1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|01/07/2026
|5.000,00
|6182IBT1kC4FXHCI.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc FT26183537344540.20260701.231612.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|01/07/2026
|5.000,00
|6182IBT1kC4FXBKW.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho 2026.171 FT26183727455904.20260701.231433.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|01/07/2026
|5.000,00
|6182IBT1kC4FXD2H.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26183232646500.20260701.231245.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|01/07/2026
|6.868,00
|6182MSCBD2WT5PF6.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260701.230904.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|01/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14926176188.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0451000312752 PHAM THI TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|
30.000,00
|Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#02009704880701225746202690z2051948.5389.4123.225746
|01/07/2026
|100.000,00
|Ung Ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#0200970488070122383520268zro022849.5389.60008.223835
|01/07/2026
|100.000,00
|6182IBT1kC4F69IJ.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26183506690075.20260701.223501.19831359369026.VND--NGUYEN THI TRANG.970407
|01/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135736791599.20260701.135736791599-0904904143_Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|01/07/2026
|100.000,00
|6182TPBVI211SKMY.ng ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260701.221240.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|01/07/2026
|300.000,00
|6182SHBAP224R4PX.NGUYEN THI THU HUYEN chuyen tien.20260701.221207.1026383399.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
|01/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14925679353.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0501000205587 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.14925678339.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0071003901739 TRAN THI TANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.14925639268.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.172(anh Vi Van Chuc).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|100.000,00
|6182IBT1kC4FIAT4.Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc FT26183757981815.20260701.214552.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|01/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807012139432026osc2898307.5388.56735.213943
|01/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097040507012127302026FQWZ074961.5189.2364.212730
|01/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135728691804.20260701.135728691804-0961282794_Ung ho Tri an thang 7
|01/07/2026
|20.000,00
|6182MSCBD2WTCB1W.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Vi Van Chuc Ms 2026172.20260701.204002.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|01/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14923790811.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1047050332 THAI MINH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097040507011946422026GMC4051205.5390.6588.194642
|01/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI THUY chuyen tien ung ho 2026.170 em xa duc hung#SP#020097041507011940192026D94C546768.5387.65208.194019
|01/07/2026
|20.566,00
|6182IBT1kC4LNWRP.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh FT26182944576075.20260701.193855.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|01/07/2026
|50.000,00
|6182IBT1kC4LHFJ8.ung ho ma so 2026.172, anh Vi Van Chuc FT26182003046649.20260701.192338.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|01/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14922304865.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.172(ANH VI VAN CHUC), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097040507011817402026IDIE072261.5387.94473.181740
|01/07/2026
|200.000,00
|6182IBT1kC4HLVL9.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26182014316286.20260701.180724.19036059153019.VND-TGTT-BUI TIEN VAN.970407
|01/07/2026
|1.000.000,00
|CO NGA TRAN 6678 BD UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-010726-18:02:59 UPRP165376#SP#020097041607011803002026UPRP165376.5387.94095.180300
|01/07/2026
|50.000,00
|6182IBT1kC4H44ZB.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2026.171 Duong Van Huy FT26182806800404.20260701.174845.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
|01/07/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135696309330.20260701.135696309330-0343882448_Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|01/07/2026
|100.000,00
|6182IBT1aWFH1CJ9.ms 2026.166 giup hoang nhat khang.20260701.172220.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|01/07/2026
|400.000,00
|6182SGTTH2M18VB7.IBFT ung ho NS 2026.170. em Xa Duc Hung.20260701.171454.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403
|01/07/2026
|100.000,00
|TRAN XUAN SINH chuyen tien ung ho ma so2026.171 anh huy bi bong.#SP#020097042207011653012026TF68312352.5387.86416.165257
|01/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14920419544.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14920415380.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14919980552.uh duong van HUY.CT tu 0071002568916 PHAM CHINH AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|200.000,00
|6182TPBVI211LPXU.NGUYEN THI THU THUY chuyen tien.20260701.161723.80775505868.NGUYEN THI THU THUY.970423
|01/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14919813603.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.14919734416.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|100.000,00
|6182IBT1iJKI7TBS.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260701.155924.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|01/07/2026
|300.000,00
|6182VNIB028RD7CM.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260701.155322.626704060063854.NGUYEN THI BICH CHAU.970441
|01/07/2026
|300.000,00
|NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026 171 anh duong van huy#SP#020097042207011527152026E2ZD614930.5390.45403.152716
|01/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh-010726-15:25:39 3KGl808961#SP#0200970416070115254020263KGl808961.5388.36413.152540
|01/07/2026
|300.000,00
|6182IBT1iJKIBV44.NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026 169 em mo van hoanh.20260701.152423.0905479777.NGUYEN THANH HA.970432
|01/07/2026
|2.000,00
|6182MSCBD2WF1SZW.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260701.152045.0373095162.PHAM THANH THAO.970422
|01/07/2026
|2.000,00
|6182MSCBD2WF1T22.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260701.151855.0373095162.PHAM THANH THAO.970422
|01/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097040507011514092026KSCT055349.5189.70832.151404
|01/07/2026
|286.000,00
|MBVCB.14918941787.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0811000023895 LY VO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042207011504422026WTDL245049.5387.19207.150442
|01/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14918819719.PHAM THI MEN chuyen tien:ung hoMS:2026.172(anh vi van chuc).CT tu 1035550734 PHAM THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14918711144.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0351001240555 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|100.000,00
|6182IBT1kC469Y54.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26182676061175.20260701.141914.19033604450019.VND-TGTT-LE THI KIM YEN.970407
|01/07/2026
|61.167,00
|ms2026.172#SP#020097042207011414012026KGEM466029.5389.54399.141356
|01/07/2026
|50.000,00
|6182VNIB028REYF4.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260701.140937.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|01/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14918150586.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|50.000,00
|6182SHBAP22RULZN.MS 2026.172 anh Vi Van Chuc.20260701.140138.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|01/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung-010726-13:54:35 Zijy185215#SP#020097041607011354352026Zijy185215.5389.63760.135435
|01/07/2026
|100.000,00
|6182IBT1kC4ERVQA.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26182926937900.20260701.135110.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|01/07/2026
|200.000,00
|6182IBT1kC4ER91I.Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc FT26182660180705.20260701.135053.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|01/07/2026
|50.000,00
|6182MCOBQ2AZ15H3.Ung ho ms2026.172 vi van chuc.20260701.134949.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|01/07/2026
|1.000.000,00
|6182MCOBQ2AZ15CD.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260701.134852.02001012934798.DANG NGOC NHA.970426
|01/07/2026
|500.000,00
|6182IBT1kC4E37VL.Ung ho Ms 2026.172 vi van chuc FT26182065094024.20260701.134526.19033973346012.VND-TGTT-CUNG VAN TOAN.970407
|01/07/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097042207011343322026YMDD552793.5390.13745.134332
|01/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807011343052026sbq3049079.5388.11795.134305
|01/07/2026
|200.000,00
|6182TPBVI21BIML1.Ung ho MS 2026.172 Vi Van Chuc.20260701.134259.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|01/07/2026
|100.000,00
|6182TPBVI21BD5CU.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260701.133810.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|01/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14917739993.Ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy).CT tu 0021000409691 HOANG VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14917747870.NGUYEN THI HIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14917710335.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.151 (Be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.14917676868.Nguyen Thi Mich (phap danh Dieu Hien) Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 0371000421263 DANG VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THAM chuyen tien ung ho MS 2026.172 anh Vi van chuc#SP#020097040507011323002026RNAF060761.5390.23173.132300
|01/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14917652526.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|50.000,00
|6182ORCOQ2AZB5NS.LOC HO TRO MS 2026.172 VIVANCHUC.20260701.132224.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|01/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#020097040507011321512026NM54057464.5390.16941.132151
|01/07/2026
|200.000,00
|6182IBT1kC4EET4X.Ung ho MS 2026.172 FT26182073980205.20260701.132128.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|01/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc-010726-13:20:19 qV42693987#SP#020097041607011320192026qV42693987.5387.11712.132019
|01/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048807011319312026669m993031.5387.7576.131925
|01/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#0200970415070113161320268I39848430.5387.93170.131613
|01/07/2026
|100.000,00
|6182TPBVI21BH77H.Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh.20260701.131517.01432214001.PHAM NGOC THANH.970423
|01/07/2026
|100.000,00
|6182TPBVI21BHNYF.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260701.131331.01432214001.PHAM NGOC THANH.970423
|01/07/2026
|200.000,00
|6182TPBVI21BH3XY.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260701.131222.01432214001.PHAM NGOC THANH.970423
|01/07/2026
|20.566,00
|6182IBT1kC4EANNM.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26182598939031.20260701.130803.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|01/07/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-010726-13:02:01 5PoI405759#SP#0200970416070113020120265PoI405759.5387.28684.130201
|01/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14917408321.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0381002488118 DUONG THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|100.000,00
|6182IBT1kC4EUJAL.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26182330078292.20260701.124458.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
|01/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14917225930.Ung ho MS 2026.170(e xa duc hung).CT tu 1030363180 NGUYEN THI NHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|1.000.000,00
|6182IBT1d1UC6D49.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260701.124127.97042292S32e8c8000000000427713.MBBANK IBFT.970422
|01/07/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042207011241172026INDX583523.5390.29924.124113
|01/07/2026
|200.000,00
|6182IBT1kC4EIM72.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26182504669330.20260701.123928.197968.TIEU CAM THU.970407
|01/07/2026
|400.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135656155521.20260701.135656155521-0776228518_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|01/07/2026
|100.000,00
|6182IBT1kC4E9BB5.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26182935710973.20260701.122545.19036390910016.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRINH.970407
|01/07/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135655067372.20260701.135655067372-0899891178_MS2026171 Duong Van Huy
|01/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135651089502.20260701.135651089502-0909308050_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|01/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.14916446638.TRAN VAN DONG chuyen tienvi van chuc.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|200.000,00
|6182IBT1iJKMHRUL.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 172 VI VAN CHUC.20260701.114550.247529918.LE THI HOA.970432
|01/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.171 - Anh Duong Van Huy tai TP Hai Phong bi bong dien mat 2 tay- 1 chan tai BV Vien Bong Quoc Gia#SP#020097040507011143072026DGK5012965.5387.78481.114307
|01/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488070111333120266zhu662699.5189.15422.113331
|01/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh#SP#0200970488070111321620268b49657694.5389.5786.113216
|01/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14916091212.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041507011125482026zx89493125.5389.63797.112548
|01/07/2026
|100.000,00
|6182ABBKP22R171H.ung ho anh vi van Chuc ms 2026 172.20260701.112151.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425
|01/07/2026
|100.000,00
|6182TPBVI21BKQB9.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260701.111633.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|01/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14915816601.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0011001657680 HO THI LAM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|100.000,00
|6182SGTTH2MBVWD2.IBFT Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260701.110747.0792424297.LE THANH THIEN THU.970403
|01/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970488070111063720265kub556442.5189.37616.110637
|01/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14915747182.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14915735566.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14915699918.ANH DUONG UH MS 2026.170 ( E XA DUC HUNG).CT tu 0701000452853 VO THI XUAN LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|100.000,00
|UH MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-010726-11:03:17 N6rZ470863#SP#020097041607011103172026N6rZ470863.5390.15525.110317
|01/07/2026
|100.000,00
|NGUYEN VAN DONG chuyen tien ung ho MS 2026 .172 anh vi van chuc#SP#020097042207011100002026S801963099.5388.95627.110001
|01/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14915638252.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 1016309064 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14915557822.ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|300.000,00
|6182IBT1iJKMANXQ.Ms 2026-171 uh anh Duong Van Huy.20260701.105253.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|01/07/2026
|300.000,00
|6182IBT1iJKMATAU.Ms 2026-172 uh anh Vi Van Chuc.20260701.105136.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|01/07/2026
|300.000,00
|6182IBT1kC4K1CDQ.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26182055587104.20260701.104907.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|01/07/2026
|500.000,00
|6182IBT1kC4KJZ7C.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26182628228706.20260701.104805.19021685816014.VND-TGTT-TRAN THUY VAN.970407
|01/07/2026
|500.000,00
|NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.172 ANH VI VAN CHUC-010726-10:43:06 XATq776775#SP#020097041607011043062026XATq776775.5189.97685.104301
|01/07/2026
|300.000,00
|6182TPBVI21BE24P.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260701.103840.01723256101.VO HOANG HUY.970423
|01/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14915340075.NGUYEN VIET KHANH chuyen tien ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc ).CT tu 0021000727025 NGUYEN VIET KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.14915270700.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14915208394.ung ho ms 2026.170 ( em Xa Duc Hung).CT tu 0071004390727 NGUYEN DINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14915156362.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14915134465.DANG THI LIEN chuyen tien(2026172 MS anh vi van chuc.CT tu 9427326868 DANG THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14914882522.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0451001395104 CAO THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|100.000,00
|6182IBT1iJKMUR3P.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260701.100320.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|01/07/2026
|50.000.000,00
|ung ho quy chung bao vietnamnet#SP#020097042207010957462026H4YR258044.5389.42223.095747
|01/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14914626403.ms 2026 172 anh VI VAN CHUC.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/07/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 172 ANH VI VAN CHUC-010726-09:45:25 ZMap385018#SP#020097041607010945252026ZMap385018.5390.76160.094525
|01/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14914608284.ms 2026 171 anh DUONG VAN HUY.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14914597170.ms 2026 170 em XA DUC HUNG.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/07/2026
|20.000,00
|6182MSCBD2WCURE5.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260701.094204.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|01/07/2026
|250.000,00
|MBVCB.14914562860.ms 2026 169 em MO VAN HOANH.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/07/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.172 ANH VI VAN CHUC-010726-09:39:52 fQMA807636#SP#020097041607010939522026fQMA807636.5388.45888.093953
|01/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.14914538207.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9912580127 HOANG MAI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.14914507797.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14914449837.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026. 172 a Vi Van Chuc#SP#020097048807010931502026dl48219803.5387.7474.093151
|01/07/2026
|50.000,00
|6182IBT1kC47DKBR.Giup ma so 2026.172 FT26182202233467.20260701.093118.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|01/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14914316421.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0431000216412 TRAN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807010922462026xyh0189858.5390.64969.092246
|01/07/2026
|50.000,00
|6182MCOBQ2ATHEDD.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260701.091636.03101010965538.HOANG VIET.970426
|01/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14914216214.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.171.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14914200573.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14914157759.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.172 ( anh Vi Van Chuc).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807010908382026pxti144050.5389.3482.090833
|01/07/2026
|200.000,00
|6182VNIB028ZXXGW.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260701.090133.557228.HA THI PHUONG MAI.970441
|01/07/2026
|100.000,00
|6182IBT1kC4G3ZN8.ung ho MS 2026.172 anh vi van chuc FT26182920064007.20260701.085749.19028313610015.VND-TGTT-HUYNH BINH PHI.970407
|01/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#020097042207010854472026ZYOQ107374.5189.46256.085447
|01/07/2026
|10.000,00
|6182TPBVI21BTL3Y.quyen gop.20260701.084347.01572346001.VO THANH PHU.970423
|01/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097042207010838362026COMK735238.5387.85030.083836
|01/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.171 Duong Van Huy#SP#020097042207010835182026HKQ5839946.5390.73010.083519
|01/07/2026
|1.000.000,00
|6182IBT1kC4G79XQ.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26182581821013.20260701.082929.111113686666.PHAM GIA TRANG.970407
|01/07/2026
|150.000,00
|SHGD:10001353.DD:260701.BO:NGUYEN THI HUONG.Remark:NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2026 171 duong van huy
|01/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14913580175.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0421000468631 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048807010820472026ois9999734.5390.19923.082047
|01/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#0200970422070108185520262NHX790373.5389.12955.081850
|01/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.14913461024.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14913433131.Chuyen tien ung ho MS 2026 172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#0200970488070108103420261uy3969265.5189.84715.081034
|01/07/2026
|200.000,00
|6182IBT1kC4GPI7K.Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc FT26182934868970.20260701.080746.19036646798014.VND-TGTT-NGUYEN NGOC YEN.970407
|01/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HUU CO ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097040507010807112026DUVG013194.5390.72788.080711
|01/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14913185870.MAI THI MY TRINH chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li.CT tu 9349563324 MAI THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.14913067830.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14913057400.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|500.000,00
|VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 171 ( Duong Van Huy)#SP#020097041507010739362026PmXm638749.5189.82698.073936
|01/07/2026
|250.000,00
|6182IBT1d1UCDTPB.Nhom vien gach nho ung ho 5 ma so 166 167 168 169 va 170.20260701.072749.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|01/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.172-anh Vi Van Chuc#SP#020097040507010727342026AWUS045094.5390.44879.072730
|01/07/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.171 anh Duong Van Huy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704220701064439202683BE537827.5189.29576.064440
|01/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14912393863.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097041507010618232026zYuk459805.5189.82129.061823
|01/07/2026
|100.000,00
|6182IBT1aWF6HSRN.VINH THINH: Ung ho MS 2026.171 (a Duong Van Huy).20260701.061021.700023568240.VINH THINH.970424
|01/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970415070105595020266UTx433957.5390.52405.055945
|01/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14912089423.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0951004174461 HUYNH THI MY LANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135599567469.20260701.135599567469-0397241620_Ung ho MS 2026170 Xa Duc Hung
|01/07/2026
|21.212,00
|6182TPBVI21BBJ55.UHMS 2026.171 Mong GD Duong Van Huy-Nguyen Thi Tuoi,2 be Duong Huy Hieu,Gia Hung an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260701.031925.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|01/07/2026
|200.000,00
|TRINH NGOC THAO NGAN Chuyen tien ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097048807010258522026sspg413494.5389.33358.025847
|01/07/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135596542524.20260701.135596542524-0398857622_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|01/07/2026
|200.000,00
|Haokungfu Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048807010237122026td9v409813.5388.22948.023707
|01/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#02009704220701023429202687BE473683.5389.22094.023430
|01/07/2026
|100.000,00
|6182VNIB028Z1PE1.ung ho ms 2026171 anh duong van huy.20260701.014508.764803718.NGUYEN THI THANH XUAN.970441
|01/07/2026
|20.000,00
|6182TPBVI21BA8X4.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260701.011630.02177010301.VU DUC HUY.970423
|01/07/2026
|100.000,00
|6182IBT1iJKV4PY1.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260701.005546.0942316967.HO VAN DUC.970432
|01/07/2026
|2.000,00
|6182IBT1fJCSR541.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260701.000614.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|02/07/2026
|100.000,00
|6183SGTTH2MCKFFX.IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.225927.050058205157.HO THI MY HA.970403
|02/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:soc gau ung ho ms 2026 173 be thanh van#SP#020097040507022257512026NEVJ097523.5387.86468.225751
|02/07/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207022253032026Z09H316441.5389.77734.225303
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14940785780.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0451000434811 PHAM THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14940764899.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1015650036 NGUYEN NANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|240.000,00
|6183IBT1kCA9MUWX.Ung ho MS 2026.173 Be Ta Thanh Van FT26184069272597.20260702.224523.19076244838011.VND-TGTT-DANG THI THANH.970407
|02/07/2026
|20.000,00
|6183IBT1iJK5FFRW.Ung ho MS 2026-173 be Ta Thanh Van.20260702.223240.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14940658382.UNG HO MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|200.000,00
|VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 172 ( Vi Van Chuc)#SP#020097041507022230402026ZeFc155284.5189.28594.223040
|02/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807022222182026m90p673234.5387.6116.222212
|02/07/2026
|200.000,00
|6183IBT1aWFTH5VZ.UNG HO MS 2026173 BE TA THANH VAN.20260702.222212.700014863822.PHAM THI HONG.970424
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14940549510.VU LE XUAN ung ho ms 2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507022212152026S7OF032425.5389.76127.221209
|02/07/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507022210182026JT8S028451.5387.69959.221018
|02/07/2026
|50.000,00
|6183MSCBD2WEZ6UP.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.220915.9388388399.THACH LE THIEN PHUOC.970422
|02/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van, ma GD 100000155378000#SP#020097044907022209022026XJtb863736.5388.65791.220902
|02/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507022207372026wp2e112150.5389.60851.220738
|02/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.14940418285.Huynh Thi Nga ,Nguyen Van Van ,Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507022201252026PX19009275.5189.39270.220125
|02/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.14940387095.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14940355971.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.173 TA THANH VAN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507022135502026QH88042023.5387.41407.213550
|02/07/2026
|100.000,00
|6183ORCOQ2A4ZNEI.HUYNH THE HUY ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.20260702.213200.0336661210.HUYNH THE HUY.970448
|02/07/2026
|58.000,00
|ms2026.173#SP#02009704220702213156202654JL775469.5189.25056.213157
|02/07/2026
|50.000,00
|6183VNIB028EVN4U.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.213043.065704060053633.DINH MY LINH.970441
|02/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#020097042207022124152026M4TA586588.5388.89513.212416
|02/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.173 be ta thanh van#SP#020097040507022105552026U0VZ041223.5189.97935.210549
|02/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14939541951.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0041000242670 NGUYEN HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.14939481019.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14939359271.Ung ho MS 2026.173.CT tu 0701000434167 TRAN HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|20.000,00
|6183MSCBD2WW7DWT.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Ta Thanh Van ms 2026173.20260702.204253.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|02/07/2026
|200.000,00
|6183IBT1kCA2V545.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183320007574.20260702.204224.19032625908019.VND-TGTT-DANG THI THUY AN.970407
|02/07/2026
|500.000,00
|6183IBT1iJK5B4D6.Ms 2026-173 uh be Ta Thanh Van.20260702.204122.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|02/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.14939201764.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|100.000,00
|6183IBT1kCA29CQ5.NGUYEN DUC HUNG chuyen ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183661579434.20260702.203314.848977777777.NGUYEN DUC HUNG.970407
|02/07/2026
|99.000,00
|Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207022029462026BT4N125882.5390.92520.202946
|02/07/2026
|200.000,00
|6183MSCBD2WWN26T.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.202946.9399999688888.VU DUC DUY.970422
|02/07/2026
|10.000,00
|6183IBT1aWFTG2C1.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.163 (Em Quang Gia Huy).20260702.202751.0339306897.VU DUC TU.970437
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14939063724.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0081001089500 NGUYEN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|10.000,00
|6183IBT1aWFTATSE.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.162 (Chi Truong Thi Tinh).20260702.202326.0339306897.VU DUC TU.970437
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14939026300.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0531000288243 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135872893965.20260702.135872893965-0973192724_Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807022011152026u0zb279678.5388.75424.201115
|02/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.14938794339.ung ho 2026.173.CT tu 0721000603632 TO DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|100.000,00
|6183MCOBQ2A4FT75.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.195927.09001011940166.NGUYEN PHI HAO.970426
|02/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021953402026rvyh211190.5390.62875.195340
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14938341526.ung ho MS 2026.169(em Mo Van Hoanh).CT tu 0181003084377 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|300.000,00
|6183IBT1d1US129S.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260702.194225.970422Laef493000000000313446.MBBANK IBFT.970422
|02/07/2026
|100.000,00
|HO HONG DIEP chuyen tien ung ho ms 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207021939042026J5K8780032.5390.68673.193905
|02/07/2026
|50.000,00
|6183IBT1kCAC4XV2.ung ho ma so 2026.173, be Ta Thanh Van FT26183104233244.20260702.193803.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|02/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021935332026yttf138537.5390.44895.193533
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14937722194.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.173( Be Ta Thanh Van).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|200.000,00
|6183ORCOQ2A4CCRY.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260702.190703.0903653065.Trinh Tran Minh Tuyen.970448
|02/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507021839332026P5E8048195.5390.64041.183933
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14937149983.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|100.000,00
|6183IBT1kCA1ZWKD.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183387915036.20260702.183146.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|02/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021820152026lcxx799633.5389.32167.182015
|02/07/2026
|200.000,00
|6183IBT1iJKY3A16.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.181408.50015016868.NGUYEN CHAU TUAN.970432
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14936661776.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 0541001009988 NGUYEN THI THU AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|100.000,00
|6183IBT1kCA1UPY5.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183802108104.20260702.180454.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|02/07/2026
|50.000,00
|6183VNIB028EYE98.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.180036.005704060152127.DANG VAN TIEN.970441
|02/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.14936377460.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|50.000,00
|6183IBT1kCA19BHG.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26183798635463.20260702.174956.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
|02/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14936064223.Ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van ).CT tu 0111000196051 TRAN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14936031914.ung ho ms 2026.173.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|50.000,00
|6183IBT1kCA1Q6NS.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183081715459.20260702.173728.815567999999.PHAM VAN HUAN.970407
|02/07/2026
|300.000,00
|6183IBT1kCAJ3HD8.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183050330744.20260702.172850.19020403897037.VND-TGTT-HA THI THANH NGA.970407
|02/07/2026
|200.000,00
|6183IBT1kCAJKATP.Ung ho be Ta Thanh Van MS 2026.173 FT26183231401854.20260702.171034.2814855968.NGUYEN THI KIM HOA.970407
|02/07/2026
|50.000,00
|MS 2026.173#SP#020097048807021705322026h8qv444504.5189.1294.170532
|02/07/2026
|100.000,00
|6183IBT1aWFT1NQR.IBT From SeABank.20260702.170528.000003248258.VU THI THANH THUY.970440
|02/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14935370789.ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14935179390.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|200.000,00
|6183IBT1kCAJVLM2.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183362244292.20260702.164034.19026929797019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407
|02/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14934830846.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011002137998 NGUYEN THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14934634773.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1865304303 TRAN THI LE THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|50.000,00
|6183IBT1iJKYUYYJ.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.161731.181031198.TRAN KHANH.970432
|02/07/2026
|700.000,00
|6183IBT1iJKYU93T.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026167 2026168 2026169 2026170 2026171 2026172 2026173 moi ma so 100 K.20260702.161536.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|02/07/2026
|100.000,00
|6183IBT1iJKYU99T.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.161527.144391101.MAC THI LOAN.970432
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14934481402.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048807021608512026qm30202356.5387.17747.160846
|02/07/2026
|100.000,00
|6183IBT1kCAW3K91.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183115595817.20260702.160709.19073031242019.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH NGOC.970407
|02/07/2026
|100.000,00
|6183IBT1kCAWLHBN.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183073068309.20260702.155925.19031421367012.VND-TGTT-TRUONG THI THANH PHUONG.970407
|02/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507021558072026NBMJ022794.5390.50897.155807
|02/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507021549292026BZKZ080219.5189.98162.154923
|02/07/2026
|100.000,00
|6183VNIB028WSCB8.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.154901.344211168.NGUYEN THI HAI HA.970441
|02/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.14934051025.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.173 BE TA THANH VAN-020726-15:36:50 QGQ9490346#SP#020097041607021536502026QGQ9490346.5189.21590.153644
|02/07/2026
|100.000,00
|6183SHBAP22UFBBY.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.173 be Ta Thanh Van.20260702.152909.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|02/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van)#SP#020097041507021526152026r6vC287301.5390.59231.152615
|02/07/2026
|200.000,00
|6183IBT1fJCIU1MN.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260702.152339.0031013962009.NGUYEN THI PHUONG NGAN.970438
|02/07/2026
|90.000,00
|MBVCB.14933814862.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van)#SP#020097041507021522092026esPw273655.5387.34357.152209
|02/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507021519162026MLME262852.5389.19014.151916
|02/07/2026
|30.000,00
|6183VNIB028WKFCJ.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.151814.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|02/07/2026
|200.000,00
|6183TPBVI21MKG1I.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.151330.23243092023.LUU THANH VAN.970423
|02/07/2026
|200.000,00
|6183TPBVI21MKKKN.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.151306.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|02/07/2026
|100.000,00
|6183IBT1iJKY2UMD.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 173 ta thanh van.20260702.151156.111555222.VU THI THU THAO.970432
|02/07/2026
|10.000,00
|6183IBT1kCAWMF9R.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183322110020.20260702.151115.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|02/07/2026
|300.000,00
|6183TPBVI21MK4TJ.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.151016.75676000150.NGUYEN VAN HUY.970423
|02/07/2026
|100.000,00
|6183NBVAF2LPGDFE.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.150905.100014384736.HO THI THUY.970419
|02/07/2026
|66.666,00
|6183IBT1iJKY2JDA.NGUYEN TUNG DUONG chuyen tien.20260702.150905.801012019.NGUYEN TUNG DUONG.970432
|02/07/2026
|25.000,00
|6183IBT1kCAWVNWT.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183794108812.20260702.150834.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14933582601.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|15.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135825807968.20260702.135825807968-0981172363_Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02/07/2026
|100.000,00
|6183IBT1kCAW957Q.ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183015337205.20260702.145802.19030274197010.VND-TGTT-LAM THI DET.970407
|02/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021455132026htkp946337.5390.82897.145508
|02/07/2026
|2.000.000,00
|6183IBT1kCAWCNUP.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26183879772056.20260702.145321.19033058479019.VND-TGTT-NGUYEN VAN QUOC VAN.970407
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14933388399.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207021446232026FXCJ982572.5390.36669.144624
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14933305363.Ung ho MS 2026.173( be Ta Thanh Van).CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|500.000,00
|6183VNIB028WU66S.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260702.144114.858566868.HOANG THE NAM.970441
|02/07/2026
|300.000,00
|6183IBT1fJCIVH7H.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260702.143729.0571008425008.DUONG VAN LONG.970438
|02/07/2026
|50.000,00
|6183IBT1kCAQN711.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183162301704.20260702.143604.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
|02/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507021434592026QxXY122594.5390.77043.143459
|02/07/2026
|10.000,00
|6183IBT1cJDZPHU1.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260702.143441.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/07/2026
|10.000,00
|6183IBT1cJDZPG2P.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260702.143158.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.173 (Ta Thanh Van)#SP#020097041507021431372026DyNF113033.5389.60015.143137
|02/07/2026
|10.000,00
|6183IBT1cJDZP5UX.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).20260702.143019.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/07/2026
|100.000,00
|6183SHBAP22UZI71.ung ho Ms 2026.173 Ta Thanh Van.20260702.142956.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443
|02/07/2026
|10.000,00
|6183IBT1cJDZPU9B.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260702.142852.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/07/2026
|200.000,00
|6183IBT1iJKYQGGE.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.142849.215885976.TRAN THI THUY NGA.970432
|02/07/2026
|100.000,00
|6183IBT1kCAQXUSB.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183709990600.20260702.142836.19031653234027.VND-TGTT-LAM NGOC KINH.970407
|02/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14933120856.MAC VAN TRONG chuyen tien ung hoMS 2026.173( Be Ta Thanh Van ) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14933119624.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 8888778888 NGUYEN THANH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021427422026bt8u864456.5387.39747.142742
|02/07/2026
|10.000,00
|6183IBT1cJDZPM1R.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260702.142732.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/07/2026
|10.000,00
|6183IBT1cJDZP9PP.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260702.142548.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/07/2026
|10.000,00
|6183IBT1cJDZPQXN.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.142316.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14933038898.Ung ho MS 2026.173. be Ta Thanh Van. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9399658768 HO MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|200.000,00
|6183VNIB028WRDRF.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260702.141717.985776211.CAO THAI NHAT PHUONG.970441
|02/07/2026
|200.000,00
|6183IBT1d1U9AP8A.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.141713.97042292R5ba544000000000249329.MBBANK IBFT.970422
|02/07/2026
|200.000,00
|6183IBT1kCAQHXV9.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183260001002.20260702.141313.4202797979.TRINH DUY PHUC.970407
|02/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.173 Be Ta Thanh Van#SP#0200970488070214091820268ozv814883.5189.49961.140918
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14932904207.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011004010112 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|300.000,00
|6183IBT1kCAQ6LS6.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26183683570436.20260702.140545.19028266309026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|02/07/2026
|300.000,00
|6183IBT1kCAQ62GW.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183890280201.20260702.140330.19028266309026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|02/07/2026
|100.000,00
|MS 2026.173 uh be Ta Thanh Van#SP#020097042207021403282026LPKR753967.5389.22726.140328
|02/07/2026
|200.000,00
|6183TPBVI21MWC8T.Ung ho MS 2026.173 Ta Thanh Van.20260702.140238.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|02/07/2026
|50.000,00
|6183IBT1kCAQEMA1.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183518389658.20260702.140029.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14932782223.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 9975747774 NGUYEN THI CAM THACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|50.000,00
|6183IBT1kCAQ7TZE.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183951277916.20260702.135512.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|02/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021355122026rw3s778550.5387.84246.135512
|02/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507021354242026gkYe911368.5390.79659.135424
|02/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.173 Be Ta Thanh Van#SP#0200970488070213534520268087774939.5389.78026.135345
|02/07/2026
|50.000,00
|6183MCOBQ2ARN8IT.Ung ho ms2026.173 ta thanh van.20260702.135257.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|02/07/2026
|50.000,00
|6183IBT1iJKP3XRR.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.135129.0968914234.DANG VAN DUA.970432
|02/07/2026
|100.000,00
|6183TPBVI21MUSSC.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.135048.10004095789.TRAN TRAM ANH.970423
|02/07/2026
|100.000,00
|6183TPBVI21MUX6V.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.134940.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|02/07/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207021348332026HPP9792523.5387.52458.134833
|02/07/2026
|200.000,00
|6183IBT1kCAQA4JL.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183006102500.20260702.134655.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14932654039.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0231000650036 NGUYEN NGOC QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|200.000,00
|6183IBT1kCAQA1IS.Ung ho ms 2026.173 FT26183062607661.20260702.134520.19035424613011.VND-TGTT-DO MANH TIEN.970407
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14932625270.giup MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14932598747.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507021341212026EZiu882842.5390.18932.134121
|02/07/2026
|50.000,00
|6183VNIB028WJNXA.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.134044.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|02/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021340232026izif742002.5388.15427.134023
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14932580644.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207021338532026JR0Y524656.5387.7931.133854
|02/07/2026
|55.000,00
|6183SGTTH2MMXYZJ.IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.133627.060319018576.NGUYEN THI TRUC MAI.970403
|02/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021336192026anyj732269.5387.96069.133619
|02/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207021334162026LB8X317410.5387.85704.133417
|02/07/2026
|300.000,00
|6183IBT1kCAQYXSC.Ms 2026.174 be Ta Thanh Van FT26183246254860.20260702.133345.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP.970407
|02/07/2026
|50.000,00
|6183SGTTH2MMVD6F.IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.133100.020363920209.NGUYEN MY LINH.970403
|02/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021327152026upb6711017.5389.55075.132716
|02/07/2026
|100.000,00
|6183SGTTH2MMVU6F.IBFT Ung ho MS 2026.173 - be Ta Thanh Van.20260702.132438.060284069555.BUI THACH HONG HUNG.970403
|02/07/2026
|2.000.000,00
|6183IBT1kCAQUYSD.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183880650739.20260702.132426.10224263835011.VND-TGTT-BUI NGUYEN HUY HOANG.970407
|02/07/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.173 BE TA THANH VAN-020726-13:23:52 mfAO734262#SP#020097041607021323532026mfAO734262.5189.40276.132353
|02/07/2026
|100.000,00
|6183TPBVI21M4KBD.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.132344.01005127001.LE VAN ANH.970423
|02/07/2026
|25.000,00
|6183IBT1iJKPTIPY.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van nam mo adi da phat.20260702.132313.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|02/07/2026
|200.000,00
|6183IBT1kCAQ8UMJ.Ung ho MS 2026.173 FT26183075607651.20260702.132033.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|02/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021320242026j08c695229.5388.24446.132018
|02/07/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026 173 BE TA THANH VAN-020726-13:19:54 w3OH797585#SP#020097041607021319542026w3OH797585.5390.21619.131948
|02/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135814543593.20260702.135814543593-0938122191_Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-020726-13:16:39 jm5B139623#SP#020097041607021316392026jm5B139623.5389.6802.131639
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14932329351.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|212.312,00
|6183IBT1kCAQIJSR.DO THANH HANG ung ho ms 2026.173 be Ta Thanh Van chuc be khoi benh khoe manh hanh phuc nhe FT26183110030576.20260702.131540.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
|02/07/2026
|50.000,00
|Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807021313132026qtlf678648.5388.92519.131307
|02/07/2026
|200.000,00
|6183TPBVI21M4AW7.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.131240.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|02/07/2026
|100.000,00
|6183ORCOQ2ARIY93.MS2026 173 Be Ta Thanh Van.20260702.131222.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|02/07/2026
|50.000,00
|6183ORCOQ2ARIYR3.LOC HO TRO MS 2026.173 TATHANHVAN.20260702.131145.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|02/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14932274527.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|100.000,00
|6183IBT1iJKPLC8R.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.131005.149626492.NGUYEN HUU HIEP.970432
|02/07/2026
|200.000,00
|6183IBT1iJKPHTKR.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 173 TA THANH VAN.20260702.130705.247529918.LE THI HOA.970432
|02/07/2026
|5.000,00
|6183VNIB028W8YGS.ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van ).20260702.130459.912281212.GIANG MY LINH.970441
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14932121863.ung ho MS 2026.173 Ta Thanh Van.CT tu 0721000659175 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14932118279.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0441003719495 DOAN NGOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14932114534.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0841000057727 LE DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097041507021233042026O8Jp717312.5189.1808.123305
|02/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#02009704150702123239202611gn716485.5387.99382.123239
|02/07/2026
|2.000.000,00
|6183SHBAP22UCAMG.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260702.123227.0949108888.BUI THI THU TRANG.970443
|02/07/2026
|50.000,00
|6183MSCBD2W4QIK6.ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260702.122649.7397999996868.VO CHI HUNG.970422
|02/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14931643498.Ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van ) ..CT tu 0421000529981 LAI DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|100.000,00
|6183MCOBQ2ARH2NY.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.120810.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|02/07/2026
|500.000,00
|6183SGTTH2MMWFFI.IBFT ung ho ms 2026.171 Duong Van Huy.20260702.120644.060287025311.PHAN NGOC SUONG.970403
|02/07/2026
|1.000.000,00
|6183VNIB028WYE17.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260702.115059.088704060101806.TRINH HAI VAN.970441
|02/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy-020726-11:44:29 o9A8550822#SP#020097041607021144292026o9A8550822.5189.12882.114429
|02/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien-020726-11:44:00 L4R8883669#SP#020097041607021144012026L4R8883669.5189.9987.114355
|02/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi-020726-11:43:00 YhVQ838720#SP#020097041607021143002026YhVQ838720.5390.3698.114254
|02/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau-020726-11:42:36 lxhq073318#SP#020097041607021142372026lxhq073318.5390.1528.114237
|02/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam-020726-11:39:42 8yrV445852#SP#0200970416070211394220268yrV445852.5189.83736.113942
|02/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu-020726-11:39:04 ofyU290489#SP#020097041607021139042026ofyU290489.5388.79627.113858
