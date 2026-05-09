Thuế cơ sở 7 tỉnh Nghệ An vừa có lưu ý đối với hộ kinh doanh đã nộp tờ khai 01/CNKD quý I/2026 nhưng xác định doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống.

Theo đó, hộ kinh doanh nếu xác định chắc chắn doanh thu cả năm dưới 1 tỷ đồng và muốn hủy tờ khai thì gửi văn bản đề nghị hủy tờ khai 01/CNKD đã nộp đến cơ quan thuế.

Cơ quan thuế này không khuyến khích hộ kinh doanh thực hiện điều chỉnh doanh thu về bằng 0, bởi về bản chất, hộ kinh doanh đang xác định có nghĩa vụ thuế trên 1 tỷ đồng nhưng doanh thu quý bằng 0.

Khi đó, các quý sau cơ quan thuế sẽ nhắc nhở việc nộp các tờ khai 01/CNKD. Cuối năm, nếu hộ kinh doanh gửi thông báo doanh thu mẫu 01/TKN sẽ phát sinh hai nghĩa vụ kê khai chồng chéo nhau.

Trong trường hợp hủy tờ khai, hộ kinh doanh thực hiện ghi sổ theo mẫu S1a - Doanh thu ghi theo ngày. Sau đó, thực hiện gửi thông báo số tài khoản ngân hàng/ví điện tử đến cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh đã nộp tờ khai quý I/2026 nhưng xác định doanh thu cả năm từ 1 tỷ đồng trở xuống có thể đề nghị hủy tờ khai, song cần đặc biệt lưu ý nguy cơ bị xử phạt nếu doanh thu thực tế vượt ngưỡng. Ảnh: Nguyễn Lê

Nếu chưa chắc chắn về doanh thu cả năm dưới 1 tỷ đồng, hộ kinh doanh có 2 sự lựa chọn:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện kê khai hàng quý. Cuối năm tổng hợp doanh thu nếu doanh thu dưới 1 tỷ đồng thực hiện thủ tục bù trừ, hoàn trả hoặc “hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách” theo quy định của pháp luật quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa tại Điều 12 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Thứ hai, thông báo hủy tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế, không kê khai thuế các quý. Nhưng đến quý phát sinh doanh thu trên 1 tỷ đồng thì kê khai lũy kế toàn bộ doanh thu và nộp hết số thuế phải nộp theo quy định.

Theo Thuế cơ sở 7 tỉnh Nghệ An, hộ kinh doanh có thể chọn hủy hoặc không hủy tờ khai mà vẫn nộp theo quý để theo dõi doanh thu, cơ quan thuế không bắt buộc việc này.

Trường hợp doanh thu lớn, nhưng vẫn đề nghị hủy tờ khai, có thể đối mặt rủi ro bị xử phạt vi phạm hành chính do đã cam kết doanh thu cả năm từ 1 tỷ đồng trở xuống và đề nghị hủy tờ khai đã nộp.

Đặc biệt, cơ quan thuế lưu ý, có nhiều hộ kinh doanh có doanh thu rất lớn, tách hộ nhưng để chung kho hàng, chuyển dòng tiền không minh bạch... nên cam kết dưới 1 tỷ để hủy tờ khai thuế sẽ vướng rủi ro bị xử phạt hành chính.

Đối với các hộ kinh doanh hoạt động bình thường nhưng chưa xác định được doanh thu cả năm, các hộ này có thể thực hiện kê khai lũy kế khi doanh thu vượt 1 tỷ đồng.