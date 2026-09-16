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Dự báo viên Phạm Thị Thanh Hoa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cập nhật tình hình mưa, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo đó, từ 7-16h ngày 16/9, các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến phía Bắc Nghệ An có mưa phổ biến 20-50mm.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn hơn 100mm, trong đó xã Trung Hạ (Thanh Hóa) 160mm, xã Thượng Cốc (Phú Thọ) 76mm, xã Bình Thành (Thái Nguyên) 61mm.

Dự báo từ chiều tối 16/9 đến ngày 17/9, khu vực Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, TP Hà Nội, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Khu vực Lạng Sơn, TP Hải Phòng, TP Quảng Ninh và phía Nam tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa từ 30-50mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Riêng tại Hà Nội, trong đêm 16/9 và ngày 17/9, có mưa to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Hà Nội còn mưa lớn đêm nay và ngày mai 17/9. Ảnh: Hoàng Minh

Ngoài ra, đêm 16/9 và ngày 17/9, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng và phía Bắc tỉnh Sơn La, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối và tối 16/9, do mây đối lưu phát triển, khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm

Từ đêm 17/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Lũ trên nhiều sông diễn biến phức tạp

Đến chiều 16/9, lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) đang xuống nhưng vẫn ở trên báo động 3. Trong khi đó, lũ trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) đang lên và trên báo động 3.

Tại Thanh Hóa, thượng lưu sông Bưởi đang lên và ở trên báo động 3; hạ lưu sông Bưởi đang lên nhưng dưới báo động 3. Sông Âm tại trạm Lang Chánh cũng đang ở trên báo động 3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Bôi tiếp tục xuống, dự kiến ở mức báo động 1-2. Ngược lại, lũ trên sông Hoàng Long tiếp tục lên trên báo động 3, sau đó biến đổi chậm.

Tại Thanh Hóa, lũ trên sông Bưởi được dự báo tiếp tục lên trên báo động 3, trong khi lũ trên sông Âm xuống mức báo động 1. Lũ trên trung lưu sông Mã tiếp tục lên, vượt báo động 2.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức rất cao tại Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An.

Nguy cơ tập trung tại các khu vực miền núi, vùng có địa hình sườn dốc và những nơi đã xuất hiện mưa lớn kéo dài. Người dân cần đặc biệt lưu ý các khu vực ven sông, suối, chân taluy, sườn dốc và nơi có nguy cơ sạt trượt.