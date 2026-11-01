Đội hình xuất phát CA TPHCM vs Đà Nẵng
CA TPHCM: Patrik Lê Giang (89), Quang Hùng (34), Quang Kiệt (5), Hoàng Phúc (28), Minh Trọng (17), Quốc Cường (19), Quốc Gia (21), Aldair (10), Cummings (9), Đăng Khoa (26), Olaha Mạnh Đức (7).
Đà Nẵng: Sỹ Huy (33), Hồng Phúc (23), Quốc Nhật (22), Ngọc Hiệp (2), Việt Hoàng (17), Vũ Văn Sơn (37), Bryan Ly (27), Matias Moreira (3), Yvo Calleros (5), Ivan Saponjic (9), Nguyên Hoàng (28).
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17h40
17h30
CA TPHCM tiếp đón SHB Đà Nẵng lúc 18h ngày 1/11 ở vòng 6 V-League 2026/27, với mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu.
Thầy trò HLV Arthur Diles đang có phong độ ấn tượng khi giành 10 điểm sau 5 trận, từng đánh bại Hà Nội, Thể Công và Ninh Bình. Đặc biệt, hàng thủ đội chủ nhà mới để lọt lưới 3 bàn.
Trong khi đó, Đà Nẵng thi đấu thất thường, vừa thắng Hà Nội 1-0 nhưng trước đó thua Hải Phòng 1-5. Hàng phòng ngự đội khách đã nhận tới 11 bàn thua.
Tiến Linh và các đồng đội còn bất bại trong 8 lần gần nhất đối đầu Đà Nẵng, với 5 chiến thắng.