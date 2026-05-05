Thuế cơ sở 8 tỉnh Bắc Ninh vừa hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng cách khai, nộp thuế và xử lý thuế sau khi Nghị định 141/2026 của Chính phủ được ban hành.

Nghị định 141 đã điều chỉnh nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm và áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, việc kê khai thuế theo quý chỉ áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm.

Đối với trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm thuộc diện không phải nộp thuế thì chỉ thực hiện thông báo doanh thu (1 hoặc 2 lần/năm đối với năm đầu tiên ra kinh doanh) theo mẫu số 01/TKN-CNKD quy định tại Thông tư 18/2026 của Bộ Tài chính.

Còn nhóm hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm thuộc trường hợp không phải nộp thuế, không phải kê khai thuế theo quý. Để hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định, tránh phát sinh rủi ro về thuế, cơ quan thuế chia thành 3 trường hợp sau:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng cần chú ý khai, nộp thuế, xử lý thuế đúng quy định sau khi ngưỡng miễn thuế đã được nâng lên 1 tỷ đồng/năm.

Trường hợp chưa nộp tờ khai thuế quý I/2026

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa nộp tờ khai quý I/2026, cần thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng đến cơ quan thuế, theo dõi doanh thu theo sổ kế toán.

Đến hết năm 2026, nếu doanh thu không vượt quá 1 tỷ đồng thì thực hiện gửi thông báo doanh thu theo mẫu số 01/TKN-CNKD quy định tại Thông tư số 18/2026 của Bộ Tài chính, chậm nhất ngày 31/1/2027.

Trường hợp hộ, cá nhân mới ra kinh doanh: Lần đầu cần gửi thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm, chậm nhất ngày 31/7/2026 và lần hai, gửi thông báo doanh thu 6 tháng cuối năm, chậm nhất ngày 31/1/2027.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh trong năm 2026 có doanh thu vượt 1 tỷ đồng so với dự kiến thì thực hiện kê khai tờ khai tại quý phát sinh doanh thu vượt ngưỡng và nộp thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp đã nộp tờ khai thuế quý I/2026, nhưng chưa nộp tiền

Theo Thuế cơ sở 8 tỉnh Bắc Ninh, khi đã nộp tờ khai quý I/2026, đồng nghĩa với việc hộ kinh doanh đã thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng, kê khai doanh thu và xác định số thuế phải nộp.

Hướng xử lý: tạm thời chưa nộp tiền, chờ hướng dẫn thêm từ cơ quan thuế.

Trường hợp lo ngại việc phát sinh tiền chậm nộp, có thể điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu trên tờ khai quý I về 0 theo hướng dẫn của cơ quan thuế; đồng thời vẫn giữ được phụ lục số tài khoản ngân hàng mà không cần kê khai lại.

Về việc hủy tờ khai: Hệ thống hiện tại không hỗ trợ hủy hồ sơ trực tuyến. Nếu thực hiện hủy phải lập hồ sơ giấy, thông báo lại số tài khoản và cơ quan thuế phải xử lý thủ công, gây mất thời gian cho cả hai bên. Do đó, Thuế cơ sở 8 tỉnh Bắc Ninh không khuyến nghị thực hiện theo hướng này.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần tiếp tục theo dõi doanh thu. Nếu đến hết năm 2026 doanh thu không vượt quá 1 tỷ đồng thì thực hiện thông báo doanh thu như trên. Nếu doanh thu vượt trên 1 tỷ đồng thì kê khai và nộp thuế tại quý phát sinh vượt ngưỡng.

Trường hợp đã nộp tờ khai thuế quý I/2026 và đã nộp tiền

Nếu hộ, cá nhân kinh doanh đã nộp tờ khai thuế quý I/2026 và đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cơ quan thuế hướng dẫn thực hiện như trường hợp 2 nói trên. Đồng thời, xử lý đối với số tiền đã nộp như sau:

Trường hợp đến hết năm 2026, doanh thu không vượt quá 1 tỷ đồng thì thực hiện thủ tục hoàn thuế.

Trường hợp trong năm 2026, doanh thu dự kiến vượt trên 1 tỷ đồng thì số tiền đã nộp được bù trừ với số thuế phát sinh tại các kỳ khai thuế sau, nếu còn thiếu thì thực hiện nộp bổ sung.

Thuế cơ sở 8 tỉnh Bắc Ninh lưu ý, hiện tại, hộ kinh doanh không nên thực hiện thủ tục hoàn thuế ngay do doanh thu năm 2026 còn biến động, chưa đủ cơ sở xác định có phát sinh nghĩa vụ thuế hay không. Cơ quan thuế cũng chưa có căn cứ để xử lý hoàn thuế.

Do đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần tiếp tục theo dõi doanh thu thực tế, chờ hướng dẫn chính thức từ cơ quan thuế quản lý để thực hiện.