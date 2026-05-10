Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã chính thức triển khai kế hoạch kiểm tra diện rộng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong năm 2026. Hoạt động này nhằm siết chặt quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ kịp thời nhận diện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý để chấn chỉnh và khắc phục. Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm bảo đảm tính thượng tôn pháp luật, tạo môi trường kinh doanh công bằng và củng cố niềm tin của nhân dân.

Bên cạnh việc thanh, kiểm tra, Công an TP Hà Nội xác định rõ vai trò đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ lắng nghe, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này góp phần cải thiện chỉ số môi trường đầu tư của Thủ đô, giúp các cơ sở kinh doanh yên tâm phát triển bền vững.

Quá trình kiểm tra được yêu cầu thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định; đảm bảo tính công khai, minh bạch và tiết kiệm. Đặc biệt, lãnh đạo Công an TP Hà Nội chỉ đạo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ sở kinh doanh.

Theo kế hoạch, trong quý II/2026, Công an TP Hà Nội dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra đối với 9.960 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn Thành phố.

Danh sách hộ kinh doanh, cá nhân được Công an Hà Nội kiểm tra: