Liên quan đến vụ việc ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Phong Dụ Thượng, điều khiển ô tô biển xanh gây tai nạn tối 11/8, cơ quan chức năng xác định trong hơi thở của ông Mạnh có nồng độ cồn ở mức 0,286 mg/lít.

Ngay sau vụ việc, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đã ban hành Công điện số 04 về việc chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông và quy định cấm sử dụng rượu, bia đối với cán bộ.

Công điện nhận định, vụ tai nạn tại xã Phong Dụ Thượng là điển hình cho tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức chưa nghiêm túc chấp hành quy định, vẫn điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, gây hậu quả xã hội nghiêm trọng.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai thăm hỏi bệnh nhân bị thương sau vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lào Cai

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường phải quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về việc nghiêm cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc (kể cả giờ nghỉ trưa) và tuyệt đối không lái xe sau khi đã uống rượu, bia.

Người đứng đầu UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo lực lượng công an các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên

Bên cạnh đó, công điện nêu rõ, khi xử lý vi phạm, phải phối hợp để thông báo kết quả về cơ quan, đơn vị quản lý của cán bộ đó nhằm phục vụ công tác quản lý theo quy định.

Trước đó, ngày 11/8, xã Phong Dụ Thượng vừa tổ chức xong Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tối cùng ngày, trong chương trình văn nghệ chào mừng, ông Lò Văn Mạnh đã lái xe từ nhà hàng đến nhà văn hóa thôn Làng Chạng và gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên.