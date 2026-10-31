Video highlights SLNA 1-1 CAHN

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Được đánh giá cao hơn nhưng CAHN gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà. Phút 41, cầu thủ Việt kiều Đức Vinh kiến tạo để Luiz Guilherme cứa lòng đẹp mắt, mở tỷ số cho SLNA.

Trận hòa vất vả trước CAHN khiến SLNA mất ngôi đầu vào tay Nam Định - Ảnh: CLB

Sang hiệp hai, HLV Mano Polking tăng cường hàng công nhằm tìm bàn gỡ. Phút 70, Leo Artur tận dụng đường chuyền của Perea Andres để quân bình tỷ số 1-1.

Phút 77, SLNA chỉ còn 10 người khi Văn Quý nhận thẻ vàng thứ hai. Dù chơi hơn người, CAHN không thể ghi thêm bàn thắng. Đình Bắc cũng trải qua trận đấu đáng thất vọng trong ngày trở lại sân Vinh.

Ghi bàn:

SLNA: Luiz Guilherme (41')

SLNA: Leo Artur (70')

Thẻ đỏ: Văn Quý (77', SLNA, 2 thẻ vàng)

Đội hình thi đấu

Sông Lam Nghệ An: Văn Bình (1); Thanh Đức (12), Nguyên Hoàng (15), Jairo Filho (33), Bá Quyền (19); Văn Quý (20), Onoja (5), Khắc Ngọc (32), Abdel Amine Đức Vinh (87), Luiz Guilherme (77).

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip (1); Ngọc Tín (4), Việt Anh (68), Văn Phương (26), Xuân Thịnh (15); Thành Long (11), Stefan Mauk (6), Văn Toản (12); Đình Bắc (9), Quang Hải (19), Thanh Bình (18).