|02/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang-020726-11:38:29 WstA287597#SP#020097041607021138302026WstA287597.5390.75602.113830
|02/07/2026
|70.000,00
|6183IBT1iJKP53KD.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260702.113827.227904011.DO THI LUONG.970432
|02/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat-020726-11:37:54 JzD9326484#SP#020097041607021137552026JzD9326484.5388.72538.113755
|02/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc-020726-11:37:21 zX8I189234#SP#020097041607021137212026zX8I189234.5389.69478.113721
|02/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-020726-11:36:22 87wO008801#SP#02009704160702113622202687wO008801.5189.63032.113622
|02/07/2026
|500.000,00
|6183ORCOQ2AR9S3Q.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.113455.0005100005162001.LE THUY DUNG.970448
|02/07/2026
|2.000,00
|6183IBT1fJCMX62B.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260702.112939.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|02/07/2026
|100.000,00
|6183WBVNP22UQ4HZ.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.111848.108000184859.DAO MINH ANH.970412
|02/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14930583628.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1017384666 DUONG MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-020726-11:03:03 9xLK107806#SP#0200970416070211030420269xLK107806.5390.57970.110304
|02/07/2026
|500.000,00
|6183IBT1aWFLUG3W.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.105137.068704070012448.VO TAN HUY.970437
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14930300633.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.172.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207021050492026QUTN866903.5390.88258.105045
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14930263095.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0021001697832 CAO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|200.000,00
|6183IBT1iJKPMHDU.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260702.104726.1800581000666.LUONG VIET HUNG.970432
|02/07/2026
|300.000,00
|6183IBT1kC4RTKJF.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26183964938731.20260702.104641.2253899999.NGUYEN VAN QUAN.970407
|02/07/2026
|200.000,00
|6183IBT1iJKPMYZ3.Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.20260702.104441.1800581000666.LUONG VIET HUNG.970432
|02/07/2026
|200.000,00
|6183IBT1iJKPMDD1.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.104245.1800581000666.LUONG VIET HUNG.970432
|02/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097042207021036102026YA11845809.5387.5743.103610
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14930029818.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|100.000,00
|6183MSCBD2WRR58D.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.102120.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422
|02/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.14929889366.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14929888771.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0061000673451 LE THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MA SO 2026.173 BE TA THANH VAN-020726-10:04:05 kApO963137#SP#020097041607021004052026kApO963137.5189.27968.100406
|02/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 173 BE TA THANH VAN-020726-10:00:30 PI54858538#SP#020097041607021000302026PI54858538.5389.9574.100030
|02/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.173-be Ta Thanh Van#SP#020097040507020958072026VCZJ082236.5189.97265.095807
|02/07/2026
|100.000,00
|6183IBT1kC4RIX79.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183734793966.20260702.095712.19037771025015.VND-TGTT-VO THI BICH THUAN.970407
|02/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#0200970488070209483320266ejn998953.5189.45613.094828
|02/07/2026
|20.000,00
|6183MSCBD2WR1S9Y.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.093125.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14929211211.MS2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|300.000,00
|6183IBT1kC4XNAR7.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183067541233.20260702.092127.19027100226010.VND-TGTT-HO ANH CUONG.970407
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14929085106.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0201000358487 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|20.000,00
|6183IBT1kC4XRTEU.Ung ho ma so 2026.173 FT26183933018690.20260702.091918.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|02/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14928984913.DO VAN DUONG Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0931004207973 DO VAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#0200970488070209104120266mwy867745.5388.61213.091036
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14928936248.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0591001845745 NGUYEN CHINH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14928809576.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0071004164529 NGUYEN THI KIM LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|500.000,00
|NGUYEN THI LIEN chuyen tien ung ho MS 2026.171(anh Duong Van Huy)#SP#020097041507020850352026BLlc848393.5389.80191.085035
|02/07/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP7D3DL2LQUQ.20260702.ZP7D3DL2LQUQ Ung ho Ms 2026.173 be Ta Thanh Van
|02/07/2026
|689.517,00
|6183SGTTH2MMB4NZ.IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.084705.060004175258.NGUYEN QUOC LAM.970403
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14928605689.MS 2026.173.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14928599150.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14928598675.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14928548424.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0731000782301 PHUNG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.173#SP#020097048807020831192026we9o744637.5189.11036.083119
|02/07/2026
|100.000,00
|DO XUAN TU chuyen tien#SP#020097042207020827022026R5ZK759331.5389.94902.082702
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14928406336.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14928407595.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0401001347652 TRUONG THAI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048807020824292026eaw7722540.5387.86663.082430
|02/07/2026
|6.868,00
|6183MSCBD2WZ6AJK.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260702.082141.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|02/07/2026
|500.000,00
|6183SHBAP224HM8M.ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.20260702.082107.777799999.PHAM ANH TUAN.970443
|02/07/2026
|500.000,00
|NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026. 173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807020815062026f08w686257.5389.52394.081500
|02/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207020807102026GK39329621.5389.24617.080710
|02/07/2026
|200.000,00
|6183MCOBQ2AR494Q.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.080546.08001011939716.PHAM THANH TAN.970426
|02/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.14928140609.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14928036827.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807020753062026jfoj602039.5390.78753.075306
|02/07/2026
|1.000.000,00
|6183IBT1kC4XCABN.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183639031070.20260702.074948.19037348990014.VND-TGTT-TRAN TRUNG KIEN.970407
|02/07/2026
|100.000,00
|6183IBT1fJCM5DVB.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260702.074557.0767011406.VO THI TRUC LY.970431
|02/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14927794143.ung ho MS2026.173(be Ta Thanh Van).CT tu 0011000067720 DANG THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14927700912.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|500.000,00
|6183MCOBQ2ARREJU.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.20260702.072446.04401015945531.VU THANH TUNG.970426
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14927413868.Ung ho MS 2026.173 (be Nguyen Thanh Van).CT tu 0111000255023 LAM HONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041507020656182026SRXc536629.5390.8896.065612
|02/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097041507020655392026OYQ6533870.5189.8059.065539
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14927273985.Chuyen tien ung ho ms 2026 173 be Ta Thanh Van.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14927202295.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.173(be Ta Thanh Van).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van)#SP#020097041507020635442026A5ix494634.5189.59506.063544
|02/07/2026
|2.000,00
|6183MSCBD2WZWGB4.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260702.063251.0373095162.PHAM THANH THAO.970422
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14926916933.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.172 (a Vi Van Chuc).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14926892396.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|500.000,00
|6183IBT1kC43BII3.ung ho ms 2026.172 FT26183435875540.20260702.053451.19021966586018.VND-TGTT-TRINH THI KIM DUNG.970407
|02/07/2026
|50.000,00
|6183IBT1iJKUBV3H.ung ho ms 2026 170.20260702.043841.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|02/07/2026
|50.000,00
|6183IBT1iJKUBVK8.ung ho ms 2026 171.20260702.043753.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|02/07/2026
|50.000,00
|6183IBT1iJKUBVVQ.ung ho ms 2026 172.20260702.043636.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|02/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#020097040507020300472026GJ3I070121.5189.8430.030047
|02/07/2026
|100.000,00
|6183IBT1kC43899N.DO THI MINH HA ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26183397196509.20260702.022719.10220563868013.VND-TGTT-DO THI MINH HA.970407
|02/07/2026
|20.365,00
|6183TPBVI211IWNN.UHMS 2026.172 Mong GD ong Vi Van Pinh an lac nhieu thien duyen,anh Vi Van Chuc benh chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260702.022422.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|02/07/2026
|100.000,00
|6183SGTTH2M17XZX.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc.20260702.010639.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|02/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.14926480835.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 6000 (gd og Nguyen Thanh Hai).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.14926348361.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14926340137.Ung Ho MS 2026.168 ( em Lo Quoc Dat ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|300.000,00
|6182IBT1kC43Q7FU.Ms 2026.171 a Duong Van Huy FT26183591368075.20260701.233759.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP.970407
|02/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14926326137.Ung Ho MS 2026.166 ( be Hoang Nhat Khang ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14926323367.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0891000634141 TRAN CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14926313776.Ung ho MS 2026 . 164 ( chi Bui Thi Mo ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|1.000.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135742375603.20260701.135742375603-0932926607_DOAN THI HIEU DUC ung ho ms 2026-172 vi van chuc
|02/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14926300441.ung ho MS 2026.178.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14926303926.ung ho MS 2026.177.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507032309252026RCIJ018889.5390.54720.230925
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14956015783.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0061001044745 NGUYEN THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|6.868,00
|6184MSCBD2W9WRWR.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260703.230646.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|03/07/2026
|100.000,00
|CHU CHU THIEN THANH chuyen tien giup do anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207032304082026W7S7750846.5189.45737.230401
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1iJKGZYDW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.230359.0389112869.NGUYEN HAI AN.970432
|03/07/2026
|200.000,00
|6184MCOBQ2AWEZRB.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.230158.03101010073620.NGUYEN TUAN VIET.970426
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCA5K4M3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185211190728.20260703.225959.2601938888.NGUYEN THI DUYEN.970407
|03/07/2026
|500.000,00
|6184IBT1iJKG65P4.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.224948.11080391.DAO ANH PHUONG.970432
|03/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136046858974.20260703.136046858974-0973192724_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14955868346.ung ho MS 2026.174 anh nguyen van hien.CT tu 1028609129 VO VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|6184IBT1kCA5AT73.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185549753080.20260703.224333.19030273199966.VND-TGTT-PHAM THI XUAN HOA.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|6184SGTTH2MFJZAS.IBFT ung ho MS 2026.174 nguyen van hien.20260703.224202.070104991325.NGUYEN THI NHU NGUYET.970403
|03/07/2026
|300.000,00
|6184IBT1kCA5AY3G.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26185606300868.20260703.224126.19030273199966.VND-TGTT-PHAM THI XUAN HOA.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807032240542026ut49323866.5387.6308.224054
|03/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507032238592026EEEI085944.5189.2365.223859
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14955823653.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.174 NGUYEN VAN HIEN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184VNIB028VDLIG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.223428.901771947.DAO THI PHUONG.970441
|03/07/2026
|5.000,00
|6184IBT1kCA5BT5H.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184304930569.20260703.223242.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|03/07/2026
|5.000,00
|6184IBT1kCA5BA55.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184035743813.20260703.223120.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|6184TPBVI21F262C.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.223103.99180488888.NGUYEN THI PHUONG THAO.970423
|03/07/2026
|250.000,00
|6184IBT1kCA555K5.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184409686840.20260703.222555.19035444484021.VND-TGTT-VU NGOC KHANH LINH.970407
|03/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.14955714584.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184NBVAF2LP518D.ung ho ms 2026.174(Anh Nguyen Van Hien).20260703.222147.0357192397.VU THI HAI YEN.970419
|03/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14955698029.ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14955694908.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807032219422026wwvy289528.5389.57426.221942
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCA5P3RY.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184478790256.20260703.221826.19038877376018.VND-TGTT-NGUYEN HONG VAN.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1fJCPYCMT.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.221159.9021114485812.PHAN HA THU THUY.963388
|03/07/2026
|20.000,00
|6184MSCBD2W98V2W.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260703.221043.0961578162.BUI ANH THU.970422
|03/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.14955575946.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.174(anh Nguyen Van Hien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|300.000,00
|nhaahn ung ho ms 2026.174#SP#020097041507032205492026Xzfa109605.5387.18144.220549
|03/07/2026
|20.000,00
|6184MSCBD2W9C3D6.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Nguyen Van Hien ms 2026174.20260703.220527.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14955548052.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0931004204482 NGUYEN THI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|6184IBT1kCA5I2FW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184188371036.20260703.220214.19031517288881.VND-TGTT-TRAN HAI YEN.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI HUE chuyen tien Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507032201312026glFq998990.5389.4704.220131
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14955468623.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1024334919 VO THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14955421250.Ung ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien.CT tu 0021000300190 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCA59SC1.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184594962964.20260703.214313.19032761332015.VND-TGTT-TRAN THI MY DUYEN.970407
|03/07/2026
|500.000,00
|6184IBT1iJKGBHLD.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.213847.0356836816.TRUONG NGOC QUY.970432
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14955256751.ung ho ms 2026.174 (a nguyen van hien).CT tu 1017003961 NGUYEN THI HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807032138342026b68n194869.5388.24486.213834
|03/07/2026
|500.000,00
|6184IBT1kCA5CFW4.Ung ho ma 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184979006607.20260703.213826.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14955242634.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14955240451.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0821000085802 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184TPBVI218PVRL.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).20260703.213717.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|03/07/2026
|500.000,00
|6184IBT1kCA5CVCE.Ung ho ma 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184059436006.20260703.213623.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807032135492026l70t187203.5390.14193.213549
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14955213290.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1043478183 HOANG CAO THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|300.000,00
|6184ORCOQ2AWRKHB.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.213500.0389203395.TO NGOC ANH.970448
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14955173531.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0731000658862 LE THI HUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|6184WBVNP22G1HHX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.213057.106000205324.NGO THI CHAU GIANG.970412
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807032129262026xojg169018.5388.88191.212926
|03/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507032127082026PRJS021687.5189.79231.212708
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070321225020265I7S439415.5390.59320.212251
|03/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14955051659.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0021000343901 CAO DIEU LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14955041197.Ung ho ms 2026.170.CT tu 0011004329420 QUAN NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14955013521.ung ho MS 2026.179.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14955008498.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0011004344859 TRINH DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|30.000,00
|ung ho MS 2026.174#SP#020097042207032114342026L837985379.5388.22876.211434
|03/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.174 anh nguyen van hien#SP#02009704050703211117202650U4066617.5387.8183.211117
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14954880136.ung ho ms 2026.173 be ta thanh van .CT tu 0061001185059 NGUYEN THI GIANG HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704050703211018202602L3063003.5189.4009.211019
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1iJKGPPPJ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.211013.6030196.PHAN LE HA AN.970432
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.174#SP#020097048807032109522026p8bu108436.5390.911.210952
|03/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14954778622.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1013451740 NGUYEN MANH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14954737625.Ung ho MS 2026.174( anh Nguyen Van Hien).CT tu 0011004026196 NGUYEN THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1d1UD3QV2.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.210024.970422G08cfa3000000000b04616.MBBANK IBFT.970422
|03/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807032057542026z3jl068419.5189.44025.205755
|03/07/2026
|200.000,00
|6184ASCB028V4ELF.UNG HO MS 2026.174-030726-20:44:40 6184ASCB028V4ELF.20260703.204440.16335161.NGUYEN THI LAN.970416
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070320383920264ib9999278.5189.42989.203839
|03/07/2026
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.174#SP#020097041507032036222026gxMV728760.5189.31283.203622
|03/07/2026
|268.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207032035552026X879204896.5390.28965.203556
|03/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807032033432026timu980762.5388.17283.203336
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAYBL2H.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184002000747.20260703.203337.1939682689.DINH VIET BACH.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAYBSD7.Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26184042711746.20260703.203159.19036610543011.VND-TGTT-TRAN THU NGAN.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1iJKGVI8D.Ung ho Ms 2026 174 anh Nguyen Van Hien.20260703.203034.129077198.DOAN VAN HAO.970432
|03/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14954232464.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 2220388888 TRAN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|TRAN THI THANH NGA chuyen tien ung ho ms2026.174( anh nguyen van hien)#SP#020097041507032026342026ZrzF690213.5390.75974.202634
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14954181113.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9777992001 NGUYEN HA PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.174 anh Nguyen van Hien#SP#02009704880703201728202608q8917298.5390.25130.201721
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14953949566.NGUYEN THI KIM THANH chuyen tien ung ho cho be Ta Thanh Van.CT tu 9938227618 NGUYEN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184SGTTH2MFAKX8.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.20260703.201045.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCAYVIAN.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184035055673.20260703.201009.3393478675.NGUYEN TIEN DUNG.970407
|03/07/2026
|600.000,00
|6184NAMAP22GLIJV.LE THI THANH XUAN CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.174 Anh nguyen van hien.20260703.200911.602107090900001.LE THI THANH XUAN.970428
|03/07/2026
|100.000,00
|6184SGTTH2MFAUHL.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260703.200859.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|03/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.174 nguyen van hien#SP#020097041507032008552026eI2O618058.5389.75227.200855
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCAYDEWU.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184399246040.20260703.200819.19032603733010.VND-TGTT-NGO THAO ANH.970407
|03/07/2026
|500.000,00
|6184IBT1kCAYD8QD.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184334047503.20260703.200724.19031871559019.VND-TGTT-TRAN MINH PHUONG.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAYSF2X.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184759802020.20260703.200602.8926886888.HOANG MINH HUYEN.970407
|03/07/2026
|300.000,00
|6184IBT1kCAYSP3P.Ung ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien FT26184329826101.20260703.200452.199406091999.DANG KHANH LINH.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1iJKG267U.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.200353.13666868999.NGUYEN HONG NGOC.970432
|03/07/2026
|5.000,00
|6184IBT1kCAY2P5Y.Ung ho MS.2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184268167647.20260703.195920.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14953719540.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1052855915 QUANG THI HA VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031956482026g735836156.5388.4473.195648
|03/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14953680265.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|700.000,00
|Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807031955152026gocf830037.5189.95685.195515
|03/07/2026
|200.000,00
|TO VIET TRUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.174(anh Nguyen Van Hien)#SP#0200970415070319543820263def559438.5387.91830.195438
|03/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807031954132026onah825849.5387.88944.195414
|03/07/2026
|1.000.000,00
|6184VNIB028VT4CV.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.195325.068704060177977.PHAM NGOC MAI.970441
|03/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070319523920267htp819683.5390.79946.195239
|03/07/2026
|50.000,00
|6184TPBVI218HG1L.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).20260703.194855.36299688866.NGUYEN HUU THANG.970423
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14953521975.ung ho MS 2026.174( anh Nguyen Van Hien) .CT tu 9376283230 DO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|20.000,00
|6184IBT1kCAYQSS4.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184876019023.20260703.194459.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|03/07/2026
|2.000.000,00
|6184IBT1iJKGJ36U.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.194309.0949802045.NGUYEN TIEN DINH.970432
|03/07/2026
|100.000,00
|6184VNIB028VF7B8.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260703.193910.601704060579125.THAN THI VAN.970441
|03/07/2026
|200.000,00
|6184SGTTH2MFYWQ7.IBFT Ung ho MS 2026.174.20260703.193827.060264128520.NGUYEN HOANG YEN.970403
|03/07/2026
|1.000.000,00
|6184ASCB028VCH4C.GIA DINH ONG CANH UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-19:38:24 6184ASCB028VCH4C.20260703.193825.68080239.TRAN THI BICH THUY.970416
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031937462026SANZ197745.5388.91944.193746
|03/07/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507031933512026xuoN473175.5388.69169.193351
|03/07/2026
|100.000,00
|6184VNIB028VFYVV.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).20260703.193145.601704060579125.THAN THI VAN.970441
|03/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507031927162026pLwp445158.5390.27895.192717
|03/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070319271320264du5715147.5388.28266.192708
|03/07/2026
|10.000,00
|6184IBT1aWF3A5D4.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.167 (Chi Hoang Thi Mung).20260703.192337.0339306897.VU DUC TU.970437
|03/07/2026
|10.000,00
|6184IBT1aWF3A2P6.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.166 (Em Hoang Nhat Khang).20260703.191944.0339306897.VU DUC TU.970437
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien, ma GD 100000155810862#SP#020097044907031916382026XZlL851508.5189.62567.191638
|03/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507031916092026LN9L044750.5388.60350.191603
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCAPKM76.Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26184497003891.20260703.191348.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAPKQFI.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184009029020.20260703.191304.19031854033011.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCAPGUWI.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26184365660807.20260703.190856.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien#SP#020097048807031908432026goy6634849.5389.13225.190843
|03/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136017234209.20260703.136017234209-0398738246_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14952723001.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 0611001921076 NGUYEN THU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184TPBVI218S9BA.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.190313.02315382901.NGUYEN THI PHUONG.970423
|03/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#0200970422070319014520263KP3505581.5388.70375.190145
|03/07/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien)#SP#020097041507031858462026HWHn319018.5389.52093.185846
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14952615606.Ung ho 2026.174 (anh Nguyen Van Hien) .CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14952567423.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1049235515 TRUONG NGOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14952486355.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0451000420773 NGUYEN PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14952480144.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0061000349555 MAI THI A TI NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14952378884.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1048620100 PHAN THI THUY LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|50.000,00
|6184ASCB028VYRY1.UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-18:44:33 6184ASCB028VYRY1.20260703.184433.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|03/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14952341637.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0011004388159 LE HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14952346220.NGUYEN THI MEN chuyen tien Ung ho ms2026.174( anh Nguyen Van Hien).CT tu 0341007136649 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184VNIB028VAZZQ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.184306.068704060119741.TA HUY CUONG.970441
|03/07/2026
|50.000,00
|6184MSCBD2WSLL7D.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.184122.0948222060.NGUYEN THI KIM DUNG.970422
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAPDTKM.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184270360232.20260703.184100.19035920219011.TANG THI HIEN.970407
|03/07/2026
|500.000,00
|NGUYEN HUU TU Chuyen tien ung ho MS 2026.174 anh nguyen van hien#SP#0200970488070318392020262354500179.5189.25815.183920
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14952130343.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1028585351 PHAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1aWF3YCH1.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.183256.185704070001196.LE THI LAN HUONG.970437
|03/07/2026
|20.000,00
|6184MSCBD2WXPPKY.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.183233.0990156666789.NGUYEN THI OANH.970422
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14952108358.Ung ho MS2026.174.CT tu 1012505312 NGUYEN KHANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14952097068.ung ho Ms 2026.174 (Nguyen Van Hien).CT tu 0201000325933 NGUYEN THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184VNIB028VYCAM.ung ho ms 2026.174 (nguyen van hien).20260703.182819.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14952010000.Ung ho MS 2026.174(Nguyen Van Hien).CT tu 9947167838 BUI THI TUYET LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCAPJAC3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184249741984.20260703.182606.19034913205017.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET VI.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14951936280.ung ho MS 2026.174 ( anh nguyen van hien ).CT tu 0711000219331 TRAN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031822112026QSBS390843.5390.18780.182212
|03/07/2026
|220.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien#SP#0200970405070318182620265UW7018793.5390.94869.181826
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031817312026x7ij399394.5387.90295.181731
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCAURRRW.Ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien FT26184408858030.20260703.181717.1366888838.PHAM KIEU HUNG.970407
|03/07/2026
|1.000.000,00
|6184IBT1fJCURP19.ung ho MS 2026.172 ( anh Vi Van Chuc ).20260703.181411.1303.LAM HOA TONG.970431
|03/07/2026
|300.000,00
|6184IBT1aWF3UUM5.ung ho MS 2026.174.20260703.181213.000002708495.NGUYEN THUY DUONG.970440
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1d1UDA34T.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.180918.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|03/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14951669645.MS 2026174.CT tu 0021000562612 TRAN BA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|60.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031805152026fhk9342412.5387.12263.180509
|03/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031803002026oxcg331570.5388.97355.180300
|03/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031802282026wngc329058.5388.93569.180228
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1fJCUXV6Y.Ung ho MS 2026.174.20260703.180053.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|03/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070318004720263xx2321038.5388.83106.180048
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCAUZ3WX.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184003699356.20260703.180042.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14951461275.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|MS2026 173 ung ho be Ta Thanh Van#SP#0200970415070317552320263sAI917017.5390.45619.175523
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14951391904.ung ho MS 2026.174( anh nguyen van hien).CT tu 0271000972313 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|50.000,00
|6184SGTTH2M8I62R.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.175221.050094609108.VU DINH VUONG.970403
|03/07/2026
|50.000,00
|6184TPBVI218E94K.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.175009.88880201888.LY THI DIEU.970423
|03/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien#SP#020097042207031749152026D445350850.5389.5240.174915
|03/07/2026
|300.000,00
|6184IBT1kCAUG1GX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184709127400.20260703.174745.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14951249661.TRAN THI TU HOA gui UNG HO MS2026.174 anh Nguyen Van Hien va 5 nguoi con.CT tu 1054036831 TRAN THI TU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14951180043.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 3858300698 DAO NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14951175217.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0351001151788 HOANG THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAUBPWE.PHAN THI NHU QUYNH Ung ho MS 2026.170 FT26184773660520.20260703.174148.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407
|03/07/2026
|300.000,00
|6184IBT1kCAU5W6F.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184221304307.20260703.173849.19036219309010.VND-TGTT-PHAM THI HANG.970407
|03/07/2026
|500.000,00
|6184VNIB028K6W1A.Ung ho be Ta Thanh Van.20260703.173640.003557336.TO THI HUYNH NHU.970441
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAUPHA8.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184454348851.20260703.173600.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCAUPMP5.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184010778200.20260703.173457.1409042021.HOANG HOA NGOC.970407
|03/07/2026
|500.000,00
|6184MCOBQ2AWAM8B.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.173411.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|03/07/2026
|50.000,00
|6184ASCB028KN5UW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien-030726-17:32:03 6184ASCB028KN5UW.20260703.173203.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|03/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970405070317311320267U3K029621.5389.80855.173113
|03/07/2026
|100.868,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2026. 169 em Mo Van Hoanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040507031729442026I9V1020240.5387.70853.172944
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAUM6D8.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184357645360.20260703.172652.19034477521013.VND-TGTT-LE THI NHU NGUYET.970407
|03/07/2026
|50.000,00
|MS 2026.174#SP#020097048807031716142026jxd6091198.5390.78256.171614
|03/07/2026
|100.000,00
|6184ASCB028KDS79.UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-17:14:19 6184ASCB028KDS79.20260703.171420.1858677.VAN THI NGOC.970416
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung Ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031713182026bytu076720.5389.57813.171318
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14950559021.ung ho ms 2026.174(anh nguyen van hien).CT tu 0071001265791 PHAM NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAU18NE.Ung ho MS 2026.174 FT26184450312634.20260703.170952.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCAU1IMI.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184238894355.20260703.170945.19030454484018.VND-TGTT-VU THI HUONG GIANG.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807031701122026nxdb019328.5389.76672.170112
|03/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070317010920269WT6388512.5389.77314.170110
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#02009704880703170054202623js017865.5388.75270.170054
|03/07/2026
|500.000,00
|6184IBT1kCA8N4RH.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184073199672.20260703.170043.19129143240014.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG CAC.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048807031700272026wesw015840.5189.72022.170027
|03/07/2026
|500.000,00
|6184IBT1kCA8NPG3.Ung ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien FT26184309361240.20260703.170024.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097048807031700022026xli4013790.5387.68740.170003
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14950306717.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0301000410673 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031658062026E0FH473473.5189.56034.165806
|03/07/2026
|100.000,00
|PHUONG THUY LINH chuyen tien 2026.174#SP#020097042207031657132026W1H2648977.5390.50704.165714
|03/07/2026
|100.000,00
|6184TPBVI2184LMK.HOANG HAI YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien) mong moi dieu tot dep den voi gia dinh anh.20260703.165623.00180840266.HOANG HAI YEN.970423
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCA8XAN3.Uh ms 2026.174 FT26184925026962.20260703.165551.19032745777015.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRAM.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.174#SP#020097048807031655032026rbhp990692.5189.35776.165458
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1iJKAIEXR.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.165455.0938442788.HOANG THI KIM LOAN.970432
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14950227622.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14950180259.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|80.000,00
|MS 2026.174 anh nguyen van hien#SP#020097042207031651272026IK9U990264.5189.12004.165120
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14950160104.ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1045844609 NGUYEN THI DIEU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14950159448.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0301000313881 TA THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704880703165051202661u5971101.5390.7575.165051
|03/07/2026
|50.000,00
|6184IBT1kCA8LGVK.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184041889809.20260703.164600.19032996189015.VND-TGTT-VU THI DUNG.970407
|03/07/2026
|20.000,00
|6184TPBVI218RT5C.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.164555.24437698888.NGUYEN THI QUYNH.970423
|03/07/2026
|200.000,00
|6184SGTTH2M8SU94.IBFT ung ho MS 2026.173 be ta thanh van.20260703.164204.060982228164.PHAM NGOC HIEN.970403
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14950000312.ung ho ms 2026.173.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14949963005.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1020093673 NGUYEN TIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCA87XUH.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184973000046.20260703.163129.19038510653015.VND-TGTT-DO VU THAI HOANG.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14949814044.ung ho ms 2026.174.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|50.000,00
|6184ASCB028KKJNZ.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-030726-16:30:53 6184ASCB028KKJNZ.20260703.163053.6825791.DANG HUU KHANG.970416
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14949757489.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0071001097365 VU THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14949758335.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0201000641977 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031626522026IZEY511426.5387.54540.162653
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031626432026ga2m865387.5388.53275.162643
|03/07/2026
|500.000,00
|6184IBT1aWF31HJB.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.162431.050001060000642.HOANG VIET THANG .970409
|03/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN HONG QUANG Chuyen tien ung ho maso 2026174 nguyen vanhien#SP#020097048807031623382026l3dw852115.5387.34351.162338
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCA84D81.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184314597238.20260703.162136.19033968439029.VND-TGTT-LE TRONG HUNG.970407
|03/07/2026
|500.000,00
|6184TPBVI218TDUQ.Ung ho MS 2026.174.20260703.162135.00596191001.LUU HUY HOAN.970423
|03/07/2026
|70.000,00
|6184TPBVI218T3LI.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.161837.07748899101.DO THI LUONG.970423
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1aWF312FQ.ung ho ms 2026.174 ( anh Nguyen Van Hien).20260703.161707.0524062021.PHAM THI NGOC.970440
|03/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14949508145.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0041000274615 CAO THI ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14949491470.Ung Ho Ms 2026.174( Anh Nguyen Van Hien).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1aWF3J4KL.ung ho MS 2026.173 Be Ta Thanh Van.20260703.160933.0524062021.PHAM THI NGOC.970440
|03/07/2026
|100.000,00
|DANG VAN NAM chuyen tien ung ho anh nguyen van hien#SP#02009704150703160503202623dk400794.5390.22746.160503
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14949329743.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1025325296 LUONG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14949291489.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|300.000,00
|HOANG TUAN CUONG UNG HO MS 2026.173 BE TA THANH VAN-030726-15:57:56 I0Vl282418#SP#020097041607031557562026I0Vl282418.5189.78540.155757
|03/07/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI MINH NGOC chuyen tien ung ho ms 2026.173 be ta thanh van#SP#02009704220703155614202621ZP221890.5390.68168.155607
|03/07/2026
|200.000,00
|6184TPBVI218J8EI.MS 2026.174.20260703.155404.03195747101.TO HOANG DUNG.970423
|03/07/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI MINH NGOC chuyen tien ung ho ms 2026.174 anh nguye van hien#SP#0200970422070315525220266FVM679750.5390.46438.155246
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14949166971.Ung ho MS 2026 174 Anh Nguyen Van Hien.CT tu 0041000591982 VO THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031548492026HY77986545.5389.21018.154850
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14949149970.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.144 (nong quoc khanh).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184TPBVI218FP2N.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260703.154801.07158509201.NGUYEN THI CHAU HOANG.970423
|03/07/2026
|100.000,00
|6184TPBVI218F7T3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.154712.07158509201.NGUYEN THI CHAU HOANG.970423
|03/07/2026
|300.000,00
|6184IBT1kCA826XS.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184350479910.20260703.154635.19034337662016.VND-TGTT-DANG NGUYET ANH.970407
|03/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704050703153801202651GP081762.5189.53260.153801
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14948949281.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0411001077263 NGUYEN XUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14948911731.NGUYEN VAN NAM chuyen tien.CT tu 9984859999 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14948863477.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|50.000,00
|6184MCOBQ2AUUFHP.Ung ho ms2026.174 nguyen van hien.20260703.152846.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|03/07/2026
|50.000,00
|6184IBT1kCAINULX.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.174 FT26184245015205.20260703.152749.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|03/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070315252720269xjz628263.5390.77548.152527
|03/07/2026
|500.000,00
|6184NAMAP22ERZY7.Dao Thi Thanh Tu ung ho MS 2026 174 anh Nguyen Van Hien.20260703.152424.989999555.DAO TRONG TUYEN.970428
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031523272026370Y706157.5389.65588.152327
|03/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031522022026rcun616402.5390.56654.152202
|03/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031518362026KWIR677862.5389.36888.151830
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAIFX7Q.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184528966448.20260703.151709.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031512212026NNVL571908.5189.1154.151221
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCAITSUL.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184332731846.20260703.151150.7383888888.TA THI HONG NHUNG.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1aWFFR1PD.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.151106.003001060000871.NGUYEN TIEN THANH .970409
|03/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14948605216.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14948590511.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14948585837.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0451000400626 PHAM DANG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|50.000,00
|6184IBT1kCAILDQX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184210984866.20260703.150845.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|03/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031507282026UAG4728030.5387.73394.150728
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14948518709.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031503072026VCCB850746.5189.47775.150307
|03/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.14948470836.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.14948452589.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14948451459.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1038777360 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807031500052026u34m542302.5390.29822.150005
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031456522026onlm531952.5389.11659.145653
|03/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970405070314555220268JA9088009.5390.6499.145552
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14948346393.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14948293162.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0861000005559 BACH THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|300.000,00
|6184IBT1d1UDDJ7V.ung ho hoan canh MS 2026 174.20260703.144733.970422V7e7093000000000371415.MBBANK IBFT.970422
|03/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507031445312026QG6I044645.5390.49970.144531
|03/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14948243645.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14948241875.MS 2026174 Nguyen Van Hien.CT tu 0361000211500 DO THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135978873590.20260703.135978873590-0907488824_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704050703144322202625YV035747.5388.38514.144315
|03/07/2026
|100.000,00
|6184SGTTH2M847GQ.IBFT Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260703.144247.0378268252.HOANG NGHIA KHANH.970403
|03/07/2026
|100.000,00
|6184SHBAP22EJKRL.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260703.144033.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|03/07/2026
|25.000,00
|6184IBT1iJK4TMRT.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.143951.0969835555.NGUYEN MANH CUONG.970432
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAI4PYW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184379332289.20260703.143944.13822469450014.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TU.970407
|03/07/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135977830834.20260703.135977830834-0343882448_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03/07/2026
|3.000.000,00
|6184IBT1iJK4LASW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.143301.0913326246.NGO THI ANH VAN.970432
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14948099437.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.008,00
|MBVCB.14948096264.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14948094009.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14948049426.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 1030405912 NGUYEN QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14948045821.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1059634562 DAO THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAIPP9W.Ung ho ms 2026.174 FT26184406639388.20260703.142549.19033133273014.VND-TGTT-NGUYEN BAO TRUNG.970407
|03/07/2026
|600.000,00
|6184SGTTH2M8RIIJ.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2026.170 173 174.20260703.142420.050029563133.NGUYEN NHON.970403
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031422412026DGUK977042.5388.27476.142241
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031420232026yr25420312.5387.16013.142023
|03/07/2026
|800.000,00
|6184SGTTH2M8REGM.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.141855.020112189514.NGUYEN THI NHUONG.970403
|03/07/2026
|70.000,00
|6184TPBVI2181TG5.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.141835.03909556401.NGUYEN THI VAN THANH.970423
|03/07/2026
|200.000,00
|Be Quynh Anh Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207031418292026EPX9857817.5388.6399.141830
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14947875274.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9972950970 QUYEN MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|6184SGTTH2M8RMTY.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.141244.050124124198.DO NGOC TRUNG.970403
|03/07/2026
|25.000,00
|6184IBT1kCAIVEQN.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26184341441403.20260703.140847.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.174ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-14:08:40 5fzB256454#SP#0200970416070314084020265fzB256454.5189.56141.140840
|03/07/2026
|200.000,00
|6184MSCBD2WVZQ4J.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.140751.0760102631007.NGUYEN THI HOAI THUONG.970422
|03/07/2026
|300.000,00
|6184IBT1aWFFLEH9.ung ho ms2026174 anh nguyen van hien.20260703.140641.0904618558.NGUYEN CONG TU.970437
|03/07/2026
|100.000,00
|6184TPBVI218BHT4.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).20260703.140550.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|03/07/2026
|25.000,00
|6184IBT1kCAIDLZC.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184593385336.20260703.140539.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070314042920263NEW453333.5388.34930.140429
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14947743232.giup MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#0200970405070314025120260PDX083055.5390.26681.140251
