Liên quan vụ tai nạn xảy ra vào 20h30 tối qua (11/8), tại nhà văn hoá thôn Làng Chạng (xã Phong Dụ Thượng) khiến 1 người tử vong, sáng 12/8, UBND tỉnh Lào Cai đã có công văn hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ cùng các đơn vị chức năng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 trẻ em tử vong và 11 người bị thương tại xã Phong Dụ Thượng. Ảnh: NK

Cụ thể, theo UBND tỉnh Lào Cai, ngày 11/8, xã Phong Dụ Thượng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tối cùng ngày, Đảng bộ xã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công của đại hội.

Khoảng 20h30, ông Lò Văn Mạnh - Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng lái xe ô tô biển xanh từ nhà hàng đến nhà văn hoá thôn Làng Chạng để dự chương trình văn nghệ. Trong quá trình di chuyển, người đàn ông này gây tai nạn nghiêm trọng tại sân nhà văn hoá thôn Làng Chạng.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do ông Mạnh không làm chủ được tay lái, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở.