180042.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14951461275.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 MS2026 173 ung ho be Ta Thanh Van#SP#0200970415070317552320263sAI917017.5390.45619.175523

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14951391904.ung ho MS 2026.174( anh nguyen van hien).CT tu 0271000972313 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 50.000,00 6184SGTTH2M8I62R.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.175221.050094609108.VU DINH VUONG.970403

03/07/2026 50.000,00 6184TPBVI218E94K.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.175009.88880201888.LY THI DIEU.970423

03/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien#SP#020097042207031749152026D445350850.5389.5240.174915

03/07/2026 300.000,00 6184IBT1kCAUG1GX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184709127400.20260703.174745.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14951249661.TRAN THI TU HOA gui UNG HO MS2026.174 anh Nguyen Van Hien va 5 nguoi con.CT tu 1054036831 TRAN THI TU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14951180043.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 3858300698 DAO NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14951175217.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0351001151788 HOANG THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAUBPWE.PHAN THI NHU QUYNH Ung ho MS 2026.170 FT26184773660520.20260703.174148.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407

03/07/2026 300.000,00 6184IBT1kCAU5W6F.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184221304307.20260703.173849.19036219309010.VND-TGTT-PHAM THI HANG.970407

03/07/2026 500.000,00 6184VNIB028K6W1A.Ung ho be Ta Thanh Van.20260703.173640.003557336.TO THI HUYNH NHU.970441

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAUPHA8.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184454348851.20260703.173600.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAUPMP5.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184010778200.20260703.173457.1409042021.HOANG HOA NGOC.970407

03/07/2026 500.000,00 6184MCOBQ2AWAM8B.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.173411.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426

03/07/2026 50.000,00 6184ASCB028KN5UW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien-030726-17:32:03 6184ASCB028KN5UW.20260703.173203.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970405070317311320267U3K029621.5389.80855.173113

03/07/2026 100.868,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2026. 169 em Mo Van Hoanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507031729442026I9V1020240.5387.70853.172944

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAUM6D8.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184357645360.20260703.172652.19034477521013.VND-TGTT-LE THI NHU NGUYET.970407

03/07/2026 50.000,00 MS 2026.174#SP#020097048807031716142026jxd6091198.5390.78256.171614

03/07/2026 100.000,00 6184ASCB028KDS79.UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-17:14:19 6184ASCB028KDS79.20260703.171420.1858677.VAN THI NGOC.970416

03/07/2026 100.000,00 Ung Ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031713182026bytu076720.5389.57813.171318

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14950559021.ung ho ms 2026.174(anh nguyen van hien).CT tu 0071001265791 PHAM NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAU18NE.Ung ho MS 2026.174 FT26184450312634.20260703.170952.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAU1IMI.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184238894355.20260703.170945.19030454484018.VND-TGTT-VU THI HUONG GIANG.970407

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807031701122026nxdb019328.5389.76672.170112

03/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070317010920269WT6388512.5389.77314.170110

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#02009704880703170054202623js017865.5388.75270.170054

03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCA8N4RH.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184073199672.20260703.170043.19129143240014.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG CAC.970407

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048807031700272026wesw015840.5189.72022.170027

03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCA8NPG3.Ung ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien FT26184309361240.20260703.170024.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807031700022026xli4013790.5387.68740.170003

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14950306717.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0301000410673 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031658062026E0FH473473.5189.56034.165806

03/07/2026 100.000,00 PHUONG THUY LINH chuyen tien 2026.174#SP#020097042207031657132026W1H2648977.5390.50704.165714

03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI2184LMK.HOANG HAI YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien) mong moi dieu tot dep den voi gia dinh anh.20260703.165623.00180840266.HOANG HAI YEN.970423

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCA8XAN3.Uh ms 2026.174 FT26184925026962.20260703.165551.19032745777015.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRAM.970407

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.174#SP#020097048807031655032026rbhp990692.5189.35776.165458

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1iJKAIEXR.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.165455.0938442788.HOANG THI KIM LOAN.970432

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14950227622.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14950180259.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 80.000,00 MS 2026.174 anh nguyen van hien#SP#020097042207031651272026IK9U990264.5189.12004.165120

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14950160104.ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1045844609 NGUYEN THI DIEU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14950159448.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0301000313881 TA THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704880703165051202661u5971101.5390.7575.165051

03/07/2026 50.000,00 6184IBT1kCA8LGVK.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184041889809.20260703.164600.19032996189015.VND-TGTT-VU THI DUNG.970407

03/07/2026 20.000,00 6184TPBVI218RT5C.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.164555.24437698888.NGUYEN THI QUYNH.970423

03/07/2026 200.000,00 6184SGTTH2M8SU94.IBFT ung ho MS 2026.173 be ta thanh van.20260703.164204.060982228164.PHAM NGOC HIEN.970403

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14950000312.ung ho ms 2026.173.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14949963005.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1020093673 NGUYEN TIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCA87XUH.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184973000046.20260703.163129.19038510653015.VND-TGTT-DO VU THAI HOANG.970407

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14949814044.ung ho ms 2026.174.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 50.000,00 6184ASCB028KKJNZ.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-030726-16:30:53 6184ASCB028KKJNZ.20260703.163053.6825791.DANG HUU KHANG.970416

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14949757489.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0071001097365 VU THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14949758335.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0201000641977 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031626522026IZEY511426.5387.54540.162653

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031626432026ga2m865387.5388.53275.162643

03/07/2026 500.000,00 6184IBT1aWF31HJB.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.162431.050001060000642.HOANG VIET THANG .970409

03/07/2026 50.000,00 NGUYEN HONG QUANG Chuyen tien ung ho maso 2026174 nguyen vanhien#SP#020097048807031623382026l3dw852115.5387.34351.162338

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCA84D81.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184314597238.20260703.162136.19033968439029.VND-TGTT-LE TRONG HUNG.970407

03/07/2026 500.000,00 6184TPBVI218TDUQ.Ung ho MS 2026.174.20260703.162135.00596191001.LUU HUY HOAN.970423

03/07/2026 70.000,00 6184TPBVI218T3LI.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.161837.07748899101.DO THI LUONG.970423

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1aWF312FQ.ung ho ms 2026.174 ( anh Nguyen Van Hien).20260703.161707.0524062021.PHAM THI NGOC.970440

03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14949508145.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0041000274615 CAO THI ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14949491470.Ung Ho Ms 2026.174( Anh Nguyen Van Hien).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1aWF3J4KL.ung ho MS 2026.173 Be Ta Thanh Van.20260703.160933.0524062021.PHAM THI NGOC.970440

03/07/2026 100.000,00 DANG VAN NAM chuyen tien ung ho anh nguyen van hien#SP#02009704150703160503202623dk400794.5390.22746.160503

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14949329743.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1025325296 LUONG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14949291489.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 300.000,00 HOANG TUAN CUONG UNG HO MS 2026.173 BE TA THANH VAN-030726-15:57:56 I0Vl282418#SP#020097041607031557562026I0Vl282418.5189.78540.155757

03/07/2026 100.000,00 NGUYEN THI MINH NGOC chuyen tien ung ho ms 2026.173 be ta thanh van#SP#02009704220703155614202621ZP221890.5390.68168.155607

03/07/2026 200.000,00 6184TPBVI218J8EI.MS 2026.174.20260703.155404.03195747101.TO HOANG DUNG.970423

03/07/2026 100.000,00 NGUYEN THI MINH NGOC chuyen tien ung ho ms 2026.174 anh nguye van hien#SP#0200970422070315525220266FVM679750.5390.46438.155246

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14949166971.Ung ho MS 2026 174 Anh Nguyen Van Hien.CT tu 0041000591982 VO THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031548492026HY77986545.5389.21018.154850

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14949149970.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.144 (nong quoc khanh).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI218FP2N.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260703.154801.07158509201.NGUYEN THI CHAU HOANG.970423

03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI218F7T3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.154712.07158509201.NGUYEN THI CHAU HOANG.970423

03/07/2026 300.000,00 6184IBT1kCA826XS.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184350479910.20260703.154635.19034337662016.VND-TGTT-DANG NGUYET ANH.970407

03/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704050703153801202651GP081762.5189.53260.153801

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14948949281.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0411001077263 NGUYEN XUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14948911731.NGUYEN VAN NAM chuyen tien.CT tu 9984859999 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14948863477.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 50.000,00 6184MCOBQ2AUUFHP.Ung ho ms2026.174 nguyen van hien.20260703.152846.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

03/07/2026 50.000,00 6184IBT1kCAINULX.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.174 FT26184245015205.20260703.152749.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070315252720269xjz628263.5390.77548.152527

03/07/2026 500.000,00 6184NAMAP22ERZY7.Dao Thi Thanh Tu ung ho MS 2026 174 anh Nguyen Van Hien.20260703.152424.989999555.DAO TRONG TUYEN.970428

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031523272026370Y706157.5389.65588.152327

03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031522022026rcun616402.5390.56654.152202

03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031518362026KWIR677862.5389.36888.151830

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAIFX7Q.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184528966448.20260703.151709.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031512212026NNVL571908.5189.1154.151221

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAITSUL.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184332731846.20260703.151150.7383888888.TA THI HONG NHUNG.970407

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1aWFFR1PD.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.151106.003001060000871.NGUYEN TIEN THANH .970409

03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14948605216.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14948590511.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14948585837.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0451000400626 PHAM DANG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 50.000,00 6184IBT1kCAILDQX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184210984866.20260703.150845.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

03/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031507282026UAG4728030.5387.73394.150728

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14948518709.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031503072026VCCB850746.5189.47775.150307

03/07/2026 30.000,00 MBVCB.14948470836.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 30.000,00 MBVCB.14948452589.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14948451459.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1038777360 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807031500052026u34m542302.5390.29822.150005

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031456522026onlm531952.5389.11659.145653

03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970405070314555220268JA9088009.5390.6499.145552

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14948346393.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14948293162.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0861000005559 BACH THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 300.000,00 6184IBT1d1UDDJ7V.ung ho hoan canh MS 2026 174.20260703.144733.970422V7e7093000000000371415.MBBANK IBFT.970422

03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507031445312026QG6I044645.5390.49970.144531

03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14948243645.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14948241875.MS 2026174 Nguyen Van Hien.CT tu 0361000211500 DO THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135978873590.20260703.135978873590-0907488824_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien

03/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704050703144322202625YV035747.5388.38514.144315

03/07/2026 100.000,00 6184SGTTH2M847GQ.IBFT Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260703.144247.0378268252.HOANG NGHIA KHANH.970403

03/07/2026 100.000,00 6184SHBAP22EJKRL.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260703.144033.080719920.PHAM THI NHAM.970443

03/07/2026 25.000,00 6184IBT1iJK4TMRT.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.143951.0969835555.NGUYEN MANH CUONG.970432

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAI4PYW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184379332289.20260703.143944.13822469450014.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TU.970407

03/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135977830834.20260703.135977830834-0343882448_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien

03/07/2026 3.000.000,00 6184IBT1iJK4LASW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.143301.0913326246.NGO THI ANH VAN.970432

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14948099437.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.008,00 MBVCB.14948096264.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14948094009.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14948049426.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 1030405912 NGUYEN QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14948045821.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1059634562 DAO THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAIPP9W.Ung ho ms 2026.174 FT26184406639388.20260703.142549.19033133273014.VND-TGTT-NGUYEN BAO TRUNG.970407

03/07/2026 600.000,00 6184SGTTH2M8RIIJ.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2026.170 173 174.20260703.142420.050029563133.NGUYEN NHON.970403

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031422412026DGUK977042.5388.27476.142241

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031420232026yr25420312.5387.16013.142023

03/07/2026 800.000,00 6184SGTTH2M8REGM.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.141855.020112189514.NGUYEN THI NHUONG.970403

03/07/2026 70.000,00 6184TPBVI2181TG5.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.141835.03909556401.NGUYEN THI VAN THANH.970423

03/07/2026 200.000,00 Be Quynh Anh Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207031418292026EPX9857817.5388.6399.141830

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14947875274.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9972950970 QUYEN MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 6184SGTTH2M8RMTY.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.141244.050124124198.DO NGOC TRUNG.970403

03/07/2026 25.000,00 6184IBT1kCAIVEQN.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26184341441403.20260703.140847.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

03/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.174ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-14:08:40 5fzB256454#SP#0200970416070314084020265fzB256454.5189.56141.140840

03/07/2026 200.000,00 6184MSCBD2WVZQ4J.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.140751.0760102631007.NGUYEN THI HOAI THUONG.970422

03/07/2026 300.000,00 6184IBT1aWFFLEH9.ung ho ms2026174 anh nguyen van hien.20260703.140641.0904618558.NGUYEN CONG TU.970437

03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI218BHT4.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).20260703.140550.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

03/07/2026 25.000,00 6184IBT1kCAIDLZC.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184593385336.20260703.140539.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070314042920263NEW453333.5388.34930.140429

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14947743232.giup MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#0200970405070314025120260PDX083055.5390.26681.140251

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1bJMVMYP7.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.140134.01061964.HUYNH TAN THUC.970427

03/07/2026 50.000,00 6184TPBVI218BU9R.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.135951.30023304676.NGUYEN THI HONG NHUNG.970423

03/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507031356462026OOU3062301.5189.97205.135646

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14947651670.Ung ho MS 2026.174 Nguyen Van Hien.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14947654036.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0011000452614 TRUONG THI MINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien-030726-13:55:07 JWEl333612#SP#020097041607031355072026JWEl333612.5390.89639.135507

03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031354012026h9wa348297.5387.83881.135401

03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien-030726-13:53:47 RtfB586399#SP#020097041607031353472026RtfB586399.5390.83236.135341

03/07/2026 150.000,00 MBVCB.14947614707.Ung ho MS 2026.169(em Mo van Hoanh).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 300.000,00 6184IBT1kCAI2W1P.Ms 2026.174 a Nguyen Van Hien FT26184547972609.20260703.135130.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP.970407

03/07/2026 100.000,00 6184VNIB028K1I8C.Ung ho MS 2026.174 ( anh Nguyen Van Hien).20260703.135053.646704060050705.LE THI ANH THUONG.970441

03/07/2026 2.000.000,00 6184IBT1kCAICEPN.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184880746076.20260703.135014.19021248963016.VND-TGTT-TRAN THI HONG.970407

03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970405070313500920264O0Z040566.5189.65788.135009

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAICGEN.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184446003737.20260703.134956.19029415475011.VND-TGTT-TRAN THI BE LY.970407

03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI218B2DA.ung ho MS 2026 173 be Ta Thanh Van.20260703.134951.00090566001.CHUNG TO QUYEN.970423

03/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031348172026PQ87727700.5389.56626.134811

03/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14947559865.ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031347112026b5si330703.5189.50908.134712

03/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.14947514773.ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 TRUONG DIEU MY ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031342552026cv2i319606.5388.32144.134255

03/07/2026 300.000,00 6184IBT1iJK4KV2F.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.134214.0983582233.TRIEU MINH TUAN.970432

03/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507031341552026VMmF836549.5387.25877.134155

03/07/2026 150.000,00 MBVCB.14947486574.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 50.000,00 6184IBT1kCAIWKVX.MS 2026.174 FT26184920661810.20260703.133905.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

03/07/2026 100.000,00 6184SHBAP22E26XW.MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260703.133825.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443

03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031338242026DMPQ290766.5390.10262.133824

03/07/2026 150.000,00 MBVCB.14947421008.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1iJK47EDW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.133622.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

03/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.174 Nguyen Van Hien#SP#0200970422070313341520267MKO654895.5388.90767.133415

03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI218ACG7.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).20260703.133342.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien-030726-13:33:24 yGng051418#SP#020097041607031333252026yGng051418.5189.86719.133318

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1iJK47IK4.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.133304.129292032.PHAM THAI VIET.970432

03/07/2026 150.000,00 MBVCB.14947383879.Ung ho MS 2026.174 ( anh Nguyen Van Hien).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 300.000,00 6184NBVAF2LPIZCY.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.133226.190005206573.NGUYEN THI THU TRANG.970419

03/07/2026 500.000,00 PHAM XUAN HUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.174Nguyen van Hien#SP#020097048807031331382026e0g8290595.5390.79204.133138

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14947323032.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAMR4KK.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184503654960.20260703.132748.19032478807015.VND-TGTT-HOANG HAI LONG.970407

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14947324217.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1016192301 VO THI MONG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 300.000,00 6184IBT1kCAMR8J9.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184058206781.20260703.132705.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

03/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14947315535.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0011004048285 NGUYEN QUE LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14947309526.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0291002269003 LE ANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.174 nguyen van hien#SP#0200970488070313250820264erg274535.5389.48411.132508

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAMX6XV.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184222049320.20260703.132447.19036856575018.VND-TGTT-PHAM VAN CONG.970407

03/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135969106918.20260703.135969106918-0392913229_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien

03/07/2026 1.000.000,00 6184IBT1kCAMXPUN.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184215820781.20260703.132338.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407

03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507031323072026JUXS059107.5189.39043.132307

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14947278226.ung ho ms 2026.174 (nguyen van hien).CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 50.000,00 6184IBT1iJK4G23L.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.132152.253188936.NGUYEN THI HOAI THU.970432

03/07/2026 100.000,00 6184SGTTH2M8JUFU.IBFT Ung ho MS 2026.174 - anh Nguyen Van Hien.20260703.132050.060284069555.BUI THACH HONG HUNG.970403

03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031320282026Q4NM286379.5189.26363.132028

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAM34U8.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184100276978.20260703.132023.19038914477016.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14947235630.Bac Nhung ung ho MS 2026.174( anh Nguyen van Huyen).CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031319132026IS2K523377.5389.20729.131913

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAM3JF8.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184281709954.20260703.131843.19023737775012.VND-TGTT-BUI VAN TUNG.970407

03/07/2026 150.000,00 6184IBT1kCAMF5Z2.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184889567526.20260703.131633.5604266666.CHU DINH LINH.970407

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14947147385.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0271000853133 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAMLM6R.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184481606337.20260703.130841.19036004716014.VND-TGTT-VU DINH THANH.970407

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14947088365.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1021000001596 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 2.000.000,00 ung ho MS 2026.174 anh nguyen van hien#SP#020097041507031305562026fpRB747278.5189.59273.130556

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1aWFFEFEI.vc e Hien Park ung ho MS2026.174.20260703.130127.000006627937.NGUYEN THI THANH HIEN.970440

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14947008834.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1021864937 HO HUU THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031300002026dr5l214187.5390.30370.130000

03/07/2026 20.000,00 MBVCB.14946940994.Ung ho MS 2026.174 Nguyen Van Hien.CT tu 0111000214348 HOANG VAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14946918699.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.174( Anh Nguyen Van Hien).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507031250052026S87M062884.5387.82118.125005

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien, ma GD 100000155600169#SP#020097044907031242122026bhhw956528.5189.42081.124212

03/07/2026 110.000,00 6184MSCBD2WK5FHW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.123921.8600111156789.LUONG VIET HUNG.970422

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAM4BZZ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184850302950.20260703.123839.19035871774012.VND-TKTT-THAI THI HUE.970407

03/07/2026 300.000,00 DANG THI THANH TUYEN Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#0200970488070312365820265cxo151299.5389.12813.123659

03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070312355220264WSK455571.5390.5862.123552

03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14946697664.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9907165686 VU TIEN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097040507031231472026RY6X004134.5390.83502.123147

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAMPNUQ.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26184741402964.20260703.122801.833668.NGUYEN TRANG NHUNG.970407

03/07/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien#SP#020097048807031226282026412p114325.5389.52633.122622

03/07/2026 100.000,00 Chuyen tien MS 2026.174 Nguyen Van Hien#SP#020097048807031224132026bo7t106908.5388.39158.122414

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAMU51W.Ung ho MS 2026.174 - Chuc anh Hien va cac chau khoe manh binh an hanh phuc va sung tuc hon FT26184320453003.20260703.122347.2089100690.DANG THI NGOC ANH.970407

03/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 .174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-12:23:33 ZolF920872#SP#020097041607031223342026ZolF920872.5388.33923.122334

03/07/2026 200.000,00 6184SGTTH2M8CAT1.IBFT PHAM THI ANH chuyen tien.20260703.121927.060324533705.PHAM THI ANH.970403

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAMMXZJ.Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo FT26184702242638.20260703.121653.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAMV2L3.Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu FT26184510507318.20260703.121203.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14946218566.NGUYEN THI TUYET ANH chuyen tien Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0121001848456 NGUYEN THI TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14946188311.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1022415986 NGUYEN THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 1.000.000,00 6184NAMAP22EY3MF.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.120000.335858956.NGUYEN THI HANH VI.970428

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14946133934.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9393487730 DOAN THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031159182026oc08016168.5390.77871.115918

03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14946021090.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0021000285342 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAMWIU1.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184000106792.20260703.115038.101020158888.VU THO THANG.970407

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1iJK4DMV2.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.114252.130923518.VUONG DUC DAT.970432

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807031141392026qfyo948928.5389.67639.114139

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807031140122026jdj8943449.5390.57474.114005

03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCAVF8LX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184387208207.20260703.113359.190387686868.BUI THI TRUC CHI.970407

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#020097042207031133582026TXB5936173.5390.19394.113358

03/07/2026 100.000,00 6184SGTTH2M8BL7B.IBFT Chau Hanh Quyen Long ung ho Ms2026.174.20260703.113247.030629091988.NGUYEN THI DUY MINH.970403

03/07/2026 1.000.000,00 6184TPBVI21C7Z95.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.113104.09133178899.TA PHUONG MAI.970423

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1iJK49AY4.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 174 NGUYEN VAN HIEN.20260703.112926.247529918.LE THI HOA.970432

03/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2026 174 anh NGUYEN VAN HIEN#SP#020097040507031124472026RBX1013133.5388.61217.112447

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14945571238.ung ho MS 2026.170(em Xa Duc Hung).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 3.000.000,00 MBVCB.14945567720.NGUYEN PHI HUNG Giup MS 2026.174(anh Nguyen van Hien).CT tu 0071004167428 NGUYEN PHI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14945566277.ung ho MS 2026.174(anh Nguyen Van Hien).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCAVZPIV.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184040871766.20260703.112257.6644686868.DINH THI NGAN HA.970407

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1iJK42U5P.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260703.112010.139264096.NGUYEN THUY DUNG.970432

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070311185720265iix862360.5389.24458.111851

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14945421607.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9347112666 LE HUY DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAVK8QT.Ung ho ms 2026.174 FT26184108907275.20260703.111415.2748699999.PHAM VAN THANG.970407

03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507031113292026KGX4059097.5387.90246.111329

03/07/2026 200.000,00 6184WBVNP22W5KNC.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.111259.108000204050.HUYNH MINH KIET.970412

03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031111532026068c835769.5388.81081.111153

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14945359097.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0071002662955 LE NGOC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14945339954.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031108492026y5w0824172.5189.61421.110849

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1iJK41FUL.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.110808.181031198.TRAN KHANH.970432

03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2M8Q4V8.IBFT Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy.20260703.110638.050080054294.Le Hong Phong.970403

03/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031100462026AH8F374683.5390.13117.110047

03/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507031055052026SNGP069223.5389.78136.105506

03/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031054382026f6p5770959.5189.75766.105438

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14945119472.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031050122026DN60449732.5189.48639.105006

03/07/2026 1.000.000,00 6184IBT1kCAVUMYB.Ung ho MS 2026.174 FT26184332193793.20260703.104826.19023539862015.VND-TKTT-TRAN UY QUOC.970407

03/07/2026 5.000.000,00 MBVCB.14944935742.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0141000020525 THAN DUC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507031036152026ukUJ229661.5189.69208.103615

03/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14944862254.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0561000586629 DANG MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAVVC64.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184305855278.20260703.103606.19024392650889.VND-TGTT-LE DINH TOI.970407

03/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14944860782.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 2905828888 NGUYEN VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14944851660.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.174 ( Anh Nguyen Van Hien).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 20.000,00 MBVCB.14944802275.TRAN VAN DONG chuyen tiennguyen van hien.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 MS 2026. 173 be Ta Thanh Van chuc be mau chong hoi phuc#SP#0200970415070310310820269BS1211840.5387.38967.103108

03/07/2026 50.000,00 6184IBT1kCAVSIX9.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184113479303.20260703.103048.19036970128013.VND-TGTT-NGO THANH TU.970407