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1bJMVMYP7.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.140134.01061964.HUYNH TAN THUC.970427
|03/07/2026
|50.000,00
|6184TPBVI218BU9R.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.135951.30023304676.NGUYEN THI HONG NHUNG.970423
|03/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507031356462026OOU3062301.5189.97205.135646
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14947651670.Ung ho MS 2026.174 Nguyen Van Hien.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14947654036.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0011000452614 TRUONG THI MINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien-030726-13:55:07 JWEl333612#SP#020097041607031355072026JWEl333612.5390.89639.135507
|03/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031354012026h9wa348297.5387.83881.135401
|03/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien-030726-13:53:47 RtfB586399#SP#020097041607031353472026RtfB586399.5390.83236.135341
|03/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.14947614707.Ung ho MS 2026.169(em Mo van Hoanh).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|300.000,00
|6184IBT1kCAI2W1P.Ms 2026.174 a Nguyen Van Hien FT26184547972609.20260703.135130.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|6184VNIB028K1I8C.Ung ho MS 2026.174 ( anh Nguyen Van Hien).20260703.135053.646704060050705.LE THI ANH THUONG.970441
|03/07/2026
|2.000.000,00
|6184IBT1kCAICEPN.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184880746076.20260703.135014.19021248963016.VND-TGTT-TRAN THI HONG.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970405070313500920264O0Z040566.5189.65788.135009
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAICGEN.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184446003737.20260703.134956.19029415475011.VND-TGTT-TRAN THI BE LY.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|6184TPBVI218B2DA.ung ho MS 2026 173 be Ta Thanh Van.20260703.134951.00090566001.CHUNG TO QUYEN.970423
|03/07/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031348172026PQ87727700.5389.56626.134811
|03/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14947559865.ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031347112026b5si330703.5189.50908.134712
|03/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14947514773.ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|TRUONG DIEU MY ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031342552026cv2i319606.5388.32144.134255
|03/07/2026
|300.000,00
|6184IBT1iJK4KV2F.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.134214.0983582233.TRIEU MINH TUAN.970432
|03/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507031341552026VMmF836549.5387.25877.134155
|03/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.14947486574.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|50.000,00
|6184IBT1kCAIWKVX.MS 2026.174 FT26184920661810.20260703.133905.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|6184SHBAP22E26XW.MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260703.133825.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|03/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031338242026DMPQ290766.5390.10262.133824
|03/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.14947421008.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1iJK47EDW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.133622.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|03/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.174 Nguyen Van Hien#SP#0200970422070313341520267MKO654895.5388.90767.133415
|03/07/2026
|100.000,00
|6184TPBVI218ACG7.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).20260703.133342.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien-030726-13:33:24 yGng051418#SP#020097041607031333252026yGng051418.5189.86719.133318
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1iJK47IK4.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.133304.129292032.PHAM THAI VIET.970432
|03/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.14947383879.Ung ho MS 2026.174 ( anh Nguyen Van Hien).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|300.000,00
|6184NBVAF2LPIZCY.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.133226.190005206573.NGUYEN THI THU TRANG.970419
|03/07/2026
|500.000,00
|PHAM XUAN HUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.174Nguyen van Hien#SP#020097048807031331382026e0g8290595.5390.79204.133138
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14947323032.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAMR4KK.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184503654960.20260703.132748.19032478807015.VND-TGTT-HOANG HAI LONG.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14947324217.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1016192301 VO THI MONG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|300.000,00
|6184IBT1kCAMR8J9.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184058206781.20260703.132705.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|03/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14947315535.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0011004048285 NGUYEN QUE LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14947309526.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0291002269003 LE ANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.174 nguyen van hien#SP#0200970488070313250820264erg274535.5389.48411.132508
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAMX6XV.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184222049320.20260703.132447.19036856575018.VND-TGTT-PHAM VAN CONG.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135969106918.20260703.135969106918-0392913229_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03/07/2026
|1.000.000,00
|6184IBT1kCAMXPUN.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184215820781.20260703.132338.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507031323072026JUXS059107.5189.39043.132307
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14947278226.ung ho ms 2026.174 (nguyen van hien).CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|50.000,00
|6184IBT1iJK4G23L.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.132152.253188936.NGUYEN THI HOAI THU.970432
|03/07/2026
|100.000,00
|6184SGTTH2M8JUFU.IBFT Ung ho MS 2026.174 - anh Nguyen Van Hien.20260703.132050.060284069555.BUI THACH HONG HUNG.970403
|03/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031320282026Q4NM286379.5189.26363.132028
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAM34U8.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184100276978.20260703.132023.19038914477016.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14947235630.Bac Nhung ung ho MS 2026.174( anh Nguyen van Huyen).CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031319132026IS2K523377.5389.20729.131913
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAM3JF8.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184281709954.20260703.131843.19023737775012.VND-TGTT-BUI VAN TUNG.970407
|03/07/2026
|150.000,00
|6184IBT1kCAMF5Z2.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184889567526.20260703.131633.5604266666.CHU DINH LINH.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14947147385.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0271000853133 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCAMLM6R.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184481606337.20260703.130841.19036004716014.VND-TGTT-VU DINH THANH.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14947088365.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1021000001596 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|2.000.000,00
|ung ho MS 2026.174 anh nguyen van hien#SP#020097041507031305562026fpRB747278.5189.59273.130556
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1aWFFEFEI.vc e Hien Park ung ho MS2026.174.20260703.130127.000006627937.NGUYEN THI THANH HIEN.970440
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14947008834.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1021864937 HO HUU THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031300002026dr5l214187.5390.30370.130000
|03/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.14946940994.Ung ho MS 2026.174 Nguyen Van Hien.CT tu 0111000214348 HOANG VAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14946918699.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.174( Anh Nguyen Van Hien).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507031250052026S87M062884.5387.82118.125005
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien, ma GD 100000155600169#SP#020097044907031242122026bhhw956528.5189.42081.124212
|03/07/2026
|110.000,00
|6184MSCBD2WK5FHW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.123921.8600111156789.LUONG VIET HUNG.970422
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCAM4BZZ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184850302950.20260703.123839.19035871774012.VND-TKTT-THAI THI HUE.970407
|03/07/2026
|300.000,00
|DANG THI THANH TUYEN Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#0200970488070312365820265cxo151299.5389.12813.123659
|03/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070312355220264WSK455571.5390.5862.123552
|03/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14946697664.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9907165686 VU TIEN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097040507031231472026RY6X004134.5390.83502.123147
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCAMPNUQ.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26184741402964.20260703.122801.833668.NGUYEN TRANG NHUNG.970407
|03/07/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien#SP#020097048807031226282026412p114325.5389.52633.122622
|03/07/2026
|100.000,00
|Chuyen tien MS 2026.174 Nguyen Van Hien#SP#020097048807031224132026bo7t106908.5388.39158.122414
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCAMU51W.Ung ho MS 2026.174 - Chuc anh Hien va cac chau khoe manh binh an hanh phuc va sung tuc hon FT26184320453003.20260703.122347.2089100690.DANG THI NGOC ANH.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 .174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-12:23:33 ZolF920872#SP#020097041607031223342026ZolF920872.5388.33923.122334
|03/07/2026
|200.000,00
|6184SGTTH2M8CAT1.IBFT PHAM THI ANH chuyen tien.20260703.121927.060324533705.PHAM THI ANH.970403
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCAMMXZJ.Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo FT26184702242638.20260703.121653.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCAMV2L3.Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu FT26184510507318.20260703.121203.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14946218566.NGUYEN THI TUYET ANH chuyen tien Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0121001848456 NGUYEN THI TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14946188311.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1022415986 NGUYEN THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|1.000.000,00
|6184NAMAP22EY3MF.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.120000.335858956.NGUYEN THI HANH VI.970428
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14946133934.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9393487730 DOAN THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031159182026oc08016168.5390.77871.115918
|03/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14946021090.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0021000285342 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCAMWIU1.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184000106792.20260703.115038.101020158888.VU THO THANG.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1iJK4DMV2.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.114252.130923518.VUONG DUC DAT.970432
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807031141392026qfyo948928.5389.67639.114139
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807031140122026jdj8943449.5390.57474.114005
|03/07/2026
|500.000,00
|6184IBT1kCAVF8LX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184387208207.20260703.113359.190387686868.BUI THI TRUC CHI.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc#SP#020097042207031133582026TXB5936173.5390.19394.113358
|03/07/2026
|100.000,00
|6184SGTTH2M8BL7B.IBFT Chau Hanh Quyen Long ung ho Ms2026.174.20260703.113247.030629091988.NGUYEN THI DUY MINH.970403
|03/07/2026
|1.000.000,00
|6184TPBVI21C7Z95.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.113104.09133178899.TA PHUONG MAI.970423
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1iJK49AY4.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 174 NGUYEN VAN HIEN.20260703.112926.247529918.LE THI HOA.970432
|03/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2026 174 anh NGUYEN VAN HIEN#SP#020097040507031124472026RBX1013133.5388.61217.112447
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14945571238.ung ho MS 2026.170(em Xa Duc Hung).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.14945567720.NGUYEN PHI HUNG Giup MS 2026.174(anh Nguyen van Hien).CT tu 0071004167428 NGUYEN PHI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14945566277.ung ho MS 2026.174(anh Nguyen Van Hien).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCAVZPIV.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184040871766.20260703.112257.6644686868.DINH THI NGAN HA.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1iJK42U5P.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260703.112010.139264096.NGUYEN THUY DUNG.970432
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070311185720265iix862360.5389.24458.111851
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14945421607.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9347112666 LE HUY DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAVK8QT.Ung ho ms 2026.174 FT26184108907275.20260703.111415.2748699999.PHAM VAN THANG.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507031113292026KGX4059097.5387.90246.111329
|03/07/2026
|200.000,00
|6184WBVNP22W5KNC.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.111259.108000204050.HUYNH MINH KIET.970412
|03/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031111532026068c835769.5388.81081.111153
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14945359097.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0071002662955 LE NGOC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14945339954.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031108492026y5w0824172.5189.61421.110849
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1iJK41FUL.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.110808.181031198.TRAN KHANH.970432
|03/07/2026
|500.000,00
|6184SGTTH2M8Q4V8.IBFT Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy.20260703.110638.050080054294.Le Hong Phong.970403
|03/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031100462026AH8F374683.5390.13117.110047
|03/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507031055052026SNGP069223.5389.78136.105506
|03/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031054382026f6p5770959.5189.75766.105438
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14945119472.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031050122026DN60449732.5189.48639.105006
|03/07/2026
|1.000.000,00
|6184IBT1kCAVUMYB.Ung ho MS 2026.174 FT26184332193793.20260703.104826.19023539862015.VND-TKTT-TRAN UY QUOC.970407
|03/07/2026
|5.000.000,00
|MBVCB.14944935742.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0141000020525 THAN DUC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507031036152026ukUJ229661.5189.69208.103615
|03/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14944862254.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0561000586629 DANG MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAVVC64.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184305855278.20260703.103606.19024392650889.VND-TGTT-LE DINH TOI.970407
|03/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14944860782.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 2905828888 NGUYEN VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14944851660.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.174 ( Anh Nguyen Van Hien).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.14944802275.TRAN VAN DONG chuyen tiennguyen van hien.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|MS 2026. 173 be Ta Thanh Van chuc be mau chong hoi phuc#SP#0200970415070310310820269BS1211840.5387.38967.103108
|03/07/2026
|50.000,00
|6184IBT1kCAVSIX9.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184113479303.20260703.103048.19036970128013.VND-TGTT-NGO THANH TU.970407
|03/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.14944766753.ung ho Ms. 2026.173 (be Ta Thanh Van)..CT tu 0381000380801 PHAM MINH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|20.000,00
|6184IBT1iJKBRK5S.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.102602.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|03/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135943838464.20260703.135943838464-0888639959_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1fJC83D55.ms 2026.174 nguyen van hien.20260703.102527.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
|03/07/2026
|500.000,00
|6184SGTTH2M82NMN.IBFT Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen.20260703.102335.050080054294.Le Hong Phong.970403
|03/07/2026
|500.000,00
|6184SGTTH2M82351.IBFT Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan.20260703.102123.050080054294.Le Hong Phong.970403
|03/07/2026
|500.000,00
|6184SGTTH2M82SQK.IBFT Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai.20260703.101945.050080054294.Le Hong Phong.970403
|03/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#0200970422070310173220265255823598.5389.63288.101733
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAVWYJZ.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184669238485.20260703.101404.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14944517353.Ung ho ms 2026.174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0631000471859 LE THI KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCADN4IN.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184000977782.20260703.100847.9974709945.NGUYEN HOANG DIEU.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207031007272026B4OY317616.5388.4793.100721
|03/07/2026
|200.000,00
|6184SGTTH2MC57W3.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.100646.050124584806.NGUYEN THI THU HUONG.970403
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807031003092026tuqo576544.5388.80566.100309
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCADFTK7.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184169860000.20260703.095842.10623211937012.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207030955542026V3I1637654.5390.42081.095549
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCADT7L1.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184014126082.20260703.095526.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|6184SHBAP22WVBH1.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.095506.0978330316.MAC DUC TRUNG.970443
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCADLM2Y.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS2026.173 be Ta Thanh Van FT26184509018225.20260703.095141.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807030951342026jb0v533902.5189.18416.095135
|03/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN VAN LAM chuyen tien ung ho MS 2026 174 anh Nguyen van Hien#SP#020097040507030948242026OBFB038366.5189.2096.094824
|03/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807030945012026pt7o509475.5387.83284.094501
|03/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507030943062026EUD5011788.5390.73447.094300
|03/07/2026
|2.000.000,00
|6184IBT1kCADK2FZ.DO BICH HUYEN ung ho ma so MS 2026.172 Vi Van Chuc FT26184032902350.20260703.093725.19026621837011.VND-TGTT-DO BICH HUYEN.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|6184TPBVI21C3FLZ.ung ho MS 2016.173 (be Ta Thanh Van).20260703.093707.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|03/07/2026
|20.000,00
|6184MSCBD2WGPNPU.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.093646.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|03/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040507030934132026CZKB067191.5189.28480.093413
|03/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14943958831.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|55.555,00
|MBVCB.14943941447.UH MS 2026.174 A Nguyen Van Hien.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14943928893.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507030928352026hvjc889246.5189.99997.092835
|03/07/2026
|1.000.000,00
|6184SGTTH2MC7SUQ.IBFT Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi.20260703.092830.050080054294.Le Hong Phong.970403
|03/07/2026
|200.000,00
|6184TPBVI21C9D9S.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.092813.98883938888.TRAN TAN DUC.970423
|03/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507030926042026CHYY026814.5388.86900.092604
|03/07/2026
|500.000,00
|6184SGTTH2MC74UK.IBFT Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260703.092442.050080054294.Le Hong Phong.970403
|03/07/2026
|500.000,00
|6184SGTTH2MC7QZH.IBFT Ung ho MS 2026.143 em Bui Huong Tra.20260703.091919.050080054294.Le Hong Phong.970403
|03/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026. 174 anh Nguyen Van Hien. Tu K.Nga 25 Lo Duc, Hanoi#SP#020097048807030916332026t5or407216.5388.44049.091633
|03/07/2026
|500.000,00
|6184SGTTH2MC65BX.IBFT Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan.20260703.091541.050080054294.Le Hong Phong.970403
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14943721117.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho em Nong Quoc Khanh.CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|6184SGTTH2MC6I99.IBFT Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim.20260703.091305.050080054294.Le Hong Phong.970403
|03/07/2026
|50.000,00
|6184IBT1kCADUUMX.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26184324422306.20260703.091239.19038268041018.VND-TGTT-LE DANG NHU HUYNH.970407
|03/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070309114320265bcw389725.5389.22067.091143
|03/07/2026
|500.000,00
|6184SGTTH2MC63RK.IBFT Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam.20260703.091127.050080054294.Le Hong Phong.970403
|03/07/2026
|500.000,00
|6184SGTTH2MC6SLF.IBFT Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu.20260703.090957.050080054294.Le Hong Phong.970403
|03/07/2026
|500.000,00
|6184SGTTH2MC6K3I.IBFT Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang.20260703.090848.050080054294.Le Hong Phong.970403
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1iJKBES7T.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.090844.163898187.KHUONG ANH DUC.970432
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14943633220.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0551000250939 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|6184SGTTH2MC6WRR.IBFT Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat.20260703.090710.050080054294.Le Hong Phong.970403
|03/07/2026
|50.000,00
|6184IBT1kCADM5HV.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184492741583.20260703.090417.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|03/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207030904062026GSW0801785.5389.87545.090407
|03/07/2026
|500.000,00
|6184IBT1iJKBKKAA.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.090405.195109362.NGUYEN MINH HOANG.970432
|03/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc#SP#020097042207030903332026GVQF983456.5390.84418.090333
|03/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097048807030903092026697o358496.5388.82696.090309
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14943529475.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0941000006099 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14943528707.MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0531000285458 NGUYEN THANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|50.000,00
|6184IBT1kCADVQQ5.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26184209359292.20260703.090002.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|6184SGTTH2MC62YY.IBFT ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260703.085806.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|03/07/2026
|50.000,00
|6184MCOBQ2A43I48.Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).20260703.085513.03101010965538.HOANG VIET.970426
|03/07/2026
|500.000,00
|6184SGTTH2MCNVYX.IBFT Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc.20260703.085438.050080054294.Le Hong Phong.970403
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14943432324.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0081001141306 HUYNH MINH NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|600.000,00
|MBVCB.14943418749.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCAD2B2D.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184113105136.20260703.084949.19034546693018.VND-TGTT-NGUYEN DINH LUONG.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207030848142026ACIQ747162.5189.20238.084814
|03/07/2026
|1.000.000,00
|6184SGTTH2MCNW22.IBFT Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260703.084810.050080054294.Le Hong Phong.970403
|03/07/2026
|6.917,00
|6184MSCBD2WG9JS6.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.084642.0911271991.LE QUOC TUAN.970422
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207030845332026OOU6218859.5189.9581.084534
|03/07/2026
|50.000,00
|6184VNIB028GJ5GU.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.084531.226183.NGUYEN NHAT QUYEN.970441
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14943292771.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 7773337787 DANG MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1fJC8K3BL.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.084254.344948741.NGUYEN THI THUY HANG.970406
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCADJTCE.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184160381520.20260703.084157.19035340414011.VND-TGTT-DO HANG NGA.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807030835532026hsf9266687.5389.69803.083546
|03/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14943195088.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0101000579773 HO SY HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|6184IBT1kCASN7RE.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184057834378.20260703.083230.2116288888.TRAN NGUYEN BAO KHOA.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807030830262026r7qz248294.5387.46938.083026
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14943120158.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS2026.174#SP#020097042207030827212026IKDU306873.5387.36394.082721
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14943081477.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 9904609943 PHAN HUU THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCASX7L3.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184061520614.20260703.082633.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|03/07/2026
|500.000,00
|6184SGTTH2MCIZDX.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.082527.060004077371.HUYNH TRUNG THANG.970403
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097042207030825232026UHUJ677526.5388.28620.082523
|03/07/2026
|37.000,00
|6184SGTTH2MCIZJZ.IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.082502.050060949503.NGUYEN VU KIET.970403
|03/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507030823382026Pd04679678.5189.22159.082338
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14943019810.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1021637404 PHAM TUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14943015144.MS 2026.174(anh Nguyen Van hien ).CT tu 0181002342711 PHAN TUONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.14943001042.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCASFDJJ.CTT ung ho MS 2026.174- anh Nguyen Van Hien FT26184529271600.20260703.081914.19029110951018.VND-TGTT-CAO TRANG TU.970407
|03/07/2026
|300.000,00
|6184SGTTH2MCD5Z7.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.081652.060006858700.VUONG HOANG PHUONG.970403
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.172 chi Truong Thi Tinh#SP#0200970488070308164620264gdd202452.5389.95272.081646
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048807030815192026drkf197394.5388.89337.081519
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14942880704.MS 2026.174 nguyen van hien.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|300.000,00
|6184VNIB028GC4UJ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.080841.947246.LE VAN CHINH.970441
|03/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14942821486.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0121000746961 DINH MANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704220703080710202620BI530945.5189.61026.080711
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van)#SP#020097041507030805102026SlJ6626295.5389.53920.080510
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207030803372026ZELK838845.5390.50233.080338
|03/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807030802542026cgog159298.5189.47883.080254
|03/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207030802192026OWG9751439.5389.46267.080220
|03/07/2026
|300.000,00
|6184IBT1kCAS6JR7.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184917783647.20260703.080151.14022494215019.VND-TGTT-DANG QUANG KHANH.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14942733164.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1024027363 TRUONG THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14942708521.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0311003336666 DIEP XUAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-07:53:44 8gUO373961#SP#0200970416070307534420268gUO373961.5388.22111.075344
|03/07/2026
|300.000,00
|6184IBT1kCASGKU6.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184090402180.20260703.074857.23636363636.TRAN HONG DUONG.970407
|03/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807030748362026mh25119550.5388.6958.074836
|03/07/2026
|30.000,00
|6184IBT1kCASAFZG.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184160970974.20260703.074557.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207030744122026L7XN586806.5388.94406.074412
|03/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14942563890.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0041000177896 NGUYEN THI DIEU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14942557062.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9834894399 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|300.000,00
|6184TPBVI21CGGMQ.2026.174 (nguyen van hien).20260703.074042.01571565001.DUONG LE TUAN.970423
|03/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14942522846.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14942520492.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0171000131284 HOANG THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|6184IBT1kCAS4SWQ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184033318210.20260703.073924.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCASBXT1.NGUYEN HONG NHUNG chuyen tien ung bo ma so 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184668760450.20260703.073819.1618539689.NGUYEN HONG NHUNG.970407
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14942507957.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0211000514412 BUI TAT HOANG CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14942506332.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0311000714192 NGUYEN THI KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207030737502026IAMS651779.5388.76449.073751
|03/07/2026
|500.000,00
|NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.174 A NG VANHIEN-030726-07:31:08 gjMo935773#SP#020097041607030731092026gjMo935773.5388.56948.073109
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14942372791.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0711002117749 BUI VAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|10.000,00
|6184IBT1aWFFW9X6.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.165 (Em Ta Anh Tu).20260703.072731.0339306897.VU DUC TU.970437
|03/07/2026
|10.000,00
|6184IBT1aWFFWQI2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.164 (Chi Bui Thi Mo).20260703.072326.0339306897.VU DUC TU.970437
|03/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.14942327145.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|6184IBT1iJKB891P.Ms 2026-174 uh Nguyen Van Hien.20260703.071713.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14942094651.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.174 Nguyen Van Hien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207030656232026WW7B378356.5387.63834.065624
|03/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.174- anh Nguyen Van Hien#SP#0200970405070306525620266V8J067880.5189.56474.065256
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14941944914.Chuyen tien ung ho ms 2026 174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1iJKBVX3K.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.064347.129292032.PHAM THAI VIET.970432
|03/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.14941788174.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507030614192026Gkgk388899.5189.86491.061419
|03/07/2026
|300.000,00
|6184TPBVI21CWC8P.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260703.060830.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|03/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807030608112026hrdj884427.5387.76885.060811
|03/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14941652004.ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.173 Ta Thanh Van#SP#020097042207030546362026S4GE785258.5189.53239.054636
|03/07/2026
|200.000,00
|6184IBT1kCA9RYWX.MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184890046440.20260703.044528.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14941487495.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011004048285 NGUYEN QUE LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14941485723.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0011004048285 NGUYEN QUE LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507030432362026MU9S087413.5189.12726.043231
|03/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-030726-03:30:04 Graq654854#SP#020097041607030330042026Graq654854.5389.89299.033004
|03/07/2026
|21.542,00
|6184TPBVI21C4UXI.UHMS 2026.173 Mong GD Dang Thi Hue-Ta Van Trung an lac thien duyen,be Ta Thanh Van benh hoi phuc tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260703.014357.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|03/07/2026
|100.000,00
|6184TPBVI21C4U85.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260703.013948.13528051994.LE THI MY HANH.970423
|03/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135899051118.20260703.135899051118-0907175738_Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14941243135.Chuyen tien ung ho.CT tu 9969598095 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|03/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14941230771.BUI HAI DANG Ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van ).CT tu 9984108560 BUI HAI DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14941187890.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|6184IBT1kCA9GRUV.Ung ho Ms 2026.173 be Ta Thanh Van FT26184405101942.20260703.000736.19035481213011.VND-TGTT-BUI PHUONG ANH.970407
|03/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14941105647.Ung ho MS 2026.170_Em Xa Duc Hung.CT tu 0071000712110 NGUYEN THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14941060769.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0181003587770 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.14941021804.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1012484288 PHAM THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|300.000,00
|6183IBT1kCA9B636.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26184995422749.20260702.233614.10325028414018.VND-TGTT-DOAN THI HUONG.970407
|03/07/2026
|100.000,00
|6183IBT1aWFTT8A8.UNG HO MS 2026173 BE TA THANH VAN.20260702.233440.700018890973.VU KHANH LY.970424
|03/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14940975216.ung ho ms 2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 1035179499 TRAN THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507022322102026CSuq215437.5189.26830.232210
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1kCAH6PJ1.MS 2026. 175 FT26187070817020.20260704.225908.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|04/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14970256698.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0561000513544 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.168 (em Lo Quoc Dat)#SP#020097041507042228092026BbKj945364.5388.76852.222809
|04/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14970090083.HA THI KIM ANH chuyen tien ung ho ma so 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN.CT tu 0611000188044 HA THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.14970079922.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.171 (Anh Duong Van Huy)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.14970078933.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga ,Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14969962010.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.175.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207042209292026YC75508790.5390.24349.220929
|04/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14969958579.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026. 173.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|1.000.000,00
|6185IBT1kCAHI84J.Ung ho Ms 2026.175 anh Luong Van Vien FT26187116799000.20260704.215649.19029130096017.VND-TGTT-DINH NGOC HIEU.970407
|04/07/2026
|200.000,00
|6185ASCB0289DAQ3.MS2026.175 ANH LUONG VAN VIEN-040726-21:52:56 6185ASCB0289DAQ3.20260704.215256.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416
|04/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097040507042149192026ZKPF028181.5189.59024.214919
|04/07/2026
|500.000,00
|6185IBT1kCAHCC8G.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26187703946565.20260704.213112.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|04/07/2026
|50.000,00
|6185SGTTH2MJ7NBK.IBFT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.212209.070071957185.DINH THI KIM QUYEN.970403
|04/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097040507042120382026W9GW046998.5389.51757.212038
|04/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14969248975.ung ho ma so 2026.174 (anh nguyen van hien).CT tu 1040895722 PHAN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|20.000,00
|6185MSCBD2WNEH7V.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Luong Van Vien ms 2026175.20260704.205958.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|04/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704880704204347202689to553237.5390.84489.204347
|04/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien, ma GD 100000156330342#SP#020097044907042041422026YAcL942328.5390.75205.204142
|04/07/2026
|50.000,00
|6185ORCOQ2AKM4A5.LOC UNG HO MS 2026.175 LUONGVAN VIEN.20260704.203920.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|04/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14968828663.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0271001031540 PHAM THI KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1kCAZAWW1.Ung ho ma so 2026. 175 Luong Van Vien FT26185549272064.20260704.203401.8119958899.LE THI PHUONG LIEN.970407
|04/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14968689988.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0071001468426 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136181394478.20260704.136181394478-0938122191_Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1kCAZUXF8.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26185430705232.20260704.201954.6879555888.NGUYEN BA TUNG.970407
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1iJK6SVMI.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.200128.175195618.TRINH VAN DUONG.970432
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1kCAZ9K5K.Ung ho MS 2026 .174 anh nguyen van hien FT26185720131716.20260704.195955.19036399819011.TGTT-VND-TRAN THI TRINH.970407
|04/07/2026
|50.000,00
|6185SGTTH2MJDT4C.IBFT Ung ho gia dinh nguyen van hien.20260704.195944.030077662029.BUI THI PHUONG.970403
|04/07/2026
|50.000,00
|6185IBT1kCAZC7Q3.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26185980404514.20260704.195420.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|04/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14968145740.Ung ho MS 2026.174 (Anh Nguyen Van Hien).CT tu 0341006009004 VU THI NGOC TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien)#SP#0200970415070419530320265rvT480166.5390.15644.195303
|04/07/2026
|1.600.000,00
|6185IBT1bJMVH584.Chou Ching Hsien Taiwan ung ho gia dinh anh Nguyen Van Hien MS 2026 - 174.20260704.194936.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|04/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097041507041948212026Zspp461801.5390.90499.194821
|04/07/2026
|100.000,00
|6185TPBVI21JZYHQ.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).20260704.194705.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|04/07/2026
|50.000,00
|MS 2026.173#SP#020097048807041944202026ah9h336577.5189.68308.194420
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1d1UMIALT.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260704.194041.97042292J937fc4000000000242759.MBBANK IBFT.970422
|04/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14967890139.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14967887808.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0451000319239 LE DIEU MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807041938442026c5z3315004.5390.36424.193844
|04/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14967870921.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.175( Tran van Vien) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|6185SHBAP22KK7RW.ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien.20260704.193152.0919188888.PHAM THU QUYNH.970443
|04/07/2026
|5.000,00
|6185IBT1kCA6HNAL.Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien FT26185407242230.20260704.192329.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|04/07/2026
|200.000,00
|6185YOLOP22KDUU3.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260704.191948.0396896483.DANG XUAN VU .546034
|04/07/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.175 anh luong van vien#SP#0200970422070419192720260KD0231946.5389.25512.191920
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1iJKERKXP.Ung ho MS 2026 175 Luong Van Vien.20260704.191257.0968348206.LE THI NGA.970432
|04/07/2026
|50.000,00
|ung ho Ms 2026.174#SP#020097041507041909442026SUtX308094.5390.68647.190944
|04/07/2026
|10.000,00
|6185IBT1kCA67D9J.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26185441680870.20260704.190852.19034213998016.VND-TGTT-VU MINH DUNG.970407
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1kCA6GVAR.Ung ho MS 2026.175 FT26185703403404.20260704.190632.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|04/07/2026
|100.000,00
|6185TPBVI21JFKVS.Ung ho MS 2026.175 Luong Van Vien.20260704.190522.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|04/07/2026
|5.000,00
|6185VNIB0289FI25.ung ho MS 2026.174( anh Nguyen Van Hien ).20260704.190249.912281212.GIANG MY LINH.970441
|04/07/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136167918383.20260704.136167918383-0902498898_Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|04/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14967184051.ung ho MS 2026.175.CT tu 7933183963 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|200.000,00
|6185ASCB02891Z6M.MS 2026.173 BE TA THANH VAN-040726-18:23:10 6185ASCB02891Z6M.20260704.182310.252555666.NGUYEN DUY TUONG.970416
|04/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807041820592026uebe984261.5389.74570.182059
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1kCAEXICS.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26185704162540.20260704.181226.6868001885.NGO XUAN LOC.970407
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1kCAELTYV.Ung ho MS 2026.174 FT26185560528835.20260704.180423.6868001885.NGO XUAN LOC.970407
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1kCAEHDZW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185040000568.20260704.180050.10820320830015.VND-TGTT-VU PHUONG LINH.970407
|04/07/2026
|50.000,00
|6185VNIB0289LPZK.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.174334.345825555.DINH KHANH LINH.970441
|04/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN ANH TUAN Chuyen tien ung ho. MS. 2026.174. Anh Nguyen Van Hien#SP#02009704880704174253202682wm808105.5189.37221.174253
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1kCAE5QUQ.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26185070722275.20260704.173826.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1iJKEIXN5.Nguyen Danh Hoang Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260704.172900.133297588.LUYEN THU TRANG.970432
|04/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14965081057.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0071003151489 PHAM TRUONG THUY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14965078157.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0101001062406 CAO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14965047322.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0611001902916 PHAN NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14965039390.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0101001062406 CAO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|300.000,00
|6185IBT1kCAK31MG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185309332000.20260704.165313.19025487070037.VND-TGTT-TRAN QUOC TUAN.970407
|04/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS2026.175#SP#020097042207041640012026KXTM565397.5189.44162.163954
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1d1UMQ4BL.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.163634.97042292R5ba544000000000249329.MBBANK IBFT.970422
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1kCAKGA9N.ungh ho MS 2026.175 FT26185012005368.20260704.162915.19022004316015.VND-TGTT-TRAN CONG ANH NHAN.970407
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1kCAKG9UK.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185736547250.20260704.162816.19027782055018.VND-TGTT-TO THI KIM ANH.970407
|04/07/2026
|150.000,00
|6185IBT1iJKKNVW3.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260704.162157.224466878.PHAN THI LAN TUONG.970432
|04/07/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507041611262026c0Xl408934.5388.84882.161126
|04/07/2026
|100.000,00
|6185ABBKP22KT3KT.ung ho MS2026 174 anh Nguyen Van Hien.20260704.155705.0961019226033.VU BICH NGOC.970425
|04/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097041507041550082026ErYj332955.5389.71444.155008
|04/07/2026
|100.000,00
|6185VNIB028SXZZ6.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260704.154101.855681769.NGUYEN NGOC QUYNH TRAM.970441
|04/07/2026
|5.000,00
|6185IBT1kCAKW9GN.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien FT26185000884499.20260704.153249.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|04/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807041529212026wi9n257339.5389.67806.152921
|04/07/2026
|300.000,00
|6185IBT1kCA7RBYY.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185947845757.20260704.152356.19036041997015.VND-TGTT-NGUYEN DIEU LINH.970407
|04/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14963482678.TRAN KHANH LINH ung ho ms 2026.173 ( be Ta Thanh Van).CT tu 9012735555 TRAN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14963454611.TRAN KHANH LINH Ung ho ms 2026.174 .CT tu 9012735555 TRAN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14963279791.Ung ho MS 2026.175 (Anh Luong Van Vien).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#0200970422070414593620263WUC963995.5387.27506.145930
|04/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14963210421.VO PHUOC KHANG chuyen tien ung ho MS 2026.175.CT tu 0391001004949 VO PHUOC KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14963170106.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.174(Anh Nguyen Van Hien).CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|6185MCOBQ2AEFESZ.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260704.144408.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|04/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14963094804.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.175: Anh Luong Van Vien.CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704050704143007202607YZ001837.5388.94857.143007
|04/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14962927880.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0451000422141 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807041414012026puuw042672.5189.26497.141354
|04/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14962750045.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0181003471083 PHAM THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14962680687.ung ho MS 2026.175 ( anh Luong van Vien ).CT tu 1023570661 NGUYEN THI QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070414034320264buo016925.5388.85088.140336
|04/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097041507041359492026DQLV911196.5390.67977.135949
|04/07/2026
|500.000,00
|6185NAMAP22K1LQI.LE THI THANH XUAN CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.175 anh luong van vien.20260704.135222.602107090900001.LE THI THANH XUAN.970428
|04/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14962444408.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2016.174 nguyen van hien#SP#0200970422070413392220266NH1544068.5388.87424.133923
|04/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 175 anh Luong Van Vien#SP#020097040507041338452026EFXZ046562.5388.84896.133845
|04/07/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807041327182026meos930075.5389.38710.132718
|04/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14962284509.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0351000803402 TRAN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|1.000.000,00
|6185IBT1kCA7WD1F.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185774795560.20260704.132528.19129856874013.VND-TGTT-LE VAN HONG.970407
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1d1UVZHTA.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.131617.970422X634393000000000926426.MBBANK IBFT.970422
|04/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14962157573.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1fJCY8VT3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.130051.9021411401941.VU THI HOAI.963388
|04/07/2026
|50.000,00
|6185VNIB028SMS8L.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.125956.661051996.NGUYEN THI THU HIEN.970441
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1kCAGHXQF.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185605700212.20260704.125426.19035927552018.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEU.970407
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1iJKKV61R.NGUYEN NGOC BICH ung ho anh hien.20260704.125307.454802907.NGUYEN NGOC BICH.970432
|04/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14961856666.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1024705236 DINH VAN UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|200.000,00
|6185TPBVI21F9Q88.ung ho MS 2026.175 ( anh luong Van vien).20260704.124309.76464668888.CHI QUANG HOA.970423
