Video highlights Nam Định 3-1 Thể Công Viettel

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Thể Công Viettel khởi đầu thuận lợi khi Wesley Nata đánh đầu mở tỷ số ngay phút thứ 8. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 51 khi Paulo Tapeu nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi được VAR xác định.

Nam Định thắng ngược Thể Công nhờ được chơi hơn người - Ảnh: T.L

Tận dụng lợi thế hơn người, Nam Định gỡ hòa 1-1 nhờ công Ngọc Sơn ở phút 55. Đến phút 76, Caio Cesar lập siêu phẩm cứa lòng, đưa đội chủ nhà vượt lên.

Phút 90+6, Ngọc Sơn hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1. Thất bại khiến HLV Popov đối mặt áp lực mất ghế.

Ghi bàn:

Thể Công: Wesley Nata (8')

Nam Định: Ngọc Sơn (55', 90'+6), Caio Cesar (76')

Thẻ đỏ: Paulo Tapeu (51', Thể Công)

Đội hình thi đấu

Nam Định: Nguyên Mạnh, Tuấn Dương, Mạnh Quỳnh (Văn Vĩ 46'), Felix Junior, Tyler Crawford, Caio Cesar, Romulo Da Silva, Ti Phông, A Mít, Ngọc Sơn, Tuấn Hải

Thể Công: Văn Việt, Phan Tuấn Tài, Chí Khải, Paulo Tapeu, Hoàng Minh, Nhật Nam, Wesley Nata, Trung Hiếu, Ngọc Tân, Việt Hưng, Mạnh Dũng