03/07/2026 150.000,00 MBVCB.14944766753.ung ho Ms. 2026.173 (be Ta Thanh Van)..CT tu 0381000380801 PHAM MINH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 20.000,00 6184IBT1iJKBRK5S.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.102602.234723545.TRAN VAN QUANG.970432

03/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135943838464.20260703.135943838464-0888639959_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1fJC83D55.ms 2026.174 nguyen van hien.20260703.102527.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431

03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2M82NMN.IBFT Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen.20260703.102335.050080054294.Le Hong Phong.970403

03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2M82351.IBFT Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan.20260703.102123.050080054294.Le Hong Phong.970403

03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2M82SQK.IBFT Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai.20260703.101945.050080054294.Le Hong Phong.970403

03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#0200970422070310173220265255823598.5389.63288.101733

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAVWYJZ.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184669238485.20260703.101404.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14944517353.Ung ho ms 2026.174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0631000471859 LE THI KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCADN4IN.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184000977782.20260703.100847.9974709945.NGUYEN HOANG DIEU.970407

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031007272026B4OY317616.5388.4793.100721

03/07/2026 200.000,00 6184SGTTH2MC57W3.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.100646.050124584806.NGUYEN THI THU HUONG.970403

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031003092026tuqo576544.5388.80566.100309

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCADFTK7.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184169860000.20260703.095842.10623211937012.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207030955542026V3I1637654.5390.42081.095549

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCADT7L1.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184014126082.20260703.095526.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407

03/07/2026 200.000,00 6184SHBAP22WVBH1.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.095506.0978330316.MAC DUC TRUNG.970443

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCADLM2Y.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS2026.173 be Ta Thanh Van FT26184509018225.20260703.095141.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807030951342026jb0v533902.5189.18416.095135

03/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN VAN LAM chuyen tien ung ho MS 2026 174 anh Nguyen van Hien#SP#020097040507030948242026OBFB038366.5189.2096.094824

03/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807030945012026pt7o509475.5387.83284.094501

03/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507030943062026EUD5011788.5390.73447.094300

03/07/2026 2.000.000,00 6184IBT1kCADK2FZ.DO BICH HUYEN ung ho ma so MS 2026.172 Vi Van Chuc FT26184032902350.20260703.093725.19026621837011.VND-TGTT-DO BICH HUYEN.970407

03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI21C3FLZ.ung ho MS 2016.173 (be Ta Thanh Van).20260703.093707.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423

03/07/2026 20.000,00 6184MSCBD2WGPNPU.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.093646.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

03/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040507030934132026CZKB067191.5189.28480.093413

03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14943958831.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 55.555,00 MBVCB.14943941447.UH MS 2026.174 A Nguyen Van Hien.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14943928893.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507030928352026hvjc889246.5189.99997.092835

03/07/2026 1.000.000,00 6184SGTTH2MC7SUQ.IBFT Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi.20260703.092830.050080054294.Le Hong Phong.970403

03/07/2026 200.000,00 6184TPBVI21C9D9S.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.092813.98883938888.TRAN TAN DUC.970423

03/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507030926042026CHYY026814.5388.86900.092604

03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MC74UK.IBFT Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260703.092442.050080054294.Le Hong Phong.970403

03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MC7QZH.IBFT Ung ho MS 2026.143 em Bui Huong Tra.20260703.091919.050080054294.Le Hong Phong.970403

03/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026. 174 anh Nguyen Van Hien. Tu K.Nga 25 Lo Duc, Hanoi#SP#020097048807030916332026t5or407216.5388.44049.091633

03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MC65BX.IBFT Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan.20260703.091541.050080054294.Le Hong Phong.970403

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14943721117.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho em Nong Quoc Khanh.CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MC6I99.IBFT Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim.20260703.091305.050080054294.Le Hong Phong.970403

03/07/2026 50.000,00 6184IBT1kCADUUMX.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26184324422306.20260703.091239.19038268041018.VND-TGTT-LE DANG NHU HUYNH.970407

03/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070309114320265bcw389725.5389.22067.091143

03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MC63RK.IBFT Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam.20260703.091127.050080054294.Le Hong Phong.970403

03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MC6SLF.IBFT Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu.20260703.090957.050080054294.Le Hong Phong.970403

03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MC6K3I.IBFT Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang.20260703.090848.050080054294.Le Hong Phong.970403

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1iJKBES7T.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.090844.163898187.KHUONG ANH DUC.970432

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14943633220.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0551000250939 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MC6WRR.IBFT Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat.20260703.090710.050080054294.Le Hong Phong.970403

03/07/2026 50.000,00 6184IBT1kCADM5HV.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184492741583.20260703.090417.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207030904062026GSW0801785.5389.87545.090407

03/07/2026 500.000,00 6184IBT1iJKBKKAA.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.090405.195109362.NGUYEN MINH HOANG.970432

03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097042207030903332026GVQF983456.5390.84418.090333

03/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097048807030903092026697o358496.5388.82696.090309

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14943529475.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0941000006099 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14943528707.MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0531000285458 NGUYEN THANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 50.000,00 6184IBT1kCADVQQ5.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26184209359292.20260703.090002.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407

03/07/2026 200.000,00 6184SGTTH2MC62YY.IBFT ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260703.085806.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403

03/07/2026 50.000,00 6184MCOBQ2A43I48.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260703.085513.03101010965538.HOANG VIET.970426

03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MCNVYX.IBFT Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc.20260703.085438.050080054294.Le Hong Phong.970403

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14943432324.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0081001141306 HUYNH MINH NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 600.000,00 MBVCB.14943418749.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCAD2B2D.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184113105136.20260703.084949.19034546693018.VND-TGTT-NGUYEN DINH LUONG.970407

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207030848142026ACIQ747162.5189.20238.084814

03/07/2026 1.000.000,00 6184SGTTH2MCNW22.IBFT Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260703.084810.050080054294.Le Hong Phong.970403

03/07/2026 6.917,00 6184MSCBD2WG9JS6.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.084642.0911271991.LE QUOC TUAN.970422

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207030845332026OOU6218859.5189.9581.084534

03/07/2026 50.000,00 6184VNIB028GJ5GU.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.084531.226183.NGUYEN NHAT QUYEN.970441

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14943292771.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 7773337787 DANG MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1fJC8K3BL.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.084254.344948741.NGUYEN THI THUY HANG.970406

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCADJTCE.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184160381520.20260703.084157.19035340414011.VND-TGTT-DO HANG NGA.970407

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807030835532026hsf9266687.5389.69803.083546

03/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14943195088.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0101000579773 HO SY HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCASN7RE.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184057834378.20260703.083230.2116288888.TRAN NGUYEN BAO KHOA.970407

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807030830262026r7qz248294.5387.46938.083026

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14943120158.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS2026.174#SP#020097042207030827212026IKDU306873.5387.36394.082721

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14943081477.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 9904609943 PHAN HUU THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCASX7L3.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184061520614.20260703.082633.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407

03/07/2026 500.000,00 6184SGTTH2MCIZDX.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.082527.060004077371.HUYNH TRUNG THANG.970403

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097042207030825232026UHUJ677526.5388.28620.082523

03/07/2026 37.000,00 6184SGTTH2MCIZJZ.IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.082502.050060949503.NGUYEN VU KIET.970403

03/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507030823382026Pd04679678.5189.22159.082338

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14943019810.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1021637404 PHAM TUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14943015144.MS 2026.174(anh Nguyen Van hien ).CT tu 0181002342711 PHAN TUONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 20.000,00 MBVCB.14943001042.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCASFDJJ.CTT ung ho MS 2026.174- anh Nguyen Van Hien FT26184529271600.20260703.081914.19029110951018.VND-TGTT-CAO TRANG TU.970407

03/07/2026 300.000,00 6184SGTTH2MCD5Z7.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.081652.060006858700.VUONG HOANG PHUONG.970403

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.172 chi Truong Thi Tinh#SP#0200970488070308164620264gdd202452.5389.95272.081646

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048807030815192026drkf197394.5388.89337.081519

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14942880704.MS 2026.174 nguyen van hien.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 300.000,00 6184VNIB028GC4UJ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.080841.947246.LE VAN CHINH.970441

03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14942821486.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0121000746961 DINH MANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704220703080710202620BI530945.5189.61026.080711

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van)#SP#020097041507030805102026SlJ6626295.5389.53920.080510

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207030803372026ZELK838845.5390.50233.080338

03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807030802542026cgog159298.5189.47883.080254

03/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207030802192026OWG9751439.5389.46267.080220

03/07/2026 300.000,00 6184IBT1kCAS6JR7.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184917783647.20260703.080151.14022494215019.VND-TGTT-DANG QUANG KHANH.970407

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14942733164.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1024027363 TRUONG THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14942708521.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0311003336666 DIEP XUAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-07:53:44 8gUO373961#SP#0200970416070307534420268gUO373961.5388.22111.075344

03/07/2026 300.000,00 6184IBT1kCASGKU6.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184090402180.20260703.074857.23636363636.TRAN HONG DUONG.970407

03/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807030748362026mh25119550.5388.6958.074836

03/07/2026 30.000,00 6184IBT1kCASAFZG.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184160970974.20260703.074557.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

03/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207030744122026L7XN586806.5388.94406.074412

03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14942563890.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0041000177896 NGUYEN THI DIEU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14942557062.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9834894399 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 300.000,00 6184TPBVI21CGGMQ.2026.174 (nguyen van hien).20260703.074042.01571565001.DUONG LE TUAN.970423

03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14942522846.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14942520492.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0171000131284 HOANG THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 6184IBT1kCAS4SWQ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184033318210.20260703.073924.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCASBXT1.NGUYEN HONG NHUNG chuyen tien ung bo ma so 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184668760450.20260703.073819.1618539689.NGUYEN HONG NHUNG.970407

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14942507957.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0211000514412 BUI TAT HOANG CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14942506332.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0311000714192 NGUYEN THI KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207030737502026IAMS651779.5388.76449.073751

03/07/2026 500.000,00 NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.174 A NG VANHIEN-030726-07:31:08 gjMo935773#SP#020097041607030731092026gjMo935773.5388.56948.073109

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14942372791.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0711002117749 BUI VAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 10.000,00 6184IBT1aWFFW9X6.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.165 (Em Ta Anh Tu).20260703.072731.0339306897.VU DUC TU.970437

03/07/2026 10.000,00 6184IBT1aWFFWQI2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.164 (Chi Bui Thi Mo).20260703.072326.0339306897.VU DUC TU.970437

03/07/2026 10.000,00 MBVCB.14942327145.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 6184IBT1iJKB891P.Ms 2026-174 uh Nguyen Van Hien.20260703.071713.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14942094651.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.174 Nguyen Van Hien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207030656232026WW7B378356.5387.63834.065624

03/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.174- anh Nguyen Van Hien#SP#0200970405070306525620266V8J067880.5189.56474.065256

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14941944914.Chuyen tien ung ho ms 2026 174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1iJKBVX3K.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.064347.129292032.PHAM THAI VIET.970432

03/07/2026 30.000,00 MBVCB.14941788174.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507030614192026Gkgk388899.5189.86491.061419

03/07/2026 300.000,00 6184TPBVI21CWC8P.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260703.060830.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423

03/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807030608112026hrdj884427.5387.76885.060811

03/07/2026 50.000,00 MBVCB.14941652004.ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.173 Ta Thanh Van#SP#020097042207030546362026S4GE785258.5189.53239.054636

03/07/2026 200.000,00 6184IBT1kCA9RYWX.MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184890046440.20260703.044528.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14941487495.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011004048285 NGUYEN QUE LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14941485723.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0011004048285 NGUYEN QUE LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507030432362026MU9S087413.5189.12726.043231

03/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-030726-03:30:04 Graq654854#SP#020097041607030330042026Graq654854.5389.89299.033004

03/07/2026 21.542,00 6184TPBVI21C4UXI.UHMS 2026.173 Mong GD Dang Thi Hue-Ta Van Trung an lac thien duyen,be Ta Thanh Van benh hoi phuc tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260703.014357.00005384949.VU HOANG LINH.970423

03/07/2026 100.000,00 6184TPBVI21C4U85.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.013948.13528051994.LE THI MY HANH.970423

03/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135899051118.20260703.135899051118-0907175738_Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14941243135.Chuyen tien ung ho.CT tu 9969598095 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

03/07/2026 100.000,00 MBVCB.14941230771.BUI HAI DANG Ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van ).CT tu 9984108560 BUI HAI DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14941187890.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 6184IBT1kCA9GRUV.Ung ho Ms 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184405101942.20260703.000736.19035481213011.VND-TGTT-BUI PHUONG ANH.970407

03/07/2026 500.000,00 MBVCB.14941105647.Ung ho MS 2026.170_Em Xa Duc Hung.CT tu 0071000712110 NGUYEN THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 300.000,00 MBVCB.14941060769.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0181003587770 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 10.000,00 MBVCB.14941021804.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1012484288 PHAM THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 300.000,00 6183IBT1kCA9B636.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26184995422749.20260702.233614.10325028414018.VND-TGTT-DOAN THI HUONG.970407

03/07/2026 100.000,00 6183IBT1aWFTT8A8.UNG HO MS 2026173 BE TA THANH VAN.20260702.233440.700018890973.VU KHANH LY.970424

03/07/2026 200.000,00 MBVCB.14940975216.ung ho ms 2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 1035179499 TRAN THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507022322102026CSuq215437.5189.26830.232210

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAH6PJ1.MS 2026. 175 FT26187070817020.20260704.225908.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14970256698.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0561000513544 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.168 (em Lo Quoc Dat)#SP#020097041507042228092026BbKj945364.5388.76852.222809

04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14970090083.HA THI KIM ANH chuyen tien ung ho ma so 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN.CT tu 0611000188044 HA THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 15.000,00 MBVCB.14970079922.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.171 (Anh Duong Van Huy)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 10.000,00 MBVCB.14970078933.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga ,Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14969962010.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.175.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207042209292026YC75508790.5390.24349.220929

04/07/2026 300.000,00 MBVCB.14969958579.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026. 173.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 1.000.000,00 6185IBT1kCAHI84J.Ung ho Ms 2026.175 anh Luong Van Vien FT26187116799000.20260704.215649.19029130096017.VND-TGTT-DINH NGOC HIEU.970407

04/07/2026 200.000,00 6185ASCB0289DAQ3.MS2026.175 ANH LUONG VAN VIEN-040726-21:52:56 6185ASCB0289DAQ3.20260704.215256.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416

04/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097040507042149192026ZKPF028181.5189.59024.214919

04/07/2026 500.000,00 6185IBT1kCAHCC8G.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26187703946565.20260704.213112.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

04/07/2026 50.000,00 6185SGTTH2MJ7NBK.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.212209.070071957185.DINH THI KIM QUYEN.970403

04/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097040507042120382026W9GW046998.5389.51757.212038

04/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14969248975.ung ho ma so 2026.174 (anh nguyen van hien).CT tu 1040895722 PHAN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 20.000,00 6185MSCBD2WNEH7V.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Luong Van Vien ms 2026175.20260704.205958.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

04/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704880704204347202689to553237.5390.84489.204347

04/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien, ma GD 100000156330342#SP#020097044907042041422026YAcL942328.5390.75205.204142

04/07/2026 50.000,00 6185ORCOQ2AKM4A5.LOC UNG HO MS 2026.175 LUONGVAN VIEN.20260704.203920.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14968828663.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0271001031540 PHAM THI KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAZAWW1.Ung ho ma so 2026. 175 Luong Van Vien FT26185549272064.20260704.203401.8119958899.LE THI PHUONG LIEN.970407

04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14968689988.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0071001468426 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136181394478.20260704.136181394478-0938122191_Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAZUXF8.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26185430705232.20260704.201954.6879555888.NGUYEN BA TUNG.970407

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1iJK6SVMI.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.200128.175195618.TRINH VAN DUONG.970432

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAZ9K5K.Ung ho MS 2026 .174 anh nguyen van hien FT26185720131716.20260704.195955.19036399819011.TGTT-VND-TRAN THI TRINH.970407

04/07/2026 50.000,00 6185SGTTH2MJDT4C.IBFT Ung ho gia dinh nguyen van hien.20260704.195944.030077662029.BUI THI PHUONG.970403

04/07/2026 50.000,00 6185IBT1kCAZC7Q3.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26185980404514.20260704.195420.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14968145740.Ung ho MS 2026.174 (Anh Nguyen Van Hien).CT tu 0341006009004 VU THI NGOC TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien)#SP#0200970415070419530320265rvT480166.5390.15644.195303

04/07/2026 1.600.000,00 6185IBT1bJMVH584.Chou Ching Hsien Taiwan ung ho gia dinh anh Nguyen Van Hien MS 2026 - 174.20260704.194936.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

04/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507041948212026Zspp461801.5390.90499.194821

04/07/2026 100.000,00 6185TPBVI21JZYHQ.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).20260704.194705.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

04/07/2026 50.000,00 MS 2026.173#SP#020097048807041944202026ah9h336577.5189.68308.194420

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1d1UMIALT.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260704.194041.97042292J937fc4000000000242759.MBBANK IBFT.970422

04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14967890139.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14967887808.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0451000319239 LE DIEU MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807041938442026c5z3315004.5390.36424.193844

04/07/2026 300.000,00 MBVCB.14967870921.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.175( Tran van Vien) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 6185SHBAP22KK7RW.ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien.20260704.193152.0919188888.PHAM THU QUYNH.970443

04/07/2026 5.000,00 6185IBT1kCA6HNAL.Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien FT26185407242230.20260704.192329.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

04/07/2026 200.000,00 6185YOLOP22KDUU3.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260704.191948.0396896483.DANG XUAN VU .546034

04/07/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.175 anh luong van vien#SP#0200970422070419192720260KD0231946.5389.25512.191920

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1iJKERKXP.Ung ho MS 2026 175 Luong Van Vien.20260704.191257.0968348206.LE THI NGA.970432

04/07/2026 50.000,00 ung ho Ms 2026.174#SP#020097041507041909442026SUtX308094.5390.68647.190944

04/07/2026 10.000,00 6185IBT1kCA67D9J.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26185441680870.20260704.190852.19034213998016.VND-TGTT-VU MINH DUNG.970407

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCA6GVAR.Ung ho MS 2026.175 FT26185703403404.20260704.190632.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

04/07/2026 100.000,00 6185TPBVI21JFKVS.Ung ho MS 2026.175 Luong Van Vien.20260704.190522.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

04/07/2026 5.000,00 6185VNIB0289FI25.ung ho MS 2026.174( anh Nguyen Van Hien ).20260704.190249.912281212.GIANG MY LINH.970441

04/07/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136167918383.20260704.136167918383-0902498898_Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien

04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14967184051.ung ho MS 2026.175.CT tu 7933183963 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 200.000,00 6185ASCB02891Z6M.MS 2026.173 BE TA THANH VAN-040726-18:23:10 6185ASCB02891Z6M.20260704.182310.252555666.NGUYEN DUY TUONG.970416

04/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807041820592026uebe984261.5389.74570.182059

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAEXICS.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26185704162540.20260704.181226.6868001885.NGO XUAN LOC.970407

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAELTYV.Ung ho MS 2026.174 FT26185560528835.20260704.180423.6868001885.NGO XUAN LOC.970407

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAEHDZW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185040000568.20260704.180050.10820320830015.VND-TGTT-VU PHUONG LINH.970407

04/07/2026 50.000,00 6185VNIB0289LPZK.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.174334.345825555.DINH KHANH LINH.970441

04/07/2026 200.000,00 NGUYEN ANH TUAN Chuyen tien ung ho. MS. 2026.174. Anh Nguyen Van Hien#SP#02009704880704174253202682wm808105.5189.37221.174253

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAE5QUQ.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26185070722275.20260704.173826.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1iJKEIXN5.Nguyen Danh Hoang Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260704.172900.133297588.LUYEN THU TRANG.970432

04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14965081057.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0071003151489 PHAM TRUONG THUY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14965078157.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0101001062406 CAO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14965047322.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0611001902916 PHAN NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14965039390.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0101001062406 CAO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 300.000,00 6185IBT1kCAK31MG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185309332000.20260704.165313.19025487070037.VND-TGTT-TRAN QUOC TUAN.970407

04/07/2026 200.000,00 ung ho MS2026.175#SP#020097042207041640012026KXTM565397.5189.44162.163954

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1d1UMQ4BL.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.163634.97042292R5ba544000000000249329.MBBANK IBFT.970422

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAKGA9N.ungh ho MS 2026.175 FT26185012005368.20260704.162915.19022004316015.VND-TGTT-TRAN CONG ANH NHAN.970407

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAKG9UK.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185736547250.20260704.162816.19027782055018.VND-TGTT-TO THI KIM ANH.970407

04/07/2026 150.000,00 6185IBT1iJKKNVW3.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260704.162157.224466878.PHAN THI LAN TUONG.970432

04/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507041611262026c0Xl408934.5388.84882.161126

04/07/2026 100.000,00 6185ABBKP22KT3KT.ung ho MS2026 174 anh Nguyen Van Hien.20260704.155705.0961019226033.VU BICH NGOC.970425

04/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097041507041550082026ErYj332955.5389.71444.155008

04/07/2026 100.000,00 6185VNIB028SXZZ6.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260704.154101.855681769.NGUYEN NGOC QUYNH TRAM.970441

04/07/2026 5.000,00 6185IBT1kCAKW9GN.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien FT26185000884499.20260704.153249.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407

04/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807041529212026wi9n257339.5389.67806.152921

04/07/2026 300.000,00 6185IBT1kCA7RBYY.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185947845757.20260704.152356.19036041997015.VND-TGTT-NGUYEN DIEU LINH.970407

04/07/2026 300.000,00 MBVCB.14963482678.TRAN KHANH LINH ung ho ms 2026.173 ( be Ta Thanh Van).CT tu 9012735555 TRAN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14963454611.TRAN KHANH LINH Ung ho ms 2026.174 .CT tu 9012735555 TRAN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14963279791.Ung ho MS 2026.175 (Anh Luong Van Vien).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#0200970422070414593620263WUC963995.5387.27506.145930

04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14963210421.VO PHUOC KHANG chuyen tien ung ho MS 2026.175.CT tu 0391001004949 VO PHUOC KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 50.000,00 MBVCB.14963170106.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.174(Anh Nguyen Van Hien).CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 6185MCOBQ2AEFESZ.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260704.144408.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

04/07/2026 50.000,00 MBVCB.14963094804.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.175: Anh Luong Van Vien.CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704050704143007202607YZ001837.5388.94857.143007

04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14962927880.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0451000422141 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807041414012026puuw042672.5189.26497.141354

04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14962750045.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0181003471083 PHAM THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14962680687.ung ho MS 2026.175 ( anh Luong van Vien ).CT tu 1023570661 NGUYEN THI QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070414034320264buo016925.5388.85088.140336

04/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097041507041359492026DQLV911196.5390.67977.135949

04/07/2026 500.000,00 6185NAMAP22K1LQI.LE THI THANH XUAN CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.175 anh luong van vien.20260704.135222.602107090900001.LE THI THANH XUAN.970428

04/07/2026 300.000,00 MBVCB.14962444408.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2016.174 nguyen van hien#SP#0200970422070413392220266NH1544068.5388.87424.133923

04/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 175 anh Luong Van Vien#SP#020097040507041338452026EFXZ046562.5388.84896.133845

04/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807041327182026meos930075.5389.38710.132718

04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14962284509.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0351000803402 TRAN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 1.000.000,00 6185IBT1kCA7WD1F.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185774795560.20260704.132528.19129856874013.VND-TGTT-LE VAN HONG.970407

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1d1UVZHTA.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.131617.970422X634393000000000926426.MBBANK IBFT.970422

04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14962157573.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1fJCY8VT3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.130051.9021411401941.VU THI HOAI.963388

04/07/2026 50.000,00 6185VNIB028SMS8L.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.125956.661051996.NGUYEN THI THU HIEN.970441

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAGHXQF.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185605700212.20260704.125426.19035927552018.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEU.970407

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1iJKKV61R.NGUYEN NGOC BICH ung ho anh hien.20260704.125307.454802907.NGUYEN NGOC BICH.970432

04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14961856666.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1024705236 DINH VAN UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 200.000,00 6185TPBVI21F9Q88.ung ho MS 2026.175 ( anh luong Van vien).20260704.124309.76464668888.CHI QUANG HOA.970423

