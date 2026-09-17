Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lúc 6h ngày 17/9, đêm qua và rạng sáng nay, Hà Nội có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 80-160mm.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như trạm Đồng Bông 1 (Từ Liêm) 199mm, Hai Bà Trưng 188mm, Tây Mỗ 177,3mm, hồ CV1 (Cầu Giấy) 175,4mm và Cầu Giấy 166mm.

Qua kiểm tra, Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận nhiều điểm úng ngập, đọng nước trên địa bàn quản lý.

Tại khu vực phía Tây thành phố, các điểm ngập gồm Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (sau tòa nhà Keangnam), Hoa Bằng (đoạn từ số 91-97 và 54-56), ngã ba 246 đường Mỹ Đình, khu vực đường Lê Đức Thọ quanh Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, đường Tân Mỹ, Phan Văn Trường (đoạn từ số 25-131, trước cổng Bộ Tư lệnh Hóa học), Trần Bình, Triều Khúc (đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình).

Đường 70 ngập sâu sau mưa lớn sáng nay. Ảnh: Đình Hiếu

Các điểm khác được ghi nhận tại Võ Chí Công (khu vực UDIC), Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng, các hầm chui dân sinh số 4, 5, 6, khu vực Km9+656, Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm.

Ở khu vực nội đô, nước cũng gây úng ngập tại Thành Công, 165 Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn.

Ngay khi xuất hiện mưa lớn, Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, tua vớt rác tại ga thu, mở cửa phai hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước trên hệ thống.

Đến 6h ngày 17/9, các lực lượng và phương tiện vẫn tiếp tục ứng trực, vận hành trạm bơm, khơi thông dòng chảy và theo dõi diễn biến mưa, mực nước.

Nhiều nơi mưa trên 150mm

Số liệu đo tại 36 điểm thuộc các phường cho thấy lượng mưa rất lớn xuất hiện ở nhiều khu vực.

Ngoài các điểm có lượng mưa cao nhất, Thanh Liệt ghi nhận 152,5mm tại đập Thanh Liệt - Cầu Tó; Ô Chợ Dừa148,1mm; Văn Miếu - Quốc Tử Giám 141,5mm; Yên Sở 163,8mm; Hoàng Mai 135,7mm; Nghĩa Đô 131,9mm; Hoàn Kiếm 130,4mm tại Phùng Hưng.

Tại khu vực ngoại thành, lượng mưa cũng khá lớn ở Vĩnh Thanh 146,4mm và Thanh Trì 119,8mm.

Mưa lớn khiến mực nước nhiều tuyến sông, kênh tăng nhanh. Tại sông Tô Lịch, điểm đo Hoàng Quốc Việt, mực nước lúc 6h là 5,48m, tăng từ 4,06m lúc 20h ngày 16/9. Tại hạ lưu đập Thanh Liệt, mực nước đạt 5,46m.

Sông Nhuệ tại Đồng Bông 1 tăng từ 3,99m lên 5,45m; tại cống Hà Đông từ 3,96m lên 5,38m.