|04/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026 174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207041238082026995G832288.5388.30670.123809
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1iJKKDQRV.DO THUY TRANG transfer ung bo GD anh Hien.20260704.123718.0973370070.DO THUY TRANG.970432
|04/07/2026
|300.000,00
|6185TPBVI21FSG31.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.123119.04102191901.NGUYEN THI THUY HANG.970423
|04/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097040507041231102026DM3J054194.5390.98361.123110
|04/07/2026
|300.000,00
|6185MCOBQ2AE1M75.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.122646.03001013926993.TRAN XUAN THUONG.970426
|04/07/2026
|25.000,00
|6185TPBVI21FSFUF.MS 2026.175. hungnt6.20260704.122639.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|04/07/2026
|50.000,00
|6185IBT1kCAG4WHN.Ung ho ms 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26185613106021.20260704.122502.19037835163018.VND-TGTT-NGUYEN DUY THAI.970407
|04/07/2026
|1.000.000,00
|6185IBT1iJKK9BQE.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.122352.198453118.TRAN DUC TRUONG.970432
|04/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970415070412232420264orw665523.5390.60460.122324
|04/07/2026
|500.000,00
|6185ASCB028SLKWY.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.175 LUONGV VIEN-040726-12:21:48 6185ASCB028SLKWY.20260704.122149.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
|04/07/2026
|100.000,00
|6185ASCB028SL9L2.MS 2026.174-040726-12:19:35 6185ASCB028SL9L2.20260704.121935.55978888.VU TRI QUYEN.970416
|04/07/2026
|100.000,00
|NGUYEN NGOC MINH THU chuyen tien#SP#020097042207041218092026BNRV405384.5389.32709.121809
|04/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807041213182026g3zc729918.5388.6690.121320
|04/07/2026
|50.000,00
|6185IBT1kCAG8H85.Giup ma so 2026.175 FT26185905074885.20260704.120914.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|04/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14961281219.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0491000144478 TRAN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1kCAGMVVJ.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26185378845920.20260704.120155.14021913307011.VND-TGTT-NGUYEN HONG DANG.970407
|04/07/2026
|10.566,00
|6185IBT1kCAGVKTI.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26185450691825.20260704.120011.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|04/07/2026
|10.000,00
|6185MSCBD2WHKYGW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.115656.767777676666.NGUYEN THANH MAI.970422
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1kCAGC2RM.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185660802164.20260704.114433.19033721640015.VND-TGTT-NGUYEN HAI ANH.970407
|04/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14960907508.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0591000303803 DO THI QUYNH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1iJKKQT4W.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 175 LUONG VAN VIEN.20260704.113853.247529918.LE THI HOA.970432
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1kCAGW33A.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26185700536595.20260704.113809.7935369789.NGUYEN MINH HAN.970407
|04/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14960791427.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1029015051 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14960794990.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1015645897 VU THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1kCAANTXD.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185797328603.20260704.113224.19074697855011.VND-TGTT-VU XUAN DUONG.970407
|04/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14960742636.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0711000269213 NGUYEN THI KIM THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|200.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.174: anh Nguyen van Hien#SP#020097042207041128332026BNTM761196.5387.57650.112833
|04/07/2026
|200.000,00
|6185TPBVI21FGXTW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.112109.06196841601.VU THI THUY.970423
|04/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14960486625.uh ms 2026.174 a Nguyen Van Hien.CT tu 0061001119917 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|Ung ho ms 2026.174#SP#0200970422070411123220261AZY691204.5189.66512.111233
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1iJK7XD8Q.ZP261850225690 Trung Kien ung ho MS 2026.173.20260704.111028.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|04/07/2026
|500.000,00
|6185IBT1iJK7XSUG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.111016.80178042.BACH THUY CHI.970432
|04/07/2026
|20.000,00
|6185MSCBD2WHF3W3.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260704.110823.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|04/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14960322724.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0041000189029 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807041101292026745g456784.5189.5309.110130
|04/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#0200970488070411001320263mxz451727.5389.98500.110013
|04/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14960234713.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0591000395423 HOANG THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1kCAAA36D.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185391956603.20260704.105305.6690099999.PHAM THANH TRUNG.970407
|04/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136102208934.20260704.136102208934-0931585686_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04/07/2026
|500.000,00
|6185VNIB028XDJ27.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.104553.981228286.TRAN HAI ANH.970441
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1iJK7LKDY.Gd be Phung Mai Anh ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.104248.102940978.NGUYEN THI KIM THANH.970432
|04/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14960007594.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|6185MCOBQ2AELEUS.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).20260704.103233.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426
|04/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14959876352.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1aWFX4WQU.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.102803.103612345678.LE THI PHUONG.970433
|04/07/2026
|900.000,00
|6185IBT1iJK7ZKAY.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.102739.186002188.NGUYEN MAI HUONG.970432
|04/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14959799848.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0911000058577 TRUONG THI MAI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704150704101903202667Ep209604.5388.76824.101857
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1kCAASWN6.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185589681520.20260704.101610.19034708672011.VND-TGTT-NGUYEN THU THUY.970407
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1iJK76VXA.Ung ho ma so 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.101608.0369882587.AN THU TRANG.970432
|04/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.14959573252.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097040507041010022026MWJY023848.5189.32676.100956
|04/07/2026
|80.000,00
|6185IBT1kCAAJ8U9.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185108642639.20260704.100227.19038767822012.VND-TGTT-HOANG DANH MINH.970407
|04/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040957522026qr1b204833.5390.71569.095752
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1iJK7KWUN.ZP261850173669 Trung Kien ung ho MS 2026.174.20260704.095737.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|04/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040955172026pdce194606.5388.59953.095510
|04/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.174#SP#020097048807040953182026hy6j186970.5390.50321.095312
|04/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.14959311315.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136093309665.20260704.136093309665-0907393730_LE NGOC SA chuyen tien giup do ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04/07/2026
|200.000,00
|6185SGTTH2MF9M9M.IBFT ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien.20260704.094656.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|04/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070409463420261yzg161789.5388.19362.094634
|04/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14959189431.ung ho MS 2026 175 (Luong Van Vien).CT tu 0081001264315 NGUYEN PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14959184891.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|500.000,00
|6185ORCOQ2AW6N4G.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260704.093744.0052100000299009.HUYNH MINH SON.970448
|04/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070409362620267eqm124012.5390.73191.093626
|04/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.175 a Luong Van Vien#SP#020097042207040929262026UJKL602236.5389.40667.092926
|04/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.173 be ta thanh van#SP#020097041507040926222026Ktjg920399.5389.26997.092622
|04/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070409231220266o5p073225.5389.14408.092312
|04/07/2026
|100.000,00
|6185NBVAF2L5LGWF.LUU THI XUAN chuyen tien Ung ho ma so 2025-264 ( Cao van Truong)).20260704.092254.100000061957.LUU THI XUAN.970419
|04/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507040922472026dp4C906567.5390.12689.092248
|04/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14958838773.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0541000316519 PHAM THUY CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14958803815.ung ho ma so 2026.174 anh nguyen van hien.CT tu 1048201057 NGUYEN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207040905292026C94I480792.5387.43390.090530
|04/07/2026
|10.000,00
|6185IBT1kCA4BDY8.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185623409349.20260704.090521.19031115900017.VND-TGTT-BACH HUY ANH.970407
|04/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14958686253.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14958667262.LE THI TRANG chuyen tien 2026.175 anh Luong Van Vien .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14958611894.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0531000285805 HOANG THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|6185ASCB028XR1G6.UNG HO MS 2026.175 LUONG VAN VIEN-040726-08:58:01 6185ASCB028XR1G6.20260704.085801.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416
|04/07/2026
|500.000,00
|6185IBT1kCA4PGND.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185942386221.20260704.085711.12978888.TRINH THI PHUONG.970407
|04/07/2026
|500.000,00
|6185ASCB028XZKIQ.UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-040726-08:52:47 6185ASCB028XZKIQ.20260704.085247.24393931.NGUYEN HOANG VU.970416
|04/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14958527540.Ung ho MS 2026.174 ( Nguyen Van Hien).CT tu 0011003278996 TA THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14958485651.ung ho MS 2006.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1kCA4MKGQ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185537219508.20260704.084443.3366615757.BUI THI THUY LINH.970407
|04/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14958407044.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|50.000,00
|6185ORCOQ2AWHBSM.LOC HO TRO MS 2026.174 NGUYENVANHIEN.20260704.084048.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|04/07/2026
|300.000,00
|6185MSCBD2W3GKU9.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260704.083953.56786886868.LE PHUC THO.970422
|04/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14958342641.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1kCA4D8IP.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185301110383.20260704.083719.6699297979.NGUYEN THI HA.970407
|04/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14958306289.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1056048747 DANG HUU PHUONG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507040834062026FLQv746051.5390.30166.083406
|04/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070408334220262Q95979228.5389.29240.083342
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1kCA49KUS.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185331342678.20260704.083150.19029877626015.VND-TGTT-LE HONG VAN.970407
|04/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.175 Luong Van Vien#SP#020097048807040831372026yxjy888959.5390.21280.083137
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1kCA49BBX.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26185771804209.20260704.083123.19029877626015.VND-TGTT-LE HONG VAN.970407
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1kCA49JC2.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185180872020.20260704.082955.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
|04/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#0200970488070408221120265nbo856191.5389.86806.082211
|04/07/2026
|100.000,00
|6185MSCBD2W3U44B.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.081952.221209112002.NGUYEN DIEU LINH.970422
|04/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.14958028396.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0831000036854 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.14958022159.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0831000036854 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097042207040812402026F8QL544110.5388.56534.081240
|04/07/2026
|500.000,00
|6185ASCB028XTXSZ.UNG HO MS 2026 175 ANH VUONG VAN VIEN-040726-08:12:26 6185ASCB028XTXSZ.20260704.081226.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|04/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14957902930.ms.2026.174..CT tu 1052224732 BUI THI QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1kCAB3VTF.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185328724509.20260704.075644.19034166629015.VND-TGTT-KIEU THI PHUONG.970407
|04/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070407522320263M2N144340.5388.93325.075223
|04/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.14957770285.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|10.000,00
|6185IBT1aWFX9L7W.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.168 (Em Lo Quoc Dat).20260704.073554.0339306897.VU DUC TU.970437
|04/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807040732412026je5y694712.5387.40362.073241
|04/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207040730292026YFN2530491.5389.35256.073029
|04/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.14957519029.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|300.000,00
|6185IBT1kCABECNB.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185251873147.20260704.072650.19036344383011.VND-TGTT-NGUYEN HUONG GIANG.970407
|04/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.174#SP#020097048807040724252026kw7y669607.5389.19347.072425
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1kCAB7N4L.Ung ho anh Luong Van Vien, MS 2026.175 FT26185007081065.20260704.072132.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|04/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040719332026fv4x655941.5189.6745.071928
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1kCAB7JFM.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185678007106.20260704.071707.19029562285041.VND-TCCD-HOANG THANH HUYEN.970407
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1kCABALAK.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26185717570371.20260704.071044.5429291984.NGUYEN QUOC KHANH.970407
|04/07/2026
|5.000.000,00
|6185IBT1iJK7CEJR.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.070524.0862689833.BUI PHUONG THAO.970432
|04/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.175-anh Luong Van Vien#SP#020097040507040704122026KCB6082723.5388.69268.070412
|04/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040645142026otrj569377.5387.31050.064514
|04/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14957079761.Chuyen tien ung ho ms 2026 175 anh Luong Van Vien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1aWFXCVZZ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.064039.125704070005759.NGUYEN HAI HA.970437
|04/07/2026
|2.000,00
|6185MSCBD2W3AW7Q.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260704.063904.0373095162.PHAM THANH THAO.970422
|04/07/2026
|500.000,00
|6185IBT1iJK71119.Ms 2026-175 uh anh Luong Van Vien.20260704.063813.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|04/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14956970590.DANG KIM MAI LY chuyen tien Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0371000422912 DANG KIM MAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|300.000,00
|NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040623572026u2bh528893.5387.94624.062357
|04/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14956917442.ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0021000363312 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|10.566,00
|6185IBT1kCAB8Y2X.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26185400342500.20260704.062105.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|04/07/2026
|30.000,00
|2026.174 Nguyen Van Hien#SP#020097041507040608072026g7KI392749.5390.75310.060807
|04/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207040605412026BRIS376687.5189.71780.060541
|04/07/2026
|100.000,00
|6185MSCBD2W3L5RU.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260704.055610.0984716010.TRUONG TIEN KHOA.970422
|04/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.14956754550.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1025197894 DUONG THI CHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14956735239.Chuyen tien ung ho ms 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0451000271503 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/07/2026
|600.000,00
|6185IBT1kCABD7CP.ung ho ma so 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26185073029800.20260704.051924.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
|04/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040421242026pfv7461320.5387.15697.042124
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1kCAB96ZX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185875405146.20260704.040647.19071524492011.VND-TGTT-HOANG THI HOAI THANH.970407
|04/07/2026
|20.000,00
|6185IBT1kCAB9649.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185040670337.20260704.040631.19071524492011.VND-TGTT-HOANG THI HOAI THANH.970407
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1kCAB9IBG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185747802702.20260704.035232.19035041673019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HANH.970407
|04/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14956559308.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1021607845 VO THI DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1kCAB2MIR.Ung ho MS 2026.174 a Nguyen Van Hien FT26185207278536.20260704.031021.19024370704012.VND-TGTT-NGUYEN BINH CONG.970407
|04/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14956522172.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 3352925259 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|500.000,00
|6185IBT1kCABCC6T.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26185264660733.20260704.023058.1984151921.HOANG LONG.970407
|04/07/2026
|100.000,00
|PHAM THI THUY chuyen tien ung ho a nguyen van hien#SP#020097041507040158002026PuWL294735.5389.74525.015800
|04/07/2026
|300.000,00
|6185IBT1iJKGXYDX.Ung ho MS 2026174anh Nguyen Van Hien.20260704.013707.198520172023.DANG THUY LINH.970432
|04/07/2026
|50.000,00
|6185IBT1kCABW4RX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185950238451.20260704.012411.19074252774011.VND-TGTT-NGUYEN THAO NHI.970407
|04/07/2026
|200.000,00
|6185IBT1kCABWM8M.Ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien FT26185070013001.20260704.011843.111149.LE PHUONG THAO.970407
|04/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040110042026xd1l425176.5389.54968.011004
|04/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136055922885.20260704.136055922885-0964827435_Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|04/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070400581520264hs0421450.5189.50393.005808
|04/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1kCA5NTYW.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185770192204.20260704.005257.19029483011015.VND-TGTT-HOANG THI HOAN.970407
|04/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14956365758.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0821000046100 NGUYEN VAN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|200.000,00
|6185NBVAF2LP5NE3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.003500.123957901117.VND-NGUYEN BA VUONG-TKTC.970419
|04/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097042207040016032026KOAD536069.5387.23148.001604
|04/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#0200970422070400151020264G17266461.5387.22652.001510
|04/07/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807040014222026mzre403996.5387.21532.001416
|04/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042207040014182026ILMK309683.5389.22363.001419
|04/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207040013132026ZYSJ410310.5387.20913.001314
|04/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#0200970422070400124920263MBL574392.5388.21025.001250
|04/07/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.174 Anh Nguyen Van Huyen#SP#020097042207040010492026K69N130379.5389.20031.001043
|04/07/2026
|200.000,00
|6185VNIB028VPBQG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260704.000735.913459002.NGO MINH ANH.970441
|04/07/2026
|100.000,00
|6184MCOBQ2AWGY5A.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.235432.80002918702.NGUYEN HOANG MINH.970426
|04/07/2026
|500.000,00
|6184TPBVI21FY5ZJ.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260703.234902.01066344001.NGUYEN THI HA PHUONG.970423
|04/07/2026
|5.000.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070323444220264vq6387200.5389.97441.234442
|04/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136050307348.20260703.136050307348-0905192863_Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097040507032326592026OFOO032177.5390.79228.232659
|04/07/2026
|500.000,00
|6184ASCB028VN7IN.UNG HO 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-23:22:38 6184ASCB028VN7IN.20260703.232239.499989998.LY VU LONG.970416
|04/07/2026
|300.000,00
|6184ASCB028VNI54.UNG HO MS 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-23:20:52 6184ASCB028VNI54.20260703.232053.43505507.LE ANH QUYNH TRANG.970416
|04/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14956045173.Ung ho MS 2026-174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0011000634078 NGUYEN KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14956053941.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0491000146650 TRAN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|6.868,00
|6186MSCBD2EL43EV.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260705.223504.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|05/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042207052230062026G58A550816.5390.97351.223007
|05/07/2026
|100.000,00
|6186MCOBQ2ASMAUX.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.221850.03801012893010.BE DIEU HOA.970426
|05/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14984146978.ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien.CT tu 9387961538 PHAM THI THAM TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|700.000,00
|Ung ho MS 2026.176 Chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807052209002026uyov218318.5388.43050.220900
|05/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.14984028010.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#ACH#0200970407070521511620261001795315.2026-07-05.215116.291197.ACE MAE CO., LTD.VTCBVNVN
|05/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.14983930567.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14983926837.MS 2026.171.CT tu 1013013221 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|200.000,00
|6186TPBVI21ZQ5NE.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.213821.04064454601.LE THI CAM TU.970423
|05/07/2026
|100.000,00
|Ms 2026.176 tran thi thu hien#SP#0200970422070521271720260E0L703739.5390.98005.212717
|05/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507052115272026R3PB072470.5388.46454.211527
|05/07/2026
|150.000,00
|6186IBT1kCGWZKTH.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187505046010.20260705.210819.19024370704012.VND-TGTT-NGUYEN BINH CONG.970407
|05/07/2026
|350.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507052100132026MK7I022438.5389.75661.210013
|05/07/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.176 chi tran thi thu hien#SP#020097048807052045012026jd35004555.5389.889.204501
|05/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14983137882.2026.176 tran thi thu hien.CT tu 0951004179847 BUI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14982994656.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.176( chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136331390943.20260705.136331390943-0904904143_Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|05/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14982957983.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.175( Anh Luong Van Vien).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807052025262026zp6m940224.5388.96498.202526
|05/07/2026
|20.000,00
|6186MSCBD2E2HPVB.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Tran Thi Thu Hien ms 2026176.20260705.202139.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|05/07/2026
|10.566,00
|6186IBT1kCGWM9LG.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26187259604397.20260705.201925.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|05/07/2026
|100.000,00
|6186IBT1kCGWDS15.DO TRA MY chuyen uh ms 2026.176 chi TTTHien FT26187306236437.20260705.201331.19038140815010.VND-TGTT-DO TRA MY.970407
|05/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14982443575.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9911611196 NGUYEN CHI THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207051952122026DK2Z873426.5387.5687.195213
|05/07/2026
|300.000,00
|6186MSCBD2E2K7WV.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien cam on truong trinh.20260705.195128.7580167896666.BUI VAN LOI.970422
|05/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207051951022026P97N826359.5189.99278.195103
|05/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#0200970422070519490120262985495801.5390.85909.194902
|05/07/2026
|200.000,00
|6186IBT1kCGQNKAL.Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26187010352773.20260705.194828.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|05/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207051948092026OO7E869553.5387.82192.194809
|05/07/2026
|300.000,00
|6186IBT1kCGQRQ66.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26187050001094.20260705.194340.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|05/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho anh Nguyen Van Hien NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#0200970405070519425420262QTH012096.5388.51197.194254
|05/07/2026
|10.000,00
|6186MSCBD2E2EV37.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.194004.0029955868888.LE MINH HA.970422
|05/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14982093094.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0071002067607 NGUYEN VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|300.000,00
|6186IBT1kCGQFQPF.Ung ho MS 2026.175 FT26187884013425.20260705.193450.19035896776011.VND-TGTT-NGUYEN MY DUNG.970407
|05/07/2026
|1.000.000,00
|6186IBT1iJKT6G3Q.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.190558.13687979799.TRUONG NGOC QUY.970432
|05/07/2026
|70.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136318253650.20260705.136318253650-0799069359_Giup do tre em kho
|05/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14981501351.Ung ho Ms 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien)..CT tu 0081001194804 NGUYEN MINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|100.000,00
|6186WBVNP22XG3IR.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260705.185517.999060566999.DO THI NGOC LINH.970412
|05/07/2026
|100.000,00
|6186IBT1kCGQDGH8.Ung ho MS 2026.176 Tran Thi Thu Hien FT26187348458474.20260705.183838.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|05/07/2026
|50.000,00
|6186IBT1iJKTYED6.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.181752.26101991.HO THI NGOC CHI.970432
|05/07/2026
|100.000,00
|6186SGTTH2MZ8YRD.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien.20260705.181702.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|05/07/2026
|100.000,00
|6186SGTTH2MZC5MC.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.181528.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|05/07/2026
|100.000,00
|6186VNIB028HIB71.Ung ho MS 2026.176 (tran thu hien) chuc ac som binh phuc de co suc khoe lo cho cac chau.20260705.180947.148226.HA ANH TUAN.970441
|05/07/2026
|100.000,00
|6186IBT1kCAN33Y5.Ung ho MS 2026.176 FT26187870054503.20260705.180843.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
|05/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#0200970488070517531220266y37340089.5387.64389.175313
|05/07/2026
|500.000,00
|6186TPBVI21T9CY6.Ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien).20260705.173603.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423
|05/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2016.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807051732302026vr5p242141.5189.23972.173230
|05/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14979717744.Ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien ).CT tu 9932992998 DINH THI Y NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|30.000,00
|2026.176 Tran Thi Thu Hien#SP#0200970415070517131920268oWI583679.5189.98639.171319
|05/07/2026
|300.000,00
|6186VNIB028HXDRU.Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep, Nguyen Quang Khai, Nguyen Quang Thanh An giup MS 2026.172, 2026.175, 2026.176.20260705.171318.916613688.NGUYEN QUANG GIAP.970441
|05/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.14979628233.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.14979618357.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|400.000,00
|6186VNIB028HX94H.Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep, Nguyen Quang Khai, Nguyen Quang Thanh An giup MS 2026.164,2026.167,2026.168,2026.169.20260705.171131.916613688.NGUYEN QUANG GIAP.970441
|05/07/2026
|400.000,00
|6186VNIB028HXVWS.Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep, Nguyen Quang Khai, Nguyen Quang Thanh An giup MS 2026.160,2026.161,2026.162,2026.163.20260705.171042.916613688.NGUYEN QUANG GIAP.970441
|05/07/2026
|400.000,00
|6186VNIB028HXEV1.Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep, Nguyen Quang Khai, Nguyen Quang Thanh An giup MS 2026.155,2026.156,2026.157,2016.158.20260705.170949.916613688.NGUYEN QUANG GIAP.970441
|05/07/2026
|400.000,00
|6186VNIB028HXTCI.Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep, Nguyen Quang Khai, Nguyen Quang Thanh An giup MS 2026.150,2026.152,2026.153,2026.154.20260705.170855.916613688.NGUYEN QUANG GIAP.970441
|05/07/2026
|1.600.000,00
|6186VNIB028HXQS3.Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep giup MS 2026.151, 2026.159, 2026.165, 2026.166, 2026.170, 2026.171, 2026.173, 2026.174.20260705.170625.916613688.NGUYEN QUANG GIAP.970441
|05/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.14979147625.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|500.000,00
|6186IBT1kCARL82H.Ung ho ms 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187230684039.20260705.164222.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|05/07/2026
|200.000,00
|6186IBT1kCARLWW1.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187695896135.20260705.164134.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
|05/07/2026
|50.000,00
|6186IBT1kCARZ3VU.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26187602680896.20260705.163844.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|05/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14978946314.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1915113366 NGUYEN NGOC HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097041507051629392026nRXr391312.5189.21041.162939
|05/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14978646928.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9828614880 LE XUAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|10.566,00
|6186IBT1kCAR8G3N.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc FT26187133724640.20260705.160303.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|05/07/2026
|500.000,00
|6186TPBVI21TE4GG.MS2026 176 TRAN THI THU HIEN.20260705.160000.02533890301.DOAN THI THU HANG.970423
|05/07/2026
|5.000,00
|6186IBT1kCARI8BD.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187199960549.20260705.155928.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|05/07/2026
|500.000,00
|6186IBT1iJKLEBKI.Ms 2026-176 uh chi Tran Thi Thu Hien.20260705.155914.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|05/07/2026
|100.000,00
|6186TPBVI21TEJE9.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260705.155650.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|05/07/2026
|150.000,00
|Ung ho NVHHCCL Vu Thi Minh Phuong 0972022917#SP#020097041507051556292026nLNX262511.5390.29099.155630
|05/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507051553532026TPYF015816.5389.13694.155353
|05/07/2026
|50.000,00
|6186ORCOQ2AXGBM3.uh anh Nguyen Van Hien.20260705.155323.0007100002370007.PHAN LAM BICH LUOM.970448
|05/07/2026
|100.000,00
|6186TPBVI21TWPXL.Ung ho MS 2026.176 Tran Thi Thu Hien.20260705.154918.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|05/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14978241495.HO NGOC THANH HUYEN ung ho MS 2016.176 (Chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0071001168999 HO NGOC THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807051535412026l6fk760430.5388.14964.153534
|05/07/2026
|50.000,00
|6186MCOBQ2AXWWLM.Ung ho ms2026.175 luong van vien.20260705.153432.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|05/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207051534112026JRPD248720.5389.7550.153412
|05/07/2026
|50.000,00
|6186MCOBQ2AXUSNR.Ung ho ms2026.176 tran thi thu hien.20260705.153219.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|05/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14977897749.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1016491054 TRAN TIEN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207051511092026GPER676045.5388.87928.151110
|05/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14977610632.ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0031001188957 DO MINH VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien, ma GD 100000156599952#SP#020097044907051434072026yQ3u094707.5388.9459.143407
|05/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207051433332026J6DY933298.5387.6961.143334
|05/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14977316373.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0721000518286 PHAN NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#0200970422070514250520268PYL566999.5389.69060.142505
|05/07/2026
|30.000,00
|6186IBT1kCAXUKCF.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187678385845.20260705.141149.19025894694886.VND-TGTT-NGUYEN VAN CONG.970407
|05/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.14977103135.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|100.000,00
|6186MSCBD2WPSYKY.ung ho ms 2026176 chi tran thi thu hien.20260705.140259.0941403333.DAO TRONG HUY.970422
|05/07/2026
|25.000,00
|6186IBT1kCAXIJN6.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187915990161.20260705.140151.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|05/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN CONG CHIEN chuyen tien#SP#020097040507051357592026M4GG083298.5389.50602.135759
|05/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.176 Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807051356022026t8rh479942.5388.42599.135603
|05/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14976945219.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|200.000,00
|6186IBT1kCAXVIWH.Ung ho MS 2026.176 FT26187050000979.20260705.135455.19031757240010.VND-TGTT-DANG THANH TUNG.970407
|05/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien-050726-13:54:37 KzBn214518#SP#020097041607051354372026KzBn214518.5189.37255.135437
|05/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14976920976.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|5.000,00
|6186IBT1kCAXCX6Q.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187059651818.20260705.133735.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|05/07/2026
|500.000,00
|6186WBVNP22V5IME.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260705.133731.267000003893.DINH DUC HUY.970412
|05/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14976757199.ung ho ms 2026.176.CT tu 9376313883 PHAM DINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|100.000,00
|6186IBT1aWFNFLXU.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien). Mong gia dinh nhieu suc khoe va som vuot qua kho khan..20260705.133511.9990896310603.HO NGUYEN TRUC LINH.970437
|05/07/2026
|50.000,00
|6186IBT1kCAX1TB2.Ung ho MS 2026.175 a Luong van vien FT26187417098244.20260705.133314.19036845864018.VND-TGTT-TRAN THI THU HUONG.970407
|05/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136273414025.20260705.136273414025-0938122191_Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|05/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.176 Chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807051328132026g3qk414905.5390.28096.132813
|05/07/2026
|20.000.000,00
|CSPM,CSTV tai tro cho cac chau ms 2026.174#SP#020097048807051321522026e5zd399935.5389.1006.132152
|05/07/2026
|50.000,00
|6186IBT1kCAXQCDU.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187703407520.20260705.131843.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
|05/07/2026
|100.000,00
|6186TPBVI21TJ1G4.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260705.131353.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|05/07/2026
|200.000,00
|6186IBT1kCA3RMU4.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187099056017.20260705.131149.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|05/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14976470310.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0491000150320 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|200.000,00
|6186IBT1kCA3TZ4K.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187401675530.20260705.125833.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407
|05/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207051258272026M2B5497993.5390.98613.125820
|05/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14976270890.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.176 TRAN THI THU HIEN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|50.000,00
|6186IBT1kCA3HLAG.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187477076519.20260705.125130.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|05/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207051242412026MSX6688981.5387.24492.124234
|05/07/2026
|100.000,00
|6186SGTTH2MTSXSN.IBFT Ung ho MS 2026.176 - chi Tran Thi Thu Hien.20260705.124056.060284069555.BUI THACH HONG HUNG.970403
|05/07/2026
|100.000,00
|6186TPBVI21T8XA8.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.123805.00000256496.TUAN NGUYEN MINH THINH.970423
|05/07/2026
|5.000,00
|6186VNIB028H2GH3.ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien ).20260705.123409.912281212.GIANG MY LINH.970441
|05/07/2026
|200.000,00
|2026.176 TRAN THI THU HIEN-050726-12:33:20 NrFT019749#SP#020097041607051233202026NrFT019749.5389.78364.123314
|05/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14976001207.MS2026.176 ( Chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807051230072026c9zb267625.5389.62303.122959
|05/07/2026
|100.000,00
|6186IBT1kCA3GUBB.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Huyen FT26187069462854.20260705.122928.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|05/07/2026
|50.000,00
|6186IBT1kCA3GV5X.MS 2026.176 FT26187048707850.20260705.122905.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|05/07/2026
|200.000,00
|6186IBT1kCA3A3CF.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Huyen FT26187910592609.20260705.122746.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|05/07/2026
|930.981,00
|6186IBT1iJKHFUHQ.Ung ho chi Tran thi thu hien MS2026176.20260705.122735.152228686.NGUYEN PHUONG THAO.970432
|05/07/2026
|300.000,00
|6186IBT1iJKHT6NI.Ung ho MS2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.122248.223994431.NGUYEN KHANH LINH.970432
|05/07/2026
|200.000,00
|6186NAMAP22VNHAB.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260705.121329.0853002555.TRUONG LE TRAN.970428
|05/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.14975768143.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0331000479616 LUU THI BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097041507051210282026MU4R536419.5387.56981.121029
|05/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070511520320265rwh148796.5189.55237.115203
|05/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14975441933.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0281000578103 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|500.000,00
|6186IBT1iJKHE2JZ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 176 TRAN THI THU HIEN.20260705.114537.247529918.LE THI HOA.970432
|05/07/2026
|500.000,00
|6186IBT1kCA31KWP.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187960848081.20260705.113838.19034578027011.VND-TGTT-NGUYEN DO SON TUNG.970407
|05/07/2026
|100.000,00
|6186TPBVI21T1U19.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260705.113451.01576304001.DUONG QUYNH MAI.970423
|05/07/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.176 CHI TRAN THI THU HIEN-050726-11:21:53 N8Ux476762#SP#020097041607051121542026N8Ux476762.5389.82190.112154
|05/07/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 176 CHI TRAN THI THU HIEN-050726-11:20:30 Wkgk175932#SP#020097041607051120302026Wkgk175932.5387.72975.112030
|05/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14974869231.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.176(chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|500.000,00
|MS 2026.176-050726-10:57:24 BTSn136719#SP#020097041607051057242026BTSn136719.5189.38533.105718
|05/07/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.176 TRAN THI THU HIEN-050726-10:45:21 aAfB559357#SP#020097041607051045222026aAfB559357.5389.69547.104514
|05/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.176#SP#020097048807051037482026c3u6871522.5390.26305.103748
|05/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.176 chi tran thi thu hien#SP#020097040507051035182026LQHT048159.5189.12102.103518
|05/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14974036093.MS2026.174( anh Nguyen Van Hien).CT tu 1013013221 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14974028243.Ung ho Ms 2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14974019639.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.176, chi Thu Hien.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14974008835.Ung ho Ms 2026.170 em Xa Duc Hung.CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14973991365.Ung ho Ms 2026.169 em Mo Van Hoanh.CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|300.000,00
|6186IBT1iJKH9LYR.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260705.100829.188037186.BUI THI HONG ANH.970432
|05/07/2026
|300.000,00
|6186IBT1kCAF1L56.ung ho MS 2026.176 -Chi Tran Thi Thu Hien FT26187433352890.20260705.100713.19074752323016.HO KINH DOANH DO GIA DUNG.970407
|05/07/2026
|500.000,00
|6186VNIB0283VVY2.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260705.100018.909128353.LE HOANG PHUONG LAM.970441
|05/07/2026
|1.000.000,00
|6186IBT1bJMV3CWE.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.095617.55678999.TRAN OANH.970427
|05/07/2026
|20.000,00
|6186MSCBD2W7UESM.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.095306.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|05/07/2026
|150.000,00
|6186IBT1kCATFFZX.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187215751004.20260705.094615.19020191823011.VND-TGTT-TRAN VAN ANH.970407
|05/07/2026
|200.000,00
|ung ho chi Tran Thi Thu Hien MS 2026.176#SP#020097048807050945492026hoit660851.5387.38175.094549
|05/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14973491194.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|500.000,00
|6186IBT1aWFNPCNV.ung ho ms 2026.176 Tran Thi Thu Hien .20260705.093107.168704070070359.NGUYEN THUY TRANG.970437
|05/07/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.175#SP#020097048807050930502026og5l600437.5388.59946.093050
|05/07/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.173#SP#020097048807050930192026ajod598384.5389.56934.093020
|05/07/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.171#SP#02009704880705092958202603op596914.5189.55970.092958
|05/07/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.172#SP#020097048807050929382026sq3f595559.5189.54930.092938
|05/07/2026
|10.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.176#SP#020097048807050928362026diwf591461.5390.49577.092836
|05/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.14973271476.Chuyen tien ung ho.CT tu 0061001010535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/07/2026
|100.000,00
|6186SGTTH2MTTL4V.IBFT Ung ho MS 2026.175.20260705.092612.060251467482.VU THI HONG HANH.970403
|05/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807050925252026qc3l578837.5389.34527.092525
|05/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#02009704050705091448202601CP022866.5387.82826.091448
|05/07/2026
|1.000.000,00
|6186VNIB0283WTUN.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260705.091022.334430819.DINH THI HANH.970441
|05/07/2026
|100.000,00
|6186IBT1iJKZ3FPS.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.090858.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|05/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207050906272026EB8W512817.5387.46538.090627
|05/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14972920866.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0011000487803 NGUYEN MINH KINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14972872089.ung ho MS 2026.176 ( chi Nguyen Thi Thu Hien ).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|200.000,00
|6186IBT1kCAT86RG.Ung ho chi Tran Thi Thu Hien, MS 2026.176 FT26187476304355.20260705.085646.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|05/07/2026
|100.000,00
|6186SHBAP22VUARS.ung ho ms 2026.176.chi tran thi thu hien.20260705.084916.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
|05/07/2026
|100.000,00
|6186IBT1kCATMSW2.Giup ma so 2026.176 FT26187919994930.20260705.084842.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|05/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207050848152026OOOU882231.5389.70045.084815
|05/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14972667283.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14972676329.ung ho MS2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0021002131339 LAI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207050844062026TU7J886390.5189.52503.084407
|05/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14972591824.2026.176.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14972590245.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tienung ho anh ngiyen van hien . ms 2026174.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|300.000,00
|6186IBT1iJKZZB13.PhuongLe Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.083255.136005626.LE THI CUC PHUONG.970432
|05/07/2026
|100.000,00
|6186IBT1fJC5Z5CZ.Ung ho ms 2026.176 tran thi thu hien.20260705.083011.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406
|05/07/2026
|2.000.000,00
|6186ORCOQ2AVPEB3.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.082705.0916688919.HO THI THU TRANG.970448
|05/07/2026
|200.000,00
|LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS2026.176 TRAN THI THU HIEN-050726-08:26:57 k1WQ628589#SP#020097041607050826572026k1WQ628589.5390.88512.082658
|05/07/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.176-050726-08:23:17 lher012780#SP#020097041607050823172026lher012780.5389.74908.082310
|05/07/2026
|20.000,00
|6186TPBVI21J6USX.BUI NGOC HAI SON chuyen tien.20260705.082317.00004639332.BUI NGOC HAI SON.970423
|05/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.14972327285.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|300.000,00
|6186IBT1kCATW6MZ.Alice Vu ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26187049845982.20260705.081917.19033939609012.VND-TGTT-VU THI HUONG.970407
|05/07/2026
|100.000,00
|6186IBT1kCATW1JX.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187821041438.20260705.081657.19027420164021.VND-TGTT-HUYNH THI BICH LIEN.970407
|05/07/2026
|100.000,00
|6186ABBKP22VR1K3.ung ho chi tran thi thu Hien 2026 176.20260705.081500.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425
|05/07/2026
|500.000,00
|6186SGTTH2MTC179.IBFT Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo.20260705.081430.050080054294.Le Hong Phong.970403
|05/07/2026
|100.000,00
|6186IBT1kCATQU8U.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26187981176621.20260705.081419.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407
|05/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.14972244079.ms 2026.176(chi tran thi thu hien).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|500.000,00
|6186SGTTH2MTCLYK.IBFT Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.20260705.081046.050080054294.Le Hong Phong.970403
|05/07/2026
|200.000,00
|6186IBT1kCALN8QJ.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187063590329.20260705.081015.19134409421013.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|05/07/2026
|500.000,00
|6186SGTTH2MTM7UD.IBFT Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.20260705.080827.050080054294.Le Hong Phong.970403
|05/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14972169210.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|500.000,00
|6186SGTTH2MTMDKT.IBFT Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy.20260705.080602.050080054294.Le Hong Phong.970403
|05/07/2026
|2.000,00
|6186MSCBD2W72XSZ.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.080556.0373095162.PHAM THANH THAO.970422
|05/07/2026
|500.000,00
|6186SGTTH2MTMVA2.IBFT Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien.20260705.080501.050080054294.Le Hong Phong.970403
|05/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14972137572.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14972136718.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14972116333.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.14972104309.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|500.000,00
|6186SGTTH2MTMEQV.IBFT Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.20260705.080045.050080054294.Le Hong Phong.970403
|05/07/2026
|300.000,00
|6186IBT1iJKZ7UGB.NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026 176 chi tran thi thu hien.20260705.080036.0905479777.NGUYEN THANH HA.970432
|05/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14972086605.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14972046316.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14972043219.Ung Ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0181003602936 NGUYEN CONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|10.000,00
