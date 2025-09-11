Ngày 11/9, Tập đoàn Vingroup cho biết, sau 2 ngày công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật, đã có 65 kênh, trang mạng xã hội chủ động gỡ bỏ các clip và nội dung bịa đặt, xuyên tạc.

Các kênh này đều có lượt truy cập từ 20-50 nghìn lượt xem/video. Đến nay đã có 120 video được xóa.

Đã có 65 kênh, trang mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt, xuyên tạc về Vingroup. Ảnh minh họa

Trong số 65 chủ tài khoản, đã có người chủ động đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính công khai trên trang cá nhân; một số khác gửi thư xin lỗi đến Vingroup và các cơ quan chức năng.

Tính đến ngày 11/9, thêm 6 kênh đăng video xin lỗi, nâng tổng số kênh xin lỗi lên 11, gồm: Trà đá & Tin mới, Kênh 5s, Nana tin, BLV Đoàn Chỉnh, Linh làm báo, BLV Minh Trí, Tin tức mỗi sáng, Góc nhìn đầu tư, BLV Phú Tài, BLV Cuộc Sống, TIN 3SV.

Theo Vingroup, hiện nhiều trang mạng tiếp tục có động thái rà soát và chủ động dọn dẹp những nội dung xấu, độc hại, sai sự thật về tập đoàn. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy các cá nhân, tổ chức liên quan đã nhận thức rõ sai phạm và nỗ lực khắc phục.