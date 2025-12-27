Theo Sở Y tế tỉnh Lào Cai, liên quan tới vụ tai nạn sáng ngày 27/12 tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai có 9 người bị thương. Tất cả người bệnh đều được sơ cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu, sau sơ cứu có 1 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa số 3 tiếp tục điều trị.

Còn 8 người bệnh đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu, sau khi tình trạng người bệnh ổn định, sẽ bố trí phương án chuyển tuyến về các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lào Cai.

Cụ thể các trường hợp:

1. Anh P.M.Q (37 tuổi, trú ở Hà Nội) bị đa chấn thương, theo dõi chấn thương sọ não. Bệnh nhân được sơ cứu, cầm máu vết thương, chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức.

2. Chị Đ.T.N.H (37 tuổi, trú tại Hà Nội), đa chấn thương, chấn thương ngực kín. Bệnh nhân được sơ cứu, nẹp cố định cột sống, chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức.

3. Chị H.N.A (24 tuổi, trú tại Hà Nội), đa chấn thương khớp vai, ngực, bụng. Toàn trạng bệnh nhân tạm ổn định, đã sơ cứu, chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức.

4. Bà P.T.T.H (44 tuổi, trú tại Hà Nội) chấn thương ngực kín, huyết động tạm thời ổn định, đã xử trí cấp cứu. Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai theo nguyện vọng gia đình.

5. Chị N.P.T (18 tuối, trú tại Hà Nội) đa chấn thương, vết thương vùng đầu. Bệnh nhân được sơ cứu, khâu vết thương, chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức.

6. L.C.C (29 tuổi, trú tại Hà Nội) chấn thương ngực kín, vết thương tầng sinh môn. Bệnh nhân được cầm máu vết thương, sau dẫn lưu màng phổi ổn định, chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức.

7. N.T.P.K (26 tuổi, trú tại TPHCM) đa chấn thương, toàn trạng tạm ổn định, đã được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức.

8. Chị T.T.B.Y (22 tuổi, trú tại Hà Nội) đa chấn thương, gãy cẳng chân trái, chấn thương cột sống. Bệnh nhân được cố định xương gãy, chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức.

9. Bệnh nhân P.T.K (chưa xác minh được tuổi, trú tại Hà Nội) bị thương nặng nhất, chấn thương sọ não (hôn mê, glassgow 7 điểm, giãn đồng tử phải). Bệnh nhân đã chuyển về bệnh viện đa khoa số 3 phẫu thuật cấp cứu do kíp mổ Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai thực hiện.

Như VietNamNet đưa tin, sáng 27/12, xe khách 29 chỗ chở 18 người bất ngờ lật ngửa tại xã Phình Hồ (Lào Cai) khiến 9 người tử vong.