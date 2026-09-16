Chiều 16/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trước tình trạng Vành đai 3 (Hà Nội) thường xuyên quá tải, đơn vị đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông.

"Vành đai 3 là tuyến giao thông huyết mạch của Thủ đô Hà Nội, kết nối trực tiếp với các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường nội đô. Hiện mỗi chiều đường trên tuyến đang tổ chức 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp", đại diện Cục CSGT thông tin.

Vành đai 3 trên cao thường xuyên xảy ra ùn tắc. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm số liệu thống kê cho thấy, vào giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến Vành đai 3 khoảng 122.606 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần lưu lượng thiết kế. Tình trạng quá tải thường xuyên gây áp lực lớn đối với việc bảo đảm trật tự, an toàn và thông suốt trên tuyến.

Theo Cục CSGT, để góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và nâng cao khả năng khai thác tuyến đường, Sở Xây dựng Hà Nội cần chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu kẻ lại vạch sơn, bố trí biển báo, phân làn, phân tuyến; tổ chức cho các phương tiện lưu thông thành 3 làn mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp; hạ tốc độ khai thác, bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến.

Việc nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm khai thác hiệu quả hơn mặt đường hiện có, bảo đảm giao thông thuận lợi, an toàn, thông suốt, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông trên tuyến Vành đai 3.