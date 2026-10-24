Danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA Days tháng 11 khả năng sẽ chào đón sự trở lại của của một số cựu binh. Tuy nhiên, có giữ được chỗ cho Asian Cup thì lại khác.

Phong độ được ưu tiên

Sau FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik có thêm cơ hội để xem xét lại những lựa chọn, tăng chất cho hàng công tuyển Việt Nam khi Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc gặp vấn đề thể lực. Thật may mắn, trong bối cảnh như vậy, một số chân sút khác kỳ cựu khác bắt đầu tìm lại cảm giác ghi bàn tại LPBank V-League.

Bắt đầu với Olaha Mạnh Đức, chân sút gốc Nigieria này đang tạo dấu ấn trong màu áo Công an TP.HCM, hay Tiến Linh có bàn thắng sau những giải đấu vắng mặt ở tuyển Việt Nam, còn Tuấn Hải cũng vừa giải tỏa cơn khát ghi bàn.

Tiến Linh có thể sẽ được HLV Kim Sang Sik triệu tập trở lại tuyển Việt Nam

Bên cạnh đó Nguyễn Văn Tùng và Lê Phát là những cái tên khác có thể được cân nhắc nếu tiếp tục duy trì phong độ như những vòng đấu gần đây, chưa kể Thanh Nhàn hay Xuân Bắc cũng hoàn toàn hy vọng được HLV Kim Sang Sik gọi trở lại tuyển Việt Nam sau màn trình diễn tương đối ổn ở giải hạng Nhất.

Trong bối cảnh khó kiếm được người quá mới (như Olaha Mạnh Đức) việc trao niềm tin cho các cựu binh ở thời điểm tất cả đều đang đạt phong độ khá tốt những vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2026/27 chắc chắn là lựa chọn không tồi của HLV Kim Sang Sik.

Cần nhiều hơn thế để giữ suất

Hoàn toàn là hợp lý một khi HLV Kim Sang Sik gọi những cầu thủ đang đạt phong độ cao trở lại tuyển Việt Nam trong đợt tập trung đầu tháng 11 tới. Bởi đơn giản, đội bóng của chiến lược gia người Hàn Quốc đang cần động lực, khát vọng từ nhóm cầu thủ mới mà cũ.

Tiến Linh, Tuấn Hải hay Olaha Mạnh Đức chắc chắn đang rất khát khao được cống hiến trở lại hoặc ra mắt tuyển Việt Nam, vì vậy họ rõ ràng đảm bảo được tiêu chí quan trọng: Tăng độ cạnh tranh ở đợt tập trung sắp tới.

Nhưng để thuyết phục HLV Kim Sang Sik sẽ khác

Tuy nhiên, để có thể giữ được vị trí cho Asian Cup 2027 thì đôi khi khát khao, động lực hoặc kinh nghiệm mới chỉ là điều kiện đủ, phần còn lại cần sự phù hợp với những yêu cầu từ HLV Kim Sang Sik lẫn sự cạnh tranh của các đồng đội cùng vị trí.

Vì những lý do trên, đây cũng là điểm đáng chờ đợi ở đợt tập trung tháng 11. Những gương mặt như Tiến Linh, Tuấn Hải hay các phương án mới trên hàng công như Olaha Mạnh Đức không chỉ cạnh tranh một suất trong danh sách mà cần cho thấy có thể mang đến điều khác biệt cho lối chơi, sự hiệu quả- điều mà tuyển Việt Nam khá bất ổn trong thời gian qua.

Tựu trung lại, phong độ là điều tiên quyết cho những tấm vé trở lại tuyển Việt Nam, nhưng chất lượng quyết định cho suất dự Asian Cup vào đầu năm 2027.