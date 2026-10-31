Video highlights Nam Định 3-1 Thể Công Viettel 

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Thể Công Viettel khởi đầu thuận lợi khi Wesley Nata đánh đầu mở tỷ số ngay phút thứ 8. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 51 khi Paulo Tapeu nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi được VAR xác định.

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Nam Định thắng ngược Thể Công nhờ được chơi hơn người - Ảnh: T.L

Tận dụng lợi thế hơn người, Nam Định gỡ hòa 1-1 nhờ công Ngọc Sơn ở phút 55. Đến phút 76, Caio Cesar lập siêu phẩm cứa lòng, đưa đội chủ nhà vượt lên.

Phút 90+6, Ngọc Sơn hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1. Thất bại khiến HLV Popov đối mặt áp lực mất ghế.

Ghi bàn:

Thể Công: Wesley Nata (8')

Nam Định: Ngọc Sơn (55', 90'+6), Caio Cesar (76')

Thẻ đỏ: Paulo Tapeu (51', Thể Công)

Đội hình thi đấu

Nam Định: Nguyên Mạnh, Tuấn Dương, Mạnh Quỳnh (Văn Vĩ 46'), Felix Junior, Tyler Crawford, Caio Cesar, Romulo Da Silva, Ti Phông, A Mít, Ngọc Sơn, Tuấn Hải

Thể Công: Văn Việt, Phan Tuấn Tài, Chí Khải, Paulo Tapeu, Hoàng Minh, Nhật Nam, Wesley Nata, Trung Hiếu, Ngọc Tân, Việt Hưng, Mạnh Dũng

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31/10/2026 | 20:10

90'+9

Trận đấu kết thúc với chiến thắng ngược dòng 3-1 dành cho Nam Định. Thể Công Viettel tiếp tục khủng hoảng, ghế nóng HLV Popov thêm phần lung lay sau vòng 6.

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BXH V-League
Thu gọn
31/10/2026 | 19:57

90'+6

Nam Định phản công nhanh, trong khi thủ môn Văn Việt lên tham gia tấn công từ quả phạt góc của đội nhà chưa về kịp. Ngọc Sơn dứt điểm chính xác về lưới trống, ấn định tỷ số 3-1 cho đội bóng thành Nam.

Thu gọn
31/10/2026 | 19:49

85'

Nam Định vẫn làm chủ cuộc chơi, gây sức ép liên tục nhưng chưa thể ghi bàn thắng thứ ba.

Thu gọn
31/10/2026 | 19:37

76'

Caio Cesar ghi tuyệt phẩm đưa Nam Định vượt lên dẫn 2-1

Nhận bóng từ chân đồng đội, Caio Cesar thực hiện cú cứa lòng tuyệt đẹp ở rìa vòng cấm khiến thủ môn Văn Việt của Thể Công Viettel hoàn toàn bó tay.

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Ảnh: T.L
Thu gọn
31/10/2026 | 19:26

65'

Được chơi hơn người, các cầu thủ Nam Định càng gia tăng sức ép lên phần sân của Thể Công.

Thu gọn
31/10/2026 | 19:17

55'

Văn Vĩ kiến tạo cho Ngọc Sơn gỡ hòa 1-1 

Chỉ ít phút sau khi vào sân, tuyển thủ Việt Nam Văn Vĩ đột phá rồi kiến tạo như "dọn cỗ" cho Ngọc Sơn sút tung lưới Thể Công Viettel, gỡ hòa 1-1 cho Nam Định.

Thu gọn
31/10/2026 | 19:16

51'

Paulo Tapeu bị thẻ đỏ

Trọng tài Lê Vũ Linh quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Paulo Tapeu sau khi xem lại màn hình VAR, xác định ngoại binh của Thể Công đạp vào gót chân cầu thủ Nam Định từ phía sau.

Thu gọn
31/10/2026 | 19:04

46'

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
31/10/2026 | 18:48

45'+3

Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách Thể Công Viettel.

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Ảnh: Dương Đệ
Thu gọn
31/10/2026 | 18:45

42'

Các cầu thủ Nam Định vẫn đang miệt mài tìm kiếm cơ hội, tuy nhiên hàng thủ Thể Công chơi kín kẽ, phong tỏa mọi ngả đường vào khung thành của thủ môn Văn Việt.

Thu gọn
31/10/2026 | 18:37

35'

Màn so tài trên sân Thiên Trường diễn ra khá quyết liệt, chủ nhà Nam Định vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa 1-1.

nam dinh vs the cong 1.jpg
Ảnh: T.L
Thu gọn
31/10/2026 | 18:24

24'

Sau khi có bàn mở tỷ số, các học trò của HLV Popov chủ động nhường thế trận cho chủ nhà Nam Định. Đội khách vừa thoát thua sau tình huống đánh đầu của cầu thủ Nam Định.

Thu gọn
31/10/2026 | 18:14

13'

Đội nhà bị thủng lưới sớm, HLV Vũ Hồng Việt thúc giục các học trò đẩy cao đội hình gây sức ép để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên.

nam dinh vs the cong 2.jpg
Ảnh: T.L
Thu gọn
31/10/2026 | 18:09

8'

Wesley Nata mở tỷ số cho Thể Công

Từ quả phạt góc của Phan Tuấn Tài, tiền vệ Wesley Nata bật cao đánh đầu đập đất khiến tình huống nhoài người bắt bóng của Nguyên Mạnh không kịp. Trọng tài biên xác định bóng đã lăn qua vạch vôi.

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https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2026/10/31/nam-dinh-vs-the-cong-1805.jpg?width=0&s=uDO9ugcWc1D8sM4V3LI46w
Ảnh: Dương Đệ
Thu gọn
31/10/2026 | 18:05

3'

Cơ hội đầu tiên dành cho Nam Định, Ngọc Sơn đi bóng rồi dứt điểm ở rìa vòng cấm đi hơi cao so với khung thành của Thể Công Viettel.

Thu gọn
31/10/2026 | 18:00

18h00

Trọng tài chính Lê Vũ Linh thổi còi cho trận cầu ở vòng 6 V-League được bắt đầu.

Thu gọn
31/10/2026 | 17:54

17h54

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

Thu gọn
31/10/2026 | 17:35

17h35

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/10/31/nam-dinh-vs-cahn-1607.jpeg
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Đội hình xuất phát Nam Định vs Thể Công Viettel
Thu gọn
31/10/2026 | 17:17

17h15

Thép Xanh Nam Định tiếp đón Thể Công Viettel lúc 18h ngày 31/10 tại vòng 6 V-League 2026/27, trong bối cảnh hai đội phong độ trái ngược.

Thầy trò HLV Hồng Việt đang đứng thứ hai với 10 điểm sau 5 vòng, ghi 11 bàn chỉ thủng lưới 4 lần. Chiến thắng 4-0 trước Đồng Nai giúp đội bóng thành Nam thêm tự tin.

Trong khi đó, Thể Công chìm sâu vào khủng hoảng với 7 trận liên tiếp không thắng, gần nhất thua FC Seoul 0-5 tại AFC Champions League Two.

HLV Popov chịu áp lực lớn khi đội bóng áo lính mới giành 4 điểm sau 5 vòng V-League. thắng 4 trong 5 lần đối đầu Nam Định gần nhất, Thể Công vẫn đối mặt thử thách lớn tại Thiên Trường.

Thu gọn