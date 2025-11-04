Ngày 4/11, Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã bàn giao ông C.H.H. (39 tuổi, ngụ tại phường Cái Khế) cho Công an phường Ninh Kiều để củng cố hồ sơ, xác minh, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, khoảng 0h5 ngày 3/11, trên đường Hòa Bình (phường Ninh Kiều), tổ công tác của Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ dừng xe máy do ông H. điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, ông H. không chấp hành, có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Ông H. (bìa trái) có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Ảnh: CACC

Lực lượng CSGT đã liên hệ Công an phường Ninh Kiều hỗ trợ, mời ông H. về trụ sở làm việc. Tại công an phường, ông H. tiếp tục chống đối, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ và tự đập đầu vào cửa kính.

Sau nhiều lần thuyết phục nhưng ông H. vẫn không hợp tác, tổ công tác Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H. về các lỗi: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ; Không có giấy phép lái xe. Công an cũng tạm giữ phương tiện của ông H. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông H. âm tính với ma túy.

Cơ quan công an làm việc với ông H. Ảnh: CACC

Phòng CSGT đã bàn giao ông H. cho Công an phường Ninh Kiều tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định pháp luật.