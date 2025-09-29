XEM CLIP:

Liên quan đến clip ghi lại cảnh 2 người đi xe máy rải bột "lạ" trên đường phố gây xôn xao mạng xã hội, Công an phường Hiệp Bình (TPHCM) đã xác định được danh tính và mời họ lên làm việc. Cụ thể, người điều khiển xe máy là bà T.T.N.S., còn người ngồi phía sau là N.H.Y., cháu của bà S.

Theo người thân, bà S. cùng Y. thuê trọ và làm công nhân tại tỉnh Bình Dương (cũ). Thỉnh thoảng, Y. trở về thăm bà ngoại ở phường Tam Bình (TPHCM). Trong lần gần đây, bà S. chở Y. về thăm bà ngoại. Trên đường đi, Y. liên tục rải số lượng lớn bột xuống đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình. Người đi đường đã ghi lại cảnh này bằng điện thoại.

Như VietNamNet đã thông tin, trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh 2 người đi xe máy di chuyển trên đường. Trong đó, người phụ nữ ngồi sau, mặc áo cam liên tục lấy các túi chứa bột rồi rải xuống đường. Khi rải hết túi này, người phụ nữ lại lấy túi khác tiếp tục thực hiện hành vi trên.

Đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến thể hiện sự lo lắng về mục đích của việc rải bột.

Công an phường Hiệp Bình đã phối hợp với Phòng CSGT, Công an TPHCM tiến hành xác minh. Từ dữ liệu camera an ninh và biển số xe, lực lượng chức năng đã xác định được 2 người liên quan và mời họ lên làm việc.