Video highlights SLNA 1-1 CAHN
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Được đánh giá cao hơn nhưng CAHN gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà. Phút 41, cầu thủ Việt kiều Đức Vinh kiến tạo để Luiz Guilherme cứa lòng đẹp mắt, mở tỷ số cho SLNA.
Sang hiệp hai, HLV Mano Polking tăng cường hàng công nhằm tìm bàn gỡ. Phút 70, Leo Artur tận dụng đường chuyền của Perea Andres để quân bình tỷ số 1-1.
Phút 77, SLNA chỉ còn 10 người khi Văn Quý nhận thẻ vàng thứ hai. Dù chơi hơn người, CAHN không thể ghi thêm bàn thắng. Đình Bắc cũng trải qua trận đấu đáng thất vọng trong ngày trở lại sân Vinh.
Ghi bàn:
SLNA: Luiz Guilherme (41')
SLNA: Leo Artur (70')
Thẻ đỏ: Văn Quý (77', SLNA, 2 thẻ vàng)
Đội hình thi đấu
Sông Lam Nghệ An: Văn Bình (1); Thanh Đức (12), Nguyên Hoàng (15), Jairo Filho (33), Bá Quyền (19); Văn Quý (20), Onoja (5), Khắc Ngọc (32), Abdel Amine Đức Vinh (87), Luiz Guilherme (77).
Công an Hà Nội: Nguyễn Filip (1); Ngọc Tín (4), Việt Anh (68), Văn Phương (26), Xuân Thịnh (15); Thành Long (11), Stefan Mauk (6), Văn Toản (12); Đình Bắc (9), Quang Hải (19), Thanh Bình (18).
90'+8
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa kịch tính 1-1, cùng 1 điểm dành cho mỗi đội.
85'
Văn Lắm quan sát thấy Nguyễn Filip đứng không đúng vị trí anh sút thắng về góc xa nhưng thủ thành của CAHN vẫn kịp cản phá. Sau đó Đình Bắc đáp trả với cú sút đưa bóng đi sát sạt mép ngoài cột dọc khung thành SLNA.
76'
Văn Quý của SLNA bị thẻ đỏ
CAHN vẫn miệt mài gây sức ép để tìm bàn thắng vượt lên, đội khách bất ngờ được chơi hơn người khi Văn Quý nhận thẻ vàng thứ hai kèm theo tấm thẻ đỏ vì lỗi ngã vờ trong vòng cấm CAHN.
70'
Leo Artur gỡ hòa 1-1 cho CAHN
Perea Andres có pha làm tường, chạm bóng tinh tế để cầu thủ vào sân thay người khác là Leo Artur khống chế một nhịp trước khi sút tung lưới Cao Văn Bình.
67'
VAR vào cuộc nhưng không có phạt đền cho SLNA trong tình huống mà cầu thủ chủ nhà bị ngã sau tác động của hậu vệ CAHN.
58'
Hàng phòng ngự của SLNA đang chơi kín kẽ, khóa chặt tiền đạo Đình Bắc. HLV Mano Polking lập tức tăng cường hỏa lực cho hàng công bằng ba sự thay đổi người liên tiếp.
51'
Quang Hải treo bóng từ tình huống cố định bên cánh phải, trung vệ Việt Anh lên tham gia tấn công đánh đầu đi sát sạt cột dọc khung thành SLNA.
47'
Chỉ trong vòng nửa phút, Đình Bắc có liên tiếp hai cú sút xa uy lực, tuy nhiên một bị thủ môn Cao Văn Bình bắt gọn và một bị hậu vệ SLNA cản phá. Ngay sau đó vẫn là Đình Bắc đá phạt không vượt qua hàng rào chủ nhà.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà SLNA.
41'
Luiz Guilherme mở tỷ số cho SLNA
SLNA có pha tấn công từ cánh phải vào "xé toang" hàng thủ CAHN. Đức Vinh kiến tạo để Luiz Guilherme thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt ở rìa vòng cấm khiến thủ môn Nguyễn Filip không thể cản phá. Sân Vinh với những khán đài được lấp kín CĐV nhà như "nổ tung" trước tuyệt phẩm của đội bóng xứ Nghệ.
35'
Xuân Đại bên phía SLNA chớp cơ hội từ tình huống bóng hai để tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành CAHN.
28'
Đình Bắc nằm sân sau pha phạm lỗi của Nguyên Hoàng bên cánh trái của SLNA. Rất may cho CAHN là tuyển Việt Nam khi tiền đạo 22 tuổi này vẫn có thể tiếp tục thi đấu dù trước đó anh tỏ vẻ nhăn nhó.
23'
Quang Hải và các đồng đội đang kiểm soát bóng nhiều hơn, tuy nhiên các học trò của HLV Văn Sỹ Sơn thi đấu kín kẽ không cho đội khách nhiều cơ hội chạm bóng ở 1/3 cuối sân đối phương.
15'
Trận đấu đang diễn ra sôi động và không kém phần quyết liệt giữa đội đầu bảng và những nhà ĐKVĐ.
10'
Đức Vinh khiến CĐV CAHN thót tim khi sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Nguyễn Filip chỉ gang tấc.
2'
Hậu vệ CAHN chuyền về bất cẩn nhưng Nguyễn Filip nhanh chóng lao ra khỏi vòng cấm cắt bóng. Sau đó cầu thủ SLNA lập tức dứt điểm luôn nhưng người "gác đền" của đội khách kịp thời hóa giải.
Ngay sau đó Đình Bắc cảnh báo khung thành đội bóng thành Vinh với cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm đi sát sạt mép trên xà ngang.
18h00
Trọng tài chính Mai Xuân Hùng thổi còi cho trận cầu tâm điểm ở vòng 6 V-League được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h30
BXH V-League 2026/27
16h00
Sau 5 vòng, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn bất bại với 3 chiến thắng, 2 trận hòa, giành 11 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đội chủ nhà SLNA gặp bất lợi khi tiền đạo Bruno vắng mặt vì chấn thương.
Trong khi đó, CAHN đứng thứ ba với 10 điểm, chỉ kém SLNA một điểm. Thầy trò HLV Mano Polking đang hưng phấn sau chiến thắng trước Shanghai Port tại AFC Champions League Elite.
Dù thiếu Văn Hậu vì án treo giò, CAHN vẫn sở hữu lực lượng chất lượng và được đánh giá cao hơn.
Thông tin lực lượng mới nhất
SLNA: Bruno vắng mặt do chấn thương.
CAHN: Đoàn Văn Hậu bị treo giò.