Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 20h30, ngày 11/8, trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực trung tâm xã, làm 1 người chết và 9 người bị thương.

Người lái xe gây tai nạn là ông Lò Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng.

Kết quả kiểm tra bước đầu xác định, ông Lò Văn Mạnh gây tai nạn khi trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh:NK

Hậu quả vụ tai nạn khiến cháu Phan Duy Kh. (SN 2017, trú tại thôn Làng Chạng) tử vong trên đường đi cấp cứu.

9 người bị thương phải đi cấp cứu gồm: Hoàng Thị Th. (SN 1988), Lò Hoàng H. (SN 2017), Siều Văn D. (SN 2014) , Mai Thị H. (SN 1997), Lò Duy Kh. (SN 2018), Lò Thị Th. (SN 2003) cùng trú tại thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng; Siều Thị Th. (SN 1997, trú thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng), Ngô Thị H. (SN 1997, trú tại thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng), Phùng Thị M. (SN 1977, trú tại Việt Trì, Phú Thọ).

Ngay sau vụ việc, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đã ban hành Công điện số 04 về việc chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông và quy định cấm sử dụng rượu, bia đối với cán bộ.

Công điện nhận định, vụ tai nạn tại xã Phong Dụ Thượng là điển hình cho tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức chưa nghiêm túc chấp hành quy định, vẫn điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, gây hậu quả xã hội nghiêm trọng.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường phải quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về việc nghiêm cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc (kể cả giờ nghỉ trưa) và tuyệt đối không lái xe sau khi đã uống rượu, bia.

Người đứng đầu UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo lực lượng công an các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, công điện nêu rõ, khi xử lý vi phạm, phải phối hợp để thông báo kết quả về cơ quan, đơn vị quản lý của cán bộ đó nhằm phục vụ công tác quản lý theo quy định.