|6186IBT1aWFNSG5L.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.171 (Anh Duong Van Huy)..20260705.075336.0339306897.VU DUC TU.970437
|05/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14972012996.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14971966188.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0561000541419 NGUYEN THI BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|10.000,00
|6186IBT1aWFNSMU1.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.170 (Em Xa Duc Hung).20260705.074801.0339306897.VU DUC TU.970437
|05/07/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#0200970405070507463820263FP4095088.5390.57163.074639
|05/07/2026
|200.000,00
|6186IBT1kCALLMVD.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187644447017.20260705.074429.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|05/07/2026
|100.000,00
|6186IBT1kCALLJPA.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187200147141.20260705.074324.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
|05/07/2026
|10.000,00
|6186IBT1aWFNSW81.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.169 (Em Mo Van Hoanh).20260705.074302.0339306897.VU DUC TU.970437
|05/07/2026
|30.000,00
|6186IBT1kCALHNYA.ung ho MS 2026.176 - tran thi thu hien - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT26187877513573.20260705.074259.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407
|05/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14971873342.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|50.000,00
|6186IBT1kCALZ3EF.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187203714426.20260705.073750.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
|05/07/2026
|50.000,00
|6186IBT1kCALZ5GQ.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26187431393167.20260705.073547.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
|05/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136221995965.20260705.136221995965-0914843132_Ung ho Ms 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|05/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.176- chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507050709582026ACVB052129.5389.61480.070958
|05/07/2026
|50.000,00
|6186IBT1iJKZ5Y9L.ZP261860086302 Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien..20260705.070956.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|05/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14971389699.ung ho MS 2026.182.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14971396673.ung ho MS 2026.181.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14971387714.ung ho MS 2026.180.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|100.000,00
|6186MSCBD2W6HEF2.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260705.063900.0386070899.NGUYEN THI HUE.970422
|05/07/2026
|200.000,00
|6186IBT1kCAL8RKW.Ung ho MS 2026 175 anh Luong Van Mien FT26187032875037.20260705.060038.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|05/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.14971145072.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.174 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.14971130108.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.175 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807050541352026ic2r012354.5389.27427.054135
|05/07/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#0200970488070505402420269r1f011741.5390.25971.054024
|05/07/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807050535182026vep0009288.5388.23345.053518
|05/07/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807050529502026taz5007061.5390.19581.052950
|05/07/2026
|100.000,00
|6186IBT1aWFNJK8A.ung ho MS 2026 174 anh Nguyen Van Hien.20260705.045511.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|05/07/2026
|100.000,00
|6186IBT1aWFNJ7H4.ung ho MS 2026 175 anh Luong Van Vien.20260705.045253.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|05/07/2026
|30.000,00
|6186ORCOQ2AVIIE8.LE THE LAM ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien.20260705.035348.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|05/07/2026
|30.000,00
|6186ORCOQ2AVIIFW.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.20260705.035219.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|05/07/2026
|30.000,00
|6186ORCOQ2AVIIYQ.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.20260705.035018.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|05/07/2026
|30.000,00
|6186ORCOQ2AVID3H.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.172 anh Vi Van Chuc.20260705.034824.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|05/07/2026
|30.000,00
|6186ORCOQ2AVIDVR.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy.20260705.034638.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|05/07/2026
|30.000,00
|6186ORCOQ2AVIDT5.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.20260705.034427.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|05/07/2026
|2.000.000,00
|6186ORCOQ2AVIYS2.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260705.014308.0387308888.HOANG THU TRANG.970448
|05/07/2026
|100.000,00
|6186IBT1kCAHNFRG.Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26187448114552.20260705.002008.19034195130011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|05/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070423582320261cu9918964.5389.37680.235823
|05/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS2026.175-040726-23:44:55 Y8B3568186#SP#020097041607042344562026Y8B3568186.5389.21470.234456
|05/07/2026
|200.000,00
|6185SGTTH2MTLBP7.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.174 nguyen Van Hien.20260704.233924.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
|05/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14970476783.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0351000774930 DANG HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|100.000,00
|6185IBT1iJKZQISS.ZP261850800580 Trung Kien ung ho MS 2026.175.20260704.232458.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|05/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207042324442026PG88883575.5388.93051.232439
|05/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.14970392961.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/07/2026
|6.868,00
|6185MSCBD2W6BVKN.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260704.231158.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|05/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207042300422026LCUX573171.5390.50543.230042
|05/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136199154374.20260704.136199154374-0981489605_Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|06/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14999491019.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0251002128176 LAY KHIEN MU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|500.000,00
|6187SHBAP229PPDY.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu.20260706.230144.1024388134.NGUYEN VIET TUNG.970443
|06/07/2026
|100.000,00
|LE TIEN DUNG Chuyen tien#SP#020097041507062257452026FSsY882031.5388.44230.225745
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1kCGUQP2I.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26188100033072.20260706.224946.19036823466019.VND-TGTT-TRINH PHUONG LINH.970407
|06/07/2026
|50.000,00
|6187TPBVI21RPT58.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.224229.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1kCG8R8TG.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26188420902531.20260706.223827.19033775681019.VND-TGTT-NGUYEN THI AN.970407
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14999316223.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0071001158598 VO NHU HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|500.000,00
|6187TPBVI21RPAIT.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.223606.21692658888.VU THI NGOC HA.970423
|06/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207062230382026REB9547126.5388.81643.223038
|06/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807062222552026uxyg848194.5387.60548.222255
|06/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136494180754.20260706.136494180754-0938122191_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
|06/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.14999123853.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1kCG8H5HT.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26188101110755.20260706.221056.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|06/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970488070622095220266okb822727.5387.20642.220952
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14999041469.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|6187MCOBQ2AD8RGI.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.214750.03188017336688.NGUYEN THI NGA.970426
|06/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:sung a khu#SP#020097040507062135132026IXHG009926.5189.89995.213513
|06/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136488239721.20260706.136488239721-0372500568_Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14998598533.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14998606272.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14998593496.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|300.000,00
|6187IBT1kCG8IB58.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187301979722.20260706.212014.13821863314014.VND-TGTT-LE NGUYET ANH.970407
|06/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.148 me con chi pham thi duyen#SP#0200970422070621084420267QOD451328.5387.63332.210844
|06/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14998329535.uh Luong van vien.CT tu 0071002568916 PHAM CHINH AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026-177 SUNG A GU-060726-21:05:21 3wLT880047#SP#0200970416070621052120263wLT880047.5390.46439.210522
|06/07/2026
|1.800.000,00
|6187IBT1bJMMY5NU.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Sung A Gu MS2026 - 177 . Chuc con som hoi phuc.20260706.210006.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|06/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14998070429.A LONG chuyen tien ung ho MS2026.169 ( em Mo Van Hoanh).CT tu 0011004011469 PHAM HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14997932735.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0731000884151 MA THI CAM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|60.000,00
|6187IBT1kCGILK4P.NGUYEN DINH HIEN chuyen Ung ho MS 2026.176 Tran thi thu Hien FT26187961630496.20260706.203106.19037897611017.VND-TGTT-NGUYEN DINH HIEN.970407
|06/07/2026
|300.000,00
|6187IBT1kCGILQE1.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26187032981250.20260706.202926.13320350255013.-TGTT-DUONG DUY HUNG.970407
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1aW3JFAQV.UNG HO MS 2026177 EM SUNG A GU.20260706.202639.700025243935.NGUYEN THI THU PHUONG.970424
|06/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu-060726-20:25:26 BcL5659935#SP#020097041607062025262026BcL5659935.5387.20411.202520
|06/07/2026
|500.000,00
|6187IBT1iJEQS7V7.Ms 2026-177 uh em Sung A Gu.20260706.201125.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|06/07/2026
|1.000.000,00
|6187IBT1kCGIBNAH.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187700493394.20260706.200616.19028001858028.VND-TGTT-NGO MINH HONG.970407
|06/07/2026
|14.000,00
|MBVCB.14997005564.NGUYEN DUC MINH ung ho Ms 2026.171 anh duong van huy.CT tu 1027082356 NGUYEN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|12.669,00
|6187MSCBD2E14HAV.Ung ho 2026 174 anh nguyen van hien.20260706.194355.0070181899999.LE TRONG TUAN.970422
|06/07/2026
|13.201,00
|6187IBT1kCGID6AL.Ung ho 2026 174 anh nguyen van hien FT26187538963402.20260706.194252.636899.LE TRONG TUAN.970407
|06/07/2026
|7.222,00
|MBVCB.14996930171.Ung ho 2026 174 anh nguyen van hien.CT tu 9523316666 LE TRONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807061934532026hjd1298705.5389.1222.193454
|06/07/2026
|10.566,00
|6187IBT1kCGIJN8W.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26187800511581.20260706.192844.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|06/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807061920022026vxiq234179.5189.2582.192002
|06/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136467719220.20260706.136467719220-0792361047_Ung ho MS 2026176chi Tran Thi Thu Hien
|06/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.177 EM SUNG A GU-060726-18:55:34 uSEt063946#SP#020097041607061855352026uSEt063946.5387.42369.185535
|06/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970488070618521020262kdh108634.5189.18556.185202
|06/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14995987253.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.177 ( em Sung A Gu).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|50.000,00
|6187YOLOP229WHJV.ung ho ms 2026 117 em sung a gu.20260706.184313.0352118728.DO THI KIM ANH .546034
|06/07/2026
|400.000,00
|6187TPBVI21REVTN.Ung ho MS 2026.117 (em Sung A Gu).20260706.183958.00035516014.NGUYEN THI THANH HANG.970423
|06/07/2026
|200.000,00
|6187TPBVI21RER4N.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.183632.04392737001.BUI VIET CUONG.970423
|06/07/2026
|200.000,00
|6187IBT1kCGMIWTP.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26187945697507.20260706.183021.19026616953036.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG DINH.970407
|06/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14995425519.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0071002067607 NGUYEN VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1iJKNAC8W.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.182133.213935224.TRAN THU TRA.970432
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14995295712.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu-060726-18:14:01 riaC819274#SP#020097041607061814012026riaC819274.5389.59507.181353
|06/07/2026
|10.000,00
|6187ORCOQ2AH5HWT.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.180359.0098100005562004.NGUYEN THANH DAT.970448
|06/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:2026 17 ung ho duong van huy#SP#020097040507061803522026EAFU000724.5189.88824.180352
|06/07/2026
|50.000,00
|6187ORCOQ2AH5HXL.NGUYEN THI TAM ANH chuyen tien.20260706.180131.0364256689.NGUYEN THI TAM ANH.970448
|06/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14995021457.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.177(Em SUNG A GU), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807061751122026wm3q821265.5388.204.175112
|06/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#02009704220706174724202665FS990926.5387.70911.174724
|06/07/2026
|200.000,00
|6187TPBVI21RRITV.ung ho be Sung A Gu.20260706.174656.00538048002.NGUYEN THI VAN ANH.970423
|06/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207061745212026UX1I881073.5388.55401.174521
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1kCGVASCF.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26187439219179.20260706.173246.19037086047014.VND-TGTT-TRAN SANH TON.970407
|06/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14994103770.Anh Tuan ung ho MS: 2026.171.CT tu 0071001093389 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14993955216.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1989133757 NGUYEN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14993801638.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 1989133757 NGUYEN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|5.000,00
|6187VNIB028N4BAE.ung ho MS 2026.177 ( em Sung A Gu ).20260706.165705.912281212.GIANG MY LINH.970441
|06/07/2026
|300.000,00
|NGUYEN KIM CUC CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026177 EM SUNG A GU-060726-16:53:45 9hT6927601#SP#0200970416070616534520269hT6927601.5388.84511.165345
|06/07/2026
|100.000,00
|6187TPBVI21RFWCW.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260706.164503.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14993533010.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 7909745415 NGUYEN THI NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|6187TPBVI21RFRRC.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260706.164349.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|06/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807061641572026yttg474792.5389.775.164157
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1kCGD3NCE.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187691103090.20260706.164146.19038510653015.VND-TGTT-DO VU THAI HOANG.970407
|06/07/2026
|100.000,00
|6187TPBVI21RFQCV.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260706.163857.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|06/07/2026
|100.000,00
|6187TPBVI21R8PCL.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260706.163641.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|06/07/2026
|12.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien#SP#020097040507061632242026MIW6059951.5189.36409.163224
|06/07/2026
|100.000,00
|6187TPBVI21R8VR4.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260706.163200.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|06/07/2026
|100.000,00
|6187TPBVI21R8GFP.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260706.163052.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|06/07/2026
|100.000,00
|6187TPBVI21R8RU4.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.20260706.162837.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14993206887.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|6187TPBVI21R8BXE.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260706.162439.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14993193936.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14993186642.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|6187TPBVI21R8YSW.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.162325.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|06/07/2026
|800.000,00
|GIA DINH ONG CANH UNG HO MS 2026.176 CHI TRAN THI THU HIEN-060726-16:22:30 hfsf490784#SP#020097041607061622302026hfsf490784.5387.71274.162222
|06/07/2026
|100.000,00
|6187TPBVI21RC5PP.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260706.162217.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14993152523.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|6187TPBVI21RCPRG.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.162137.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14993148679.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|88.000,00
|MBVCB.14993058496.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 1052108648 LE THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1kCGD5RCB.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187049086116.20260706.160611.19032563358017.VND-TGTT-PHUNG NGOC DUC.970407
|06/07/2026
|300.000,00
|6187MCOBQ2AHDCJE.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.160411.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|06/07/2026
|200.000,00
|SHGD:19842123.DD:260706.BO:PHAM THI THANH TRANG.Remark:Vietcombank;0011002643148;PHAM THI THANH TRANG chuyen tien
|06/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14992797498.ung ho ms 2026.177 em Sung A Gu.CT tu 9975698090 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|6187SGTTH2MRHMZX.IBFT ungho 2026.177.20260706.155955.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1aW3J92ZS.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.155917.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
|06/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14992732904.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0451000216500 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14992700538.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0071000595041 NGUYEN NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097041507061554372026bQqQ135076.5387.93137.155437
|06/07/2026
|100.000,00
|6187SHBAP229Q45P.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.155155.0982936346.NGUYEN THI NGOC HOA.970443
|06/07/2026
|500.000,00
|SHGD:10014244.DD:260706.BO:PHAM VAN DUC.Remark:Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
|06/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho ma so 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970405070615475320261Y56021019.5388.51501.154753
|06/07/2026
|100.000,00
|6187VNIB028NMZJT.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.154638.401704060005617.PHAM HUU MINH HUY.970441
|06/07/2026
|200.000,00
|6187IBT1kCGDDIAP.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187580301389.20260706.154333.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407
|06/07/2026
|20.000,00
|6187IBT1iJKRALBW.Ung ho MS 2026-176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.153950.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|06/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14992442224.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.176.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|30.000,00
|MS 2026.177#SP#020097048807061539262026fvr1219996.5387.494.153927
|06/07/2026
|600.000,00
|QR - Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097041507061536232026vgys963782.5389.80935.153623
|06/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14992279903.ung ho MS 2026 176.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807061526432026hp66173221.5389.27513.152635
|06/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#02009704220706152506202631HS990524.5389.20057.152507
|06/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14992167670.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1036176192 NGUYEN NGOC YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.177 em sung a gu#SP#020097048807061514172026gqg9129880.5387.64953.151409
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14992088406.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14992055910.ms2026.177.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|20.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#0200970488070615073220265rlt106649.5388.32611.150724
|06/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14992039299.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021002212626 NGUYEN DINH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136432210346.20260706.136432210346-0342029208_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
|06/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14992008809.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.176.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|50.000,00
|6187TPBVI21RYNIU.MS 2026.174 Nguyen Van Hien.20260706.145346.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|06/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14991838782.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0011000907343 NGUYEN HUNG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|500.000,00
|6187SGTTH2MRKRU4.IBFT NGUYEN TIEN DUNG cung ho MS 2026.177 em sung A Gu.20260706.144626.020036290383.NGUYEN TIEN DUNG.970403
|06/07/2026
|300.000,00
|LE THI HUYEN ung ho Ms 2026.177 em Sung A Gu chuyen tien#SP#020097041507061445152026vyPK789133.5390.18588.144515
|06/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207061441532026AY5X696443.5389.312.144153
|06/07/2026
|50.000,00
|6187IBT1kCGSEC2E.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187979342208.20260706.144133.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
|06/07/2026
|250.000,00
|MBVCB.14991718465.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 1042332681 DO MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097040507061440442026HLNY012608.5389.93647.144044
|06/07/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.177#SP#0200970488070614385020266tfn013434.5389.82946.143850
|06/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136428637961.20260706.136428637961-0373567693_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
|06/07/2026
|50.000,00
|HOANG THI HOAI chuyen tien tran thi thu hien 2026 176#SP#0200970422070614354620260693317210.5388.65750.143546
|06/07/2026
|50.000,00
|6187ORCOQ2AHK7F8.LOC UNG HO MS 2026.177 SUNGAGU.20260706.143420.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14991535882.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1iJKRDWBK.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.142553.180854398.LE VO NHUT HOANG.970432
|06/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu)#SP#020097041507061424082026ROgG721825.5387.4837.142400
|06/07/2026
|100.000,00
|6187TPBVI21RLA7J.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.141940.00060881001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
|06/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.177 Sung A Gu#SP#0200970405070614191720262ZVF027445.5389.79852.141917
|06/07/2026
|200.000,00
|6187TPBVI21RLQXT.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260706.141847.00060881001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
|06/07/2026
|100.000,00
|6187TPBVI21RLYMG.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260706.141800.00060881001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14991417398.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0181003398811 NGUYEN DUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14991406550.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|500.000,00
|ung ho ma so 2026.177 em Sung A Gu#SP#0200970488070614122520266g0w935277.5189.47126.141217
|06/07/2026
|25.000,00
|6187IBT1iJKR2CZF.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu adidaphat.20260706.140657.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|06/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14991285620.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14991267879.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14991255654.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14991220341.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|30.000,00
|6187IBT1iJKR1R2D.ZP261870358348 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260706.135836.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14991190887.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|50.000,00
|6187IBT1kCGSMQS4.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26187023084058.20260706.135722.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14991136436.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0291000151352 NGUYEN HOAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|6187VNIB028I6N65.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.135318.913558018.NGUYEN HUY HA.970441
|06/07/2026
|200.000,00
|TRUONG THI BAC chuyen tien giup do sung A Gu#SP#020097041507061350242026rwNM627095.5390.42048.135024
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1kCGSSNM2.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187990084605.20260706.135010.19032646510015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407
|06/07/2026
|50.000,00
|6187VNIB028I6VZZ.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.135006.948617554.NGUYEN DUY PHUONG.970441
|06/07/2026
|2.000.000,00
|6187MSCBD2EAC42W.HUA DONG chuyen tien ung ho MS 2026176 chi tran thi Thu Hien.20260706.135002.1400115545002.HUA DONG.970422
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1fJCAM4SK.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.134902.0131436868008.NGUYEN TIEN TRUNG.970438
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14991087655.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14991085382.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0731000649262 NGUYEN MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu)#SP#020097041507061348252026MOhv620920.5390.31805.134825
|06/07/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207061347592026GK53800685.5390.30892.134759
|06/07/2026
|100.000,00
|6187MSCBD2EAC2XK.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.134716.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
|06/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097040507061344502026MPZT009489.5390.16296.134442
|06/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970405070613441120262FD1007464.5390.12591.134411
|06/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807061343142026ezvc858007.5389.9418.134314
|06/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14991014789.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0181003344470 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207061341332026WCN2553724.5390.99950.134133
|06/07/2026
|300.000,00
|6187IBT1kCGS2BTF.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187959102234.20260706.134122.19020603717017.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEU HONG.970407
|06/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14990993357.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970488070613401820260gym850586.5389.96035.134018
|06/07/2026
|50.000,00
|6187MCOBQ2AH4V46.Ung ho ms2026.177 sung a gu.20260706.133937.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|06/07/2026
|200.000,00
|6187IBT1kCGSCFZQ.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187665529200.20260706.133900.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|06/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970488070613383220261jvf846223.5387.88003.133832
|06/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#0200970488070613362120269h8k840805.5389.76916.133621
|06/07/2026
|100.000,00
|6187MSCBD2EA1CQV.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.133543.0378245666.NGUYEN THI HONG ANH.970422
|06/07/2026
|30.000,00
|6187TPBVI21ZP549.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).20260706.133536.22206102002.VO PHU THINH.970423
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14990934409.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|500.000,00
|6187IBT1kCGS1HZV.Ung ho MS 2026.177 Em Sung A Gu FT26187195162428.20260706.133508.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
|06/07/2026
|5.000,00
|6187IBT1kCGS1E8R.Ung ho MS 2026.177em Sung A Gu FT26187104101448.20260706.133447.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|06/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.14990902076.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|50.000,00
|6187SGTTH2MRUU3Q.IBFT Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.133220.060301871700.TRAN TAN PHAT.970403
|06/07/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.176 em sung a gu#SP#020097042207061330452026S4VO190868.5388.51126.133046
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14990878354.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0631000453463 NGUYEN CHAU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|10.000,00
|6187IBT1kCGSJQVZ.ung ho ms 2026.177, em Sung A Gu, chuc em va gia dinh binh an FT26187882307015.20260706.132834.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|06/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14990856242.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021000922913 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207061328022026WTZY237948.5389.39348.132803
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1iJKXNKKX.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.132724.144391101.MAC THI LOAN.970432
|06/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970488070613265520260pop817954.5388.33878.132647
|06/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207061325402026DB0W186226.5389.28454.132540
|06/07/2026
|45.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136421055227.20260706.136421055227-0981341593_Ung ho MS 2026177
|06/07/2026
|50.000,00
|6187IBT1iJKXNS9X.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.132402.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|06/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207061322472026453K633320.5388.17172.132247
|06/07/2026
|200.000,00
|6187IBT1kCGSQMJD.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26187160620550.20260706.132209.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|06/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097040507061320542026RDYD040063.5390.9028.132046
|06/07/2026
|200.000,00
|6187IBT1bJMMD1S1.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.131927.00028888.LAM THANH VO.970427
|06/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097048807061319092026oljf799828.5389.1341.131902
|06/07/2026
|50.000,00
|6187IBT1kCG9N9H6.MS 2026.177 FT26187440446113.20260706.131801.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|06/07/2026
|50.000,00
|6187IBT1kCG9NJZ7.Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26187271094608.20260706.131734.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|06/07/2026
|200.000,00
|6187IBT1kCG9NQK2.Ung ho MS 2026.177 FT26187260219123.20260706.131720.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|06/07/2026
|50.000,00
|6187TPBVI21ZPBGU.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.131716.04417698201.NGUYEN HOANG THUY ANH.970423
|06/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14990726834.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0491000049639 NGUYEN THI KIEU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1kCG9RABF.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187145900689.20260706.131542.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407
|06/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970422070613153720266P4Z801271.5388.85618.131537
|06/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136420019160.20260706.136420019160-0966931495_Ung ho MS2026 177 Em Sung A Gu
|06/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 177 EM SUNG A GU-060726-13:15:09 OlOZ606911#SP#020097041607061315092026OlOZ606911.5389.83643.131509
|06/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14990706944.Ung ho MS 2026.177 be Sung A Gu.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|40.000,00
|ms2026.177#SP#020097042207061312012026RV9U949606.5387.69595.131155
|06/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2074013064422506496.20260706.Scan QR Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu 2074013064422506496
|06/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14990655457.Ung ho Ms 2026.177 em Sung A Gu.CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14990619143.TRAN THI BICH chuyen tien ung ho MS2026.177 ( em Sung A Gu).CT tu 0011001851747 TRAN THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|50.000,00
|6187IBT1fJCAS3QW.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.130402.9021448653145.NGO THI HIEN HOA.963388
|06/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14990523388.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0011003503283 NGUYEN THI LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|300.000,00
|6187IBT1kCG9L8VI.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187683764401.20260706.125719.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|06/07/2026
|200.000,00
|ung ho gia dinh anh Sung A Gu tinh Lao Cai#SP#0200970488070612553720262yn7743306.5390.94287.125537
|06/07/2026
|10.566,00
|6187IBT1kCG9ZWXZ.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187902098175.20260706.124928.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|06/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.14990340697.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0491001949980 DO THI DIEU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14990282512.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0931004179567 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|2.000,00
|6187IBT1fJCA26Q8.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260706.122619.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|06/07/2026
|100.000,00
|6187MSCBD2EQI2R2.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260706.122158.5885859999.DO DUC THIEN.970422
|06/07/2026
|50.000,00
|6187TPBVI21ZI5MH.MS 2026.176 Tran Thi Thu Hien.20260706.121917.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|06/07/2026
|10.000.000,00
|MBVCB.14989849683.ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0071001328070 DANG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.174 anh nguyen van hien#SP#020097042207061154382026T7MV282335.5388.55678.115439
|06/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14989341113.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507061117092026ZEG5063514.5390.12543.111709
|06/07/2026
|200.000,00
|6187IBT1iJKXINAK.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 177 SUNG A GU.20260706.111623.247529918.LE THI HOA.970432
|06/07/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970422070611060020264SJ5272584.5387.42016.110600
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1kCG27W9W.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26187100555631.20260706.110302.19033341798015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC DIEM.970407
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1iJKXDNNH.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.110011.180854398.LE VO NHUT HOANG.970432
|06/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#02009704880706105947202680ah337426.5389.2446.105947
|06/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14988747744.ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0011001363810 PHAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097048807061057142026yka7327347.5189.86146.105714
|06/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy)#SP#020097041507061054082026KFHK963049.5389.67187.105408
|06/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.172( anh Vi Van Chuc)#SP#020097041507061052442026ZJWo958016.5390.56979.105244
|06/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van)#SP#020097041507061051232026cYYM951611.5388.50035.105123
|06/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.174 ( anh Nguyen Van Hien)#SP#0200970415070610495920265bPG945792.5387.40689.104959
|06/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.175 ( anh Luong Van Vien)#SP#0200970415070610481420269t0V939585.5189.28855.104814
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14988586215.ms 2026.177.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14988516790.NGUYEN TAN THUAN ung ho MS 2026.176.CT tu 0631003724557 NGUYEN TAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MAY chuyen tien UH MS 2026 177#SP#02009704050706104241202606S9084457.5387.94534.104241
|06/07/2026
|100.000,00
|6187WBVNP22SUDI3.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.103850.108000184859.DAO MINH ANH.970412
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1kCG29TI6.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26187330523146.20260706.102426.19033054493017.VND-TGTT-PHAM THI NGOC ANH.970407
|06/07/2026
|70.000,00
|MBVCB.14988150521.ung ho MS 2026.177 (em SUNG A GU) con hoi huong ba ma thuong yeu, ba hoi huong Xiu thuong yeu cua ba.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|50.000,00
|6187IBT1iJKXWDRI.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.101842.181031198.TRAN KHANH.970432
|06/07/2026
|150.000,00
|6187ORCOQ2AHMSFG.ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.101624.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1kCG21S8X.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187841083414.20260706.101447.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|06/07/2026
|150.000,00
|6187ORCOQ2AHMUTG.ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu.20260706.101139.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
|06/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.14988024800.Ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048807061005172026zzsp120962.5389.59581.100517
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14987921958.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0801000215350 PHUNG TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|2.000.000,00
|6187MCOBQ2AH1V4X.UH MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260706.100306.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|06/07/2026
|1.000.000,00
|6187MCOBQ2AH1ENN.UH MS 2026.169 (Mo Van Hoanh).20260706.100055.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|06/07/2026
|1.500.000,00
|6187MCOBQ2AH1UYV.UH MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260706.095923.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|06/07/2026
|2.000.000,00
|6187MCOBQ2AH17U9.UH MS 2026.171 (Duong Van Huy).20260706.095730.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14987783737.ung ho MS 2026.176 (Chi TRAN THI THU HIEN).CT tu 0181003509251 DOAN HUYNH NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|1.000.000,00
|6187MCOBQ2AH1CTS.UH MS 2026.172 (Vi Van Chuc).20260706.095423.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|06/07/2026
|1.000.000,00
|6187MCOBQ2AH1BTQ.UH MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260706.095141.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|06/07/2026
|1.000.000,00
|6187MCOBQ2AH1QPJ.UH MS 2026.174 (Nguyen Van Hien).20260706.095022.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|06/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:cong ty Cat tuong ung ho MS2026.170 em xa duc hung#SP#020097040507060948252026A3EV001822.5390.71120.094817
|06/07/2026
|2.000.000,00
|6187MCOBQ2AH1GBW.UH chuong trinh Tri an thang 7).20260706.094749.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|06/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14987696793.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14987672278.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14987662947.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|20.000,00
|6187MSCBD2EY7ET3.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.094354.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|06/07/2026
|1.500.000,00
|6187MCOBQ2AH1ZDH.UH MS 2026.175 (Luong Van Vien).20260706.094334.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|06/07/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.14987578229.UH MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|50.000,00
|6187IBT1iJK3L71P.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2026 175 anh Luong Van Vien.20260706.093455.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432
|06/07/2026
|300.000,00
|6187IBT1kCGCECCS.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187709465294.20260706.093400.19036281749019.VND-TGTT-VU THUY AN.970407
|06/07/2026
|10.566,00
|6187IBT1kCGCKIEB.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien FT26187380674065.20260706.093142.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|06/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14987448638.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.177( em Sung A Gu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|90.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807060925152026wfad982016.5390.52200.092515
|06/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14987278840.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0021001787471 VU HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14987263668.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021001787471 VU HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14987162690.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0141005121990 BUI THI MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807060907342026s7la921499.5388.68733.090734
|06/07/2026
|50.000,00
|6187MCOBQ2AHYF2U.Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).20260706.085541.03101010965538.HOANG VIET.970426
|06/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207060854132026G0IY303962.5389.6411.085405
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1kCGCDJPW.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187988791400.20260706.084929.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|06/07/2026
|50.000,00
|SHGD:10003894.DD:260706.BO:TRAN THI THAO LY.Remark:UNG HO NCHCCL + TRAN THI THAO LY + 0933291188
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14986717146.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14986615941.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14986483000.ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0011004441477 PHAM HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14986453738.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14986458759.ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0011004441477 PHAM HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|300.000,00
|6187MSCBD2EYWYUY.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.081322.56786886868.LE PHUC THO.970422
|06/07/2026
|6.868,00
|6187MSCBD2EYUH2Q.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026177 em Sung A Gu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260706.081110.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|06/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807060800582026dcpv706543.5387.11585.080058
|06/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14986214705.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14986206619.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14986194467.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|20.000,00
|6187MCOBQ2A3P9KU.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.074924.03501017764714.PHAM QUANG HUNG.970426
|06/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14985970191.ung ho anh Sung A Gu.CT tu 0301000336917 PHAM THI BICH QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.177 Sung A Gu#SP#020097042207060724532026BHG0608991.5189.98569.072453
|06/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970488070607232420267iyk595109.5387.95340.072324
|06/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.14985786631.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.177-em Sung A Gu#SP#0200970405070607014320267GQJ060749.5189.36313.070143
|06/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14985581787.ungho ms 2026.173 be ta thanh van.CT tu 0081001279667 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14985556302.Chuyen tien ung ho ms 2026 177 em Sung A Gu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807060649412026jg8m506558.5390.6902.064941
|06/07/2026
|2.000,00
|6187MSCBD2EY1MDF.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.064252.0373095162.PHAM THANH THAO.970422
|06/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1kCG1VUBA.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187766930160.20260706.063918.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|06/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14985424240.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|200.000,00
|6187IBT1iJK3CDJ3.MP Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260706.063233.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|06/07/2026
|200.000,00
|6187IBT1iJK3C1RA.MP Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260706.063040.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|06/07/2026
|200.000,00
|6187IBT1iJK3CWPP.MP Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260706.062926.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|06/07/2026
|50.000,00
|6187TPBVI21ZJ463.Ung ho be Ta Thanh Van, mong e som khoe manh.20260706.062303.00005576081.HO THI THANH HA.970423
|06/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14985247142.ung ho ms 2026.170 em Xa Duc Hung.CT tu 0531002278519 DOAN BAO LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000,00
|UH:MS:2026.176 .chi Tran thi thu Hien.#SP#020097042207060606152026FWQ3316469.5388.28741.060616
|06/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14985174293.ung ho ms 2026.174(anh Nguyen Van Hien).CT tu 9376313883 PHAM DINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|10.566,00
|6187IBT1kCG1CW34.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26187962339206.20260706.054121.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|06/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14985052339.ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|200.000,00
|6187IBT1kCGJRURE.Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien FT26187755136551.20260706.023033.6352111520.TRAN THI HIEN MY.970407
|06/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507060148332026LGB1027140.5189.7137.014825
|06/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.14984807905.Ung ho MS 2026.173 ( mong be Ta Thanh Van mau khoe ).CT tu 1021669999 NGUYEN DOAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|128.130,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2073822377984839680.20260706.Remit gui den quy tu thien bao Vietnamnet 2073822377984839680
|06/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.14984701489.Ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien ).CT tu 1028294092 LUU HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14984667046.ho tro hoan canh ma so 2026.176 ( thu hien).CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|50.000,00
|6186IBT1kCGJ7QAT.gia dinh be Dau FT26187665180377.20260705.232825.19036842780018.VND-TKTT-TRAN THI CAM PHUONG.970407
|06/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.14984546922.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0061001177497 NGUYEN TRUONG THANH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097040507052318492026ZSXC082035.5388.85731.231850
|06/07/2026
|100.000,00
|6186TPBVI21ZMMYN.NGUYEN VIET LINH DAN Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260705.231053.03393297101.NGUYEN DIEU LINH.970423
|06/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14984451694.Ung ho MS 2026. 172(anh Vi Van Chuc).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.14984438284.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|200.000,00
|6186IBT1iJKFEPBQ.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260705.225528.0905998565.NGUYEN NGOC UYEN PHUONG.970432
|07/07/2026
|20.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807072252262026abqc379537.5390.42537.225226
|07/07/2026
|314.413,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097042207072237442026UZ5N832416.5388.7888.223736
|07/07/2026
|200.000,00
|0913190575 Chuyen tien UNG HO MS 2026.175 em Luong Van Vien#SP#020097048807072231512026nfd0350338.5390.94261.223151
|07/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15013926781.ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|413.141,00
|6188MSCBD2EZMLGP.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260707.223022.9468791431.CHU THI TUYEN.970422
|07/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136644126283.20260707.136644126283-0854076607_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
|07/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15013817863.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15013735022.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15013648488.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.178(anh Nguyen Van Ty).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207072150132026ZVN1134407.5387.61363.215014
|07/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.178. Nguyen van Ty.#SP#020097042207072136242026EXFJ233326.5389.5350.213616
|07/07/2026
|10.000,00
|6188IBT1fJCKAVF1.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260707.212056.0913834836.NGUYEN NGOC AN.970431
|07/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15013151474.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|200.000,00
|6188IBT1fJCK4F4G.Ung ho MS 2026.178.20260707.211339.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|07/07/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI KIM YEN chuyen tien ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#0200970405070721040720261WAT042580.5390.50910.210359
|07/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097040507072056562026WF7Q015500.5389.13634.205656
|07/07/2026
|500.000,00
|6188MSCBD2ETSKB4.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.205148.090555555555.NGUYEN THI THU.970422
|07/07/2026
|20.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097048807072049182026xla6085848.5390.72504.204918
|07/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207072047492026F0VY759086.5389.64336.204749
|07/07/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136632062049.20260707.136632062049-0899891178_MS2026178 Nguyen Van Ty
|07/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15012723378.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15011816907.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0071001077762 NGUYEN THI NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|100.000,00