04/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026 174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207041238082026995G832288.5388.30670.123809

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1iJKKDQRV.DO THUY TRANG transfer ung bo GD anh Hien.20260704.123718.0973370070.DO THUY TRANG.970432

04/07/2026 300.000,00 6185TPBVI21FSG31.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.123119.04102191901.NGUYEN THI THUY HANG.970423

04/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097040507041231102026DM3J054194.5390.98361.123110

04/07/2026 300.000,00 6185MCOBQ2AE1M75.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.122646.03001013926993.TRAN XUAN THUONG.970426

04/07/2026 25.000,00 6185TPBVI21FSFUF.MS 2026.175. hungnt6.20260704.122639.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423

04/07/2026 50.000,00 6185IBT1kCAG4WHN.Ung ho ms 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26185613106021.20260704.122502.19037835163018.VND-TGTT-NGUYEN DUY THAI.970407

04/07/2026 1.000.000,00 6185IBT1iJKK9BQE.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.122352.198453118.TRAN DUC TRUONG.970432

04/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970415070412232420264orw665523.5390.60460.122324

04/07/2026 500.000,00 6185ASCB028SLKWY.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.175 LUONGV VIEN-040726-12:21:48 6185ASCB028SLKWY.20260704.122149.889148.NGUYEN THANH VAN.970416

04/07/2026 100.000,00 6185ASCB028SL9L2.MS 2026.174-040726-12:19:35 6185ASCB028SL9L2.20260704.121935.55978888.VU TRI QUYEN.970416

04/07/2026 100.000,00 NGUYEN NGOC MINH THU chuyen tien#SP#020097042207041218092026BNRV405384.5389.32709.121809

04/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807041213182026g3zc729918.5388.6690.121320

04/07/2026 50.000,00 6185IBT1kCAG8H85.Giup ma so 2026.175 FT26185905074885.20260704.120914.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14961281219.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0491000144478 TRAN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAGMVVJ.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26185378845920.20260704.120155.14021913307011.VND-TGTT-NGUYEN HONG DANG.970407

04/07/2026 10.566,00 6185IBT1kCAGVKTI.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26185450691825.20260704.120011.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

04/07/2026 10.000,00 6185MSCBD2WHKYGW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.115656.767777676666.NGUYEN THANH MAI.970422

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAGC2RM.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185660802164.20260704.114433.19033721640015.VND-TGTT-NGUYEN HAI ANH.970407

04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14960907508.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0591000303803 DO THI QUYNH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1iJKKQT4W.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 175 LUONG VAN VIEN.20260704.113853.247529918.LE THI HOA.970432

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAGW33A.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26185700536595.20260704.113809.7935369789.NGUYEN MINH HAN.970407

04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14960791427.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1029015051 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14960794990.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1015645897 VU THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAANTXD.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185797328603.20260704.113224.19074697855011.VND-TGTT-VU XUAN DUONG.970407

04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14960742636.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0711000269213 NGUYEN THI KIM THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 200.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.174: anh Nguyen van Hien#SP#020097042207041128332026BNTM761196.5387.57650.112833

04/07/2026 200.000,00 6185TPBVI21FGXTW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.112109.06196841601.VU THI THUY.970423

04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14960486625.uh ms 2026.174 a Nguyen Van Hien.CT tu 0061001119917 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 Ung ho ms 2026.174#SP#0200970422070411123220261AZY691204.5189.66512.111233

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1iJK7XD8Q.ZP261850225690 Trung Kien ung ho MS 2026.173.20260704.111028.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

04/07/2026 500.000,00 6185IBT1iJK7XSUG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.111016.80178042.BACH THUY CHI.970432

04/07/2026 20.000,00 6185MSCBD2WHF3W3.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260704.110823.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14960322724.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0041000189029 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807041101292026745g456784.5189.5309.110130

04/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#0200970488070411001320263mxz451727.5389.98500.110013

04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14960234713.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0591000395423 HOANG THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAAA36D.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185391956603.20260704.105305.6690099999.PHAM THANH TRUNG.970407

04/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136102208934.20260704.136102208934-0931585686_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien

04/07/2026 500.000,00 6185VNIB028XDJ27.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.104553.981228286.TRAN HAI ANH.970441

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1iJK7LKDY.Gd be Phung Mai Anh ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.104248.102940978.NGUYEN THI KIM THANH.970432

04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14960007594.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 6185MCOBQ2AELEUS.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).20260704.103233.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426

04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14959876352.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1aWFX4WQU.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.102803.103612345678.LE THI PHUONG.970433

04/07/2026 900.000,00 6185IBT1iJK7ZKAY.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.102739.186002188.NGUYEN MAI HUONG.970432

04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14959799848.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0911000058577 TRUONG THI MAI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704150704101903202667Ep209604.5388.76824.101857

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAASWN6.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185589681520.20260704.101610.19034708672011.VND-TGTT-NGUYEN THU THUY.970407

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1iJK76VXA.Ung ho ma so 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.101608.0369882587.AN THU TRANG.970432

04/07/2026 20.000,00 MBVCB.14959573252.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097040507041010022026MWJY023848.5189.32676.100956

04/07/2026 80.000,00 6185IBT1kCAAJ8U9.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185108642639.20260704.100227.19038767822012.VND-TGTT-HOANG DANH MINH.970407

04/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040957522026qr1b204833.5390.71569.095752

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1iJK7KWUN.ZP261850173669 Trung Kien ung ho MS 2026.174.20260704.095737.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

04/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040955172026pdce194606.5388.59953.095510

04/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.174#SP#020097048807040953182026hy6j186970.5390.50321.095312

04/07/2026 30.000,00 MBVCB.14959311315.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136093309665.20260704.136093309665-0907393730_LE NGOC SA chuyen tien giup do ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien

04/07/2026 200.000,00 6185SGTTH2MF9M9M.IBFT ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien.20260704.094656.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403

04/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070409463420261yzg161789.5388.19362.094634

04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14959189431.ung ho MS 2026 175 (Luong Van Vien).CT tu 0081001264315 NGUYEN PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14959184891.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 500.000,00 6185ORCOQ2AW6N4G.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260704.093744.0052100000299009.HUYNH MINH SON.970448

04/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070409362620267eqm124012.5390.73191.093626

04/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.175 a Luong Van Vien#SP#020097042207040929262026UJKL602236.5389.40667.092926

04/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.173 be ta thanh van#SP#020097041507040926222026Ktjg920399.5389.26997.092622

04/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070409231220266o5p073225.5389.14408.092312

04/07/2026 100.000,00 6185NBVAF2L5LGWF.LUU THI XUAN chuyen tien Ung ho ma so 2025-264 ( Cao van Truong)).20260704.092254.100000061957.LUU THI XUAN.970419

04/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507040922472026dp4C906567.5390.12689.092248

04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14958838773.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0541000316519 PHAM THUY CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14958803815.ung ho ma so 2026.174 anh nguyen van hien.CT tu 1048201057 NGUYEN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207040905292026C94I480792.5387.43390.090530

04/07/2026 10.000,00 6185IBT1kCA4BDY8.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185623409349.20260704.090521.19031115900017.VND-TGTT-BACH HUY ANH.970407

04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14958686253.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14958667262.LE THI TRANG chuyen tien 2026.175 anh Luong Van Vien .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14958611894.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0531000285805 HOANG THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 6185ASCB028XR1G6.UNG HO MS 2026.175 LUONG VAN VIEN-040726-08:58:01 6185ASCB028XR1G6.20260704.085801.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416

04/07/2026 500.000,00 6185IBT1kCA4PGND.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185942386221.20260704.085711.12978888.TRINH THI PHUONG.970407

04/07/2026 500.000,00 6185ASCB028XZKIQ.UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-040726-08:52:47 6185ASCB028XZKIQ.20260704.085247.24393931.NGUYEN HOANG VU.970416

04/07/2026 300.000,00 MBVCB.14958527540.Ung ho MS 2026.174 ( Nguyen Van Hien).CT tu 0011003278996 TA THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 300.000,00 MBVCB.14958485651.ung ho MS 2006.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCA4MKGQ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185537219508.20260704.084443.3366615757.BUI THI THUY LINH.970407

04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14958407044.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 50.000,00 6185ORCOQ2AWHBSM.LOC HO TRO MS 2026.174 NGUYENVANHIEN.20260704.084048.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

04/07/2026 300.000,00 6185MSCBD2W3GKU9.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260704.083953.56786886868.LE PHUC THO.970422

04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14958342641.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCA4D8IP.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185301110383.20260704.083719.6699297979.NGUYEN THI HA.970407

04/07/2026 300.000,00 MBVCB.14958306289.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1056048747 DANG HUU PHUONG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507040834062026FLQv746051.5390.30166.083406

04/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070408334220262Q95979228.5389.29240.083342

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCA49KUS.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185331342678.20260704.083150.19029877626015.VND-TGTT-LE HONG VAN.970407

04/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.175 Luong Van Vien#SP#020097048807040831372026yxjy888959.5390.21280.083137

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCA49BBX.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26185771804209.20260704.083123.19029877626015.VND-TGTT-LE HONG VAN.970407

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCA49JC2.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185180872020.20260704.082955.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407

04/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#0200970488070408221120265nbo856191.5389.86806.082211

04/07/2026 100.000,00 6185MSCBD2W3U44B.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.081952.221209112002.NGUYEN DIEU LINH.970422

04/07/2026 30.000,00 MBVCB.14958028396.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0831000036854 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 30.000,00 MBVCB.14958022159.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0831000036854 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097042207040812402026F8QL544110.5388.56534.081240

04/07/2026 500.000,00 6185ASCB028XTXSZ.UNG HO MS 2026 175 ANH VUONG VAN VIEN-040726-08:12:26 6185ASCB028XTXSZ.20260704.081226.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14957902930.ms.2026.174..CT tu 1052224732 BUI THI QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAB3VTF.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185328724509.20260704.075644.19034166629015.VND-TGTT-KIEU THI PHUONG.970407

04/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070407522320263M2N144340.5388.93325.075223

04/07/2026 10.000,00 MBVCB.14957770285.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 10.000,00 6185IBT1aWFX9L7W.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.168 (Em Lo Quoc Dat).20260704.073554.0339306897.VU DUC TU.970437

04/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807040732412026je5y694712.5387.40362.073241

04/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207040730292026YFN2530491.5389.35256.073029

04/07/2026 30.000,00 MBVCB.14957519029.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 300.000,00 6185IBT1kCABECNB.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185251873147.20260704.072650.19036344383011.VND-TGTT-NGUYEN HUONG GIANG.970407

04/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.174#SP#020097048807040724252026kw7y669607.5389.19347.072425

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAB7N4L.Ung ho anh Luong Van Vien, MS 2026.175 FT26185007081065.20260704.072132.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

04/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040719332026fv4x655941.5189.6745.071928

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAB7JFM.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185678007106.20260704.071707.19029562285041.VND-TCCD-HOANG THANH HUYEN.970407

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCABALAK.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26185717570371.20260704.071044.5429291984.NGUYEN QUOC KHANH.970407

04/07/2026 5.000.000,00 6185IBT1iJK7CEJR.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.070524.0862689833.BUI PHUONG THAO.970432

04/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.175-anh Luong Van Vien#SP#020097040507040704122026KCB6082723.5388.69268.070412

04/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040645142026otrj569377.5387.31050.064514

04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14957079761.Chuyen tien ung ho ms 2026 175 anh Luong Van Vien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1aWFXCVZZ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.064039.125704070005759.NGUYEN HAI HA.970437

04/07/2026 2.000,00 6185MSCBD2W3AW7Q.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260704.063904.0373095162.PHAM THANH THAO.970422

04/07/2026 500.000,00 6185IBT1iJK71119.Ms 2026-175 uh anh Luong Van Vien.20260704.063813.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

04/07/2026 500.000,00 MBVCB.14956970590.DANG KIM MAI LY chuyen tien Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0371000422912 DANG KIM MAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 300.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040623572026u2bh528893.5387.94624.062357

04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14956917442.ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0021000363312 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 10.566,00 6185IBT1kCAB8Y2X.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26185400342500.20260704.062105.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

04/07/2026 30.000,00 2026.174 Nguyen Van Hien#SP#020097041507040608072026g7KI392749.5390.75310.060807

04/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207040605412026BRIS376687.5189.71780.060541

04/07/2026 100.000,00 6185MSCBD2W3L5RU.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260704.055610.0984716010.TRUONG TIEN KHOA.970422

04/07/2026 30.000,00 MBVCB.14956754550.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1025197894 DUONG THI CHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 300.000,00 MBVCB.14956735239.Chuyen tien ung ho ms 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0451000271503 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

04/07/2026 600.000,00 6185IBT1kCABD7CP.ung ho ma so 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26185073029800.20260704.051924.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407

04/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040421242026pfv7461320.5387.15697.042124

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAB96ZX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185875405146.20260704.040647.19071524492011.VND-TGTT-HOANG THI HOAI THANH.970407

04/07/2026 20.000,00 6185IBT1kCAB9649.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185040670337.20260704.040631.19071524492011.VND-TGTT-HOANG THI HOAI THANH.970407

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCAB9IBG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185747802702.20260704.035232.19035041673019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HANH.970407

04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14956559308.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1021607845 VO THI DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCAB2MIR.Ung ho MS 2026.174 a Nguyen Van Hien FT26185207278536.20260704.031021.19024370704012.VND-TGTT-NGUYEN BINH CONG.970407

04/07/2026 50.000,00 MBVCB.14956522172.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 3352925259 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 500.000,00 6185IBT1kCABCC6T.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26185264660733.20260704.023058.1984151921.HOANG LONG.970407

04/07/2026 100.000,00 PHAM THI THUY chuyen tien ung ho a nguyen van hien#SP#020097041507040158002026PuWL294735.5389.74525.015800

04/07/2026 300.000,00 6185IBT1iJKGXYDX.Ung ho MS 2026174anh Nguyen Van Hien.20260704.013707.198520172023.DANG THUY LINH.970432

04/07/2026 50.000,00 6185IBT1kCABW4RX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185950238451.20260704.012411.19074252774011.VND-TGTT-NGUYEN THAO NHI.970407

04/07/2026 200.000,00 6185IBT1kCABWM8M.Ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien FT26185070013001.20260704.011843.111149.LE PHUONG THAO.970407

04/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040110042026xd1l425176.5389.54968.011004

04/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136055922885.20260704.136055922885-0964827435_Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy

04/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070400581520264hs0421450.5189.50393.005808

04/07/2026 100.000,00 6185IBT1kCA5NTYW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185770192204.20260704.005257.19029483011015.VND-TGTT-HOANG THI HOAN.970407

04/07/2026 100.000,00 MBVCB.14956365758.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0821000046100 NGUYEN VAN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 200.000,00 6185NBVAF2LP5NE3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.003500.123957901117.VND-NGUYEN BA VUONG-TKTC.970419

04/07/2026 30.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097042207040016032026KOAD536069.5387.23148.001604

04/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#0200970422070400151020264G17266461.5387.22652.001510

04/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040014222026mzre403996.5387.21532.001416

04/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042207040014182026ILMK309683.5389.22363.001419

04/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207040013132026ZYSJ410310.5387.20913.001314

04/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#0200970422070400124920263MBL574392.5388.21025.001250

04/07/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.174 Anh Nguyen Van Huyen#SP#020097042207040010492026K69N130379.5389.20031.001043

04/07/2026 200.000,00 6185VNIB028VPBQG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.000735.913459002.NGO MINH ANH.970441

04/07/2026 100.000,00 6184MCOBQ2AWGY5A.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.235432.80002918702.NGUYEN HOANG MINH.970426

04/07/2026 500.000,00 6184TPBVI21FY5ZJ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.234902.01066344001.NGUYEN THI HA PHUONG.970423

04/07/2026 5.000.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070323444220264vq6387200.5389.97441.234442

04/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136050307348.20260703.136050307348-0905192863_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien

04/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507032326592026OFOO032177.5390.79228.232659

04/07/2026 500.000,00 6184ASCB028VN7IN.UNG HO 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-23:22:38 6184ASCB028VN7IN.20260703.232239.499989998.LY VU LONG.970416

04/07/2026 300.000,00 6184ASCB028VNI54.UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-23:20:52 6184ASCB028VNI54.20260703.232053.43505507.LE ANH QUYNH TRANG.970416

04/07/2026 300.000,00 MBVCB.14956045173.Ung ho MS 2026-174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0011000634078 NGUYEN KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/07/2026 200.000,00 MBVCB.14956053941.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0491000146650 TRAN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 6.868,00 6186MSCBD2EL43EV.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260705.223504.872866868.DUONG ANH THUY.970422

05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042207052230062026G58A550816.5390.97351.223007

05/07/2026 100.000,00 6186MCOBQ2ASMAUX.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.221850.03801012893010.BE DIEU HOA.970426

05/07/2026 50.000,00 MBVCB.14984146978.ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien.CT tu 9387961538 PHAM THI THAM TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 700.000,00 Ung ho MS 2026.176 Chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807052209002026uyov218318.5388.43050.220900

05/07/2026 10.000,00 MBVCB.14984028010.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#ACH#0200970407070521511620261001795315.2026-07-05.215116.291197.ACE MAE CO., LTD.VTCBVNVN

05/07/2026 20.000,00 MBVCB.14983930567.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 50.000,00 MBVCB.14983926837.MS 2026.171.CT tu 1013013221 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 200.000,00 6186TPBVI21ZQ5NE.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.213821.04064454601.LE THI CAM TU.970423

05/07/2026 100.000,00 Ms 2026.176 tran thi thu hien#SP#0200970422070521271720260E0L703739.5390.98005.212717

05/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507052115272026R3PB072470.5388.46454.211527

05/07/2026 150.000,00 6186IBT1kCGWZKTH.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187505046010.20260705.210819.19024370704012.VND-TGTT-NGUYEN BINH CONG.970407

05/07/2026 350.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507052100132026MK7I022438.5389.75661.210013

05/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.176 chi tran thi thu hien#SP#020097048807052045012026jd35004555.5389.889.204501

05/07/2026 500.000,00 MBVCB.14983137882.2026.176 tran thi thu hien.CT tu 0951004179847 BUI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14982994656.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.176( chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136331390943.20260705.136331390943-0904904143_Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien

05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14982957983.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.175( Anh Luong Van Vien).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807052025262026zp6m940224.5388.96498.202526

05/07/2026 20.000,00 6186MSCBD2E2HPVB.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Tran Thi Thu Hien ms 2026176.20260705.202139.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

05/07/2026 10.566,00 6186IBT1kCGWM9LG.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26187259604397.20260705.201925.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

05/07/2026 100.000,00 6186IBT1kCGWDS15.DO TRA MY chuyen uh ms 2026.176 chi TTTHien FT26187306236437.20260705.201331.19038140815010.VND-TGTT-DO TRA MY.970407

05/07/2026 50.000,00 MBVCB.14982443575.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9911611196 NGUYEN CHI THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207051952122026DK2Z873426.5387.5687.195213

05/07/2026 300.000,00 6186MSCBD2E2K7WV.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien cam on truong trinh.20260705.195128.7580167896666.BUI VAN LOI.970422

05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207051951022026P97N826359.5189.99278.195103

05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#0200970422070519490120262985495801.5390.85909.194902

05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCGQNKAL.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26187010352773.20260705.194828.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207051948092026OO7E869553.5387.82192.194809

05/07/2026 300.000,00 6186IBT1kCGQRQ66.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26187050001094.20260705.194340.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

05/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho anh Nguyen Van Hien NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#0200970405070519425420262QTH012096.5388.51197.194254

05/07/2026 10.000,00 6186MSCBD2E2EV37.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.194004.0029955868888.LE MINH HA.970422

05/07/2026 500.000,00 MBVCB.14982093094.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0071002067607 NGUYEN VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 300.000,00 6186IBT1kCGQFQPF.Ung ho MS 2026.175 FT26187884013425.20260705.193450.19035896776011.VND-TGTT-NGUYEN MY DUNG.970407

05/07/2026 1.000.000,00 6186IBT1iJKT6G3Q.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.190558.13687979799.TRUONG NGOC QUY.970432

05/07/2026 70.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136318253650.20260705.136318253650-0799069359_Giup do tre em kho

05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14981501351.Ung ho Ms 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien)..CT tu 0081001194804 NGUYEN MINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 100.000,00 6186WBVNP22XG3IR.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260705.185517.999060566999.DO THI NGOC LINH.970412

05/07/2026 100.000,00 6186IBT1kCGQDGH8.Ung ho MS 2026.176 Tran Thi Thu Hien FT26187348458474.20260705.183838.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

05/07/2026 50.000,00 6186IBT1iJKTYED6.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.181752.26101991.HO THI NGOC CHI.970432

05/07/2026 100.000,00 6186SGTTH2MZ8YRD.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien.20260705.181702.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

05/07/2026 100.000,00 6186SGTTH2MZC5MC.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.181528.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

05/07/2026 100.000,00 6186VNIB028HIB71.Ung ho MS 2026.176 (tran thu hien) chuc ac som binh phuc de co suc khoe lo cho cac chau.20260705.180947.148226.HA ANH TUAN.970441

05/07/2026 100.000,00 6186IBT1kCAN33Y5.Ung ho MS 2026.176 FT26187870054503.20260705.180843.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407

05/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#0200970488070517531220266y37340089.5387.64389.175313

05/07/2026 500.000,00 6186TPBVI21T9CY6.Ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien).20260705.173603.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423

05/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2016.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807051732302026vr5p242141.5189.23972.173230

05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14979717744.Ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien ).CT tu 9932992998 DINH THI Y NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 30.000,00 2026.176 Tran Thi Thu Hien#SP#0200970415070517131920268oWI583679.5189.98639.171319

05/07/2026 300.000,00 6186VNIB028HXDRU.Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep, Nguyen Quang Khai, Nguyen Quang Thanh An giup MS 2026.172, 2026.175, 2026.176.20260705.171318.916613688.NGUYEN QUANG GIAP.970441

05/07/2026 20.000,00 MBVCB.14979628233.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 20.000,00 MBVCB.14979618357.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 400.000,00 6186VNIB028HX94H.Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep, Nguyen Quang Khai, Nguyen Quang Thanh An giup MS 2026.164,2026.167,2026.168,2026.169.20260705.171131.916613688.NGUYEN QUANG GIAP.970441

05/07/2026 400.000,00 6186VNIB028HXVWS.Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep, Nguyen Quang Khai, Nguyen Quang Thanh An giup MS 2026.160,2026.161,2026.162,2026.163.20260705.171042.916613688.NGUYEN QUANG GIAP.970441

05/07/2026 400.000,00 6186VNIB028HXEV1.Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep, Nguyen Quang Khai, Nguyen Quang Thanh An giup MS 2026.155,2026.156,2026.157,2016.158.20260705.170949.916613688.NGUYEN QUANG GIAP.970441

05/07/2026 400.000,00 6186VNIB028HXTCI.Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep, Nguyen Quang Khai, Nguyen Quang Thanh An giup MS 2026.150,2026.152,2026.153,2026.154.20260705.170855.916613688.NGUYEN QUANG GIAP.970441

05/07/2026 1.600.000,00 6186VNIB028HXQS3.Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep giup MS 2026.151, 2026.159, 2026.165, 2026.166, 2026.170, 2026.171, 2026.173, 2026.174.20260705.170625.916613688.NGUYEN QUANG GIAP.970441

05/07/2026 20.000,00 MBVCB.14979147625.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 500.000,00 6186IBT1kCARL82H.Ung ho ms 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187230684039.20260705.164222.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCARLWW1.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187695896135.20260705.164134.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407

05/07/2026 50.000,00 6186IBT1kCARZ3VU.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26187602680896.20260705.163844.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407

05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14978946314.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1915113366 NGUYEN NGOC HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097041507051629392026nRXr391312.5189.21041.162939

05/07/2026 500.000,00 MBVCB.14978646928.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9828614880 LE XUAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 10.566,00 6186IBT1kCAR8G3N.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc FT26187133724640.20260705.160303.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

05/07/2026 500.000,00 6186TPBVI21TE4GG.MS2026 176 TRAN THI THU HIEN.20260705.160000.02533890301.DOAN THI THU HANG.970423

05/07/2026 5.000,00 6186IBT1kCARI8BD.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187199960549.20260705.155928.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

