Từ e ngại đến chủ động thay đổi

Hộ kinh doanh cả nước đã bước qua kỳ kê khai thuế đầu tiên khi thuế khoán chính thức bị xóa bỏ. 4 tháng sau khi chuyển đổi, chị Thu Hà, chủ một quán phở tại phường Từ Liêm, Hà Nội nhận thấy rõ những thay đổi từ cửa tiệm của mình.

Trước đây, hoạt động kinh doanh của chị vận hành theo cách quen thuộc: ghi chép thủ công, cuối ngày cộng sổ, ước lượng lãi lỗ dựa trên kinh nghiệm. Nghe tin chuyển từ thuế khoán sang thuế kê khai, phải làm quen với việc xuất hóa đơn, theo dõi doanh thu thực tế, ban đầu chị Hà cũng không tránh khỏi lo lắng.

Sau khi tham khảo tin tức báo chí cũng như tham dự nhiều buổi tập huấn của cơ quan thuế, chị quyết định sử dụng phần mềm bán hàng. Từ việc chỉ nhằm mục đích đơn giản hóa việc theo dõi doanh thu, dần dần công cụ này đã trở thành “trợ lý vận hành” cho toàn bộ cửa hàng.

Doanh thu với chị Hà giờ đây không còn là con số ước tính mà được ghi nhận đầy đủ theo từng giao dịch. Nguyên vật liệu tồn kho được kiểm soát, hạn chế thất thoát. Chi phí được quản lý chặt chẽ hơn. Theo chị, việc ứng dụng công nghệ để tuân thủ việc kê khai đang mang lại lợi ích thiết thực, khắc phục được nhiều “lỗ hổng” trong hoạt động của quán, từ đó giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Thanh toán số: minh bạch dòng tiền, tăng trưởng doanh thu

Một trong những thay đổi đáng chú ý khác ở hộ kinh doanh đến từ phương thức thanh toán.

Nếu như trước đây, tiền mặt và chuyển khoản cá nhân khiến dòng tiền bị phân tán, khó đối soát, thì hiện nay người bán hàng đã chuyển sang sử dụng tài khoản thanh toán riêng cho hoạt động kinh doanh.

Dòng tiền kinh doanh vì thế trở nên rõ ràng hơn, tách bạch với các khoản cá nhân, hỗ trợ thuận lợi việc kê khai thuế. Khi cần tra soát giao dịch, xử lý hoàn tiền hoặc giải quyết khiếu nại, chủ hộ có thể kiểm tra nhanh chóng dựa trên dữ liệu đã lưu trữ. Về lâu dài, việc minh bạch dòng tiền cũng giúp hộ kinh doanh chuẩn bị kế hoạch tài chính chuẩn chỉnh, sát với thực tế và hiệu quả hơn.

Hiện nay, các ngân hàng và đơn vị trung gian thanh toán đã mang đến nhiều giải pháp thanh toán ưu việt, đáp ứng nhu cầu tuân thủ thuế của hộ kinh doanh. Trong đó, VietQRPay - dịch vụ thanh toán thông qua QR Code được phát triển bởi NAPAS - đang được xem là một công cụ tiện lợi, hiện đại và đáng tin cậy.

Không chỉ giúp minh bạch dòng tiền, VietQRPay còn là giải pháp thanh toán xuyên biên giới, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh bán hàng dễ dàng cho khách nước ngoài tại Việt Nam.

Anh Đức An, chủ một cửa hàng cafe tại Hội An (Đà Nẵng) cho biết nhờ sử dụng VietQRPay, nhiều du khách nước ngoài ghé quán dù chỉ có thẻ tín dụng hay ví Alipay nhưng vẫn thanh toán thuận tiện, dễ dàng, giúp doanh thu tăng lên đáng kể.

Được biết, VietQRPay đã được tích hợp trong phần mềm bán hàng KiotViet - cái tên không còn xa lạ trong cộng đồng hộ kinh doanh, mang lại cơ hội tối ưu vận hành và tăng trưởng doanh thu cho hàng trăm ngàn nhà bán hàng khắp Việt Nam.

Chuyển sang kê khai, nếu chỉ nhìn ở góc độ nghĩa vụ, có thể là một bước đi khó. Nhưng khi đặt trong bối cảnh ứng dụng công nghệ, đây lại là cơ hội để nâng cấp toàn bộ cách vận hành của hàng triệu cửa tiệm, quán ăn hiện nay.

Từ việc không rõ lãi lỗ đến kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, từ ghi chép thủ công đến quản lý bằng dữ liệu, từ chuyển khoản thông thường đến minh bạch thanh toán, hành trình “lên số” và “lên đời” của hộ kinh doanh đang diễn ra theo một cách rất thực tế. Và trong quá trình đó, công nghệ không còn là công cụ, mà đang trở thành nền tảng cho một cách kinh doanh bền vững hơn.