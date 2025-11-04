Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03- Công an tỉnh An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đức Minh Tâm (39 tuổi, ngụ phường Vĩnh Tế) về hành vi Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Bị can Nguyễn Đức Minh Tâm. Ảnh: T.L

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở của Tâm và bắt quả tang hành vi sản xuất hàng giả, tạm giữ 469 can nhựa chứa dung dịch màu đen, có mùi nước mắm (loại 4 lít/can); hơn 3.000 lít dung dịch có mùi nước giặt, xả vải; 120 túi nước xả mang nhãn hiệu Hygiene (Thái Lan)...

Tại cơ quan công an, Tâm khai làm nghề bán hàng tạp hóa, sau đó nảy sinh ý định tự sản xuất nước giặt, nước chấm giả để thu lợi.

Sau đó, Tâm thuê người, thuê nhà tại phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) làm nơi sản xuất hàng giả; mua hóa chất, vỏ bao bì, máy móc và học cách pha chế trên mạng.

Tang vật thu giữ tại cơ sở của bị can Tâm. Ảnh: T.L

Với nước chấm, Tâm trộn nước, muối, chất tạo màu, tạo mùi… vào các thùng lớn để tạo dung dịch giống nước mắm, rồi chiết vào chai “Nam Ngư đệ nhị” đã qua sử dụng từ các điểm thu mua phế liệu.

Tâm đóng thùng 15 chai và bán với giá 300.000 đồng/thùng. Số hàng này bị can tiêu thụ cho nhiều quán ăn trên địa bàn.

Trong khi đó, với nước giặt, Tâm pha hóa chất vào các thùng lớn, tạo dung dịch màu hồng và trắng có mùi giống nước giặt, xả; sau đó chiết vào túi nhãn Hygiene và bán cho các cửa hàng tạp hóa, điểm bán lẻ lề đường.