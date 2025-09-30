Khoảng 8h30 sáng 30/9, tại Km18 Quốc lộ 34, đoạn qua thôn Bắc Bìu (xã Ngọc Đường, Tuyên Quang), một xe khách chở 15 người (gồm lái xe) lưu thông hướng Bắc Mê – Hà Giang bị chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ khi đi qua cầu tràn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Ngọc Đường nhanh chóng có mặt, tổ chức sơ tán và đưa toàn bộ hành khách trên xe đến nơi an toàn.

15 người trên xe khách bị mắc kẹt đã được giải cứu an toàn. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Hiện chiếc xe khách vẫn mắc kẹt giữa dòng nước, lực lượng chức năng đang lên phương án để đưa phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước đó, tại thôn Ma Lé (xã Lũng Cú) cũng xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, cuốn trôi ngôi nhà của anh Vàng Chá S. (43 tuổi). Trong gia đình có 7 người sinh sống, 4 người mất tích gồm: anh Vàng Chá S., chị Hầu Thị D. (45 tuổi), Vàng Xuân H. (22 tuổi) và Vàng Minh H. (21 tuổi).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tìm kiếm người mất tích, di dời tài sản và hỗ trợ các hộ dân rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Thuỷ điện Tuyên Quang mở cửa xả thứ 8. Ảnh: TNTQ

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Tuyên Quang, đến 12h trưa nay, mực nước trên sông Gâm đang lên chậm và dao động trên báo động 3. Mực nước trên sông Lô đang lên và dao động dưới báo động 1 (riêng tại trạm Hà Giang mực nước dưới báo động 3 là 0,65m).

Đến 14h cùng ngày, do mưa lớn và lưu lượng nước đổ về tăng, mực nước hồ Thủy điện Tuyên Quang dâng cao, buộc Công ty Thủy điện Tuyên Quang phải mở thêm cửa xả số 8.