05/07/2026 500.000,00 6186IBT1iJKLEBKI.Ms 2026-176 uh chi Tran Thi Thu Hien.20260705.155914.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

05/07/2026 100.000,00 6186TPBVI21TEJE9.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260705.155650.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

05/07/2026 150.000,00 Ung ho NVHHCCL Vu Thi Minh Phuong 0972022917#SP#020097041507051556292026nLNX262511.5390.29099.155630

05/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507051553532026TPYF015816.5389.13694.155353

05/07/2026 50.000,00 6186ORCOQ2AXGBM3.uh anh Nguyen Van Hien.20260705.155323.0007100002370007.PHAN LAM BICH LUOM.970448

05/07/2026 100.000,00 6186TPBVI21TWPXL.Ung ho MS 2026.176 Tran Thi Thu Hien.20260705.154918.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14978241495.HO NGOC THANH HUYEN ung ho MS 2016.176 (Chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0071001168999 HO NGOC THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807051535412026l6fk760430.5388.14964.153534

05/07/2026 50.000,00 6186MCOBQ2AXWWLM.Ung ho ms2026.175 luong van vien.20260705.153432.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

05/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207051534112026JRPD248720.5389.7550.153412

05/07/2026 50.000,00 6186MCOBQ2AXUSNR.Ung ho ms2026.176 tran thi thu hien.20260705.153219.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14977897749.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1016491054 TRAN TIEN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207051511092026GPER676045.5388.87928.151110

05/07/2026 500.000,00 MBVCB.14977610632.ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0031001188957 DO MINH VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien, ma GD 100000156599952#SP#020097044907051434072026yQ3u094707.5388.9459.143407

05/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207051433332026J6DY933298.5387.6961.143334

05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14977316373.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0721000518286 PHAN NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#0200970422070514250520268PYL566999.5389.69060.142505

05/07/2026 30.000,00 6186IBT1kCAXUKCF.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187678385845.20260705.141149.19025894694886.VND-TGTT-NGUYEN VAN CONG.970407

05/07/2026 10.000,00 MBVCB.14977103135.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 100.000,00 6186MSCBD2WPSYKY.ung ho ms 2026176 chi tran thi thu hien.20260705.140259.0941403333.DAO TRONG HUY.970422

05/07/2026 25.000,00 6186IBT1kCAXIJN6.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187915990161.20260705.140151.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

05/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN CONG CHIEN chuyen tien#SP#020097040507051357592026M4GG083298.5389.50602.135759

05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.176 Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807051356022026t8rh479942.5388.42599.135603

05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14976945219.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCAXVIWH.Ung ho MS 2026.176 FT26187050000979.20260705.135455.19031757240010.VND-TGTT-DANG THANH TUNG.970407

05/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien-050726-13:54:37 KzBn214518#SP#020097041607051354372026KzBn214518.5189.37255.135437

05/07/2026 300.000,00 MBVCB.14976920976.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 5.000,00 6186IBT1kCAXCX6Q.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187059651818.20260705.133735.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

05/07/2026 500.000,00 6186WBVNP22V5IME.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260705.133731.267000003893.DINH DUC HUY.970412

05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14976757199.ung ho ms 2026.176.CT tu 9376313883 PHAM DINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 100.000,00 6186IBT1aWFNFLXU.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien). Mong gia dinh nhieu suc khoe va som vuot qua kho khan..20260705.133511.9990896310603.HO NGUYEN TRUC LINH.970437

05/07/2026 50.000,00 6186IBT1kCAX1TB2.Ung ho MS 2026.175 a Luong van vien FT26187417098244.20260705.133314.19036845864018.VND-TGTT-TRAN THI THU HUONG.970407

05/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136273414025.20260705.136273414025-0938122191_Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien

05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.176 Chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807051328132026g3qk414905.5390.28096.132813

05/07/2026 20.000.000,00 CSPM,CSTV tai tro cho cac chau ms 2026.174#SP#020097048807051321522026e5zd399935.5389.1006.132152

05/07/2026 50.000,00 6186IBT1kCAXQCDU.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187703407520.20260705.131843.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407

05/07/2026 100.000,00 6186TPBVI21TJ1G4.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260705.131353.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCA3RMU4.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187099056017.20260705.131149.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14976470310.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0491000150320 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCA3TZ4K.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187401675530.20260705.125833.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407

05/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207051258272026M2B5497993.5390.98613.125820

05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14976270890.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.176 TRAN THI THU HIEN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 50.000,00 6186IBT1kCA3HLAG.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187477076519.20260705.125130.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407

05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207051242412026MSX6688981.5387.24492.124234

05/07/2026 100.000,00 6186SGTTH2MTSXSN.IBFT Ung ho MS 2026.176 - chi Tran Thi Thu Hien.20260705.124056.060284069555.BUI THACH HONG HUNG.970403

05/07/2026 100.000,00 6186TPBVI21T8XA8.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.123805.00000256496.TUAN NGUYEN MINH THINH.970423

05/07/2026 5.000,00 6186VNIB028H2GH3.ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien ).20260705.123409.912281212.GIANG MY LINH.970441

05/07/2026 200.000,00 2026.176 TRAN THI THU HIEN-050726-12:33:20 NrFT019749#SP#020097041607051233202026NrFT019749.5389.78364.123314

05/07/2026 300.000,00 MBVCB.14976001207.MS2026.176 ( Chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807051230072026c9zb267625.5389.62303.122959

05/07/2026 100.000,00 6186IBT1kCA3GUBB.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Huyen FT26187069462854.20260705.122928.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

05/07/2026 50.000,00 6186IBT1kCA3GV5X.MS 2026.176 FT26187048707850.20260705.122905.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCA3A3CF.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Huyen FT26187910592609.20260705.122746.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

05/07/2026 930.981,00 6186IBT1iJKHFUHQ.Ung ho chi Tran thi thu hien MS2026176.20260705.122735.152228686.NGUYEN PHUONG THAO.970432

05/07/2026 300.000,00 6186IBT1iJKHT6NI.Ung ho MS2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.122248.223994431.NGUYEN KHANH LINH.970432

05/07/2026 200.000,00 6186NAMAP22VNHAB.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260705.121329.0853002555.TRUONG LE TRAN.970428

05/07/2026 10.000,00 MBVCB.14975768143.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0331000479616 LUU THI BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097041507051210282026MU4R536419.5387.56981.121029

05/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070511520320265rwh148796.5189.55237.115203

05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14975441933.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0281000578103 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 500.000,00 6186IBT1iJKHE2JZ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 176 TRAN THI THU HIEN.20260705.114537.247529918.LE THI HOA.970432

05/07/2026 500.000,00 6186IBT1kCA31KWP.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187960848081.20260705.113838.19034578027011.VND-TGTT-NGUYEN DO SON TUNG.970407

05/07/2026 100.000,00 6186TPBVI21T1U19.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260705.113451.01576304001.DUONG QUYNH MAI.970423

05/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.176 CHI TRAN THI THU HIEN-050726-11:21:53 N8Ux476762#SP#020097041607051121542026N8Ux476762.5389.82190.112154

05/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 176 CHI TRAN THI THU HIEN-050726-11:20:30 Wkgk175932#SP#020097041607051120302026Wkgk175932.5387.72975.112030

05/07/2026 50.000,00 MBVCB.14974869231.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.176(chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 500.000,00 MS 2026.176-050726-10:57:24 BTSn136719#SP#020097041607051057242026BTSn136719.5189.38533.105718

05/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.176 TRAN THI THU HIEN-050726-10:45:21 aAfB559357#SP#020097041607051045222026aAfB559357.5389.69547.104514

05/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.176#SP#020097048807051037482026c3u6871522.5390.26305.103748

05/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.176 chi tran thi thu hien#SP#020097040507051035182026LQHT048159.5189.12102.103518

05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14974036093.MS2026.174( anh Nguyen Van Hien).CT tu 1013013221 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14974028243.Ung ho Ms 2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 500.000,00 MBVCB.14974019639.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.176, chi Thu Hien.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14974008835.Ung ho Ms 2026.170 em Xa Duc Hung.CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14973991365.Ung ho Ms 2026.169 em Mo Van Hoanh.CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 300.000,00 6186IBT1iJKH9LYR.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260705.100829.188037186.BUI THI HONG ANH.970432

05/07/2026 300.000,00 6186IBT1kCAF1L56.ung ho MS 2026.176 -Chi Tran Thi Thu Hien FT26187433352890.20260705.100713.19074752323016.HO KINH DOANH DO GIA DUNG.970407

05/07/2026 500.000,00 6186VNIB0283VVY2.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260705.100018.909128353.LE HOANG PHUONG LAM.970441

05/07/2026 1.000.000,00 6186IBT1bJMV3CWE.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.095617.55678999.TRAN OANH.970427

05/07/2026 20.000,00 6186MSCBD2W7UESM.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.095306.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

05/07/2026 150.000,00 6186IBT1kCATFFZX.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187215751004.20260705.094615.19020191823011.VND-TGTT-TRAN VAN ANH.970407

05/07/2026 200.000,00 ung ho chi Tran Thi Thu Hien MS 2026.176#SP#020097048807050945492026hoit660851.5387.38175.094549

05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14973491194.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 500.000,00 6186IBT1aWFNPCNV.ung ho ms 2026.176 Tran Thi Thu Hien .20260705.093107.168704070070359.NGUYEN THUY TRANG.970437

05/07/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.175#SP#020097048807050930502026og5l600437.5388.59946.093050

05/07/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.173#SP#020097048807050930192026ajod598384.5389.56934.093020

05/07/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.171#SP#02009704880705092958202603op596914.5189.55970.092958

05/07/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.172#SP#020097048807050929382026sq3f595559.5189.54930.092938

05/07/2026 10.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.176#SP#020097048807050928362026diwf591461.5390.49577.092836

05/07/2026 10.000,00 MBVCB.14973271476.Chuyen tien ung ho.CT tu 0061001010535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/07/2026 100.000,00 6186SGTTH2MTTL4V.IBFT Ung ho MS 2026.175.20260705.092612.060251467482.VU THI HONG HANH.970403

05/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807050925252026qc3l578837.5389.34527.092525

05/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#02009704050705091448202601CP022866.5387.82826.091448

05/07/2026 1.000.000,00 6186VNIB0283WTUN.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260705.091022.334430819.DINH THI HANH.970441

05/07/2026 100.000,00 6186IBT1iJKZ3FPS.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.090858.0984041991.DAO DUC VINH.970432

05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207050906272026EB8W512817.5387.46538.090627

05/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14972920866.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0011000487803 NGUYEN MINH KINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 500.000,00 MBVCB.14972872089.ung ho MS 2026.176 ( chi Nguyen Thi Thu Hien ).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCAT86RG.Ung ho chi Tran Thi Thu Hien, MS 2026.176 FT26187476304355.20260705.085646.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

05/07/2026 100.000,00 6186SHBAP22VUARS.ung ho ms 2026.176.chi tran thi thu hien.20260705.084916.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443

05/07/2026 100.000,00 6186IBT1kCATMSW2.Giup ma so 2026.176 FT26187919994930.20260705.084842.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

05/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207050848152026OOOU882231.5389.70045.084815

05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14972667283.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14972676329.ung ho MS2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0021002131339 LAI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207050844062026TU7J886390.5189.52503.084407

05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14972591824.2026.176.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14972590245.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tienung ho anh ngiyen van hien . ms 2026174.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 300.000,00 6186IBT1iJKZZB13.PhuongLe Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.083255.136005626.LE THI CUC PHUONG.970432

05/07/2026 100.000,00 6186IBT1fJC5Z5CZ.Ung ho ms 2026.176 tran thi thu hien.20260705.083011.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406

05/07/2026 2.000.000,00 6186ORCOQ2AVPEB3.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.082705.0916688919.HO THI THU TRANG.970448

05/07/2026 200.000,00 LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS2026.176 TRAN THI THU HIEN-050726-08:26:57 k1WQ628589#SP#020097041607050826572026k1WQ628589.5390.88512.082658

05/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.176-050726-08:23:17 lher012780#SP#020097041607050823172026lher012780.5389.74908.082310

05/07/2026 20.000,00 6186TPBVI21J6USX.BUI NGOC HAI SON chuyen tien.20260705.082317.00004639332.BUI NGOC HAI SON.970423

05/07/2026 30.000,00 MBVCB.14972327285.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 300.000,00 6186IBT1kCATW6MZ.Alice Vu ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26187049845982.20260705.081917.19033939609012.VND-TGTT-VU THI HUONG.970407

05/07/2026 100.000,00 6186IBT1kCATW1JX.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187821041438.20260705.081657.19027420164021.VND-TGTT-HUYNH THI BICH LIEN.970407

05/07/2026 100.000,00 6186ABBKP22VR1K3.ung ho chi tran thi thu Hien 2026 176.20260705.081500.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425

05/07/2026 500.000,00 6186SGTTH2MTC179.IBFT Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo.20260705.081430.050080054294.Le Hong Phong.970403

05/07/2026 100.000,00 6186IBT1kCATQU8U.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26187981176621.20260705.081419.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407

05/07/2026 20.000,00 MBVCB.14972244079.ms 2026.176(chi tran thi thu hien).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 500.000,00 6186SGTTH2MTCLYK.IBFT Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.20260705.081046.050080054294.Le Hong Phong.970403

05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCALN8QJ.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187063590329.20260705.081015.19134409421013.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407

05/07/2026 500.000,00 6186SGTTH2MTM7UD.IBFT Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.20260705.080827.050080054294.Le Hong Phong.970403

05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14972169210.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 500.000,00 6186SGTTH2MTMDKT.IBFT Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy.20260705.080602.050080054294.Le Hong Phong.970403

05/07/2026 2.000,00 6186MSCBD2W72XSZ.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.080556.0373095162.PHAM THANH THAO.970422

05/07/2026 500.000,00 6186SGTTH2MTMVA2.IBFT Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien.20260705.080501.050080054294.Le Hong Phong.970403

05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14972137572.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14972136718.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14972116333.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 10.000,00 MBVCB.14972104309.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 500.000,00 6186SGTTH2MTMEQV.IBFT Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.080045.050080054294.Le Hong Phong.970403

05/07/2026 300.000,00 6186IBT1iJKZ7UGB.NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026 176 chi tran thi thu hien.20260705.080036.0905479777.NGUYEN THANH HA.970432

05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14972086605.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14972046316.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14972043219.Ung Ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0181003602936 NGUYEN CONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 10.000,00 6186IBT1aWFNSG5L.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.171 (Anh Duong Van Huy)..20260705.075336.0339306897.VU DUC TU.970437

05/07/2026 200.000,00 MBVCB.14972012996.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14971966188.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0561000541419 NGUYEN THI BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 10.000,00 6186IBT1aWFNSMU1.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.170 (Em Xa Duc Hung).20260705.074801.0339306897.VU DUC TU.970437

05/07/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#0200970405070507463820263FP4095088.5390.57163.074639

05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCALLMVD.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187644447017.20260705.074429.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407

05/07/2026 100.000,00 6186IBT1kCALLJPA.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187200147141.20260705.074324.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407

05/07/2026 10.000,00 6186IBT1aWFNSW81.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.169 (Em Mo Van Hoanh).20260705.074302.0339306897.VU DUC TU.970437

05/07/2026 30.000,00 6186IBT1kCALHNYA.ung ho MS 2026.176 - tran thi thu hien - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT26187877513573.20260705.074259.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407

05/07/2026 50.000,00 MBVCB.14971873342.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 50.000,00 6186IBT1kCALZ3EF.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187203714426.20260705.073750.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407

05/07/2026 50.000,00 6186IBT1kCALZ5GQ.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26187431393167.20260705.073547.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407

05/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136221995965.20260705.136221995965-0914843132_Ung ho Ms 2026176 chi Tran Thi Thu Hien

05/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.176- chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507050709582026ACVB052129.5389.61480.070958

05/07/2026 50.000,00 6186IBT1iJKZ5Y9L.ZP261860086302 Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien..20260705.070956.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

05/07/2026 50.000,00 MBVCB.14971389699.ung ho MS 2026.182.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 50.000,00 MBVCB.14971396673.ung ho MS 2026.181.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 50.000,00 MBVCB.14971387714.ung ho MS 2026.180.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 100.000,00 6186MSCBD2W6HEF2.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260705.063900.0386070899.NGUYEN THI HUE.970422

05/07/2026 200.000,00 6186IBT1kCAL8RKW.Ung ho MS 2026 175 anh Luong Van Mien FT26187032875037.20260705.060038.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407

05/07/2026 55.000,00 MBVCB.14971145072.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.174 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 55.000,00 MBVCB.14971130108.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.175 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807050541352026ic2r012354.5389.27427.054135

05/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#0200970488070505402420269r1f011741.5390.25971.054024

05/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807050535182026vep0009288.5388.23345.053518

05/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807050529502026taz5007061.5390.19581.052950

05/07/2026 100.000,00 6186IBT1aWFNJK8A.ung ho MS 2026 174 anh Nguyen Van Hien.20260705.045511.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

05/07/2026 100.000,00 6186IBT1aWFNJ7H4.ung ho MS 2026 175 anh Luong Van Vien.20260705.045253.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

05/07/2026 30.000,00 6186ORCOQ2AVIIE8.LE THE LAM ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien.20260705.035348.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

05/07/2026 30.000,00 6186ORCOQ2AVIIFW.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260705.035219.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

05/07/2026 30.000,00 6186ORCOQ2AVIIYQ.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.20260705.035018.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

05/07/2026 30.000,00 6186ORCOQ2AVID3H.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc.20260705.034824.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

05/07/2026 30.000,00 6186ORCOQ2AVIDVR.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy.20260705.034638.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

05/07/2026 30.000,00 6186ORCOQ2AVIDT5.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.20260705.034427.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

05/07/2026 2.000.000,00 6186ORCOQ2AVIYS2.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260705.014308.0387308888.HOANG THU TRANG.970448

05/07/2026 100.000,00 6186IBT1kCAHNFRG.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26187448114552.20260705.002008.19034195130011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407

05/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070423582320261cu9918964.5389.37680.235823

05/07/2026 100.000,00 UNG HO MS2026.175-040726-23:44:55 Y8B3568186#SP#020097041607042344562026Y8B3568186.5389.21470.234456

05/07/2026 200.000,00 6185SGTTH2MTLBP7.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.174 nguyen Van Hien.20260704.233924.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403

05/07/2026 100.000,00 MBVCB.14970476783.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0351000774930 DANG HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 100.000,00 6185IBT1iJKZQISS.ZP261850800580 Trung Kien ung ho MS 2026.175.20260704.232458.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

05/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207042324442026PG88883575.5388.93051.232439

05/07/2026 15.000,00 MBVCB.14970392961.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/07/2026 6.868,00 6185MSCBD2W6BVKN.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260704.231158.872866868.DUONG ANH THUY.970422

05/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207042300422026LCUX573171.5390.50543.230042

05/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136199154374.20260704.136199154374-0981489605_Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van

06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14999491019.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0251002128176 LAY KHIEN MU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 500.000,00 6187SHBAP229PPDY.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu.20260706.230144.1024388134.NGUYEN VIET TUNG.970443

06/07/2026 100.000,00 LE TIEN DUNG Chuyen tien#SP#020097041507062257452026FSsY882031.5388.44230.225745

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCGUQP2I.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26188100033072.20260706.224946.19036823466019.VND-TGTT-TRINH PHUONG LINH.970407

06/07/2026 50.000,00 6187TPBVI21RPT58.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.224229.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCG8R8TG.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26188420902531.20260706.223827.19033775681019.VND-TGTT-NGUYEN THI AN.970407

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14999316223.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0071001158598 VO NHU HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 500.000,00 6187TPBVI21RPAIT.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.223606.21692658888.VU THI NGOC HA.970423

06/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207062230382026REB9547126.5388.81643.223038

06/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807062222552026uxyg848194.5387.60548.222255

06/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136494180754.20260706.136494180754-0938122191_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu

06/07/2026 20.000,00 MBVCB.14999123853.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCG8H5HT.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26188101110755.20260706.221056.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

06/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070622095220266okb822727.5387.20642.220952

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14999041469.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 6187MCOBQ2AD8RGI.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.214750.03188017336688.NGUYEN THI NGA.970426

06/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:sung a khu#SP#020097040507062135132026IXHG009926.5189.89995.213513

06/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136488239721.20260706.136488239721-0372500568_Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14998598533.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14998606272.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14998593496.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 300.000,00 6187IBT1kCG8IB58.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187301979722.20260706.212014.13821863314014.VND-TGTT-LE NGUYET ANH.970407

06/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.148 me con chi pham thi duyen#SP#0200970422070621084420267QOD451328.5387.63332.210844

06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14998329535.uh Luong van vien.CT tu 0071002568916 PHAM CHINH AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026-177 SUNG A GU-060726-21:05:21 3wLT880047#SP#0200970416070621052120263wLT880047.5390.46439.210522

06/07/2026 1.800.000,00 6187IBT1bJMMY5NU.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Sung A Gu MS2026 - 177 . Chuc con som hoi phuc.20260706.210006.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14998070429.A LONG chuyen tien ung ho MS2026.169 ( em Mo Van Hoanh).CT tu 0011004011469 PHAM HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14997932735.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0731000884151 MA THI CAM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 60.000,00 6187IBT1kCGILK4P.NGUYEN DINH HIEN chuyen Ung ho MS 2026.176 Tran thi thu Hien FT26187961630496.20260706.203106.19037897611017.VND-TGTT-NGUYEN DINH HIEN.970407

06/07/2026 300.000,00 6187IBT1kCGILQE1.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26187032981250.20260706.202926.13320350255013.-TGTT-DUONG DUY HUNG.970407

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1aW3JFAQV.UNG HO MS 2026177 EM SUNG A GU.20260706.202639.700025243935.NGUYEN THI THU PHUONG.970424

06/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu-060726-20:25:26 BcL5659935#SP#020097041607062025262026BcL5659935.5387.20411.202520

06/07/2026 500.000,00 6187IBT1iJEQS7V7.Ms 2026-177 uh em Sung A Gu.20260706.201125.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

06/07/2026 1.000.000,00 6187IBT1kCGIBNAH.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187700493394.20260706.200616.19028001858028.VND-TGTT-NGO MINH HONG.970407

06/07/2026 14.000,00 MBVCB.14997005564.NGUYEN DUC MINH ung ho Ms 2026.171 anh duong van huy.CT tu 1027082356 NGUYEN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 12.669,00 6187MSCBD2E14HAV.Ung ho 2026 174 anh nguyen van hien.20260706.194355.0070181899999.LE TRONG TUAN.970422

06/07/2026 13.201,00 6187IBT1kCGID6AL.Ung ho 2026 174 anh nguyen van hien FT26187538963402.20260706.194252.636899.LE TRONG TUAN.970407

06/07/2026 7.222,00 MBVCB.14996930171.Ung ho 2026 174 anh nguyen van hien.CT tu 9523316666 LE TRONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807061934532026hjd1298705.5389.1222.193454

06/07/2026 10.566,00 6187IBT1kCGIJN8W.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26187800511581.20260706.192844.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807061920022026vxiq234179.5189.2582.192002

06/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136467719220.20260706.136467719220-0792361047_Ung ho MS 2026176chi Tran Thi Thu Hien

06/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.177 EM SUNG A GU-060726-18:55:34 uSEt063946#SP#020097041607061855352026uSEt063946.5387.42369.185535

06/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970488070618521020262kdh108634.5189.18556.185202

06/07/2026 500.000,00 MBVCB.14995987253.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.177 ( em Sung A Gu).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 50.000,00 6187YOLOP229WHJV.ung ho ms 2026 117 em sung a gu.20260706.184313.0352118728.DO THI KIM ANH .546034

06/07/2026 400.000,00 6187TPBVI21REVTN.Ung ho MS 2026.117 (em Sung A Gu).20260706.183958.00035516014.NGUYEN THI THANH HANG.970423

06/07/2026 200.000,00 6187TPBVI21RER4N.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.183632.04392737001.BUI VIET CUONG.970423

06/07/2026 200.000,00 6187IBT1kCGMIWTP.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26187945697507.20260706.183021.19026616953036.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG DINH.970407

06/07/2026 500.000,00 MBVCB.14995425519.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0071002067607 NGUYEN VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1iJKNAC8W.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.182133.213935224.TRAN THU TRA.970432

