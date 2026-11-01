CA TPHCM tiếp đón SHB Đà Nẵng lúc 18h ngày 1/11 ở vòng 6 V-League 2026/27, với mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Thầy trò HLV Arthur Diles đang có phong độ ấn tượng khi giành 10 điểm sau 5 trận, từng đánh bại Hà Nội, Thể Công và Ninh Bình. Đặc biệt, hàng thủ đội chủ nhà mới để lọt lưới 3 bàn.

Trong khi đó, Đà Nẵng thi đấu thất thường, vừa thắng Hà Nội 1-0 nhưng trước đó thua Hải Phòng 1-5. Hàng phòng ngự đội khách đã nhận tới 11 bàn thua.

Tiến Linh và các đồng đội còn bất bại trong 8 lần gần nhất đối đầu Đà Nẵng, với 5 chiến thắng.