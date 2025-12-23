Ngày 23/12, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã xử lý một trường hợp bình luận đe dọa khủng bố trên không gian mạng, gây ảnh hưởng đến an ninh hàng không.

Công an tỉnh Đồng Nai làm việc với N.L.T. (bên phải). Ảnh: CAĐN

Cụ thể, ngày 19/12, sân bay Long Thành tổ chức các chuyến bay chính thức đầu tiên với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, trước đó, ngày 17/12, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Đồng Nai, phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trong chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao khẩn trương xác minh, truy vết đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định người liên quan là N.L.T. và mời làm việc. Tại cơ quan công an, T. thừa nhận đăng bình luận đe dọa với mục đích “trêu đùa cho vui”, không có ý định thực hiện. Tuy nhiên, hành vi này thể hiện sự thiếu hiểu biết pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua đây, Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định mọi hành vi đe dọa khủng bố, dù chỉ là bình luận hay chia sẻ trên mạng xã hội, đều bị pháp luật nghiêm cấm và sẽ bị xử lý nghiêm. Khi phát hiện các thông tin, hành vi nghi vấn trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.