|6188IBT1kCG7AKCC.MS2026.178 FT26188409358176.20260707.194741.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
|07/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15011181508.MS 2026.126.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15011177351.MS 2026.125.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15011131335.MS 2026.122.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15010882283.TUONG DUNG ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15010700245.TUONG DUNG ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15010675475.TUONG DUNG ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15010656026.TUONG DUNG ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15010636840.TUONG DUNG ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15010616784.TUONG DUNG ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15010597283.TUONG DUNG ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15010574049.TUONG DUNG ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15010543617.TUONG DUNG ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15010493930.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15010474975.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15010464955.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15010454817.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15010098167.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15010075649.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15010042573.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15010012124.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|100.000,00
|6188IBT1kCGGI7MU.Ung ho MS 2026.178 FT26188744856935.20260707.180248.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
|07/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15008740857.NGUYEN NGOC THUY Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 0451000275697 NGUYEN NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15008659475.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#0200970405070716593520266RV1077763.5389.36132.165936
|07/07/2026
|50.000,00
|6188VCBCH2MUS8SW.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.165630.8107041326361.HA THANH DAT.970454
|07/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15008438668.ung ho MS 2026.176 chi tran thi thu hien.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136594017793.20260707.136594017793-0915131960_Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
|07/07/2026
|100.000,00
|6188IBT1kCGAS8UH.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26188132054141.20260707.163319.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|07/07/2026
|500.000,00
|6188IBT1kCGA95BK.Ung ho MS 2026. 178 anh NGUYEN VAN TY FT26188439095630.20260707.163058.14021982505011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
|07/07/2026
|100.000,00
|6188IBT1kCGA9UWL.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26188960009404.20260707.163042.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|07/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15007747272.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136588415571.20260707.136588415571-0938122191_Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
|07/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15007613949.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0351000820876 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207071552162026O0S1133087.5388.92541.155208
|07/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097042207071551402026CUDE936525.5389.88590.155132
|07/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807071551262026gkbv827100.5389.87740.155126
|07/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097048807071543422026gcu5800178.5389.38951.154343
|07/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#0200970488070715433720262zl9799911.5387.39692.154337
|07/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#0200970488070715403920268iep789831.5387.21888.154039
|07/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15007245155.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15007226394.UNG HO MS 2026.178 (Anh Nguyen Van Ty).CT tu 0511000459135 NGUYEN THI TRUC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15006943758.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0491000048653 LE THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136582167896.20260707.136582167896-0961282794_Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
|07/07/2026
|200.000,00
|6188TPBVI214I9VI.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260707.150252.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|07/07/2026
|200.000,00
|6188TPBVI214IXDI.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260707.150143.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|07/07/2026
|100.000,00
|TRAN XUAN SINH chuyen tien ung ho ma so2026177 em sung a Gu#SP#020097042207071500332026JR8P482779.5388.93852.150025
|07/07/2026
|800.000,00
|6188IBT1aW3C9E8U.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.145736.004704070015192.NGUYEN TRUONG UYEN THAO.970437
|07/07/2026
|200.000,00
|6188TPBVI214IR17.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260707.145739.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|07/07/2026
|1.000.000,00
|6188IBT1kCG4VQDZ.MS 2026.177 Sung A Gu FT26188386658909.20260707.145724.98555599.DUONG THI BAO VAN.970407
|07/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807071456512026bi9k648517.5189.75001.145651
|07/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15006840997.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|200.000,00
|6188TPBVI214IZC7.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.145610.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|07/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien-070726-14:51:48 mR5j967995#SP#020097041607071451482026mR5j967995.5189.48049.145148
|07/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15006747578.ung ho MS 2026.178(Anh Nguyen Van Ty).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15006723882.ung ho chu Sung A Khu.CT tu 9904741355 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|1.800.000,00
|6188IBT1bJMMEDVL.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho gia dinh Nguyen Van Ty . Chuc GD vuot qua kho khan.20260707.144108.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|07/07/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI HUONG uh sung a gu#SP#020097048807071435102026y580585019.5387.60888.143502
|07/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15006475048.ung ho ms 2026.178(anh nguyen van ty).CT tu 0081001004577 TRAN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|5.000,00
|6188IBT1kCGBRAM8.Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26188262900369.20260707.142115.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|07/07/2026
|1.000.000,00
|6188IBT1kCGBFB5K.MS 2026.178 Nguyen Van Ty FT26188580059101.20260707.141006.98555599.DUONG THI BAO VAN.970407
|07/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097040507071408552026LELL088405.5189.31713.140847
|07/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15006245922.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.178 ( anh Nguyen Van Ty).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|200.000,00
|TO VIET TRUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.177(em Sung A Gu)#SP#020097041507071404582026a0dp705686.5389.12323.140458
|07/07/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207071403422026698U143472.5387.6174.140342
|07/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207071402532026LSJX217399.5189.1808.140253
|07/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15006103697.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15006093957.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0071001039184 LE HUU TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704220707134808202690AD492629.5390.33691.134800
|07/07/2026
|25.000,00
|6188IBT1iJE1IBXU.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty adadaphat.20260707.134709.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|07/07/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807071345192026sipu453276.5390.21332.134519
|07/07/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#0200970488070713435020260xu7449776.5388.14595.134350
|07/07/2026
|50.000,00
|6188MCOBQ2AIG3FZ.Ung ho ms2026.178 nguyen van ty.20260707.133946.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|07/07/2026
|100.000,00
|ung ho 2026 177#SP#020097042207071333282026TCWJ145236.5387.68329.133328
|07/07/2026
|100.000,00
|ung ho 2026 178 anh Nguyen Van Ty#SP#0200970422070713324220269NCR353810.5389.64585.133234
|07/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15005767597.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 2812919686 TRUONG THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty-070726-13:20:41 Jc1V118919#SP#020097041607071320422026Jc1V118919.5189.11648.132042
|07/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15005705804.ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 0011003695017 LE MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207071316052026GQWD540541.5389.93115.131557
|07/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136570509748.20260707.136570509748-0326231913_Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
|07/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15005689213.ung ho ms 2026.178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0121000848906 NGUYEN LUONG THI NGOC NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|100.000,00
|6188IBT1kCGBYJSC.MS 2026. 178 Nguyen Van Ty FT26188711113304.20260707.131458.19030881788885.VND-TGTT-BUI VAN QUANG.970407
|07/07/2026
|50.000,00
|6188ORCOQ2AIGVFS.LOC HO TRO MS 2026.178 NGUYENVANTY.20260707.131220.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|07/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097040507071310372026E1AJ020852.5389.67836.131037
|07/07/2026
|200.000,00
|6188IBT1kCGBU5UB.Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26188352450005.20260707.130857.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|07/07/2026
|100.000,00
|6188SGTTH2MU8353.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty.20260707.130758.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|07/07/2026
|50.000,00
|6188IBT1kCGBUCRD.ungho ma so 2026.178, anh Nguyen Van Ty FT26188270900701.20260707.130740.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|07/07/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097041507071305592026yYpN562685.5389.48109.130559
|07/07/2026
|200.000,00
|6188IBT1kCGBIXTA.Ung ho MS 2026.178 FT26188960037052.20260707.130309.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|07/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15005493593.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0401001366111 NGUYEN HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15005453517.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0161000745489 LE THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15005431866.Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0541001524431 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15005404831.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0541001524431 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097041507071249432026HJMN522752.5189.72492.124943
|07/07/2026
|500.000,00
|6188IBT1kCGB9TNP.Ung ho ma 2026.177 em Sung A Gu FT26188418404018.20260707.124450.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|07/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15005307184.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|5.000,00
|6188VNIB0287V6GA.ung ho MS 2026.178 ( anh Nguyen Van Ty ).20260707.124042.912281212.GIANG MY LINH.970441
|07/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#0200970405070712244720267H4W089234.5189.41855.122447
|07/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty-070726-12:21:36 NL91852959#SP#020097041607071221372026NL91852959.5189.23766.122137
|07/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807071220542026ei3s247139.5388.19948.122054
|07/07/2026
|200.000,00
|6188TPBVI214VL25.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.121903.24021980001.DOAN THI MAI ANH.970423
|07/07/2026
|200.000,00
|6188IBT1kCG5FW6M.NGUYEN MINH PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.177 Sung A gu FT26188628783432.20260707.120901.13320552482011.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG.970407
|07/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136561203813.20260707.136561203813-0944383580_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
|07/07/2026
|49.341,00
|6188IBT1kCG5ZXHC.Ung ho MS 2026.178 FT26188142981880.20260707.120019.41413393195.MAI THI PHUONG CHI.970407
|07/07/2026
|300.000,00
|6188IBT1kCG5AAAV.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26188625247631.20260707.114247.19033268049017.VND-TGTT-NGUYEN TRA MY.970407
|07/07/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807071140092026h9lx102528.5389.64544.114009
|07/07/2026
|100.000,00
|6188IBT1kCG548AQ.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26188174502117.20260707.113926.19039628280015.VND-TGTT-PHAM NGOC TU.970407
|07/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970422070711362220265FF0583739.5389.39743.113614
|07/07/2026
|200.000,00
|6188IBT1iJEJZSNG.LE THI HOA chuyen tien ung ho a so 2026 178 NGUYEN VAN TY.20260707.113231.247529918.LE THI HOA.970432
|07/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15004266602.ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho ms 2026 177 em Sung A Gu#SP#020097041507071104572026fhww162378.5389.41042.110457
|07/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15003768540.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS.2026.178( Nguyen Van Ty).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807071047002026ank9903770.5390.29689.104701
|07/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136549853644.20260707.136549853644-0908575939_Gia Dinh Phat Tu Tue Duc ung ho MS 2026163
|07/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136549277041.20260707.136549277041-0908575939_Gia dinh Phat Tu Tue Duc ung ho MS 2026166
|07/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136548802354.20260707.136548802354-0908575939_Gia dinh Phat Tu Tue Duc ung ho MS 2026173
|07/07/2026
|5.000,00
|6188IBT1kCGYFBXC.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26188050317995.20260707.103435.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|07/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136548597845.20260707.136548597845-0908575939_Gia dinh Phat Tu Tue Duc ung ho MS 2026177
|07/07/2026
|150.000,00
|6188VNIB0287886Z.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260707.102529.003928176.HO NGOC DIEP.970441
|07/07/2026
|150.000,00
|6188VNIB02878MY8.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260707.102455.003928176.HO NGOC DIEP.970441
|07/07/2026
|25.000.000,00
|NGUYEN BACH TRANG// GIUP DO MA SO 2026.176 15 TRIEU, 2026.177 10 TRIEU
|07/07/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 178 ANH NGUYEN VAN TY-070726-10:01:13 5dKL782573#SP#0200970416070710011420265dKL782573.5389.67111.100114
|07/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207070945012026Y9IX688274.5388.78684.094455
|07/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207070941272026LPO9886055.5388.60411.094127
|07/07/2026
|1.000.000,00
|NGUYEN YEN PHI Chuyen tien MS 2026.175 anh Luong Van Vien#SP#020097048807070939392026wuxe663054.5189.51172.093939
|07/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#0200970488070709371420265bnn654693.5388.38207.093715
|07/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097048807070936302026syp6652197.5388.34313.093631
|07/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097048807070934352026v8av645531.5189.23905.093435
|07/07/2026
|50.000,00
|6188IBT1iJEJCHWL.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260707.093317.181031198.TRAN KHANH.970432
|07/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207070930112026OJRV583499.5389.940.093011
|07/07/2026
|50.000,00
|6188MCOBQ2AIQVVI.Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).20260707.091540.03101010965538.HOANG VIET.970426
|07/07/2026
|500.000,00
|6188IBT1kCGYJ9LM.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26188931980146.20260707.091402.19071848641011.VND-TGTT-TRAN NGUYEN VY TRAN.970407
|07/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15002270842.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0451000307280 DO QUY NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15002266655.ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0021001690546 TRAN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|100.000,00
|6188IBT1kCGYQMJA.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26188580999770.20260707.090823.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|07/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15002246893.DO THI QUYNH chuyen tien UNG HO MS 2026.174( anh Nguyen Van Hien).CT tu 1023429572 DO THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|100.000,00
|6188SGTTH2M4NT3S.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien.20260707.090652.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|07/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15002225028.DO THI QUYNH chuyen tien UNG HO MS 2026.176 (tran thi thu hien).CT tu 1023429572 DO THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|100.000,00
|6188SGTTH2M4NC5Y.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu.20260707.090449.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|07/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097040507070904472026CY0G026040.5389.75970.090439
|07/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15002204459.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|50.000,00
|6188TPBVI214FQ45.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.090240.24437698888.NGUYEN THI QUYNH.970423
|07/07/2026
|6.868,00
|6188MSCBD2EC9L29.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260707.085259.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|07/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15001976434.Ung ho MS 2026.177 ( em Sung A Gu).CT tu 0371000464067 NGUYEN THI DIEU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|100.000,00
|6188IBT1kCGPH2I1.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26188130138623.20260707.084248.19036840885033.VND-TGTT NGUYEN NGOC HUY.970407
|07/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu-070726-08:37:06 S3uY268429#SP#020097041607070837062026S3uY268429.5389.65299.083700
|07/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097042207070829512026D3SK481883.5189.37827.082943
|07/07/2026
|300.000,00
|6188SGTTH2M4D23F.IBFT Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260707.081827.023431366789.PHAM BA THANG.970403
|07/07/2026
|100.000,00
|6188MCOBQ2AIY952.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260707.081816.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|07/07/2026
|100.000,00
|6188IBT1aW31PGPH.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260707.081655.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|07/07/2026
|200.000,00
|6188IBT1kCGPYHWC.Ung ho em Sung A Gung,MS 2026.177 FT26188050879743.20260707.080834.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|07/07/2026
|100.000,00
|6188IBT1aW31UNIC.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.080644.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|07/07/2026
|10.000.000,00
|6188VNIB02866GIF.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.080412.903772332.NGUYEN BACH DIEP.970441
|07/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207070757182026GWMG466124.5189.25449.075719
|07/07/2026
|20.000,00
|6188IBT1kCGPDPJE.ung ho MS 2026.178 - anh Nguyen Van Ty - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT26188289739970.20260707.074157.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407
|07/07/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.178 ANH NGUYEN VAN TY-070726-07:38:22 fpm1133231#SP#020097041607070738222026fpm1133231.5389.66776.073823
|07/07/2026
|2.000.000,00
|6188IBT1kCGPSVX6.Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26188735099655.20260707.073730.19033058479019.VND-TGTT-NGUYEN VAN QUOC VAN.970407
|07/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15001022669.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15001002986.UH MS 2026.177. Em Sung A Gu.CT tu 0431000193140 TRAN THI MY LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15000968077.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097042207070716582026DEK1156887.5387.4438.071652
|07/07/2026
|1.000.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136521976201.20260707.136521976201-0932926607_DOAN THI HIEU DUC ung ho Ms 2026-174 nguyen van hien
|07/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.178-anh Nguyen Van Ty#SP#020097040507070712382026UOGV034574.5390.91840.071238
|07/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097041507070654412026PMsp271291.5389.45279.065441
|07/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu, ma GD 100000157355003#SP#02009704490707064050202691Y5909716.5388.12588.064042
|07/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15000518973.Chuyen tien ung ho ms 2026 178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15000447333.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|300.000,00
|6188SGTTH2M4XVFC.IBFT Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260707.062502.070082570193.LY THANH HUY.970403
|07/07/2026
|2.000,00
|6188MSCBD2ECBDFL.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260707.061702.0373095162.PHAM THANH THAO.970422
|07/07/2026
|5.000,00
|MBVCB.15000271958.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026178.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/07/2026
|200.000,00
|6188IBT1iJEWUWGG.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260707.054804.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|07/07/2026
|200.000,00
|LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.174 ( anh Nguyen Van Hien)#SP#020097041507070545332026ICEo161747.5387.30266.054533
|07/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15000192483.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|19.876,00
|6188TPBVI214LZNT.UHMS 2026.176 Mong GD Tran Thi Thu Hien-Nguyen Xuan Ve va 3 be an lac nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260707.011225.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|07/07/2026
|120.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970488070701115920263lno981197.5387.98173.011200
|07/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14999847972.ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|200.000,00
|6188IBT1kCGUUSHP.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26188472960315.20260707.004537.19033132027011.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407
|07/07/2026
|25.000,00
|6188IBT1kCGUISCG.Ung ho MS 2026.177 FT26188690686480.20260707.001904.19036208144011.VND-TGTT-DUONG THI MUOI.970407
|07/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207062354132026VTIC953709.5390.26599.235413
|07/07/2026
|20.000,00
|6187IBT1iJEWJ4JV.Ung ho MS 2026-177 em Sung A Gu.20260706.235125.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|07/07/2026
|200.000,00
|6187IBT1iJEWJM27.ZP261870856017 Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260706.234729.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|07/07/2026
|130.000,00
|6187TPBVI21R57RU.HOANG HAI YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.175 (em Luong Van Vien). Chuc em som hoi phuc, manh khoe, lam duoc nhieu viec tot.20260706.233930.00180840266.HOANG HAI YEN.970423
|07/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097048807062335492026br2m935352.5389.6251.233549
|07/07/2026
|100.000,00
|6187IBT1kCGU238Q.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26188558890000.20260706.232719.19031129842222.VND-TGTT-BUI THI TO HAI.970407
|07/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.14999512699.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 9916454676 LUONG TRAN CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15028570253.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 9912026633 NGO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136791890557.20260708.136791890557-0854076607_Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
|08/07/2026
|50.000,00
|UNG HO 2026.174 ANH NGUYEN VAN HIEN-080726-22:42:52 jHbM804988#SP#020097041607082242522026jHbM804988.5189.15545.224252
|08/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15028283577.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15028141059.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15028130198.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|268.000,00
|6189IBT1kCGR6AIQ.Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26190125207051.20260708.215700.8280888883.HO NGOC SANG.970407
|08/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15028038205.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.178 ( gd anh Nguyen Van Ty).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|50.000,00
|6189IBT1iJEMN8W5.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.214922.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|08/07/2026
|400.000,00
|UNG HO MS 2026.178 ANH NGUYEN VAN TY-080726-21:48:19 Ra74003433#SP#020097041607082148192026Ra74003433.5387.58194.214810
|08/07/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.177 EM SUNG A GU-080726-21:47:21 q4tV971581#SP#020097041607082147212026q4tV971581.5389.54063.214721
|08/07/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.173 BE TA THANH VAN-080726-21:45:51 rXNz994330#SP#020097041607082145512026rXNz994330.5189.47479.214552
|08/07/2026
|1.800.000,00
|6189IBT1bJMI9XF8.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Pham Van Duong MS 2026 -179 . Chuc con som hoi phuc.20260708.214350.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|08/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15027859853.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15027775111.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097040507082127092026RLCN006003.5388.69951.212709
|08/07/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI HANG chuyen tien ung ho MS2026179 em pham v duong chans thg do nao#SP#020097042207082120432026TNQ5634071.5389.40238.212044
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15027537127.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|300.000,00
|6189IBT1d1U5R15F.Nhom vien gach nho ung ho 6 ma so 173 174 175 176 177 va 178.20260708.210604.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|08/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15027403714.UH MS 2026.179( pham van duong).CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#020097042207082058302026JZDQ487954.5189.25490.205821
|08/07/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Pham Van Duong ms 2026.179#SP#020097042207082055002026ASJD217276.5189.6578.205501
|08/07/2026
|500.000,00
|6189IBT1iJEMESX5.Ms 2026-179 uh Pham Van Duong.20260708.204359.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|08/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136777616319.20260708.136777616319-0989144039_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
|08/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15026877373.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0071004131820 TRAN LAN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|6189IBT1kCGX3MIB.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189618515101.20260708.202336.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|08/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15026791905.MS 2026.161.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15026776402.MS 2026.141.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15026762114.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15026760650.MS 2026.144.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ungho MS2026.179 em Pham van Duong#SP#020097040507082009252026ORQQ005781.5389.27619.200925
|08/07/2026
|200.000,00
|6189IBT1kCGX4L8H.Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26189592085023.20260708.195048.19028724348011.VND-TGTT-VU PHUONG TRANG.970407
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15026167169.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1020103389 CHU TUAN HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|6189TPBVI21E28VW.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260708.194245.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
|08/07/2026
|100.000,00
|6189SHBAP22I84T7.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.179 Pham Van Duong.20260708.193952.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|08/07/2026
|100.000,00
|6189IBT1kCGXUUDM.ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26189143837580.20260708.193544.19028042596021.VND-TGTT-NGO THI HONG PHUONG.970407
|08/07/2026
|100.000,00
|6189IBT1kCGXUIP3.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26189794917000.20260708.193536.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407
|08/07/2026
|6.868,00
|6189MSCBD2EWPLH6.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260708.193535.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|08/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807081922202026ix4k235379.5387.16130.192220
|08/07/2026
|100.000,00
|6189TPBVI21W6XCK.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).20260708.184428.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|08/07/2026
|100.000,00
|6189TPBVI21W6ZWG.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260708.184030.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|08/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807081836442026fxzp041077.5389.94273.183644
|08/07/2026
|1.000.000,00
|6189IBT1bJMI2C14.CONG TY CP TAP DOAN NV UNG HO MS 2026.179 EM PHAM VAN DUONG.20260708.182841.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|08/07/2026
|100.000,00
|6189IBT1iJEVRCXN.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.182815.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|08/07/2026
|100.000,00
|6189IBT1iJEVXR8L.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.20260708.182714.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15024306208.MS 2026.179-cau mong em Pham Van Duong hoi phuc sk va gd som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|200.000,00
|6189IBT1kCG3QAGX.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien FT26189469989590.20260708.173821.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|08/07/2026
|200.000,00
|6189IBT1kCG3QUSB.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26189462538397.20260708.173755.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|08/07/2026
|200.000,00
|6189IBT1kCG3Q2KB.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189280111885.20260708.173724.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|08/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15023695582.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0011002138527 NGUYEN THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|300.000,00
|6189IBT1iJEV5X31.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.171325.0983582233.TRIEU MINH TUAN.970432
|08/07/2026
|600.000,00
|6189IBT1iJEVU6Q3.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 6 ma so sau 2026174 2026175 2026176 2026177 2026178 2026179 moi ma so 100 K.20260708.165715.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|08/07/2026
|99.369,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu avontienphong.com 0918328579#SP#0200970422070816550420268B8Z215624.5189.47836.165504
|08/07/2026
|5.000,00
|6189IBT1kCGF5PHW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26189655813329.20260708.165502.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|08/07/2026
|5.000,00
|6189IBT1kCGFY3S5.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26189348068360.20260708.165341.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|08/07/2026
|500.000,00
|NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026179 PHAMVANDUONG-080726-16:41:27 Wuu4479421#SP#020097041607081641272026Wuu4479421.5387.48238.164127
|08/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136741065509.20260708.136741065509-0973192724_Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
|08/07/2026
|1.000.000,00
|MBBIZ6072661813.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong
|08/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15022615291.TRAN VAN DONG chuyen tienpham van duong.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15022538142.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15022524783.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|50.000,00
|6189VNIB02F259PE.ung ho MS 2026.177 (em Sung A Gu).20260708.162004.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|08/07/2026
|200.000,00
|6189IBT1kCGFWVHY.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189742301904.20260708.161503.3888898889.LE THI MAI HANH.970407
|08/07/2026
|500.000,00
|6189IBT1kCGFQ3TL.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189633068015.20260708.161400.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
|08/07/2026
|10.000,00
|6189IBT1kCGFQ2T6.ung ho ms 2026.179, em Pham Van Duong, chuc em va gia dinh binh an FT26189959941931.20260708.161157.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|08/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15022363996.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#020097048807081607572026m7u9369079.5389.21709.160757
|08/07/2026
|200.000,00
|6189IBT1kCGTRKZF.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189961904913.20260708.160742.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|08/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15022314565.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15022255926.ms2026.179.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15022129305.Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.177 EM SUNG A GU-080726-15:50:41 Ecxe329366#SP#020097041607081550412026Ecxe329366.5390.11610.155041
|08/07/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.179#SP#020097041507081544272026Lwcj966008.5387.72758.154427
|08/07/2026
|30.000,00
|6189IBT1iJEDN2IB.PHAM HUNG 0969697840 UNG HO MA SO 2026 178 anh Nguyen Van Ty.20260708.153608.12215525.PHAM TIEN HUNG.970432
|08/07/2026
|50.000,00
|6189MCOBQ2APLQMG.Ung ho ms2026.179 pham van duong.20260708.152655.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|08/07/2026
|200.000,00
|6189SGTTH2MEM9SJ.IBFT ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong.20260708.152622.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|08/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15021713056.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15021642281.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0011000367662 DAO THI XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho ms 2026 179 pham van Duong#SP#020097041507081512062026m6eO853578.5189.81855.151206
|08/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207081508192026TCNE469910.5189.61661.150820
|08/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#020097042207081508162026M2ZD384709.5387.61516.150808
|08/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207081506172026U23B422977.5189.50324.150617
|08/07/2026
|200.000,00
|6189MSCBD2EUFFBH.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.150538.0819993342.NGUYEN THU THUY.970422
|08/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong-080726-15:03:14 aKE4977436#SP#020097041607081503152026aKE4977436.5390.32545.150306
|08/07/2026
|50.000,00
|6189SHBAP22DXNDB.MS 2026.179 em Pham Van Duong.20260708.150310.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|08/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15021423099.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0851000038638 LUU THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807081458362026usxa130133.5389.5953.145836
|08/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRAN PHUONG LAN chuyen tien2026.179 em pham van duong#SP#020097040507081455372026ZC55052700.5388.90436.145537
|08/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207081455102026ED2R664022.5390.87642.145510
|08/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15021329439.Haokungfu Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 7979798679 DOAN DUY HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|6189IBT1aW39D429.ung ho MS 2026161 chi Ha the phuong.20260708.145217.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15021287476.Dieu Huong Thuan ung ho ms 2026.179 em Pham Van Duong.CT tu 0491000019712 NGUYEN HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#0200970422070814501320264GFL811298.5189.59850.145014
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15021232732.MS.2026.179.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15021184484.UNG HO MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15021173606.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0011000535112 VU THI QUYNH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15021163538.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15021159717.UNG HO MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097040507081435102026TBJI073144.5389.78888.143511
|08/07/2026
|500.000,00
|6189IBT1kCGTQR96.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189871877228.20260708.142626.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
|08/07/2026
|100.000,00
|6189IBT1kCGTQAUT.Ung ho MS 2026.179 em Pham van duong FT26189680527040.20260708.142502.7788088888.DANG THI KIEU ANH.970407
|08/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207081424392026PWRM790163.5390.23968.142440
|08/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15020975766.2026.175 ( Luong Van Vien).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15020965023.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097041507081421352026Ol8j699293.5189.9146.142135
|08/07/2026
|200.000,00
|6189IBT1kCGLRF7C.Ung ho MS 2026.179 FT26189258366723.20260708.141846.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15020884437.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.179 em pham van duong#SP#020097042207081414442026F4LA916623.5389.74226.141444
|08/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207081413202026ZNR9206783.5389.67457.141312
|08/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136724161688.20260708.136724161688-0966931495_Ung ho MS2026 179 Em Pham Van Duong
|08/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#0200970488070814114020268q12994281.5189.58550.141140
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15020808600.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong) .CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|6189SGTTH2MEQR2T.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong.20260708.140947.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|08/07/2026
|50.000,00
|6189IBT1kCGL3YCE.Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26189051631562.20260708.140940.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|08/07/2026
|200.000,00
|6189IBT1aW392ZK7.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260708.140809.000004945371.DINH CONG HUNG.970440
|08/07/2026
|200.000,00
|6189IBT1kCGLFH8I.Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26189800413871.20260708.140708.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|08/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.179 pham van duong#SP#02009704880708140619202638o3980368.5388.33165.140620
|08/07/2026
|30.000,00
|MS 2026.175#SP#020097042207081405092026FS5Z488933.5189.26915.140510
|08/07/2026
|30.000,00
|MS 2026.179#SP#020097042207081404202026XV8N444298.5389.23560.140412
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15020579843.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|200.000,00
|6189IBT1kCGL6UFA.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189100065346.20260708.134628.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|08/07/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207081340562026J3WO801535.5390.15002.134057
|08/07/2026
|100.000,00
|6189MSCBD2E4NBI8.ung ho ms 2026104.20260708.132407.81820567888.LE QUANG PHUC.970422
|08/07/2026
|500.000,00
|6189IBT1kCGLBHAN.Ung Ho MS 2026.177 em Sung A Gu FT26189296421157.20260708.132042.1988155155.NGUYEN THI THU THANH.970407
|08/07/2026
|200.000,00
|6189TPBVI21WJNAW.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260708.130600.76464668888.CHI QUANG HOA.970423
|08/07/2026
|500.000,00
|6189IBT1aW39WRF5.ung ho ms 2026 174 anh nguyen van hien.20260708.125631.000005412986.THIEU THI HANG MY.970440
|08/07/2026
|500.000,00
|6189IBT1aW39W6NW.ung ho ms 2026 178 anh Nguyen Van Ty.20260708.125204.000005412986.THIEU THI HANG MY.970440
|08/07/2026
|100.000,00
|6189IBT1aW39QRE8.ung ho MS 2026 176 chi Tran Thi Thu Hien.20260708.123729.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|08/07/2026
|100.000,00
|6189IBT1aW39QKDY.ung ho MS 2026 178 anh Nguyen Van Ty.20260708.123210.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15019719915.ung ho MS2026176 chi tran thi thu hien.CT tu 0011004384363 NGUYEN THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|6189IBT1aW39Q51Z.ung ho MS 2026 179 em Pham Van Duong.20260708.122905.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|08/07/2026
|200.000,00
|6189IBT1iJED994K.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 179 PHAM VAN DUONG.20260708.122519.247529918.LE THI HOA.970432
|08/07/2026
|100.000,00
|MBBIZ6072607764.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty
|08/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15019520398.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|2.000,00
|6189IBT1fJCE5UHG.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).20260708.120839.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|08/07/2026
|30.000,00
|6189IBT1kCGHFQ83.TRAN MINH TAM chuyen FT26189855382020.20260708.120357.19026793356013.VND-TGTT-TRAN MINH TAM.970407
|08/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097048807081203332026kk4g658935.5189.14338.120326
|08/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2026 179 em PHAM VAN DUONG#SP#020097040507081145212026YCND019268.5389.97255.114512
|08/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15019017966.ung ho MS 2026.179 ( em Pham Van Duong).CT tu 0181000051552 LE THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#0200970422070811433320263FM1613492.5387.84871.114334
|08/07/2026
|200.000,00
|6189SHBAP22DTL5C.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.113800.1004005770.QUACH SONG KIM.970443
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15018839541.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15018758992.ung ho MS 2026.172(anh Vi Van Chuc).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15018723351.ung ho MS 2026.178(anh Nguyen Van Ty).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15018591378.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|127.000,00
|MBVCB.15018550300.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 9386766454 PHAM THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|10.566,00
|6189IBT1kCGH9WSK.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26189838946262.20260708.105834.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|08/07/2026
|200.000,00
|6189WBVNP22D43CE.Pham Thi Phuong chuyen tien ung ho ms 2026.179 em Pham Van Duong .20260708.105208.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|08/07/2026
|150.000,00
|MBVCB.15018242349.NGUYEN THI HIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|200.000,00
|6189IBT1fJCEM4TX.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260708.104950.0903388225.NGUYEN THI BINH MINH.970431
|08/07/2026
|200.000,00
|6189IBT1fJCEM535.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260708.104907.0903388225.NGUYEN THI BINH MINH.970431
|08/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15018095515.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.179 ( em Pham Van Duong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|200.000,00
|6189IBT1fJCEVF54.ung ho MS 2026.179 Pham Van Duong.20260708.104039.210114849080595.QUYEN ANH NGOC.970431
|08/07/2026
|10.566,00
|6189IBT1kCGZREJZ.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong FT26189367090200.20260708.103653.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|08/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15017980895.ung ho MS 2026.179.CT tu 1688889999 DANG NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.179 em pham van duong#SP#02009704050708103136202688Q1064236.5387.40422.103136
|08/07/2026
|500.000,00
|6189IBT1d1UYRESL.Ung ho Ms 2026179 em pham van Duong.20260708.103000.97042292Kd122d7000000000c50792.MBBANK IBFT.970422
|08/07/2026
|100.000,00
|6189IBT1iJESGSV2.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.102928.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|08/07/2026
|17.000.000,00
|MBVCB.15017909178.ung ho ms 2026.179 ( em pham van duong).CT tu 1030899999 VUONG MY KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|30.000,00
|6189SGTTH2MW9U6T.IBFT LE MINH VANG chuyen tien un ho Ms 2026 179em pham van duong.20260708.102130.0945555419.LE MINH VANG.970403
|08/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15017829264.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#0200970405070810173720268UEW095720.5390.60353.101728
|08/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15017770845.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.178.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#0200970405070810161320266D8I088810.5390.52553.101613
|08/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15017749501.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.177.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|30.000,00
|QR - Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097041507081007152026R8DY801579.5390.2470.100706
|08/07/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.178 anh nguyen van ty#SP#020097048807081006052026aaek228206.5189.95783.100605
|08/07/2026
|200.000,00
|6189IBT1kCGZKCHG.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26189004667726.20260708.100535.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|08/07/2026
|200.000,00
|6189IBT1kCGZKWZA.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26189709856369.20260708.100520.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|08/07/2026
|200.000,00
|6189IBT1kCGZ7FVP.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189316436103.20260708.100445.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|08/07/2026
|500.000,00
|6189SGTTH2MWS4AZ.IBFT Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.100206.060000187308.PHAM HONG THANG.970403
|08/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807080954032026jpvz185823.5387.32111.095404
|08/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097041507080946472026GGgq729453.5189.94512.094647
|08/07/2026
|50.000,00
|6189MCOBQ2A625RT.Ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).20260708.094108.03101010965538.HOANG VIET.970426
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15017264770.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|LE THI THANH Chuyen tien ung ho 2026.179 pham van duong#SP#020097048807080937242026weew129780.5189.47317.093724
|08/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15017246655.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807080935542026xxrh124748.5389.39500.093554
|08/07/2026
|20.000,00
|6189MSCBD2ER9QM4.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.093520.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|08/07/2026
|250.000,00
|6189ORCOQ2A629I3.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.093409.0100100047827002.VO VAN HAI.970448
|08/07/2026
|300.000,00
|6189IBT1kCGZVXNJ.ung ho MS 2026 179 em Pham Van Duong o NInh Binh FT26189800140653.20260708.092833.19028817640012.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
|08/07/2026
|1.000.000,00
|6189IBT1kCGZ9TCA.VU KIEU OANH unghoms2026179emphamvanduong FT26189437585034.20260708.091855.19070611602013.VND-TGTT-VU KIEU OANH.970407
|08/07/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097041507080918532026r5qy636977.5390.59675.091853
|08/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097041507080915512026xgIE626875.5390.45860.091551
|08/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15016967538.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0201000358487 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15016959978.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097041507080914242026F1h1622419.5189.40415.091415
|08/07/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#0200970415070809125920269UMO618013.5387.33443.091251
|08/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong)#SP#020097041507080910512026tehq610801.5390.24492.091052
|08/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#02009704880708090251202689oi017516.5387.90293.090242
|08/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207080856402026R5CK428974.5387.66013.085640
|08/07/2026
|70.000,00
|6189IBT1kCG6NZBZ.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty FT26189174005326.20260708.085639.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|08/07/2026
|100.000,00
|6189IBT1kCG63LG8.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189198448728.20260708.084710.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407
|08/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15016588691.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|300.000,00
|6189IBT1kCG6FIT9.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26189296090629.20260708.084226.19126407762041.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG.970407
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15016557376.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15016544850.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1014434588 HOANG QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|50.000,00
|ung ho MS2026.179 PhamVanDuong#SP#020097048807080840162026fwnh947928.5389.3093.084016
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15016447876.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15016392752.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0851000008297 TRAN MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15016356865.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|6189IBT1aW32BGN8.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.082329.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|08/07/2026
|1.000.000,00
|6189IBT1iJESQY2G.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260708.082250.854795333.VUONG HONG NGOAN.970432
|08/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRINH VAN XUE chuyen tien Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#020097040507080821182026JPCY041764.5390.33785.082118
|08/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15016250082.LE THI TRANG chuyen tien 2026.179 Pham Van Duong .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15016091254.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15016096764.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 1001000293176 HOANG THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15016082976.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0161000191564 NGUYEN THAI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15016084438.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0531000269604 VU THI THEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207080757072026KDL5524903.5389.53192.075708
|08/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807080751282026i4p5799203.5390.35326.075119
|08/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#020097042207080749282026PTR3104055.5189.29068.074928
|08/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.179-em Pham Van Duong#SP#02009704050708074911202681JF001378.5388.28305.074905
|08/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15015879881.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15015814082.Ung ho MS 2026.179(em Pham Van Duong).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|600.000,00