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14995295712.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu-060726-18:14:01 riaC819274#SP#020097041607061814012026riaC819274.5389.59507.181353

06/07/2026 10.000,00 6187ORCOQ2AH5HWT.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.180359.0098100005562004.NGUYEN THANH DAT.970448

06/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:2026 17 ung ho duong van huy#SP#020097040507061803522026EAFU000724.5189.88824.180352

06/07/2026 50.000,00 6187ORCOQ2AH5HXL.NGUYEN THI TAM ANH chuyen tien.20260706.180131.0364256689.NGUYEN THI TAM ANH.970448

06/07/2026 500.000,00 MBVCB.14995021457.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.177(Em SUNG A GU), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807061751122026wm3q821265.5388.204.175112

06/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#02009704220706174724202665FS990926.5387.70911.174724

06/07/2026 200.000,00 6187TPBVI21RRITV.ung ho be Sung A Gu.20260706.174656.00538048002.NGUYEN THI VAN ANH.970423

06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207061745212026UX1I881073.5388.55401.174521

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCGVASCF.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26187439219179.20260706.173246.19037086047014.VND-TGTT-TRAN SANH TON.970407

06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14994103770.Anh Tuan ung ho MS: 2026.171.CT tu 0071001093389 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14993955216.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1989133757 NGUYEN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14993801638.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 1989133757 NGUYEN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 5.000,00 6187VNIB028N4BAE.ung ho MS 2026.177 ( em Sung A Gu ).20260706.165705.912281212.GIANG MY LINH.970441

06/07/2026 300.000,00 NGUYEN KIM CUC CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026177 EM SUNG A GU-060726-16:53:45 9hT6927601#SP#0200970416070616534520269hT6927601.5388.84511.165345

06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21RFWCW.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260706.164503.03084979101.DANG VAN ANH.970423

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14993533010.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 7909745415 NGUYEN THI NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21RFRRC.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260706.164349.03084979101.DANG VAN ANH.970423

06/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807061641572026yttg474792.5389.775.164157

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCGD3NCE.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187691103090.20260706.164146.19038510653015.VND-TGTT-DO VU THAI HOANG.970407

06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21RFQCV.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260706.163857.03084979101.DANG VAN ANH.970423

06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21R8PCL.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260706.163641.03084979101.DANG VAN ANH.970423

06/07/2026 12.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien#SP#020097040507061632242026MIW6059951.5189.36409.163224

06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21R8VR4.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260706.163200.03084979101.DANG VAN ANH.970423

06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21R8GFP.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260706.163052.03084979101.DANG VAN ANH.970423

06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21R8RU4.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260706.162837.03084979101.DANG VAN ANH.970423

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14993206887.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21R8BXE.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260706.162439.03084979101.DANG VAN ANH.970423

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14993193936.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14993186642.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21R8YSW.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.162325.03084979101.DANG VAN ANH.970423

06/07/2026 800.000,00 GIA DINH ONG CANH UNG HO MS 2026.176 CHI TRAN THI THU HIEN-060726-16:22:30 hfsf490784#SP#020097041607061622302026hfsf490784.5387.71274.162222

06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21RC5PP.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260706.162217.03084979101.DANG VAN ANH.970423

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14993152523.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21RCPRG.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.162137.03084979101.DANG VAN ANH.970423

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14993148679.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 88.000,00 MBVCB.14993058496.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 1052108648 LE THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCGD5RCB.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187049086116.20260706.160611.19032563358017.VND-TGTT-PHUNG NGOC DUC.970407

06/07/2026 300.000,00 6187MCOBQ2AHDCJE.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.160411.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426

06/07/2026 200.000,00 SHGD:19842123.DD:260706.BO:PHAM THI THANH TRANG.Remark:Vietcombank;0011002643148;PHAM THI THANH TRANG chuyen tien

06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14992797498.ung ho ms 2026.177 em Sung A Gu.CT tu 9975698090 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 6187SGTTH2MRHMZX.IBFT ungho 2026.177.20260706.155955.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1aW3J92ZS.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.155917.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409

06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14992732904.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0451000216500 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14992700538.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0071000595041 NGUYEN NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097041507061554372026bQqQ135076.5387.93137.155437

06/07/2026 100.000,00 6187SHBAP229Q45P.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.155155.0982936346.NGUYEN THI NGOC HOA.970443

06/07/2026 500.000,00 SHGD:10014244.DD:260706.BO:PHAM VAN DUC.Remark:Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu

06/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho ma so 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970405070615475320261Y56021019.5388.51501.154753

06/07/2026 100.000,00 6187VNIB028NMZJT.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.154638.401704060005617.PHAM HUU MINH HUY.970441

06/07/2026 200.000,00 6187IBT1kCGDDIAP.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187580301389.20260706.154333.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407

06/07/2026 20.000,00 6187IBT1iJKRALBW.Ung ho MS 2026-176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.153950.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14992442224.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.176.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 30.000,00 MS 2026.177#SP#020097048807061539262026fvr1219996.5387.494.153927

06/07/2026 600.000,00 QR - Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097041507061536232026vgys963782.5389.80935.153623

06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14992279903.ung ho MS 2026 176.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

06/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807061526432026hp66173221.5389.27513.152635

06/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#02009704220706152506202631HS990524.5389.20057.152507

06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14992167670.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1036176192 NGUYEN NGOC YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.177 em sung a gu#SP#020097048807061514172026gqg9129880.5387.64953.151409

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14992088406.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14992055910.ms2026.177.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 20.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#0200970488070615073220265rlt106649.5388.32611.150724

06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14992039299.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021002212626 NGUYEN DINH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136432210346.20260706.136432210346-0342029208_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu

06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14992008809.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.176.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 50.000,00 6187TPBVI21RYNIU.MS 2026.174 Nguyen Van Hien.20260706.145346.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

06/07/2026 500.000,00 MBVCB.14991838782.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0011000907343 NGUYEN HUNG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 500.000,00 6187SGTTH2MRKRU4.IBFT NGUYEN TIEN DUNG cung ho MS 2026.177 em sung A Gu.20260706.144626.020036290383.NGUYEN TIEN DUNG.970403

06/07/2026 300.000,00 LE THI HUYEN ung ho Ms 2026.177 em Sung A Gu chuyen tien#SP#020097041507061445152026vyPK789133.5390.18588.144515

06/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207061441532026AY5X696443.5389.312.144153

06/07/2026 50.000,00 6187IBT1kCGSEC2E.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187979342208.20260706.144133.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407

06/07/2026 250.000,00 MBVCB.14991718465.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 1042332681 DO MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097040507061440442026HLNY012608.5389.93647.144044

06/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.177#SP#0200970488070614385020266tfn013434.5389.82946.143850

06/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136428637961.20260706.136428637961-0373567693_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu

06/07/2026 50.000,00 HOANG THI HOAI chuyen tien tran thi thu hien 2026 176#SP#0200970422070614354620260693317210.5388.65750.143546

06/07/2026 50.000,00 6187ORCOQ2AHK7F8.LOC UNG HO MS 2026.177 SUNGAGU.20260706.143420.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14991535882.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1iJKRDWBK.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.142553.180854398.LE VO NHUT HOANG.970432

06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu)#SP#020097041507061424082026ROgG721825.5387.4837.142400

06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21RLA7J.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.141940.00060881001.NGUYEN THI THU TRANG.970423

06/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.177 Sung A Gu#SP#0200970405070614191720262ZVF027445.5389.79852.141917

06/07/2026 200.000,00 6187TPBVI21RLQXT.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260706.141847.00060881001.NGUYEN THI THU TRANG.970423

06/07/2026 100.000,00 6187TPBVI21RLYMG.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260706.141800.00060881001.NGUYEN THI THU TRANG.970423

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14991417398.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0181003398811 NGUYEN DUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 500.000,00 MBVCB.14991406550.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 500.000,00 ung ho ma so 2026.177 em Sung A Gu#SP#0200970488070614122520266g0w935277.5189.47126.141217

06/07/2026 25.000,00 6187IBT1iJKR2CZF.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu adidaphat.20260706.140657.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432

06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14991285620.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14991267879.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14991255654.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14991220341.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 30.000,00 6187IBT1iJKR1R2D.ZP261870358348 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260706.135836.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14991190887.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 50.000,00 6187IBT1kCGSMQS4.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26187023084058.20260706.135722.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14991136436.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0291000151352 NGUYEN HOAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 6187VNIB028I6N65.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.135318.913558018.NGUYEN HUY HA.970441

06/07/2026 200.000,00 TRUONG THI BAC chuyen tien giup do sung A Gu#SP#020097041507061350242026rwNM627095.5390.42048.135024

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCGSSNM2.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187990084605.20260706.135010.19032646510015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407

06/07/2026 50.000,00 6187VNIB028I6VZZ.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.135006.948617554.NGUYEN DUY PHUONG.970441

06/07/2026 2.000.000,00 6187MSCBD2EAC42W.HUA DONG chuyen tien ung ho MS 2026176 chi tran thi Thu Hien.20260706.135002.1400115545002.HUA DONG.970422

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1fJCAM4SK.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.134902.0131436868008.NGUYEN TIEN TRUNG.970438

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14991087655.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14991085382.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0731000649262 NGUYEN MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu)#SP#020097041507061348252026MOhv620920.5390.31805.134825

06/07/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207061347592026GK53800685.5390.30892.134759

06/07/2026 100.000,00 6187MSCBD2EAC2XK.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.134716.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422

06/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097040507061344502026MPZT009489.5390.16296.134442

06/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970405070613441120262FD1007464.5390.12591.134411

06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807061343142026ezvc858007.5389.9418.134314

06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14991014789.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0181003344470 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207061341332026WCN2553724.5390.99950.134133

06/07/2026 300.000,00 6187IBT1kCGS2BTF.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187959102234.20260706.134122.19020603717017.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEU HONG.970407

06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14990993357.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970488070613401820260gym850586.5389.96035.134018

06/07/2026 50.000,00 6187MCOBQ2AH4V46.Ung ho ms2026.177 sung a gu.20260706.133937.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

06/07/2026 200.000,00 6187IBT1kCGSCFZQ.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187665529200.20260706.133900.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

06/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970488070613383220261jvf846223.5387.88003.133832

06/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#0200970488070613362120269h8k840805.5389.76916.133621

06/07/2026 100.000,00 6187MSCBD2EA1CQV.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.133543.0378245666.NGUYEN THI HONG ANH.970422

06/07/2026 30.000,00 6187TPBVI21ZP549.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).20260706.133536.22206102002.VO PHU THINH.970423

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14990934409.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 500.000,00 6187IBT1kCGS1HZV.Ung ho MS 2026.177 Em Sung A Gu FT26187195162428.20260706.133508.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407

06/07/2026 5.000,00 6187IBT1kCGS1E8R.Ung ho MS 2026.177em Sung A Gu FT26187104101448.20260706.133447.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

06/07/2026 30.000,00 MBVCB.14990902076.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 50.000,00 6187SGTTH2MRUU3Q.IBFT Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.133220.060301871700.TRAN TAN PHAT.970403

06/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.176 em sung a gu#SP#020097042207061330452026S4VO190868.5388.51126.133046

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14990878354.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0631000453463 NGUYEN CHAU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 10.000,00 6187IBT1kCGSJQVZ.ung ho ms 2026.177, em Sung A Gu, chuc em va gia dinh binh an FT26187882307015.20260706.132834.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14990856242.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021000922913 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207061328022026WTZY237948.5389.39348.132803

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1iJKXNKKX.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.132724.144391101.MAC THI LOAN.970432

06/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970488070613265520260pop817954.5388.33878.132647

06/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207061325402026DB0W186226.5389.28454.132540

06/07/2026 45.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136421055227.20260706.136421055227-0981341593_Ung ho MS 2026177

06/07/2026 50.000,00 6187IBT1iJKXNS9X.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.132402.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

06/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207061322472026453K633320.5388.17172.132247

06/07/2026 200.000,00 6187IBT1kCGSQMJD.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26187160620550.20260706.132209.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

06/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097040507061320542026RDYD040063.5390.9028.132046

06/07/2026 200.000,00 6187IBT1bJMMD1S1.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.131927.00028888.LAM THANH VO.970427

06/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097048807061319092026oljf799828.5389.1341.131902

06/07/2026 50.000,00 6187IBT1kCG9N9H6.MS 2026.177 FT26187440446113.20260706.131801.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

06/07/2026 50.000,00 6187IBT1kCG9NJZ7.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26187271094608.20260706.131734.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

06/07/2026 200.000,00 6187IBT1kCG9NQK2.Ung ho MS 2026.177 FT26187260219123.20260706.131720.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

06/07/2026 50.000,00 6187TPBVI21ZPBGU.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.131716.04417698201.NGUYEN HOANG THUY ANH.970423

06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14990726834.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0491000049639 NGUYEN THI KIEU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCG9RABF.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187145900689.20260706.131542.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407

06/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970422070613153720266P4Z801271.5388.85618.131537

06/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136420019160.20260706.136420019160-0966931495_Ung ho MS2026 177 Em Sung A Gu

06/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 177 EM SUNG A GU-060726-13:15:09 OlOZ606911#SP#020097041607061315092026OlOZ606911.5389.83643.131509

06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14990706944.Ung ho MS 2026.177 be Sung A Gu.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 40.000,00 ms2026.177#SP#020097042207061312012026RV9U949606.5387.69595.131155

06/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2074013064422506496.20260706.Scan QR Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu 2074013064422506496

06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14990655457.Ung ho Ms 2026.177 em Sung A Gu.CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14990619143.TRAN THI BICH chuyen tien ung ho MS2026.177 ( em Sung A Gu).CT tu 0011001851747 TRAN THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 50.000,00 6187IBT1fJCAS3QW.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.130402.9021448653145.NGO THI HIEN HOA.963388

06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14990523388.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0011003503283 NGUYEN THI LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 300.000,00 6187IBT1kCG9L8VI.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187683764401.20260706.125719.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407

06/07/2026 200.000,00 ung ho gia dinh anh Sung A Gu tinh Lao Cai#SP#0200970488070612553720262yn7743306.5390.94287.125537

06/07/2026 10.566,00 6187IBT1kCG9ZWXZ.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187902098175.20260706.124928.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

06/07/2026 500.000,00 MBVCB.14990340697.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0491001949980 DO THI DIEU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 50.000,00 MBVCB.14990282512.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0931004179567 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 2.000,00 6187IBT1fJCA26Q8.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260706.122619.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

06/07/2026 100.000,00 6187MSCBD2EQI2R2.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260706.122158.5885859999.DO DUC THIEN.970422

06/07/2026 50.000,00 6187TPBVI21ZI5MH.MS 2026.176 Tran Thi Thu Hien.20260706.121917.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

06/07/2026 10.000.000,00 MBVCB.14989849683.ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0071001328070 DANG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.174 anh nguyen van hien#SP#020097042207061154382026T7MV282335.5388.55678.115439

06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14989341113.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507061117092026ZEG5063514.5390.12543.111709

06/07/2026 200.000,00 6187IBT1iJKXINAK.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 177 SUNG A GU.20260706.111623.247529918.LE THI HOA.970432

06/07/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970422070611060020264SJ5272584.5387.42016.110600

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCG27W9W.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187100555631.20260706.110302.19033341798015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC DIEM.970407

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1iJKXDNNH.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.110011.180854398.LE VO NHUT HOANG.970432

06/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#02009704880706105947202680ah337426.5389.2446.105947

06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14988747744.ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0011001363810 PHAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097048807061057142026yka7327347.5189.86146.105714

06/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy)#SP#020097041507061054082026KFHK963049.5389.67187.105408

06/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.172( anh Vi Van Chuc)#SP#020097041507061052442026ZJWo958016.5390.56979.105244

06/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van)#SP#020097041507061051232026cYYM951611.5388.50035.105123

06/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.174 ( anh Nguyen Van Hien)#SP#0200970415070610495920265bPG945792.5387.40689.104959

06/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.175 ( anh Luong Van Vien)#SP#0200970415070610481420269t0V939585.5189.28855.104814

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14988586215.ms 2026.177.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14988516790.NGUYEN TAN THUAN ung ho MS 2026.176.CT tu 0631003724557 NGUYEN TAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MAY chuyen tien UH MS 2026 177#SP#02009704050706104241202606S9084457.5387.94534.104241

06/07/2026 100.000,00 6187WBVNP22SUDI3.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.103850.108000184859.DAO MINH ANH.970412

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCG29TI6.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26187330523146.20260706.102426.19033054493017.VND-TGTT-PHAM THI NGOC ANH.970407

06/07/2026 70.000,00 MBVCB.14988150521.ung ho MS 2026.177 (em SUNG A GU) con hoi huong ba ma thuong yeu, ba hoi huong Xiu thuong yeu cua ba.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 50.000,00 6187IBT1iJKXWDRI.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.101842.181031198.TRAN KHANH.970432

06/07/2026 150.000,00 6187ORCOQ2AHMSFG.ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.101624.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCG21S8X.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187841083414.20260706.101447.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

06/07/2026 150.000,00 6187ORCOQ2AHMUTG.ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu.20260706.101139.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448

06/07/2026 30.000,00 MBVCB.14988024800.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048807061005172026zzsp120962.5389.59581.100517

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14987921958.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0801000215350 PHUNG TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 2.000.000,00 6187MCOBQ2AH1V4X.UH MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260706.100306.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426

06/07/2026 1.000.000,00 6187MCOBQ2AH1ENN.UH MS 2026.169 (Mo Van Hoanh).20260706.100055.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426

06/07/2026 1.500.000,00 6187MCOBQ2AH1UYV.UH MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260706.095923.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426

06/07/2026 2.000.000,00 6187MCOBQ2AH17U9.UH MS 2026.171 (Duong Van Huy).20260706.095730.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14987783737.ung ho MS 2026.176 (Chi TRAN THI THU HIEN).CT tu 0181003509251 DOAN HUYNH NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 1.000.000,00 6187MCOBQ2AH1CTS.UH MS 2026.172 (Vi Van Chuc).20260706.095423.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426

06/07/2026 1.000.000,00 6187MCOBQ2AH1BTQ.UH MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260706.095141.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426

06/07/2026 1.000.000,00 6187MCOBQ2AH1QPJ.UH MS 2026.174 (Nguyen Van Hien).20260706.095022.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426

06/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:cong ty Cat tuong ung ho MS2026.170 em xa duc hung#SP#020097040507060948252026A3EV001822.5390.71120.094817

06/07/2026 2.000.000,00 6187MCOBQ2AH1GBW.UH chuong trinh Tri an thang 7).20260706.094749.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426

06/07/2026 50.000,00 MBVCB.14987696793.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 50.000,00 MBVCB.14987672278.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 50.000,00 MBVCB.14987662947.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 20.000,00 6187MSCBD2EY7ET3.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.094354.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

06/07/2026 1.500.000,00 6187MCOBQ2AH1ZDH.UH MS 2026.175 (Luong Van Vien).20260706.094334.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426

06/07/2026 1.500.000,00 MBVCB.14987578229.UH MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 50.000,00 6187IBT1iJK3L71P.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2026 175 anh Luong Van Vien.20260706.093455.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432

06/07/2026 300.000,00 6187IBT1kCGCECCS.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187709465294.20260706.093400.19036281749019.VND-TGTT-VU THUY AN.970407

06/07/2026 10.566,00 6187IBT1kCGCKIEB.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien FT26187380674065.20260706.093142.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14987448638.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.177( em Sung A Gu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 90.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807060925152026wfad982016.5390.52200.092515

06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14987278840.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0021001787471 VU HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14987263668.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021001787471 VU HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14987162690.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0141005121990 BUI THI MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807060907342026s7la921499.5388.68733.090734

06/07/2026 50.000,00 6187MCOBQ2AHYF2U.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).20260706.085541.03101010965538.HOANG VIET.970426

06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207060854132026G0IY303962.5389.6411.085405

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCGCDJPW.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187988791400.20260706.084929.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

06/07/2026 50.000,00 SHGD:10003894.DD:260706.BO:TRAN THI THAO LY.Remark:UNG HO NCHCCL + TRAN THI THAO LY + 0933291188

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14986717146.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14986615941.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14986483000.ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0011004441477 PHAM HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14986453738.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14986458759.ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0011004441477 PHAM HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 300.000,00 6187MSCBD2EYWYUY.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.081322.56786886868.LE PHUC THO.970422

06/07/2026 6.868,00 6187MSCBD2EYUH2Q.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026177 em Sung A Gu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260706.081110.872866868.DUONG ANH THUY.970422

06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807060800582026dcpv706543.5387.11585.080058

06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14986214705.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14986206619.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14986194467.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 20.000,00 6187MCOBQ2A3P9KU.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.074924.03501017764714.PHAM QUANG HUNG.970426

06/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14985970191.ung ho anh Sung A Gu.CT tu 0301000336917 PHAM THI BICH QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.177 Sung A Gu#SP#020097042207060724532026BHG0608991.5189.98569.072453

06/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970488070607232420267iyk595109.5387.95340.072324

06/07/2026 10.000,00 MBVCB.14985786631.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.177-em Sung A Gu#SP#0200970405070607014320267GQJ060749.5189.36313.070143

06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14985581787.ungho ms 2026.173 be ta thanh van.CT tu 0081001279667 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14985556302.Chuyen tien ung ho ms 2026 177 em Sung A Gu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

06/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807060649412026jg8m506558.5390.6902.064941

06/07/2026 2.000,00 6187MSCBD2EY1MDF.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.064252.0373095162.PHAM THANH THAO.970422

06/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCG1VUBA.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187766930160.20260706.063918.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407

06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14985424240.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 200.000,00 6187IBT1iJK3CDJ3.MP Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260706.063233.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

06/07/2026 200.000,00 6187IBT1iJK3C1RA.MP Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260706.063040.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

06/07/2026 200.000,00 6187IBT1iJK3CWPP.MP Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.062926.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

06/07/2026 50.000,00 6187TPBVI21ZJ463.Ung ho be Ta Thanh Van, mong e som khoe manh.20260706.062303.00005576081.HO THI THANH HA.970423

06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14985247142.ung ho ms 2026.170 em Xa Duc Hung.CT tu 0531002278519 DOAN BAO LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 100.000,00 UH:MS:2026.176 .chi Tran thi thu Hien.#SP#020097042207060606152026FWQ3316469.5388.28741.060616

06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14985174293.ung ho ms 2026.174(anh Nguyen Van Hien).CT tu 9376313883 PHAM DINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 10.566,00 6187IBT1kCG1CW34.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26187962339206.20260706.054121.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

06/07/2026 50.000,00 MBVCB.14985052339.ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 200.000,00 6187IBT1kCGJRURE.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187755136551.20260706.023033.6352111520.TRAN THI HIEN MY.970407

06/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507060148332026LGB1027140.5189.7137.014825

06/07/2026 300.000,00 MBVCB.14984807905.Ung ho MS 2026.173 ( mong be Ta Thanh Van mau khoe ).CT tu 1021669999 NGUYEN DOAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 128.130,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2073822377984839680.20260706.Remit gui den quy tu thien bao Vietnamnet 2073822377984839680

06/07/2026 50.000,00 MBVCB.14984701489.Ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien ).CT tu 1028294092 LUU HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14984667046.ho tro hoan canh ma so 2026.176 ( thu hien).CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 50.000,00 6186IBT1kCGJ7QAT.gia dinh be Dau FT26187665180377.20260705.232825.19036842780018.VND-TKTT-TRAN THI CAM PHUONG.970407

06/07/2026 200.000,00 MBVCB.14984546922.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0061001177497 NGUYEN TRUONG THANH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507052318492026ZSXC082035.5388.85731.231850

06/07/2026 100.000,00 6186TPBVI21ZMMYN.NGUYEN VIET LINH DAN Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260705.231053.03393297101.NGUYEN DIEU LINH.970423

06/07/2026 100.000,00 MBVCB.14984451694.Ung ho MS 2026. 172(anh Vi Van Chuc).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 15.000,00 MBVCB.14984438284.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/07/2026 200.000,00 6186IBT1iJKFEPBQ.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260705.225528.0905998565.NGUYEN NGOC UYEN PHUONG.970432

07/07/2026 20.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807072252262026abqc379537.5390.42537.225226

07/07/2026 314.413,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207072237442026UZ5N832416.5388.7888.223736

