Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái (SN 1987, ngụ phường Bình Trị Đông) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, ngụ phường Trung Mỹ Tây) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định và lệnh đối với 2 đối tượng. Ảnh: CACC

Theo điều tra, từ năm 2024, Thái bắt đầu sản xuất thịt bò giả tại nhà riêng ở phường Bình Trị Đông. Thủ đoạn của Thái là thu mua thịt đùi heo nái với giá 110.000 đồng/kg, sau đó cắt nhỏ và ngâm vào dung dịch nước pha hóa chất Sodium Metabisulphite.

Hóa chất này có tác dụng làm mất mùi đặc trưng của thịt heo và thay đổi cấu trúc thịt. Sau khi xử lý qua hóa chất, Thái tiếp tục cho thịt vào máy cắt lát mỏng rồi ngâm với huyết heo để tạo màu sắc và mùi vị như thịt bò thật. Loại thịt giả này được bán ra thị trường với giá 150.000 đồng/kg.

Khu vực phù phép thịt heo nái thành thịt bò giả. Ảnh: CACC

Ngoài việc làm giả, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, ngâm hóa chất Sodium Metabisulphite để thịt trông tươi hơn, bảo quản được lâu hơn rồi bán với giá 180.000 đồng/kg.

Cơ quan công an xác định, trung bình mỗi ngày Thái đưa ra thị trường khoảng 140kg thịt bò giả và 120kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất. Địa bàn tiêu thụ chính là khu vực chợ Cầu (phường Đông Hưng Thuận) và chợ Tân Trụ (phường Tân Sơn).

Thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT xác định, từ tháng 2/2026, Thái thuê thêm Nguyễn Văn Thắng để hỗ trợ việc sản xuất và tiêu thụ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận dù biết Sodium Metabisulphite là hóa chất cấm sử dụng trong sản xuất, chế biến thịt nhưng vì lợi nhuận nên vẫn bất chấp thực hiện.

Hoá chất cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Thống kê sơ bộ từ năm 2024 đến nay, cơ sở của Thái đã tuồn ra thị trường hơn 15 tấn thịt bò giả và khoảng 50 tấn thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất, thu về số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Được biết, Sodium Metabisulfite là phụ gia thực phẩm dùng để bảo quản và chống oxy hóa, tuy nhiên cơ quan chức năng quy định tuyệt đối không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến sản phẩm thịt lợn và thịt bò.

Cơ quan công an điều tra về các đầu mối tiêu thụ. Ảnh: CACC

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.