|6189VNIB0285SF8S.ung ho ma so 2026.179 em Pham Van Duong.20260708.073753.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|08/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15015731025.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15015583118.ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15015422226.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15015296126.Chuyen tien ung ho ms 2026 179 em Pham Van Duong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15015217997.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#02009704050708043424202614CD000663.5390.17797.043424
|08/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.177 em Sung A Gu#SP#0200970405070804312520269ER2000171.5189.16981.043125
|08/07/2026
|74.000,00
|6189IBT1iJE9BNLZ.ung ho ms 2026 178.20260708.042239.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|08/07/2026
|2.000,00
|6189MSCBD2EZIY6X.chuyen tien.20260708.030552.0396996949.CAO THANH DUY.970422
|08/07/2026
|50.000,00
|6189VNIB02854HFS.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260708.022626.607704060104906.TRAN THI KIM MY PHUONG.970441
|08/07/2026
|21.345,00
|6189TPBVI21U38WD.UHMS 2026.178 Mong GD Nguyen Van Ngoc-Nguyen Thi Khich,Nguyen Van Ty cung 3be binh an gap thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260708.021957.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|08/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097042207072357122026NHS5735679.5390.36382.235704
|08/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15014338525.ung ho ms 2026.177 e Sung A Gu.CT tu 0491000019712 NGUYEN HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15014310726.ung ho ms 2026.178 ( anh nguyen van ty).CT tu 9914734916 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15014289064.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15042372724.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15042323241.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1029853417 BUI THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15042198470.ung ho MS2026.180 ( em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0011004355317 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097040507092151172026597O045325.5388.62187.215118
|09/07/2026
|6.868,00
|6190MSCBD2E919VZ.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260709.214638.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|09/07/2026
|200.000,00
|chuongtrinhnhuchuahecocuocchialyunghochuongtrinh#SP#020097042207092145002026WNKR634158.5390.37212.214500
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1iJEYLZ9T.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260709.213204.89797136.TRAN BICH THAO.970432
|09/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.178 ( anh Nguyen Van Ty )#SP#020097041507092115412026NpRp439099.5389.1626.211541
|09/07/2026
|200.000,00
|NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho ms 2026. 180 huynh ngoc Thuan#SP#020097041507092114342026b0xZ435374.5189.95512.211425
|09/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.179 ( em Pham Van Duong )#SP#0200970415070921142420269Eos434099.5189.96083.211424
|09/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.180 ( em Huynh Ngoc Thuan )#SP#020097041507092113022026uFCo429788.5389.88228.211252
|09/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien)#SP#020097041507092111322026Eae6425245.5390.79782.211132
|09/07/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.177 ( em Sung A Gu)#SP#020097041507092109422026JagL418614.5388.70377.210942
|09/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15041632744.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 9376576663 TRAN MINH Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|20.000,00
|6190MSCBD2ESPIQ2.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Huynh Ngoc Thuan ms 2026180.20260709.210142.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|09/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970405070920550220260YYV065492.5387.89340.205453
|09/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15041443223.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.179 (em Pham Van Duong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807092045552026y2ne967345.5387.35826.204556
|09/07/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136919088184.20260709.136919088184-0343882448_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1iJEYM39Y.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260709.195111.0935693335.TRUONG THI ANH NGUYET.970432
|09/07/2026
|500.000,00
|Chuyen tien ung ho anh nguyen van ty ms 2026 178#SP#020097048807091923382026fjy2659252.5390.99549.192338
|09/07/2026
|500.000,00
|Chuyen tien ung ho em huynh ngoc thuan ms 2026 180#SP#020097048807091922422026qcye655464.5387.93354.192242
|09/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15039920648.Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15039912730.Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|1.000.000,00
|6190IBT1kC79ZVI3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26190066823546.20260709.190352.10220964269015.VND-TGTT-TRAN THI KIM OANH.970407
|09/07/2026
|70.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136907593850.20260709.136907593850-0961282794_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
|09/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15039225569.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0451000459963 NGUYEN HUYNH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|6190ABBKP226CSLR.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.183952.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15039111874.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0011004362899 LE ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15039044173.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1051148996 VU THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|2.600.000,00
|6190IBT1bJMIBQ6H.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Huynh Ngoc Thuan MS 2026 - 180 . Hai anh em co gang vuot qua nhe.20260709.182853.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1kC79M1UA.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190960776065.20260709.182750.19033775681019.VND-TGTT-NGUYEN THI AN.970407
|09/07/2026
|70.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136899552386.20260709.136899552386-0329062484_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
|09/07/2026
|200.000,00
|6190IBT1kC725D7A.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26190222100851.20260709.172059.19033251856016.VND-TGTT-NGUYEN THI KIEU LINH.970407
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1kC72VIFC.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu FT26190280093977.20260709.170342.19029932903333.VND-TGTT-TRAN THANH THAO.970407
|09/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15037290455.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1019796550 LE DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|550.000,00
|QR - Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu#SP#020097041507091658222026ercD233199.5189.29241.165822
|09/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15037253503.Ung ho MS 2026.180 ( em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1kC7CF8XF.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26190479149360.20260709.162619.19036471016018.VND-TGTT-NGUYEN THI QUE.970407
|09/07/2026
|50.000,00
|6190IBT1kC7C5FUY.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26190005850802.20260709.155033.19033391956010.VND-TGTT-TRAN THI TRA MY.970407
|09/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong-090726-15:47:29 ZHKO404341#SP#020097041607091547292026ZHKO404341.5387.36129.154729
|09/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15036141442.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|35.000,00
|6190VNIB02FQU6K2.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260709.152926.001704060047277.CHU THI HOA (VIB).970441
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1kC7C2SJI.Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190895795796.20260709.151516.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|09/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty-090726-15:04:34 txqk807766#SP#020097041607091504352026txqk807766.5389.71129.150435
|09/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15035460504.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 9357879133 PHAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15035450661.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 9357879133 PHAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|10.000,00
|6190MSCBD2EV3XFU.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.145254.0029955868888.LE MINH HA.970422
|09/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15035399290.Ung Ho MS 2026.180(Em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15035198748.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807091432472026k18j453011.5189.87251.143247
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15035166752.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15035101261.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15035081545.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15035068333.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15035059536.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15035041201.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|500.000,00
|6190IBT1kC71KMI1.PHAN THI THUY HANG chuyen MS 2026 180 - em Huynh Ngoc Thuan FT26190715836720.20260709.141816.11420639708013.VND-TGTT-PHAN THI THUY HANG.970407
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15035017207.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034993468.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034986376.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034976217.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van#SP#020097048807091413372026r549397966.5390.82666.141337
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034952652.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034942897.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034935477.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034908319.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034897891.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097042207091406382026DITT328014.5189.45913.140638
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034884119.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15034858687.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034818955.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034802342.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|250.000,00
|MBVCB.15034802313.MS2026.180 (HUYNH NGOC THUAN).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15034796763.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207091358442026MRBM646768.5387.7366.135845
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1kC715L3E.Ung ho MS 2026.178 FT26190773978837.20260709.135810.12921497509010.VND-TGTT-LE KHAC CHINH.970407
|09/07/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#02009704220709135806202683EK253830.5389.4440.135806
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034777805.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034762254.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034752142.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034747246.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034723740.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034711118.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034699335.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807091347532026v12u330355.5388.53184.134753
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034662775.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034654681.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034639848.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136866395381.20260709.136866395381-0969464478_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034631394.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034625409.Ung ho MS 2026117 ba Nguyen Thi Tiep.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034599908.Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034582337.Ung ho MS 2026115 anh Tran Van Son.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|6190MSCBD2EVRYRI.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.133721.0031103891207.NGUYEN THI KHANH LINH.970422
|09/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15034535622.Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15034516214.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 9918458326 HO HOANG KHANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15034509821.Ung ho MS 2026112 anh Le Van Hieu.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807091331262026knyv289053.5189.69998.133126
|09/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807091304522026vkrn225263.5389.39871.130452
|09/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15034138566.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0481000734005 LY TRIEU LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15034026388.UNG HO MS 2026.179 - EM PHAM VAN DUONG.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970488070912491420261ozg186815.5189.58999.124914
|09/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15033976807.UNG HO MS 2026.180 - EM HUYNH NGOC THUAN.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|150.000,00
|6190IBT1kC7JF5AL.NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2026.180 huynh ngoc thuan FT26190009952707.20260709.123859.19033956107012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1fJCZ44F5.UNG HO MS 2026.180 (EM HUYNH NGOC THUAN).20260709.122631.9021973098487.HUYNH THI YEN NHI.963388
|09/07/2026
|200.000,00
|Chuyen tien ho tro MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807091225312026llli121547.5388.27120.122531
|09/07/2026
|50.000,00
|6190IBT1kC7JEQVC.MS 2026.180 FT26190797311728.20260709.121842.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|09/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15033523781.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1055390506 NGUYEN THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1kC7J463C.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190276073086.20260709.120558.10410402934011.VNDA-NGUYEN THI XUAN THAO.970407
|09/07/2026
|200.000,00
|6190IBT1iJE8RHRK.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 180 HUYNH NGOC THUAN.20260709.120300.247529918.LE THI HOA.970432
|09/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136853539944.20260709.136853539944-0908175034_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
|09/07/2026
|500.000,00
|6190IBT1kC7JYPHS.Ung ho MS 2026.179 Em Pham Van Duong FT26190025440907.20260709.115620.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
|09/07/2026
|50.000,00
|6190IBT1iJE8XVLC.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.115415.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1aW3SR73M.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260709.115408.700027165225.BUI THI KHUYEN.970424
|09/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970422070911494320269TFZ936013.5189.99362.114943
|09/07/2026
|50.000,00
|ung ho 2026180 huynh ngoc thuan#SP#020097042207091147352026OF4T829970.5389.85253.114726
|09/07/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026..179 EM PHAM VAN DUONG-090726-11:44:46 O9oF256367#SP#020097041607091144462026O9oF256367.5387.66197.114446
|09/07/2026
|50.000,00
|UNG HO 2026..180 HUYNH NGOC THUAN-090726-11:43:26 w0bJ499856#SP#020097041607091143262026w0bJ499856.5189.56813.114327
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1kC7J9TJM.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190289874643.20260709.113146.19029866917018.VND-TGTT-NGUYEN VU BAO TRUNG.970407
|09/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15032660441.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0011003307463 LUONG NGUYEN MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15032598335.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0071000885305 LE THANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|1.200.000,00
|6190IBT1iJE8EGHR.Ung ho MS 2026 - 167 - 168 - 169.20260709.111002.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|09/07/2026
|1.200.000,00
|6190IBT1iJE8EPZH.Ung ho MS 2026 - 164 - 165 - 166.20260709.110901.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|09/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15032573146.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0071000885305 LE THANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|1.200.000,00
|6190IBT1iJE8E2RC.Ung ho MS 2026 - 161 - 162 - 163.20260709.110726.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|09/07/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15032536355.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0071000885305 LE THANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|500.000,00
|6190SGTTH2MGU5UV.IBFT Ung ho MS 2026. 180 em huynh ngoc thuan.20260709.110042.060143723898.VU CONG THOA.970403
|09/07/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15032447658.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0071000885305 LE THANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|250.000,00
|6190SHBAP22NTQBM.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.105530.1014662103.LE THI BICH NGOC.970443
|09/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15032199831.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807091039332026yxj5742972.5387.55601.103934
|09/07/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970488070910331620268zo1719355.5189.19834.103316
|09/07/2026
|50.000,00
|6190IBT1d1UBB254.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260709.102455.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|09/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15031980081.LE THI TRANG chuyen tien 2026.180 Huynh Ngoc Thuan .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1d1UB5NZ3.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260709.102124.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1d1UB5HKF.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260709.101705.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|09/07/2026
|30.000,00
|6190IBT1kC7WYS3X.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26190442664654.20260709.101459.339900000000.TRAN ANH TUAN.970407
|09/07/2026
|50.000,00
|6190IBT1d1UB5KEC.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.20260709.101446.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|09/07/2026
|30.000,00
|6190IBT1kC7WYJ37.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26190120308785.20260709.101433.339900000000.TRAN ANH TUAN.970407
|09/07/2026
|30.000,00
|6190IBT1kC7WPNNY.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26190894772009.20260709.101417.339900000000.TRAN ANH TUAN.970407
|09/07/2026
|30.000,00
|6190IBT1kC7WP5VK.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190332798884.20260709.101241.339900000000.TRAN ANH TUAN.970407
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1d1UB54L3.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260709.101221.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15031820938.Ung Ho MS2026.179(Em Pham Van Duong).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|120.000,00
|6190IBT1kC7WPD5G.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190403351325.20260709.101158.19036932453016.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEN.970407
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1d1UB5PK4.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.20260709.100947.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|09/07/2026
|50.000,00
|6190IBT1d1UB5MW8.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.20260709.100707.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|09/07/2026
|300.000,00
|6190SHBAP22NC919.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.100514.3333666168.VU THI THU THUY.970443
|09/07/2026
|100.000,00
|6190SGTTH2MGZD4S.IBFT Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.100421.060269310017.TANG MY HONG.970403
|09/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207090955492026QRDS362177.5390.14322.095550
|09/07/2026
|5.000,00
|MBVCB.15031605534.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026180.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|09/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15031590024.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|1.000.000,00
|6190IBT1iJE8IQNP.Ung ho MS 2026180 Huynh Ngoc Thuan.20260709.095233.47575327.PHAM DUC TUAN.970432
|09/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15031524241.TU CHAU PHONG chuyen tiengiup e NGOC THUAN.CT tu 0071004271661 TU CHAU PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|200.000,00
|6190IBT1kC7W9YSF.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190168899070.20260709.094752.19026043323016.VND-TGTT-TRIEU THI BICH PHUONG.970407
|09/07/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207090942392026KMTJ241746.5388.49644.094240
|09/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15031392204.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.180( em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15031391803.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097042207090935372026WQUH237043.5390.15905.093537
|09/07/2026
|300.000,00
|6190TPBVI21EVQA9.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260709.093401.01957937401.VU THI THANH BINH.970423
|09/07/2026
|2.000,00
|6190MSCBD2EK1IVL.TRAN VAN ANH chuyen tien.20260709.093315.6626200699999.TRAN VAN ANH.970422
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1fJCZC4QH.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.091750.9021039817353.PHAM THI KIM CHI.963388
|09/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15031117619.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0071002721927 VO THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807090915332026zcs2460786.5189.29198.091533
|09/07/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026.179 em pham van duong#SP#020097048807090915112026tt5m459695.5388.27531.091511
|09/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807090914162026jzly456887.5390.23831.091416
|09/07/2026
|300.000,00
|6190SGTTH2MGFNCA.IBFT TRAN THI QUYNH NHU chuyen tien Ung ho MS 2026.180em Huynh Ngoc Thuan.20260709.091037.0903009529.TRAN THI QUYNH NHU.970403
|09/07/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807090908102026725q438248.5390.99670.090810
|09/07/2026
|100.000,00
|6190MSCBD2EKYVYP.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.090541.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422
|09/07/2026
|200.000,00
|6190SGTTH2MGFELP.IBFT ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.090418.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|09/07/2026
|30.000,00
|6190MSCBD2EKYJWU.ung ho MS 2026180 huynh ngoc thuan.20260709.090350.1682683681996.HOANG BINH KHANH.970422
|09/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970488070909030620265d71422863.5388.81098.090257
|09/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15030897018.UNG HO MS 2026.180 ( Em HUYNH NGOC THUAN).CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|500.000,00
|VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 179 ( Pham Van Duong)#SP#020097041507090851192026sROi408898.5388.37965.085120
|09/07/2026
|500.000,00
|VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 180 ( Em Huynh Ngoc Thuaanj)#SP#020097041507090849152026JFdy403835.5389.29873.084915
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1kC7QA7DN.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190900696065.20260709.084033.19039509817019.VND-TGTT-TRAN DUY HUNG.970407
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1kC7QAGCJ.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190900695489.20260709.084026.1111683368.DOAN MINH HOANG.970407
|09/07/2026
|500.000,00
|6190IBT1kC7QBE3C.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190589777049.20260709.083410.19027417101019.VND-TGTT-TRUONG THI DUNG.970407
|09/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15030615709.ung ho 2026.180 ( em Huynh Ngoc Thuan) .CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1iJEINQMN.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.083231.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1kC7QB1EX.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26190905499738.20260709.083210.19031957377010.VND-TGTT-NGUYEN DIEU LINH.970407
|09/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207090830252026DK4B122784.5387.65273.083025
|09/07/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970422070908292020269QCB280513.5389.60852.082921
|09/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15030537673.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15030533258.ung ho ms 2026.180 (e huynh ngoc thuan).CT tu 9376718029 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15030459470.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1kC7Q8JBK.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS 2026.180 Huynh Ngoc Thuan FT26190455372076.20260709.081504.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407
|09/07/2026
|1.500.000,00
|Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty-090726-08:09:54 GOsu385495#SP#020097041607090809552026GOsu385495.5390.95292.080955
|09/07/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.180( em huynh ngoc thuan )#SP#020097041507090808432026NG5t288111.5189.91298.080843
|09/07/2026
|200.000,00
|6190IBT1kC7QVYMV.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26190838308550.20260709.080549.19026953201011.VND-TGTT-VU HOAI LINH.970407
|09/07/2026
|200.000,00
|6190SGTTH2MGMHFQ.IBFT Ung ho MS 2026 175 anh Luong Van Vien.20260709.080442.050157728412.DINH THI HONG NHUNG.970403
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1aW3SBS1P.ung ho MS 2026180 em huynh ngoc thuan.20260709.080300.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|09/07/2026
|200.000,00
|6190SGTTH2MGMXMM.IBFT Ung ho MS 2026 180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.080226.050157728412.DINH THI HONG NHUNG.970403
|09/07/2026
|1.000.000,00
|6190SHBAP22NL8BK.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260709.080157.1022002205.TRAN LE THI MY XUAN.970443
|09/07/2026
|30.000,00
|6190IBT1kC7QSYNL.ung ho MS 2026.180 - em Huynh Ngoc Thuan - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT26190696396149.20260709.075831.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407
|09/07/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu-090726-07:58:27 ydZ3834569#SP#020097041607090758282026ydZ3834569.5390.60041.075828
|09/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097048807090756392026ijx3225948.5388.54125.075639
|09/07/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.180 Huynh Ngoc Thuan#SP#020097042207090755352026HM3V205705.5390.51371.075536
|09/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15030166956.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15030114276.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1041828997 BUI THI THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|6190IBT1kC7QC7N4.Giup ma so 2026.180 FT26190930030828.20260709.074740.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|09/07/2026
|1.000.000,00
|DONG DUC HAO CHUYEN KHOAN UH 2026.180 HUYNH NGOC THUAN-090726-07:46:50 90vP713451#SP#02009704160709074651202690vP713451.5389.24728.074651
|09/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15030062192.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 9909055677 LAM HOAN LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136818779542.20260709.136818779542-0904611587_Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan
|09/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15030050092.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1019841118 DANG THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15030036454.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0501000236432 NGUYEN DINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.180#SP#020097048807090741122026z88n182340.5387.7736.074103
|09/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15029866265.Ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|200.000,00
|6190IBT1kCGNREDW.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.179 e Pham Van Duong FT26190130250059.20260709.072159.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|09/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.180-em Huynh Ngoc Thuan#SP#020097040507090709282026HXZ9082827.5388.19287.070919
|09/07/2026
|100.000,00
|6190IBT1kCGNFP69.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong FT26190792322676.20260709.070530.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
|09/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15029473236.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15029436432.Chuyen tien ung ho ms 2026 180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|09/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15029166507.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.176 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807090508212026tb4y947007.5387.58298.050821
|09/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.179 em Pham Van Duong#SP#0200970405070903294420264MUA047214.5189.27685.032944
|09/07/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van#SP#020097040507090327262026ZOTZ046970.5387.27333.032726
|09/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty-090726-00:30:12 TLDq355804#SP#020097041607090030122026TLDq355804.5189.51543.003012
|09/07/2026
|30.000,00
|6190TPBVI21EJQK3.Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).20260709.002210.22206102002.VO PHU THINH.970423
|09/07/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.136795833801.20260708.136795833801-0973192724_Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu
|09/07/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty#SP#020097048807082333002026w5x3871938.5390.96806.233301
|09/07/2026
|50.000,00
|6189SGTTH2MGLTAR.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.173 Be Ta Thanh Van.20260708.232732.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
|10/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#0200970488071022574520264h28336568.5387.28907.225745
|10/07/2026
|50.000,00
|6191IBT1iJE7KWS2.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.225719.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|10/07/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807102249532026iz6u323851.5387.11408.224954
|10/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15060794792.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.176 ( Chi Tran Thi Thu Hien )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048807102232502026drbg292212.5388.66453.223251
|10/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15060685135.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15060675023.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15060660954.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15060657280.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15060653981.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15060640768.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15060645176.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|100.000,00
|UH MS 2027.179 em Pham Van Duong#SP#020097048807102221012026l8gf266490.5189.28941.222101
|10/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15060603384.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|100.000,00
|UH MS 2026.177 Em Sung A Gu#SP#020097048807102219322026lqx2262871.5189.24261.221924
|10/07/2026
|200.000,00
|UH MS 2026.176 chi Tran Thi Thu Hien#SP#020097048807102218132026rh9d259700.5189.19900.221803
|10/07/2026
|100.000,00
|6191SHBAP22P38XD.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260710.213841.191082666888.LUONG THI NHA TRANG.970443
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15059902127.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 9327651635 NGUYEN NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|1.800.000,00
|6191IBT1bJM8QKI1.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho 3 chi em ba chi em ba Bui Thi Mim MS 2026 - 181.20260710.211931.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|10/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#0200970405071021163520267M8Q030633.5390.31496.211625
|10/07/2026
|200.000,00
|6191IBT1kC7AQYR3.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26191257042436.20260710.204455.19021840245010.VND-TGTT-THIEU THI HONG VAN.970407
|10/07/2026
|50.000,00
|6191IBT1aW3IH67L.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260710.203357.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
|10/07/2026
|50.000,00
|6191IBT1aW3IHYIV.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.20260710.203124.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
|10/07/2026
|50.000,00
|6191IBT1aW3IHMXK.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.20260710.203013.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
|10/07/2026
|60.000,00
|6191IBT1aW3IH9SC.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.202857.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
|10/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970422071019590520263OU3559763.5388.4118.195906
|10/07/2026
|50.000,00
|6191IBT1iJEGA92V.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260710.192612.292181299.BUI THI BINH AN.970432
|10/07/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.137067436727.20260710.137067436727-0346877972_Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|10/07/2026
|2.000,00
|6191IBT1fJCTLLL3.Ung ho MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).20260710.185129.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|10/07/2026
|200.000,00
|6191IBT1kC7BYZ3P.Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26191040911456.20260710.183938.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|10/07/2026
|5.000,00
|6191VNIB02FM2HZZ.ung ho MS 2026.181 ( chi em ba Bui Thi Mim ).20260710.183042.912281212.GIANG MY LINH.970441
|10/07/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi em ba Bui Thi Mim ms 2026.181#SP#020097042207101813142026FP2E676698.5388.82470.181304
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15055054619.ung ho ms 2026.180 ( em huynh ngoc thuan ).CT tu 1043607889 VO THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15054895807.ungho MS2026171.CT tu 1988319419 VU NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|50.000,00
|6191IBT1kC757BVK.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim FT26191800110280.20260710.174105.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|10/07/2026
|200.000,00
|6191IBT1kC75B13C.Ung ho MS 2026.175 anh Luong Van Vien FT26191617982571.20260710.173213.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|10/07/2026
|500.000,00
|6191ASCB02F1S92R.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.181 CHI BUIT MIM-100726-17:27:25 6191ASCB02F1S92R.20260710.172726.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
|10/07/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807101706262026549c741792.5387.17405.170626
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15052252656.ung ho ms 2026.180 ( em huynh ngoc thuan).CT tu 0201000252060 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15052112164.Ung Ho MS 2026.180( Em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15051640826.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15051610705.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15051582406.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15051583990.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15051554499.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15051532916.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15051521610.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15051495763.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15051441007.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15051432401.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#0200970422071015181020266V4L746400.5389.88821.151811
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15051410712.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15051302963.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15051075249.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|50.000,00
|6191MCOBQ2BQCIP5.Ung ho ms2026.181 bui thi mim.20260710.143939.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|10/07/2026
|300.000,00
|6191MCOBQ2BQCBUD.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.143835.37201019972238.LE THI HAU.970426
|10/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15050686440.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0021000297223 DAO THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15050672055.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.181 CHI EM BA BUI THI MIM.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097042207101428192026I5O7471554.5189.41058.142810
|10/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097040507101425062026ZP5Z072615.5388.18875.142506
|10/07/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807101424352026wx8w051036.5189.15709.142435
|10/07/2026
|300.000,00
|6191IBT1iJE462C6.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.142315.0901134886.NGO NGOC CUONG.970432
|10/07/2026
|200.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097042207101417352026WXAZ479391.5388.70988.141726
|10/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15050347391.Bac Nhung ung ho MS2026.181 chi em ba BUI THI MIM.CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|100.000,00
|6191SGTTH2MVVVWW.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.140927.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|10/07/2026
|100.000,00
|6191SGTTH2MVVUV2.IBFT Ung ho MS 2026.181 - chi em ba Bui Thi Mim.20260710.140554.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|10/07/2026
|50.000,00
|6191IBT1kC7UN3CI.MS 2026.181 FT26191898967806.20260710.140516.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15050208171.giup MS 2026. 181 (ba Bui thi Mim).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|5.000,00
|6191IBT1kC7UNSKT.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim FT26191620035729.20260710.140312.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|10/07/2026
|5.000,00
|6191IBT1kC7URZTG.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan FT26191425298727.20260710.140145.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|10/07/2026
|200.000,00
|6191IBT1kC7UTCN4.Ung ho MS 2026.181 FT26191645703011.20260710.134712.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|10/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#0200970422071013462820269K6W426464.5390.89990.134619
|10/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim-100726-13:37:50 221z340298#SP#020097041607101337502026221z340298.5390.41560.133750
|10/07/2026
|100.000,00
|Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807101334212026nccy895477.5388.23092.133411
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15049794924.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15049777379.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|6191IBT1kC7UGBED.Ung ho MS 2026 181 chi em ba Bui Thi Mim FT26191775155487.20260710.132240.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|10/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15049605857.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097041507101317262026F54V492261.5390.34845.131726
|10/07/2026
|200.000,00
|6191IBT1kC7UBN6V.Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim FT26191475448464.20260710.131420.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15049426343.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.181( chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#0200970422071013022920268KQJ265973.5389.53673.130230
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15049366959.Ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 0121000107207 NGUYEN THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|100.000,00
|6191IBT1kC7UI642.Ung ho MS 2026. 181 chi em ba Bui Thi Mim FT26191825976296.20260710.125419.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|10/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15048926876.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|6191IBT1iJE4Q4A2.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 181 chi em BUI THI MIM.20260710.115625.247529918.LE THI HOA.970432
|10/07/2026
|50.000,00
|6191IBT1d1UAD9CS.Ung ho MS 2026181 ba BUI THI MIM.20260710.114342.97042292Pa43565000000000eb0919.MBBANK IBFT.970422
|10/07/2026
|100.000,00
|6191IBT1kC784WYU.Ung ho MS 2026.180 FT26191802278527.20260710.114208.19030657443015.VND-TGTT-LAI THI LINH.970407
|10/07/2026
|100.000,00
|6191IBT1aW3M2EEK.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260710.113916.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|10/07/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097048807101135162026xt97487510.5389.64839.113516
|10/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan#SP#02009704050710113215202699ZD001414.5388.43054.113205
|10/07/2026
|CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG 337 (TT08HCM)
|10/07/2026
|CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG TK337 (TT26+27)
|10/07/2026
|500.000,00
|6191IBT1aW3MQF9A.LAM THI THU HA UNG HO MS 2026.180(EM HUYNH NGOC THUAN).20260710.105038.700001858075.LAM THI THU HA.970424
|10/07/2026
|10.000,00
|6191MCOBQ2BY9JFL.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.104752.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|10/07/2026
|10.000,00
|6191MCOBQ2BY98FU.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.20260710.104703.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|10/07/2026
|50.000,00
|MBVCB.15047069836.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#0200970405071010431120267VUN038599.5189.95919.104311
|10/07/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 180 EM HUYNH NGOC THUAN-100726-10:31:24 Usxq832724#SP#020097041607101031242026Usxq832724.5389.18644.103124
|10/07/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong#SP#020097048807101023222026ywck189577.5387.65322.102322
|10/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15046627275.DINH THI KIM LOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.179(em Pham Van Duong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|6191WBVNP227M5FC.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.101723.107000151711.HOANG THI HUONG GIANG.970412
|10/07/2026
|200.000,00
|6191IBT1kC7I8JR7.Ung ho MS 2026.178 anh Nguyen Van Ty FT26191215802222.20260710.095843.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
|10/07/2026
|50.000,00
|6191IBT1kC7IIDXM.Giup ma so 2026.181 FT26191514708813.20260710.095627.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|10/07/2026
|100.000,00
|6191IBT1kC7ISEMH.Ung ho Ms 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan FT26191624911150.20260710.094640.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
|10/07/2026
|10.000,00
|6191MSCBD2E3IVZT.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.094049.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|10/07/2026
|50.000,00
|6191VNIB02FBFA5H.ung ho MS 2026.178 (anh Nguyen Van Ty).20260710.092414.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|10/07/2026
|300.000,00
|6191IBT1iJEB231W.Ms 2026-181 uh chi em ba Bui Thi Mim.20260710.091550.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|10/07/2026
|500.000,00
|6191IBT1iJEB2EH2.Ms 2026-180 uh em Huynh Ngoc Thuan.20260710.091441.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|10/07/2026
|500.000,00
|6191IBT1kC7M611Z.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26191254397924.20260710.085707.2685678868.NGUYEN THI HUONG.970407
|10/07/2026
|50.000,00
|6191MCOBQ2BYU7B9.Ung ho MS 2026.179 (em Pham Van Duong).20260710.085643.03101010965538.HOANG VIET.970426
|10/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097042207100849092026393C193311.5389.58526.084859
|10/07/2026
|50.000,00
|6191IBT1iJEBQRXE.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.084500.181031198.TRAN KHANH.970432
|10/07/2026
|30.000,00
|MBVCB.15045240496.Ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|6191IBT1kC7MAABA.Ung ho em Huynh Ngoc Thuan, MS 2026.180 FT26191781661857.20260710.084347.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|10/07/2026
|6.868,00
|6191MSCBD2E3EVTA.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260710.083918.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|10/07/2026
|400.000,00
|MBVCB.15045024215.HA THI KIM ANH chuyen tien ung ho MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0611000188044 HA THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148: chuyen ung ho MS 2026.181#SP#020097040507100820402026HJOV001760.5387.26079.082030
|10/07/2026
|500.000,00
|MBVCB.15044890804.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 0181000872738 VU THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|50.000,00
|6191TPBVI21KQQRS.NGUYEN LAN PHUONG chuyen tien.20260710.080511.02981913201.NGUYEN LAN PHUONG.970423
|10/07/2026
|300.000,00
|NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim#SP#0200970488071008004420264txq704506.5388.49569.080035
|10/07/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#020097048807100758282026lvof697594.5189.42825.075829
|10/07/2026
|300.000,00
|MBVCB.15044501584.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|20.000,00
|MBVCB.15044484526.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|600.000,00
|6191VNIB02FBY2JU.ung ho ma so 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim.20260710.073754.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|10/07/2026
|10.000,00
|MBVCB.15044124681.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.180 em Huynh Ngoc Thuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042207100714332026CLCK140838.5390.4180.071434
|10/07/2026
|100.000,00
|MBVCB.15043982411.Chuyen tien ung ho ms ba Bui Thi Mim.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|10/07/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.181-chi em ba Bui Thi Mim#SP#020097040507100656212026A4HM047384.5390.54183.065621
|10/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15043782702.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15043760024.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.173 (be Ta Thanh Van).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|250.000,00
|MBVCB.15043755829.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.181 (chi em ba Bui Thi Mim).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|55.000,00
|MBVCB.15043712866.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.177 (em Sung A Gu).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|500.000,00
|6191IBT1kC7VBLDW.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan FT26191621983203.20260710.055856.19029091214015.VND-TGTT-NGUYEN QUANG TUAN.970407
|10/07/2026
|500.000,00
|6191ABBKP226D3IW.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260710.054825.0391000099850.MAI THI PHUONG THAO.970425
|10/07/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.180#SP#020097048807100528522026y62c399944.5390.15456.052852
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15043375330.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15043362085.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15043359196.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15043354359.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|200.000,00
|LE THI THUY Chuyen tien UH ma so 2026.173 (be Ta Thanh Van)#SP#020097041507100436452026mZ2s784428.5387.82107.043645
|10/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15043162183.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|500.000,00
|6191IBT1iJE5VVJ3.Ung ho MS 2026 176.20260710.002914.129923644.DAO DAI DUONG.970432
|10/07/2026
|200.000,00
|MBVCB.15042849679.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 0591001757832 NGUYEN TRONG CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#02009704050709231926202602ST071945.5387.85364.231926
|10/07/2026
|18.527,00
|6190TPBVI21GNK7D.UHMS 2026.179 Mong Pham Van Duong benh chuyen bien tot,GD Pham Van Hai-Le Thi Ca nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260709.231739.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|10/07/2026
|15.000,00
|MBVCB.15042707749.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.180 (em Huynh Ngoc Thuan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien#SP#0200970422070922590820263X8B472943.5189.49786.225859
2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|01-07-2026 05:25:57
|500.000,00
|320D60701UU42HUP Co Anh HongUng ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|01-07-2026 07:34:56
|100.000,00
|CT DEN:320T267001C4GBM7 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|01-07-2026 07:40:17
|150.000,00
|Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|01-07-2026 07:40:50
|150.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|01-07-2026 07:41:30
|150.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|01-07-2026 07:41:59
|150.000,00
|Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh
|01-07-2026 07:42:25
|150.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat
|01-07-2026 08:08:50
|500.000,00
|320D60701SS1N01N Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy-010726-08:08:50 6182ASCB028Z4NBR
|01-07-2026 08:15:34
|100.000,00
|CT DEN:320T267002XSZW3Y Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|01-07-2026 08:17:46
|100.000,00
|320D60701PAVLME8 IBFT NGUYEN VAN NGO chuyen tienMS 2026171 ung ho anh Duong van Huy
|01-07-2026 08:47:05
|200.000,00
|CT DEN:320T2670045E63H7 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|01-07-2026 09:09:38
|1.000.000,00
|320D607012ZG6LXZ IBFT Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|01-07-2026 09:09:50
|500.000,00
|320D60701BE2S7J6 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26182179131270
|01-07-2026 09:12:06
|100.000,00
|320D60701WS16DDZ Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang
|01-07-2026 09:13:01
|100.000,00
|126D607015B8F9E1 Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu
|01-07-2026 09:15:34
|100.000,00
|CT DEN:320T26700591F65X Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|01-07-2026 09:18:22
|500.000,00
|320D60701HXPGZU7 UNG HO MS 2026172 ANH VI VAN CHUC-010726-09:18:21 6182ASCB028ZVEHT
|01-07-2026 09:43:16
|200.000,00
|CT DEN:320T267006BLHD4T Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|01-07-2026 10:04:58
|500.000,00
|ung ho MS2026.171(duong van huy)
|01-07-2026 10:07:04
|200.000,00
|ung ho Duong Van Huy
|01-07-2026 10:08:32
|50.000,00
|CT DEN:320T267007AZNUBQ ungho MS2026 172 vi van chuc
|01-07-2026 10:09:52
|300.000,00
|CT DEN:320T267007CRJ7JQ MBVCB.14914947820.963988.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0251001904919 NGUYEN PHUOC DUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01-07-2026 10:30:51
|500.000,00
|320D60701MEPY70Z Ung ho Duong van Huy FT26182757865005
|01-07-2026 10:38:00
|500.000,00
|CT DEN:320T267008FWAJEH Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|01-07-2026 11:13:18
|50.000,00
|320D607018LR4TE7 Ung ho MS 2026 169 em Mo Van Hoanh FT26182519337087
|01-07-2026 11:36:16
|100.000,00
|320D60701C0ERP80 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|01-07-2026 12:23:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|01-07-2026 12:23:24
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.171
|01-07-2026 12:23:38
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.172
|01-07-2026 12:24:34
|200.000,00
|CT DEN:320T26700CLM2S3Q MBVCB.14916968775.241285.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 9935972968 PHAM THI CHAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01-07-2026 12:38:16
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung)
|01-07-2026 12:55:31
|200.000,00
|CT DEN:320T26700DTH16SS Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|01-07-2026 13:08:56
|20.000,00
|320D60701SQAL4F7 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|01-07-2026 13:23:34
|100.000,00
|320D60701GRZ3HWX Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc FT26182092108564
|01-07-2026 13:56:16
|100.000,00
|320D607015LCW0K3 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|01-07-2026 14:05:31
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|01-07-2026 14:18:09
|50.000,00
|320D60701WUWEJHV Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|01-07-2026 14:19:21