07/07/2026 200.000,00 0913190575 Chuyen tien UNG HO MS 2026.175 em Luong Van Vien#SP#020097048807072231512026nfd0350338.5390.94261.223151

07/07/2026 50.000,00 MBVCB.15013926781.ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 413.141,00 6188MSCBD2EZMLGP.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260707.223022.9468791431.CHU THI TUYEN.970422

07/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136644126283.20260707.136644126283-0854076607_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu

07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15013817863.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 20.000,00 MBVCB.15013735022.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15013648488.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.178(anh Nguyen Van Ty).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207072150132026ZVN1134407.5387.61363.215014

07/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.178. Nguyen van Ty.#SP#020097042207072136242026EXFJ233326.5389.5350.213616

07/07/2026 10.000,00 6188IBT1fJCKAVF1.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260707.212056.0913834836.NGUYEN NGOC AN.970431

07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15013151474.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 200.000,00 6188IBT1fJCK4F4G.Ung ho MS 2026.178.20260707.211339.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

07/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI KIM YEN chuyen tien ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#0200970405070721040720261WAT042580.5390.50910.210359

07/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097040507072056562026WF7Q015500.5389.13634.205656

07/07/2026 500.000,00 6188MSCBD2ETSKB4.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.205148.090555555555.NGUYEN THI THU.970422

07/07/2026 20.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097048807072049182026xla6085848.5390.72504.204918

07/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207072047492026F0VY759086.5389.64336.204749

07/07/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136632062049.20260707.136632062049-0899891178_MS2026178 Nguyen Van Ty

07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15012723378.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15011816907.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0071001077762 NGUYEN THI NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 100.000,00 6188IBT1kCG7AKCC.MS2026.178 FT26188409358176.20260707.194741.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407

07/07/2026 50.000,00 MBVCB.15011181508.MS 2026.126.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 50.000,00 MBVCB.15011177351.MS 2026.125.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 50.000,00 MBVCB.15011131335.MS 2026.122.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15010882283.TUONG DUNG ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15010700245.TUONG DUNG ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15010675475.TUONG DUNG ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15010656026.TUONG DUNG ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15010636840.TUONG DUNG ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15010616784.TUONG DUNG ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15010597283.TUONG DUNG ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15010574049.TUONG DUNG ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15010543617.TUONG DUNG ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15010493930.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 30.000,00 MBVCB.15010474975.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 30.000,00 MBVCB.15010464955.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 30.000,00 MBVCB.15010454817.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 500.000,00 MBVCB.15010098167.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15010075649.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15010042573.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15010012124.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 100.000,00 6188IBT1kCGGI7MU.Ung ho MS 2026.178 FT26188744856935.20260707.180248.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407

07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15008740857.NGUYEN NGOC THUY Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 0451000275697 NGUYEN NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15008659475.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#0200970405070716593520266RV1077763.5389.36132.165936

07/07/2026 50.000,00 6188VCBCH2MUS8SW.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.165630.8107041326361.HA THANH DAT.970454

07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15008438668.ung ho MS 2026.176 chi tran thi thu hien.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136594017793.20260707.136594017793-0915131960_Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty

07/07/2026 100.000,00 6188IBT1kCGAS8UH.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26188132054141.20260707.163319.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407

07/07/2026 500.000,00 6188IBT1kCGA95BK.Ung ho MS 2026. 178 anh NGUYEN VAN TY FT26188439095630.20260707.163058.14021982505011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407

07/07/2026 100.000,00 6188IBT1kCGA9UWL.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26188960009404.20260707.163042.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407

07/07/2026 150.000,00 MBVCB.15007747272.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136588415571.20260707.136588415571-0938122191_Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty

07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15007613949.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0351000820876 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207071552162026O0S1133087.5388.92541.155208

07/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097042207071551402026CUDE936525.5389.88590.155132

07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807071551262026gkbv827100.5389.87740.155126

07/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097048807071543422026gcu5800178.5389.38951.154343

07/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#0200970488070715433720262zl9799911.5387.39692.154337

07/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#0200970488070715403920268iep789831.5387.21888.154039

07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15007245155.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15007226394.UNG HO MS 2026.178 (Anh Nguyen Van Ty).CT tu 0511000459135 NGUYEN THI TRUC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15006943758.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0491000048653 LE THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136582167896.20260707.136582167896-0961282794_Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty

07/07/2026 200.000,00 6188TPBVI214I9VI.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260707.150252.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423

07/07/2026 200.000,00 6188TPBVI214IXDI.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260707.150143.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423

07/07/2026 100.000,00 TRAN XUAN SINH chuyen tien ung ho ma so2026177 em sung a Gu#SP#020097042207071500332026JR8P482779.5388.93852.150025

07/07/2026 800.000,00 6188IBT1aW3C9E8U.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.145736.004704070015192.NGUYEN TRUONG UYEN THAO.970437

07/07/2026 200.000,00 6188TPBVI214IR17.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260707.145739.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423

07/07/2026 1.000.000,00 6188IBT1kCG4VQDZ.MS 2026.177 Sung A Gu FT26188386658909.20260707.145724.98555599.DUONG THI BAO VAN.970407

07/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807071456512026bi9k648517.5189.75001.145651

07/07/2026 200.000,00 MBVCB.15006840997.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 200.000,00 6188TPBVI214IZC7.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.145610.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423

07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien-070726-14:51:48 mR5j967995#SP#020097041607071451482026mR5j967995.5189.48049.145148

07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15006747578.ung ho MS 2026.178(Anh Nguyen Van Ty).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 50.000,00 MBVCB.15006723882.ung ho chu Sung A Khu.CT tu 9904741355 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 1.800.000,00 6188IBT1bJMMEDVL.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho gia dinh Nguyen Van Ty . Chuc GD vuot qua kho khan.20260707.144108.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

07/07/2026 100.000,00 NGUYEN THI HUONG uh sung a gu#SP#020097048807071435102026y580585019.5387.60888.143502

07/07/2026 200.000,00 MBVCB.15006475048.ung ho ms 2026.178(anh nguyen van ty).CT tu 0081001004577 TRAN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 5.000,00 6188IBT1kCGBRAM8.Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26188262900369.20260707.142115.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

07/07/2026 1.000.000,00 6188IBT1kCGBFB5K.MS 2026.178 Nguyen Van Ty FT26188580059101.20260707.141006.98555599.DUONG THI BAO VAN.970407

07/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097040507071408552026LELL088405.5189.31713.140847

07/07/2026 200.000,00 MBVCB.15006245922.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.178 ( anh Nguyen Van Ty).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 200.000,00 TO VIET TRUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.177(em Sung A Gu)#SP#020097041507071404582026a0dp705686.5389.12323.140458

07/07/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207071403422026698U143472.5387.6174.140342

07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207071402532026LSJX217399.5189.1808.140253

07/07/2026 200.000,00 MBVCB.15006103697.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15006093957.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0071001039184 LE HUU TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704220707134808202690AD492629.5390.33691.134800

07/07/2026 25.000,00 6188IBT1iJE1IBXU.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty adadaphat.20260707.134709.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432

07/07/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807071345192026sipu453276.5390.21332.134519

07/07/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#0200970488070713435020260xu7449776.5388.14595.134350

07/07/2026 50.000,00 6188MCOBQ2AIG3FZ.Ung ho ms2026.178 nguyen van ty.20260707.133946.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

07/07/2026 100.000,00 ung ho 2026 177#SP#020097042207071333282026TCWJ145236.5387.68329.133328

07/07/2026 100.000,00 ung ho 2026 178 anh Nguyen Van Ty#SP#0200970422070713324220269NCR353810.5389.64585.133234

07/07/2026 150.000,00 MBVCB.15005767597.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 2812919686 TRUONG THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty-070726-13:20:41 Jc1V118919#SP#020097041607071320422026Jc1V118919.5189.11648.132042

07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15005705804.ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 0011003695017 LE MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207071316052026GQWD540541.5389.93115.131557

07/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136570509748.20260707.136570509748-0326231913_Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty

07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15005689213.ung ho ms 2026.178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0121000848906 NGUYEN LUONG THI NGOC NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 100.000,00 6188IBT1kCGBYJSC.MS 2026. 178 Nguyen Van Ty FT26188711113304.20260707.131458.19030881788885.VND-TGTT-BUI VAN QUANG.970407

07/07/2026 50.000,00 6188ORCOQ2AIGVFS.LOC HO TRO MS 2026.178 NGUYENVANTY.20260707.131220.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

07/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097040507071310372026E1AJ020852.5389.67836.131037

07/07/2026 200.000,00 6188IBT1kCGBU5UB.Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26188352450005.20260707.130857.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

07/07/2026 100.000,00 6188SGTTH2MU8353.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty.20260707.130758.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

07/07/2026 50.000,00 6188IBT1kCGBUCRD.ungho ma so 2026.178, anh Nguyen Van Ty FT26188270900701.20260707.130740.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

07/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097041507071305592026yYpN562685.5389.48109.130559

07/07/2026 200.000,00 6188IBT1kCGBIXTA.Ung ho MS 2026.178 FT26188960037052.20260707.130309.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

07/07/2026 500.000,00 MBVCB.15005493593.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0401001366111 NGUYEN HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 200.000,00 MBVCB.15005453517.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0161000745489 LE THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 200.000,00 MBVCB.15005431866.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0541001524431 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 150.000,00 MBVCB.15005404831.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0541001524431 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097041507071249432026HJMN522752.5189.72492.124943

07/07/2026 500.000,00 6188IBT1kCGB9TNP.Ung ho ma 2026.177 em Sung A Gu FT26188418404018.20260707.124450.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15005307184.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 5.000,00 6188VNIB0287V6GA.ung ho MS 2026.178 ( anh Nguyen Van Ty ).20260707.124042.912281212.GIANG MY LINH.970441

07/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#0200970405070712244720267H4W089234.5189.41855.122447

07/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty-070726-12:21:36 NL91852959#SP#020097041607071221372026NL91852959.5189.23766.122137

07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807071220542026ei3s247139.5388.19948.122054

07/07/2026 200.000,00 6188TPBVI214VL25.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.121903.24021980001.DOAN THI MAI ANH.970423

07/07/2026 200.000,00 6188IBT1kCG5FW6M.NGUYEN MINH PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.177 Sung A gu FT26188628783432.20260707.120901.13320552482011.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG.970407

07/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136561203813.20260707.136561203813-0944383580_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu

07/07/2026 49.341,00 6188IBT1kCG5ZXHC.Ung ho MS 2026.178 FT26188142981880.20260707.120019.41413393195.MAI THI PHUONG CHI.970407

07/07/2026 300.000,00 6188IBT1kCG5AAAV.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26188625247631.20260707.114247.19033268049017.VND-TGTT-NGUYEN TRA MY.970407

07/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807071140092026h9lx102528.5389.64544.114009

07/07/2026 100.000,00 6188IBT1kCG548AQ.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26188174502117.20260707.113926.19039628280015.VND-TGTT-PHAM NGOC TU.970407

07/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970422070711362220265FF0583739.5389.39743.113614

07/07/2026 200.000,00 6188IBT1iJEJZSNG.LE THI HOA chuyen tien ung ho a so 2026 178 NGUYEN VAN TY.20260707.113231.247529918.LE THI HOA.970432

07/07/2026 50.000,00 MBVCB.15004266602.ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 200.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho ms 2026 177 em Sung A Gu#SP#020097041507071104572026fhww162378.5389.41042.110457

07/07/2026 500.000,00 MBVCB.15003768540.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS.2026.178( Nguyen Van Ty).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807071047002026ank9903770.5390.29689.104701

07/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136549853644.20260707.136549853644-0908575939_Gia Dinh Phat Tu Tue Duc ung ho MS 2026163

07/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136549277041.20260707.136549277041-0908575939_Gia dinh Phat Tu Tue Duc ung ho MS 2026166

07/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136548802354.20260707.136548802354-0908575939_Gia dinh Phat Tu Tue Duc ung ho MS 2026173

07/07/2026 5.000,00 6188IBT1kCGYFBXC.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26188050317995.20260707.103435.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

07/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136548597845.20260707.136548597845-0908575939_Gia dinh Phat Tu Tue Duc ung ho MS 2026177

07/07/2026 150.000,00 6188VNIB0287886Z.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260707.102529.003928176.HO NGOC DIEP.970441

07/07/2026 150.000,00 6188VNIB02878MY8.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260707.102455.003928176.HO NGOC DIEP.970441

07/07/2026 25.000.000,00 NGUYEN BACH TRANG// GIUP DO MA SO 2026.176 15 TRIEU, 2026.177 10 TRIEU

07/07/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 178 ANH NGUYEN VAN TY-070726-10:01:13 5dKL782573#SP#0200970416070710011420265dKL782573.5389.67111.100114

07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207070945012026Y9IX688274.5388.78684.094455

07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207070941272026LPO9886055.5388.60411.094127

07/07/2026 1.000.000,00 NGUYEN YEN PHI Chuyen tien MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807070939392026wuxe663054.5189.51172.093939

07/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#0200970488070709371420265bnn654693.5388.38207.093715

07/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807070936302026syp6652197.5388.34313.093631

07/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097048807070934352026v8av645531.5189.23905.093435

07/07/2026 50.000,00 6188IBT1iJEJCHWL.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260707.093317.181031198.TRAN KHANH.970432

07/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207070930112026OJRV583499.5389.940.093011

07/07/2026 50.000,00 6188MCOBQ2AIQVVI.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260707.091540.03101010965538.HOANG VIET.970426

07/07/2026 500.000,00 6188IBT1kCGYJ9LM.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26188931980146.20260707.091402.19071848641011.VND-TGTT-TRAN NGUYEN VY TRAN.970407

07/07/2026 500.000,00 MBVCB.15002270842.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0451000307280 DO QUY NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15002266655.ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0021001690546 TRAN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 100.000,00 6188IBT1kCGYQMJA.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26188580999770.20260707.090823.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407

07/07/2026 20.000,00 MBVCB.15002246893.DO THI QUYNH chuyen tien UNG HO MS 2026.174( anh Nguyen Van Hien).CT tu 1023429572 DO THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 100.000,00 6188SGTTH2M4NT3S.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.20260707.090652.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

07/07/2026 20.000,00 MBVCB.15002225028.DO THI QUYNH chuyen tien UNG HO MS 2026.176 (tran thi thu hien).CT tu 1023429572 DO THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 100.000,00 6188SGTTH2M4NC5Y.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu.20260707.090449.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

07/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097040507070904472026CY0G026040.5389.75970.090439

07/07/2026 30.000,00 MBVCB.15002204459.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 50.000,00 6188TPBVI214FQ45.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.090240.24437698888.NGUYEN THI QUYNH.970423

07/07/2026 6.868,00 6188MSCBD2EC9L29.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260707.085259.872866868.DUONG ANH THUY.970422

07/07/2026 500.000,00 MBVCB.15001976434.Ung ho MS 2026.177 ( em Sung A Gu).CT tu 0371000464067 NGUYEN THI DIEU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 100.000,00 6188IBT1kCGPH2I1.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26188130138623.20260707.084248.19036840885033.VND-TGTT NGUYEN NGOC HUY.970407

07/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu-070726-08:37:06 S3uY268429#SP#020097041607070837062026S3uY268429.5389.65299.083700

07/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207070829512026D3SK481883.5189.37827.082943

07/07/2026 300.000,00 6188SGTTH2M4D23F.IBFT Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260707.081827.023431366789.PHAM BA THANG.970403

07/07/2026 100.000,00 6188MCOBQ2AIY952.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260707.081816.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

07/07/2026 100.000,00 6188IBT1aW31PGPH.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260707.081655.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

07/07/2026 200.000,00 6188IBT1kCGPYHWC.Ung ho em Sung A Gung,MS 2026.177 FT26188050879743.20260707.080834.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

07/07/2026 100.000,00 6188IBT1aW31UNIC.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.080644.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

07/07/2026 10.000.000,00 6188VNIB02866GIF.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.080412.903772332.NGUYEN BACH DIEP.970441

07/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207070757182026GWMG466124.5189.25449.075719

07/07/2026 20.000,00 6188IBT1kCGPDPJE.ung ho MS 2026.178 - anh Nguyen Van Ty - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT26188289739970.20260707.074157.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407

07/07/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.178 ANH NGUYEN VAN TY-070726-07:38:22 fpm1133231#SP#020097041607070738222026fpm1133231.5389.66776.073823

07/07/2026 2.000.000,00 6188IBT1kCGPSVX6.Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26188735099655.20260707.073730.19033058479019.VND-TGTT-NGUYEN VAN QUOC VAN.970407

07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15001022669.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15001002986.UH MS 2026.177. Em Sung A Gu.CT tu 0431000193140 TRAN THI MY LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 10.000,00 MBVCB.15000968077.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207070716582026DEK1156887.5387.4438.071652

07/07/2026 1.000.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136521976201.20260707.136521976201-0932926607_DOAN THI HIEU DUC ung ho Ms 2026-174 nguyen van hien

07/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.178-anh Nguyen Van Ty#SP#020097040507070712382026UOGV034574.5390.91840.071238

07/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507070654412026PMsp271291.5389.45279.065441

07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu, ma GD 100000157355003#SP#02009704490707064050202691Y5909716.5388.12588.064042

07/07/2026 100.000,00 MBVCB.15000518973.Chuyen tien ung ho ms 2026 178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

07/07/2026 200.000,00 MBVCB.15000447333.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 300.000,00 6188SGTTH2M4XVFC.IBFT Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.062502.070082570193.LY THANH HUY.970403

07/07/2026 2.000,00 6188MSCBD2ECBDFL.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260707.061702.0373095162.PHAM THANH THAO.970422

07/07/2026 5.000,00 MBVCB.15000271958.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026178.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

07/07/2026 200.000,00 6188IBT1iJEWUWGG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260707.054804.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432

07/07/2026 200.000,00 LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.174 ( anh Nguyen Van Hien)#SP#020097041507070545332026ICEo161747.5387.30266.054533

07/07/2026 300.000,00 MBVCB.15000192483.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 19.876,00 6188TPBVI214LZNT.UHMS 2026.176 Mong GD Tran Thi Thu Hien-Nguyen Xuan Ve va 3 be an lac nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260707.011225.00005384949.VU HOANG LINH.970423

07/07/2026 120.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970488070701115920263lno981197.5387.98173.011200

07/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.14999847972.ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/07/2026 200.000,00 6188IBT1kCGUUSHP.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26188472960315.20260707.004537.19033132027011.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407

07/07/2026 25.000,00 6188IBT1kCGUISCG.Ung ho MS 2026.177 FT26188690686480.20260707.001904.19036208144011.VND-TGTT-DUONG THI MUOI.970407

07/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207062354132026VTIC953709.5390.26599.235413

07/07/2026 20.000,00 6187IBT1iJEWJ4JV.Ung ho MS 2026-177 em Sung A Gu.20260706.235125.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

07/07/2026 200.000,00 6187IBT1iJEWJM27.ZP261870856017 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.234729.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

07/07/2026 130.000,00 6187TPBVI21R57RU.HOANG HAI YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.175 (em Luong Van Vien). Chuc em som hoi phuc, manh khoe, lam duoc nhieu viec tot.20260706.233930.00180840266.HOANG HAI YEN.970423

07/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097048807062335492026br2m935352.5389.6251.233549

07/07/2026 100.000,00 6187IBT1kCGU238Q.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26188558890000.20260706.232719.19031129842222.VND-TGTT-BUI THI TO HAI.970407

07/07/2026 100.000,00 MBVCB.14999512699.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 9916454676 LUONG TRAN CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15028570253.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 9912026633 NGO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136791890557.20260708.136791890557-0854076607_Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong

08/07/2026 50.000,00 UNG HO 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-080726-22:42:52 jHbM804988#SP#020097041607082242522026jHbM804988.5189.15545.224252

08/07/2026 20.000,00 MBVCB.15028283577.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15028141059.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15028130198.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 268.000,00 6189IBT1kCGR6AIQ.Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26190125207051.20260708.215700.8280888883.HO NGOC SANG.970407

08/07/2026 15.000,00 MBVCB.15028038205.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.178 ( gd anh Nguyen Van Ty).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 50.000,00 6189IBT1iJEMN8W5.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.214922.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

08/07/2026 400.000,00 UNG HO MS 2026.178 ANH NGUYEN VAN TY-080726-21:48:19 Ra74003433#SP#020097041607082148192026Ra74003433.5387.58194.214810

08/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.177 EM SUNG A GU-080726-21:47:21 q4tV971581#SP#020097041607082147212026q4tV971581.5389.54063.214721

08/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.173 BE TA THANH VAN-080726-21:45:51 rXNz994330#SP#020097041607082145512026rXNz994330.5189.47479.214552

08/07/2026 1.800.000,00 6189IBT1bJMI9XF8.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Pham Van Duong MS 2026 -179 . Chuc con som hoi phuc.20260708.214350.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

08/07/2026 15.000,00 MBVCB.15027859853.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 150.000,00 MBVCB.15027775111.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097040507082127092026RLCN006003.5388.69951.212709

08/07/2026 100.000,00 NGUYEN THI HANG chuyen tien ung ho MS2026179 em pham v duong chans thg do nao#SP#020097042207082120432026TNQ5634071.5389.40238.212044

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15027537127.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 300.000,00 6189IBT1d1U5R15F.Nhom vien gach nho ung ho 6 ma so 173 174 175 176 177 va 178.20260708.210604.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15027403714.UH MS 2026.179( pham van duong).CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#020097042207082058302026JZDQ487954.5189.25490.205821

08/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Pham Van Duong ms 2026.179#SP#020097042207082055002026ASJD217276.5189.6578.205501

08/07/2026 500.000,00 6189IBT1iJEMESX5.Ms 2026-179 uh Pham Van Duong.20260708.204359.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

08/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136777616319.20260708.136777616319-0989144039_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu

08/07/2026 500.000,00 MBVCB.15026877373.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0071004131820 TRAN LAN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 6189IBT1kCGX3MIB.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189618515101.20260708.202336.789888789888.MAI THU TRANG.970407

08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15026791905.MS 2026.161.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15026776402.MS 2026.141.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 30.000,00 MBVCB.15026762114.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15026760650.MS 2026.144.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ungho MS2026.179 em Pham van Duong#SP#020097040507082009252026ORQQ005781.5389.27619.200925

08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCGX4L8H.Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26189592085023.20260708.195048.19028724348011.VND-TGTT-VU PHUONG TRANG.970407

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15026167169.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1020103389 CHU TUAN HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 6189TPBVI21E28VW.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260708.194245.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423

08/07/2026 100.000,00 6189SHBAP22I84T7.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.179 Pham Van Duong.20260708.193952.080719920.PHAM THI NHAM.970443

08/07/2026 100.000,00 6189IBT1kCGXUUDM.ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26189143837580.20260708.193544.19028042596021.VND-TGTT-NGO THI HONG PHUONG.970407

08/07/2026 100.000,00 6189IBT1kCGXUIP3.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26189794917000.20260708.193536.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407

08/07/2026 6.868,00 6189MSCBD2EWPLH6.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260708.193535.872866868.DUONG ANH THUY.970422

08/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807081922202026ix4k235379.5387.16130.192220

08/07/2026 100.000,00 6189TPBVI21W6XCK.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).20260708.184428.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

08/07/2026 100.000,00 6189TPBVI21W6ZWG.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260708.184030.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807081836442026fxzp041077.5389.94273.183644

08/07/2026 1.000.000,00 6189IBT1bJMI2C14.CONG TY CP TAP DOAN NV UNG HO MS 2026.179 EM PHAM VAN DUONG.20260708.182841.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

08/07/2026 100.000,00 6189IBT1iJEVRCXN.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.182815.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

08/07/2026 100.000,00 6189IBT1iJEVXR8L.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260708.182714.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15024306208.MS 2026.179-cau mong em Pham Van Duong hoi phuc sk va gd som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCG3QAGX.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26189469989590.20260708.173821.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407

08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCG3QUSB.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26189462538397.20260708.173755.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407

08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCG3Q2KB.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189280111885.20260708.173724.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407

08/07/2026 300.000,00 MBVCB.15023695582.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0011002138527 NGUYEN THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 300.000,00 6189IBT1iJEV5X31.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.171325.0983582233.TRIEU MINH TUAN.970432