|50.000,00
|320D60701GL7560B Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|01-07-2026 14:28:39
|250.000,00
|CT DEN:320T26700HEG0MMH MBVCB.14918388471.106836.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0011002154765 NGUYEN HIEU CUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01-07-2026 14:30:30
|500.000,00
|320D60701BM8G3WV IBFT Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|01-07-2026 14:38:48
|100.000,00
|Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|01-07-2026 14:45:25
|200.000,00
|CT DEN:320T26700J2LVH7Q Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|01-07-2026 15:07:52
|1.000.000,00
|NGUYEN HUU PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.166 chau Hoang nhat khang
|01-07-2026 15:22:11
|2.000,00
|CT DEN:320T26700KH5G2VU Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|01-07-2026 17:24:44
|10.000,00
|Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh
|01-07-2026 17:31:15
|200.000,00
|CT DEN:320T26700QHLRV5M Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|01-07-2026 17:35:25
|60.000,00
|CT DEN:126T26700QP3V2YS MBVCB.14921218562.921168.gd,c QM va NM ung ho MS 2026.172.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01-07-2026 17:38:54
|110.000,00
|CT DEN:126T26700QTQKS80 MBVCB.14921285944.968114.gd,c QM va NM ung ho MS2026.168 Lo Quoc Dat.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01-07-2026 17:39:43
|10.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat
|01-07-2026 17:53:53
|110.000,00
|CT DEN:126T26700RDHBY0J MBVCB.14921580552.165708.gd, c QM va NM ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01-07-2026 17:57:49
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.171 ( anh vi van chuc )
|01-07-2026 19:48:00
|150.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.172 em vi van chuc. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|01-07-2026 20:36:54
|500.000,00
|320D60701XT7QTA7 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|01-07-2026 20:38:42
|500.000,00
|126D60701TFZCTG8 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|01-07-2026 21:18:29
|500.000,00
|320D607017E4SGND Co Anh Hong Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|01-07-2026 21:47:34
|1.000.000,00
|320D60701855MALQ IBFT TTN. ANH ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy
|01-07-2026 21:50:39
|100.000,00
|320D60701VTYZ5BF Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh-010726-21:50:39 6182ASCB0284DCSJ
|01-07-2026 22:04:04
|1.000.000,00
|ninhts ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh
|01-07-2026 22:07:40
|1.000.000,00
|ninhts ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung
|01-07-2026 22:37:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc)
|02-07-2026 01:46:56
|250.000,00
|Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc; thoi gian GD:01/07/2026 23:44:23
|02-07-2026 02:55:13
|200.000,00
|320D60702VS4WLRX ung ho MS 2026.172 (anh Vi Van Chuc)
|02-07-2026 05:29:22
|100.000,00
|CT DEN:320T267036BHWPJF Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|02-07-2026 07:22:03
|50.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 07:25:24
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.173
|02-07-2026 07:41:39
|50.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 07:42:34
|200.000,00
|CT DEN:320T26701PKTW702 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 07:44:08
|30.000,00
|320D60702YKUUZZG goi tang MS 2026.173 ( be Ta Thanh Van )
|02-07-2026 07:54:05
|30.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 07:54:54
|30.000,00
|Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|02-07-2026 07:54:55
|500.000,00
|320D60702QFADA8A IBFT Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 08:06:02
|30.000,00
|CT DEN:320T26701QGTABJG MBVCB.14928152903.639863.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02-07-2026 08:11:22
|200.000,00
|CT DEN:320T26701QPUU17T Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|02-07-2026 08:13:15
|300.000,00
|Chuyen tien ung ho MS 2026.171 (Anh Duong van Huy)
|02-07-2026 08:14:33
|100.000,00
|320D60702NX8ZPFL NGUYEN THI THANH BINH ung ho ms 2026173 ta thanh van
|02-07-2026 08:20:33
|500.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 08:26:05
|300.000,00
|CT DEN:320T26701R99HYCS Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 08:35:36
|100.000,00
|320D6070259KAUFX Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 08:44:43
|300.000,00
|CT DEN:320T26701RZW7AR8 ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 08:45:49
|300.000,00
|320D60702RXHJ6EA IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 08:46:38
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 08:59:09
|200.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 09:10:40
|300.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 09:26:39
|500.000,00
|135782825022-0902327877-Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|02-07-2026 09:28:11
|2.000,00
|CT DEN:320T26701TPA9EXH MBVCB.14929171194.339778.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02-07-2026 09:45:19
|300.000,00
|CT DEN:320T26701UBX68NP MBVCB.14929400704.488446.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 7909904387 NGO HIEU VIET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02-07-2026 09:48:19
|300.000,00
|320D60702NSVTDG5 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 10:13:04
|200.000,00
|320D607021HLLHSS Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183951401368
|02-07-2026 10:28:50
|100.000,00
|320D60702GY4EHWA Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 10:37:47
|200.000,00
|320D60702ENSBAMP Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183348893651
|02-07-2026 11:04:15
|500.000,00
|126D60702JQ5PNKE Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|02-07-2026 12:00:40
|500.000,00
|CT DEN:320T26701ZLNF86T MBVCB.14931354607.701566.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1931362889 TRINH XUAN KIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02-07-2026 12:03:45
|300.000,00
|ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang)
|02-07-2026 12:58:10
|50.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 13:12:47
|100.000,00
|CT DEN:320T267022DW4HYC MBVCB.14932281909.261488.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02-07-2026 13:26:39
|50.000,00
|320D607029HLCMBL Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 13:28:18
|30.000,00
|CT DEN:320T2670230D772N MBVCB.14932451740.357545.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02-07-2026 13:28:42
|200.000,00
|135815798579-0972755535-Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 13:36:33
|250.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 13:42:03
|300.000,00
|CT DEN:320T267023JJR5L0 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 13:42:42
|100.000,00
|320D6070252J0GW2 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-020726-13:42:41 6183ASCB028W8HWM
|02-07-2026 13:42:44
|200.000,00
|320D60702VD137N0 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183093249525
|02-07-2026 13:45:01
|100.000,00
|CT DEN:320T267023NFLASE MBVCB.14932640536.461948.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 9765722884 NGUYEN THANH NGHIA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02-07-2026 13:45:45
|100.000,00
|320D60702035YLD6 MS.2026.173 BE TA THANH VAN ( Gon chuc cac ban nho mau khoe )
|02-07-2026 13:47:46
|100.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 13:50:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 13:51:19
|2.000.000,00
|320D60702HQ9QA24 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183200130948
|02-07-2026 13:52:17
|400.000,00
|320D60702Q318Y9Y Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 13:53:11
|200.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 14:05:46
|50.000,00
|CT DEN:320T267024FV6B5S Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|02-07-2026 14:11:06
|100.000,00
|CT DEN:320T267024NWNNLS MBVCB.14932919824.630588.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02-07-2026 14:11:30
|100.000,00
|CT DEN:320T267024PED5Y6 Vietinbank;110628136866;DANG THI THOM chuyen tienUHmaso2026173beTaThanhVan
|02-07-2026 14:13:48
|10.000,00
|126D6070273CYFZZ Ung ho MS 2026.173 FT26183008252004
|02-07-2026 14:13:50
|200.000,00
|320D60702TCM9DMB Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 14:17:32
|200.000,00
|320D607023WD9R14 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183214222830
|02-07-2026 14:26:22
|500.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 14:28:18
|100.000,00
|320D60702R5LGQTA Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 14:33:49
|200.000,00
|320D60702QGNL97E Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183300615510
|02-07-2026 14:37:36
|100.000,00
|Ung ho MS2026.173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 14:45:24
|50.000,00
|CT DEN:126T26702606TWT8 MS 2026.172
|02-07-2026 14:48:12
|100.000,00
|320D60702H1FWHKA Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183004110021
|02-07-2026 15:00:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 15:09:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 15:45:51
|100.000,00
|320D60702N999EKX Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 15:46:39
|200.000,00
|320D60702TQQZ7Q2 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183425720566
|02-07-2026 15:46:50
|50.000,00
|CT DEN:320T267028DAZGCH MBVCB.14934154347.371142.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02-07-2026 15:55:11
|100.000,00
|320D60702B6LAFDB Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183760073882
|02-07-2026 15:58:37
|100.000,00
|CT DEN:320T267028UWDGEW Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 16:11:00
|100.000,00
|320D60702MTYTX3D Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 16:28:59
|100.000,00
|CT DEN:320T26702A0Z5SRF Vietinbank;110628136866;uh ms 2026.173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 17:16:11
|300.000,00
|CT DEN:320T26702BVAR8W5 MBVCB.14935596515.282539.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0021000874127 NGUYEN THI MINH HUE toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02-07-2026 17:26:08
|100.000,00
|320D60702K4QFCM3 NGUYEN THI HONG VAN chuyen tien ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 17:30:57
|200.000,00
|ung ho ms 2026.173 (be Ta Thanh Van)
|02-07-2026 17:34:17
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van)
|02-07-2026 18:21:15
|500.000,00
|CT DEN:320T26702ED7WGG0 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 18:38:53
|50.000,00
|CT DEN:320T26702F2HXJGZ Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|02-07-2026 18:38:54
|100.000,00
|CT DEN:320T26702F2JGBKR MBVCB.14937162878.300725.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1022570073 NGUYEN THI THU NGUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02-07-2026 19:18:01
|200.000,00
|126D60702L8G10K6 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy-020726-19:18:00 6183ASCB028EFRZ2
|02-07-2026 19:20:11
|1.000.000,00
|126D60702LGYAP8B Ung ho cac hoan canh kho khan FT26183742831882
|02-07-2026 19:23:06
|200.000,00
|126D607026V88Z6A Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy-020726-19:23:06 6183ASCB028EF6R4
|02-07-2026 19:31:19
|200.000,00
|ta huy binh UH MS2026.173 be ta thanh van. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|02-07-2026 20:56:56
|50.000,00
|320D60702JWZ0ABB Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183092192002
|02-07-2026 21:02:47
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van)
|02-07-2026 21:03:46
|100.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 21:24:08
|300.000,00
|126D60702N9URT59 Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van FT26183162015344
|02-07-2026 21:27:24
|1.000.000,00
|320D60702KUVUAMP Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-020726-21:27:24 6183ASCB028EGFS5
|02-07-2026 21:33:56
|150.000,00
|320D60702G0CZJPD Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26183450024535
|02-07-2026 21:37:03
|100.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 22:44:22
|200.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung
|02-07-2026 22:44:51
|200.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 22:45:21
|100.000,00
|Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|02-07-2026 22:46:05
|300.000,00
|CT DEN:320T26702QNYRA6F Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 22:56:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung)
|02-07-2026 23:03:26
|300.000,00
|Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|02-07-2026 23:41:35
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van)
|02-07-2026 23:46:47
|200.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|02-07-2026 23:55:46
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van). Nam Mo A Di Da Phat. Cua it long nhieu
|02-07-2026 23:56:06
|200.000,00
|2026.173 chau Le Thanh Van
|02-07-2026 23:57:26
|100.000,00
|320D607024U04NTR Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184459897360
|03-07-2026 02:02:58
|100.000,00
|CT DEN:320T26704GVX9JL8 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van; thoi gian GD:03/07/2026 00:36:09
|03-07-2026 02:10:51
|10.000,00
|CT DEN:320T26704J1X886K Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van; thoi gian GD:03/07/2026 01:06:27
|03-07-2026 02:53:42
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|03-07-2026 03:37:03
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.173 ( be ta thanh van )
|03-07-2026 06:12:14
|200.000,00
|CT DEN:320T26704VXQVDKV Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|03-07-2026 06:44:15
|500.000,00
|135912325170-0908090509-Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|03-07-2026 06:51:08
|2.000,00
|CT DEN:320T26704XF3DUV3 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 07:03:10
|20.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|03-07-2026 07:29:19
|300.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 07:32:15
|300.000,00
|320D6070325CKCDH ung ho 2026174(nguyen van hien)
|03-07-2026 07:38:47
|200.000,00
|PHAN VAN XUAN chuyen tien Ung Ho MS 2026.174 ( anh Nguyen Van Hien)
|03-07-2026 07:39:00
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 07:41:16
|300.000,00
|320D60703G0SCWPN Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien-030726-07:41:16 6184ASCB028G1IWA
|03-07-2026 07:50:18
|100.000,00
|CT DEN:320T26703BTMG9DL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 07:52:28
|500.000,00
|CT DEN:320T26703BWGYD40 TRAN VAN LAM chuyen tien ung ho MS 2026.174 nguyen van hien
|03-07-2026 07:55:08
|500.000,00
|320D60703QGP2CV0 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184052100508
|03-07-2026 07:55:19
|150.000,00
|CT DEN:320T26703C08SWUL Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|03-07-2026 07:55:26
|100.000,00
|320D6070395328LG LE VAN HUONG chuyen tien ung ho ma so 2026174 anh nguyen van hien
|03-07-2026 07:55:37
|100.000,00
|CT DEN:320T26703C0NCRVS Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|03-07-2026 08:02:20
|30.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 08:03:05
|200.000,00
|CT DEN:320T26703CAHM5DV ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien
|03-07-2026 08:17:20
|500.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 08:12:35
|150.000,00
|CT DEN:126T26703CP28H8X Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-07-2026 08:23:29
|500.000,00
|320D60703BA8NUWP Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184113066446
|03-07-2026 08:24:56
|30.000,00
|CT DEN:320T26703D5CT390 MBVCB.14943053422.191108.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-07-2026 08:30:34
|100.000,00
|CT DEN:320T26703DCTFAF6 Vietinbank;110628136866;DOAN THI DIEU chuyen tien
|03-07-2026 08:30:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 08:32:05
|30.000,00
|CT DEN:320T26703DETX3GP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|03-07-2026 08:32:23
|500.000,00
|320D60703W2B4L1M Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184462914582
|03-07-2026 08:33:24
|30.000,00
|CT DEN:320T26703DGJF4PN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 08:34:19
|30.000,00
|CT DEN:320T26703DHS5BGT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|03-07-2026 08:34:27
|35.000,00
|CT DEN:320T26703DHY6E6P MBVCB.14943187065.277777.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9366962989 NGUYEN TUAN THUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-07-2026 08:37:01
|300.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 08:38:50
|200.000,00
|DO NGUYEN DUY THONG Chuyen tien ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien)
|03-07-2026 08:38:50
|100.000,00
|CT DEN:320T26703DPQB5X4 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 08:40:59
|30.000,00
|126D607030TGKQ57 Ung ho MS 2026 144 em Nong Quoc Khanh FT26184945019190
|03-07-2026 08:45:03
|500.000,00
|CT DEN:320T26703DXY453Z MBVCB.14943321120.372544.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9989457176 TRAN THI TRONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-07-2026 08:46:19
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 08:46:52
|1.000.000,00
|NGUYEN THI NGOC ANH chuyen tien ( duong van huy MS 2026.171 )
|03-07-2026 08:48:17
|200.000,00
|320D60703887ELFM Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 08:54:30
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|03-07-2026 08:56:19
|300.000,00
|CT DEN:320T26703ECTBX52 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 09:17:36
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26703F6XFZCM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 09:19:25
|200.000,00
|NGUYEN THI BAC Chuyen tien ung ho MS 2026 _174 Nguyen van Hien
|03-07-2026 09:23:44
|100.000,00
|CT DEN:320T26703FF0E49M Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|03-07-2026 09:29:41
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26703FNW59CW TRAN DUY TUAN Ung ho MS 2026.174 Anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 09:36:39
|300.000,00
|CT DEN:320T26703FY2UYC3 MBVCB.14944025294.830053.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-07-2026 09:37:32
|200.000,00
|CT DEN:320T26703FZ8KMEN Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 09:38:42
|150.000,00
|CT DEN:320T26703G0SUCDP MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang
|03-07-2026 09:41:56
|50.000,00
|320D607030CRQ78D 135937817588 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien CHUYEN TIEN OQCH000EoYWb MOMO135937817588MOMO
|03-07-2026 09:44:57
|50.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|03-07-2026 09:45:56
|50.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 09:46:26
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 09:54:32
|100.000,00
|CT DEN:320T26703GMP96HH LE THI THANH Chuyen tien ung ho MS 2026.174
|03-07-2026 09:57:32
|200.000,00
|320D6070344CMZMY Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184971725078
|03-07-2026 09:57:54
|500.000,00
|320D60703AYF18P3 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184492941086
|03-07-2026 10:00:31
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.174 - Nguyen Van Hien
|03-07-2026 10:02:42
|100.000,00
|320D60703B85JG0G Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184030252304
|03-07-2026 10:20:57
|50.000,00
|CT DEN:320T26703HNKKWAN Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 10:21:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 10:21:55
|50.000,00
|320D60703EWSBAUL Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184888967000
|03-07-2026 10:23:20
|300.000,00
|CT DEN:320T26703HRQX7DT ung ho MS 2026174 anh nguyen van hien
|03-07-2026 10:25:18
|500.000,00
|CT DEN:320T26703HUAUZ3Q Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 10:28:05
|200.000,00
|320D607032WS7RBU Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 10:35:09
|50.000,00
|320D60703NLXU7E4 GIANG chuyen ung ho MS 2026.173 FT26184260982190
|03-07-2026 10:42:58
|50.000,00
|126D60703V94NH06 PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026130
|03-07-2026 10:45:29
|100.000,00
|320D60703CZQ1CEE Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 10:47:06
|35.000,00
|320D60703Z65FU2A Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184797162370
|03-07-2026 10:58:28
|100.000,00
|320D60703HRWC21G Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 11:17:03
|100.000,00
|320D60703KCPEEG2 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 11:17:12
|50.000,00
|135951065470-0983923063-Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|03-07-2026 11:52:54
|200.000,00
|CT DEN:320T26703M806QUX MBVCB.14946025097.072499.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0351000967396 BUI NGOC TUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-07-2026 12:03:17
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 12:05:22
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 12:10:12
|150.000,00
|135959164701-0976533960-Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|03-07-2026 12:17:05
|500.000,00
|NGUYEN THI DUC HANH chuyen tien ung ho MS 2006174
|03-07-2026 12:34:51
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.174 (N.V HIEN)
|03-07-2026 12:36:01
|20.000,00
|CT DEN:320T26703NWXWXD9 MBVCB.14946700542.479171.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0351001126128 NGUYEN THUY TUYET ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-07-2026 12:40:30
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 12:47:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 13:13:36
|100.000,00
|320D607037JHJG7H Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184205749788
|03-07-2026 13:17:58
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 13:21:27
|500.000,00
|320D607036PMD6K6 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184817169300
|03-07-2026 13:22:26
|50.000,00
|135969055691-0968231070-Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 13:22:44
|50.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 13:23:38
|500.000,00
|320D60703GMCCU7N Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 13:23:51
|50.000,00
|135969155627-0968231070-Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|03-07-2026 13:24:24
|300.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 13:24:30
|100.000,00
|CT DEN:320T26703QSYLRPG MBVCB.14947293966.822798.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0061001099430 TRAN HAI NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-07-2026 13:31:10
|200.000,00
|CT DEN:320T26703R1RUNKR Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 13:34:31
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.174 ( anh Nguyen Van Hien )
|03-07-2026 13:39:34
|500.000,00
|CT DEN:320T26703RCV886B Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 13:40:24
|50.000,00
|320D60703EA88C45 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184058250808
|03-07-2026 13:42:24
|100.000,00
|320D60703GQDQ8A5 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|03-07-2026 13:42:38
|100.000,00
|320D607030H1CVYN Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 13:50:22
|500.000,00
|CT DEN:320T26703RT41MLY Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 13:57:23
|300.000,00
|320D60703TAX5W5G Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 13:58:54
|100.000,00
|CT DEN:320T26703S4DFASD MBVCB.14947684363.056182.HOANG NHAT MINH ung ho Ms 2026.174 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1020955624 HOANG THI THU THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-07-2026 13:59:43
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 14:01:43
|100.000,00
|CT DEN:320T26703S83K43Z Vietinbank;110628136866;ung ho a nguyen van hien ms2026.174
|03-07-2026 14:02:32
|200.000,00
|CT DEN:320T26703S968VLC MBVCB.14947734968.081655.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0031000170570 VU THI THU LUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-07-2026 14:03:42
|100.000,00
|320D60703956370S Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184303135014
|03-07-2026 14:05:16
|150.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 14:06:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 14:10:32
|200.000,00
|320D607032A1UYLA IBFT Ung ho ms 2026.174
|03-07-2026 14:13:48
|50.000,00
|320D60703JERZ0DU Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184110248637
|03-07-2026 14:17:09
|100.000,00
|CT DEN:320T26703SUGNJFY Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 14:24:28
|50.000,00
|320D607038HPX1K9 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184047827619
|03-07-2026 14:28:26
|100.000,00
|CT DEN:320T26703T9D7UYR Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 14:32:40
|50.000,00
|CT DEN:320T26703TEZQ6AB Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 14:33:38
|100.000,00
|CT DEN:320T26703TG91EGQ MBVCB.14948114337.307699.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0571000013749 DUONG TAN DUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-07-2026 14:34:08
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.174 ( Anh Nguyen Van Hien )
|03-07-2026 14:34:46
|200.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung
|03-07-2026 14:39:54
|50.000,00
|CT DEN:320T26703TQJ9SGA Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|03-07-2026 14:42:23
|300.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 14:45:27
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 14:45:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|03-07-2026 14:46:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|03-07-2026 14:46:34
|100.000,00
|Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan
|03-07-2026 14:47:37
|100.000,00
|CT DEN:320T26703U0QBSMX Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 14:49:30
|150.000,00
|CT DEN:320T26703U37HKM8 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 14:55:18
|50.000,00
|320D607036PCK00C Ung ho MS 2026.147 (anh Nguyen Van Hien)
|03-07-2026 15:00:21
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26703UHJQ1HU Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 15:05:05
|100.000,00
|CT DEN:320T26703UPT4BAR MBVCB.14948533880.555161.ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien.CT tu 0721000670801 LE THANH THUY TIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-07-2026 15:07:26
|500.000,00
|320D60703K0Z3G5K UNG HO MS 2026174 ANH NGUYEN VAN HIEN-030726-15:07:26 6184ASCB028KZDGH
|03-07-2026 15:08:38
|50.000,00
|320D60703DD4J3A1 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184594267583
|03-07-2026 15:21:31
|500.000,00
|320D60703RQC6M7R Nguyen Van Binh chuyen tien ung ho anh Nguyen van Hien
|03-07-2026 15:36:00
|50.000,00
|320D60703UAMFF16 ung ho ms2026.174 anh nguyen van hien
|03-07-2026 15:39:03
|500.000,00
|CT DEN:320T26703W0MQ5TU MBVCB.14948999978.847543.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0341001811261 NGUYEN DUC MINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-07-2026 15:43:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 15:43:32
|100.000,00
|320D60703PJV13RZ Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 15:44:55
|100.000,00
|CT DEN:320T26703W8DLFA1 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 15:54:57
|200.000,00
|CT DEN:320T26703WMN218S Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 15:57:49
|50.000,00
|320D60703RF4CJTA MS 2026 174
|03-07-2026 16:00:06
|50.000,00
|Khanh TQ Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien)
|03-07-2026 16:02:00
|2.000.000,00
|CT DEN:320T26703WWYA8GT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 16:11:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 16:12:06
|100.000,00
|CT DEN:320T26703XA9GHTA MBVCB.14949508753.155703.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-07-2026 16:16:46
|200.000,00
|320D60703TQ8TS7R Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 16:18:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 16:19:48
|300.000,00
|ZP7D3EIUMR5S Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 16:24:13
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 16:26:37
|100.000,00
|CT DEN:320T26703XVFWPRW ung ho ms 2026.174
|03-07-2026 16:29:35
|70.000,00
|320D60703K592G7B Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 16:30:46
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 16:32:29
|200.000,00
|320D6070325Z7NLB IBFT NGUYEN YEN NHI ung ho MS 2026.174 nguyen van hien
|03-07-2026 16:45:10
|200.000,00
|CT DEN:320T26703YKY8H2F NGUYEN THI HA NHI chuyen tien ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 16:48:05
|50.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 16:50:33
|200.000,00
|320D60703T2CHMD4 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184095020075
|03-07-2026 16:52:49
|100.000,00
|126D60703014TB30 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26184741733602
|03-07-2026 16:57:37
|100.000,00
|320D60703C2ACMDH Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184700440247
|03-07-2026 17:00:25
|200.000,00
|CT DEN:320T26703Z635KHZ Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 17:13:36
|100.000,00
|CT DEN:320T26703ZPGW4AM Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 17:19:34
|200.000,00
|320D607035WS8USH Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184536112746
|03-07-2026 17:22:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 17:27:58
|200.000,00
|136000888365-0989848845-Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 17:36:06
|100.000,00
|CT DEN:320T267040K70PHJ Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 17:50:38
|200.000,00
|CT DEN:320T2670414DNSDU Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 17:53:34
|200.000,00
|CT DEN:320T26704189M2G0 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 17:55:34
|100.000,00
|HAN THU TRANG ung ho MS 2026.174 nguyen van hien
|03-07-2026 17:56:15
|200.000,00
|CT DEN:320T267041BTZRS0 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 17:57:48
|80.000,00
|CT DEN:320T267041DVRZXT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 17:59:33
|500.000,00
|320D6070382MNK5Q Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184896027110
|03-07-2026 18:02:17
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien)
|03-07-2026 18:09:24
|300.000,00
|320D607036VZLG38 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 18:11:00
|200.000,00
|CT DEN:126T267041XA3PUV Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 18:15:52
|30.000,00
|320D607035PCBSTW Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184742599035
|03-07-2026 18:41:10
|200.000,00
|320D60703GSS13ND Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 18:44:27
|100.000,00
|CT DEN:320T2670437G7M7U Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 18:45:13
|300.000,00
|126D60703B1UCPKT Ung ho Ms 2026.174 a Nguyen Van Hien FT26184075831112
|03-07-2026 18:45:40
|100.000,00
|320D60703U0VWZ14 Ung ho MS 2026.174 FT26184829015726
|03-07-2026 18:47:24
|100.000,00
|CT DEN:320T267043BCHXE3 MBVCB.14952411819.041253.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0211000471904 BUI KIM HUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-07-2026 18:47:35
|300.000,00
|CT DEN:320T267043BLRVU0 Vietinbank;110628136866;ung ho Ms 2026.174 anh Nguyen Van hien
|03-07-2026 18:51:20
|100.000,00
|320D60703ZCREUX3 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 19:06:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2670442EREXQ Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu
|03-07-2026 19:10:34
|100.000,00
|CT DEN:320T2670447Z1VQT Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 19:12:52
|200.000,00
|CHU THI NHAN chuyen tien ung ho ms 2026174 nguyen van hien
|03-07-2026 19:21:43
|100.000,00
|320D607036ZVJFTZ Ung ho ma so 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26184749147539
|03-07-2026 19:27:37
|200.000,00
|320D60703SSDR4E1 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26184334004071
|03-07-2026 19:28:52
|50.000,00
|320D60703TPKNVFA Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 19:28:54
|200.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.174 nguyen van hien. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|03-07-2026 19:35:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|03-07-2026 19:38:07
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 19:38:33
|100.000,00
|CT DEN:126T267045AX3HQZ Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu
|03-07-2026 19:53:36
|200.000,00
|CT DEN:320T267045WSRK64 Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 19:56:42
|55.555,00
|320D60703D14JZ7J Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 20:22:56
|100.000,00
|126D60703NCJR9SJ ung ho be Ta Anh Tu. mong be mau khoe
|03-07-2026 20:24:14
|50.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 20:25:56
|200.000,00
|CT DEN:320T2670475GWFDT MBVCB.14954182129.166455.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9785257286 DOAN THI NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-07-2026 20:56:51
|100.000,00
|320D60703EN7EJEB Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 21:03:34
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 21:20:07
|200.000,00
|CT DEN:320T267049916SW1 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 21:25:30
|500.000,00
|CT DEN:320T267049G5CT9V Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 21:35:58
|100.000,00
|CT DEN:320T267049VZEUX0 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 21:37:26
|300.000,00
|320D6070384WWQ2M Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 21:39:30
|100.000,00
|CT DEN:320T26704A0MY68T Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|03-07-2026 21:40:08
|100.000,00
|320D60703NV4M2SA Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 21:48:56
|100.000,00
|CT DEN:320T26704AD361R3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 21:55:20
|100.000,00
|CT DEN:320T26704AMJML9U Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 21:56:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 22:02:29
|200.000,00
|CT DEN:320T26704AWZXWSF MBVCB.14955525449.023374.ung ho MS 2026174.CT tu 0011004353312 NGUYEN CAM CHAU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-07-2026 22:09:24
|100.000,00
|320D60703GTLG3CJ Ung ho MS 2026.174 FT26184066869852
|03-07-2026 22:19:01
|300.000,00
|CT DEN:320T26704BJU9HDX Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 22:19:49
|100.000,00
|320D60703J4SNBZ7 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26184306159020
|03-07-2026 22:22:44
|50.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 22:25:31
|50.000,00
|320D60703UTZRDGY Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 22:27:41
|30.000,00
|320D60703GUVHGEL IBFT Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|03-07-2026 22:30:05
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 22:42:01
|500.000,00
|320D60703283AWLC Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185773667267
|03-07-2026 22:38:28
|300.000,00
|CT DEN:126T26704CAH0W2X Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-07-2026 22:44:01
|100.000,00
|320D60703T8JBBL1 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 23:03:48
|50.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 23:12:25
|200.000,00
|320D60703JDZFUKS Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185698719185
|03-07-2026 23:15:12
|150.000,00
|ung ho MS 2026.174 anh nguyen van hien
|03-07-2026 23:15:39
|100.000,00
|ZP7D3EJ142K8 Ung ho MS 2026.173 be Ta Thanh Van
|03-07-2026 23:17:33
|50.000,00
|CT DEN:320T26704DU43UZM Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 23:28:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 23:28:48
|200.000,00
|136050117164-0962111529-Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|03-07-2026 23:33:21
|50.000,00
|320D60703DCWBHXM Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185330513380
|03-07-2026 23:37:15
|500.000,00
|320D60703460PFM8 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185205090879
|03-07-2026 23:38:23
|100.000,00
|CT DEN:320T26704EMMRX5P MBVCB.14956149955.463641.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 1025044060 HUYNH NGOC PHUONG ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-07-2026 01:45:20
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien; thoi gian GD:04/07/2026 00:02:54
|04-07-2026 01:59:31
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien); thoi gian GD:04/07/2026 00:40:31
|04-07-2026 02:06:20
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.174 ( anh nguyen van hien ); thoi gian GD:04/07/2026 01:04:46
|04-07-2026 03:39:01
|50.000,00
|CT DEN:320T26706BWZW70Y ung ho MS 2026.174
|04-07-2026 04:22:27
|200.000,00
|320D60704UTXKMBA Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185031821450
|04-07-2026 05:05:18
|200.000,00
|320D60704T67XUZ6 Ung ho ms 2026.174 anh nguyen van hien FT26185298910881
|04-07-2026 05:36:42
|100.000,00
|CT DEN:320T26706GGE6Z51 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 06:09:45
|100.000,00
|ung ho MS 2026. 174 ( anh nguyen van hien )
|04-07-2026 06:13:08
|300.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 06:19:26
|200.000,00
|320D60704LJ1NJST Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 06:30:02
|100.000,00
|320D60704732NE98 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 06:40:36
|200.000,00
|CT DEN:320T26706JYT9R8K Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 06:52:57
|50.000,00
|320D60704P9D7Q0C Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185950011572
|04-07-2026 07:04:20
|100.000,00
|VO NGOC HOANG Chuyen tien Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien)
|04-07-2026 07:07:38
|500.000,00
|320D60704S4E8KB0 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185069713850
|04-07-2026 07:26:26
|100.000,00
|CT DEN:320T26704YTQDXZX MS 2026.174
|04-07-2026 07:26:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 07:37:20
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 07:47:05
|200.000,00
|320D607041A6YRWP Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185460935941
|04-07-2026 08:10:18
|30.000,00
|Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|04-07-2026 08:10:43
|300.000,00
|320D60704F6SM794 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185002830152
|04-07-2026 08:12:58
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 08:24:39
|20.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 08:27:01
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.175
|04-07-2026 08:27:36
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.174
|04-07-2026 08:27:53
|200.000,00
|CT DEN:320T2670516V4L2L MBVCB.14958213281.941543.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1015263141 LE THU UYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-07-2026 08:55:53
|50.000,00
|CT DEN:320T2670529UGG8N MBVCB.14958583807.192956.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0071001247433 DO THI KIM HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-07-2026 09:04:35
|50.000,00
|CT DEN:320T267052MB1WAH Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|04-07-2026 09:14:24
|1.000.000,00
|320D60704D4W1FUW Ung ho MS 2026.174( anh nguyen van hien)
|04-07-2026 09:18:00
|100.000,00
|CT DEN:320T26705351Z21P Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 09:18:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien)
|04-07-2026 09:25:40
|200.000,00
|CT DEN:320T267053F61A8M Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|04-07-2026 09:26:36
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|04-07-2026 09:39:59
|200.000,00
|CT DEN:320T26705402Y785 UH MS 2026.175 Luong Van Vien
|04-07-2026 09:42:41
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien)
|04-07-2026 09:46:40
|300.000,00
|CT DEN:320T2670548WGD57 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 09:54:01
|200.000,00
|CT DEN:320T267054JLH4V7 MBVCB.14959343106.717851.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1015179026 BUI THI THU THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-07-2026 10:01:01
|500.000,00
|CT DEN:320T267054TUZ4BW Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 10:10:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 10:11:42
|100.000,00
|320D607042W0C7RM Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 10:18:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|04-07-2026 10:25:32
|200.000,00
|320D60704WVH2KKC Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185707302783
|04-07-2026 10:36:27
|30.000,00
|320D607046V5VH1J ung ho MS 2026.175 ( anh Luong Van Vien )
|04-07-2026 10:40:43
|100.000,00
|320D60704D9PMG7V IBFT Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|04-07-2026 10:44:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 10:44:58
|200.000,00
|CT DEN:320T267056HW62FH Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|04-07-2026 10:45:22
|200.000,00
|CT DEN:320T267056JEH9US Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 10:46:45
|300.000,00
|CT DEN:320T267056L8GDEN MBVCB.14960083295.200139.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 9968877136 PHAN THI THUY LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-07-2026 10:50:32
|100.000,00
|CT DEN:320T267056R8EKRJ Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|04-07-2026 10:52:13
|1.000.000,00
|CT DEN:320T267056TFJPNA Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|04-07-2026 10:58:39
|200.000,00
|320D6070474N3GPA ung ho MS 2026.175 anh Luong van Vien FT26185023330865
|04-07-2026 11:08:04
|100.000,00
|320D607049B3U3CU Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185022006267
|04-07-2026 11:14:47
|100.000,00
|320D607046GB16N4 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van-040726-11:14:47 6185ASCB028XIVGM
|04-07-2026 11:26:08
|100.000,00
|320D6070497T781R Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|04-07-2026 11:51:37
|200.000,00
|320D60704R44PTL4 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 11:53:17
|150.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.175 luong van vien. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|04-07-2026 11:58:13
|100.000,00
|136111757620-0971011390-Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|04-07-2026 11:59:22
|200.000,00
|CT DEN:320T267059E4MW9Z Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 12:10:05
|100.000,00
|CT DEN:320T267059UA7MEM Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 12:13:27
|100.000,00
|CT DEN:320T267059YRAHCW Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|04-07-2026 12:17:55
|100.000,00
|CT DEN:126T26705A4MNC5A Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|04-07-2026 12:20:11
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 12:34:43
|300.000,00
|320D60704LJECMN4 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|04-07-2026 12:35:06
|500.000,00
|Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|04-07-2026 12:36:19
|100.000,00
|CT DEN:320T26705AUXQA51 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|04-07-2026 12:41:34
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.174 (anh Nguyen Van Hien). Nam Mo A Di Da Phat
|04-07-2026 12:48:34
|200.000,00
|320D60704AU59RUF UNG HO MS 2026.174 . ANH NGUYEN VAN HIEN-040726-12:48:34 6185ASCB028SA1ID
|04-07-2026 12:53:59
|200.000,00
|CT DEN:320T26705BJ8QFUJ Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 12:56:45
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.173 (be Ta Thanh Van)
|04-07-2026 12:56:46
|20.000,00
|CT DEN:320T26705BMXN310 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 12:59:51
|400.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|04-07-2026 13:50:10
|100.000,00
|320D60704HDSN4ZF MS 2026.175 ANH LUONG VAN VIEN FT26185220557524
|04-07-2026 13:56:27
|200.000,00
|320D60704HLXTVTM Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien-040726-13:56:26 6185ASCB028STKEA
|04-07-2026 14:02:04
|500.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 14:04:38
|300.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 14:22:44
|100.000,00
|CT DEN:320T26705EZFGGPT ung ho ms 2026.174
|04-07-2026 14:24:41
|200.000,00
|PHAN NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien)
|04-07-2026 14:32:04
|100.000,00
|CT DEN:320T26705FBSGZRR MBVCB.14962972675.980032.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 0011003043653 DINH THI THANH HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-07-2026 14:37:35
|100.000,00
|320D60704KPRXJNM Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185131102465
|04-07-2026 14:40:24
|200.000,00
|CT DEN:320T26705FNT7H17 MBVCB.14963068684.037824.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 0951004174461 HUYNH THI MY LANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-07-2026 14:42:04
|100.000,00
|CT DEN:320T26705FQZVE6P Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 14:55:13
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 14:59:26
|30.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien)
|04-07-2026 15:07:19
|100.000,00
|ung ho MS 2026 .173 ( be Ta Thanh Van )
|04-07-2026 15:45:31
|500.000,00
|126D60704027V7XN ung ho truong thi tinh ms 2026.162 FT26185013894727
|04-07-2026 15:50:19
|50.000,00
|320D607041WME8KJ Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien)
|04-07-2026 16:42:31
|50.000,00
|CT DEN:320T26705LE1XJA9 Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc
|04-07-2026 16:43:00
|50.000,00
|CT DEN:320T26705LEPK23Q Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|04-07-2026 17:15:20
|500.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 17:19:17
|50.000,00
|CT DEN:320T26705MULJ2YH Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|04-07-2026 17:21:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.175( Anh Luong Van Vien)
|04-07-2026 17:27:58
|300.000,00
|CT DEN:320T26705N62M2VS Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 17:31:44
|100.000,00
|320D607043WJM04D Ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien FT26185187462611
|04-07-2026 17:48:30
|100.000,00
|320D607045FXAC5P Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26185198681364
|04-07-2026 17:53:06
|110.000,00
|CT DEN:126T26705P59BWVB MBVCB.14965986774.945582.gd,c QM va NM ung ho MS 2026.174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-07-2026 17:57:40
|110.000,00
|CT DEN:126T26705PBA79VX MBVCB.14966077209.003800.gd, QM va NM ung ho MS 2026.173 Ta Thanh Van.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-07-2026 18:06:49
|110.000,00
|CT DEN:126T26705PPCJBFJ MBVCB.14966239094.115920.gd,c QM va NM ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-07-2026 18:12:19
|110.000,00
|CT DEN:126T26705PWMYD8N MBVCB.14966343017.182214.gd,c QM va NM ung ho MS 2026.169 Mo Van Hoanh.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-07-2026 18:59:00
|100.000,00
|320D60704454T3QC Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|04-07-2026 19:00:47
|100.000,00
|CT DEN:320T26705RSMLZ4A Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|04-07-2026 19:11:45
|50.000,00
|Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|04-07-2026 19:25:20
|100.000,00
|CT DEN:320T26705SR1Y0AG Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|04-07-2026 19:34:32
|500.000,00
|320D60704J80F997 UNG HO MS 2026174 ANH NGUYEN VAN HIEN
|04-07-2026 19:44:42
|100.000,00
|CT DEN:126T26705TGMG9QJ ung ho ms 2026.175 anh Luong Van Vien
|04-07-2026 19:52:19
|250.000,00
|Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|04-07-2026 20:23:41
|100.000,00
|320D60704SHTYGV1 IBFT UH MS 2026.174 Nguyen Van Hien
|04-07-2026 20:24:57
|300.000,00
|Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|04-07-2026 20:25:01
|100.000,00
|320D60704VB9JPWJ Ung ho MS 2026.173
|04-07-2026 20:30:25
|100.000,00
|VO DAI THAI HOA Chuyen tien Ung ho MS 2026.173 (be Ta Thanh Van)
|04-07-2026 21:06:51
|100.000,00
|320D60704PZNXCP6 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187665776725
|04-07-2026 21:09:55
|150.000,00
|320D60704DX0YGCZ Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26187011855900
|04-07-2026 21:14:37
|100.000,00
|320D60704SFYBX9L Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien FT26187896700600
|04-07-2026 21:21:57
|500.000,00
|320D60704VQT052G Thuy An Ung ho MS2026.174 anh Nguyen Van Huyen FT26187773929091
|04-07-2026 21:27:14
|1.000.000,00
|320D607042SN6CUN NGUYEN THI DUNG UNG HO MS 2026.174 NGUYEN VAN HIEN-040726-21:27:13 6185ASCB02899PS8
|04-07-2026 21:36:08
|500.000,00
|CT DEN:320T26705XTT59VH Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|04-07-2026 21:48:14
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.175 (anh Luong Van Vien)
|04-07-2026 21:48:54
|100.000,00
|320D60704W5WK51A Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187079600321
|04-07-2026 22:06:32
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.175 ( anh luong van vien )
|04-07-2026 22:16:59
|100.000,00
|CT DEN:320T26705ZDR4XMY Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|04-07-2026 22:18:38
|50.000,00
|126D60704FWJUTVF PHAM THI THANH HOA chuyen tien uh ms 2026131
|04-07-2026 22:32:05
|300.000,00
|CT DEN:126T26705ZZP6E4T Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu
|04-07-2026 22:42:08
|100.000,00
|CT DEN:320T267060CY1ZKE Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|05-07-2026 01:23:17
|50.000,00
|320D607042BU8TW4 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien; thoi gian GD:04/07/2026 23:45:25
|05-07-2026 01:52:22
|100.000,00
|320D60705ZFX2B3L Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien; thoi gian GD:05/07/2026 00:59:49
|05-07-2026 06:22:14
|50.000,00
|Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien
|05-07-2026 07:18:47
|200.000,00
|PHUNG KHAC CHUONG Chuyen tien MS 2026.176 ( chi Tran Thi Thu Hien)
|05-07-2026 07:39:29
|200.000,00
|320D60705E9W14TX Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26187640829651
|05-07-2026 07:46:53
|200.000,00
|CT DEN:320T26706MJB6RV3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|05-07-2026 07:59:55
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien)
|05-07-2026 08:14:00
|200.000,00
|CT DEN:320T26706NL4NSP3 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|05-07-2026 08:16:26
|300.000,00
|320D6070539C1F94 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|05-07-2026 08:18:48
|30.000,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|05-07-2026 08:21:04
|100.000,00
|CT DEN:320T26706NVFNGSG MBVCB.14972350447.277139.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 0381000534155 PHAM THUY OANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-07-2026 08:24:47
|100.000,00
|126D60705KKZGS2E Tu thien MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien) - 2 vo chong ngheo ungthu QTri
|05-07-2026 08:26:27
|100.000,00
|CT DEN:320T26706P2KDLNK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|05-07-2026 08:32:06
|50.000,00
|CT DEN:320T26706PA18E4W Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|05-07-2026 08:42:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.176 (chi Tran Thi Thu Hien)
|05-07-2026 08:46:20
|200.000,00
|CT DEN:320T26706PUUK3J6 MBVCB.14972687730.520479.MS 2026.176(tran thi thu hien).CT tu 0251002726884 HOANG THI KIM DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-07-2026 08:51:43
|500.000,00
|CT DEN:320T26706Q1XN62Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|05-07-2026 09:03:12
|200.000,00
|CT DEN:320T26706QH3BLYC Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|05-07-2026 09:10:11
|100.000,00
|320D60705XRW8CHM ms2026.176 tran thi thu hien, ma GD 100000156461325
|05-07-2026 09:24:02
|200.000,00
|MS 2026 176 chi Tran thi Thu Hien
|05-07-2026 09:34:35
|100.000,00
|MS2026174 Ng van Hien
|05-07-2026 09:42:30
|300.000,00
|320D60705P22KDLV Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|05-07-2026 09:52:38
|200.000,00
|CT DEN:320T26706SECV301 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|05-07-2026 09:58:28
|200.000,00
|320D60705ASB73PR Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|05-07-2026 10:54:36
|300.000,00
|320D60705T4R1G5S Hoang HaiNguyen Thu Hang Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|05-07-2026 10:58:32
|500.000,00
|320D607056VDQK75 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien-050726-10:58:32 6186ASCB0283H954
|05-07-2026 11:13:24
|300.000,00
|320D60705DV4Z0Y6 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|05-07-2026 11:36:22
|100.000,00
|320D60705BXGX0NP Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|05-07-2026 11:41:07
|300.000,00
|CT DEN:320T26706WMMKMX1 GD Quan Man ung ho MS 2026.176. Chi Tran Thi Thu Hien
|05-07-2026 11:51:30
|100.000,00
|CT DEN:320T26706X1BQ4U7 Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|05-07-2026 11:51:47
|200.000,00
|320D60705SGN1MLN Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|05-07-2026 11:55:11
|100.000,00
|CT DEN:320T26706X6741JB MBVCB.14975534376.447271.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-07-2026 12:02:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|05-07-2026 12:10:59
|100.000,00
|320D60705D0ER5GM Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien
|05-07-2026 12:11:19
|300.000,00
|CT DEN:320T26706XTHX3