08/07/2026 600.000,00 6189IBT1iJEVU6Q3.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 6 ma so sau 2026174 2026175 2026176 2026177 2026178 2026179 moi ma so 100 K.20260708.165715.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

08/07/2026 99.369,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu avontienphong.com 0918328579#SP#0200970422070816550420268B8Z215624.5189.47836.165504

08/07/2026 5.000,00 6189IBT1kCGF5PHW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26189655813329.20260708.165502.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

08/07/2026 5.000,00 6189IBT1kCGFY3S5.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26189348068360.20260708.165341.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

08/07/2026 500.000,00 NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026179 PHAMVANDUONG-080726-16:41:27 Wuu4479421#SP#020097041607081641272026Wuu4479421.5387.48238.164127

08/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136741065509.20260708.136741065509-0973192724_Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty

08/07/2026 1.000.000,00 MBBIZ6072661813.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong

08/07/2026 20.000,00 MBVCB.15022615291.TRAN VAN DONG chuyen tienpham van duong.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 10.000,00 MBVCB.15022538142.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 10.000,00 MBVCB.15022524783.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 50.000,00 6189VNIB02F259PE.ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).20260708.162004.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441

08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCGFWVHY.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189742301904.20260708.161503.3888898889.LE THI MAI HANH.970407

08/07/2026 500.000,00 6189IBT1kCGFQ3TL.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189633068015.20260708.161400.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407

08/07/2026 10.000,00 6189IBT1kCGFQ2T6.ung ho ms 2026.179, em Pham Van Duong, chuc em va gia dinh binh an FT26189959941931.20260708.161157.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

08/07/2026 500.000,00 MBVCB.15022363996.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#020097048807081607572026m7u9369079.5389.21709.160757

08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCGTRKZF.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189961904913.20260708.160742.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

08/07/2026 500.000,00 MBVCB.15022314565.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 300.000,00 MBVCB.15022255926.ms2026.179.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15022129305.Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.177 EM SUNG A GU-080726-15:50:41 Ecxe329366#SP#020097041607081550412026Ecxe329366.5390.11610.155041

08/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.179#SP#020097041507081544272026Lwcj966008.5387.72758.154427

08/07/2026 30.000,00 6189IBT1iJEDN2IB.PHAM HUNG 0969697840 UNG HO MA SO 2026 178 anh Nguyen Van Ty.20260708.153608.12215525.PHAM TIEN HUNG.970432

08/07/2026 50.000,00 6189MCOBQ2APLQMG.Ung ho ms2026.179 pham van duong.20260708.152655.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

08/07/2026 200.000,00 6189SGTTH2MEM9SJ.IBFT ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong.20260708.152622.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403

08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15021713056.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 300.000,00 MBVCB.15021642281.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0011000367662 DAO THI XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 200.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho ms 2026 179 pham van Duong#SP#020097041507081512062026m6eO853578.5189.81855.151206

08/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207081508192026TCNE469910.5189.61661.150820

08/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207081508162026M2ZD384709.5387.61516.150808

08/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207081506172026U23B422977.5189.50324.150617

08/07/2026 200.000,00 6189MSCBD2EUFFBH.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.150538.0819993342.NGUYEN THU THUY.970422

08/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong-080726-15:03:14 aKE4977436#SP#020097041607081503152026aKE4977436.5390.32545.150306

08/07/2026 50.000,00 6189SHBAP22DXNDB.MS 2026.179 em Pham Van Duong.20260708.150310.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443

08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15021423099.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0851000038638 LUU THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807081458362026usxa130133.5389.5953.145836

08/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN PHUONG LAN chuyen tien2026.179 em pham van duong#SP#020097040507081455372026ZC55052700.5388.90436.145537

08/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207081455102026ED2R664022.5390.87642.145510

08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15021329439.Haokungfu Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 7979798679 DOAN DUY HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 6189IBT1aW39D429.ung ho MS 2026161 chi Ha the phuong.20260708.145217.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15021287476.Dieu Huong Thuan ung ho ms 2026.179 em Pham Van Duong.CT tu 0491000019712 NGUYEN HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#0200970422070814501320264GFL811298.5189.59850.145014

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15021232732.MS.2026.179.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 300.000,00 MBVCB.15021184484.UNG HO MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15021173606.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0011000535112 VU THI QUYNH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15021163538.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15021159717.UNG HO MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097040507081435102026TBJI073144.5389.78888.143511

08/07/2026 500.000,00 6189IBT1kCGTQR96.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189871877228.20260708.142626.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407

08/07/2026 100.000,00 6189IBT1kCGTQAUT.Ung ho MS 2026.179 em Pham van duong FT26189680527040.20260708.142502.7788088888.DANG THI KIEU ANH.970407

08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207081424392026PWRM790163.5390.23968.142440

08/07/2026 15.000,00 MBVCB.15020975766.2026.175 ( Luong Van Vien).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15020965023.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097041507081421352026Ol8j699293.5189.9146.142135

08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCGLRF7C.Ung ho MS 2026.179 FT26189258366723.20260708.141846.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15020884437.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.179 em pham van duong#SP#020097042207081414442026F4LA916623.5389.74226.141444

08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207081413202026ZNR9206783.5389.67457.141312

08/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136724161688.20260708.136724161688-0966931495_Ung ho MS2026 179 Em Pham Van Duong

08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#0200970488070814114020268q12994281.5189.58550.141140

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15020808600.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong) .CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 6189SGTTH2MEQR2T.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong.20260708.140947.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

08/07/2026 50.000,00 6189IBT1kCGL3YCE.Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26189051631562.20260708.140940.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407

08/07/2026 200.000,00 6189IBT1aW392ZK7.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260708.140809.000004945371.DINH CONG HUNG.970440

08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCGLFH8I.Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26189800413871.20260708.140708.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

08/07/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.179 pham van duong#SP#02009704880708140619202638o3980368.5388.33165.140620

08/07/2026 30.000,00 MS 2026.175#SP#020097042207081405092026FS5Z488933.5189.26915.140510

08/07/2026 30.000,00 MS 2026.179#SP#020097042207081404202026XV8N444298.5389.23560.140412

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15020579843.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCGL6UFA.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189100065346.20260708.134628.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

08/07/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207081340562026J3WO801535.5390.15002.134057

08/07/2026 100.000,00 6189MSCBD2E4NBI8.ung ho ms 2026104.20260708.132407.81820567888.LE QUANG PHUC.970422

08/07/2026 500.000,00 6189IBT1kCGLBHAN.Ung Ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26189296421157.20260708.132042.1988155155.NGUYEN THI THU THANH.970407

08/07/2026 200.000,00 6189TPBVI21WJNAW.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260708.130600.76464668888.CHI QUANG HOA.970423

08/07/2026 500.000,00 6189IBT1aW39WRF5.ung ho ms 2026 174 anh nguyen van hien.20260708.125631.000005412986.THIEU THI HANG MY.970440

08/07/2026 500.000,00 6189IBT1aW39W6NW.ung ho ms 2026 178 anh Nguyen Van Ty.20260708.125204.000005412986.THIEU THI HANG MY.970440

08/07/2026 100.000,00 6189IBT1aW39QRE8.ung ho MS 2026 176 chi Tran Thi Thu Hien.20260708.123729.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

08/07/2026 100.000,00 6189IBT1aW39QKDY.ung ho MS 2026 178 anh Nguyen Van Ty.20260708.123210.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15019719915.ung ho MS2026176 chi tran thi thu hien.CT tu 0011004384363 NGUYEN THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 6189IBT1aW39Q51Z.ung ho MS 2026 179 em Pham Van Duong.20260708.122905.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

08/07/2026 200.000,00 6189IBT1iJED994K.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 179 PHAM VAN DUONG.20260708.122519.247529918.LE THI HOA.970432

08/07/2026 100.000,00 MBBIZ6072607764.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty

08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15019520398.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 2.000,00 6189IBT1fJCE5UHG.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).20260708.120839.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

08/07/2026 30.000,00 6189IBT1kCGHFQ83.TRAN MINH TAM chuyen FT26189855382020.20260708.120357.19026793356013.VND-TGTT-TRAN MINH TAM.970407

08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097048807081203332026kk4g658935.5189.14338.120326

08/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2026 179 em PHAM VAN DUONG#SP#020097040507081145212026YCND019268.5389.97255.114512

08/07/2026 500.000,00 MBVCB.15019017966.ung ho MS 2026.179 ( em Pham Van Duong).CT tu 0181000051552 LE THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#0200970422070811433320263FM1613492.5387.84871.114334

08/07/2026 200.000,00 6189SHBAP22DTL5C.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.113800.1004005770.QUACH SONG KIM.970443

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15018839541.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15018758992.ung ho MS 2026.172(anh Vi Van Chuc).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15018723351.ung ho MS 2026.178(anh Nguyen Van Ty).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15018591378.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 127.000,00 MBVCB.15018550300.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 9386766454 PHAM THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 10.566,00 6189IBT1kCGH9WSK.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26189838946262.20260708.105834.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

08/07/2026 200.000,00 6189WBVNP22D43CE.Pham Thi Phuong chuyen tien ung ho ms 2026.179 em Pham Van Duong .20260708.105208.717788.PHAM THI PHUONG.970412

08/07/2026 150.000,00 MBVCB.15018242349.NGUYEN THI HIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 200.000,00 6189IBT1fJCEM4TX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260708.104950.0903388225.NGUYEN THI BINH MINH.970431

08/07/2026 200.000,00 6189IBT1fJCEM535.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260708.104907.0903388225.NGUYEN THI BINH MINH.970431

08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15018095515.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.179 ( em Pham Van Duong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 200.000,00 6189IBT1fJCEVF54.ung ho MS 2026.179 Pham Van Duong.20260708.104039.210114849080595.QUYEN ANH NGOC.970431

08/07/2026 10.566,00 6189IBT1kCGZREJZ.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26189367090200.20260708.103653.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15017980895.ung ho MS 2026.179.CT tu 1688889999 DANG NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.179 em pham van duong#SP#02009704050708103136202688Q1064236.5387.40422.103136

08/07/2026 500.000,00 6189IBT1d1UYRESL.Ung ho Ms 2026179 em pham van Duong.20260708.103000.97042292Kd122d7000000000c50792.MBBANK IBFT.970422

08/07/2026 100.000,00 6189IBT1iJESGSV2.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.102928.0984041991.DAO DUC VINH.970432

08/07/2026 17.000.000,00 MBVCB.15017909178.ung ho ms 2026.179 ( em pham van duong).CT tu 1030899999 VUONG MY KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 30.000,00 6189SGTTH2MW9U6T.IBFT LE MINH VANG chuyen tien un ho Ms 2026 179em pham van duong.20260708.102130.0945555419.LE MINH VANG.970403

08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15017829264.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970405070810173720268UEW095720.5390.60353.101728

08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15017770845.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.178.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#0200970405070810161320266D8I088810.5390.52553.101613

08/07/2026 300.000,00 MBVCB.15017749501.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.177.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097041507081007152026R8DY801579.5390.2470.100706

08/07/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.178 anh nguyen van ty#SP#020097048807081006052026aaek228206.5189.95783.100605

08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCGZKCHG.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26189004667726.20260708.100535.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407

08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCGZKWZA.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26189709856369.20260708.100520.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407

08/07/2026 200.000,00 6189IBT1kCGZ7FVP.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189316436103.20260708.100445.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407

08/07/2026 500.000,00 6189SGTTH2MWS4AZ.IBFT Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.100206.060000187308.PHAM HONG THANG.970403

08/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807080954032026jpvz185823.5387.32111.095404

08/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097041507080946472026GGgq729453.5189.94512.094647

08/07/2026 50.000,00 6189MCOBQ2A625RT.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).20260708.094108.03101010965538.HOANG VIET.970426

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15017264770.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 LE THI THANH Chuyen tien ung ho 2026.179 pham van duong#SP#020097048807080937242026weew129780.5189.47317.093724

08/07/2026 30.000,00 MBVCB.15017246655.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807080935542026xxrh124748.5389.39500.093554

08/07/2026 20.000,00 6189MSCBD2ER9QM4.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.093520.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

08/07/2026 250.000,00 6189ORCOQ2A629I3.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.093409.0100100047827002.VO VAN HAI.970448

08/07/2026 300.000,00 6189IBT1kCGZVXNJ.ung ho MS 2026 179 em Pham Van Duong o NInh Binh FT26189800140653.20260708.092833.19028817640012.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407

08/07/2026 1.000.000,00 6189IBT1kCGZ9TCA.VU KIEU OANH unghoms2026179emphamvanduong FT26189437585034.20260708.091855.19070611602013.VND-TGTT-VU KIEU OANH.970407

08/07/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097041507080918532026r5qy636977.5390.59675.091853

08/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097041507080915512026xgIE626875.5390.45860.091551

08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15016967538.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0201000358487 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15016959978.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097041507080914242026F1h1622419.5189.40415.091415

08/07/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#0200970415070809125920269UMO618013.5387.33443.091251

08/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong)#SP#020097041507080910512026tehq610801.5390.24492.091052

08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#02009704880708090251202689oi017516.5387.90293.090242

08/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207080856402026R5CK428974.5387.66013.085640

08/07/2026 70.000,00 6189IBT1kCG6NZBZ.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26189174005326.20260708.085639.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

08/07/2026 100.000,00 6189IBT1kCG63LG8.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189198448728.20260708.084710.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407

08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15016588691.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 300.000,00 6189IBT1kCG6FIT9.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189296090629.20260708.084226.19126407762041.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG.970407

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15016557376.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 300.000,00 MBVCB.15016544850.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1014434588 HOANG QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 50.000,00 ung ho MS2026.179 PhamVanDuong#SP#020097048807080840162026fwnh947928.5389.3093.084016

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15016447876.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 500.000,00 MBVCB.15016392752.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0851000008297 TRAN MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15016356865.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 6189IBT1aW32BGN8.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.082329.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

08/07/2026 1.000.000,00 6189IBT1iJESQY2G.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.082250.854795333.VUONG HONG NGOAN.970432

08/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRINH VAN XUE chuyen tien Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#020097040507080821182026JPCY041764.5390.33785.082118

08/07/2026 500.000,00 MBVCB.15016250082.LE THI TRANG chuyen tien 2026.179 Pham Van Duong .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 10.000,00 MBVCB.15016091254.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15016096764.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1001000293176 HOANG THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15016082976.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0161000191564 NGUYEN THAI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15016084438.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0531000269604 VU THI THEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207080757072026KDL5524903.5389.53192.075708

08/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807080751282026i4p5799203.5390.35326.075119

08/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#020097042207080749282026PTR3104055.5189.29068.074928

08/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.179-em Pham Van Duong#SP#02009704050708074911202681JF001378.5388.28305.074905

08/07/2026 300.000,00 MBVCB.15015879881.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15015814082.Ung ho MS 2026.179(em Pham Van Duong).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 600.000,00 6189VNIB0285SF8S.ung ho ma so 2026.179 em Pham Van Duong.20260708.073753.988541189.LE TRONG NHAN.970441

08/07/2026 300.000,00 MBVCB.15015731025.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15015583118.ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 30.000,00 MBVCB.15015422226.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15015296126.Chuyen tien ung ho ms 2026 179 em Pham Van Duong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/07/2026 200.000,00 MBVCB.15015217997.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#02009704050708043424202614CD000663.5390.17797.043424

08/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#0200970405070804312520269ER2000171.5189.16981.043125

08/07/2026 74.000,00 6189IBT1iJE9BNLZ.ung ho ms 2026 178.20260708.042239.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

08/07/2026 2.000,00 6189MSCBD2EZIY6X.chuyen tien.20260708.030552.0396996949.CAO THANH DUY.970422

08/07/2026 50.000,00 6189VNIB02854HFS.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260708.022626.607704060104906.TRAN THI KIM MY PHUONG.970441

08/07/2026 21.345,00 6189TPBVI21U38WD.UHMS 2026.178 Mong GD Nguyen Van Ngoc-Nguyen Thi Khich,Nguyen Van Ty cung 3be binh an gap thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260708.021957.00005384949.VU HOANG LINH.970423

08/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207072357122026NHS5735679.5390.36382.235704

08/07/2026 100.000,00 MBVCB.15014338525.ung ho ms 2026.177 e Sung A Gu.CT tu 0491000019712 NGUYEN HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15014310726.ung ho ms 2026.178 ( anh nguyen van ty).CT tu 9914734916 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/07/2026 50.000,00 MBVCB.15014289064.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 20.000,00 MBVCB.15042372724.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15042323241.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1029853417 BUI THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15042198470.ung ho MS2026.180 ( em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0011004355317 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097040507092151172026597O045325.5388.62187.215118

09/07/2026 6.868,00 6190MSCBD2E919VZ.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260709.214638.872866868.DUONG ANH THUY.970422

09/07/2026 200.000,00 chuongtrinhnhuchuahecocuocchialyunghochuongtrinh#SP#020097042207092145002026WNKR634158.5390.37212.214500

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1iJEYLZ9T.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260709.213204.89797136.TRAN BICH THAO.970432

09/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.178 ( anh Nguyen Van Ty )#SP#020097041507092115412026NpRp439099.5389.1626.211541

09/07/2026 200.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho ms 2026. 180 huynh ngoc Thuan#SP#020097041507092114342026b0xZ435374.5189.95512.211425

09/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.179 ( em Pham Van Duong )#SP#0200970415070921142420269Eos434099.5189.96083.211424

09/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.180 ( em Huynh Ngoc Thuan )#SP#020097041507092113022026uFCo429788.5389.88228.211252

09/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien)#SP#020097041507092111322026Eae6425245.5390.79782.211132

09/07/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.177 ( em Sung A Gu)#SP#020097041507092109422026JagL418614.5388.70377.210942

09/07/2026 200.000,00 MBVCB.15041632744.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 9376576663 TRAN MINH Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 20.000,00 6190MSCBD2ESPIQ2.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Huynh Ngoc Thuan ms 2026180.20260709.210142.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

09/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970405070920550220260YYV065492.5387.89340.205453

09/07/2026 15.000,00 MBVCB.15041443223.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807092045552026y2ne967345.5387.35826.204556

09/07/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136919088184.20260709.136919088184-0343882448_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1iJEYM39Y.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260709.195111.0935693335.TRUONG THI ANH NGUYET.970432

09/07/2026 500.000,00 Chuyen tien ung ho anh nguyen van ty ms 2026 178#SP#020097048807091923382026fjy2659252.5390.99549.192338

09/07/2026 500.000,00 Chuyen tien ung ho em huynh ngoc thuan ms 2026 180#SP#020097048807091922422026qcye655464.5387.93354.192242

09/07/2026 10.000,00 MBVCB.15039920648.Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 10.000,00 MBVCB.15039912730.Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 1.000.000,00 6190IBT1kC79ZVI3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26190066823546.20260709.190352.10220964269015.VND-TGTT-TRAN THI KIM OANH.970407

09/07/2026 70.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136907593850.20260709.136907593850-0961282794_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan

09/07/2026 300.000,00 MBVCB.15039225569.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0451000459963 NGUYEN HUYNH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 6190ABBKP226CSLR.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.183952.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15039111874.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0011004362899 LE ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 300.000,00 MBVCB.15039044173.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1051148996 VU THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 2.600.000,00 6190IBT1bJMIBQ6H.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Huynh Ngoc Thuan MS 2026 - 180 . Hai anh em co gang vuot qua nhe.20260709.182853.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC79M1UA.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190960776065.20260709.182750.19033775681019.VND-TGTT-NGUYEN THI AN.970407

09/07/2026 70.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136899552386.20260709.136899552386-0329062484_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan

09/07/2026 200.000,00 6190IBT1kC725D7A.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26190222100851.20260709.172059.19033251856016.VND-TGTT-NGUYEN THI KIEU LINH.970407

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC72VIFC.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26190280093977.20260709.170342.19029932903333.VND-TGTT-TRAN THANH THAO.970407

09/07/2026 200.000,00 MBVCB.15037290455.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1019796550 LE DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 550.000,00 QR - Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097041507091658222026ercD233199.5189.29241.165822

09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15037253503.Ung ho MS 2026.180 ( em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC7CF8XF.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26190479149360.20260709.162619.19036471016018.VND-TGTT-NGUYEN THI QUE.970407

09/07/2026 50.000,00 6190IBT1kC7C5FUY.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26190005850802.20260709.155033.19033391956010.VND-TGTT-TRAN THI TRA MY.970407

09/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong-090726-15:47:29 ZHKO404341#SP#020097041607091547292026ZHKO404341.5387.36129.154729

09/07/2026 10.000,00 MBVCB.15036141442.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 35.000,00 6190VNIB02FQU6K2.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260709.152926.001704060047277.CHU THI HOA (VIB).970441

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC7C2SJI.Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190895795796.20260709.151516.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

09/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty-090726-15:04:34 txqk807766#SP#020097041607091504352026txqk807766.5389.71129.150435

09/07/2026 30.000,00 MBVCB.15035460504.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 9357879133 PHAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15035450661.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 9357879133 PHAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 10.000,00 6190MSCBD2EV3XFU.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.145254.0029955868888.LE MINH HA.970422

09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15035399290.Ung Ho MS 2026.180(Em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 10.000,00 MBVCB.15035198748.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807091432472026k18j453011.5189.87251.143247

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15035166752.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15035101261.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15035081545.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15035068333.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15035059536.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15035041201.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 500.000,00 6190IBT1kC71KMI1.PHAN THI THUY HANG chuyen MS 2026 180 - em Huynh Ngoc Thuan FT26190715836720.20260709.141816.11420639708013.VND-TGTT-PHAN THI THUY HANG.970407

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15035017207.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034993468.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034986376.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034976217.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807091413372026r549397966.5390.82666.141337

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034952652.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034942897.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034935477.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034908319.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034897891.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207091406382026DITT328014.5189.45913.140638

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034884119.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15034858687.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034818955.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034802342.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 250.000,00 MBVCB.15034802313.MS2026.180 (HUYNH NGOC THUAN).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15034796763.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207091358442026MRBM646768.5387.7366.135845

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC715L3E.Ung ho MS 2026.178 FT26190773978837.20260709.135810.12921497509010.VND-TGTT-LE KHAC CHINH.970407

09/07/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#02009704220709135806202683EK253830.5389.4440.135806

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034777805.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034762254.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034752142.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034747246.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034723740.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034711118.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034699335.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807091347532026v12u330355.5388.53184.134753

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034662775.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034654681.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034639848.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136866395381.20260709.136866395381-0969464478_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034631394.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034625409.Ung ho MS 2026117 ba Nguyen Thi Tiep.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034599908.Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034582337.Ung ho MS 2026115 anh Tran Van Son.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 6190MSCBD2EVRYRI.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.133721.0031103891207.NGUYEN THI KHANH LINH.970422

09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15034535622.Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15034516214.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 9918458326 HO HOANG KHANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15034509821.Ung ho MS 2026112 anh Le Van Hieu.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807091331262026knyv289053.5189.69998.133126

09/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807091304522026vkrn225263.5389.39871.130452

09/07/2026 500.000,00 MBVCB.15034138566.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0481000734005 LY TRIEU LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 500.000,00 MBVCB.15034026388.UNG HO MS 2026.179 - EM PHAM VAN DUONG.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970488070912491420261ozg186815.5189.58999.124914

09/07/2026 500.000,00 MBVCB.15033976807.UNG HO MS 2026.180 - EM HUYNH NGOC THUAN.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 150.000,00 6190IBT1kC7JF5AL.NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2026.180 huynh ngoc thuan FT26190009952707.20260709.123859.19033956107012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1fJCZ44F5.UNG HO MS 2026.180 (EM HUYNH NGOC THUAN).20260709.122631.9021973098487.HUYNH THI YEN NHI.963388

09/07/2026 200.000,00 Chuyen tien ho tro MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807091225312026llli121547.5388.27120.122531

09/07/2026 50.000,00 6190IBT1kC7JEQVC.MS 2026.180 FT26190797311728.20260709.121842.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

09/07/2026 500.000,00 MBVCB.15033523781.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1055390506 NGUYEN THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC7J463C.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190276073086.20260709.120558.10410402934011.VNDA-NGUYEN THI XUAN THAO.970407

09/07/2026 200.000,00 6190IBT1iJE8RHRK.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 180 HUYNH NGOC THUAN.20260709.120300.247529918.LE THI HOA.970432

09/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136853539944.20260709.136853539944-0908175034_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan

09/07/2026 500.000,00 6190IBT1kC7JYPHS.Ung ho MS 2026.179 Em Pham Van Duong FT26190025440907.20260709.115620.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407

09/07/2026 50.000,00 6190IBT1iJE8XVLC.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.115415.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1aW3SR73M.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260709.115408.700027165225.BUI THI KHUYEN.970424

09/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970422070911494320269TFZ936013.5189.99362.114943

09/07/2026 50.000,00 ung ho 2026180 huynh ngoc thuan#SP#020097042207091147352026OF4T829970.5389.85253.114726

09/07/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026..179 EM PHAM VAN DUONG-090726-11:44:46 O9oF256367#SP#020097041607091144462026O9oF256367.5387.66197.114446

09/07/2026 50.000,00 UNG HO 2026..180 HUYNH NGOC THUAN-090726-11:43:26 w0bJ499856#SP#020097041607091143262026w0bJ499856.5189.56813.114327

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC7J9TJM.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190289874643.20260709.113146.19029866917018.VND-TGTT-NGUYEN VU BAO TRUNG.970407

09/07/2026 300.000,00 MBVCB.15032660441.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0011003307463 LUONG NGUYEN MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15032598335.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0071000885305 LE THANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 1.200.000,00 6190IBT1iJE8EGHR.Ung ho MS 2026 - 167 - 168 - 169.20260709.111002.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

09/07/2026 1.200.000,00 6190IBT1iJE8EPZH.Ung ho MS 2026 - 164 - 165 - 166.20260709.110901.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

09/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15032573146.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0071000885305 LE THANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 1.200.000,00 6190IBT1iJE8E2RC.Ung ho MS 2026 - 161 - 162 - 163.20260709.110726.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

09/07/2026 1.000.000,00 MBVCB.15032536355.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0071000885305 LE THANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 500.000,00 6190SGTTH2MGU5UV.IBFT Ung ho MS 2026. 180 em huynh ngoc thuan.20260709.110042.060143723898.VU CONG THOA.970403

09/07/2026 2.000.000,00 MBVCB.15032447658.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0071000885305 LE THANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 250.000,00 6190SHBAP22NTQBM.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.105530.1014662103.LE THI BICH NGOC.970443

09/07/2026 200.000,00 MBVCB.15032199831.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807091039332026yxj5742972.5387.55601.103934

09/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970488070910331620268zo1719355.5189.19834.103316

09/07/2026 50.000,00 6190IBT1d1UBB254.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260709.102455.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

09/07/2026 500.000,00 MBVCB.15031980081.LE THI TRANG chuyen tien 2026.180 Huynh Ngoc Thuan .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1d1UB5NZ3.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260709.102124.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1d1UB5HKF.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260709.101705.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

09/07/2026 30.000,00 6190IBT1kC7WYS3X.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26190442664654.20260709.101459.339900000000.TRAN ANH TUAN.970407

09/07/2026 50.000,00 6190IBT1d1UB5KEC.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260709.101446.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

09/07/2026 30.000,00 6190IBT1kC7WYJ37.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26190120308785.20260709.101433.339900000000.TRAN ANH TUAN.970407

09/07/2026 30.000,00 6190IBT1kC7WPNNY.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26190894772009.20260709.101417.339900000000.TRAN ANH TUAN.970407

09/07/2026 30.000,00 6190IBT1kC7WP5VK.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190332798884.20260709.101241.339900000000.TRAN ANH TUAN.970407

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1d1UB54L3.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260709.101221.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15031820938.Ung Ho MS2026.179(Em Pham Van Duong).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 120.000,00 6190IBT1kC7WPD5G.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190403351325.20260709.101158.19036932453016.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEN.970407

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1d1UB5PK4.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260709.100947.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

09/07/2026 50.000,00 6190IBT1d1UB5MW8.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260709.100707.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

09/07/2026 300.000,00 6190SHBAP22NC919.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.100514.3333666168.VU THI THU THUY.970443

09/07/2026 100.000,00 6190SGTTH2MGZD4S.IBFT Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.100421.060269310017.TANG MY HONG.970403

09/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207090955492026QRDS362177.5390.14322.095550

09/07/2026 5.000,00 MBVCB.15031605534.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026180.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/07/2026 300.000,00 MBVCB.15031590024.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 1.000.000,00 6190IBT1iJE8IQNP.Ung ho MS 2026180 Huynh Ngoc Thuan.20260709.095233.47575327.PHAM DUC TUAN.970432

09/07/2026 500.000,00 MBVCB.15031524241.TU CHAU PHONG chuyen tiengiup e NGOC THUAN.CT tu 0071004271661 TU CHAU PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 200.000,00 6190IBT1kC7W9YSF.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190168899070.20260709.094752.19026043323016.VND-TGTT-TRIEU THI BICH PHUONG.970407

09/07/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207090942392026KMTJ241746.5388.49644.094240

09/07/2026 200.000,00 MBVCB.15031392204.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.180( em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15031391803.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207090935372026WQUH237043.5390.15905.093537

09/07/2026 300.000,00 6190TPBVI21EVQA9.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260709.093401.01957937401.VU THI THANH BINH.970423

09/07/2026 2.000,00 6190MSCBD2EK1IVL.TRAN VAN ANH chuyen tien.20260709.093315.6626200699999.TRAN VAN ANH.970422

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1fJCZC4QH.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.091750.9021039817353.PHAM THI KIM CHI.963388

09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15031117619.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0071002721927 VO THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807090915332026zcs2460786.5189.29198.091533

09/07/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.179 em pham van duong#SP#020097048807090915112026tt5m459695.5388.27531.091511

09/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807090914162026jzly456887.5390.23831.091416

09/07/2026 300.000,00 6190SGTTH2MGFNCA.IBFT TRAN THI QUYNH NHU chuyen tien Ung ho MS 2026.180em Huynh Ngoc Thuan.20260709.091037.0903009529.TRAN THI QUYNH NHU.970403

09/07/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807090908102026725q438248.5390.99670.090810

09/07/2026 100.000,00 6190MSCBD2EKYVYP.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.090541.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422

09/07/2026 200.000,00 6190SGTTH2MGFELP.IBFT ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.090418.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403

09/07/2026 30.000,00 6190MSCBD2EKYJWU.ung ho MS 2026180 huynh ngoc thuan.20260709.090350.1682683681996.HOANG BINH KHANH.970422

09/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970488070909030620265d71422863.5388.81098.090257

09/07/2026 300.000,00 MBVCB.15030897018.UNG HO MS 2026.180 ( Em HUYNH NGOC THUAN).CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 500.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 179 ( Pham Van Duong)#SP#020097041507090851192026sROi408898.5388.37965.085120

09/07/2026 500.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 180 ( Em Huynh Ngoc Thuaanj)#SP#020097041507090849152026JFdy403835.5389.29873.084915

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC7QA7DN.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190900696065.20260709.084033.19039509817019.VND-TGTT-TRAN DUY HUNG.970407

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC7QAGCJ.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190900695489.20260709.084026.1111683368.DOAN MINH HOANG.970407

09/07/2026 500.000,00 6190IBT1kC7QBE3C.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190589777049.20260709.083410.19027417101019.VND-TGTT-TRUONG THI DUNG.970407

09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15030615709.ung ho 2026.180 ( em Huynh Ngoc Thuan) .CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1iJEINQMN.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.083231.0984041991.DAO DUC VINH.970432

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC7QB1EX.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190905499738.20260709.083210.19031957377010.VND-TGTT-NGUYEN DIEU LINH.970407

09/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207090830252026DK4B122784.5387.65273.083025

09/07/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970422070908292020269QCB280513.5389.60852.082921

09/07/2026 500.000,00 MBVCB.15030537673.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 MBVCB.15030533258.ung ho ms 2026.180 (e huynh ngoc thuan).CT tu 9376718029 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15030459470.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kC7Q8JBK.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS 2026.180 Huynh Ngoc Thuan FT26190455372076.20260709.081504.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407

09/07/2026 1.500.000,00 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty-090726-08:09:54 GOsu385495#SP#020097041607090809552026GOsu385495.5390.95292.080955

09/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.180( em huynh ngoc thuan )#SP#020097041507090808432026NG5t288111.5189.91298.080843

09/07/2026 200.000,00 6190IBT1kC7QVYMV.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26190838308550.20260709.080549.19026953201011.VND-TGTT-VU HOAI LINH.970407

09/07/2026 200.000,00 6190SGTTH2MGMHFQ.IBFT Ung ho MS 2026 175 anh Luong Van Vien.20260709.080442.050157728412.DINH THI HONG NHUNG.970403

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1aW3SBS1P.ung ho MS 2026180 em huynh ngoc thuan.20260709.080300.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

09/07/2026 200.000,00 6190SGTTH2MGMXMM.IBFT Ung ho MS 2026 180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.080226.050157728412.DINH THI HONG NHUNG.970403

09/07/2026 1.000.000,00 6190SHBAP22NL8BK.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.080157.1022002205.TRAN LE THI MY XUAN.970443

09/07/2026 30.000,00 6190IBT1kC7QSYNL.ung ho MS 2026.180 - em Huynh Ngoc Thuan - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT26190696396149.20260709.075831.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407

09/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu-090726-07:58:27 ydZ3834569#SP#020097041607090758282026ydZ3834569.5390.60041.075828

09/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807090756392026ijx3225948.5388.54125.075639

09/07/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.180 Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207090755352026HM3V205705.5390.51371.075536

09/07/2026 300.000,00 MBVCB.15030166956.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 300.000,00 MBVCB.15030114276.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1041828997 BUI THI THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 6190IBT1kC7QC7N4.Giup ma so 2026.180 FT26190930030828.20260709.074740.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

09/07/2026 1.000.000,00 DONG DUC HAO CHUYEN KHOAN UH 2026.180 HUYNH NGOC THUAN-090726-07:46:50 90vP713451#SP#02009704160709074651202690vP713451.5389.24728.074651

09/07/2026 500.000,00 MBVCB.15030062192.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 9909055677 LAM HOAN LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136818779542.20260709.136818779542-0904611587_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan

09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15030050092.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1019841118 DANG THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15030036454.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0501000236432 NGUYEN DINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.180#SP#020097048807090741122026z88n182340.5387.7736.074103

09/07/2026 30.000,00 MBVCB.15029866265.Ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 200.000,00 6190IBT1kCGNREDW.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.179 e Pham Van Duong FT26190130250059.20260709.072159.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407

09/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.180-em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097040507090709282026HXZ9082827.5388.19287.070919

09/07/2026 100.000,00 6190IBT1kCGNFP69.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26190792322676.20260709.070530.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407

09/07/2026 200.000,00 MBVCB.15029473236.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 100.000,00 MBVCB.15029436432.Chuyen tien ung ho ms 2026 180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/07/2026 55.000,00 MBVCB.15029166507.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.176 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807090508212026tb4y947007.5387.58298.050821

09/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#0200970405070903294420264MUA047214.5189.27685.032944

09/07/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507090327262026ZOTZ046970.5387.27333.032726

09/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty-090726-00:30:12 TLDq355804#SP#020097041607090030122026TLDq355804.5189.51543.003012

09/07/2026 30.000,00 6190TPBVI21EJQK3.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260709.002210.22206102002.VO PHU THINH.970423

09/07/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136795833801.20260708.136795833801-0973192724_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu

09/07/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097048807082333002026w5x3871938.5390.96806.233301

09/07/2026 50.000,00 6189SGTTH2MGLTAR.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.173 Be Ta Thanh Van.20260708.232732.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403

10/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#0200970488071022574520264h28336568.5387.28907.225745

10/07/2026 50.000,00 6191IBT1iJE7KWS2.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.225719.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

10/07/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807102249532026iz6u323851.5387.11408.224954

10/07/2026 15.000,00 MBVCB.15060794792.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.176 ( Chi Tran Thi Thu Hien )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048807102232502026drbg292212.5388.66453.223251

10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15060685135.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15060675023.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15060660954.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15060657280.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15060653981.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15060640768.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15060645176.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 100.000,00 UH MS 2027.179 em Pham Van Duong#SP#020097048807102221012026l8gf266490.5189.28941.222101

10/07/2026 10.000,00 MBVCB.15060603384.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 100.000,00 UH MS 2026.177 Em Sung A Gu#SP#020097048807102219322026lqx2262871.5189.24261.221924

10/07/2026 200.000,00 UH MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807102218132026rh9d259700.5189.19900.221803

10/07/2026 100.000,00 6191SHBAP22P38XD.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260710.213841.191082666888.LUONG THI NHA TRANG.970443

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15059902127.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 9327651635 NGUYEN NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 1.800.000,00 6191IBT1bJM8QKI1.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho 3 chi em ba chi em ba Bui Thi Mim MS 2026 - 181.20260710.211931.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

10/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#0200970405071021163520267M8Q030633.5390.31496.211625

10/07/2026 200.000,00 6191IBT1kC7AQYR3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26191257042436.20260710.204455.19021840245010.VND-TGTT-THIEU THI HONG VAN.970407

10/07/2026 50.000,00 6191IBT1aW3IH67L.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260710.203357.400001060009610.TU KIM HOANG .970409

10/07/2026 50.000,00 6191IBT1aW3IHYIV.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260710.203124.400001060009610.TU KIM HOANG .970409

10/07/2026 50.000,00 6191IBT1aW3IHMXK.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260710.203013.400001060009610.TU KIM HOANG .970409

10/07/2026 60.000,00 6191IBT1aW3IH9SC.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.202857.400001060009610.TU KIM HOANG .970409

10/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970422071019590520263OU3559763.5388.4118.195906

10/07/2026 50.000,00 6191IBT1iJEGA92V.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260710.192612.292181299.BUI THI BINH AN.970432

10/07/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137067436727.20260710.137067436727-0346877972_Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van

10/07/2026 2.000,00 6191IBT1fJCTLLL3.Ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).20260710.185129.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

10/07/2026 200.000,00 6191IBT1kC7BYZ3P.Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26191040911456.20260710.183938.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

10/07/2026 5.000,00 6191VNIB02FM2HZZ.ung ho MS 2026.181 ( chi em ba Bui Thi Mim ).20260710.183042.912281212.GIANG MY LINH.970441

10/07/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi em ba Bui Thi Mim ms 2026.181#SP#020097042207101813142026FP2E676698.5388.82470.181304

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15055054619.ung ho ms 2026.180 ( em huynh ngoc thuan ).CT tu 1043607889 VO THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 100.000,00 MBVCB.15054895807.ungho MS2026171.CT tu 1988319419 VU NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 50.000,00 6191IBT1kC757BVK.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim FT26191800110280.20260710.174105.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407

10/07/2026 200.000,00 6191IBT1kC75B13C.Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien FT26191617982571.20260710.173213.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

10/07/2026 500.000,00 6191ASCB02F1S92R.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.181 CHI BUIT MIM-100726-17:27:25 6191ASCB02F1S92R.20260710.172726.889148.NGUYEN THANH VAN.970416

10/07/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807101706262026549c741792.5387.17405.170626

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15052252656.ung ho ms 2026.180 ( em huynh ngoc thuan).CT tu 0201000252060 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15052112164.Ung Ho MS 2026.180( Em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051640826.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051610705.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051582406.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051583990.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051554499.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051532916.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051521610.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051495763.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051441007.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051432401.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970422071015181020266V4L746400.5389.88821.151811

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051410712.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 10.000,00 MBVCB.15051302963.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15051075249.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 50.000,00 6191MCOBQ2BQCIP5.Ung ho ms2026.181 bui thi mim.20260710.143939.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

10/07/2026 300.000,00 6191MCOBQ2BQCBUD.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.143835.37201019972238.LE THI HAU.970426

10/07/2026 500.000,00 MBVCB.15050686440.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0021000297223 DAO THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15050672055.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.181 CHI EM BA BUI THI MIM.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097042207101428192026I5O7471554.5189.41058.142810

10/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097040507101425062026ZP5Z072615.5388.18875.142506

10/07/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807101424352026wx8w051036.5189.15709.142435

10/07/2026 300.000,00 6191IBT1iJE462C6.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.142315.0901134886.NGO NGOC CUONG.970432

10/07/2026 200.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097042207101417352026WXAZ479391.5388.70988.141726

10/07/2026 500.000,00 MBVCB.15050347391.Bac Nhung ung ho MS2026.181 chi em ba BUI THI MIM.CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 100.000,00 6191SGTTH2MVVVWW.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.140927.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

10/07/2026 100.000,00 6191SGTTH2MVVUV2.IBFT Ung ho MS 2026.181 - chi em ba Bui Thi Mim.20260710.140554.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403

10/07/2026 50.000,00 6191IBT1kC7UN3CI.MS 2026.181 FT26191898967806.20260710.140516.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15050208171.giup MS 2026. 181 (ba Bui thi Mim).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 5.000,00 6191IBT1kC7UNSKT.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim FT26191620035729.20260710.140312.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

10/07/2026 5.000,00 6191IBT1kC7URZTG.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan FT26191425298727.20260710.140145.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

10/07/2026 200.000,00 6191IBT1kC7UTCN4.Ung ho MS 2026.181 FT26191645703011.20260710.134712.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

10/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#0200970422071013462820269K6W426464.5390.89990.134619

10/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim-100726-13:37:50 221z340298#SP#020097041607101337502026221z340298.5390.41560.133750

10/07/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807101334212026nccy895477.5388.23092.133411

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15049794924.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 300.000,00 MBVCB.15049777379.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 6191IBT1kC7UGBED.Ung ho MS 2026 181 chi em ba Bui Thi Mim FT26191775155487.20260710.132240.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15049605857.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097041507101317262026F54V492261.5390.34845.131726

10/07/2026 200.000,00 6191IBT1kC7UBN6V.Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim FT26191475448464.20260710.131420.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15049426343.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.181( chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#0200970422071013022920268KQJ265973.5389.53673.130230

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15049366959.Ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 0121000107207 NGUYEN THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 100.000,00 6191IBT1kC7UI642.Ung ho MS 2026. 181 chi em ba Bui Thi Mim FT26191825976296.20260710.125419.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

10/07/2026 100.000,00 MBVCB.15048926876.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 6191IBT1iJE4Q4A2.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 181 chi em BUI THI MIM.20260710.115625.247529918.LE THI HOA.970432

10/07/2026 50.000,00 6191IBT1d1UAD9CS.Ung ho MS 2026181 ba BUI THI MIM.20260710.114342.97042292Pa43565000000000eb0919.MBBANK IBFT.970422

10/07/2026 100.000,00 6191IBT1kC784WYU.Ung ho MS 2026.180 FT26191802278527.20260710.114208.19030657443015.VND-TGTT-LAI THI LINH.970407

10/07/2026 100.000,00 6191IBT1aW3M2EEK.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260710.113916.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

10/07/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807101135162026xt97487510.5389.64839.113516

10/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#02009704050710113215202699ZD001414.5388.43054.113205

10/07/2026 CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG 337 (TT08HCM)

10/07/2026 CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG TK337 (TT26+27)

10/07/2026 500.000,00 6191IBT1aW3MQF9A.LAM THI THU HA UNG HO MS 2026.180(EM HUYNH NGOC THUAN).20260710.105038.700001858075.LAM THI THU HA.970424

10/07/2026 10.000,00 6191MCOBQ2BY9JFL.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.104752.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

10/07/2026 10.000,00 6191MCOBQ2BY98FU.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260710.104703.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

10/07/2026 50.000,00 MBVCB.15047069836.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#0200970405071010431120267VUN038599.5189.95919.104311

10/07/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 180 EM HUYNH NGOC THUAN-100726-10:31:24 Usxq832724#SP#020097041607101031242026Usxq832724.5389.18644.103124

10/07/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807101023222026ywck189577.5387.65322.102322

10/07/2026 100.000,00 MBVCB.15046627275.DINH THI KIM LOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.179(em Pham Van Duong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 6191WBVNP227M5FC.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.101723.107000151711.HOANG THI HUONG GIANG.970412

10/07/2026 200.000,00 6191IBT1kC7I8JR7.Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26191215802222.20260710.095843.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407

10/07/2026 50.000,00 6191IBT1kC7IIDXM.Giup ma so 2026.181 FT26191514708813.20260710.095627.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

10/07/2026 100.000,00 6191IBT1kC7ISEMH.Ung ho Ms 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan FT26191624911150.20260710.094640.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407

10/07/2026 10.000,00 6191MSCBD2E3IVZT.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.094049.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

10/07/2026 50.000,00 6191VNIB02FBFA5H.ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).20260710.092414.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441

10/07/2026 300.000,00 6191IBT1iJEB231W.Ms 2026-181 uh chi em ba Bui Thi Mim.20260710.091550.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

10/07/2026 500.000,00 6191IBT1iJEB2EH2.Ms 2026-180 uh em Huynh Ngoc Thuan.20260710.091441.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

10/07/2026 500.000,00 6191IBT1kC7M611Z.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26191254397924.20260710.085707.2685678868.NGUYEN THI HUONG.970407

10/07/2026 50.000,00 6191MCOBQ2BYU7B9.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260710.085643.03101010965538.HOANG VIET.970426

10/07/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097042207100849092026393C193311.5389.58526.084859

10/07/2026 50.000,00 6191IBT1iJEBQRXE.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.084500.181031198.TRAN KHANH.970432

10/07/2026 30.000,00 MBVCB.15045240496.Ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 6191IBT1kC7MAABA.Ung ho em Huynh Ngoc Thuan, MS 2026.180 FT26191781661857.20260710.084347.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

10/07/2026 6.868,00 6191MSCBD2E3EVTA.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260710.083918.872866868.DUONG ANH THUY.970422

10/07/2026 400.000,00 MBVCB.15045024215.HA THI KIM ANH chuyen tien ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0611000188044 HA THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148: chuyen ung ho MS 2026.181#SP#020097040507100820402026HJOV001760.5387.26079.082030

10/07/2026 500.000,00 MBVCB.15044890804.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0181000872738 VU THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 50.000,00 6191TPBVI21KQQRS.NGUYEN LAN PHUONG chuyen tien.20260710.080511.02981913201.NGUYEN LAN PHUONG.970423

10/07/2026 300.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#0200970488071008004420264txq704506.5388.49569.080035

10/07/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807100758282026lvof697594.5189.42825.075829

10/07/2026 300.000,00 MBVCB.15044501584.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 20.000,00 MBVCB.15044484526.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 600.000,00 6191VNIB02FBY2JU.ung ho ma so 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.073754.988541189.LE TRONG NHAN.970441

10/07/2026 10.000,00 MBVCB.15044124681.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 68.000,00 UH MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207100714332026CLCK140838.5390.4180.071434

10/07/2026 100.000,00 MBVCB.15043982411.Chuyen tien ung ho ms ba Bui Thi Mim.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

10/07/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.181-chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097040507100656212026A4HM047384.5390.54183.065621

10/07/2026 55.000,00 MBVCB.15043782702.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 55.000,00 MBVCB.15043760024.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 250.000,00 MBVCB.15043755829.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 55.000,00 MBVCB.15043712866.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 500.000,00 6191IBT1kC7VBLDW.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26191621983203.20260710.055856.19029091214015.VND-TGTT-NGUYEN QUANG TUAN.970407

10/07/2026 500.000,00 6191ABBKP226D3IW.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260710.054825.0391000099850.MAI THI PHUONG THAO.970425

10/07/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.180#SP#020097048807100528522026y62c399944.5390.15456.052852

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15043375330.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15043362085.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15043359196.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15043354359.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 200.000,00 LE THI THUY Chuyen tien UH ma so 2026.173 (be Ta Thanh Van)#SP#020097041507100436452026mZ2s784428.5387.82107.043645

10/07/2026 15.000,00 MBVCB.15043162183.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 500.000,00 6191IBT1iJE5VVJ3.Ung ho MS 2026 176.20260710.002914.129923644.DAO DAI DUONG.970432

10/07/2026 200.000,00 MBVCB.15042849679.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0591001757832 NGUYEN TRONG CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/07/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704050709231926202602ST071945.5387.85364.231926

10/07/2026 18.527,00 6190TPBVI21GNK7D.UHMS 2026.179 Mong Pham Van Duong benh chuyen bien tot,GD Pham Van Hai-Le Thi Ca nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260709.231739.00005384949.VU HOANG LINH.970423

10/07/2026 15.000,00 MBVCB.15042707749.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET